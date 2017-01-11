Военная приемка: Дальники

В этом выпуске программы «Военная приёмка» зрители телеканала «Звезда» увидят гордость Вооруженных Сил России – дальнюю авиацию. Это часть ядерной триады нашей страны, и именно поэтому самолёты дальней авиации называют еще и стратегическими. Каждый из них способен по боевой мощи заменить целый флот. Или армию.Мы покажем вам гордость дальней авиации России – самолеты Ту-160 «Белый лебедь». И вы поймёте, почему эти самолёты не оснащены даже авиационными пушками для защиты от истребителей. Но «Белые лебеди» не единственные стратегические самолёты. Мы расскажем вам все о межконтинентальных бомбардировщиках Ту-95. Первый прототип их взлетел почти 70 лет назад. Вы узнаете, почему эти «птицы» до сих пор находятся на вооружении России.