Турецкая армия получила первую партию штурмовых винтовок MPT-76

Участились сообщения о том, что в распоряжении так называемой Сирийской свободной армии на севере Сирии оказываются турецкие вооружения вплоть до бронетехники. В районе города Эль-Баб замечено передвижение представителей ССА на тяжёлом гусеничном бронетранспортере TIFV, который на основании американской лицензии выпускался в Турции в 90-х годах. Официальная Анкара и не скрывает того, что поддерживает «Сирийскую свободную армию», в том числе и поставками оружия. При этом у турок совместно с ССА никак не получается взять под свой контроль Эль-Баб, который находится под контролем ИГИЛ (запрещено в РФ).Видео с кадрами гусеничного БТР TIFV турецкого производства:Тем временем в самой Турции сообщают о поступлении в войска 500 современных штурмовых винтовок MPT-76. Это автоматические винтовки турецкого производства, которые министр обороны страны Фикри Ышик назвал «надёжным оружием».Эти винтовки выпускаются на оружейном предприятии в городе Кырыккале. Завод входит в корпорацию механической и химической промышленности Турции. Производство оружия в Кырыккале началось 49 лет назад с выхода в серию винтовок G-3 и пулемётов MG-3.Сообщается, что в ходе испытаний винтовки MPT-76 было израсходовано более 1 млн патронов.Из характеристик MPT-76.