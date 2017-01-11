07:57 12 января

Турецкая армия получила первую партию штурмовых винтовок MPT-76

Участились сообщения о том, что в распоряжении так называемой Сирийской свободной армии на севере Сирии оказываются турецкие вооружения вплоть до бронетехники. В районе города Эль-Баб замечено передвижение представителей ССА на тяжёлом гусеничном бронетранспортере TIFV, который на основании американской лицензии выпускался в Турции в 90-х годах. Официальная Анкара и не скрывает того, что поддерживает «Сирийскую свободную армию», в том числе и поставками оружия. При этом у турок совместно с ССА никак не получается взять под свой контроль Эль-Баб, который находится под контролем ИГИЛ (запрещено в РФ).

Видео с кадрами гусеничного БТР TIFV турецкого производства:




Тем временем в самой Турции сообщают о поступлении в войска 500 современных штурмовых винтовок MPT-76. Это автоматические винтовки турецкого производства, которые министр обороны страны Фикри Ышик назвал «надёжным оружием».

Эти винтовки выпускаются на оружейном предприятии в городе Кырыккале. Завод входит в корпорацию механической и химической промышленности Турции. Производство оружия в Кырыккале началось 49 лет назад с выхода в серию винтовок G-3 и пулемётов MG-3.

Сообщается, что в ходе испытаний винтовки MPT-76 было израсходовано более 1 млн патронов.

Турецкая армия получила первую партию штурмовых винтовок MPT-76


Из характеристик MPT-76. Масса – 4,2 кг, длина ствола 40,6 см, начальная скорость пули – 800 м/с, эффективная дальность ведения огня – 600 м, скорострельность – до 700 выстрелов в минуту. Штурмовая винтовка снабжена телескопическим прикладом, длина которого регулируется.

Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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Комментарии 52
  1. Mystery12345 Вчера, 17:13
    Это автоматические винтовки турецкого производства, которые министр обороны страны Фикри Ышик назвал «надёжным оружием».
    украина тоже называла "свои"...
    Mystery12345
    1. СТАРПЕР Вчера, 17:27
      министр обороны страны Фикри Ышик назвал «надёжным оружием».

      Слишком громкое заявление....Наш Калаш будет по моему еще очень долго основным стрелковым оружием в мире и у бандитов в том числе..
      СТАРПЕР
      1. Deniska999 Вчера, 17:39
        Так они особо и не кричат о этой винтовке. Понятие "надежное оружие" вполне нейтрально.
        Deniska999
        1. Mystery12345 Вчера, 17:49
          Цитата: Deniska999
          Так они особо и не кричат о этой винтовке. Понятие "надежное оружие" вполне нейтрально.

          однако украина сумела доказать обратное,когда их,"модернизированые" Калаши,стали разбираться сами....
          Mystery12345
          1. bouncyhunter Вчера, 18:04
            "Надёжное оружие" - понятие относительное и зависит от многих факторов . Если османов устраивает - флаг им в руки .
            bouncyhunter
          2. cniza Вчера, 18:05
            Украина это отдельная категория - воруют , а так время покажет , что за "чудо - винтовка".
            cniza
            1. Нормаль ок Вчера, 19:48
              Цитата: cniza
              Украина это отдельная категория - воруют , а так время покажет , что за "чудо - винтовка".

              Турки выпускают отличное охотничье оружие. По цене/качеству - вообще супер. У самого Хатсан уже 2 года, - не жалуюсь. Так, что не удивлюсь если у них и боевое оружие хорошего качества.
              Нормаль ок
              1. Владимирец Вчера, 20:38
                Цитата: Нормаль ок
                Турки выпускают отличное охотничье оружие.

                Точнее сказать, турки выпускают очень разное по качеству охотничье оружие, в числе коего есть и хорошее. yes Надо добавить, что некоторые раскрученные итальянские бренды делают запчасти в Турции при соответствующем контроле за качеством. Ну а турки копируют известные модели итальянского оружия.
                Владимирец
                1. mr.redpartizan Сегодня, 00:29
                  У меня турецкий полуавтомат ARMSAN Phenoma, отличное ружье. Качество отделки на высоте, надежное, стреляет кучно. Понятно, что турки не сами его разработали, а содрали с Беретты/Бенелли и произвели на иностранном оборудовании, но это не отменяет его качеств. Конечно, ружья и автоматы - это не истребители и подлодки, но прогресс в области стрелковки у турок очевиден. А вот за качество нашего огнестрела мне бывает стыдно до слез - некоторые "изделия" похожи на работы учеников ПТУ. Вроде стреляет, вполне надежно, но качество исполнения как в годы ВОВ, но тогда это было оправдано массовостью производства руками женщин и подростков, а сейчас только жадностью.
                  mr.redpartizan
                  1. Котище Сегодня, 05:12
                    Напилинг рулит!
                    Котище
      2. кеп Вчера, 17:57
        Цитата: СТАРПЕР
        министр обороны страны Фикри Ышик назвал «надёжным оружием».

        Слишком громкое заявление....Наш Калаш будет по моему еще очень долго основным стрелковым оружием в мире и у бандитов в том числе..


        Виталий ! Для нас с тобой Калашников это всё. Любовь до гроба.
        кеп
        1. СТАРПЕР Вчера, 18:12
          Цитата: кеп
          Цитата: СТАРПЕР
          министр обороны страны Фикри Ышик назвал «надёжным оружием».

          Слишком громкое заявление....Наш Калаш будет по моему еще очень долго основным стрелковым оружием в мире и у бандитов в том числе..

          Виталий ! Для нас с тобой Калашников это всё. Любовь до гроба.

          Для войны Калаш незаменим , а чисто для "понтов" турецкий неплохо смотрится..))) Согласись Кэп? hi

          Оружие должно быть красивым, своей простотой и убойной силой...И НИЧЕГО ЛИШНЕГО!
          Никто этого ,пока не достиг...
          СТАРПЕР
          1. кеп Вчера, 18:19
            Виталий Калаш незаменим , а чисто для "понтов" турецкий неплохо смотрится..))) Согласись Кэп? hi[/quote]
            Для понтов,согласен.У меня три часа ночи.Вам то еще в 18.00 новости смотреть.
            А мне поспать не мешало бы. Россия однако.Спокойной ночи страна.Хотя кому то и добрый вечер laughing soldier
            кеп
          2. Incvizitor Вчера, 21:12
            Как по мне "калашников" лучше всего для войны и лучше всего смотрится, это идеал, которому не требуется всяких "висюлек".
            Incvizitor
            1. кеп Сегодня, 06:20
              Цитата: Incvizitor
              Как по мне "калашников" лучше всего для войны и лучше всего смотрится, это идеал, которому не требуется всяких "висюлек".


              Я побегал еще с АК 47,приклад - натуральное оружие ближнего боя laughing
              кеп
      3. stas Вчера, 18:08
        АК это легенда и бренд почитаемый во всём мире.
        stas
      4. Gato Вчера, 23:10
        Даже АК имеет ресурс ствола (если склероз мне не изменяет - что то около 10К выстрелов), потом он становится просто гладкострельным оружием
        Gato
    2. tatarin_ru Вчера, 17:52
      500 винтовок и все с одним патроном. wassat
      tatarin_ru
    3. xetai9977 Вчера, 18:00
      фото с другого ракурса
      xetai9977
  2. dvina71 Вчера, 17:24
    О..им продали патент на АР15 или тупо стырили?
    dvina71
    1. Серый брат Вчера, 18:24
      Цитата: dvina71
      О..им продали патент на АР15 или тупо стырили?


      Это HK-417 (если с цифрами не напутал feel ) с небольшими изменениями.
      Чисто турецкая разработка. laughing
      Серый брат
  3. Копчёный Вчера, 17:26
    Всё правильно. Внешний стильный вид АРки, чтобы радовать солдата, который в компьютерных играх давно к ней привык и внутренности с газовым поршнем. НК короче. Им же не ногой в сапоге затвор калаша передёргивать.
    Копчёный
    1. кеп Вчера, 17:46
      Цитата: Копчёный
      Им же не ногой в сапоге затвор калаша передёргивать.


      Расскажите.Это что в игре так?.Просто играми не увлекаюсь.
      кеп
      1. Копчёный Вчера, 17:51
        Нет, это в жизни одно из главных достоинств, с АРкой так не получится.
        Копчёный
      2. Gato Вчера, 23:21
        Как Вам сказать... Ну вот представьте себе сферический вакуум с рукояткой затвора АК-47/74 СЛЕВА :)
        Gato
    2. кволту Вчера, 19:02
      да было разок в караульном городке у парня из моего отделения рукой никак приклад на бетонку и кирзачем)) и нормально стал передергиваться
      кволту
  4. gabonskijfront Вчера, 17:41
    Аббревиатура МРТ 76 у меня ассоциируется с "малым рыболовным траулером"
    gabonskijfront
    1. Mystery12345 Вчера, 17:50
      Цитата: gabonskijfront
      Аббревиатура МРТ 76 у меня ассоциируется с "малым рыболовным траулером"

      а у меня,с МРОТ....
      Mystery12345
    2. Владимирец Вчера, 18:01
      Цитата: gabonskijfront
      Аббревиатура МРТ 76 у меня ассоциируется с "малым рыболовным траулером"

      Магнитно-резонансная томография. yes Тут ведь, кому чего ближе.
      Владимирец
      1. Лелёк Вчера, 18:27
        Цитата: Владимирец
        Магнитно-резонансная томография.


        Самое главное, чтобы эта томография не попала в руки ДАИШ. А это вполне реально, судя по перехваченным караванам. Турки есть турки и ведут себя по-б****ски:
        Лелёк
  5. кеп Вчера, 17:45
    Интересно что она из себя представляет.Особенно интересует затвор и газоотводный механизм.Дизайн и навороты можно "рисовать" любые. Видел наш СКС на Ютубе в Штатовском тюнинге,не узнать,просто красавец. Умеют конечно доработать оружие как наши так и зарубежные "кулибины".
    кеп
    1. КП8789 Вчера, 18:00
      Конструктивно и внешне схожа с немецкой 7.62мм винтовкой HK 417.

      http://modernfirearms.net/assault/turk/mpt-76-r.h
      tml

      КП8789
  6. Изгоняющий либероидов Вчера, 17:53
    Так сразу же пускай боевикам и отсылают так сказать в порядке шевской помощи. wassat
    Изгоняющий либероидов
  7. Волька Вчера, 17:54
    это же война, было ваше стало наше, трофеи однако...
    Волька
  8. voyaka uh Вчера, 17:57
    Вот получше рассмотрите:
    voyaka uh
    1. Владимирец Вчера, 18:03
      Прозрачный пластик в дело и не в дело это мировой тренд? request Или уже тюнинг какой-то конторы?
      Владимирец
      1. mr.redpartizan Сегодня, 00:34
        Прозрачный пластик - это норма на сегодня. Не обязательно делать весь магазин из него - достаточно сделать вставку из прозрачной полосы.
        mr.redpartizan
  9. voyaka uh Вчера, 18:00
    А вот прототип
    Heckler & Koch HK417
    voyaka uh
    1. Маз Вчера, 19:07

      этот что ли или как?
      Дядька утверждает про газораспределительный механизм отвода
      Маз
      1. dvina71 Вчера, 19:26
        Цитата: Маз
        Дядька утверждает про газораспределительный механизм отвода


        Как у АР-15..
        dvina71
  10. senima56 Вчера, 18:03
    Если хорошенько приглядеться- это всё та же М-16. Только с некоторыми изменениями! Даже "досылатель патрона" на месте!
    senima56
    1. Gato Вчера, 23:13
      Да, пальцем и с матюгами
      Gato
  11. APASUS Вчера, 18:11
    Очередная модернизация М-16,собственно думаю проблемы те же .Для сухих и пыльных районов оружие не самое лучшее
    APASUS
  12. mr.redpartizan Вчера, 18:36
    Из западных винтовок мне больше нравится бельгийская SCAR.
    mr.redpartizan
  13. raki-uzo Вчера, 18:38
    Апрель 2016-го года был арестован генеральный директор завода МКЕК (Кырыккале), где идет произодства МПТ-76 (МПТ - Милли Пияде Тюфеги). Этот чувак хотел продать Американцом планы данного оружия за, где-то, 350 000$. Связался с одной фирмой из Америки, которая тоже производить автоматы; а там работал один турок и узнал об этом и сообщил МИТ. МИТ связался с Американцами, сделали планы и в Анкаре в одном кафе его поймали с планами, после того, как получил деньги от представителя этой фирмы.

    Сравнение его с М16 - https://www.youtube.com/watch?v=D4nF3dqvuOo
    raki-uzo
    1. мыслитель Вчера, 20:36
      Милли Пияде Тюфеги - национальная пехотная винтовка.

      мыслитель
  14. синоби Вчера, 19:51
    Три системы задавшие конструкции и облик штурмовых винтовок мира.G-3,АК-47,М-16.Всё.Остальное модернизации,улучшения и эргономические изыски.Вероятное будущее за безгильзовками и рейлганами,но не скоро,лет через15-20.
    синоби
    1. mr.redpartizan Вчера, 23:18
      А бельгийская FN FAL ? Она очень широко распространена в мире, особенно в Африке.
      mr.redpartizan
  15. PValery53 Вчера, 22:11
    "Каждый кулик своё болото хвалит". - Вот, например, Турция - свои винтовки штурмовые.
    PValery53
  16. трассер Вчера, 22:27
    "надежная винтовка" в которой изначалоно стоит рычаг добивания патрона в патронник при недосыле.....Улыбнуло...
    трассер
    1. Gato Вчера, 23:16
      Аналогично. Плюс еще тулкит для чистки+инструкция в стиле комиксов
      Gato
  17. Куница Вчера, 23:09
    Магнитно-резонансный томограф 1976 года выпуска.
    Куница

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