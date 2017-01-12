Противотанковый ракетный комплекс MMP (Франция)



Комплекс MMP на позиции



Ракета в сборочном цеху



Компоновка ракеты



Испытательный пуск

По материалам сайтов:

http://mbda-systems.com/

http://armyrecognition.com/

http://army-technology.com/

http://janes.com/

В новом 2017 году вооруженные силы Франции намерены реализовать несколько новых программ, связанных с перевооружением строевых частей. Один из подобных проектов затрагивает сферу противотанковых ракетных комплексов. В настоящее время на вооружении французской армии состоят несколько систем этого класса, в том числе и устаревшие образцы. В этом году сухопутные войска должны будут получить первые экземпляры ПТРК MMP, предлагаемого в качестве замены для старых систем.Проект MMP (Missile Moyenne Portée – «Ракета средней дальности») разрабатывался компанией MBDA Missile Systems с 2009 года в инициативном порядке. Изначально целью работ было определение общих черт облика перспективного противотанкового комплекса, но в дальнейшем задачи проекта были обновлены. В 2010 году французское военное ведомство провело конкурс, по результатам которого закупило ПТРК Javelin американского производства, сочтя отечественные системы аналогичного назначения устаревшими. После этого комплекс MMP предложили делать с учетом замены старых французских вооружений.В дальнейшем компании-разработчику удалось заинтересовать министерство обороны, результатом чего стала государственная поддержка проекта. Наконец, в декабре 2013 года появился первый официальный контракт на будущую поставку серийных ракет и пусковых установок для них. В соответствии с подписанным документом, компания MBDA должна будет передать заказчику 400 пусковых установок в переносном исполнении и 2850 ракет. Начать поставки серийного оружия планировалось в 2017 году. Как показывают последние события и сообщения, подрядчик соблюдает график, благодаря чему первые изделия MMP будут переданы армии в течение нескольких следующих месяцев.Следует отметить, что на момент подписания контракта с французской армией компания MBDA не успела довести проект Missile Moyenne Portée до стадии испытаний. Только в 2014 году состоялись тесты боевой части и других компонентов перспективной ракеты. Тогда же провели и первый пробный запуск в специальном тоннеле. В том же году макетный образец нового ПТРК был впервые продемонстрирован широкой публике. Площадкой для «премьеры» комплекса стала выставка Eurosatory 2014. Следует отметить, что в 2014 году впервые показали весь комплекс в сборе. Первая демонстрация макета перспективной ракеты состоялась еще раньше, в 2011-м.На ранних стадиях создания нового проекта конструкторы компании MBDA Missile Systems сформировали любопытный список требования к ракете и пусковой установке. При определении технического задания учитывался опыт локальных конфликтов последних десятилетий, в ходе которых существующие ПТРК освоили несколько новых «профессий». В ходе войн последнего времени противотанковые ракеты активно использовались не только для борьбы с бронетехникой противника, но и в ходе уничтожения опорных пунктов или огневых точек, в том числе в городских условиях. Кроме того, нередко оптимальная позиция для запуска ракеты находится внутри здания.Требования к ракете MMP были определены следующим образом. Комплекс должен иметь минимально возможные вес и габариты, допускающие его транспортировку силами расчета. Оснащение комплекса должно обеспечивать применение ракет в любое время суток и в любых погодных условиях. Также требовалось предусмотреть возможность перенацеливания ракеты во время полета и поиска целей после запуска. Для расширения списка возможных огневых позиций и снижения рисков для расчета следовало уменьшить ударную волну при запуске. Ракета должна была поражать разнообразные цели, от танков до укреплений, уничтожая выбранный объект и нанося минимально возможный сопутствующий ущерб.Как показывает опубликованная информация, все поставленные задачи были успешно решены. По данным разработчика, в ракетном комплексе MMP используются различные технические идеи и решения, а также специальные алгоритмы, позволяющие расширить круг решаемых задач при сохранении приемлемых эксплуатационных характеристик. Одним из способов решения поставленных задач и сокращения стоимости готовой продукции стал новый подход к выбору элементной базы. Было решено использовать т.н. COST-комплектующие, при приемлемых характеристиках отличающиеся сравнительно малой стоимостью.Главным элементом комплекса MMP является одноименная управляемая ракета. Ее конструкция, в целом, соответствует облику современных вооружений такого класса. Ракета общей длиной менее 1,3 м имеет цилиндрический корпус максимальным диаметром 140 мм. Используется головной обтекатель, вмещающий часть аппаратуры наведения и управления, а также малогабаритный лидирующий заряд боевой части. Центральный отсек отдан под размещение основного заряда и твердотопливного двигателя. В хвосте находится еще один отсек аппаратуры и компактный стартовый ускоритель. Для стабилизации и управления в полете ракета имеет два набора Х-образных плоскостей. В транспортном положении они располагаются внутри корпуса, после выхода из пускового контейнера – раскрываются поворотом назад.Ракету MMP предлагается поставлять, хранить и применять вместе с транспортно-пусковым контейнером. Последний представляет собой пластиковую трубу длиной 1,4 м с герметичными торцевыми крышками и креплениями для монтажа на пусковой установке. Для большего удобства эксплуатации ТПК имеет ручку для переноски и амортизаторы из мягкого материала на торцах, предотвращающие удары при транспортировке или хранении. На протяжении всего срока хранения ракета в ТПК не нуждается в каком-либо обслуживании. Контейнер с ракетой весят 15 кг.В головной части корпуса ракеты располагаются системы наведения оригинального состава. Специфические требования к боевым возможностям изделия привели к использованию комбинированной головки наведения с телекамерой и неохлаждаемым инфракрасным блоком. Кроме того, в некоторых ситуациях ракета должна использовать встроенную инерциальную навигационную систему. Использованная комбинированная аппаратура наведения привела к необходимости применения двусторонней связи ракеты и пусковой установки. Для этого в проекте MMP использован оптоволоконный кабель, хранящийся на катушке в хвостовом отсеке ракеты.Ракета нового типа оснащается твердотопливным двигателем и стартовым ускорителем. Для выброса ракеты из транспортно-пускового контейнера и первоначального разгона используется компактный хвостовой ускоритель. Характерной чертой старта ракеты является значительное сокращение количества выбрасываемых газов, что, среди прочего, позволяет использовать ПТРК MMP не только на открытых пространствах, но и в помещениях. Также снижаются риски для бойцов, находящихся в непосредственной близости с пусковой установкой. После удаления от пусковой установки на определенное расстояние включается маршевый двигатель с полной тягой. Параметры тяги и скорости ракеты пока не уточнялись. По данным разработчика, ракета способна лететь на дальность до 4,1 км.К настоящему времени была разработана только переносная пусковая установка, предназначенная для использования пехотой. В дальнейшем компания MBDA планирует спроектировать и предложить заказчикам измененный вариант такого изделия, предназначенный для монтажа на самоходной технике. По-видимому, изменения будут минимальными и затронут лишь конструкцию опор и системы питания.Предлагаемая заказчикам пехотная пусковая установка представляет собой переносную систему с полным набором необходимого оснащения. Для размещения на различных поверхностях установка имеет регулируемую опору-треногу. На последней крепятся все прочие агрегаты. Слева от вертикальной оси установки помещается единый блок оптико-электронной аппаратуры, отвечающий за поиск целей и управление ракетой. На его правом борту имеются крепления для ТПК ракеты. Интересно, что контейнер с боеприпасом устанавливается под некоторым углом к горизонту, из-за чего ракета должна выстреливаться по восходящей траектории.Блок управления имеет собственный магнитный компас и систему спутниковой навигации. Имеются телекамера, тепловизор и лазерный дальномер. Сигнал с оптико-электронных устройств выводится в визир оператора. Управление установкой и ракетой осуществляется при помощи нескольких рычагов и набора кнопок. Команды передаются на полностью цифровую систему управления, отвечающую за связь с летящей ракетой и формирование управляющих импульсов. Те же приборы отвечают за прием и обработку видеосигнала от бортовых систем ракеты. Переносная пусковая установка также имеет собственный источник питания.По имеющимся данным, противотанковый ракетный комплекс MMP имеет три режима работы, расширяющие круг решаемых задач и повышающие эффективность применения. Первый – «выстрелил и забыл». В таком случае оператор выбирает цель и берет ее на автоматическое сопровождение. После команды на пуск электроника комплекса самостоятельно отслеживает перемещения цели и наводит на нее ракету. При необходимости может использоваться полуавтоматический режим. В таком случае оператор удерживает прицельную метку на цели, а автоматика выводит на нее ракету.Особый интерес представляет режим LOAL (Lock On After Launch – «Захват после запуска»). Для стрельбы по такой методике оператор должен располагать данными внешнего целеуказания. Не видя цели, расчет должен нацелить ракету на район атакуемого объекта и выполнить запуск. После приближения ракеты к цели оператор может самостоятельно найти ее, используя сигнал телекамеры или тепловизора. После этого цель берется на сопровождение и атакуется. Наличие двух оптических каналов позволяет использовать ракету в любое время суток.Для уничтожения целей различных типов ракета MMP несет тандемную кумулятивную боевую часть. По данным производителя, боевая часть способна пробить до 1000 мм гомогенной брони или бетонный объект толщиной до 2 м. При необходимости ракета может использоваться в «кинетическом» режиме. Для сокращения сопутствующего ущерба оператор может отключить взрыватель, после чего уничтожение цели производится исключительно за счет энергии боеприпаса. Утверждается, что новая боевая часть высокой мощности позволяет ПТРК бороться как с устаревшими или современными танками, так и с различными укреплениями, постройками, огневыми точками и т.д.Основные проектные работы в рамках программы Missile Moyenne Portée были завершены в 2013-14 годах, после чего начались испытания нового оружия. В ходе испытаний было выполнено большое число тестов наземного оборудования, а также проведено несколько десятков пусков ракет в различной конфигурации и по разным целям. По результатам всех необходимых проверок перспективный противотанковый комплекс был рекомендован к постановке в серийное производство.О начале выпуска серийных ракет и пусковых установок типа MMP компания MBDA Missile Systems сообщила в июне прошлого года. В обозримом будущем планировалось вывести серийную сборку комплексов на требуемые темпы, а затем начать поставку готовых изделий стартовому заказчику в лице французских сухопутных войск. Как утверждалось, первые серийные ПТРК MMP должны были отправлены армии в 2017 году. В течение нескольких лет армия желает получить четыре сотни переносных пусковых установок и 2850 ракет для них.Новые ракетные комплексы рассматриваются в качестве замены для устаревших систем MILAN, принятых на вооружение около 40 лет назад. Кроме того, ПТРК MMP сможет, как минимум, дополнить немного более новые изделия ERYX, используемые армией с начала девяностых годов. При успешной реализации всех имеющихся планов сухопутные войска Франции смогут заметно обновить свои арсеналы переносного противотанкового вооружения. На данный момент самым новым и совершенным комплексом подобного назначения является импортная система Javelin, а в обозримом будущем ее в этой роли дополнит отечественная MMP.На данный момент известно только об одном контракте на поставку комплексов MBDA MMP. Первым и пока единственным заказчиком подобного оружия является Франция. Перспективный ракетный комплекс неоднократно демонстрировался на выставках вооружения и военной техники, где мог привлечь внимание потенциальных покупателей из других стран. Тем не менее, насколько известно, пока интерес зарубежных армий не привел к подписанию контрактов на поставку оружия.Судя по опубликованным данным, новейший французский ПТРК MMP представляет большой интерес как с технической точки зрения, так и в связи с оригинальной концепцией, лежащей в основе проекта. Предыдущие системы этого класса создавались с целью борьбы с бронетехникой противника, а атака различных сооружений была лишь дополнительной функцией. В случае с комплексом Missile Moyenne Portée задачей конструкторов изначально было создание универсальной системы с многоцелевой ракетой. Опубликованные сведения показывают, что специалистам компании MBDA удалось найти пути создания подобного оружия.Тем не менее, с уверенностью говорить о правильности примененных идей и решений можно будет только после применения перспективного комплекса в условиях реального боя. Системы MMP пока далеки от подобных проверок, но скорое начало поставок оружия армии и продолжение ряда вооруженных конфликтов могут поспособствовать отправке ПТРК на передовую.