07:55 12 января
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Сценарист Андрей Рубанов: в "Викинге" правды больше, чем в "Гладиаторе"

Сценарист Андрей Рубанов: в "Викинге" правды больше, чем в "Гладиаторе"


Буквально перед Новым годом в России состоялась премьера российского фильма «Викинг» о крестителе Руси – князе Владимире. Бюджет картины составил 1,3 миллиарда рублей. Фильм получился провокационный и получил самые противоречивые отзывы. Издание Ukraina.ru поговорило о фильме и реакции на него со сценаристом фильма – Андреем Рубановым За первую неделю «Викинг» стал лидером проката — сборы составили примерно 830 миллионов рублей. В настоящий момент они перевалили уже отметку в миллиард рублей.

С одной стороны эта цифра свидетельствует о том, что «Викинг» получил популярность у российских зрителей, а с другой — в СМИ и в социальных сетях появилось достаточно большое количество отрицательных рецензий. Создателей фильма упрекают в чрезмерно большом бюджете (около 700 миллионов рублей частично на безвозвратной основе дало государство), несоответствии многих событий и исторических персонажей, о которых повествуется в картине, историческим реалиям, о которых нам известно из летописей. Предъявляют претензии даже гигиенического плана — русичи все поголовно грязные. Многим не понравилось то, как выглядит Киев. - Как думаете, ваш фильм будет воспринят на Украине? Не запретят ли его? Ведь украинская официальная историография вслед за историком Грушевским полагает, что Москва никакого отношения к Киевской Руси не имела. — Запретят или нет — украинцы так или иначе фильм посмотрят. Мы два родственных народа с общей историей и культурой. Да, во времена расцвета киевской Руси Москвы вообще не существовало. Но мне кажутся сомнительными споры о том, чья история древнее. Американская нация, например, существует всего 400 лет, — но я не видел там людей, переживающих по этому поводу. Страны, государства и целые цивилизации появляются и исчезают. История мира всегда в движении. И всегда есть те, кто спекулирует исторической наукой в узких целях. Историки-шулеры есть и в Украине, и в России. И в России их не меньше, чем в Украине. Настоящим историком быть трудно, а вот популярным, знаменитым историком — выгодно. Но всех нас сама же история и расставит по местам.


- Каково, по вашему мнению, значение князя Владимира для Руси?

— Православное христианство сделало нас теми, кто мы есть. Человек, крестивший древних славян, — конечно, огромная фигура в общем историческом контексте. Но о Владимире Святославиче слишком мало известно, и ставить его в один ряд с Петром Первым или, допустим, Иваном Великим я бы не спешил. Процесс христианизации не с Владимира начался и не им закончился.

- Что скажете о претензиях к фильму? Многие не понимают, почему фильм назван «Викинг», хотя князя Владимира, родившегося на Руси, тяжело им назвать?

— Это метафора. Викинг — как чужак, как пришелец. Название придумывал не я. Сценарий фильма — коллективная работа, все основные идеи принадлежат режиссеру Андрею Кравчуку и продюсеру Анатолию Максимову.

- Почему такой большой бюджет фильма — больше миллиарда рублей? За меньшие деньги его снять было нельзя?

— Можно было и за меньшие, но и фильм получился бы другим. Можно было за три копейки снять, нарядить актёров в картонные латы. Некоторые так и делают. Потом зрители выходят с просмотра и плюются. С точки зрения мирового кинорынка миллиард рублей — вовсе не большой бюджет. «Викингу» приходится конкурировать с голливудскими блокбастерами, каждый из которых стоит минимум в пять раз дороже.

- Почему писатель Александр Мазин, автор романа «Язычник», который, как он считает, лег в основу сценария «Викинга», плохо воспринял эту постановку? Кстати, какие книги и материалы вы еще использовали во время написания сценария?

— С Мазиным я не знаком. В основе сценария лежит «Повесть временных лет». Полный список литературы приводить не буду, но, боюсь, за годы работы над разными историческими сценариями я изучил или просмотрел всю литературу, заслуживающую внимания. Интернет всегда под рукой, музеи доступны. Я неделю потратил только на скифские залы Эрмитажа. Главные источники — это собственно древнерусские летописи с комментариями современных учёных, далее — византийские хроники, скандинавские саги, монографии классиков мировой антропологии. Я давно занимаюсь историческим кинематографом и, как мне кажется, неплохо знаю предмет. Концептуально и методологически отталкиваюсь, как правило, от работ Льва Гумилёва.

- Одна из претензий критиков к фильму гигиеническая: русичи у вас все грязные, с немытыми лицами и руками, их города все в грязи, княжеские терема в грязи, даже соития у русичей происходят в грязи. Почему ее столько?

— Чепуха это всё. Чистюлям можно предложить пожить месяц-два в обычной деревне, без электричества, водопровода и центрального отопления. Или хоть раз помыть голову речным песком. Никакой специальной грязи в «Викинге» нет. Я не помню, чтобы кто-то, продюсер, режиссёр, художник или консультант, сказал бы хоть слово насчёт грязи. Грязь увидели те, кто ожидал, что ему покажут лубок, былину, условно-сусальную древнюю Русь, как на картинах Ивана Билибина. Этих людей можно понять. Но то, что нам удалось снять с некоторых розовые очки — это хорошо.

- Создателей фильма упрекают в том, Киев и Полоцк выглядят как какие-то то ли неухоженные «цыганские поселки», то ли неухоженные «рабочие поселки», а не большие и величественные древнерусские города; остроконечный частокол вместо полноценных деревянных стен-«срубов».

— Авторы таких упрёков, безусловно, сами недавно побывали в Х веке и видели всё своими глазами. Города древних славян считались большими и величественными только по меркам тех времён. В Киеве проживало несколько тысяч человек, точней сказать нельзя. Были срубы, но были и частоколы. Были землянки, были богатые двухэтажные дома. По-разному было. Сейчас ведь тоже не все граждане проживают в сверкающих небоскрёбах.

- Почему фильму предшествует цитата Мао: «История — это симптом, диагноз — это мы»? Многим она показалась неуместной: при чем тут китайский коммунистический кормчий XX века к жизни русичей X века.

— Это полемическое высказывание, представляющее человека источником всех собственных бед. Концептуально это совпадает с позицией создателей фильма.

— Упрекают создателей и за некоторые исторические несоответствия: от замены Добрыни, настоящего воспитателя Владимира, на Свенельда, который, на самом деле, служил не Владимиру, а его отцу — Святославу, до несоответствия шлемов, которые носили русичи в X веке.

— Замена Добрыни на Свенельда продиктована драматургической необходимостью. Важно было связать Владимира с памятью о его легендарном отце. Вообще, фильм не про шлемы, а про людей. Про шлемы — это надо идти на канал Discovery. И чтоб закрыть тему шлемов: я сам занимаюсь исторической реконструкцией, умею шить одежду, обувь и элементы защитного вооружения по технологиям бронзового и раннего железного века. Я, как любой реконструктор, могу спорить об этом часами. Оружие и доспехи были огромной ценностью, передавались от отца к сыну, служили владельцу десятки лет. Натуральная кожа, как всем известно, не гниёт и не теряет свойств при правильном уходе. Кроме того, каждый оружейный мастер изготавливал доспехи, сообразуясь с собственными представлениями о прочности и удобстве. Так что шлемы могли быть какими угодно.

Я считаю, что фильм «Викинг» гораздо ближе к исторической правде, чем, например, «Гладиатор» Ридли Скотта или «Апокалипто» Мэла Гибсона.

- Насколько, по-вашему, художественное произведение должно соответствовать историческим реалиям? Такое соответствие вообще важно или нет?

— Важен художественный результат. Произведённый эффект. Но применительно к нашей ситуации следует сделать оговорку. В России производится слишком мало фильмов о древней истории, поэтому каждый, кто берётся делать такой фильм, должен понимать, что оценивать его будут внимательно и пристрастно, не только с художественной точки зрения, но и с исторической. Эту ответственность надо чётко сознавать.

- Планируете еще какой-нибудь сценарий на древнерусскую тему?

— У меня есть собственный авторский сценарий, сказка «Финист — ясный сокол» в записи Андрея Платонова, этим проектом сейчас занимаюсь.
Автор: Александр Чаленко
Первоисточник: http://ukraina.ru/exclusive/20170110/1018135040.html


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Комментарии 13
  1. МВГ Сегодня, 06:08
    "Главные источники — это собственно древнерусские летописи с комментариями современных учёных" - каких современных ученых, кто их выбирал и каковы были критерии отбора?
    "Авторы таких упрёков, безусловно, сами недавно побывали в Х веке и видели всё своими глазами." - а кто из создателей фильма там побывал?
    "Были срубы, но были и частоколы. Были землянки, были богатые двухэтажные дома." - а что же в фильме не показали богатые двухэтажные дома, коль скоро они были?
    "Вообще, фильм не про шлемы, а про людей." - а почему же тогда образ Владимира у Вас такой инфантильный получился?
    "Я, как любой реконструктор..." "Так что шлемы могли быть какими угодно" - так реконструктор или "как угодно"?
    "— Важен художественный результат. Произведённый эффект. Но применительно к нашей ситуации следует сделать оговорку. В России производится слишком мало фильмов о древней истории, поэтому каждый, кто берётся делать такой фильм, должен понимать, что оценивать его будут внимательно и пристрастно, не только с художественной точки зрения, но и с исторической. Эту ответственность надо чётко сознавать." - а какая мера ответственности подлежит применению в случае сознательного искажения исторических фактов под оправдание художественным замыслом для произведения эффекта?
    Короче, как говорят китайцы: "ибу ибуди да дао муди" - шаг за шагом иду к поставленной цели. А что, мы тоже Китайский знаем. Или авторы фильма отвечают по аналогии с основной идеей фильма: Владимир ни в чем не виноватый, так получилось, его подставили?
    МВГ
    1. Titsen Сегодня, 06:57
      Цитата: МВГ
      Владимир ни в чем не виноватый, так получилось, его подставили?


      очное интервью!

      В том то разница наша с матрасами - они правду матку с грязью не выпускают, а мы сами себя дерьмом обмазываем и радуемся!

      Кому такая правда нужна?

      Отвечаю - нашим противникам, чтобы очеродной раз залепить нас грязью!

      А тут и лепить уже не надо - сами обмазались!

      Да ещё и за бюджетные - наши с Вами - денюжки!

      КОГДА ЖЕ МЫ САМИ НАЧНЁМ ЛЮБИТЬ И УВАЖАТЬ САМИХ СЕБЯ!

      А лже-патритов демокрачьих - НА ПЛАХУ - не допускать с перу, а если руки сильно зудят - дать им кайло!
      Titsen
      1. Одиссей Сегодня, 07:11
        Цитата: Titsen
        Кому такая правда нужна?

        Если бы там была бы хотя бы полуправда это было бы еще полбеды.
        Но там правды нет совсем.
        Одиссей
    2. Зяблицев Сегодня, 07:01
      Да ладно! Я вообще склонен думать, что ребятишки снимали реально про викингов развлекательную киношку, пока им, кто то больно умный, типа Мединского не подсказал - так это же Владимир, Красно Cолнышко...Те и охренели - даже где то умудрились прочитать, что была такая документальная летопись "Повесть временных лет" о которой они и слыхать не слыхивали...А сейчас сами уже поверили, что именно так все и задумывалось - вот, сценарист, сидит и корчит из себя Карамзина... laughing
      Зяблицев
  2. Mavrikiy Сегодня, 06:12
    Чистюлям можно предложить пожить месяц-два в обычной деревне, без электричества, водопровода и центрального отопления. Или хоть раз помыть голову речным песком. Никакой специальной грязи в «Викинге» нет. Я не помню, чтобы кто-то, продюсер, режиссёр, художник или консультант, сказал бы хоть слово насчёт грязи. Грязь увидели те, кто ожидал, что ему покажут лубок, былину, условно-сусальную древнюю Русь, как на картинах Ивана Билибина. Этих людей можно понять. Но то, что нам удалось снять с некоторых розовые очки — это хорошо.
    Фильм не смотрел и не буду. Спасибо, "розовые очки" на фильм уже снял.
    Mavrikiy
  3. Maks Repp Сегодня, 06:32
    Фильм конечно спорной и вызывает внутреннее несогласие, но не надо забывать что с Владимиром пришло принесение человеческих жертв богам и при нем же закончилось. Или все ожидали героя без страха и упрека как в голливудском Александре Македонском где он изображен душкой, красавчегом и чуть ли не демократом, при том что смерть его папаши довольно сомнительна, и уж каким он красавчегом мог быть при наличии стольких ранений, почти постоянно находясь в походах под солнцем дождем и прочими прелестями должно быть ясно.
    Maks Repp
  4. василий50 Сегодня, 06:32
    Сказки с князьями-царями или буйные фэнтези очень популярны. Вот только никто не претендовал на точность событий, и лучше ПУШКИНСКОГО *Лукоморья* никто не высказался. Похоже авторы данного фильма первые с претензиями на абсолютную реставрацию событий. Тем более САМ В В Путин не высказался против, значит всё так и было.
    Вот только и в названии и в самом кино столько откровенных врак и *видений хУдожественного свиста* представлено что невольно возникает главный вопрос. А для чего собственно сей фильм снимали?
    василий50
  5. Одиссей Сегодня, 06:47
    С моей точки зрения гражданин Рубанов должен разговаривать не с журналистом Украины.ру,а со следователем.
    Уверен,что в этом случае его ответы относительно замысла создателей фильма были бы куда более откровенными.
    P.S. Кстати,нетрудно догадаться почему они в качестве эпиграфа втиснули цитату Мао
    .Древняя Русь в их представлении ничтожное собрание племен населенное дикарями и управляемое иностранцами..Для того,чтобы довести даже для самых тупых из зрителей,что "виновны" в этом сами Русские,и что современные Русские такие же немытые тупые дикари которые нуждаются в приходе как выразился гражданин Рубанов "чужаков,пришельцев" для того,чтобы те принесли им цивилизацию они и взяли в качестве слогана фразу
    «История — это симптом, диагноз — это мы».
    Одиссей
    1. teder Сегодня, 06:57
      Цитата: Одиссей
      Древняя Русь в их представлении ничтожное собрание племен населенное дикарями и управляемое иностранцами..Для того,чтобы довести даже для самых тупых из зрителей,что "виновны" в этом сами Русские,и что современные Русские такие же немытые тупые дикари которые нуждаются в приходе как выразился гражданин Рубанов "чужаков,пришельцев" для того,чтобы те принесли им цивилизацию они и взяли в качестве слогана фразу
      «История — это симптом, диагноз — это мы».

      Кто ищет грязь - найдёт грязь
      . Грязь увидели те, кто ожидал, что ему покажут лубок, былину, условно-сусальную древнюю Русь, как на картинах Ивана Билибина
      teder
      1. Одиссей Сегодня, 07:07
        Цитата: teder
        Кто ищет грязь - найдёт грязь

        Грязь как раз ищут и успешно находят такие как гражданин Рубанов и К.
        Причем дело даже хуже-они в ней живут.
        Невозможно избавиться от грязи тому у кого она внутри.
        Одиссей
  6. Маклуха-Маклауд Сегодня, 06:57
    Весь смысл в споре о фильме- На государственные деньги снимать всякую шнягу?
    Если хочешь снимать фильм, как ты его видишь - снимай на собственное бабло.

    "28 панфиловцев" сняли на народные деньги.
    Маклуха-Маклауд
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:18
      Цитата: Маклуха-Маклауд
      "28 панфиловцев" сняли на народные деньги.

      Не только на народные...
      IGOR GORDEEV
  7. knn54 Сегодня, 07:09
    - Насколько, по-вашему, художественное произведение должно соответствовать историческим реалиям?
    ВАЖЕН художественный результат.
    -- Как думаете, ваш фильм будет воспринят на Украине?
    Вставит в титры М.С Грушевского, и порядок...
    P.S Похоже,что арабскими источниками сценарист пренебрег.Современные историки знают"как правильно".
    PP.S И, в очередной раз пройтись по Вере ПРЕДКОВ.
    knn54

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