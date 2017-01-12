Как убивали спартакистов. Кровавое подавление Январского восстания в Берлине
12 января 1919 года в Берлине было подавлено знаменитое Январское восстание, которое еще называют «Восстанием спартакистов». Это был один из важнейших эпизодов в попытке Коммунистической партии Германии совершить в послевоенной стране революцию и установить советскую республику. В то время, как по цепочке, в Германии и странах, образовавшихся на месте распавшейся Австро-Венгерской империи, вспыхнули вооруженные восстания. Коммунисты и социалисты находились под впечатлением победы Октябрьской революции в России и рассчитывали, что смогут свергнуть свои правительства. Одной из таких попыток была Ноябрьская революция 1918 года в Германии.
Как известно, начальным эпизодом Ноябрьской революции стало выступление моряков в Киле 4 ноября 1918 года. Матросы германского флота, возмущенные попыткой военно-морского командования отправить корабли в атаку на британский флот, что означало бы верную гибель немецких кораблей с экипажами, подняли мятеж. Сначала власти арестовали около тысячи недовольных моряков, но затем, когда восстала большая часть экипажей, арестованные были освобождены. Киль оказался в руках восставших, сформировавших Советы моряков, а по всей Германии разъехались гонцы, сообщающие о начале революционных выступлений в Киле. Эта новость была с радостью воспринята коммунистами из группы «Спартак», левым крылом социал-демократов и анархистами. В городах страны начали создаваться рабочие советы. Видя, что революция в Германии неизбежна и опасаясь, что страна может пойти по пути Советской России, руководство страны приняло выдержанное решение. 9 ноября 1918 года было объявлено об отречении кайзера от прусского и имперского престолов, сформировано новое правительство во главе с Фридрихом Эбертом (на фото) — лидером социал-демократов, находившимся на умеренных позициях. Однако, это событие не повлекло за собой моментальной стабилизации политической обстановки в стране. В ряде городов Германии продолжались столкновения, наиболее ожесточенными из которых стали рождественские бои в Берлине 23-25 декабря 1918 года.
Конец декабря 1918 года отметился созданием Коммунистической партии Германии, которой предстояло играть очень важную роль в политической жизни страны на протяжении двух последующих десятилетий. Ядром Коммунистической партии Германии стала группа «Союз Спартака», возникшая на базе левого крыла социал-демократов. Ее главным идеологом была Роза Люксембург (1871-1919, на фото) — известный политический деятель, философ и экономист, во время Первой мировой войны находившаяся на антивоенных позициях (за что подвергалась преследованиям германских властей). Коммунистической партии было суждено возглавить начавшееся в первые дни января 1919 года «Восстание спартакистов». Формальной причиной к новому революционному выступлению послужило принятое 4 января 1919 года главой правительства Фридрихом Эбертом решение об увольнении с поста полицай-президента Берлина Эмиля Эйхгорна — представителя левого крыла Независимой социал-демократической партии, близкого к коммунистам журналиста и политического деятеля. Отставкой Эйхгорна были очень недовольны представители левого крыла социал-демократов и коммунисты. 5 января 1919 года в Берлине началась грандиозная демонстрация независимых социал-демократов и коммунистов, в которой участвовало около 150 тысяч человек. Демонстранты требовали отставки правительства Эберта, которое они обвиняли в контрреволюционном характере.
Вечером этого же дня группы демонстрантов захватили здания ряда германских газет. Для руководства выступлением был сформирован Временный революционный комитет, в который вошли представители левого крыла Независимой социал-демократической партии и Коммунистической партии Германии. Большинство в комитете составляли независимые социал-демократы. Руководители независимых социал-демократов и коммунистов не планировали в эти дни захватить власть в стране в своих руки. Они стремились избежать насилия во время акций протеста. Но, поскольку основная масса рядовых протестующих была настроена куда более радикально, лидерам не оставалось иного выхода, как провозгласить курс на свержение правительства Эберта. Этот лозунг подняли лидеры КПГ Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Против антиправительственного восстания выступил эмиссар большевиков Карл Радек, который приехал в Берлин в середине декабря 1918 года. Он настаивал на ошибочности курса КПГ и требовал, чтобы партия отказалась от планов по свержению социал-демократического правительства.
Пока коммунистические и социал-демократические лидеры препирались о том, стоит или нет требовать свержения правительства, Временный революционный комитет вновь призвал трудящихся Берлина на демонстрацию. Она состоялась 6 января и собрала еще большее количество участников, чем предыдущее выступление. Хотя часть революционных активистов была настроена на вооруженное восстание, им так и не удалось заручиться поддержкой войсковых частей и подразделений. Несмотря на то, что в войсках также были очень сильны леворадикальные настроения, гарнизон города предпочел сохранять нейтралитет. Солдаты не подавляли выступавших рабочих, но и не собирались к ним присоединяться. Не поддержали выступление даже моряки из Народной морской дивизии, известные своими радикальными позициями. Таким образом, выступление осталось без существенной поддержки со стороны военных, и уже один этот момент показывал, что в ближайшей перспективе оно закончится неудачно.
Впрочем, не спешили проявлять революционную решимость и лидеры выступления. Например, тот самый Эмиль Эйхгорн, из-за отставки которого и началась первая демонстрация, отказался открывать оружейные склады и вооружать рабочие отряды. Были начаты переговоры с представителями правительства, а в качестве посредника на них выступал известнейший и старейший политический деятель социал-демократической партии Карл Каутский. Тем временем, правительство Эберта, после совещаний, принимает решение о подавлении выступления, угрожающего его власти, с помощью военной силы.
Руководить подавлением восстания назначили Густава Носке — видного социал-демократа, ветерана партии. Носке сам был рабочим — с четырнадцати лет он трудился плетенщиком корзин, в 1884 году примкнул к социал-демократам, стал одним из основателей профсоюза плетенщиков и деревообработчиков. В 1906 году рабочий лидер Носке был впервые избран депутатом рейхстага. В германском парламенте он отвечал за военные и колониальные вопросы. В годы Первой мировой войны поддерживал патриотическую линию, как и большинство других правых социал-демократов. Именно Густаву Носке удалось наладить диалог с восставшими матросами в Киле в ноябре 1918 года и добиться нормализации ситуации в городе. Это способствовало дальнейшему росту влияния Носке в германском правительстве. Эберт поручил ему отвечать за военные вопросы. Поэтому, когда в январе 1919 года в Берлине начались массовые демонстрации, Носке было поручено собрать верные правительству войсковые части и приготовить их для подавления восстания.
Подчиненные Носке войска были сконцентрированы в Далеме — пригороде Берлина. Именно здесь Носке собрал подразделения, которым предстояло стать могильщиками «Восстания спартакистов». Пока правительство готовило карательные силы для подавления выступления, революционные лидеры так и не решились на более радикальные действия. Это дало правительству Эберта очень большие преимущества. 11 января 1919 года соединение численностью 2-3 тысячи солдат под командованием Густава Носке вошло в Берлин. Первым делом были освобождены здания газеты «Форвертс» и полицай-президиума Берлина. Революционные активисты пытались высылать на переговоры с командирами подразделений своих представителей, но солдаты Носке безжалостно расправлялись с парламентерами. Их избивали до смерти, взятых в плен активистов расстреливали.
Жестокость Густава Носке, социал-демократа и потомственного рабочего, к своим, по сути, братьям по классу и по политической идеологии, впечатляла. Выступления независимых социал-демократов и коммунистов в Берлине были подавлены с такой невероятной жестокостью, на которую в свое время не решалось и кайзеровское правительство. 15 января 1919 года в руках карателей оказались и лидеры восстания — Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Их задержанием и допросом руководил капитан Вальдемар Пабст (на фото) — командир добровольческого корпуса — фрайкора, известный своими праворадикальными убеждениями. Участник Первой мировой войны, с 1918 года Пабст служил в Гвардейской кавалерийской стрелковой дивизии. Когда в руки к Пабсту и его людям попали Роза Люксембург и Карл Либкнехт, он собрал офицеров подразделения и провел совещание, на котором было решено расправиться с руководителями Коммунистической партии Германии. Известно, что эта расправа была санкционирована самим Густавом Носке, которому не могли не сообщить о захвате в плен коммунистических лидеров самого высокого ранга. Был осведомлен о готовящемся убийстве лидеров КПГ и глава правительства Фридрих Эберт, с которым капитан Пабст имел телефонную беседу.
На допросе и Люксембург, и Либкнехт были жестоко избиты прикладом винтовки. Непосредственно избиение осуществлял бывший сварщик 44-летний Отто Рунге, служивший рядовым-гусаром в Гвардейской кавалерийской стрелковой дивизии. После того, как Либкнехт и Люксембург были избиты до потери сознания, их застрелили. Выстрел в голову Карла Либкнехта произвел лейтенант Рудольф Липман — кавалерийский офицер, до войны — юрист, выходец из богатой семьи еврейского происхождения. Розу Люксембург застрелил лейтенант Герман Сушон — морской офицер, после войны поступивший добровольцем во фрайкор капитана Пабста. Кроме того, известно, что в расправе над Либкнехтом и Люксембург принимали участие капитан Хорст фон Пфлюгк-Хартунг и лейтенанты Генрих Штиге и Курт Фогель. Убийство Розы Люксембург и Карла Либкнехта поставило кровавую точку в поражении Январского восстания спартакистов.
Поражение восстания в Берлине и гибель Либкнехта, и Люксембург стали сильнейшими ударами по коммунистическому движению Германии. Кстати, стоит сказать о судьбе непосредственных убийц Либкнехта и Люксембург. Капитан Вальдемар Пабст (1880-1970) прожил очень долгую и, в каком-то смысле, удачную жизнь. После поражения капповского путча он уехал в Австрию, где участвовал в создании и развитии австрофашистского движения, затем вернулся в Германию, где возглавил Общество по изучению фашизма. В НСДАП Пабст так и не вступил, более того — иногда над ним «сгущались тучи», но капитану всегда удавалось выйти сухим из воды. Ему даже пришлось эмигрировать в Швейцарию. В годы войны он занимался организацией поставок вооружения для вермахта. На родину Пабст вернулся только в 1955 году и до конца жизни занимался торговлей оружием. Умер в возрасте девяноста лет в 1970 году — спустя полвека после расправы над Либкнехтом и Люксембург.
Лейтенант Герман Сушон, застреливший Розу Люксембург, эмигрировал в Финляндию — после того, как власти Веймарской республики все же попытались привлечь его к уголовной ответственности за убийство коммунистических лидеров. В 1933 году он вернулся в Германию, служил в люфтваффе, где дослужился до звания полковника. Участвовал во Второй мировой войне, затем жил в ФРГ, руководил протестантской общественной организацией. Сушон тоже дожил до глубокой старости и скончался в 1982 году в возрасте 87 лет. Почти до конца жизни он сохранял связи с германскими неонацистами.
Рядовому Отто Рунге, избивавшему Либкнехта и Люксембург прикладом, повезло меньше. Он вышел на пенсию в 1941 году, а в 1945 году был арестован в Берлине советскими войсками и вскоре, 1 сентября 1945 года, скончался под арестом. Лейтенанту Рудольфу Липману Третий рейх припомнил его еврейское происхождение — офицера уволили с судебной службы, несмотря на боевые заслуги и два Железных креста. Вскоре он уехал в США, его дальнейшие следы теряются.
Густав Носке, непосредственно руководивший восстанием, был уволен с государственной службы после прихода к власти Адольфа Гитлера. Но пенсию ему исправно платили. В 1944 году Носке был арестован за участие в социал-демократическом подполье. Вышел он за две недели до взятия Берлина. В следующем 1946 году 78-летний политик скончался. Он продолжал до последнего отстаивать линию, обвиняющую Карла Либкнехта и Розу Люксембург, а также коммунистов и левых социал-демократов в целом, в чуждости интересам германского рабочего класса.
Главной проблемой восставших, которая проявилась уже в первые часы выступления, стало отсутствие четкой программы действий и сильных лидеров, способных повести за собой. Германия так и дала собственного Владимира Ильича Ленина. Руководители независимых социал-демократов и коммунистов колебались, стоит ли начинать вооруженное восстание, имеет ли смысл захватывать власть? Эти колебания сыграли на руку правительству, которое воспользовалось временным преимуществом и смогло организовать в пригороде столицы лагерь верных правительству войск, набранных из бойцов фрайкоров, которые в большинстве придерживались ультраправых взглядов.
Важнейшей причиной поражения выступления рабочих было и то, что его не поддержали даже симпатизировавшие левым войсковые подразделения. Полное отсутствие поддержки со стороны военных и обрекло планы революционеров на провал. Если в России в октябре 1917 года большевики пришли к власти при непосредственной поддержке революционных солдат и матросов, сыгравших главную роль в революции, то в Берлине января 1919 года ситуация развивалась совсем по-другому. Впоследствии многие очевидцы событий говорили о том, что у восставших были все шансы уже вечером 5 января взять власть в Берлине в свои руки. Кто знает, как бы тогда обернулся ход истории?
Как известно, начальным эпизодом Ноябрьской революции стало выступление моряков в Киле 4 ноября 1918 года. Матросы германского флота, возмущенные попыткой военно-морского командования отправить корабли в атаку на британский флот, что означало бы верную гибель немецких кораблей с экипажами, подняли мятеж. Сначала власти арестовали около тысячи недовольных моряков, но затем, когда восстала большая часть экипажей, арестованные были освобождены. Киль оказался в руках восставших, сформировавших Советы моряков, а по всей Германии разъехались гонцы, сообщающие о начале революционных выступлений в Киле. Эта новость была с радостью воспринята коммунистами из группы «Спартак», левым крылом социал-демократов и анархистами. В городах страны начали создаваться рабочие советы. Видя, что революция в Германии неизбежна и опасаясь, что страна может пойти по пути Советской России, руководство страны приняло выдержанное решение. 9 ноября 1918 года было объявлено об отречении кайзера от прусского и имперского престолов, сформировано новое правительство во главе с Фридрихом Эбертом (на фото) — лидером социал-демократов, находившимся на умеренных позициях. Однако, это событие не повлекло за собой моментальной стабилизации политической обстановки в стране. В ряде городов Германии продолжались столкновения, наиболее ожесточенными из которых стали рождественские бои в Берлине 23-25 декабря 1918 года.
Конец декабря 1918 года отметился созданием Коммунистической партии Германии, которой предстояло играть очень важную роль в политической жизни страны на протяжении двух последующих десятилетий. Ядром Коммунистической партии Германии стала группа «Союз Спартака», возникшая на базе левого крыла социал-демократов. Ее главным идеологом была Роза Люксембург (1871-1919, на фото) — известный политический деятель, философ и экономист, во время Первой мировой войны находившаяся на антивоенных позициях (за что подвергалась преследованиям германских властей). Коммунистической партии было суждено возглавить начавшееся в первые дни января 1919 года «Восстание спартакистов». Формальной причиной к новому революционному выступлению послужило принятое 4 января 1919 года главой правительства Фридрихом Эбертом решение об увольнении с поста полицай-президента Берлина Эмиля Эйхгорна — представителя левого крыла Независимой социал-демократической партии, близкого к коммунистам журналиста и политического деятеля. Отставкой Эйхгорна были очень недовольны представители левого крыла социал-демократов и коммунисты. 5 января 1919 года в Берлине началась грандиозная демонстрация независимых социал-демократов и коммунистов, в которой участвовало около 150 тысяч человек. Демонстранты требовали отставки правительства Эберта, которое они обвиняли в контрреволюционном характере.
Вечером этого же дня группы демонстрантов захватили здания ряда германских газет. Для руководства выступлением был сформирован Временный революционный комитет, в который вошли представители левого крыла Независимой социал-демократической партии и Коммунистической партии Германии. Большинство в комитете составляли независимые социал-демократы. Руководители независимых социал-демократов и коммунистов не планировали в эти дни захватить власть в стране в своих руки. Они стремились избежать насилия во время акций протеста. Но, поскольку основная масса рядовых протестующих была настроена куда более радикально, лидерам не оставалось иного выхода, как провозгласить курс на свержение правительства Эберта. Этот лозунг подняли лидеры КПГ Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Против антиправительственного восстания выступил эмиссар большевиков Карл Радек, который приехал в Берлин в середине декабря 1918 года. Он настаивал на ошибочности курса КПГ и требовал, чтобы партия отказалась от планов по свержению социал-демократического правительства.
— демонстрация 5 января 1919 г
Пока коммунистические и социал-демократические лидеры препирались о том, стоит или нет требовать свержения правительства, Временный революционный комитет вновь призвал трудящихся Берлина на демонстрацию. Она состоялась 6 января и собрала еще большее количество участников, чем предыдущее выступление. Хотя часть революционных активистов была настроена на вооруженное восстание, им так и не удалось заручиться поддержкой войсковых частей и подразделений. Несмотря на то, что в войсках также были очень сильны леворадикальные настроения, гарнизон города предпочел сохранять нейтралитет. Солдаты не подавляли выступавших рабочих, но и не собирались к ним присоединяться. Не поддержали выступление даже моряки из Народной морской дивизии, известные своими радикальными позициями. Таким образом, выступление осталось без существенной поддержки со стороны военных, и уже один этот момент показывал, что в ближайшей перспективе оно закончится неудачно.
Впрочем, не спешили проявлять революционную решимость и лидеры выступления. Например, тот самый Эмиль Эйхгорн, из-за отставки которого и началась первая демонстрация, отказался открывать оружейные склады и вооружать рабочие отряды. Были начаты переговоры с представителями правительства, а в качестве посредника на них выступал известнейший и старейший политический деятель социал-демократической партии Карл Каутский. Тем временем, правительство Эберта, после совещаний, принимает решение о подавлении выступления, угрожающего его власти, с помощью военной силы.
Руководить подавлением восстания назначили Густава Носке — видного социал-демократа, ветерана партии. Носке сам был рабочим — с четырнадцати лет он трудился плетенщиком корзин, в 1884 году примкнул к социал-демократам, стал одним из основателей профсоюза плетенщиков и деревообработчиков. В 1906 году рабочий лидер Носке был впервые избран депутатом рейхстага. В германском парламенте он отвечал за военные и колониальные вопросы. В годы Первой мировой войны поддерживал патриотическую линию, как и большинство других правых социал-демократов. Именно Густаву Носке удалось наладить диалог с восставшими матросами в Киле в ноябре 1918 года и добиться нормализации ситуации в городе. Это способствовало дальнейшему росту влияния Носке в германском правительстве. Эберт поручил ему отвечать за военные вопросы. Поэтому, когда в январе 1919 года в Берлине начались массовые демонстрации, Носке было поручено собрать верные правительству войсковые части и приготовить их для подавления восстания.
Подчиненные Носке войска были сконцентрированы в Далеме — пригороде Берлина. Именно здесь Носке собрал подразделения, которым предстояло стать могильщиками «Восстания спартакистов». Пока правительство готовило карательные силы для подавления выступления, революционные лидеры так и не решились на более радикальные действия. Это дало правительству Эберта очень большие преимущества. 11 января 1919 года соединение численностью 2-3 тысячи солдат под командованием Густава Носке вошло в Берлин. Первым делом были освобождены здания газеты «Форвертс» и полицай-президиума Берлина. Революционные активисты пытались высылать на переговоры с командирами подразделений своих представителей, но солдаты Носке безжалостно расправлялись с парламентерами. Их избивали до смерти, взятых в плен активистов расстреливали.
Жестокость Густава Носке, социал-демократа и потомственного рабочего, к своим, по сути, братьям по классу и по политической идеологии, впечатляла. Выступления независимых социал-демократов и коммунистов в Берлине были подавлены с такой невероятной жестокостью, на которую в свое время не решалось и кайзеровское правительство. 15 января 1919 года в руках карателей оказались и лидеры восстания — Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Их задержанием и допросом руководил капитан Вальдемар Пабст (на фото) — командир добровольческого корпуса — фрайкора, известный своими праворадикальными убеждениями. Участник Первой мировой войны, с 1918 года Пабст служил в Гвардейской кавалерийской стрелковой дивизии. Когда в руки к Пабсту и его людям попали Роза Люксембург и Карл Либкнехт, он собрал офицеров подразделения и провел совещание, на котором было решено расправиться с руководителями Коммунистической партии Германии. Известно, что эта расправа была санкционирована самим Густавом Носке, которому не могли не сообщить о захвате в плен коммунистических лидеров самого высокого ранга. Был осведомлен о готовящемся убийстве лидеров КПГ и глава правительства Фридрих Эберт, с которым капитан Пабст имел телефонную беседу.
На допросе и Люксембург, и Либкнехт были жестоко избиты прикладом винтовки. Непосредственно избиение осуществлял бывший сварщик 44-летний Отто Рунге, служивший рядовым-гусаром в Гвардейской кавалерийской стрелковой дивизии. После того, как Либкнехт и Люксембург были избиты до потери сознания, их застрелили. Выстрел в голову Карла Либкнехта произвел лейтенант Рудольф Липман — кавалерийский офицер, до войны — юрист, выходец из богатой семьи еврейского происхождения. Розу Люксембург застрелил лейтенант Герман Сушон — морской офицер, после войны поступивший добровольцем во фрайкор капитана Пабста. Кроме того, известно, что в расправе над Либкнехтом и Люксембург принимали участие капитан Хорст фон Пфлюгк-Хартунг и лейтенанты Генрих Штиге и Курт Фогель. Убийство Розы Люксембург и Карла Либкнехта поставило кровавую точку в поражении Январского восстания спартакистов.
Поражение восстания в Берлине и гибель Либкнехта, и Люксембург стали сильнейшими ударами по коммунистическому движению Германии. Кстати, стоит сказать о судьбе непосредственных убийц Либкнехта и Люксембург. Капитан Вальдемар Пабст (1880-1970) прожил очень долгую и, в каком-то смысле, удачную жизнь. После поражения капповского путча он уехал в Австрию, где участвовал в создании и развитии австрофашистского движения, затем вернулся в Германию, где возглавил Общество по изучению фашизма. В НСДАП Пабст так и не вступил, более того — иногда над ним «сгущались тучи», но капитану всегда удавалось выйти сухим из воды. Ему даже пришлось эмигрировать в Швейцарию. В годы войны он занимался организацией поставок вооружения для вермахта. На родину Пабст вернулся только в 1955 году и до конца жизни занимался торговлей оружием. Умер в возрасте девяноста лет в 1970 году — спустя полвека после расправы над Либкнехтом и Люксембург.
Лейтенант Герман Сушон, застреливший Розу Люксембург, эмигрировал в Финляндию — после того, как власти Веймарской республики все же попытались привлечь его к уголовной ответственности за убийство коммунистических лидеров. В 1933 году он вернулся в Германию, служил в люфтваффе, где дослужился до звания полковника. Участвовал во Второй мировой войне, затем жил в ФРГ, руководил протестантской общественной организацией. Сушон тоже дожил до глубокой старости и скончался в 1982 году в возрасте 87 лет. Почти до конца жизни он сохранял связи с германскими неонацистами.
Рядовому Отто Рунге, избивавшему Либкнехта и Люксембург прикладом, повезло меньше. Он вышел на пенсию в 1941 году, а в 1945 году был арестован в Берлине советскими войсками и вскоре, 1 сентября 1945 года, скончался под арестом. Лейтенанту Рудольфу Липману Третий рейх припомнил его еврейское происхождение — офицера уволили с судебной службы, несмотря на боевые заслуги и два Железных креста. Вскоре он уехал в США, его дальнейшие следы теряются.
Густав Носке, непосредственно руководивший восстанием, был уволен с государственной службы после прихода к власти Адольфа Гитлера. Но пенсию ему исправно платили. В 1944 году Носке был арестован за участие в социал-демократическом подполье. Вышел он за две недели до взятия Берлина. В следующем 1946 году 78-летний политик скончался. Он продолжал до последнего отстаивать линию, обвиняющую Карла Либкнехта и Розу Люксембург, а также коммунистов и левых социал-демократов в целом, в чуждости интересам германского рабочего класса.
Главной проблемой восставших, которая проявилась уже в первые часы выступления, стало отсутствие четкой программы действий и сильных лидеров, способных повести за собой. Германия так и дала собственного Владимира Ильича Ленина. Руководители независимых социал-демократов и коммунистов колебались, стоит ли начинать вооруженное восстание, имеет ли смысл захватывать власть? Эти колебания сыграли на руку правительству, которое воспользовалось временным преимуществом и смогло организовать в пригороде столицы лагерь верных правительству войск, набранных из бойцов фрайкоров, которые в большинстве придерживались ультраправых взглядов.
Важнейшей причиной поражения выступления рабочих было и то, что его не поддержали даже симпатизировавшие левым войсковые подразделения. Полное отсутствие поддержки со стороны военных и обрекло планы революционеров на провал. Если в России в октябре 1917 года большевики пришли к власти при непосредственной поддержке революционных солдат и матросов, сыгравших главную роль в революции, то в Берлине января 1919 года ситуация развивалась совсем по-другому. Впоследствии многие очевидцы событий говорили о том, что у восставших были все шансы уже вечером 5 января взять власть в Берлине в свои руки. Кто знает, как бы тогда обернулся ход истории?
Автор: Илья Полонский