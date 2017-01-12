07:52 12 января
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Зуб за зуб, Польша

Да уж, чуть что – сразу в сопли да слезы. Обидели бедную Польшу, задели за живое, за чувства, которых, как в последнее время кажется, не так-то и много. Но Украине удалось откопать их, достучаться и так сильно, оказывается, ранить…

Зуб за зуб, Польша


В Министерство иностранных дел Украины Варшава направила ноту в связи с разрушением памятника полякам, что в 1944 году погибли от рук украинских националистов – членов дивизии СС «Галиция». Порядка 600-900 человек были убиты: часть сожжена в своих домах и в местном костеле. Этот памятник находился в ныне несуществующем селе в Бродовском районе Львовской области Украины – в Гуте Пеняцкой. Что сейчас осталось от него? Практически, как говорится, одно название: если ранее памятник представлял собой каменный крест с двумя досками, на которых были увековечены имена зверски убитых невинных людей, то теперь…


Крест частично разрушили, а доски закрасили в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью «СС». По соцсетям разлетелось видео, на котором и представлена вся эта картина.

Зуб за зуб, Польша


Но, на самом деле, случай далеко не первый. В прошлом году Варшава уже возмущалась в сторону Киева, причиной для негодования стало осквернение памятника Папе Иоанну Павлу II в Дрогобыче, Львовская область (в марте месяце). Памятник, установленный в 2007 году, располагается у входа в костел святого Бартоломея.

«Посольство Польши в Украине выражает глубокую обеспокоенность в связи с повреждением памятника Иоанну Павлу II в Дрогобыче – в МИД Украины направлена нота».


Вандалы отпилили у скульптуры часть левой руки с крестом. Все это было найдено неподалеку от самого памятника. Не исключается, что не только полученную «добычу» преступники планировали продать скупщикам металлолома (Папу Иоанна Второго они изначально хотели «распилить» полностью), но, по всей видимости, что-то пошло не так, раз место происшествия они покинули ни с чем.

Зуб за зуб, Польша


Но вот что хотелось бы отметить – в октябре прошлого года, собственно, после этого происшествия на Украине, Киев направил ноту протеста Варшаве в связи с… осквернением памятника воинам УПА. Как утверждал посол Украины в Польше Андрей Дещица, именно польские националисты осквернили памятник воинам Украинской повстанческой армии – члены радикальной националистической группировки «Лагерь Великой Польши» (Oboz Wielkiej Polski). Ну, обвинения не безосновательны, ведь именно они и разместили на YouTube видео уничтожения памятника.

«Очередная провокация, акт вандализма. На этот раз уничтожен памятник украинцам, в том числе воинам УПА, похороненным на кладбище в селе Верхрата. От 2015 года это очередное после Грушовиц, Радружа, Молодича, Вербицы, Монастера, Пикулич, Лесков разрушение и профанация».


Почему очередная? А потому что в самой Польше вандалы уже оскверняли памятник воинам УПА. А было дело в 2015 году. Место действия – село Молодич, Ярославский уезд Подкарпатского воеводства. «Нападению» подверглись две таблички, на одной из которых, установленной в 2002 году, увековечена память о «солдатах УПА, погибших в 1945-1947 годах». Вот именно ее и зарисовали красной и синей красками.

Зуб за зуб, Польша


То есть, заметили, да? «Нагадил» один – тут же «нагадил» другой, в ответ.

Польша – Украина – Польша – Украина…

И так по замкнутому кругу, не найдешь, как говорится, ни конца ни края. Но на самом деле, что меня подтолкнуло к написанию этой статьи, так это то, КАК Польша заволновалась, как она в принципе воспринимает такое отношение к себе, к своему народу. Хочется спросить у Варшавы, а чем же она лучше даже этих самых украинских националистов? По каким-то невиданным никому, кроме, конечно же, ее самой, причинам Польше позволительно разрушать все вокруг, уничтожать память (и я сейчас говорю никак не о памятниках УПА, я говорю о советских монументах, которые вандалы безжалостно крушат, а власти никоим образом не обращают на это безобразие внимания)?

Чего же сейчас закричали? Задело за живое? Я, естественно, не поощряю и не поддерживаю подобные выходки и не злорадствую (ни в коем случае), но, разве чего-то другого могла ожидать Польша? Знаете, как говорят, все возвращается бумерангом, причем скорость, с которой он летит обратно к своему «владельцу», набирает невероятные обороты.

Не рой яму другому – сам в нее попадешь, да, Польша?!

Но если говорить о самой ситуации с Киевом и Варшавой, то, естественно, это одного поля ягодки, которые друг друга стоят. И ведь нет никаких сомнений в том, что эти «переводы стрелок» не закончатся. Теперь, кажется, ход за Польшей – Украина в полном объеме уже «ответила». Высокие отношения, ничего не скажешь…
Автор: Ева Лисовская


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Комментарии 11
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 05:50
    Отправить очередного польского президента на очередную церемонию.
    И хоть Украина цэ Эуропа - мож русские хакеры березку подгонят...
    Скептик-Самоучка
    1. Orel Сегодня, 06:12
      Я, естественно, не поощряю и не поддерживаю подобные выходки и не злорадствую (ни в коем случае), но, разве чего-то другого могла ожидать Польша?


      Уже наскучили истории про фашистскую хунту. Маргиналы есть везде. Украина - не фашистское государство. Не было им и не является. Эти профашистские элементы даже на выборах в Раду не прошли. У них поддержки в украинском народе нет никакой. Это маргиналы и расходный материал. А такие статьи только разжигают ненависть между Россией и Украиной. Надоело. Вы в Киеве давно были? Днем с огнем никаких "фашистов" там не найти. Нанять можно, но это и в Москве можно. За хорошие деньги я уверен они и маршем пройдут.
      Orel
      1. Ольгович Сегодня, 07:45
        Цитата: Orel
        Уже наскучили истории про фашистскую хунту. Украина- не фашистское государство

        Украина сегодня -фашистское государство, раз убило десятки тысяч своих граждан (хотя статья-не об этом)
        Цитата: Orel
        А такие статьи только разжигают ненависть между Россией и Украиной


        О России в статье-НИ СЛОВА, как и о российск-украинских проблемах.
        Цитата: Orel
        Надоело

        Надоело читать комментаторов-обличителей, не удосуживающихся даже прочесть материал.

        По ТЕМЕ статьи о войне памятников Руина-Польша: в Польше переделали памятник украинским бандитам, осуществлявшим геноцид-в памятник их жертвам.

        На Руине-уничтожили памятник жертвам геноцида-разница, все-таки, есть....

        Уничтожение наших памятников (и не только советских, но и дореволюционных)в Польше-преступление вечно обиженных проигравших....
        Ольгович
    2. Зяблицев Сегодня, 06:57
      В сортах г...,не разбираюсь! laughing
      Зяблицев
  2. Mavrikiy Сегодня, 05:54
    Гонорные поляки и буйные холопы. При этом те и эти поляне, почти братья.
    С одной стороны можно удовлетворенно хмыкнуть, с другой...на востоке Япония с КНР земли делят, на западе Польша с Руиной....Не уютно.
    Mavrikiy
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:02
      Цитата: Mavrikiy
      почти братья.

      Самая лютая вражда и бывает между родственниками ! А эти родичи друг друга стоят !
      Uncle Lee
  3. кеп Сегодня, 05:56
    Расскажу тому кто не знает.
    Для того чтобы сделать из дворняги сторожевого пса,приглашали человека из другой деревни,уходили из дома все хозяева,а пришлый товарищ на заранее подготовленной колодке отрубал хвост и уши,этой самой дворняге.После такой процедуры войти в дом посторонним лицам практически невозможно.
    Это я к чему, ситуация с Украиной и Польшей и "хозяином" напоминает старый метод рассказанный выше, с поправкой что двор то один,хозяин один, а миска одна на двоих.
    Вот как то так.
    кеп
  4. Комментарий был удален.
  5. Евдоким Сегодня, 06:18
    Хочется спросить у Варшавы, а чем же она лучше даже этих самых украинских националистов? По каким-то невиданным никому, кроме, конечно же, ее самой, причинам Польше позволительно разрушать все вокруг, уничтожать память (и я сейчас говорю никак не о памятниках УПА, я говорю о советских монументах, которые вандалы безжалостно крушат, а власти никоим образом не обращают на это безобразие внимания)?

    Одни стоят других
    Евдоким
  6. ARES623 Сегодня, 07:03
    Отношения между Польшей и Украиной отравлены многовековой взаимной ненавистью и безграничной жестокостью. Причем главным камнем преткновения этих взаимоотношений служит шляхетская спесь и привнесенный с западной Украины "рагульский" национализм. Учитывая, что эти качества сегодня старательно хранятся и преумножаются правящими элитами обоих государств, ситуация в глубоком тупике. Сколько Польша владела территорией западной Украины, столько этнические поляки притесняли и унижали украинцев. Многочисленные попытки украинцев добиться самостоятельности топились поляками в крови с животной жестокостью. Достаточно вспомнить публичные, так называемые "квалифицированные казни", практиковавшиеся в Польше практически до самого раздела государства. Отголоски той жестокости проявлялись в период 20-40 годов прошлого века, когда украинское "" втаптывали в грязь польские "осадники". Польский национализм процветал весь 20-й век. Ведь евреев-односельчан поляки живьем сожгли в Едвабне по собственной инициативе. А "Волынская резня" в 1943 году случалась не сама по себе, а как ответ на былые притесения. Сегодня еще живы те люди, что могут эти дни вспоминать по детским ощущениям. На все эти взаимные обиды прошлого налагается и государственная незрелость. Ведь ни Польша, ни, тем более, Украина не имеют достаточного опыта строительства многонационального государства. Нет в них устойчивой практики межнационального консенсуса. Что Польша занималась весь 20-век ополячиванием своего населения (в 1930-х годах количество поляков едва дотягивало до 60%, сегодня - почти 97%), так и Украина сегодня занимается принудительной украинизацией своих жителей. Откуда им добиться мирного соседства. Только оголтелая русофобия их объединяет. Но на ненависти позитива не добиться. Я думаю, в перспективе трений между этими странами будет не меньше. Проще сегодня позабирать свои памятники каждому себе, потому, как топтание и осквернение чужих могил - их общая "забава".
    ARES623
  7. Никкола Мак Сегодня, 07:16
    Да-а- - заклятые друзья навек!
    Ведь ничего, кроме русофобии, хохлов и поляков сейчас не объединяет - одни противоречия, обвинения и обиды.
    Никкола Мак
  8. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:38
    Я категорический противник сноса любых памятников...ведь это же исторические артефакты.
    Через 500 или 1000 лет люди будут задаваться вопросом а что же на самом деле происходило в эти года...где факты которые можно пощупать рукой...но неразумный человек(образно говоря)своими руками разрушает свою историю...глупо уничтожать свое прошлое какое бы плохое оно не было.
    Тот же ЛЕХА

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