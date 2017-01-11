07:53 12 января

Военная приемка: Дальники

В этом выпуске программы «Военная приёмка» зрители телеканала «Звезда» увидят гордость Вооруженных Сил России – дальнюю авиацию. Это часть ядерной триады нашей страны, и именно поэтому самолёты дальней авиации называют еще и стратегическими. Каждый из них способен по боевой мощи заменить целый флот. Или армию.

Мы покажем вам гордость дальней авиации России – самолеты Ту-160 «Белый лебедь». И вы поймёте, почему эти самолёты не оснащены даже авиационными пушками для защиты от истребителей. Но «Белые лебеди» не единственные стратегические самолёты. Мы расскажем вам все о межконтинентальных бомбардировщиках Ту-95. Первый прототип их взлетел почти 70 лет назад. Вы узнаете, почему эти «птицы» до сих пор находятся на вооружении России.




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Комментарии 9
  1. Mystery12345 Вчера, 17:47
    Это часть ядерной триады нашей страны, и именно поэтому самолёты дальней авиации называют еще и стратегическими. Каждый из них способен по боевой мощи заменить целый флот. Или армию.
    авторы...я вас умоляю...!всему есть предел,даже патриотическим заявлениям...тут не дети,на сайте надеюсь? а таковыми нас ситают видимо...статья была недавно,дела у стратегов не очень,в плане модернизации,тихо и мало,да и вообще стратегов мало,новые за горизонтом пока... к чему эти всплески победных реляций,будто мы всех порвали? давайте не будем озвучивать наличие стратегов в строю,для огромной страны-неловко получится от цифры...
    Mystery12345
    1. Андрей Скоковский Вчера, 18:28
      похоже вы до сих пор не поняли простое,
      агитация всегда должна быть, если нет нашей, значит есть вражеская, только так и никак иначе, или или
      основа агитации проста и незатейлива, примитивный повтор как в рекламе, и даже если вам лично не нравится еще раз узнать то, что уже знаете, то это ваша личная проблема и ваше личное непонимание основ информационной борьбы,
      тк непонимание явно есть, то объясню попроще:
      о своих, о тех благодаря кому страна, народ и лично ты еще живешь на свете и называешь себя русским, нужно говорить хорошее, говорить так чтобы было чувство гордости за себя и за свою страну,
      себя хвали - врага критикуй, все просто

      не нравится уровень агитации, подключись сам, помоги своими знаниями
      вот например можно подискутировать о том,
      что наши Т-160 до сих пор лучшие в мире, ни чего подобного не у кого больше нет, а то что есть не выдерживает сравнения
      можно поговорить о развитии этой платформы и о том что таких концепций тоже ни у кого в мире нет
      можно поговорить о том что дальники находятся на острие защиты страны и одними из первых примут удар против России на себя и шансы выжить у них при этом невысокие, но они гордятся своей работой и своими самолетами

      можно говорить о чем угодно, вопрос только в том на чью мельницу льешь воду...
      Андрей Скоковский
      1. Mystery12345 Вчера, 19:49
        агитация всегда должна быть
        кого агитировать? вы похоже сами не понимаете значения слов которые произносите,путая пропаганду с агитацией.
        что наши Т-160 до сих пор лучшие в мире,
        сомнений нет,на этот счёт.
        тк непонимание явно есть,
        у кого? и не понимание чего? не плетите ерунды,не в детском саду....
        Mystery12345
    2. UralЧел Вчера, 19:16
      Цитата: Mystery12345
      к чему эти всплески победных реляций,будто мы всех порвали?

      ----------------
      да мы все рвём прям в клочья...на ТВ на патриосайтах в СМИ... а флагоносцы с криками уряяяааа...продолжают рупорить патриотизм налево и направо без разбора хвастаясь до блеска ярко выкрашенным болтом на военной технике...при этом щебеча вот смотрите как мы задвинули америкосов...так вот с 2000 у них выпущено F 35 -3167 шт., а у нас СУ 34- с 2008 вроде 128 шт....можете поправить....так кого мы задвинули и куда?...
      --------
      мы до ВОВ тоже хвастались нашими танками прыгающими через реку а в итоге...немчура нам так врезала аж к к 42 году только очухались...слава богу...у отца народов хватило духу обратиться...словами- "братья и сёстры..."....великое спасибо нашим дедам и отцам-отстояли.....
      поэтому....хватит хвастать...надо тихо и много и лучше, а если надо то так дать по зубам чтобы мало не показалось...
      UralЧел
      1. Mystery12345 Вчера, 19:54
        так вот с 2000 у них выпущено F 35 -3167 шт.
        сколько ? belay проспитесь...200 с небольшим,разных модификаций выпущено. если кормитесь у Вики,то хотя бы внимательнее читайте, где планы,а где готовые самолёты...
        Mystery12345
  2. Ваучер Вчера, 18:37
    Это чего же ожидать от ПАК ДА? Что он будет сутками "висеть" в воздухе?
    Ваучер
    1. UralЧел Вчера, 18:44
      Цитата: Ваучер
      Это чего же ожидать от ПАК ДА? Что он будет сутками "висеть" в воздухе?


      нет он вообще будет висеть в небе постоянно...
      но вот с утками не знаю да и с гусями он тоже вряд ли будет висеть
      UralЧел
    2. evge-malyshev Вчера, 19:31
      Цитата: Ваучер
      Это чего же ожидать от ПАК ДА? Что он будет сутками "висеть" в воздухе?

      "Висеть" сутками в воздухе ему нет необходимости. Но у него будет "длинная " рука в виде Х-101 и Х-102 и их дальнейших модификаций. Будем надеяться, что и "незаметность" сыграет свою положительную роль.
      evge-malyshev
  3. Iline Вчера, 18:47
    Увидел много знакомых лиц. Появилось и много незнакомых.
    Что делать - время бежит незаметно, старики уходят, молодёжь приходит. А самолёты остаются, пусть даже и в новом качестве. Когда я уходил только готовились к приёмке Х-101 и велись дискуссии про характеристики и параметры нового оборудования.
    Но всё меняется, и меняется в отличии от 90-х годов в лучшую сторону.
    Iline

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