Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.
Зуб за зуб, Польша
Да уж, чуть что – сразу в сопли да слезы. Обидели бедную Польшу, задели за живое, за чувства, которых, как в последнее время кажется, не так-то и много. Но Украине удалось откопать их, достучаться и так сильно, оказывается, ранить…
В Министерство иностранных дел Украины Варшава направила ноту в связи с разрушением памятника полякам, что в 1944 году погибли от рук украинских националистов – членов дивизии СС «Галиция». Порядка 600-900 человек были убиты: часть сожжена в своих домах и в местном костеле. Этот памятник находился в ныне несуществующем селе в Бродовском районе Львовской области Украины – в Гуте Пеняцкой. Что сейчас осталось от него? Практически, как говорится, одно название: если ранее памятник представлял собой каменный крест с двумя досками, на которых были увековечены имена зверски убитых невинных людей, то теперь…
Крест частично разрушили, а доски закрасили в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью «СС». По соцсетям разлетелось видео, на котором и представлена вся эта картина.
Но, на самом деле, случай далеко не первый. В прошлом году Варшава уже возмущалась в сторону Киева, причиной для негодования стало осквернение памятника Папе Иоанну Павлу II в Дрогобыче, Львовская область (в марте месяце). Памятник, установленный в 2007 году, располагается у входа в костел святого Бартоломея.
«Посольство Польши в Украине выражает глубокую обеспокоенность в связи с повреждением памятника Иоанну Павлу II в Дрогобыче – в МИД Украины направлена нота».
Вандалы отпилили у скульптуры часть левой руки с крестом. Все это было найдено неподалеку от самого памятника. Не исключается, что не только полученную «добычу» преступники планировали продать скупщикам металлолома (Папу Иоанна Второго они изначально хотели «распилить» полностью), но, по всей видимости, что-то пошло не так, раз место происшествия они покинули ни с чем.
Но вот что хотелось бы отметить – в октябре прошлого года, собственно, после этого происшествия на Украине, Киев направил ноту протеста Варшаве в связи с… осквернением памятника воинам УПА. Как утверждал посол Украины в Польше Андрей Дещица, именно польские националисты осквернили памятник воинам Украинской повстанческой армии – члены радикальной националистической группировки «Лагерь Великой Польши» (Oboz Wielkiej Polski). Ну, обвинения не безосновательны, ведь именно они и разместили на YouTube видео уничтожения памятника.
«Очередная провокация, акт вандализма. На этот раз уничтожен памятник украинцам, в том числе воинам УПА, похороненным на кладбище в селе Верхрата. От 2015 года это очередное после Грушовиц, Радружа, Молодича, Вербицы, Монастера, Пикулич, Лесков разрушение и профанация».
Почему очередная? А потому что в самой Польше вандалы уже оскверняли памятник воинам УПА. А было дело в 2015 году. Место действия – село Молодич, Ярославский уезд Подкарпатского воеводства. «Нападению» подверглись две таблички, на одной из которых, установленной в 2002 году, увековечена память о «солдатах УПА, погибших в 1945-1947 годах». Вот именно ее и зарисовали красной и синей красками.
То есть, заметили, да? «Нагадил» один – тут же «нагадил» другой, в ответ.
Польша – Украина – Польша – Украина…
И так по замкнутому кругу, не найдешь, как говорится, ни конца ни края. Но на самом деле, что меня подтолкнуло к написанию этой статьи, так это то, КАК Польша заволновалась, как она в принципе воспринимает такое отношение к себе, к своему народу. Хочется спросить у Варшавы, а чем же она лучше даже этих самых украинских националистов? По каким-то невиданным никому, кроме, конечно же, ее самой, причинам Польше позволительно разрушать все вокруг, уничтожать память (и я сейчас говорю никак не о памятниках УПА, я говорю о советских монументах, которые вандалы безжалостно крушат, а власти никоим образом не обращают на это безобразие внимания)?
Чего же сейчас закричали? Задело за живое? Я, естественно, не поощряю и не поддерживаю подобные выходки и не злорадствую (ни в коем случае), но, разве чего-то другого могла ожидать Польша? Знаете, как говорят, все возвращается бумерангом, причем скорость, с которой он летит обратно к своему «владельцу», набирает невероятные обороты.
Не рой яму другому – сам в нее попадешь, да, Польша?!
Но если говорить о самой ситуации с Киевом и Варшавой, то, естественно, это одного поля ягодки, которые друг друга стоят. И ведь нет никаких сомнений в том, что эти «переводы стрелок» не закончатся. Теперь, кажется, ход за Польшей – Украина в полном объеме уже «ответила». Высокие отношения, ничего не скажешь…
Автор: Ева Лисовская
В Министерство иностранных дел Украины Варшава направила ноту в связи с разрушением памятника полякам, что в 1944 году погибли от рук украинских националистов – членов дивизии СС «Галиция». Порядка 600-900 человек были убиты: часть сожжена в своих домах и в местном костеле. Этот памятник находился в ныне несуществующем селе в Бродовском районе Львовской области Украины – в Гуте Пеняцкой. Что сейчас осталось от него? Практически, как говорится, одно название: если ранее памятник представлял собой каменный крест с двумя досками, на которых были увековечены имена зверски убитых невинных людей, то теперь…
Крест частично разрушили, а доски закрасили в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью «СС». По соцсетям разлетелось видео, на котором и представлена вся эта картина.
Но, на самом деле, случай далеко не первый. В прошлом году Варшава уже возмущалась в сторону Киева, причиной для негодования стало осквернение памятника Папе Иоанну Павлу II в Дрогобыче, Львовская область (в марте месяце). Памятник, установленный в 2007 году, располагается у входа в костел святого Бартоломея.
«Посольство Польши в Украине выражает глубокую обеспокоенность в связи с повреждением памятника Иоанну Павлу II в Дрогобыче – в МИД Украины направлена нота».
Вандалы отпилили у скульптуры часть левой руки с крестом. Все это было найдено неподалеку от самого памятника. Не исключается, что не только полученную «добычу» преступники планировали продать скупщикам металлолома (Папу Иоанна Второго они изначально хотели «распилить» полностью), но, по всей видимости, что-то пошло не так, раз место происшествия они покинули ни с чем.
Но вот что хотелось бы отметить – в октябре прошлого года, собственно, после этого происшествия на Украине, Киев направил ноту протеста Варшаве в связи с… осквернением памятника воинам УПА. Как утверждал посол Украины в Польше Андрей Дещица, именно польские националисты осквернили памятник воинам Украинской повстанческой армии – члены радикальной националистической группировки «Лагерь Великой Польши» (Oboz Wielkiej Polski). Ну, обвинения не безосновательны, ведь именно они и разместили на YouTube видео уничтожения памятника.
«Очередная провокация, акт вандализма. На этот раз уничтожен памятник украинцам, в том числе воинам УПА, похороненным на кладбище в селе Верхрата. От 2015 года это очередное после Грушовиц, Радружа, Молодича, Вербицы, Монастера, Пикулич, Лесков разрушение и профанация».
Почему очередная? А потому что в самой Польше вандалы уже оскверняли памятник воинам УПА. А было дело в 2015 году. Место действия – село Молодич, Ярославский уезд Подкарпатского воеводства. «Нападению» подверглись две таблички, на одной из которых, установленной в 2002 году, увековечена память о «солдатах УПА, погибших в 1945-1947 годах». Вот именно ее и зарисовали красной и синей красками.
То есть, заметили, да? «Нагадил» один – тут же «нагадил» другой, в ответ.
Польша – Украина – Польша – Украина…
И так по замкнутому кругу, не найдешь, как говорится, ни конца ни края. Но на самом деле, что меня подтолкнуло к написанию этой статьи, так это то, КАК Польша заволновалась, как она в принципе воспринимает такое отношение к себе, к своему народу. Хочется спросить у Варшавы, а чем же она лучше даже этих самых украинских националистов? По каким-то невиданным никому, кроме, конечно же, ее самой, причинам Польше позволительно разрушать все вокруг, уничтожать память (и я сейчас говорю никак не о памятниках УПА, я говорю о советских монументах, которые вандалы безжалостно крушат, а власти никоим образом не обращают на это безобразие внимания)?
Чего же сейчас закричали? Задело за живое? Я, естественно, не поощряю и не поддерживаю подобные выходки и не злорадствую (ни в коем случае), но, разве чего-то другого могла ожидать Польша? Знаете, как говорят, все возвращается бумерангом, причем скорость, с которой он летит обратно к своему «владельцу», набирает невероятные обороты.
Не рой яму другому – сам в нее попадешь, да, Польша?!
Но если говорить о самой ситуации с Киевом и Варшавой, то, естественно, это одного поля ягодки, которые друг друга стоят. И ведь нет никаких сомнений в том, что эти «переводы стрелок» не закончатся. Теперь, кажется, ход за Польшей – Украина в полном объеме уже «ответила». Высокие отношения, ничего не скажешь…
Автор: Ева Лисовская