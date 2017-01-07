07:36 08 января

Иракское командование заявляет, что взяло полевой штаб игиловцев чеченского происхождения

Командование иракской армии после весьма длительного перерыва сообщает об успехах в ходе наступления на позиции ИГИЛ (запрещено в РФ) в провинции Анбар и Найнава. В результате операции от игиловцев были освобождены 11 деревень. Операция по продвижению началась накануне.

Командир группы иракской военной разведки Назим аль-Джухейфи сообщает, что освобождённые от террористов населённые пункты располагаются между городами Рива и Анах. При этом военнослужащий заявляет, что несколько деревень игиловцы покинули без боя.

Иракское командование заявляет, что взяло полевой штаб игиловцев чеченского происхождения



На этом фоне в лентах информационных агентств прошла новость о том, что в одной из освобождённой иракской армией и местным ополчением деревень, входящей в агломерацию Мосула, обнаружен своего рода полевой штаб группировки ИГИЛ. При этом утверждается, что этот штаб использовали те боевики так называемого «Исламского государства», которые являются выходцами с Северного Кавказа, а именно из Чечни. По опубликованным данным, «чеченский след» иракцы установили якобы по документам, брошенным боевиками. Вот только на данный момент эти документы иракскими военными, участвовавшими в операции, не продемонстрированы.

Напомним, что так называемая американская коалиция объявила о "временной приостановке" участия в операции по освобождению Мосула. Стоит отметить, что интерес к Мосульской операции у США явно пропал после 8 ноября, когда стало ясно, что до объявления итогов выборов президента (им был избран Дональд Трамп) город не взять. Пентагон ранее заявил, что участие коалиции в операции будет возобновлено весной 2017-го.

Использованы фотографии: ZUMA Press
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Комментарии 34
  1. cniza Вчера, 15:18
    По опубликованным данным, «чеченский след» иракцы установили якобы по документам, брошенным боевиками. Вот только на данный момент эти документы иракскими военными, участвовавшими в операции, не продемонстрированы.


    Молодцы если так , только не берите пример с США и не врите.
    cniza
    1. oleg-gr Вчера, 15:23
      Именно чеченский? Такое впечатление, что в этом штабе нашли приказы для Кадырова, подписанные Путиным и Шойгу. Старая песня на новый лад?
      oleg-gr
      1. cniza Вчера, 15:27
        Цитата: oleg-gr
        Именно чеченский? Такое впечатление, что в этом штабе нашли приказы для Кадырова, подписанные Путиным и Шойгу. Старая песня на новый лад?


        Они нашли угрозы Путину и Кадырову от чеченских бармалеев , кстати , их там хватает.
        cniza
      2. Проводник Вчера, 15:39
        Командование иракской армии после весьма длительного перерыва сообщает

        Ну хоть какой то повод для гордости надо найти
        При этом военнослужащий заявляет, что несколько деревень игиловцы покинули без боя.

        А вот отступающие фанатики это странно.Или хотят чтобы военные потеряли бдительность?
        Проводник
      3. Балу Вчера, 15:44
        Все ясно, скоро будет и бурятский след, потом горные водолазы, конные подводники, санкции против Кадырова.... lol
        Балу
        1. alexneg Сегодня, 02:41
          Цитата: Балу
          Все ясно, скоро будет и бурятский след, потом горные водолазы, конные подводники, санкции против Кадырова.... lol


          Вы забыли, про ... йошкиного кота, ядрёной воши и ёкарного бабая.
          alexneg
      4. Vita VKO Вчера, 15:50
        Действительно, террорист он и в Африке террорист. Зачем указывать национальность? Сведения о его родственниках за границей, которым он пересылал деньги за убийства были бы гораздо полезнее.
        Vita VKO
      5. Ныробский Вчера, 16:06
        Цитата: oleg-gr
        Именно чеченский? Такое впечатление, что в этом штабе нашли приказы для Кадырова, подписанные Путиным и Шойгу. Старая песня на новый лад?

        Чеченский, чеченский........только Кадыров, Путин и Шойгу тут причём? Там бегает "отара" бомжахедов под руководством очередного "Шишани" из числа чеченцев проживающих в Грузии в Панкийском ущелье, вперемешку с российскими дагестанцами и чеченцами, которых Кадыров называет шайтанами и которым обратный вход "заказан". Официально там присутствует чеченский спецназ, но в Сирии, который наверняка при случае, отработает "земляков".
        Ныробский
        1. ватник Вчера, 17:06
          Цитата: Ныробский
          Там бегает "отара" бомжахедов под руководством очередного "Шишани" из числа чеченцев проживающих в Грузии в Панкийском ущелье, вперемешку с российскими дагестанцами и чеченцами

          Среди террористов в Сирии и Ираке много русскоговорящих чеченцев из Турции которые сбежали туда после Чеченских войн на территории нашей страны По разным оценкам переселились в Турцию до 10 тысяч человек из Чечни а может и больше так как официальных беженцев около 2 тысяч но многие выходцы из Чечни не регистрировались как беженцы и жили у своих родственников там Общая численность чеченцев в Турции более 70 тысяч человек..
          И хорошо или плохо делает своё дело иракская армия в любом случаи она уничтожает фанатиков-убийц. Поэтому желаю ей успехов в этом нелёгком и кровавом деле.
          ватник
          1. vladimirvn Вчера, 19:32
            Крутейший лейтенант из ролика. А звезды, звезды, то. laughing
            vladimirvn
            1. Вадим237 Вчера, 22:14
              Наверное у ихних генералов звёзды находятся на спине, так как не умещаются на погонах.
              Вадим237
      6. Наблюдатель 33 Вчера, 16:32
        Цитата: oleg-gr
        Именно чеченский? Такое впечатление, что в этом штабе нашли приказы для Кадырова, подписанные Путиным и Шойгу. Старая песня на новый лад?

        Видимо так и есть, обычно террорюг по именам называют, если действительно уничтожают...
        Наблюдатель 33
      7. Асадулла Вчера, 17:42
        Именно чеченский? Такое впечатление, что в этом штабе нашли приказы для Кадырова, подписанные Путиным и Шойгу. Старая песня на новый лад?


        В смысле? Там и так полно этих шишани. Идейных мало, больше за деньги. И в плен не надо никого брать, в эфире их слышно. То что они там есть никакой не секрет.
        Асадулла
        1. vovanpain Вчера, 18:35
          Цитата: Асадулла
          В смысле? Там и так полно этих шишани. Идейных мало, больше за деньги.

          Вот именно этих шишани там собак нерезанных бегает,причём,весь этот сброд со всего мира.Палач джихади Джон родом из Великобритании,Чеченцев и дагов тоже мало там бегает и чем больше там замочим,тем меньше здесь гадить будут. hi
          vovanpain
      8. Sterlya Вчера, 18:52
        Цитата: oleg-gr
        Именно чеченский? Такое впечатление, что в этом штабе нашли приказы для Кадырова, подписанные Путиным и Шойгу. Старая песня на новый лад?

        Это не о том. по миру рассеяны много экстремистов времен перестройки. Надо Кадырову посылать. да. Но я уверен Он уже знает .
        На данный момент более горячая точка Россиии Дагестан. Потому как никак не найдется свой Кадыров.
        Sterlya
  2. СТАРПЕР Вчера, 15:20
    Мосул взять не смогли и начали понтоваться...? Чеченцы им помешали...)))))
    СТАРПЕР
    1. Cветлейший Вчера, 22:22
      Статью читали?
      При этом военнослужащий заявляет, что несколько деревень игиловцы покинули без боя.

      иракцы установили якобы по документам, брошенным боевиками.)

      Тут как раз наоборот сказано, что драпали игиловцы сверкая пятками, документы побросали..
      Cветлейший
  3. Teberii Вчера, 15:20
    Всё может быть но верить на слово уже нельзя. Каждый день что-то новое и кругом наши следы.
    Teberii
    1. 210окв Вчера, 16:12
      Куда коалиция в Ираке не ступит-везде дерьмо найдут..
      210окв
  4. Александр 3 Вчера, 15:26
    У этих нелюдей чеченского происхождения нет Родины,это не мусульмане ,это слуги дьявола.
    Александр 3
    1. cniza Вчера, 16:26
      У террористов нет национальности и веры , их всех надо уничтожать.
      cniza
    2. bionik Вчера, 16:37
      Цитата: Александр 3
      ,это слуги дьявола.

      Или как их называет Кадыров "шайтаны".
      bionik
  5. pvv113 Вчера, 15:39
    Пентагон ранее заявил, что участие коалиции в операции будет возобновлено весной 2017-го

    Видать неважные вояки из англосаксов
    pvv113
    1. Балу Вчера, 15:46
      Так это же факт. Свои деньги Гитлер хранил в банке деда Буша младшего. И вообще давно пора провести и опубликовать журналистское расследование как полсотни американских фирм всю вторую мировую имели свои представительства в Берлине. Одни американцы с Гитлером воевали, другие финансировали, снабжали боеприпасами, медикаментами и прочим.
      Балу
      1. rasputin17 Вчера, 16:29
        Кому война а кому мать родна! Благодаря этой войне они поднялись и стали первой экономикой! Куда делись награбленные ценности из европы что фашисты вывозили? А сколько золотого запаса ушло у СССР за лендлиз!? Марадерить им не привыкать! hi
        rasputin17
  6. fif21 Вчера, 16:06
    Списочек фамилий и имен в студию! bully
    fif21
    1. Сергей Ф Вчера, 18:09
      Щас! С разбегу!
      Может еще и фото приложить, печать поставить?
      Тайны в инфо никакой нет, просто надо еще раз сказать, что Россия не стоит в стороне от Масула, только в это раз на стороне ИГИЛ!
      Ложь, неполная информация (даже достоверная) вперемешку с ложью дают эффект посильнее коврового бомбометания!
      Сергей Ф
  7. behemot Вчера, 16:16
    ну это в стиле США, создать коалицию а потом кинуть всех. шники позорные. Что взять с Хиллари, с Барака? Только анализы.
    behemot
  8. adma Вчера, 16:24
    А для кого-то секрет что в ИГИЛ есть чеченцы????? Так там есть и узбеки, и таджики, и французы и немцы. И американцы есть, и даже китайцы есть. Русские, буряты, поляки, финны, британцы. Там каждой твари по паре.
    adma
  9. gabonskijfront Вчера, 17:04
    "чеченский" - это мировой бренд,одолеть чечена это считается особой доблестью, я живу в Калининграде ,в молодости в 90-е годы мы ездили на дискотеки в Польшу, в Ольштын или в Эльблонг,так вот,мы все для поляков почему то были чеченами,они в нашу сторону даже взглянуть боялись и убедить их в обратном было просто не возможно.Это что то из этой же оперы.
    gabonskijfront
  10. moskowit Вчера, 20:20
    "Как смеешь ты, мутить питьё моё песком и илом..." (И.А.Крылов)
    moskowit
  11. g16.ru Сегодня, 00:10
    А штаб 3ей Бурятской Бронекавалерийской дивизии они не захватывали?)))
    g16.ru
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 01:31
    интерес к Мосульской операции у США явно пропал после 8 ноября, когда стало ясно, что до объявления итогов выборов президента (им был избран Дональд Трамп) город не взять.


    Усё. bully Компания закончена - навоевались. wassat
    a.s.zzz888
  13. Никкола Мак Сегодня, 07:34
    Нового мало - всё старое!
    Если на Кавказе выращены за 90-ее боевики, то они где-то будут использованы.
    В первую очередь в пику нам.
    Скорее всего и юсовцы в составе "умеренной сирийской оппозиции" держат несколько команд - такие ребята всегда пригодятся. Нашим надо собирать информацию - налаживать контакты (в том числе и с иракцами).
    А потом в нужном месте в нужное время взрывается бомба, прилетает "сантиметр" или калибр (если цель стоящая).
    Или при переходе границы "контрабандисты были уничтожены".
    В общем работать надо.
    Никкола Мак

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