Противотанковая САУ ST2. Китайская машина для зарубежных армий

По материалам сайтов:

http://janes.com/

http://defence.pk/

http://norinco.com/

Китайская оборонная промышленность продолжает работу над новыми проектами перспективной военной техники. При этом предприятия КНР используют оригинальный подход к созданию новых образцов. Часть военной техники разрабатывается только для отечественной армии, тогда как иные боевые машины изначально создаются для будущих экспортных поставок. Как стало известно несколько дней назад, список исключительно экспортных бронемашин китайского производства недавно пополнился новым образцом. Потенциальным заказчикам из зарубежных стран теперь предлагается новая самоходная артиллерийская установка под названием ST2.Первые сведения о новой китайской разработке были опубликованы изданием IHS Jane’s 360 в статье «NORINCO launches new tank destroyer» от 9 января. Изданием были приведены некоторые сведения о новейшей самоходке Китая, а также приведена единственная известная на данный момент фотография такой машины. Вероятно, в будущем объем доступных сведений увеличится, что позволит составить более подробную картину. Тем не менее, и сейчас имеется возможность подробно рассмотреть экспортную самоходку и составить мнение о ней.Новый проект экспортной САУ был разработан конструкторами корпорации NORINCO (China North Industries Corporation) – ведущего китайского производителя бронетехники всех основных классов. К настоящему времени эта организация освоила разработку и выпуск техники для китайской армии, а также предложила зарубежным заказчикам несколько вариантов боевых машин различного назначения. ST2 является очередной разработкой в этом ряду.Как следует из имеющихся данных, новая САУ по своему предназначению является истребителем танков. При ее разработке использовались готовые комплектующие, а также существующее шасси, которое, однако, пришлось доработать с целью получения требуемых характеристик. Результатом подобного подхода к конструированию стало появление бронемашины традиционного для современных самоходок вида. В то же время, некоторые особенности техники, равно как и ее предназначение, не в полной мере соответствуют современным тенденциям развития самоходной артиллерии.САУ ST2 представляет собой гусеничную бронемашину с поворотной башней, вмещающей основное орудие калибра 105 мм. По имеющимся данным, машина разрабатывалась в качестве противотанковой самоходкой, что привело к появлению некоторых характерных черт. В частности, номенклатура боеприпасов орудия сформирована именно с учетом борьбы с бронетехникой противника. Тем не менее, предусмотрена возможность уничтожения иных целей, в том числе живой силы или укреплений противника.Характерный внешний вид самоходки ST2 говорит о том, что в качестве основы для нее было выбрано шасси гусеничной боевой машины пехоты YW534 («Тип 89»), так же предлагаемой зарубежным заказчикам. Бронемашина «Тип 89» выпускается серийно в течение длительного времени и уже успела стать основой для нескольких образцов военной техники разного назначения. Примечательно, что новый проект ST2 является первой попыткой создания артиллерийской установки на подобном шасси. Ранее столь мощное вооружение на технике семейства YW534 не использовалось.Как можно судить по имеющимся сведениям, создание самоходки на базе боевой машины пехоты было достаточно простым процессом. Базовая бронемашина лишилась стандартного десантного отсека, размещенного в центре и корме корпуса. Вместо оснащения для перевозки бойцов было размещено новое боевое отделение со всем необходимым оборудованием. Прочие элементы конструкции шасси, равно как и его компоновка, могли остаться без изменений.Корпус YW534 и ST2 выполняется из катаной брони и защищает машину от пуль крупнокалиберного стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов. Корпус техники имеет узнаваемый внешний вид с лобовой частью, состоящей из двух наклонных бронелистов. Борта носовой части корпуса устанавливаются с наклоном внутрь. Для увеличения внутренних объемов верхняя часть бортов боевого отделения размещается под меньшим углом к вертикали, образуя характерную надстройку. Горизонтальная крыша корпуса оснащается погоном для башни, люками экипажа и крышкой моторного отсека.Компоновка существующего корпуса в проекте ST2, в целом, сохраняется, однако дорабатывается в соответствии с использованием новых систем. В передней части корпуса у правого борта находится отсек для двигателя и трансмиссии. Слева от моторного отделения поместили отделение управления с рабочим местом водителя. Все прочие объемы отданы под боевое отделение с поворотной башней и внутренними укладками боеприпасов.Машины семейства «Тип 89» оснащаются дизельными двигателями разных моделей мощностью 320 л.с. При помощи механической трансмиссии мотор соединяется с ведущими колесами переднего расположения. Шасси перспективной самоходки имеет по шесть опорных катков с торсионной подвеской на каждом борту. Для правильного распределения массы машины на гусеницу и грунт катки расположены с разными промежутками: интервал между вторыми и третьими катками меньше прочих. БМП исходной версии может развивать скорость до 65-66 км/ч при запасе хода 500 км. По-видимому, машина ST2 имеет схожие характеристики подвижности.На увеличенном погоне корпуса предлагается устанавливать новую башню с вооружением. Башня изготавливается из нескольких броневых листов разной формы, установленных под углами друг к другу. Лобовая часть башни получила клиновидный профиль с центральной амбразурой для орудия, скошенные скуловые листы и сходящиеся борта. В горизонтальной крыше имеются несколько люков для доступа в боевое отделение.Основным оружием перспективного истребителя танков является нарезная длинноствольная пушка калибра 105 мм. Орудие имеет эжектор для отвода пороховых газов, дульный тормоз с боковыми окнами малой ширины и теплозащитный кожух. На имеющемся фотоснимке ST2 видно, что пушка не оснащается датчиком прогиба ствола, являющимся стандартным элементом оборудования современных танков. Сведения о системах наведения орудия отсутствуют. Судя по предназначению самоходки, вертикальная наводка может осуществляться только в пределах сравнительно узкого сектора. Конструкция башни при этом может обеспечивать стрельбу в любом направлении.Известно, что в боевом отделении самоходки располагаются несколько укладок и стеллажей для перевозки 32 унитарных выстрелов со снарядами разных типов. ST2 будет использовать бронебойные подкалиберные оперенные и кумулятивные снаряды, предназначенные для уничтожения бронетехники различных типов. Кроме того, возможна стрельба осколочно-фугасными снарядами. Также упоминается совместимость орудия с 105-мм управляемым снарядом GP2 с лазерным наведением и с недавно разработанным противобункерным боеприпасом. Таким образом, несмотря на исходное предназначение, САУ ST2 сможет с определенной эффективностью бороться с различными объектами на поле боя.Как пишет издание IHS Jane's 360, при использовании современных управляемых боеприпасов с кумулятивной боевой частью перспективный истребитель танков сможет атаковать цели на дальностях до 5 км. Тандемная боевая часть снаряда GP2 способна пробивать до 650 мм гомогенной брони за динамической защитой. В случае с выстрелами иных типов характеристики дальности и могущества должны выглядеть иначе.Дополнительное вооружение экспортной САУ состоит, как минимум, из одного крупнокалиберного зенитного пулемета. Возможно применение еще одного пулемета, смонтированного на одной установке с орудием.Информация о средствах прицеливания и системе управления огнем пока отсутствуют. Имеющаяся фотография, в свою очередь, пока не позволяет ответить на этот вопрос. На рабочем месте наводчика должен располагаться перископический или телескопический прицел, предназначенный для стрельбы прямой наводкой. Информация о возможном использовании снаряда GP2 говорит о применении лазерного дальномера-целеуказателя.Экипаж бронемашины ST2 должен состоять из трех или четырех человек. В передней части корпуса, в отделении управления, должен размещаться механик-водитель. На его рабочем месте имеются собственный люк в крыше корпуса и смотровые приборы для вождения в боевой обстановке. В крыше башни находятся люки для командира, наводчика и заряжающего. Они так же оснащены перископами. Кроме того, у правого люка башни находится пулеметная установка.Представленная потенциальным зарубежным покупателям самоходная артиллерийская установка ST2 представляет определенный интерес. В первую очередь, она интересна в качестве новейшей разработки промышленности Китая. Также поводом для внимательного рассмотрения является предложенное предназначение машины. Дело в том, что в последние десятилетия специализированные противотанковые САУ стали достаточно редкими образцами. Основной задачей самоходной артиллерии давно стало нанесение ударов с закрытых позиций, а уничтожение танков на переднем крае доверяется технике иных классов.Сам факт появления противотанковой САУ в настоящее время привлекает внимание. Кроме того, поводом для споров может быть использование 105-мм нарезной пушки. Тем не менее, предложение зарубежным заказчикам такой техники имеет определенный смысл. Основными покупателями экспортных китайских машин являются некрупные и небогатые страны Азии и Африки. Современные конфликты в этих регионах имеют характерные особенности. В первую очередь, это широкое распространение бронетехники устаревших моделей. Характеристики машины ST2 могут быть достаточны для борьбы со старыми танками, но при этом самоходка может сохранить приемлемо низкую цену.В целом, концепция, лежащая в основе проекта ST2, демонстрирует интересную тенденцию. Пока развитые страны и компании-лидеры оружейного рынка создают новые все более совершенные образцы вооружений и военной техники, множество небогатых стран продолжают эксплуатировать технику середины прошлого века и не имеют заметных шансов провести полноценное перевооружение. Для борьбы с армиями, имеющими такие проблемы, самые новые образцы техники нецелесообразны, как с точки зрения экономики, так и по причине избыточных характеристик. Новый китайский истребитель танков призван закрыть подобные нужды некоторых армий, поскольку является простой и недорогой машиной со сравнительно высокими боевыми качествами.Вполне очевидно, что подобная техника не представляет интереса для Народно-освободительной армии Китая, но все же может найти своего покупателя. Как следствие, проект ST2 изначально предлагается корпорацией NORINCO в качестве экспортного. Какие-либо сведения о возможных поставках такой техники зарубежным покупателям пока не появлялись. О самом существовании перспективной самоходки стало известно всего несколько дней назад, так что потенциальные заказчики могли попросту не успеть определить свое мнение о ней. Тем не менее, в будущем те или иные развивающиеся страны могут инициировать переговоры по контрактам.Появление проекта самоходной артиллерийской установки NORINCO ST2 демонстрирует интересный подход к созданию бронетехники, применяемый китайской промышленностью. Видя различающиеся нужды собственной армии и зарубежных государств, китайская промышленность разрабатывает как полностью современные образцы для себя, так и машины с сокращенными характеристиками для продажи соответствующим заказчикам. Подобные идеи позволяют Китаю не только развивать военную технику и получать новые контракты, но и расширять список покупателей, увеличивая свою долю на мировом рынке.