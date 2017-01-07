07:34 08 января

В порту Бремерхафена прошла разгрузка натовской бронетехники

В социальных сетях появились подтверждения прибытия в немецкий порт Бремерхафен бронетехники, которую НАТО планирует разместить в Польше и странах Балтии. Сообщается о разгрузке танков, самоходных гаубиц, БМП и другой военной техники, которая из Германии будет направлена в восточные страны Североатлантического военного блока.

Общие поставки составят: танки – 87, военные автомобили «Хамви» - 419, самоходные гаубицы «Paladin» - 18, тяжёлые БМП M2 Bradley – 144.

В порту Бремерхафена прошла разгрузка натовской бронетехники



Немецкие СМИ пишут о том, что за последние 30 лет это самые крупные поставки военной техники на территорию Германии. Для оправки в Польшу и Прибалтику доставленной в ФРГ техники придётся использовать до тысячи железнодорожных платформ и вагонов, при этом корректируя движение грузовых и пассажирских поездов, курсирующих из Германии в Польшу и обратно. Одна только переброска поставленной в Бремерхафен военной техники оценивается более чем в 30 миллионов долларов.

В порту Бремерхафена прошла разгрузка натовской бронетехники


Напомним, что в планах у США – размещение в Прибалтике и Польше 4-х натовских батальонов общей численностью около 4 тыс. солдат и офицеров. При этом военнослужащие будут представлять Канаду, Германию, США и Британию. Американские военнослужащие в ближайшее время прибудут в Прибалтийские республики с военной базы Форт Карсон в штате Колорадо.

Использованы фотографии: ‏@M3t4_tr0n
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Комментарии 85
  1. Spartanez300 Вчера, 14:06
    Так и норовят обстановку в регионе усложнить .Представляю сколько будет визгу если наши войска начнут разгружаться например в порту Кубы , а надо было бы.
    Spartanez300
    1. Татьяна Вчера, 14:11
      Да уж масштабы поставок впечатляют! Интересно - за чей счёт поставляется и откуда перебрасывается эта военная техника?
      Татьяна
      1. cniza Вчера, 15:23
        Цитата: Татьяна
        Да уж масштабы поставок впечатляют! Интересно - за чей счёт поставляется и откуда перебрасывается эта военная техника?


        Деньги платит Европа , а зарабатывает США , для этого они и замутили это всё.
        cniza
        1. Стойкий Вчера, 19:18
          Жалко что морозная погода пропадает зря !!! laughing
          Стойкий
          1. alexneg Сегодня, 03:19
            Они замерзнут в приболтии. Потом будут жаловаться, что Россия ведет войну не по американским правилам. Похоже Дед Мороз уже об этом позаботился. laughing
            alexneg
      2. Проводник Вчера, 15:24
        Представляю сколько будет визгу если наши войска начнут разгружаться например в порту Кубы

        Визга не будет, т.к это невозможно представить из за неспособности России осуществитьlaughing Вот когда будет тогда и обсудите
        А США разве хотят напасть на Кубу?Зачем?Им и так кубинцы пятки лижут усердно.Большая часть средств в оборот поступает от кубинских семей живущих в США,т.к в 2009 году правительство объявило об отмене ограничений на поездки семей и денежных переводов на Кубу.
        Проводник
        1. Cветлейший Вчера, 15:44
          А США разве хотят напасть?Зачем?
          Ну так и нам политические прости тут ки ненужны)))
          Визга не будет, т.к это невозможно представить из за неспособности России осуществитьlaughing Вот когда будет тогда и обсудите
          да-да, вы наверное не заметили как в Сирии разом 2 базы появились, бессрочные.
          Слышу как где-то заплакал корейба
          Cветлейший
          1. cniza Вчера, 16:30
            [quote=Проводник][quote]
            Визга не будет, т.к это невозможно представить из за неспособности России осуществитьlaughing Вот когда будет тогда и обсудите
            А США разве хотят напасть на Кубу?Зачем?Им и так кубинцы пятки лижут усердно.][/quote]

            Вы всё меряете деньгами , вот поэтому США и еже с ними , никогда Россию не поймут и не победят.
            cniza
        2. ochakow703 Вчера, 15:59
          О как! Это выходит, с Ваших слов, что америка самая миролюбивая страна, и никуда нападать не желает, а Россия так и грезит напасть на бедные, трясущиеся приебалтийские недостраны и польшу. А Вы не задавались простым вопросом, а оно нам надо? Ни с политической, ни с экономической позиции - это совершенно проигрышная затея. То что мы их быстро размажем по полу, это факт, даже если нато будет пытаться(!) мешать этому, ну а дальше то что? На кой овощ нам нужны эти убогие государства? Из за их богатств? Так мы сами не бедны, а в сравнении с их богатствами - просто Али-Баба. Из за их территории? Так нам своей еще лет на 200 только осваивать хватит. Что, получить очередной геморрой в виде злобного и прогнившего населения? В тысячный раз говорю, да ненужны Вы нам, ни в каком виде!!! А все игрища вокруг этого, постановка амеров, да подвывание приебалтов в надежде получить очередную подачку за страх. Д.Б.
          ochakow703
          1. bolo Вчера, 17:24
            Путин любит читать книги. две книги-Третья Империя. Россия, которая должна быть-книга Михаила Зиновьевича Юрьева (2007) и Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века-книга американского политолога Джорджа Фридмана (2009). Этa первая книга является библией российской политической элиты. Вторая книга также известна в Кремле , потому что автор был советником ЦРУ и Госдепартамента США. Первая книга представляет собой план действий для российских властей, если они хотят существовать в будущем. Вторая книга представляет собой описание действительности, если план первой книги не будет полностью реализован.
            bolo
          2. Грица Сегодня, 06:22
            Как коридор в Калининград часть их территории совсем бы не помешала
            Грица
        3. ТОР2 Вчера, 16:39
          Цитата: Проводник
          Им и так кубинцы пятки лижут усердно

          Это тебе для расширения кругозора..
          ТОР2
        4. Мур Вчера, 18:50
          Цитата: Проводник
          Визга не будет, т.к это невозможно представить из за неспособности России осуществить Вот когда будет тогда и обсудите

          Спилите мушку, ясновельможный пан. Что Россия может, а что нет, показала Сирия.
          Цитата: Проводник
          А США разве хотят напасть на Кубу?

          А разве Россия собирается напасть на Польшу? Или ваш маршалек решил таким образом генофонд улучшать?

          Цитата: Проводник
          Им и так кубинцы пятки лижут усердно.Большая часть средств в оборот поступает от кубинских семей живущих в США

          Гы, бредятинку-то легче носить, чем бревно, правда же? Структурку бюджета Кубы привести, или сами найдёте?
          Мур
        5. Смог Вчера, 21:01
          Проводник
          О гляжу флажок то уже польский.Умотал с Беларуси?
          Здравствуй, здравствуй тихий троль.
          Смог
      3. bolo Вчера, 17:01
        Обама осенью установил бюджет для этих целей более $ 3 млрд
        bolo
      4. коноправ Вчера, 17:30
        Цитата: Татьяна
        Да уж масштабы поставок впечатляют

        Это был последний комментарий заявленной темы обсуждения. Сейчас же пошли попытки " заболтать " тему морозами, Кубой, сугробами и ротвеллерами. Ау! Танки, вы ужо разгрузились? А где суровый голос нашего МИДа? Где обращение ГосДумы к депутатам Европарламента? Где реакция на усиление группировки наступательными видами оружия?
        коноправ
      5. Мур Вчера, 18:44
        Цитата: Татьяна
        Да уж масштабы поставок впечатляют! Интересно -откуда перебрасывается эта военная техника?

        Погрузка шла в Бомонте, Техас:
        Мур
        1. Татьяна Вчера, 19:21
          Мур
          Погрузка шла в Бомонде, Техас
          Получается, что с большой вероятностью эта отгруженная в США и доставленная в Европу военная техника именно НОВАЯ! Или в крайнем случае капитально восстановленная! А не тот б/у-шный хлам, поставленный в позапрошлом году Украине.
          Это уже со стороны Вашингтона и Пентагона выглядит СЕРЬЁЗНО! Т.е. кровавый нобелевский "миротворец" Обама под конец своего президентства действительно максимально старается испортить мировую обстановку в Европе между странами ЕС и НАТО против России.
          Татьяна
          1. ватник Вчера, 19:36
            Цитата: Татьяна
            Получается, что с большой вероятностью эта отгруженная в США и доставленная в Европу военная техника именно НОВАЯ!

            Если судить по песочному цвету доставленной техники то она скорее всего БУ-шная из подразделений выведенных из Ирака Афганистана.
            ватник
      6. Александр Абдрахманов Вчера, 19:40
        Пускай тратят деньги - эти страны от этого металлолома на задницу и сядут . Обама перед своим уходом еще хочет деньжат подзаработать . Пускай олухи платят - обслуга на много дороже обойдется . Только это вооружение в Европе погоды не сделает. За то рыск для себя увеличат. Россия в этом направлении свой ракетный потенциал увеличит - пускай потом репу чешут . Тем боле ракеты нового поколения - все с гиперзвуком , только кто там успеет их перехватывать . Трамп откажется от военной поддержки Европе , как они потом заскулят . Он же не -чтобы эту на хлебную армию кормить .
        Александр Абдрахманов
    2. СТАРПЕР Вчера, 14:14
      Цитата: Spartanez300
      Так и норовят обстановку в регионе усложнить .

      Да успокоим , немцы знают, просто молчат...

      Американцев научим , эх дождутся...Побегут и никто их не остановит!
      СТАРПЕР
    3. новичок Вчера, 14:16
      уже усложнили, увы.
      новичок
    4. Наблюдатель 33 Вчера, 16:27
      Цитата: Spartanez300
      Так и норовят обстановку в регионе усложнить .Представляю сколько будет визгу если наши войска начнут разгружаться например в порту Кубы , а надо было бы.

      Ну видимо будет... А Европа в терпилах... Мы подожжем их землю, мы их небо уроном...
      Наблюдатель 33
    5. Банный Вчера, 17:59
      У Германии в крови бешенство один раз в сто лет на кого нибудь напасть надо и всегда лечит их от бешенства Россия. И опять заболели. Вылечим!!!
      Банный
    6. Sterlya Вчера, 19:14
      пришла бы Хиллари дуурочка, все продолжилось бы в привычном варианте. Трамп не та дуураа. Час дууракам не место в политике. даже в гейропе. Где в последнее время все мысли о толерантности и Русофобии
      Sterlya
    7. alex86 Вчера, 20:45
      к 2013 году НАТО практически дышало на ладан, врага нет, причин для мобилизации (хоть какой-то - в смысле, причины) нет, контора умирала. Тут "пятая колонна" в лице Верховного Главнокомандующего ВС РФ подкидывает Крым, а затем и идею Новороссии- Русского мира - и тут же наши "партнеры" ("...потирая руки, засмеялся, довольный." Ленин о Л.Н.Толстом) радостно (те, кто на этом зарабатывает; остальные-то слегка приухели) поняли, что не всё пропало, враг-то себя обнаружил. Теперь все довольны - и их, и наши "умственно альтернативные". Теперь у всех появился конкретный противник - и всего то надо было - Крым (Австрию) забрать. И жили они долго(?; с 38 по 45-й) и счастливо (?; с 14 по ...)... И (главное дело!) умерли в один день... За что и боролись...
      alex86
    8. ozon34rus Вчера, 21:28
      Было бы куда попрятать родных, давно был бы на передовой.
      ozon34rus
    9. To be or not to be Вчера, 22:27
      """Spartanez300 Сегодня, 14:06
      Так и норовят обстановку в регионе усложнить .Представляю сколько будет визгу если наши войска начнут разгружаться например в порту Кубы .."""

      Куба свободная страна !
      Оккупационные войска США в Европе с 1945 года.
      To be or not to be
  2. Großer Feldherr Вчера, 14:12
    Не слабо...
    Русофобская истерия прибалтов не прошла даром
    Großer Feldherr
    1. Татьяна Вчера, 14:24
      Großer Feldherr
      Не слабо...
      Русофобская истерия прибалтов не прошла даром

      В маркетинге такие "вещи" называется созданием искусственного рыночного спроса на определённый вид товаров. Кто-то «наверху» в самих странах Балтии, не говоря уже о странах-«продавцах», на этом хорошо нажился!
      Собственно говоря, высших руководителей Латвии, Литвы и Эстонии, а также Польши уже можно обвинять в их личной коррумпированности, т.е. в коррупции. Ищите их возросшие накопительные счета в иностранных банках!
      Татьяна
      1. Проводник Вчера, 15:35
        Русофобская истерия прибалтов не прошла даром

        Ну так...
        Никто не хочет на своей территории внезапно "заблудившихся" военнослужащих другой страны обнаружить .
        Проводник
        1. Скептик-Самоучка Вчера, 22:28
          Ага. лучше по приглашению, как прибалты и поляки :)
          ню-ню
          Скептик-Самоучка
  3. ИванИванов Вчера, 14:14
    Что тут скажешь. Надеюсь, тянуть как в 41м, не станем.
    ИванИванов
    1. Удав КАА Вчера, 22:16
      Цитата: ИванИванов
      Надеюсь, тянуть как в 41м, не станем.

      Коллега! И с чего у вас "прыть такая необыкновенная!"(с)
      Мне крайне не нравится ваша прогеббелесовская аргументация! Да-да!!!
      Именно стремлением упредить Красную Армию в ее "коварном замысле внезапного нападения на Германию" пропаганда III Рейха оправдывала свое вероломство.
      Ну и на кого вы нам теперь предлагаете "не тянуть как в 41-ом"?
      А ведь все очень просто.
      Безответным мы это оставить не можем. Придется укреплять это оперативно-тактическое направление. Да с учетом еще и того, что полки противотанковых вертолетов разворачиваются за 2-3 суток... Вы полагаете, что РУ НАТО не заметит наших ответных усилий?
      А дальше либо эскалация, либо переговоры и политические решения...
      А ведь все это потребует от нас серьезных "оборонных"потуг, вместо того, чтобы экономику поднимать, да жизнь граждан улучшать...Вы никогда не сравнивали военно-экономические и военно-технические потенциалы стран НАТО (США+27сателитов) и РФ+РБ ??? Или уже забыли, как великий и могучий Союз надорвался в гонке вооружений?
      Поэтому никаких авантюр нам не нужно. Нам экономику поднимать нужно, жизнь народа улучшать.
      А чтобы всякая дурь в нагло-сакские чердаки не забредала, будем крепить ВС РФ. Но ровно настолько, чтобы укладываться в концепцию оборонной достаточности. (Раньше была концепция *минимальной оборонной достаточности*. Как сейчас -- не знаю).
      Так что, это -- не АЙС! И шапкозакидательством заниматься не нужно. Ага?
      ИМХО.
      Удав КАА
  4. fif21 Вчера, 14:15
    Пора заключать с Китаем военный союз. Эти твари не угомонятся. МИД и МО молча хавают . А зря. hi
    fif21
    1. НЕКСУС Вчера, 14:43
      Цитата: fif21
      Пора заключать с Китаем военный союз

      Уже...
      1 июля в КНР отмечали важную дату – 95-летие со дня основания компартии Китая. На торжественном собрании, посвящённом данному событию, выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Помимо славословий «да здравствует!» (и вполне заслуженных, ибо КПК есть чем гордиться) в речи председателя Си была короткая, но очень важная часть.

      «Мир находится на грани радикальных перемен. Мы видим, как постепенно рушится Евросоюз, как терпит крах экономика США, все это закончится новым мироустройством. Так, как раньше, не будет никогда, через 10 лет нас ожидает новый миропорядок, в котором ключевым окажется союз КНР и России».

      Фактически, председатель Си предлагает руководству России сделать следующий шаг. И перейти от экономического и политического союзничества к военно-политическому альянсу, способному не только противостоять грядущим вызовам, но и взять на себя лидерство в случае краха существующего миропорядка.
      НЕКСУС
      1. fif21 Вчера, 15:00
        Цитата: НЕКСУС
        Фактически, председатель Си предлагает руководству России сделать следующий шаг. И перейти от экономического и политического союзничества к военно-политическому альянсу,

        Ну и что ответил темнейший? Мы за партнерские отношения с США? wassat
        fif21
      2. Sterlya Вчера, 19:18
        Цитата: НЕКСУС
        «Мир находится на грани радикальных перемен. Мы видим, как постепенно рушится Евросоюз, как терпит крах экономика США, все это закончится новым мироустройством. Так, как раньше, не будет никогда, через 10 лет нас ожидает новый миропорядок, в котором ключевым окажется союз КНР и России».

        Получается сейчас Россия сидит на дереве вроде обезьяны? wink Хотя всем иногда не мешает посидеть когда тигры дерутся.
        Sterlya
      3. МойВрач Вчера, 19:22
        Цитата: НЕКСУС
        Фактически, председатель Си предлагает руководству России сделать следующий

        А потом окажется что он такого не говорил и опять кто то желаемое выдал за действительное.
        МойВрач
    2. Удав КАА Вчера, 22:39
      Цитата: fif21
      Пора заключать с Китаем военный союз.

      А какие интересы у нас в АТР, куда США с войной скоро придут?
      Лично я против втягивания России в войну с амерами за китайские интересы.
      Уверен, наверху все виднее и четче прорисовано на геостратегической карте, нежели видится нам из подвала политики.
      Поэтому, посчитает Совет обороны необходимым заключить такой союз -- значит так тому и быть!
      Но пока мы уклоняемся "от братских объятий великана". И я считаю это мудрым решением, отвечающим национальным интересам России.
      Удав КАА
  5. Сергей-8848 Вчера, 14:17
    Размеры торговли пытаются расширить.
    Дескать, мы вам - счастье в Европе, вы нам - полнейшее бездействие на Востоке.
    Сергей-8848
    1. НЕКСУС Вчера, 14:45
      Цитата: Сергей-8848
      Размеры торговли пытаются расширить.

      Будет очень смешно,если этот весь металлолом прибалты толкнут так же как и те ружья...
      НЕКСУС
      1. Großer Feldherr Вчера, 14:57
        Цитата: НЕКСУС
        Будет очень смешно,если этот весь металлолом прибалты толкнут

        Технику ни прибалтам, ни полякам не дарят— США серьезно укрепляют еще одну группировку войск на нашей границе, вместе с броней и снабжением прибыло еще 2500 (вроде) янки.
        Großer Feldherr
  6. knn54 Вчера, 14:23
    Табаки рад: Шерхан пришел на помощь.
    knn54
  7. adma Вчера, 14:26
    А что, быстро разгрузились. laughing

    прибыли в 10:42

    разгузились в 14:05
    adma
  8. Стройбат запаса Вчера, 14:29
    Как было бы хорошо "ответным жестом" разместить пару дивизий морской пехоты и с полдюжины ракетных полков на территории Кубы, а в Мексике пару танковых дивизий и какой-нибудь общевойсковой корпус. Разумеется, для защиты Кубы и Мексики от терроризма и наркоторговли laughing
    Стройбат запаса
    1. НЕКСУС Вчера, 14:46
      Цитата: Стройбат запаса
      Как было бы хорошо "ответным жестом" разместить пару дивизий морской пехоты и с полдюжины ракетных полков на территории Кубы, а в Мексике пару танковых дивизий и какой-нибудь общевойсковой корпус. Разумеется, для защиты Кубы и Мексики от терроризма и наркоторговли laughing

      Так Филиппины только рады будут и на все уже согласны...так что это дело времени...
      НЕКСУС
      1. fif21 Вчера, 15:01
        Цитата: НЕКСУС
        так что это дело времени...

        три года осталось - мало времени. hi
        fif21
    2. Großer Feldherr Вчера, 14:53
      Цитата: Стройбат запаса
      полдюжины ракетных полков на территории Кубы, а в Мексике


      Эх мечты—мечты.
      Разместить все это на постоянной основе даже Союзу оказалось не по зубам.
      Даже оставим вопрос геополитики и экономики, по силам ли современной России снабжение такой удаленной и крупной базы, если даже на снабжение сирийской группировки , которая совсем рядышком, доставило немало хлопот, советские десантные корабли вынуждены работать на износ, а обновление даже не предвидится в обозримом будущем?
      Großer Feldherr
      1. fif21 Вчера, 15:07
        Цитата: Großer Feldherr
        Разместить все это на постоянной основе даже Союзу оказалось не по зубам.

        А за счет принимающей стороны слабо? Еще и заработаем на этом . РФ не СССР у нас экспорт демократии платный wassat
        fif21
        1. Кривбасс Вчера, 17:54
          Да вообще-то Вьетнамцы уже отказались от таких предложений,даже за российский счёт.Равно как и Куба,когда с ними были разговоры на эту тему.Про Мексику - вообще глупость.
          Кривбасс
    3. МойВрач Вчера, 19:25
      Цитата: Стройбат запаса
      Как было бы хорошо "ответным жестом" разместить пару дивизий морской пехоты и с полдюжины ракетных полков на территории Кубы, а в Мексике пару танковых дивизий и какой-нибудь общевойсковой корпус. Разумеется, для защиты Кубы и Мексики от терроризма и наркоторговли laughing
      Во как людей торкает на Новый год, здесь явно не водка замешана.
      МойВрач
  9. 1536 Вчера, 14:29
    Может быть не надо так драматизировать события, смотреть на них под одним углом сквозь призму "22 июня 1941 года". Возможно, надо посмотреть на все приготовления НАТО с другой стороны. А именно: Рекреационных зон мира и дружбы из стран Прибалтики и Восточной Европы не получилось. Там расцвел национализм с элементами поклонения немецкому фашизму и все это на фоне уничтожения промышленности, сельского хозяйства, безработицы, отсутствия перспектив для молодежи. Прибавьте сюда "условность" границ с Россией, территориальные притязания к нашей стране со стороны Украины и стран Прибалтики.
    Короче, если бы эти страны, бывшие республики СССР, а также страны бывшего Варшавского договора контролировались нами по-прежнему, нам бы пришлось самим держать там воинские части. Сегодня эти территории контролируют США. Что ж, чтобы держать тамошнее население в покорности, американцы и вводят туда свои войска. Логично. А думать и анализировать раньше надо было, году, этак, в 1985-м, и уж не позднее 1991-го. А сейчас границу надо как следует обустраивать. И помнить, что может случиться, если к власти в стране придет Горбачев 2.0.
    1536
    1. fif21 Вчера, 21:01
      Цитата: 1536
      Возможно, надо посмотреть на все приготовления НАТО с другой стороны.

      С какой стороны не смотри -НАТО это не благотворительная организация. hi
      fif21
  10. sabakina Вчера, 14:30
    - Прикиньте, у нас ( Шарьинский р-н Костромской области 650 от Москвы) на 7 января зафиксировано - 40 градусов С!
    - Та шо вы говорите? А говорят, ещё в России зимой снег бывает! До 1 метра высотой насыпает!
    sabakina
    1. fif21 Вчера, 15:04
      Цитата: sabakina
      у нас ( Шарьинский р-н Костромской области 650 от Москвы) на 7 января зафиксировано - 40 градусов С!
      А шо за проблемы? В синтепоне холодно? Ватничек наденьте , ну или шубу натуральную с валенками. request
      fif21
      1. Котище Вчера, 15:37
        Сегодня по ТВ- ящику только одна проблемма в Москве утром было -28° и тихий скулеж о замерзших жителях и гостях столицы. Причем меня просто убил укутаный как ребенок ведущий "Россия 24" блеющий о 30 градусах мороза, на фоне градусника с -23°. К сведению неженкам сегодня в Н.Сергах Свердловской области утром -28°, днем -23°. Техника ходит, люди ходят дети на елке в лесу, все нормально. Холодно, это когда -40°, очень холодно -45°. В Костромской области выпал снег? Толщина покрова 1 метр? Не смешите мои усы у меня у дома сугробы высотой в два метра и я счтаю это нормально. Есть зима, есть снег! Для снега по секрету есть лопата! Это я сравнил центральные области России с Европой (западный склон Уральских гор) 1 500 км, от Москвы. А если выложат свои "метеонаблюдения" кто-нибудь из Сибири!? Ради интереса загляните, какая температура у нас в Норильске, или что в Новом Уренгое, не зеленеет у нас травка в Сургуте? Хватит скулить, берите лыжи, коньки, ледянки или лопаты и все наладится.
        Сибиряк не тот ктотне мерзнет, а тот кто тепло одевается.
        Готов посочувствовать тому у кого за окном -45°.
        Котище
        1. fif21 Вчера, 20:48
          Цитата: Котище
          Сибиряк не тот ктотне мерзнет, а тот кто тепло одевается.Готов посочувствовать тому у кого за окном -45°.
          Маленькое уточнение - Сибиряк это не тот кто тепло одевается , а тот кто ПРАВИЛЬНО одевается. hi
          fif21
    2. dvina71 Вчера, 16:27
      Цитата: sabakina
      на 7 января зафиксировано - 40 градусов С!

      У нас ..Северодвинск..два дня было под сорок минуса.. Мой ротвейлер ни в какую не шел гулять.Два дня лежал на диване и на любые попытки его оттуда скинуть и вывести прогуляться..отвечал полным игнором. Ну ему это можно..60кг веса..даже мне здоровому мужику сложно его удержать на руках.
      dvina71
      1. sabakina Вчера, 20:32
        ЛЮДИ! Мой пост был сарказм на новость про разгрузку вражиной техники! Вчера помог завести Мазду соседу, ему ехать в Московскую область было, соседке помог открыть Калину, свою завел. Акк снял на всякий случай. Кстать, усы при хотьбе инеем покрываются, гады!
        sabakina
  11. Cветлейший Вчера, 14:33
    И это они нам о ДОВСЕ говорят)))
    Cветлейший
  12. Армата Вчера, 15:06
    Ах проблема. Когда мы возобновили полёты вдоль границ и усилили свои группировки, это круто. А вот когда коалиция государств, причём усвойте понятие независимых.(Сейчас начнут орать, что ими правят ы. Да может ими и правят ы, но с этим надо считаться) подтягивают войска, это блин трагеть. Война всегда стоит у твоего порога. И обстановку усложнят не только они, мы не хозяева мира. Если думаешь что самый крутой, ты очень слаб. И тебя не прикроют не ракеты, не танки. Ты простое с детскими игрушками. Задумайтесь.
    Армата
    1. RUSIVAN Вчера, 17:32
      Чего думать над вашим бредом....никто себя ничем не утешает,мы на своей земле и будем ее отстаивать то было,есть и будет....над чем еще хотите нас заставить задуматься?
      RUSIVAN
      1. Армата Сегодня, 00:23
        А ты подумай.Давай пройдёмся по фактам.Включи мозг, со временем это становится совершенно безболезненно.)))) Немцы (страна входящяя в НАТО) высаживает у себя десант, который пойдёт в Польшу и Латвию. Что они не имеют на это права? Хорошо, вы обгадились(не страна, а конкретно вы/не заслужил с большой буквы\). Страшно стало? Такие как вы не мрожете признать что есть достойная сила против нашей, конечно кидаться какашками легче чем это признать. Что это достойно большого шухера в интернете? Таки вам напоминаю у наших границ это происходит постоянно, и не имеет таки смысла за это раздувать такой скандал. Ещё раз напоминаю захватившим сайт. И призываю раньше таки здесь были в большинстве профи, а сейчас противно смотреть, одни урашники или их противники. Други,если остались разумные апеллируйте фактами, а не плюсами и минусами, как безмозглые гоблины!!!!!! Не гоняйтесь за погонами, они картонные. Други Воробей, Анндрюха, Саня и Иогрёха, ну давайте уже вернём всё обратно. Выкинем с сайта просто уряколок и вернём профи. Отзовитесь хоть кто либо.
        Армата
  13. Zomanus Вчера, 15:31
    Ну и что? До 20 января всю эту фигню растащат по Европе.
    А потом, исходя из заявлений Трампа, потащат эти хрень обратно в Штаты.
    Ну и конечно зависть гложет, глядя на их морские транспортники.
    Zomanus
  14. ketanov1980 Вчера, 16:42
    В Шарье утром было -42.Сравнивать с Сибирью не совсем уместно:разная влажность.А если по теме:в наших климатических условиях всё это вооружение станет хорошим памятником глупой политики США
    ketanov1980
  15. RUSIVAN Вчера, 17:29
    В порту Бремерхафена прошла разгрузка натовской бронетехники.
    Я так понимаю за все издержки платит фрау Меркель из казны "общей" европы...
    RUSIVAN
  16. Куница Вчера, 17:42
    Нормальное движение автохлама. С запада на восток. Через пару лет можно будет прицениться к Бредли на авторынке. Вот только растоможка(((
    Куница
  17. Комментарий был удален.
  18. Комментарий был удален.
    1. Куница Вчера, 23:46
      Михаил Светлов. Ту-ту!
      Куница
  19. cosmos111 Вчера, 20:56
    Идёт загрузка на Ж/Д платформы САУ M109A6 Paladins и M992A2 Field Artillery .


    cosmos111
    1. cosmos111 Вчера, 20:57
      Первая группа солдат уже прибыла в Польшу.
      cosmos111
      1. Александр War Вчера, 21:39
        http://colonelcassad.livejournal.com/3170289.html Подробно у Кассада
        Александр War
        1. Александр War Вчера, 21:42
          Несколько видео
          Александр War
          1. cosmos111 Вчера, 22:38
            Абрамсы выгружаются в немецком порту для отправки на постоянные места базирования .
            cosmos111
            1. cosmos111 Вчера, 22:40
              В Польшу прибыли первые солдаты бронетанковой бригады США. Самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав.

              http://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1
              %8C%D1%88%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0
              %BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D
              1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D
              1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0
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              %B0%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D1%88%D0%B0/a-37050866?mac
              a=rus-tco-dw
              cosmos111
      2. Удав КАА Вчера, 23:16
        Цитата: cosmos111
        Первая группа солдат уже прибыла в Польшу.

        Польское ТВ передало о 4400 военнослужащих прибывших в Польшу.
        Это вроде бы целая бригада по-нашему...
        Да ещё техника
        танки – 87, военные автомобили «Хамви» - 419, самоходные гаубицы «Paladin» - 18, тяжёлые БМП M2 Bradley – 144.

        Это серьезно.
        Удав КАА
  20. ТОР2 Вчера, 22:30
    Походу РСМД скоро конец...
    ТОР2
  21. brr1 Сегодня, 00:34
    Вопрос на зысыпку все диванным воякерам: Что это приехало мпд или тд?
    brr1
    1. commbatant Сегодня, 04:15
      brr1 Вопрос на зысыпку все диванным воякерам: Что это приехало мпд или тд?


      От диванного воякера: судя по вооружению, прибыла МБр. (по американской терминологией "тяжелая" бригада), усиленная либо легкой пехотой (для действий в урбанизированных районнах), либо аэромобильными подразделениями (много "хамвви"). В годы холодной войны всем пригадам (отдельным) полагалась по штату рота АА (8 шт.), в статье про них не слова, наверное еще не прибыли или вертолеты будут от др. страны НАТО.
      Кстати я бы на месте "ампириалистов" усилил бы войска амеров прибалтику Бригадой АА и частями СпН (не удивлюсь, если местные силы самообороны не обучают английские SAS).
      commbatant
  22. 20Max17 Сегодня, 01:29
    Ребята вы чего? Кого вы шапками собрались закидывать? В случае конфликта Россию раскатают в считанные дни.
    Вы ответе на вопрос сколько население Евросоюза и Америки? Какое у них ВВП? Какое технологическое превосходство?
    Так вот только у Евросоюза население 500 мил чел.
    20Max17
    1. commbatant Сегодня, 04:26
      сами ответили на свой вопрос, указав плотность населения "загневающей" европы...
      Злые беженцы по флангам идущие / плывущие в Европу из Северной Африки в в Испанию, Португалию, Францию, из Северной Африки и Ближнего Востока в Грецию, Италию и далее везде и поток оружие из Украины движущий им всем на встречу...., что еще нужно, чтоб встретить старость для европейца в Кельне, Берлине и т.д.
      А в военном отношении не надо всех равнять под одну гребенку, там особенно немного стран, которые смогут выставить сколько-нибудь боеспособные подразделения, пальцев одной руки (я имею сухопутный компонент ВС) хватит...
      commbatant
  23. Ал.Пересвет Сегодня, 02:53
    Цитата: Spartanez300
    Так и норовят обстановку в регионе усложнить .Представляю сколько будет визгу если наши войска начнут разгружаться например в порту Кубы , а надо было бы.

    А сколько будет-если в Вашингтоне в белом доме и полосатый флаг-сменят на Русский триколор?
    Оё,н спроста это.Что,на Россию пойдут с Украины,Кавказа и в Сирии одновременно пригреют+нагорный карабах подожгут-всё это-в одно время?
    Ал.Пересвет
  24. rrrd Сегодня, 06:17
    что вам привали годами короче вы не дооцениваете протовника! сегодня стрялл в лесу из м 16! оболденно
    rrrd
  25. rrrd Сегодня, 06:19
    вы наверно не понимаете но оружие тоже также развивалось с нашим
    rrrd
  26. Злой 55 Сегодня, 06:41
    Странно, поставлен именно дивизионный комплект..о размещении каких 4 батальонах тогда речь?
    Злой 55

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