Крупный теракт в сирийском Аазазе. Не менее 60 погибших

Мощнейший взрыв прогремел в сирийском городе Аазаз (провинция Алеппо). Террористы привели в действие взрывное устройство, которое находилось в автомобиле. Сообщается о том, что бомба сработала у здания местного суда, причём взрыв был такой силы, что стёкла были выбиты в кварталах города, находящихся в нескольких сотнях метрах от эпицентра.В результате террористического акта погибли не менее 60 человек. 50 человек получили ранения. По другим данным, число раненых в разы больше.Несколько зданий, которые находятся там, где террористы привели в действие «адскую машинку», по сообщениям представителя управления гражданской обороны Аазаза Ийяда Разука, получили серьёзные повреждения. Стены буквально изрешечены металлическими осколками и обломками асфальта и бетона. В эпицентре взрыва от зданий остались самые настоящие дымящиеся руины.Мощность взрывного устройства специалистами оценивается не менее чем в 200 кг в тротиловом эквиваленте.В городе не хватает машин скорой помощи, чтобы доставлять пострадавших в медучреждения. Посильную помощь оказывают жители Аазаза, имеющие личные автомобили.Аазаз располагается в нескольких километрах от сирийско-турецкой границы. В течение последних нескольких месяцев в Аазазе и его окрестностях возникали боестолкновения между курдскими вооружёнными отрядами и силами так называемой "свободной сирийской армии", поддерживаемой официальной Анкарой.