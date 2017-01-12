В бой идут одни «пиджаки»

Как и ожидалось, в 2017 году украинское руководство не собирается сворачивать с взятого практически три года назад курса. Обусловлено это в первую очередь тем, что полномочия администрации президента Петра Порошенко обеспечивается исключительно нестабильной обстановкой в государстве. А время, которое нынешняя политическая верхушка сможет продержаться у руля незалежной, зависит только от того, сколько будет продолжаться официально необъявленная гражданская война в стране.За ценой своей власти эта компания явно не постоит, о чем открыто свидетельствуют их планы на нынешний год, а именно: очередная волна мобилизации, увеличение расходов на военно-промышленный комплекс, заявления о переходе на стрелковое оружие стандарта НАТО и также намерение призывать офицеров запаса, выпускников военных кафедр гражданских вузов для прохождения срочной службы в так называемой зоне АТО.Что касается перевооружения армии на натовское вооружение и заявления «Укроборонпрома» о скором начале производства винтовок М16 модели WAC47 на Украине, то эта информация больше похожа лишь на способ обхода установленных мировым сообществом норм и правил поставок летального оружия. С огромной долей вероятности, конечно, если эти данные не являются очередной уткой от украинской стороны, весь процесс производства будет заключаться максимум в сборке частично разобранного оружия, не более того.Однако натовские автоматы — это еще меньшее из зол, которое политическое руководство Украины любезно решило предоставить своему населению, ведь главная цель данного решения — личное обогащение контрагентов. А вот призыв «пиджаков» на должности командиров взводов в АТО уже гораздо страшней. Вы только представьте себе боеспособность взвода из 18-летних солдат-срочников под командованием лейтенанта-запасника, прошедшего трехмесячные курсы переподготовки. В реальных боевых условиях выжить такая военная единица может только в условиях голливудского фильма.Но не стоит забывать, что политики не считаются с потерями чужих сыновей, война не своими руками — это очень выгодно как с финансовой стороны, так и для поддержания своей власти, а своих детей на убой они не отправят, для них приготовлены теплые места в большом бизнесе и различных министерствах.