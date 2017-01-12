Против Путина и русской водки
Мистер Обама может разрушить мир всего за несколько дней. Утка внезапно перестала хромать. Эх, Обаме бы ещё один срок, он бы этим русским показал!..
Странно, но Барак Обама вроде как не готов ещё передать высокий пост преемнику. Есть ещё дела, которые надо если не завершить, то хотя бы начать. Складывается впечатление, что мистер президент готовит «задел» сменщику. И от этого задела сменщику будет не так-то просто отказаться.
Обама, по-видимому, находит себя настолько непобедимым и мудрым, что не стесняясь планирует политику, которой придётся придерживаться Трампу. С другой стороны, в отличие от Трампа, он знает, что делает: восемь лет борьбы с конгрессменами принесли свои плоды. Трампу ещё предстоит узнать, что такое идти против законодателей.
Давайте посмотрим, что такого острого и солёного за последнее время натворил мистер Б. Х. Обама, проводящий в жизнь антироссийскую линию, ныне целиком и полностью одобряемую господами сенаторами.
Пункт 1. В конце прошлого года Минфин США ввёл санкции в отношении нескольких российских ведомств (ФСБ, ГРУ, «Специальный технологический центр» и др.) и физических лиц (руководитель ГРУ Игорь Коробов и др., а также А. Белан и Е. Богачев с никами Abyrvalg и Lastik). «Наказание» связывалось с «вмешательством» России в американские выборы. Напомним, выборы прошли 8 ноября 2016 г.
Пункт 2. Одновременно Госдеп выслал из США тридцать пять российских дипломатов и закрыл на замок две дачи. Дипломаты были изгнаны со следующей формулировкой: за «деятельность, несовместимую с их статусом». Это формулировка Госдепа; сам же Обама прямо называет изгнанных «разведчиками». Что касается дач, то заперты были в конце года «места для отдыха» в Нью-Йорке и Мэриленде. Оба дома отдыха принадлежат РФ. Причина закрытия та же: мистер Обама считает, что эти посольские дачи использовали с целью сбора разведывательных данных.
Что в ответ сделал Путин? Во-первых, заявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов; во-вторых, поздравил Барака Обаму и его семью с наступающим Новым годом.
Пункт 3. Конгресс США, который в последние месяцы дует в одну дудку с Обамой, в канун Нового года предложил «ещё больше» санкций против России.
В сети появилось грозное заявление члена Палаты представителей Адама Шиффа (демократа). Он сообщил, что конгрессмены обеих ведущих американских партий (как Республиканской, так и Демократической) дружно выступают за введение новых санкций в отношении Москвы. «Нужно сделать ещё больше — вот как мы думаем», — заявил этот боевитый мистер. Все предыдущие меры не кажутся Шиффу «достаточно сдерживающими».
Также он объяснил публике, кто сыграет дуэт первых скрипок в санкционном оркестре. Это знаменитые сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Их новая задача — выработать «более мощный пакет санкций» против России.
Пункт 4. В начале января в Интернете был обнародован рассекреченный фрагмент доклада директора Национальной разведки, опирающийся на «сведения» трёх гигантов американского шпионажа (АНБ, ФБР, ЦРУ) и касающийся пропаганды телеканала «RT» и «вмешательства» в выборы русских хакеров под личной командой многоликого Путина.
В отчёте Нацразведки утверждается, что «русские кибервторжения» имели задачей взломать «компьютеры избирательных комиссий». Сообщается, что «спецслужбы» из России совали нос в американский избирательный процесс ещё с начала 2014 года. Интересно, что Департамент внутренней безопасности имеет здесь особое мнение: оборудование, которое якобы удалось вскрыть «русской разведке», в подсчёте голосов на выборах… не участвовало.
Документ обвиняет в проведении операции против выборов в США ГРУ. Разведчики из США считают, что русские начали свои кибератаки ещё в марте. Для своих целей ГРУ наняло человека под ником Guccifer 2.0. Путин якобы «лично» приказал провести хакерскую кампанию и вывалять в перьях кандидатку Хиллари Клинтон.
Никаких конкретных доказательств во фрагменте доклада нет. Ни единого. Все «сведения» подаются директором Нацразведки США как обыкновенное мнение: «вероятно», «как мы полагаем», «с высокой степенью вероятности» и так далее.
При такой-то доказательной базе каждый начинающий журналист в США может смело считать себя разведчиком.
Пункт 5. Выступил по телевидению американский министр обороны. На канале «NBC» он сделал ряд любопытных заявлений. По его словам, русские создают «угрозу» для США, поскольку причастны к кибервмешательству в выборы. Такого рода деятельность Глава Пентагона назвал «агрессивным актом против сущности нашей демократии». Никаких доказательств вмешательства он тоже не привёл. (Да и зачем, право… Всё равно уходить на пенсию.)
Вместе с тем мистер Картер одобрил новогодние санкции, введённые против Москвы администрацией Обамы. Новую администрацию Белого дома Картер призвал поступать с Москвой сурово и намекнул даже на возможность «военного ответа» русским: «Я думаю, мы не должны себя ограничивать…» Впрочем, от «чисто военного» ответа начальник предпочёл бы воздержаться: «Я не думаю, что это должно быть военным или чисто военным ответом».
Пункт 6. В немецкий портовый город Бремерхафен прибыли сотни танков и прочей военной техники из США. Груз пошёл в Польшу, позднее он перебазируется в республики Балтии. В иных немецких СМИ написали о будущей «войне с Россией».
Всего в Бремерхафен прибыло из США около 2,8 тыс. единиц военной техники. Кроме танков и грузовиков, четыре государства (США, Канада, Великобритания и ФРГ) расквартируют в балтийских республиках около четырёх тысяч военнослужащих.
Кстати, далеко не все немцы приветствуют эту американскую технику и солдат. В Бремерхафене прошли протесты: левые силы Германии возмущены и считают, что федеральное правительство участвует в марше НАТО против России.
Что касается американских объяснений этого процесса, то тут всё однозначно. Доставка техники в Европу — часть старого плана Обамы, который реализуется после «аннексии Крыма». Усиление братских стран американской техникой и военнослужащими говорит об исполнении долга перед союзниками по НАТО. По крайней мере, так считает генерал-майор Тимоти Макгуайр, командующий сухопутными войсками США в Европе. По его словам, переброска сил «сигнализирует о сохранении приверженности США цели обеспечения мира и процветания европейского континента». Этакое очередное послание Трампу.
Пункт 7. Мудрый Б. Х. Обама выступил на телеканале «Эй-би-си» и сообщил в интервью, что он «не недооценил» Владимира Путина. Он пояснил также, что «полностью поддерживает» доклад своих разведчиков о кибервмешательстве русских в выборы, поскольку видел «некоторые источники».
Пункт 8. Глава ФБР Джеймс Коми заявил, что «русские хакеры» атаковали не одну Демократическую партию. Атака была предпринята и в отношении компьютерных ресурсов Национального Республиканского комитета.
Любопытно, что мистер Коми при этом подчеркнул, что данных о влиянии «русских кибератак» на кампанию Дональда Трампа нет.
Пункт 9 и последний. Без этого пункта американцы, понятное дело, в холодной войне обойтись не могли. Если б они этот пункт обошли, это означало бы коренную ломку стереотипов.
Джефф Вудберн (Jeff Woodburn), лидер демократического меньшинства в сенате штата Нью-Гемпшир, предложил разработать законопроект, запрещающий продажу в магазинах штата спиртных напитков, изготовленных в России.
Мистер Вудберн считает, что необходимо создать двухпартийную комиссию, которая получит полномочия на запрет продажи российской водки (Russian vodka). «Атакуя» сорокаградусную, Вудберн сослался на пресловутые кибератаки, а именно «русское вмешательство в нашу демократию».
По поводу неустанных американских инициатив 11 января высказалась в «Фейсбуке» Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
«Каждый день читаю новости из Вашингтона: новые санкции в отношении России, поставка ПЗРК сирийским головорезам, совершенно бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики. Бог сотворил мир за семь дней. У администрации Обамы на два дня больше, чтобы его разрушить», — цитирует Захарову РИА «Новости».
Мы видим классическую холодную войну, которая ведётся по всем направлениям: от объявления бесконечных и всё более извилистых санкций и высылки дипломатов до попыток запретить в США русскую водку и навязать Европе новую гонку вооружений, изобразив Россию как «угрозу» и «агрессора», а НАТО — как миролюбивого стража «международного порядка».
Дональду Трампу ничего не остаётся, как навязанный порядок принять: конгрессмены одобрили финансовые расходы США на обеспечение безопасности европейских союзников на год вперёд, а предполагаемый госсекретарь Трампа мистер Тиллерсон, которому предстоит утверждение у сенаторов, поспешил записаться в ряды если не русофобов, то политических оппонентов Москвы. Этот человек сказал, что Россия «игнорирует» интересы США и вмешивается в ситуацию в Европе «и за её пределами». Москва стремится заработать «уважение» на мировой арене, но её недавние действия «игнорируют американские интересы». В связи с этим Тиллерсон дал понять Путину, что США будут верны своим обязательствам перед союзниками и заявил, что Россию «следует привлечь к ответственности за её действия».
Короче говоря, у Обамы есть повод для распития бутылочки медового пива (не русской водки, боже упаси). Он может выпить за то, что Трамп, ещё не став президентом, уже продолжает внешнеполитическую линию предыдущего правителя. Наверное, мистер Обама об этом и в своих мемуарах напишет.
Странно, но Барак Обама вроде как не готов ещё передать высокий пост преемнику. Есть ещё дела, которые надо если не завершить, то хотя бы начать. Складывается впечатление, что мистер президент готовит «задел» сменщику. И от этого задела сменщику будет не так-то просто отказаться.
Обама, по-видимому, находит себя настолько непобедимым и мудрым, что не стесняясь планирует политику, которой придётся придерживаться Трампу. С другой стороны, в отличие от Трампа, он знает, что делает: восемь лет борьбы с конгрессменами принесли свои плоды. Трампу ещё предстоит узнать, что такое идти против законодателей.
Давайте посмотрим, что такого острого и солёного за последнее время натворил мистер Б. Х. Обама, проводящий в жизнь антироссийскую линию, ныне целиком и полностью одобряемую господами сенаторами.
Пункт 1. В конце прошлого года Минфин США ввёл санкции в отношении нескольких российских ведомств (ФСБ, ГРУ, «Специальный технологический центр» и др.) и физических лиц (руководитель ГРУ Игорь Коробов и др., а также А. Белан и Е. Богачев с никами Abyrvalg и Lastik). «Наказание» связывалось с «вмешательством» России в американские выборы. Напомним, выборы прошли 8 ноября 2016 г.
Пункт 2. Одновременно Госдеп выслал из США тридцать пять российских дипломатов и закрыл на замок две дачи. Дипломаты были изгнаны со следующей формулировкой: за «деятельность, несовместимую с их статусом». Это формулировка Госдепа; сам же Обама прямо называет изгнанных «разведчиками». Что касается дач, то заперты были в конце года «места для отдыха» в Нью-Йорке и Мэриленде. Оба дома отдыха принадлежат РФ. Причина закрытия та же: мистер Обама считает, что эти посольские дачи использовали с целью сбора разведывательных данных.
Что в ответ сделал Путин? Во-первых, заявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов; во-вторых, поздравил Барака Обаму и его семью с наступающим Новым годом.
Пункт 3. Конгресс США, который в последние месяцы дует в одну дудку с Обамой, в канун Нового года предложил «ещё больше» санкций против России.
В сети появилось грозное заявление члена Палаты представителей Адама Шиффа (демократа). Он сообщил, что конгрессмены обеих ведущих американских партий (как Республиканской, так и Демократической) дружно выступают за введение новых санкций в отношении Москвы. «Нужно сделать ещё больше — вот как мы думаем», — заявил этот боевитый мистер. Все предыдущие меры не кажутся Шиффу «достаточно сдерживающими».
Также он объяснил публике, кто сыграет дуэт первых скрипок в санкционном оркестре. Это знаменитые сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Их новая задача — выработать «более мощный пакет санкций» против России.
Пункт 4. В начале января в Интернете был обнародован рассекреченный фрагмент доклада директора Национальной разведки, опирающийся на «сведения» трёх гигантов американского шпионажа (АНБ, ФБР, ЦРУ) и касающийся пропаганды телеканала «RT» и «вмешательства» в выборы русских хакеров под личной командой многоликого Путина.
В отчёте Нацразведки утверждается, что «русские кибервторжения» имели задачей взломать «компьютеры избирательных комиссий». Сообщается, что «спецслужбы» из России совали нос в американский избирательный процесс ещё с начала 2014 года. Интересно, что Департамент внутренней безопасности имеет здесь особое мнение: оборудование, которое якобы удалось вскрыть «русской разведке», в подсчёте голосов на выборах… не участвовало.
Документ обвиняет в проведении операции против выборов в США ГРУ. Разведчики из США считают, что русские начали свои кибератаки ещё в марте. Для своих целей ГРУ наняло человека под ником Guccifer 2.0. Путин якобы «лично» приказал провести хакерскую кампанию и вывалять в перьях кандидатку Хиллари Клинтон.
Никаких конкретных доказательств во фрагменте доклада нет. Ни единого. Все «сведения» подаются директором Нацразведки США как обыкновенное мнение: «вероятно», «как мы полагаем», «с высокой степенью вероятности» и так далее.
При такой-то доказательной базе каждый начинающий журналист в США может смело считать себя разведчиком.
Пункт 5. Выступил по телевидению американский министр обороны. На канале «NBC» он сделал ряд любопытных заявлений. По его словам, русские создают «угрозу» для США, поскольку причастны к кибервмешательству в выборы. Такого рода деятельность Глава Пентагона назвал «агрессивным актом против сущности нашей демократии». Никаких доказательств вмешательства он тоже не привёл. (Да и зачем, право… Всё равно уходить на пенсию.)
Вместе с тем мистер Картер одобрил новогодние санкции, введённые против Москвы администрацией Обамы. Новую администрацию Белого дома Картер призвал поступать с Москвой сурово и намекнул даже на возможность «военного ответа» русским: «Я думаю, мы не должны себя ограничивать…» Впрочем, от «чисто военного» ответа начальник предпочёл бы воздержаться: «Я не думаю, что это должно быть военным или чисто военным ответом».
Пункт 6. В немецкий портовый город Бремерхафен прибыли сотни танков и прочей военной техники из США. Груз пошёл в Польшу, позднее он перебазируется в республики Балтии. В иных немецких СМИ написали о будущей «войне с Россией».
Всего в Бремерхафен прибыло из США около 2,8 тыс. единиц военной техники. Кроме танков и грузовиков, четыре государства (США, Канада, Великобритания и ФРГ) расквартируют в балтийских республиках около четырёх тысяч военнослужащих.
Кстати, далеко не все немцы приветствуют эту американскую технику и солдат. В Бремерхафене прошли протесты: левые силы Германии возмущены и считают, что федеральное правительство участвует в марше НАТО против России.
Что касается американских объяснений этого процесса, то тут всё однозначно. Доставка техники в Европу — часть старого плана Обамы, который реализуется после «аннексии Крыма». Усиление братских стран американской техникой и военнослужащими говорит об исполнении долга перед союзниками по НАТО. По крайней мере, так считает генерал-майор Тимоти Макгуайр, командующий сухопутными войсками США в Европе. По его словам, переброска сил «сигнализирует о сохранении приверженности США цели обеспечения мира и процветания европейского континента». Этакое очередное послание Трампу.
Пункт 7. Мудрый Б. Х. Обама выступил на телеканале «Эй-би-си» и сообщил в интервью, что он «не недооценил» Владимира Путина. Он пояснил также, что «полностью поддерживает» доклад своих разведчиков о кибервмешательстве русских в выборы, поскольку видел «некоторые источники».
Пункт 8. Глава ФБР Джеймс Коми заявил, что «русские хакеры» атаковали не одну Демократическую партию. Атака была предпринята и в отношении компьютерных ресурсов Национального Республиканского комитета.
Любопытно, что мистер Коми при этом подчеркнул, что данных о влиянии «русских кибератак» на кампанию Дональда Трампа нет.
Пункт 9 и последний. Без этого пункта американцы, понятное дело, в холодной войне обойтись не могли. Если б они этот пункт обошли, это означало бы коренную ломку стереотипов.
Джефф Вудберн (Jeff Woodburn), лидер демократического меньшинства в сенате штата Нью-Гемпшир, предложил разработать законопроект, запрещающий продажу в магазинах штата спиртных напитков, изготовленных в России.
Мистер Вудберн считает, что необходимо создать двухпартийную комиссию, которая получит полномочия на запрет продажи российской водки (Russian vodka). «Атакуя» сорокаградусную, Вудберн сослался на пресловутые кибератаки, а именно «русское вмешательство в нашу демократию».
По поводу неустанных американских инициатив 11 января высказалась в «Фейсбуке» Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
«Каждый день читаю новости из Вашингтона: новые санкции в отношении России, поставка ПЗРК сирийским головорезам, совершенно бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики. Бог сотворил мир за семь дней. У администрации Обамы на два дня больше, чтобы его разрушить», — цитирует Захарову РИА «Новости».
* * *
Мы видим классическую холодную войну, которая ведётся по всем направлениям: от объявления бесконечных и всё более извилистых санкций и высылки дипломатов до попыток запретить в США русскую водку и навязать Европе новую гонку вооружений, изобразив Россию как «угрозу» и «агрессора», а НАТО — как миролюбивого стража «международного порядка».
Дональду Трампу ничего не остаётся, как навязанный порядок принять: конгрессмены одобрили финансовые расходы США на обеспечение безопасности европейских союзников на год вперёд, а предполагаемый госсекретарь Трампа мистер Тиллерсон, которому предстоит утверждение у сенаторов, поспешил записаться в ряды если не русофобов, то политических оппонентов Москвы. Этот человек сказал, что Россия «игнорирует» интересы США и вмешивается в ситуацию в Европе «и за её пределами». Москва стремится заработать «уважение» на мировой арене, но её недавние действия «игнорируют американские интересы». В связи с этим Тиллерсон дал понять Путину, что США будут верны своим обязательствам перед союзниками и заявил, что Россию «следует привлечь к ответственности за её действия».
Короче говоря, у Обамы есть повод для распития бутылочки медового пива (не русской водки, боже упаси). Он может выпить за то, что Трамп, ещё не став президентом, уже продолжает внешнеполитическую линию предыдущего правителя. Наверное, мистер Обама об этом и в своих мемуарах напишет.
Автор: Олег Чувакин