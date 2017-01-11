"Тиллерсон заявил о непризнании права России на Крым"

Россия захватила то, что ей не принадлежало. Она вообще не имела право на присоединение Крыма.

Человек, которого избранный президент США Дональд Трамп представляет в виде кандидата на пост госсекретаря США – Рекс Тиллерсон – сегодня сделал целый ряд высказываний о своём видении геополитической ситуации в мире. Человек, который явно не желает испытывать проблемы по своей кандидатуре в ходе голосования конгрессменов, жёстко высказался по поводу России и отношения к нашей стране.Обвинённый в том, что он «друг Путина» (из-за наличия у Тиллерсона Ордена Дружбы), председатель совета директоров компании ExxonMobil заявил о том, что «Россия игнорирует интересы США, и с ней (с Россией) необходимо жёстко поговорить по поводу российских амбиций».По словам Рекса Тиллерсона, он «не собирается признавать право России на Крым». Из заявления претендента на пост главы Госдепа США:В таком случае хотелось бы задать заочный вопрос обладателю Ордена Дружбы и пакета акций компании Yandex Рексу Тиллерсону:А США имели право, например, на бомбардировки Югославии, отторжение Косово от Сербии, уничтожение государственности Ливии и Ирака, на военную оккупацию Европы, которая не завершена и спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны.Вдобавок Тиллерсон сообщил, что он "полностью поддерживает закон Магнитского", хотя, судя по дальнейшим заявлениям вероятного госсекретаря США, он туманно представляет себе, кто такой Магнитский, при каких обстоятельствах случилась его смерть, да и отношение Магнитского к финансовым махинациям спекулянта и проходимца Билла Браудера.В целом, заявления Тиллерсона фактически в точности повторили всю ту концепцию, которую выдерживает и нынешний глава Госдепартамента США Джон Керри. От перемены мест слагаемых?..