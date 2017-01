Немецкий основной боевой танк Leopard 2: этапы развития. Часть 11

2007 годГермания/СингапурСингапур купил 96 подержанных танков Leopard 2A4 у Германии в 2007 году. 66 танков были полностью восстановлены и поступили в действующие подразделения. Остальные 30 машин были поставлены со складов и использовались в качестве источника запасных частей.Изменения коснулись радиостанций. Кроме того, в качестве вспомогательного вооружения была установлена автоматическая пушка М242, включая фиксированное крепление на крыше башни. Машины также получили одноцветную раскраску.В 2009 году было объявлено о том, что Сингапур планирует значительно доработать танки. Изначально планировалось, что танк Leopard 2 получит дополнительную броню, систему управления боем, вспомогательную силовую установку, цифровую СУО и усиленную подвеску. Также оценивалась возможность закупки новых боеприпасов.Из-за финансовых проблем от большей части новых компонентов отказались и был лишь закуплен комплект бронирования стандарта Leopard 2A4 Evolution, разработанный компанией IBD. Сингапур стал первой страной, получившей подобную модернизацию. Поставки бронекомплектов прошли в 2010 году. Модернизацией предусматривается только пассивное бронирование, без установки комплекса активной защиты.2007 годГермания/ЧилиЧили стала первой страной Южной Америки, которая получила на вооружение танки Leopard 2. В общей сложности для действующих частей было закуплено 115 танков и плюс еще 25 для обучения и разборки под запчасти. Поставки танков прошли в 2007-2008 годы. Танки не имеют доработок, только двигатель по контракту должен был быть отрегулирован. Поскольку Чили эксплуатирует танки на очень больших высотах, то были доработаны турбонагнетатели. Они получили новую крыльчатку, специально предназначенную улучшения работы двигателя в высокогорной местности. На двигатель были установлены дополнительные температурные датчики с целью исключения его перегрева.Германия/КанадаПомимо 20 танков Leopard 2A6 и двух БРЭМ Buffel Канада также купила 80 подержанных Leopard 2NL у Нидерландов, 14 танков А4 у Германия и 12 танков Pz 87 у Швейцарии. Оригинальный план заключался в том, чтобы начать программу постепенной модернизации и не спеша довести большую часть танков до конфигурации близкой к конфигурации А6М. Предполагалось начать с электроприводов башни, затем заняться модернизацией защиты и, наконец, установить основную пушку L/55. Финансовые сложности, в конце концов, поставили крест на этих планах. Вместо этого использование и модификация парка танков Leopard 2 было подстроено под фактические нужды подразделений. Большая часть танков используется только для учебных целей, что делает большую часть модернизаций бесполезной. В конечном итоге, только 31 танк был модернизирован до так называемого уровня А4+. Модификации по сравнению с оригинальной конфигурацией NL в основном были проведены для того, чтобы подогнать танки до стандартного оборудования канадской армии. Сюда входят радиостанции, система дымовой завесы пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, танки подготовлены для установки минного плуга и бульдозерного отвала.Из остальных танков Leopard 2, приобретенных Канадой, 20 были модернизированы до стандарта Leopard 2A4M CAN, 12 БРЭМ Buffel и 18 инженерных машин Wisent 2. Остальные 26 танков будут использоваться в качестве доноров запасных частей и будущих модернизаций.2007 годГермания/КанадаКанада решила купить танки Leopard 2 в 2007 году. Основной причиной стала повышенная рабочая нагрузка танковых экипажей, которая их ожидала в Афганистане, с которой они бы не справились, эксплуатируя устаревшие танки Leopard 1. Эти машины эксплуатировались многие годы и уже отслужили свой запланированный срок службы много лет назад. Вместо того чтобы пойти по тому же пути, как остальные страны и использовать легкие машины, Канада решила держаться немецких основных боевых танков. Причиной этого был опыт, полученный при эксплуатации Leopard 1. Также во внимание была принята быстрая доступность Leopard 2, а также его технологическое преимущество по сравнению с другими конкурентами. Для того чтобы ускорить закупку, процесс был разбит на два этапа. На первом этапе закупили танки у Германии и Нидерландов, а на втором доработали танки. Первым шагом стала аренда 20 танков Leopard 2A6M у Германии. Машины были слегка модифицированы и напрямую отправлены в Афганистан, где они достаточно интенсивно эксплуатировались.Новые танки под обозначением Leopard 2A6M CAN почти идентичны немецким А6М. Самым заметным изменением стали решетчатые экраны, предназначенные для детонации атакующих снарядов перед встречей с основной броней танка.Решетчатая броня установлена по бортам и в корме корпуса и башни. Модули прикручены болтами и могут сниматься для ремонта и обслуживания. Экипажи также используют решетчатые экраны в качестве больших корзин для хранения. Для этого только надо установить в качестве дна металлическую сетку.Кроме установки решетчатых экранов также была модернизирована основная броня. Дополнительные броневые листы были установлены на крыше корпуса в передней части вокруг люка водителя. Еще одной небольшой модификацией стали защитные рамки вокруг двух световых указателей.Еще одна значительная доработка была проведена в радиосистемах. Обычные антенные основания танка Leopard 2 были заменены массивными Т-образными основаниями, в каждое из которых вставлены по три антенны. Левое основание держит две массивные антенны, а правое основание имеет одну радиоантенну и одну небольшую антенну для системы радиоэлектронной борьбы. Она используется для подавления мобильной связи вокруг машины, таким образом, блокирует подрыв самодельных взрывных устройств по радиоканалу. Электронные компоненты системы РЭБ установлены на крыше башни в плоских ящиках за люком командира. И, наконец, каждое антенное основание несет плоскую круглую антенну GPS для навигационной системы. Еще одна модификация – это ящик для хранения перед люком командира. В него укладываются карабины С8 членов экипажа. Хранение и использование этих длинных карабинов внутри башни было бы затруднительно для экипажа.Танк Leopard 2A6M CAN не оборудован системой кондиционирования для экипажа и электроники. Чтобы экипаж получал хоть какое-то облегчение, его снарядили охлаждающими жилетами, забирающими воздух снаружи машины. Для электроники на крыше башни был установлен охлаждающий вентилятор.Для службы в Афганистане танки оборудованы камуфляжной системой Barracuda, которая снижает тепловые и радиолокационные признаки заметности и служит оптической маскировкой. Известный еще с варианта Leopard 1AS, на танке Leopard 2А6М CAN также установлен зонт для защиты от солнца. Он, как правило, устанавливается на шесте между двумя люками башни, но при транспортировке может сворачиваться.С целью продления срока службы в Афганистане танки оборудованы более мощной системой воздухоочистки для двигателя. Она способна справиться с большим количеством песка и пыли.Слегка была доработана система управления огнем танка Leopard 2. Кроме бронебойных подкалиберных и кумулятивных типов канадский танк может вести огонь кассетным снарядом М1028.На несколько танков Leopard 2A6M CAN также был установлен противоминный катковый трал MCRS (Mine Clearance Roller System). Он состоит из промежуточной плиты, крепимой на корпус танка и стальных роликов. Мины обезвреживаются за счет давления и вибрации. Для установки системы MCRS на корпус были добавлены места крепления и электрические разъемы, а передние фары были сняты.2010 годГермания/КанадаLeopard 2A4M был специально доработан под требования канадских вооруженных сил. Он базируется на голландском варианте Leopard 2A4, по который было переделано в общей сложности 20 машин. Танк в основном схож с вариантом Leopard 2A6M, но не имеет нового прицела командира и навигационного оборудования. На вариант Leopard 2A4M установлен оригинальный прицел Peri-R17, но передняя часть башни получила новый комплект бронирования. Танк также отличается доработанным корпусом с дополнительным бронированием крыши днища и бортов. Водительское место оборудовано тепловизором, позволяющим водителю вести машину в условиях плохой освещенности.Leopard 2A4M идет с теми же электроприводами башни, которые были установлены на варианте А5. Электроника башни не была обновлена за исключением установки канадских радиостанций.Из-за дополнительного бронирования вариант Leopard 2A4M стал весить более 61 тонны, что делает его самым тяжелым танком в модельном ряду Leopard 2A4.2005 годГермания/ТурцияВместо первоначальных планов по закупке 1000 танков Leopard 2A5, Турция решила в 2005 году закупить всего 298 машин Leopard 2A4, поступивших с немецких складов. Танки получили только лишь усовершенствованные воздушные фильтры. Поставки всех танков прошли, но опцион еще на 41 танк так и не был реализован.2011 годГермания/ТурцияLeopard 2NG (Next Generation) представляет собой модернизационный комплект, разработанный турецкой компанией Aselsan. Это еще один проект на базе Leopard 2А4 Evolution, имеющий такую же систему дополнительного бронирования. Подобно варианту МВТ Revolution у танка Leopard 2NG также заменена электроника в башне.Начнем с приводов башни и пушки. Наводчик и командир получили новые прицелы, а также панели управления. Наводчик теперь может менять увеличение дневной и ночной ветвей на х3 или х12. У командира установлен такой же прицел как у наводчика, только размещается он во вращающемся корпусе в задней части башни.Панели управления командира и наводчика одинаковые, у них также одинаковая окулярная часть монокулярного типа, кнопки и дисплеи. Также установлены новые рукоятки управления. Система управления огнем была усовершенствована за счет добавления датчиков температуры и бокового ветра.Leopard 2NG идет с навигационной системой на базе GPS и системой управления боем. Она позволяет вести обмен зашифрованными данными с другими подразделениями.Передняя часть башни и корма оборудованы лазерными детекторами. В случае обнаружения сигнала система предупредит экипаж автоматически. Она также может повернуть башню в направлении облучающего лазерного луча и инициировать пуск дымовых гранат. Эта система изначально устанавливалась на танк Leopard 2.Последний элемент, который стоить, отметить – это дистанционно управляемый боевой модуль на крыше башни. Он контролируется либо командиром с помощью прицела, либо при помощи специального дистанционного пульта. В этом случае заряжающий также использует оптику, установленную на модуле вооружения.Разработка варианта Leopard 2NG был завершена в 2011 году. Поскольку Турция не стала дальше закупать Leopard 2, а начала разработку собственного ОБТ Altay, маловероятно, что было продано много модернизационных комплектов. Leopard 2NG добавляет новые технологии к старым танкам, но он не имеет тех возможностей, которые имеет модель Leopard 2 Revolution. Также следует скептично относиться к опыту компании Aselsan при модернизации немецкого танка. На данный момент на этот комплект модернизации зарубежных заказчиков нет.2015 годГермания/КатарВ 2009 году немецкое правительство одобрило поставку 36 подержанных танков Leopard 2A4 Катару. Уже на то время Leopard 2A4 был не последним вариантом танка и, в конечном счете, проект так и не был реализован. Вместо этого, было принято решение купить 62 танка Leopard 2A7+. Это новейший вариант семейства Leopard 2 и Катар будет первым оператором. Поставка танков началась в 2015 году. Все машины новые и в боевых действиях в других армиях не проверялись.2013 годГермания/ИндонезияИндонезия пыталась купить 100 танков Leopard 2A6 у Нидерландов, но сделка была отменена в связи с массовыми протестами в стране тюльпанов. Тогда Индонезия повернулась лицом к Германии и в 2013 году Индонезия официально вошла в клуб пользователей Leopard 2. Всего было заказано 105 танков, которые будут поставляться в 2014-2020 годы. Танки будут поставлены под индексами Leopard 2A4+ и Leopard 2RI.Первым шагом стала поставка двух танков, которые приняли участие в военном параде в октябре 2013 года. Танки эти были в варианте Pz 87 и куплены из наличия швейцарской армии. Они не были доработаны, а были лишь перекрашены. Снегозацепы сняли с танков, но оставили места их крепления. Танки также сохранили места крепления стволов пулеметов на правом борту башни, а вот глушители на двигатель были сняты. На танки также установлены новые радиостанции, которые можно опознать по новым большим антеннам.2014 годГермания/ИндонезияИндонезия заказала 103 танка Leopard 2, и первая партия будет состоять из 42 танков в так называемом варианте Leopard 2A4+. Танки будут базироваться на варианте Leopard 2A4, но с некоторыми дополнительными модификациями. Самое важное изменение – это электроприводы башни и пушки, заменившие собой гидравлические приводы. Это значительно снижает риск травмирования членов экипажа, а также энергопотребление. Также в башне освобождается некоторый объем, который теперь занят системой кондиционирования. Однако, по имеющимся данным вспомогательная силовая установка не была установлена.Новая пушка получила новые противооткатные устройства, позволяющие стрелять новейшими 120-мм бронебойными оперенными подкалиберными снарядами. Система управления огнем была также усовершенствована для того, чтобы можно было вести огонь новыми программируемыми осколочно-фугасными боеприпасами. На месте заряжающего была установлена дополнительная панель управления.Дополнительная броня не была установлена, это осталось привилегией только варианта Leopard 2RI.2016 годГермания/ИндонезияLeopard 2RI представляет собой по сути Leopard 2A4+ RI с дополнительными модулями бронирования. 61 закупленный танк похож на вариант A4+ RI, но отличаются модулями бронирования, показанными на модели МВТ Evolution на выставке Eurosatory 2014. На них установлены дополнительные модули бронирования на переднюю часть и борта корпуса и башни, а также решетчатые экраны вокруг кормовой части. Танк также оборудован дополнительной противоминной защитой.ГерманияС целью обеспечения учебного процесса механиков-водителей танков Leopard 2 был разработан специальный вариант. В целом он основывается на опыте подобной же версии танка Leopard 1 и используется только в центрах подготовки.Корпус в основе своей идентичен корпусу обычного танка, но имеет новые крепления для башни. Сама башня не имеет ничего общего с башней танка Leopard 2. Она напоминает кабину грузовика, внутри которой имеются сиденья для инструктора и двух солдат. Все органы управления аналогичны органам управления серийного танка и инструктор может взять управление на себя при необходимости.Вместо основной пушки установлена небольшая металлическая труба. Дополнительные веса по бортам башни имитируют недостающую массу и обеспечивают заявленную по ТТХ подвижность танка.Германия/НидерландыТанк в варианте Leopard 2NL использовался для подготовки голландских мехводов. Машина похожа на немецкий вариант, но не имеет макета пушки. Этот танк также используется австрийской армией.2003 годГермания/ИспанияТанк для обучения водителей, используемый в испанской армии, получил обозначение Leopard 2E Escuela. Его корпус идентичен корпусу варианта Leopard 2E. Башня с вооружением заменена небольшой кабиной, аналогичной кабине голландского танка подготовки водителей.