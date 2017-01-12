Зуб за зуб, Польша

«Посольство Польши в Украине выражает глубокую обеспокоенность в связи с повреждением памятника Иоанну Павлу II в Дрогобыче – в МИД Украины направлена нота».

«Очередная провокация, акт вандализма. На этот раз уничтожен памятник украинцам, в том числе воинам УПА, похороненным на кладбище в селе Верхрата. От 2015 года это очередное после Грушовиц, Радружа, Молодича, Вербицы, Монастера, Пикулич, Лесков разрушение и профанация».