Артиллерия 1914 года

Какой была организация русской, германской и французской артиллерии к началу Первой мировой войны?К 1914 году предполагалось, что грядущая война будет носить скоротечный характер - как Россия, так и Франция строили организацию своей артиллерии, исходя из принципа быстротечности вооруженного противоборства. Соответственно, характер будущей войны квалифицировался как маневренный – и артиллерия воюющих армий, прежде всего, должна была обладать таким качеством, как тактическая подвижность.В маневренном бою основная цель артиллерии – живая сила противника, в то время как серьезные укрепленные позиции отсутствуют. Именно поэтому ядро полевой артиллерии было представлено легкими полевыми пушками 75-77-мм калибра. А главный боеприпас - шрапнель. Считали, что полевая пушка с ее значительной, как у французов, так и, особенно, у русских, начальной скоростью снаряда, выполнит все задачи, возлагавшиеся на артиллерию в полевом бою.Действительно, в условиях скоротечной маневренной войны французская 75-мм пушка образца 1897 г. по своим тактико-техническим характеристикам занимала первое место. Хотя начальная скорость ее снаряда и уступала русской трехдюймовке, но это компенсировалось более выгодным снарядом, экономнее расходовавшим свою скорость в полете. Кроме того, орудие обладало большей устойчивостью (то есть несбиваемостью наводки) после выстрела, а следовательно, и скорострельностью. Устройство лафета французской пушки позволяло ей автоматически вести боковой горизонтальный обстрел, что с дистанции 2,5-3 тысяч метров давало возможность в течение какой-нибудь минуты обстрелять 400-500-метровый фронт.Ил. 1. Французская 75-мм пушка. Фото: Pataj S. Artyleria ladowa 1881-1970. W-wa, 1975.Для русской трехдюймовки то же самое было возможно лишь путем пяти-шести поворотов всей батареи с затратой не менее пяти минут времени. Зато при фланговом обстреле, в какие-нибудь полторы минуты русская легкая батарея, ведя огонь шрапнелью, накрывала своим огнем площадь глубиной до 800 м и шириной более 100 м.В борьбе на уничтожение живой силы французской и русской полевым пушкам равных не было.В итоге 32-батальонный русский армейский корпус был оснащен 108 орудиями – в том числе 96 полевых 76-мм (трехдюймовых) пушек и 12 легких 122-мм (48-линейных) гаубиц. Тяжелой артиллерии в корпусах не было. Правда, перед войной появилась тенденция к созданию тяжелой полевой артиллерии, но тяжелые полевые трехбатарейные дивизионы (2 батареи 152-мм (шестидюймовых) гаубиц и одна - 107-мм (42-линейных) пушек) существовали как бы в виде исключения и органической связи с корпусами не имели.Ил. 2. Русская 122-мм легкая полевая гаубица образца 1910 г. Каталог материальной части отечественной артиллерии. - Л., 1961.Немногим лучше было положение и во Франции, имевшей 120 75-мм полевых пушек на 24-батальонный армейский корпус. Тяжелая артиллерия при дивизиях и корпусах отсутствовала и находилась лишь при армиях - общим количеством лишь в 308 орудий (120-мм длинные и короткие пушки, 155-мм гаубицы и новейшая 105-мм длинная пушка Шнейдера образца 1913 г.).Ил. 3. Французская 120-мм короткая полевая гаубица образца 1890 г. Фото: Pataj S. Artyleria ladowa 1881-1970. W-wa, 1975.Таким образом, организация артиллерии России и Франции являлась, прежде всего, следствием недооценки мощи винтовочного и пулеметного огня, а также фортификационного усиления противника. Уставы этих держав в начале войны требовали от артиллерии не подготовки, а лишь поддержки пехотной атаки.В противоположность своим противникам, организация германской артиллерии строилась на верном предвидении характера грядущего военного столкновения. На 24-батальонный армейский корпус германцы имели 108 легких 77-мм пушек, 36 легких полевых 105-мм гаубиц (дивизионная артиллерия) и 16 тяжелых полевых 150-мм гаубиц (корпусная артиллерия). Соответственно, уже в 1914 году тяжелая артиллерия присутствовала на корпусном уровне. С началом же позиционной войны германцы создали и дивизионную тяжелую артиллерию, укомплектовав каждую дивизию двумя гаубичными и одной пушечной тяжелыми батареями.Из этого соотношения видно, что главное средство для достижения тактических успехов даже в полевом маневренном бою германцы видели в мощности своей артиллерии (почти треть всех имевшихся орудий - гаубицы). Помимо этого, германцы обоснованно учли не всегда нужную при настильной стрельбе повышенную начальную скорость снаряда (в этом плане их 77-мм пушка уступала французской и русской пушкам) и приняли в качестве калибра для легкой полевой гаубицы не 122-120-мм, как у своих противников, а 105 мм – то есть оптимальный (в сочетании относительной мощности и подвижности) калибр.Если 77-мм германская, 75-мм французская, 76-мм русская легкие полевые пушки примерно соответствовали друг другу (также как и 105-107-мм тяжелые полевые пушки противников), то аналогов германской 105-мм дивизионной гаубице русская и французская армии не имели.Таким образом, к началу мировой войны в основу организации артиллерийских средств ведущих военных держав легла задача поддержки наступления своей пехоты на поле боя. Главные качества, предъявляемые к полевым орудиям – подвижность в условиях маневренной войны. Эта тенденция определяла и организацию артиллерии крупнейших держав, ее количественное соотношение с пехотой, а также пропорциональность легкой и тяжелой артиллерии применительно друг к другу.Так, соотношение количества артиллерии, входившей в состав войсковых частей, выражалось следующим числом орудий на тысячу штыков: для России - около 3,5, для Франции - 5 и для Германии - 6,5.Соотношение числа орудий тяжелой к числу орудий легкой артиллерии выглядело следующим образом: к началу войны Россия имела около 6,9 тыс. легких пушек и гаубиц и лишь 240 тяжелых орудий (то есть соотношение тяжелой к легкой артиллерии – 1 к 29); Франция обладала почти 8 тыс. легкими и 308 тяжелыми орудиями (соотношение 1 к 24); Германия располагала 6,5 тыс. легких пушек и гаубиц и почти 2 тыс. тяжелых орудий (соотношение 1 к 3,75).Указанные цифры наглядно иллюстрируют как взгляды на применение артиллерии в 1914 году, так и те ресурсы, с которыми каждая великая держава вступила в мировую войну. Очевидно, что ближе всего к требованиям Первой мировой войны уже до ее начала находились германские вооруженные силы.