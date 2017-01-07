Иракское командование заявляет, что взяло полевой штаб игиловцев чеченского происхождения
Командование иракской армии после весьма длительного перерыва сообщает об успехах в ходе наступления на позиции ИГИЛ (запрещено в РФ) в провинции Анбар и Найнава. В результате операции от игиловцев были освобождены 11 деревень. Операция по продвижению началась накануне.
Командир группы иракской военной разведки Назим аль-Джухейфи сообщает, что освобождённые от террористов населённые пункты располагаются между городами Рива и Анах. При этом военнослужащий заявляет, что несколько деревень игиловцы покинули без боя.
На этом фоне в лентах информационных агентств прошла новость о том, что в одной из освобождённой иракской армией и местным ополчением деревень, входящей в агломерацию Мосула, обнаружен своего рода полевой штаб группировки ИГИЛ. При этом утверждается, что этот штаб использовали те боевики так называемого «Исламского государства», которые являются выходцами с Северного Кавказа, а именно из Чечни. По опубликованным данным, «чеченский след» иракцы установили якобы по документам, брошенным боевиками. Вот только на данный момент эти документы иракскими военными, участвовавшими в операции, не продемонстрированы.
Напомним, что так называемая американская коалиция объявила о "временной приостановке" участия в операции по освобождению Мосула. Стоит отметить, что интерес к Мосульской операции у США явно пропал после 8 ноября, когда стало ясно, что до объявления итогов выборов президента (им был избран Дональд Трамп) город не взять. Пентагон ранее заявил, что участие коалиции в операции будет возобновлено весной 2017-го.
Командир группы иракской военной разведки Назим аль-Джухейфи сообщает, что освобождённые от террористов населённые пункты располагаются между городами Рива и Анах. При этом военнослужащий заявляет, что несколько деревень игиловцы покинули без боя.
На этом фоне в лентах информационных агентств прошла новость о том, что в одной из освобождённой иракской армией и местным ополчением деревень, входящей в агломерацию Мосула, обнаружен своего рода полевой штаб группировки ИГИЛ. При этом утверждается, что этот штаб использовали те боевики так называемого «Исламского государства», которые являются выходцами с Северного Кавказа, а именно из Чечни. По опубликованным данным, «чеченский след» иракцы установили якобы по документам, брошенным боевиками. Вот только на данный момент эти документы иракскими военными, участвовавшими в операции, не продемонстрированы.
Напомним, что так называемая американская коалиция объявила о "временной приостановке" участия в операции по освобождению Мосула. Стоит отметить, что интерес к Мосульской операции у США явно пропал после 8 ноября, когда стало ясно, что до объявления итогов выборов президента (им был избран Дональд Трамп) город не взять. Пентагон ранее заявил, что участие коалиции в операции будет возобновлено весной 2017-го.
Использованы фотографии: ZUMA Press