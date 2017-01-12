07:52 12 января
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В бой идут одни «пиджаки»

В бой идут одни «пиджаки»


Как и ожидалось, в 2017 году украинское руководство не собирается сворачивать с взятого практически три года назад курса. Обусловлено это в первую очередь тем, что полномочия администрации президента Петра Порошенко обеспечивается исключительно нестабильной обстановкой в государстве. А время, которое нынешняя политическая верхушка сможет продержаться у руля незалежной, зависит только от того, сколько будет продолжаться официально необъявленная гражданская война в стране.

За ценой своей власти эта компания явно не постоит, о чем открыто свидетельствуют их планы на нынешний год, а именно: очередная волна мобилизации, увеличение расходов на военно-промышленный комплекс, заявления о переходе на стрелковое оружие стандарта НАТО и также намерение призывать офицеров запаса, выпускников военных кафедр гражданских вузов для прохождения срочной службы в так называемой зоне АТО.


Что касается перевооружения армии на натовское вооружение и заявления «Укроборонпрома» о скором начале производства винтовок М16 модели WAC47 на Украине, то эта информация больше похожа лишь на способ обхода установленных мировым сообществом норм и правил поставок летального оружия. С огромной долей вероятности, конечно, если эти данные не являются очередной уткой от украинской стороны, весь процесс производства будет заключаться максимум в сборке частично разобранного оружия, не более того.

Однако натовские автоматы — это еще меньшее из зол, которое политическое руководство Украины любезно решило предоставить своему населению, ведь главная цель данного решения — личное обогащение контрагентов. А вот призыв «пиджаков» на должности командиров взводов в АТО уже гораздо страшней. Вы только представьте себе боеспособность взвода из 18-летних солдат-срочников под командованием лейтенанта-запасника, прошедшего трехмесячные курсы переподготовки. В реальных боевых условиях выжить такая военная единица может только в условиях голливудского фильма.

Но не стоит забывать, что политики не считаются с потерями чужих сыновей, война не своими руками — это очень выгодно как с финансовой стороны, так и для поддержания своей власти, а своих детей на убой они не отправят, для них приготовлены теплые места в большом бизнесе и различных министерствах.

В бой идут одни «пиджаки»
Автор: Игорь Рогов


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Комментарии 12
  1. кеп Сегодня, 05:43
    С огромной долей вероятности, конечно, если эти данные не являются очередной уткой от украинской стороны, весь процесс производства будет заключаться максимум в сборке частично разобранного оружия, не более того.

    Впервые прочитав эту новость так и подумал.
    А вот призыв «пиджаков» на должности командиров взводов в АТО уже гораздо страшней.

    А вот это действительно смахивает на геноцид по отношению к собственному населению.
    Если доживу,рад буду увидеть суд над этой хунтой,которую украинской назвать, язык не поворачивается.
    кеп
    1. Orel Сегодня, 06:04
      Цитата: кеп
      Если доживу,рад буду увидеть суд над этой хунтой,которую украинской назвать, язык не поворачивается.


      Все будет зависеть от новой администрации в США. Если удастся найти общий язык, то думаю, что конфликт на Востоке Украины смогут погасить и как-то все утрясется.
      Orel
      1. 210окв Сегодня, 06:26
        Не будет этого к великому сожалению...Ни остановки конфликта,ни тем более суда.Никто не хочет уступать.Оно и понятно,от возвращения контроля из Киева над ЛДНР ничего хорошего не будет кроме геноцида..А от заштатной администрации,хоть старой,хоть новой тоже добра не жди..
        210окв
      2. Лелёк Сегодня, 07:34
        Цитата: Orel
        Если удастся найти общий язык, то думаю, что конфликт на Востоке Украины смогут погасить и как-то все утрясется.


        Да бросьте Вы. В вопросе по бывшей Украине мы с США общего мнения не найдём. Наше жизненно важное кредо - запад должен уйти из Украины и перестать поддерживать бандеро-фашистов, а ни США, ни ЕС, ни НАТО на это не пойдут. Трамп же в первую очередь - американец и будет проводить политику выгодную США. Компромисс возможен, но очень туманен, т.к. не понятны условия "ченч".
        Ко всему прочему внутри России расплодилось великое множество вонючих клопов, которые на каждом шагу пытаются испортить воздух в стране, в которой живут и жируют.
        Лелёк
    2. Зяблицев Сегодня, 06:33
      В 94-м году в Грозный под командованием лейтенантов "пиджаков", коих по моим данным было 60% наша армия штурмовала Грозный...Потери были серьёзные, но парнишки все таки взяли город...,выйдя из горнила уличных боев, уже опытными вояками!Я к тому что сценарий очень похожий по укомплектованию подразделений младшим командным составом!Тогда у России начинавшей восстанавливать конституционный порядок на территории Чечни так же были большие трудности с комплектом войск, я уже служил и очень хорошо помню то не простое время..С конца 93-го года начали усиленно доукомплектовывать части и соеденения личным составом, солдатами и младшими офицерами, начали изыскивает материально - технические ресурсы на боевую подготовку, ещё даже про Чечню никто и подавно не слышал, но сделать смогли не так много, как хотелось, да и возможности тогда были аховые в экономическом плане...Короче раз комплектуются, причём я не склонения проводить исторические параллели, значит готовятся к летней компании....
      Зяблицев
  2. Волька Сегодня, 05:54
    если псевдогосударство, псевдовласть, и псевдонарод - замкнутый круг
    Волька
  3. Uncle Lee Сегодня, 05:55
    Какой-то людоедский режим, однако....
    Uncle Lee
    1. V.ic Сегодня, 06:17
      Цитата: Uncle Lee
      Какой-то людоедский режим, однако...

      Действительно, "там" АТО, а тут "Боярышник". При СССР было: "Человек-человеку друг, товарищ и брат", после развала СССР стало: "Homo homini lupus est".
      V.ic
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:46
        Цитата: V.ic
        Боярышник"

        Если б один "Боярышник".......
        Uncle Lee
  4. Mavrikiy Сегодня, 06:07
    Все правильно. "Откуда дровишки?", тот и танцует даму. Для АТО США ничего не жалко. И Трамп, как бизнесмен, еще ох как поторгуется с нами...
    Mavrikiy
  5. Товарищ_Сталин Сегодня, 07:04
    Да пусть вооружаются М4. В условиях донбасского чернозема эти винтовки будут клинить через одного.
    Что касается "пиджаков", то это хорошо, ополченцам будет легче защищать свою землю от карателей.
    Товарищ_Сталин
  6. ротмистр Сегодня, 07:47
    Уважаемые участники форума! Прекратите жалеть тех, кто Вас никогда не пожалеет. Проявляйте лучше жалость к афганцам, столько с нами воевали, но уважение к нам осталось .
    ротмистр

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