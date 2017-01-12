Сценарист Андрей Рубанов: в "Викинге" правды больше, чем в "Гладиаторе"

Буквально перед Новым годом в России состоялась премьера российского фильма «Викинг» о крестителе Руси – князе Владимире. Бюджет картины составил 1,3 миллиарда рублей. Фильм получился провокационный и получил самые противоречивые отзывы. Издание Ukraina.ru поговорило о фильме и реакции на него со сценаристом фильма – Андреем Рубановым За первую неделю «Викинг» стал лидером проката — сборы составили примерно 830 миллионов рублей. В настоящий момент они перевалили уже отметку в миллиард рублей.С одной стороны эта цифра свидетельствует о том, что «Викинг» получил популярность у российских зрителей, а с другой — в СМИ и в социальных сетях появилось достаточно большое количество отрицательных рецензий. Создателей фильма упрекают в чрезмерно большом бюджете (около 700 миллионов рублей частично на безвозвратной основе дало государство), несоответствии многих событий и исторических персонажей, о которых повествуется в картине, историческим реалиям, о которых нам известно из летописей. Предъявляют претензии даже гигиенического плана — русичи все поголовно грязные. Многим не понравилось то, как выглядит Киев. - Как думаете, ваш фильм будет воспринят на Украине? Не запретят ли его? Ведь украинская официальная историография вслед за историком Грушевским полагает, что Москва никакого отношения к Киевской Руси не имела. — Запретят или нет — украинцы так или иначе фильм посмотрят. Мы два родственных народа с общей историей и культурой. Да, во времена расцвета киевской Руси Москвы вообще не существовало. Но мне кажутся сомнительными споры о том, чья история древнее. Американская нация, например, существует всего 400 лет, — но я не видел там людей, переживающих по этому поводу. Страны, государства и целые цивилизации появляются и исчезают. История мира всегда в движении. И всегда есть те, кто спекулирует исторической наукой в узких целях. Историки-шулеры есть и в Украине, и в России. И в России их не меньше, чем в Украине. Настоящим историком быть трудно, а вот популярным, знаменитым историком — выгодно. Но всех нас сама же история и расставит по местам.— Православное христианство сделало нас теми, кто мы есть. Человек, крестивший древних славян, — конечно, огромная фигура в общем историческом контексте. Но о Владимире Святославиче слишком мало известно, и ставить его в один ряд с Петром Первым или, допустим, Иваном Великим я бы не спешил. Процесс христианизации не с Владимира начался и не им закончился.— Это метафора. Викинг — как чужак, как пришелец. Название придумывал не я. Сценарий фильма — коллективная работа, все основные идеи принадлежат режиссеру Андрею Кравчуку и продюсеру Анатолию Максимову.— Можно было и за меньшие, но и фильм получился бы другим. Можно было за три копейки снять, нарядить актёров в картонные латы. Некоторые так и делают. Потом зрители выходят с просмотра и плюются. С точки зрения мирового кинорынка миллиард рублей — вовсе не большой бюджет. «Викингу» приходится конкурировать с голливудскими блокбастерами, каждый из которых стоит минимум в пять раз дороже.— С Мазиным я не знаком. В основе сценария лежит «Повесть временных лет». Полный список литературы приводить не буду, но, боюсь, за годы работы над разными историческими сценариями я изучил или просмотрел всю литературу, заслуживающую внимания. Интернет всегда под рукой, музеи доступны. Я неделю потратил только на скифские залы Эрмитажа. Главные источники — это собственно древнерусские летописи с комментариями современных учёных, далее — византийские хроники, скандинавские саги, монографии классиков мировой антропологии. Я давно занимаюсь историческим кинематографом и, как мне кажется, неплохо знаю предмет. Концептуально и методологически отталкиваюсь, как правило, от работ Льва Гумилёва.— Чепуха это всё. Чистюлям можно предложить пожить месяц-два в обычной деревне, без электричества, водопровода и центрального отопления. Или хоть раз помыть голову речным песком. Никакой специальной грязи в «Викинге» нет. Я не помню, чтобы кто-то, продюсер, режиссёр, художник или консультант, сказал бы хоть слово насчёт грязи. Грязь увидели те, кто ожидал, что ему покажут лубок, былину, условно-сусальную древнюю Русь, как на картинах Ивана Билибина. Этих людей можно понять. Но то, что нам удалось снять с некоторых розовые очки — это хорошо.— Авторы таких упрёков, безусловно, сами недавно побывали в Х веке и видели всё своими глазами. Города древних славян считались большими и величественными только по меркам тех времён. В Киеве проживало несколько тысяч человек, точней сказать нельзя. Были срубы, но были и частоколы. Были землянки, были богатые двухэтажные дома. По-разному было. Сейчас ведь тоже не все граждане проживают в сверкающих небоскрёбах.— Это полемическое высказывание, представляющее человека источником всех собственных бед. Концептуально это совпадает с позицией создателей фильма.— Замена Добрыни на Свенельда продиктована драматургической необходимостью. Важно было связать Владимира с памятью о его легендарном отце. Вообще, фильм не про шлемы, а про людей. Про шлемы — это надо идти на канал Discovery. И чтоб закрыть тему шлемов: я сам занимаюсь исторической реконструкцией, умею шить одежду, обувь и элементы защитного вооружения по технологиям бронзового и раннего железного века. Я, как любой реконструктор, могу спорить об этом часами. Оружие и доспехи были огромной ценностью, передавались от отца к сыну, служили владельцу десятки лет. Натуральная кожа, как всем известно, не гниёт и не теряет свойств при правильном уходе. Кроме того, каждый оружейный мастер изготавливал доспехи, сообразуясь с собственными представлениями о прочности и удобстве. Так что шлемы могли быть какими угодно.Я считаю, что фильм «Викинг» гораздо ближе к исторической правде, чем, например, «Гладиатор» Ридли Скотта или «Апокалипто» Мэла Гибсона.— Важен художественный результат. Произведённый эффект. Но применительно к нашей ситуации следует сделать оговорку. В России производится слишком мало фильмов о древней истории, поэтому каждый, кто берётся делать такой фильм, должен понимать, что оценивать его будут внимательно и пристрастно, не только с художественной точки зрения, но и с исторической. Эту ответственность надо чётко сознавать.— У меня есть собственный авторский сценарий, сказка «Финист — ясный сокол» в записи Андрея Платонова, этим проектом сейчас занимаюсь.