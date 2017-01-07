07:37 08 января

Крупный теракт в сирийском Аазазе. Не менее 60 погибших

Мощнейший взрыв прогремел в сирийском городе Аазаз (провинция Алеппо). Террористы привели в действие взрывное устройство, которое находилось в автомобиле. Сообщается о том, что бомба сработала у здания местного суда, причём взрыв был такой силы, что стёкла были выбиты в кварталах города, находящихся в нескольких сотнях метрах от эпицентра.

В результате террористического акта погибли не менее 60 человек. 50 человек получили ранения. По другим данным, число раненых в разы больше.

Крупный теракт в сирийском Аазазе. Не менее 60 погибших



Несколько зданий, которые находятся там, где террористы привели в действие «адскую машинку», по сообщениям представителя управления гражданской обороны Аазаза Ийяда Разука, получили серьёзные повреждения. Стены буквально изрешечены металлическими осколками и обломками асфальта и бетона. В эпицентре взрыва от зданий остались самые настоящие дымящиеся руины.

Крупный теракт в сирийском Аазазе. Не менее 60 погибших


Мощность взрывного устройства специалистами оценивается не менее чем в 200 кг в тротиловом эквиваленте.



В городе не хватает машин скорой помощи, чтобы доставлять пострадавших в медучреждения. Посильную помощь оказывают жители Аазаза, имеющие личные автомобили.

Аазаз располагается в нескольких километрах от сирийско-турецкой границы. В течение последних нескольких месяцев в Аазазе и его окрестностях возникали боестолкновения между курдскими вооружёнными отрядами и силами так называемой "свободной сирийской армии", поддерживаемой официальной Анкарой.

Использованы фотографии: http://aa.com.tr, @jabalybaraa
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 28
  1. СТАРПЕР Вчера, 14:32
    Узнать ,кто и в заложники брать родственников, и не важно где находятся...! Черти , долбанные..
    СТАРПЕР
    1. rasputin17 Вчера, 14:39
      "свободной сирийской армии", поддерживаемой официальной Анкарой.

      И с кем там договариваться! Сживать их всех со свету потихоньку! Умеренная оппозиия хороша лишь в земле!
      rasputin17
      1. СТАРПЕР Вчера, 14:56
        Не зря "Искандеры" разместили....! Это может долго продолжаться, нужно найти "болевую" точку и туды нацелить все , что имеем..и требовать иначе мы за себя не отвечаем и за тех кого защищаем..! negative
        СТАРПЕР
        1. Татьяна Вчера, 15:14
          Из текста статьи
          …бомба сработала у здания местного суда. В эпицентре взрыва от зданий остались самые настоящие дымящиеся руины.

          Это обычное дело при смене власти и при отходе оппозиции. При отходе взрывают как правило всегда здания судов, прокуратур и т.п. – т.е. все те здания, где могут храниться разоблачительные и исковые документы свидетелей преступлений представителей прежней власти и их исполнителей. Людей при этом исполнителям, естественно, не жалко. У них главная задача – это замести следы своих преступлений, а также своё членство и явки от разоблачений на будущее.
          Это также означает, что подрывные "партизанские" ячейки оппозиции как в городе, так и в его окрестностях будут сохранены по плану противником.
          Татьяна
          1. cniza Вчера, 15:20
            Видимо там долго ещё будут воевать между собой пока их не развести по "углам".
            cniza
          2. g1v2 Вчера, 23:11
            Похоже никто полностью эту новость не видел. Ну что ж поясняю. Игилоиды взорвали здание ШАРИАТСКОГО СУДА. Проще говоря черные взорвали штаб зеленых боевиков - протурецких. Одни боевики подорвали других. wassat
            g1v2
      2. kot28.ru Вчера, 15:01
        Умеренная оппозиия
        Это же коллеги американцев hi
        kot28.ru
        1. rasputin17 Вчера, 15:05
          Цитата: kot28.ru
          Умеренная оппозиия
          Это же коллеги американцев hi

          Точнее ближневосточный вариант их частной армии!
          rasputin17
      3. Стирбьорн Вчера, 15:30
        Цитата: rasputin17
        Умеренная оппозиия хороша лишь в земле!

        Азаз находится под контролем умеренной оппозиции, а не САА. Господа комментаторы, прежде чем писать свои опусы гляньте на карту. Теракт скорее всего ИГИЛ устроил
        Стирбьорн
        1. rasputin17 Вчера, 15:45
          А какая разница? что "умеренные" что просто игил одни и те же яйца только в профиль!!!
          rasputin17
      4. alexmach Вчера, 19:55
        Откуда уверенность, что это не курды? Понятно, курды в основном метят в турецких военных и полицию а не в мирных жителей, но все же откуда такая уверенность?
        alexmach
    2. Cветлейший Вчера, 15:20
      Цитата: СТАРПЕР
      в заложники брать родственников
      Им наплевать на них, они понимают только индивидуальный террор. То есть непосредственную охоту на членов организации. А их и так ищут...
      Cветлейший
      1. СТАРПЕР Вчера, 16:04
        Цитата: Cветлейший
        А их и так ищут...

        Гнездо "осиное" нужно мочить сперва..А так их все больше и больше...!
        СТАРПЕР
    3. warriordima Сегодня, 03:20
      Грёбаные ,тупые марионетки,никак кровью не напьются!Кто то же постоянно проплачивает этих фанатиков гашишшинов,кому то всё неймётся,Сирия и так в руинах,а им всё мало.,не понятно сейчас то какие права качают,чего добиваются новыми смертями невинных!?
      Царствия небесного погибшим,выздоровления раненым и сил родственникам.
      warriordima
  2. Монархист Вчера, 14:37
    Что в очередной раз подтверждает,что до мира в Сирии как до Москвы раком
    Монархист
    1. СТАРПЕР Вчера, 16:09
      Цитата: Монархист
      Что в очередной раз подтверждает,что до мира в Сирии как до Москвы раком

      Мир будет, главное знать кого стрелять и угрожать...! hi Знаем, но пока не можем...
      СТАРПЕР
  3. Стройбат запаса Вчера, 14:40
    Жди теперь новых фотографий "погибших и раненых от ковровых бомбёжек русских"
    Стройбат запаса
  4. knn54 Вчера, 14:45
    Курды,турки+ССА,ИГИЛ-населению не позавидуешь:"Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. "
    knn54
  5. Александр 3 Вчера, 14:47
    У нелюдей нет праздников.Это животные нежелательные или хуже чем звери потому что осознано всё делают.
    Александр 3
  6. prior Вчера, 15:05
    Сколько сирийцев должно погибнуть, чтобы сирийцы поняли, что проблемы Сирии - это не вина сирийцев.
    Впрочем, так же как и иракцев, украинцев, ливийцев, сербов .........
    prior
  7. Димонт Вчера, 15:09
    Уб.людки бармалеи бородатые! Правильно, нужно захватывать родственников террористов и казнить их! Может так что-то сдерживать их будет, гопников проклятых! am
    Димонт
    1. Cветлейший Вчера, 15:28
      Да наплевать им на родственников.
      Cветлейший
  8. parusnik Вчера, 15:13
    Умеренная оппозиция почем зря губит простых граждан..А её еще кто-то и поддерживает в Сирии, помимо турков...бомбы без людей сами не взрываются и автоматы сами не стреляют...
    parusnik
    1. Cветлейший Вчера, 15:29
      Умеренных террористов не бывает, как и оппозиции правительству с оружием.
      Cветлейший
    2. Сергей-8848 Вчера, 16:00
      Умеренная и неумеренная оппозиция - ну бред ведь, даже в словах, неужели не видно. Неумеренная оппозиция=басмачи=ликвидация без разговоров и чаепитий. Умеренная - с кем можно говорить и решать вопросы дальнейшей жизни на территории.
      Сергей-8848
  9. странник Вчера, 17:19
    Господи,этот сайт все дальше и дальше скатывается до уровня желтой прессы. Контингент уже готов да и статьи все больше типа" уря или всех порвём ". Похоже пора прекращать сюда заходить, здравого анализа здесь уже практически НЕТ.
    странник
    1. Асадулла Вчера, 21:45
      Это реакция на публикации, анализируют обычно на форумах, где тема может висеть годами. Так уж повелось, первыми идут эмоции, а потом уже лень обдумывать.....
      Асадулла
  10. Димонт Вчера, 22:03
    Цитата: странник
    Господи,этот сайт все дальше и дальше скатывается до уровня желтой прессы. Контингент уже готов да и статьи все больше типа" уря или всех порвём ". Похоже пора прекращать сюда заходить, здравого анализа здесь уже практически НЕТ.


    Здравого анализа и у Вас не наблюдалось, лишь пустопорожнее кидание какашек во всех сразу....Если это такая самоцель, и единственное условие пребывания здесь, то конечно, лучше не заходить на сайт
    Димонт

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня