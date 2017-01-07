В порту Бремерхафена прошла разгрузка натовской бронетехники.

В социальных сетях появились подтверждения прибытия в немецкий порт Бремерхафен бронетехники, которую НАТО планирует разместить в Польше и странах Балтии. Сообщается о разгрузке танков, самоходных гаубиц, БМП и другой военной техники, которая из Германии будет направлена в восточные страны Североатлантического военного блока.Общие поставки составят: танки – 87, военные автомобили «Хамви» - 419, самоходные гаубицы «Paladin» - 18, тяжёлые БМП M2 Bradley – 144.Немецкие СМИ пишут о том, что за последние 30 лет это самые крупные поставки военной техники на территорию Германии. Для оправки в Польшу и Прибалтику доставленной в ФРГ техники придётся использовать до тысячи железнодорожных платформ и вагонов, при этом корректируя движение грузовых и пассажирских поездов, курсирующих из Германии в Польшу и обратно. Одна только переброска поставленной в Бремерхафен военной техники оценивается более чем в 30 миллионов долларов.Напомним, что в планах у США – размещение в Прибалтике и Польше 4-х натовских батальонов общей численностью около 4 тыс. солдат и офицеров. При этом военнослужащие будут представлять Канаду, Германию, США и Британию. Американские военнослужащие в ближайшее время прибудут в Прибалтийские республики с военной базы Форт Карсон в штате Колорадо.