07:55 12 января

Тиллерсон заявил о непризнании права России на Крым

Человек, которого избранный президент США Дональд Трамп представляет в виде кандидата на пост госсекретаря США – Рекс Тиллерсон – сегодня сделал целый ряд высказываний о своём видении геополитической ситуации в мире. Человек, который явно не желает испытывать проблемы по своей кандидатуре в ходе голосования конгрессменов, жёстко высказался по поводу России и отношения к нашей стране.

Тиллерсон заявил о непризнании права России на Крым


Обвинённый в том, что он «друг Путина» (из-за наличия у Тиллерсона Ордена Дружбы), председатель совета директоров компании ExxonMobil заявил о том, что «Россия игнорирует интересы США, и с ней (с Россией) необходимо жёстко поговорить по поводу российских амбиций».


По словам Рекса Тиллерсона, он «не собирается признавать право России на Крым». Из заявления претендента на пост главы Госдепа США:
Россия захватила то, что ей не принадлежало. Она вообще не имела право на присоединение Крыма.


В таком случае хотелось бы задать заочный вопрос обладателю Ордена Дружбы и пакета акций компании Yandex Рексу Тиллерсону:
А США имели право, например, на бомбардировки Югославии, отторжение Косово от Сербии, уничтожение государственности Ливии и Ирака, на военную оккупацию Европы, которая не завершена и спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны.

Вдобавок Тиллерсон сообщил, что он "полностью поддерживает закон Магнитского", хотя, судя по дальнейшим заявлениям вероятного госсекретаря США, он туманно представляет себе, кто такой Магнитский, при каких обстоятельствах случилась его смерть, да и отношение Магнитского к финансовым махинациям спекулянта и проходимца Билла Браудера.

В целом, заявления Тиллерсона фактически в точности повторили всю ту концепцию, которую выдерживает и нынешний глава Госдепартамента США Джон Керри. От перемены мест слагаемых?..

Использованы фотографии: forbes.pl
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 155
  1. Мар.Тира Вчера, 18:58
    А нас Рать!Лучше занимайтесь внутренними проблемами США как сказал Трамп.И не лезте свиным рылом на Украинуи в Сирию.Ну что братушки, борьба с янками началась с новой силой?Надеюсь его слова для внутреннего электората.И будем ждать что скажет главный американский строитель?
    Мар.Тира
    1. Sterlya Вчера, 19:03
      Хрен редьки не слаще
      Sterlya
      1. bouncyhunter Вчера, 19:08
        Ну такая риторика вполне понятна - зарабатывает очки у конгрессменов до голосования . Вопрос в другом - изменится ли позиция когда он сядет в кресло госсекретаря ? Свежо предание , да верится с трудом . Верить на слово матрасам - априори выставлять себя дураком . hi
        bouncyhunter
        1. Sterlya Вчера, 19:23
          Цитата: bouncyhunter
          Ну такая риторика вполне понятна - зарабатывает очки у конгрессменов до голосования . Вопрос в другом - изменится ли позиция когда он сядет в кресло госсекретаря ? Свежо предание , да верится с трудом . Верить на слово матрасам - априори выставлять себя дураком . hi

          Как бы там не было. Трампу и его команде досталось наследие Обезьяны. Хуже наследство никому из американских президентов не доставалось.
          Sterlya
          1. bouncyhunter Вчера, 19:26
            Цитата: Sterlya
            Как бы там не было. Трампу и его команде досталось наследие Обезьяны. Хуже наследство никому из американских президентов не доставалось.

            К гадалке не ходи !
            bouncyhunter
            1. teder Сегодня, 05:24
              Цитата: bouncyhunter
              Цитата: Sterlya
              Как бы там не было. Трампу и его команде досталось наследие Обезьяны. Хуже наследство никому из американских президентов не доставалось.

              К гадалке не ходи !

              Ходи не ходи.
              Ванга: "44-м президентом Соединенных Штатов будет чернокожий. И этот президент станет для страны последним, потому что потом Америка замерзнет или попадет в пучину крупнейшего экономического кризиса. Возможно, даже распадется на южные и северные штаты"

              Сплошная засада laughing
              teder
              1. Махмут Сегодня, 05:39
                он «не собирается признавать право России на Крым»

                А разве кто-то просил у него признания прав России.
                Махмут
          2. Владимирец Вчера, 19:34
            Цитата: Sterlya
            Хуже наследство никому из американских президентов не доставалось.

            Потому что предыдущие президенты, фактически, ничем друг от друга не отличались, ни по программе и делам, ни по окружению.
            Владимирец
            1. Sterlya Вчера, 19:56
              Цитата: Владимирец
              Цитата: Sterlya
              Хуже наследство никому из американских президентов не доставалось.

              Потому что предыдущие президенты, фактически, ничем друг от друга не отличались, ни по программе и делам, ни по окружению.

              Вот. Именно поэтому они тогда выбрали Черныша. Чтобы потом на него повесить всех собак. Так этот недоооумок принял за чистую монету и еще больше наследил. Чистая обезьянка. Ему после ухода присвоят звание худшего президента сша. Заслужил Однако!
              Sterlya
              1. Владимирец Вчера, 20:27
                Цитата: Sterlya
                Именно поэтому они тогда выбрали Черныша.

                Черныша подсунули потому что он, якобы, отличался от предыдущих "белых" президентов (чисто внешне), этакий голливудский прием введения свежего персонажа. Именно поэтому и упрямо впаривали Клинтон, думали, что образ первой женщины-президента сработает. Не прокатило, выиграла харизма, а не просто смена оболочки.
                Владимирец
                1. cniza Вчера, 21:49
                  Цитата: bouncyhunter
                  Ну такая риторика вполне понятна - зарабатывает очки у конгрессменов до голосования . Вопрос в другом - изменится ли позиция когда он сядет в кресло госсекретаря ? Свежо предание , да верится с трудом . Верить на слово матрасам - априори выставлять себя дураком . hi


                  Странно было бы если бы он говорил по другому , давайте наберемся терпения и тогда будем обсуждать конкретные действия Обамовской администрации.
                  cniza
                  1. Inok10 Сегодня, 00:30
                    Цитата: Владимирец
                    Черныша подсунули потому что он, якобы, отличался от предыдущих "белых" президентов (чисто внешне), этакий голливудский прием введения свежего персонажа.

                    ... абсолютно верно ... первый Афроамериканец - Презик ...
                    Цитата: Владимирец
                    Именно поэтому и упрямо впаривали Клинтон, думали, что образ первой женщины-президента сработает.

                    ... аналогично Шеф (с) ! ... первая Женщина - Презик
                    ... вопрос ? ... а, так ли гладко все в Американском королевстве, коль разыгрывают такие козырные карты в Политике ? ... вопрос и еще какой ...
                    Цитата: Владимирец
                    Не прокатило, выиграла харизма, а не просто смена оболочки.

                    ... складывается впечатление, что это был без проигрышный вариант у кукловодов ... по сему и была выбрана Клинтон, старая потрепанная кукла, виновны в сем естественно Русские хакеры и лично ВВП ... laughing ... этот спектакль после первого акта, стал уже не томным ... а, просто скучным ... hi
                    Цитата: cniza
                    Странно было бы если бы он говорил по другому , давайте наберемся терпения и тогда будем обсуждать конкретные действия Обамовской администрации.

                    ... абсолютно верно ... новый капитан америка, не будет кричать - стоп машина, полный назад, при максимальном ходе вперед ... черевато сие действо срывом судовых механизмов с креплений ... и ни каких резких движений штурвалом не будет ... там еще союзнички в кильватере ... встреча на нынешнем курсе, да на полном ходу, сей эскадры с айсбергом Россия не входит в планы нынешних кукловодов ... черевато сие предприятие глобальными последствиями ... скорее всего ход будет сбрасываться постепенно и будет флагман активно маневрировать ... но курс сия эскадра не изменит, ни при каких условиях ... скинут до малый вперед и будут пытаться повторить 1991 год с расколом Айсберга - СССР ... у них тогда получилось ... не будем питать иллюзий в доброжелательстве Англосаксов ... если слух подтвердиться по поводу отхода в мир иной Лизаветы Англицкой II с удовольствием выпью 250 гр коньячка за сие знаменательное событие, а уж коль нет, то уж с сожаления, что проскочила сия Карга станцию ... но, ни чего всяк ей ближе до Конечной чем многим нам, что добавит еще 250 гр за событие, а у ж кака там "драчка под ковром" будет промеж наследников престола англицкого, стокма семок во все России не найдется, Чарльз, Гарри и Уильям ... wink
                    Inok10
            2. 97110 Вчера, 20:46
              Цитата: Владимирец
              Потому что предыдущие президенты, фактически, ничем друг от друга не отличались

              Помнится, Рузвельт тоже получил "наследство" и довольно круто страной рулил. Если не ошибаюсь, после него и ограничили двумя сроками возможность порулить.
              97110
            3. notingem Вчера, 21:52
              Все президенты были нигерами ! Во на
              notingem
        2. ФРЕГАТEН Вчера, 20:07
          Как только ,что сказали по ящику..американский политолог (Дмитрий ...забыл как фамилия) Вряд ли Трамп будет делать то ,что скажет госсек, а вот наоборот это точно!
          ФРЕГАТEН
          1. marna Сегодня, 00:30
            Цитата: ФРЕГАТEН
            американский политолог (Дмитрий ...забыл как фамилия)

            Дмитрий Саймс.
            Да пусть говорят. А что англосаксы когда то в положительном ключе о нас отзывались?
            Для них это вообще mauvais ton.
            Главное, что у них самих там такой бардак и неразбериха, что похоже они сейчас друг друга грызть начнут не на жизнь, а на смерть. Если, вследствие этого, они хотя бы ненадолго выпустят Россию из поля зрения, то для нас уже это будет совсем неплохо.
            Хоть наши дипломаты и военные отдохнут от необходимости на всякую новую фигню от госдепа молниеносно реагировать.
            marna
        3. Tusv Вчера, 20:09
          Цитата: bouncyhunter
          Вопрос в другом - изменится ли позиция когда он сядет в кресло госсекретаря ?

          У них, чуть ли в конституции прописано, уничтожить главного геополитического врага.
          Так что позиция США не изменится, а будет еще хуже. Потому наша страна побрякивает оружием, чтобы ни ни. С психов станется, что отвечать будет не кому и крысы будут главным врагом оставшего человечества. Ну в общем Сергей Викторович научит
          Tusv
        4. Wasiliy1985 Вчера, 20:58
          " Верить на слово матрасам - априори выставлять себя дураком." - дельная мысль, прямо девиз! Надо записать!
          Тем более, если изучить историю становления СГА, данная мысль становится практическим советом в международных отношениях с ними..
          Wasiliy1985
          1. Tusv Вчера, 23:59
            Цитата: Wasiliy1985
            " Верить на слово матрасам - априори выставлять себя дураком."

            Априори десять тысяч плюсов ибо на запрос нужно отвечать иначе собъем. А то что зарос ответ не бьется - это проблемы НАТО
            Tusv
        5. Douel Вчера, 21:44
          Откровенно признаться не считал что Трамп даст нам что-то сверхполезного. Но худой мир (Трамп) лучше доброй драки (Хиллари).
          Хотя с другой стороны, меня гложет мысль, что речь о "я договорюсь с Россией" (так помнится Трамп сказал), выглядит так что нас после этого "договора" должны загнать "в стойло", в случае провала "договоренности" отношения могут оказаться гораздо хужее чем с обезьянкой.
          Причина банальна, жажда славы, жажда показать насколько у договоруна стальные шары. И в случае провала, будет затаена смертельная обида. Обама, а теперь в теории Трамп...
          Как я люблю говорить - вскрытие покажет
          Douel
      2. Монос Вчера, 19:13
        Да ладно вам. Чуваку надо пройти утверждение в конгрессе. А конгресс шизофренично агрессивен. Приходиться раскарячиваться. Когда утвердят, тогда и послушаем, что он скажет.
        Монос
        1. Караул73 Вчера, 19:19
          А скажет он то, что и ранее говорил и другие его "друзья". Есть на планете Земля одна супердержава, все остальные - зона национальных интересов. Еще порвут себе волосенки те, которые очень уж радовались избранию Трампа.
          Караул73
          1. Sterlya Вчера, 19:59
            Цитата: Караул73
            А скажет он то, что и ранее говорил и другие его "друзья". Есть на планете Земля одна супердержава, все остальные - зона национальных интересов. Еще порвут себе волосенки те, которые очень уж радовались избранию Трампа.

            А нам по ходу и не привыкать. Глупо думать что англосакс будет желать Добра России. Это должны понять уже все политики и жители России.
            Sterlya
            1. teder Вчера, 20:19
              Цитата: Sterlya
              А нам по ходу и не привыкать

              teder
              1. Ныробский Вчера, 22:08
                Левая фотка из России, в течении 8 лет утверждающая то, что Обама "не хороший человек", а правая фотка из Уркаины в период предвыборной компании в США, подтверждающая то, как влипли укропы сделавшие ставку не на того кандидата)))
                Ныробский
        2. Монос Вчера, 19:21
          Хочу поздравить наших американских визави с Новым годом хорошей песней.
          Монос
        3. Смог Вчера, 19:23
          Приходиться раскарячиваться.

          Этто дааааа
          Смог
        4. Sterlya Вчера, 19:47
          Цитата: Монос
          Да ладно вам. Чуваку надо пройти утверждение в конгрессе. А конгресс шизофренично агрессивен. Приходиться раскарячиваться. Когда утвердят, тогда и послушаем, что он скажет.

          Когда утвердят. Бабуина в первую опустят ниже плинтуса. Черныш их достал чисто по обезьяньи.
          Sterlya
      3. РДР Вчера, 19:17
        Цитата: Sterlya
        Хрен редьки не слаще

        Вот-вот! От перемены трусов попа чище не становится! laughing
        РДР
        1. Смог Вчера, 19:30
          От перемены трусов попа чище не становится!

          Жестко
          НО-
          Правдиво good
          Смог
      4. СТАРПЕР Вчера, 19:28
        Цитата: Sterlya
        Хрен редьки не слаще

        Все по новому кругу пошло опять, единственное , что радует пока они там будут между собой "хвастаться в русофобии" у России передышка есть закончить дела в Сирии и т.д...Этот раунд противостояния Россия все же выиграла, впереди самое сложное и опасное закрепить свои позиции в мире и не сделать роковую ошибку..Мы все же в одиночестве пока и друзей у нас серьезных нет в мире...И все же отличная игра в шахматы на мировой шахматной доске ! Работаем дальше! Продолжай Путин в том же духе...поддержим!
        СТАРПЕР
        1. Serg 122 Вчера, 19:45
          Эта "говорящая голова", будет говорить то что ей скажет Трамп. А пока пусть "по разлагольствует"...
          Serg 122
      5. Офицер запаса Вчера, 19:58
        "Тиллерсон заявил о непризнании права России на Крым"

        А наш МИД не хочет заявить о непризнании права Тиллерснона верещать о праве России на свои собственные земли?
        Лавров же умеет четкие характеристики давать. Лучше сразу, чтобы иллюзий не было.
        Офицер запаса
        1. Смог Вчера, 20:06
          Лавров же умеет четкие характеристики давать. Лучше сразу, чтобы иллюзий не было.


          Что опять русским глаголом жечь?
          Смог
        2. Donhapa Вчера, 20:27
          Цитата: Офицер запаса
          "Тиллерсон заявил о непризнании права России на Крым"


          А нам какое дело до каких-то Тилерзонов и их заявлений?
          Donhapa
        3. Сергей Ф Сегодня, 05:13
          Хочу напомнить, что чуть более 200 лет назад варварским способом закончилась оккупация нынешних американских земель и образовались США.
          Исконные жители Америки, индейцы, до сих пор живут в резервациях, хотя и зацивилизованных.
          Вся демократия руках самых богатых людей Америки, и ни Клинтоны, ни Буши, ни какие другие президенты не рулят, рулит страной финансовая элита.
          Эти партии - видимость, по основным вопросам у них полное тождество, а если есть расхождения, то только в методах решения этих вопросов.
          Сергей Ф
      6. saturn.mmm Вчера, 21:12
        Цитата: Sterlya
        Хрен редьки не слаще

        А как разговаривать с конгрессом если там все Маккейны? Новая администрация с легкостью разменяет Россию, Сирию и других на нужные им решения внутри США.
        Да и России надо поменьше смотреть в рот США а заниматься своими проблемами внутри страны, непочатый край работы.
        saturn.mmm
      7. user Вчера, 21:18
        Хрен редьки не слаще


        А что Вы ожидали? Это Вам не Россия, в США правит не один президент. Он только подстраивается под создавшуюся политическую ситуацию. Это и хорошо и плохо, но зато стабильно и от смены президента политика государства резко не изменится не может.
        Так что мечты о смены курса США в отношении России наивны.
        user
    2. влад66 Вчера, 19:52
      Россия захватила то, что ей не принадлежало

      Ага,только с помощью волеизьявления народов Крыма. tongue
      Она вообще не имела право на присоединение Крыма.

      Чего чего,рамсы попутал полосатый, fool Иди скажи это Екатерине II,да выкопай турецкого султана,они посмеются в лицо. tongue А то Трамп,Трамп,да да хрен редьки не слаще,овощ просто другой. wink
      влад66
    3. SSR Сегодня, 06:01
      Цитата: Мар.Тира
      А нас Рать!Надеюсь его слова для внутреннего электората.

      Вообще то на ВО вырваны слова из контекста, на том же Тасс там есть упоминание на то что США готовы признать Крым Российским но так сказать при участии/согласии Украины.
      Значит Украины в нынешнем и прошлом состоянии существовать не будет а нас это устраивает. Пусть хьтчбы на федеративные разобьются... а там посмотрим.
      SSR
  2. ЗВС Вчера, 18:59
    Это у США нет права на Аляску, т.к. не расплатились с Россией.
    ЗВС
    1. skaramaks27 Вчера, 19:26
      Как то так это можно расценить! На Аляске в национальном парке Катмаи при исследовании спелеологами недавно обнаруженной карстовой пещеры, были найдены дубовые бочки со спиртом в количестве более 100 шт. Все бочки находятся в идеальном состоянии и до сих пор герметично закупорены сургучом.

      При осмотре находки выяснилось, что бочки, скорее всего, имеют русское происхождение, т.к. на сургуче имеются печати, на которых отчетливо виден двуглавый орел, цифры «1851» и надпись на русском языке «Петропавловский порт».

      Местные жители неоднозначно отнеслись к данной находке. Так, например, несколько человек обратились в местную администрацию с заявлением, что бочки нужно срочно передать России. По их мнению дальнейшее нахождение русских бочек со спиртом на территории США чрезвычайно опасно, т. к. русские никогда просто так водку не оставляют и при этом действуют абсолютно непредсказуемо.
      skaramaks27
  3. Deniska999 Вчера, 18:59
    Ну разумеется, все поклонники Трампа в России скажут, что это он вынужденно говорить, а после избрания все изменится.
    Deniska999
    1. Rus2012 Вчера, 19:21
      Цитата: Deniska999
      а после избрания все изменится.

      ...ну, как известно, короля делает свита.
      Исходя из этой концепции, а также напоминая о "хвосте виляющем собакуой", а также - "с уволками жить...", - на Трампа настолько навесили противовесов, "стренож" и "шор", что пукнуть и лишний раз почесаться уже, похоже, хрен получится :))))
      Какгриццо - поживем, увидим...

      Можот и выйдет толк, а может получится "неw Gorbi" для североамериканских штатов.
      По крайней мере, будет не скучно...
      Rus2012
  4. кг пв Вчера, 19:11
    Обыкновенная политическая проститутка!
    кг пв
  5. Вождь краснокожих Вчера, 19:11
    Ну, вот, а как же победное "Трамп пам пам... Трамп пам.. пам..." и шампанское от Жириновского? Ей богу, как дети малые...
    Вождь краснокожих
  6. sergo1914 Вчера, 19:11
    Ему уже объяснили значение фразы... Упс, предупреждения же выписывают.
    sergo1914
  7. Kuvabatake Вчера, 19:13
    А я не признаю права США на Аляску. И что?.. Это все из разряда рвануть у себя дома на кухне.
    Kuvabatake
    1. Лелёк Вчера, 19:26
      Цитата: Kuvabatake
      А я не признаю права США на Аляску. И что?


      Дело в том, что в самОй незалежной 55% населения считают Крым и Донбасс потерянными для бывшей Украины. Ну. вот хотя бы последнее - П.Олещук:
      Лелёк
  8. Karayakupovo Вчера, 19:18
    На первом месте они-англасаксы. И не надо питать иллюзий. У нас всегда был и есть свой путь и место и нам надо держаться за свои и СЕМЕЙНЫЕ ценности. Без ЛГБТ и лесбиянок. Пока это тоже наш +. Если снова не признают допингом или кибератакой.
    Karayakupovo
    1. СТАРПЕР Вчера, 20:22
      Цитата: Karayakupovo
      На первом месте они-англасаксы

      И этим все сказано...Борьба тысячелетняя продолжается ! Германию два раза (с огромными жертвами) они на нас натравили и потом сливки сняли в в 1918 ,1945-ом...Нужно брать Лондон и Вашингтон, может тогда России спокойно станет жить (хотя я в этом сомневаюсь))))
      СТАРПЕР
      1. Sterlya Вчера, 20:44
        Цитата: СТАРПЕР
        Цитата: Karayakupovo
        На первом месте они-англасаксы

        И этим все сказано...Борьба тысячелетняя продолжается ! Германию два раза (с огромными жертвами) они на нас натравили и потом сливки сняли в в 1918 ,1945-ом...Нужно брать Лондон и Вашингтон, может тогда России спокойно станет жить (хотя я в этом сомневаюсь))))

        Я и говорю. Когда еще раз придется брать Берлин, присоединить к России. Потом Париж и Лондон протекторатство на 2000 лет. Япония так же.
        Sterlya
        1. СТАРПЕР Вчера, 21:03
          Цитата: Sterlya
          Цитата: СТАРПЕР
          Цитата: Karayakupovo
          На первом месте они-англасаксы

          И этим все сказано...Борьба тысячелетняя продолжается ! Германию два раза (с огромными жертвами) они на нас натравили и потом сливки сняли в в 1918 ,1945-ом...Нужно брать Лондон и Вашингтон, может тогда России спокойно станет жить (хотя я в этом сомневаюсь))))

          Я и говорю. Когда еще раз придется брать Берлин, присоединить к России. Потом Париж и Лондон протекторатство на 2000 лет. Япония так же.

          Все может быть... Референдум ,гибридная война, а еще кибератаки..И весь МИР НАШ!... wassat good

          Главное объединиться...!
          СТАРПЕР
  9. Феникс_Львов Вчера, 19:18
    Ну так никто и не ждал, что Трамп окажется другом. Хотя, признаюсь, надеялись.
    Феникс_Львов
    1. armata37 Вчера, 19:23
      Достаточно вспомнить какие надежды возлагали на Обаму. И что в итоге? Не стоит наступать на одни и те же грабли и ждать от Трампа дружбы и всего подобного. Читал его книги, в них хоть какая да картина о нем выстраивается.
      armata37
    2. Sterlya Вчера, 20:45
      Цитата: Феникс_Львов
      Ну так никто и не ждал, что Трамп окажется другом. Хотя, признаюсь, надеялись.

      laughing . Насмешил однако!
      Sterlya
  10. Лелёк Вчера, 19:19
    (Россия захватила то, что ей не принадлежало. Она вообще не имела право на присоединение Крыма.)

    А это не Америке решать, а жителям этого самого Крыма. Не мы провозгласили в своей стране "право кольта", так-что "капли датского короля пейте сэры".
    Лелёк
  11. Громобой Вчера, 19:21
    Подозрительный техасец ...
    Любимая книга — знаменитый роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», антиутопия об установлении во всём мире, включая США, тоталитарного режима вследствие постепенного расширения государственного контроля над разными сферами общественной жизни
    Громобой
  12. mr.redpartizan Вчера, 19:24
    Я сторонник заключения военно-политического союза между Россией и Китаем. Только вместе мы сможем дать эффективный отпор странам НАТО и их вассалам. Огромное население и промышленность КНР + огромные запасы ресурсов и ракетно-ядерный арсенал России - залог победы над западом в 3МВ. Своими действиями в Европе и ЮВА США провоцируют конфликт невиданных масштабов, который затмит все предыдущие войны вместе взятые. Ни в коем случае нельзя разменивать хорошие отношения с Китаем на примирение с западом, иначе нашими руками западники захотят уничтожить Китай, что будет стоить нам десятков миллионов жертв. Войны нам не избежать в любом случае, вопрос только в какой коалиции будем мы.
    mr.redpartizan
    1. yuriy55 Вчера, 19:43
      Поддеживаю...Но, навряд ли в 3МВ будут победители, но в военно-экономическом союзе с КНР мы могли бы поставить жирную точку на господстве США...К продажному Западу, продавшему нас не однажды, необходимо относиться настолько сдержанно, насколько можно относиться к заплёвынным вассалам дряхлеющего заокеанского гегемона...
      yuriy55
      1. mr.redpartizan Вчера, 20:25
        России нужно защищать свои национальные интересы, а не смотреть с оглядкой на запад или восток. Если они гадят нам, то мы должны гадить им, иначе сядут на голову.
        mr.redpartizan
      2. 97110 Вчера, 21:03
        Цитата: yuriy55
        но в военно-экономическом союзе с КНР мы могли бы поставить жирную точку

        А китайцы как это формулируют? Они тоже считают, что "Россия с нами могла бы поставить жирную..."? Или они подождут, пока мимо что-нибудь проплывёт?
        97110
      3. Force Вчера, 21:26
        А может и Ирана? А то не понятно Друг Иран или... http://www.newsru.com/world/11jan2017/protest.htm
        l

        Force
  13. Stinger Вчера, 19:25
    Черного кобеля не отмоешь до бела.
    Stinger
  14. Safer Вчера, 19:25
    У нас тут какое то политическое обозрение. А вообще - закономерное заявление. После него конгресс вполне может утвердить его на посту госсекретаря. А мнения могут меняться...
    По моему, скромному, мнению таких статей тут быть не должно, т.к. не имеют смысловой нагрузки не сейчас, не в будущем. Кричащих голов в США сейчас много.
    Safer
  15. dvina71 Вчера, 19:31
    Как я уже писал.. Президент США марионетка. Зицпредседатель при кооперативе ФРС. Что финансовые кланы ему скомандуют,то он и сделает. Как и его зам.
    Максимум на что можно рассчитывать при смене президента.. более адекватные выступления представителей госдепа..о Росссии. И все.
    dvina71
    1. Kenneth Вчера, 20:21
      Просветите пожалуйста а какие финансовые кланы.
      Kenneth
      1. dvina71 Вчера, 23:18
        Цитата: Kenneth
        Просветите пожалуйста а какие финансовые кланы.

        Просвещаю..
        http://oko-planet.su/politik/politiklist/103737-k
        omu-prinadlezhit-federalnaya-rezervnaya-sistemafr
        s-ssha.html
        НА в этом ресурсе более менее подробно и понятно.
        dvina71
  16. Игорь Половодов Вчера, 19:31
    Ну и слава богу, зато нет и тени сомнения касательно, кто есть кто. Хоть лабызаться не лезет, уже легче)))
    Игорь Половодов
  17. Кривбасс Вчера, 19:31
    Ну что,я секунды не сомневался в том что очень скоро в моде будут те же надписи на футболках и стёклах машин,только фамилию поменяют.Вся это эйфория по поводу избрания "большого любителя России" выглядела чрезвычайно глупо.Интересы Трампа и его команды исключительно американские и отстаивать их он будет намного жёстче.Это не демократическая размазня Обама.И вся его команда,которую он уже частично представил - убежденные атлантисты.Нашли "радетеля за российские интересы" :)))Ещё,глядишь,Обаму придётся вспоминать с ностальгией...
    Кривбасс
    1. Ш.О.К. Вчера, 19:57
      Эйфория,лично у меня,была не по поводу избрания"друга" России Трампа,а по поводу проигрыша совсем уж неадекватной старушенции Клинтон.
      Ш.О.К.
    2. ФРЕГАТEН Вчера, 20:12
      Ну это Израиль главное ,что бы не вспоминал Обаму с ностальгией...А то ведь кроме поселений ещё много и у многих чего есть спросить у Израиля...а будущий госсекретарь ,что бы не ухудшать свои шансы для утверждения в конгрессе говорит то,что от него хотят..Смотрите пресс-конференцию Трампа..там он посылает всех любителей русских хакеров и подобных куда подальше.....
      ФРЕГАТEН
  18. VadimSt Вчера, 19:31
    Слишком много надежд возлагают некоторые експерды, от политики и СМИ, на принцип - враг твоего врага, твой друг! Такие "надежды", на перезагрузку и снижение антироссийской истерии, они выбрасывают постоянно, как из рога изобилия, выдавая желаемое за действительное.
    Только в последние несколько лет, такой прогноз, бродил - как призрак, по Европе и России, при смене ключевых игроков на мировой политике - шизофренички Х.Клинтон на "умеренного и взвешенного" Д.Керри, при назначении на пост, "про российской", Ф.Могерини. И сейчас, нам продолжают вешают на уши лапшу - все хорошо, все хорошо!
    VadimSt
  19. zulusuluz Вчера, 19:32
    Россия захватила то, что ей не принадлежало. Она вообще не имела право на присоединение Крыма.
    Техас отдать хотите???
    zulusuluz
    1. Kenneth Вчера, 20:18
      Ну если Мексика введет войска и проведет референдум ....
      Kenneth
  20. ochakow703 Вчера, 19:33
    Ну что ж, Рекс прогаффкал, интересно что скажет Кинолог?
    ochakow703
  21. yuriy55 Вчера, 19:36
    Обвинённый в том, что он «друг Путина» ... заявил о том, что «Россия игнорирует интересы США, и с ней (с Россией) необходимо жёстко поговорить по поводу российских амбиций».


    belay Вот ведь как мы испугались американской жестокости... stop Вы молите Бога, чтобы вам не испытать настоящих российских амбиций foolВам тогда и Пёрл-Харбор предстанет новогодним фейерверком...и Йеллоустоун покажется маленьким заснеженным дымящимся чумом...
    А еще побойтесь, что Россия в своих платежах станет игнорировать ваш грёбаный доллар, и вслед за ней многие страны захотят его проигнорировать...
    yuriy55
    1. mr.redpartizan Вчера, 19:58
      Эти ганд...ы когда-нибудь получат сотни ядерных Перл-Харборов по всей территории 3,14ндостана от нас или китайцев. Сволочи сами нарываются на неприятности, и они их найдут.
      mr.redpartizan
      1. Kenneth Вчера, 20:55
        А то что при этом мы получим вас не беспокоит
        Kenneth
  22. gabonskijfront Вчера, 19:38
    пытается отмыться от ордена дружбы народов , за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией.А вообще больше здорового цинизма,признание Крыма это товар и за просто так, нам его не отдадут,единственное что обесценит этот товар, это полное переформатирование территории Украины.Значит работаем в этом направлении.
    gabonskijfront
  23. Изгоняющий либероидов Вчера, 19:41
    Трампопоклонникам на заметку -вот вам и весь рупь мелочью -не молитесь на дональдишку ибо он не лучше негры, его команда своими заявами это подтверждает.
    Изгоняющий либероидов
  24. vfqjh Вчера, 19:46
    А что Вы хотели ? Систему не так то просто ломать , хочешь быть в команде приходится подстраиваться . Вот только по какому пути Трамп поведёт свою команду - вопрос .
    vfqjh
  25. Ст.пропорщик Вчера, 19:52
    Какой то Тиллерсон не демократичный, тиран наверное. Не уважает он волю народа, ни во что не ставит. Ну и чем он отличается от товарища, извиняюсь, повешенного Хуссейна? Реально может оказаться, что Обамыч голубь мира по сравнению с претендентом на Госдеп.
    Ст.пропорщик
    1. 97110 Вчера, 21:16
      Цитата: Ст.пропорщик
      Реально может оказаться, что Обамыч голубь мира

      Роль максимки настолько пророссийская, что и обсуждать нечего. 8 лет человек всё делал в интересах России. И, не увидев нашей благодарности, даже заплакал горько и ПУБЛИЧНО! Только его стараниями, а не в результате ХПП, Россия меньше чем за год из региональной державы стала великой и ужасной и заслонила солнце Америке.
      97110
      1. Ст.пропорщик Вчера, 22:02
        А может все таки чем нито наградить?
        Ст.пропорщик
  26. мичман Вчера, 19:56
    Вот вам и решение вопроса по Курилам. Надо поднять документы и признать Аляску территорией России. А на счет Крыма все спокойно. Был русским и останется им. Только следует осваивать его побыстрее и заселять русскими. Честь имею.
    мичман
    1. Kenneth Вчера, 20:17
      А они по Аляске платежку предъявят.
      Kenneth
  27. синоби Вчера, 20:00
    Признаёт,не признаёт.Собака лает,караван идёт.Будет делать что прикажут.Как и Трамп.Отменят особо дубовые законы и санкции,не более.Для России ничего принципиально не изменится.Как совали везде нос так и будут.
    синоби
  28. demandy1 Вчера, 20:05
    Обама отсосал и Тиллерсон чупа-чупс дудолить будет...
    demandy1
    1. gabonskijfront Вчера, 20:18
      это звучит как музыка,чтобы понять всю глубину данного тезиса необходимо, как и я накатить 300 грамм коньяку,кто как, а я вызываю обоих в сауну,это будет настоящая ролевая геополитика.
      gabonskijfront
  29. sevsor Вчера, 20:13
    Нам, живущим в Крыму, совершенно наплевать, что там говорят всякие там какие-то "секретари госдепов", самое главное - мы на Родине, всё остальное вторично))
    sevsor
  30. sl3 Вчера, 20:14
    Очередное пугало
    sl3
  31. Kenneth Вчера, 20:16
    А он конечно должен был расписаться в любви к России , признать Крым , снять санкции и вызвать браудера на дуэль
    Kenneth
  32. naGua Вчера, 20:17
    Ох, пугают кобеля буханкой, а ежа голой..., ну в общем понятно чем. Вон государство
    Израиль не признано 26 странами, 36 государств - членов ООН не имеет с Израилем дипломатических отношений и что? Кстати у Тиллерсона значок на лацкане пиджака очень похож на значок депутата Гос Думы smile
    naGua
  33. masiya Вчера, 20:24
    Ну что , получили, что хотели... одно г. меняют на другое... Да шли бы они все вместе с рыжим .. лесом и нас не трогали... а то как бы не поседели разом!!!!
    masiya
    1. mr.redpartizan Вчера, 20:45
      Не дойдем, а сожжем этот гадюшник термоядом ! Дальность современных ракет позволяет легко дотянуться до любой точки на шарике, а ракет у нас много)))
      mr.redpartizan
      1. Kenneth Вчера, 22:33
        Десятки миллионов жертв вас не смущают.
        Kenneth
        1. mr.redpartizan Сегодня, 01:17
          Нет, не смущают. Мне жаль наших людей, но все идет к мясорубке. У каждого поколения своя война. Нас заставят воевать или капитулировать, о втором варианте даже думать не желаю. Если помиримся с США - будем драться с Китаем, когда против него введут морскую блокаду, если же будем на стороне КНР - будем воевать с НАТО, но нейтральными нас никто не оставит. Наша задача в этой войне - полностью уничтожить материальную и людскую базу наших врагов, а не просто взять их столицы. Недобитый враг ВСЕГДА будет стремится к реваншу, или я в чем-то ошибаюсь ?
          mr.redpartizan
          1. teder Сегодня, 05:30
            Цитата: mr.redpartizan
            . Если помиримся с США - будем драться с Китаем, когда против него введут морскую блокаду, если же будем на стороне КНР - будем воевать с НАТО


            Цитата: mr.redpartizan
            Наша задача в этой войне - полностью уничтожить материальную и людскую базу наших врагов , а не просто взять их столицы

            Хоть те зрада - хоть перемога.
            Клиника какая то. fool
            teder
  34. sam19730 Вчера, 20:26
    Если Крым не наш как вопят америкосы то пускай сначала вернут Техас Мексике вот тогда и поговорим !!!
    sam19730
  35. Anchonsha Вчера, 20:26
    Тиллерс, а кто ТЫ ТАКОЕ, чье ты г-вно? России могли бы указать немногие страны на наши ошибки (в частности война в Афгане), но это такие героические страны как Куба, Вьетнам
    Anchonsha
    1. 97110 Вчера, 21:21
      Цитата: Anchonsha
      Тиллерс, а кто ТЫ ТАКОЕ

      Кавалер российского ордена. И заправки у него по всей России - часто на ЕМ заправляюсь, девчата там симпатичные на пистолетах. Так что не гоните. Люди делают политику.
      97110
      1. Ст.пропорщик Вчера, 22:08
        Необходимо все таки дождаться поступков, пока что риторика с пугалками, , обещания с печеньками и ничего более.
        Ст.пропорщик
  36. PValery53 Вчера, 20:28
    «Россия игнорирует интересы США, и с ней (с Россией) необходимо жёстко поговорить по поводу российских амбиций».
    По словам Рекса Тиллерсона, он «не собирается признавать право России на Крым»
    -Ну что тебе сказать, орденоносец Тиллерсон? - Твоё признание-непризнание права России на Крым не имеет НИКАКОГО значения! А вот насчёт амбиций, то надо признать, что это США игнорирует интересы России, и с этой Америкой "необходимо жестко поговорить по поводу американских амбиций". Теперь пОнял?
    PValery53
    1. СТАРПЕР Вчера, 20:46
      Тему угнетенных индейцев нужно развивать и поддержать в США..! Я уже писал про Чингачгука , нужно поддержать(многие в детстве зачитывались книгами об индейцах и рвались спасать их..)
      Давно уже скальпы не снимали у бледнолицых в америке....Такой народ практически полностью уничтожили..А в СССР нас не зря книгами и фильмами пичкали про индейцев , их нужно освободить..! Думаете бред ..? Не думаю, вопрос общественности Америки.." Почему негр был президентом , а коренной житель Американского континента ни разу и почему в Конгрессе их представителей нет...Тут явное нарушение прав человека и геноцид...
      Нужно бомбить Вашингтон...)))) Шутка все это,но есть доля правды...Вопросов много очень к исключительным!
      СТАРПЕР
      1. Громобой Вчера, 21:32
        Цитата: СТАРПЕР
        Почему негр был президентом , а коренной житель Американского континента ни разу и почему в Конгрессе их представителей нет...Тут явное нарушение прав человека и геноцид...
        Индейцам с их суверенной нацией не так уж и плохо живётся в своих резервациях.Они не могут печатать свою монету или объявить кому то войну,а в остальном имеют всё то же,что и отдельные штаты:имеют свои суды,полицию,племенное правительство,налоги и выдача лицензий.Плюс к тому от федерального правительства индейцы получают специальные дотации и гранты.Не жизнь,а малина.
        К тому же как нужно бороться за их права...?Агитацию среди них проводить?Так они "индейцы" тоже неоднородные...но патриотов США среди них большинство,огромное количество военных ветеранов встречается среди индейцев(значительно больше чем среди других малых народностей).Воевали они всегда умело и охотно за свою Америку.И не поймут они таких речей,что нужно взять в руки оружие и начать отстреливать бледнолицых.Так не поймут,что безопаснее такую агитацию среди техасских байкеров проводить...целее останешься.Так что тема обиженных индейцев любопытна,но малопереспективна.
        Громобой
      2. Kenneth Вчера, 23:27
        А чукча был президентом России ?
        Kenneth
  37. Jovanni Вчера, 20:28
    Может очень хочется Госсекретарем побыть? В любом случае Крым - российский. А если он считает что "Россия игнорирует американские интересы", то что же, есть шанс все исправить. Скорректировать эти самые интересы. Дней через десять можно начинать...
    Jovanni
  38. Сухой_Т-50 Вчера, 20:29
    Надеюсь,это был всего лишь отлиз Конгрессу перед назначением.Хотя стоит ВСЕГДА готовиться к худшему.
    Post Scriptum.Не зря у Трампа главой штаба был бывший консультант Януковича Манафорт.
    Сухой_Т-50
    1. Cветлейший Вчера, 20:53
      Этот консультант уже на консультировал одному, до сих пор прыгалка рефлексирует.
      Cветлейший
  39. gabonskijfront Вчера, 20:31
    не дай бог скатится до дружбы с этой администрацией,МЫ ДОСТИГАЛИ ЧЕГО ТО ТОЛЬКО В ПРОТИВОСТОЯНИИ С КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАПАДОМ,и наоборот, как только нам открывали объятья мы оказывались в заднице.
    gabonskijfront
  40. ODERVIT Вчера, 20:31
    Один ушёл, другой пришёл........
    ODERVIT
  41. olhon Вчера, 20:32
    Ну уже не аннексия )
    olhon
  42. sgazeev Вчера, 20:35
    Цитата: Мар.Тира
    А нас Рать!Лучше занимайтесь внутренними проблемами США как сказал Трамп.И не лезте свиным рылом на Украинуи в Сирию.Ну что братушки, борьба с янками началась с новой силой?Надеюсь его слова для внутреннего электората.И будем ждать что скажет главный американский строитель?

    Крым наш и никаких гвоздей.У нас в запасе Аляска с Калифорнией.
    sgazeev
    1. мыслитель Вчера, 21:12
      На вопрос, что нам лучше вернуть - Крым или Курилы, большинство россиян ответили: "Аляску!"
      yes
      мыслитель
  43. behemot Вчера, 20:40
    еще один герой повоевать собрался. Надо вдарить по штатам, сжечь эту раковую опухоль ядерным огнем.
    ну а что касается признания господином Трампом хакерских атак русскими хакерами и вмешательство в выборы, то пусть тогда кресло президентское освобождает для честно обманутой Хиллари.
    behemot
    1. mr.redpartizan Вчера, 20:58
      Лучше бы победила эта маразматичка - с ней все и так ясно было. С рыжим наши правители пытаются торговаться, а так бы разбили им морду, наконец. Еще никогда русский Иван не наматывал американца Джонни на гусеницу танка, но всему свое время. С нетерпением жду возможности пострелять по гамбургероедам, всегда хотел упаковать этих гадов в пластиковые мешки.
      mr.redpartizan
  44. Cветлейший Вчера, 20:50
    Россия игнорирует интересы США,
    А с чего ради нас должны волновать интересы непонятно кого? США игнорируют наши интересы, но обижается на нас за это же. По этому для нас имеют важность только наши интересы.
    (с Россией) необходимо жёстко поговорить по поводу
    Можете смело идти "на" и "в", ишь угражун выискался...
    Cветлейший
  45. valent45 Вчера, 20:56
    Просто ему нужно пройти голосование в конгрессе. Когда команда сформируется, тогда будут корректировки.
    valent45
  46. Incvizitor Вчера, 21:06
    Россия захватила то, что ей не принадлежало. Она вообще не имела право на присоединение Крыма.

    Британские беглые бандиты захватили то, что им не принадлежало. Они вообще не имели права на оккупацию Северной Америки.
    Incvizitor
  47. К-50 Вчера, 21:19
    Когда это его мнение Россию интересовало? belay
    Уймитесь убогие от своей исключительности!!! Целее будите, и в окно с криками "русские идут" прыгать не придётся. yes laughing
    К-50
  48. Orionvit Вчера, 21:30
    Цитата: Владимирец
    Потому что предыдущие президенты, фактически, ничем друг от друга не отличались, ни по программе и делам, ни по окружению.

    Я блин вообще офигеваю, откуда у народа такое убеждение, что Трамп "хороший". Откуда столько наивности. Такой же враг как и все остальные, и ещё даст прикурить. Тогда интересно будет посмотреть на реакцию нынешних поклонников новоявленного президента США. Или как всегда переобуются на ходу.
    Orionvit
    1. Ст.пропорщик Вчера, 22:14
      Нет у Трампа в России поклонников, есть люди надеющиеся на вменяемость следующего президента ФША.
      Ст.пропорщик
      1. Orionvit Вчера, 22:32
        А создаётся впечатление, что некоторые до сих пор верят в заокеанского "доброго царя". Откуда могут быть вменяемые президенты в штатах, если они ничего не решают. Последними относительно вменяемыми были Кеннеди и Никсон. Первому прострелили голову, второму устроили импичмент. Думаю этот урок о последствиях собственной политики, помнят все последующие президенты.
        Orionvit
  49. Андрюха Г Вчера, 21:37
    Не для того Ельцин уничтожил СССР по заказу США (и первый отчитался тогда действующему президенту США о содеянном) что б американцы признавали Крым нашим.
    Андрюха Г
  50. SOVLAT Вчера, 21:44
    Да, уже Всё понятно, - ничего в отношении России, увы, не изменится. sad
    SOVLAT
    1. mr.redpartizan Вчера, 22:04
      Так это же к лучшему ! 3,14ндосы в качестве противника нам нужны не меньше, чем мы им. Дружба с ними всегда приводила нас к смуте, а вражда - к развитию и процветанию, поэтому холодная война является благом для нас. Все великое рождается только в яростной борьбе, а если ее нет, то идет деградация.
      mr.redpartizan
  51. bmv04636 Вчера, 21:49
    интересно на два фронта "светлых эльфов" хватит?
    bmv04636
  52. serg.ru Вчера, 21:52
    вывод один с этими тварями (ами)нельзя иметь ни каких дел тем долее дружить
    serg.ru
  53. De Laert Вчера, 21:55
    Цитата: Donhapa
    Цитата: Офицер запаса
    "Тиллерсон заявил о непризнании права России на Крым"


    А нам какое дело до каких-то Тилерзонов и их заявлений?

    Нам, народу - нет дела. А вот нашим элитам - есть дело. Их же за фаберже прихватили санкциямм, вот и дают понять: отрабатывайте и дальше свои миллионы/миллирды. Так что они слушать будут.
    De Laert
  54. AlexTires Вчера, 22:06
    Аминь! Чем раньше они там "расчехлятся", тем удобнее будет вести с ними разговор...
    AlexTires
  55. Menyaa Вчера, 22:20
    А вам не кажется господа ? Что эта шумиха ради голосования в конгрессе. Всяко может быть!просто держим ухо в остро!
    Menyaa
  56. KAA_57 Вчера, 22:35
    Неужели теперь придется отказаться от "оккупации" Штатами Пуэрто Рико? Ибо на референдуме о вхождении Пуэрто Рико в состав США "за" высказался меньший процент населения Пуэрто Рико, чем процент населеня Крыма на референдуме о вхождении Крыма в состав России.
    KAA_57
  57. Алексей 2016 Вчера, 23:20
    Американские, британские и естественно украинские "учёные", установили, что Крым американский!)
    Алексей 2016
  58. сибиралт Вчера, 23:50
    Рекс, к ноге! И все дела. laughing Эпоха глобальной гегемонии закончилась. Нам достаточно того, что мы сами знаем чей Крым.
    сибиралт
  59. Egor-dis Вчера, 23:59
    Ждем инаугурации. В США, кандидаты, за любые свои высказывания в процессе предвыборной кампании, ни какой ответственности не несут, т.е., у них законодательно закреплено право лгать избирателям. А дальше, видно будет.
    Egor-dis
  60. Zomanus Сегодня, 00:00
    Ну в общем все правильно. США и Россия значительные державы.
    У каждой из держав свои интересы и не всегда эти интересы совпадают друг с другом.
    Поэтому будут конфликты. без этого никак. Просто вопрос в том, как эти конфликты будут решаться.
    Вспомните того же Обаму, когда он только стал президентом, сколько у нас надежд было с ним связано.
    Просто потом Россия начала расти, появились интересы, которые начали конфликтовать с интересами Штатов.
    Сейчас Россия еще вырастет, вырастут интересы. А потом уже просто поддерживать равновесие и все.
    Zomanus
  61. Papapg Сегодня, 00:04
    Мы всегда были врагами, мы никогда не будем друзьями, и это хорошо, чем плохой друг, то лучше хороший враг, от врага знаешь что ожидать. Всегда порох надо держать сухим. А по поводу санкций, пережили мы разруху - переживем и изобилие! Наши внутренние враги во властных структурах опаснее внешних.
    Papapg
  62. AKS-U Сегодня, 00:04
    1. Трамп всего лишь "болванчик из Китая". Что скажут, то и пропоёт. А скажут представители Гейдельбергского клуба, в котором, кстати, нет ни одного русского. Ждём очередного июня, по традиции в июне, в Голландии, без протоколов и записей решается судьба мира на 1 год. Именно там решается, что скажет Трамп, Тиллерсон, Боря Джонсон, мадам Маркелова и прочая "еврошалупень".
    2. Крым, это шелуха от семечек, по сравнению с Югославией, Ираком, Ливией, Сирией. Дело совсем не в Крыме. Нужна зацепка для расскрутки войны. Любая. Например, доппинг или хакеры, сбитый Боинг над Украиной или "опасное сближение" с НАТОвскими кораблями. Всё что угодно, лишь бы зацепиться. А победителей, как известно, не судят.
    3. Основное. Здесь на ветке уважаемый СТАРПЕР выложил ролик "Мюнхенская речь Путина". Это значимое событие. Примерно в это время произошло ещё одно. Ему мало придаю значения, и оно как невидимая часть айсберга, на который наткнётся Америка. Некоторые выкладки из Википедии, а кому интересно, в аналитеке могут найти более програмные статьи. Итак,
    "Организация была основана в июне 2006 году в рамках Петербургского (Россия) экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая".
    "...само слово в английской транскрипции BRICS очень похоже на английское слово bricks — «кирпичи». "Эксперты не предполагали наличия координации экономических политик между странами БРИК. Тем более не предполагалось, что страны БРИК образуют некий экономический блок или официальную торговую ассоциацию, как Европейский союз. Однако со временем появились признаки, что «четыре страны БРИК стремятся сформировать политический клуб» или «союз», и таким образом преобразовать «свою растущую экономическую власть в большее геополитическое „влияние“».
    "Бразилия — 7-я экономика мира по паритету ВВП, богата сельскохозяйственной продукцией, близка к положению великих держав;
    Россия — 6-я экономика мира по паритету ВВП, крупнейшие запасы минеральных ресурсов, имеет крупнейшую в мире территорию, одна из двух крупнейших в мире ядерных сверхдержав, энергетическая сверхдержава, один из лидеров среди сверхдержав.
    Индия — 3-я экономика мира по паритету ВВП, дешёвые интеллектуальные ресурсы, одна из двух стран с более чем миллиардным населением, ядерная держава, близка к положению великих держав;
    Китай — 2-я экономика мира по паритету ВВП и 1-й в мире экспортёр («мировая фабрика»), обладатель крупнейших в мире валютных резервов, имеет крупнейшее в мире население, ядерная держава, великая держава, одна из двух экономических сверхдержав планеты;
    Южно-Африканская республика — 25-я—29-я экономика мира по паритету ВВП, разнообразные природные ресурсы, главная африканская региональная держава".
    "Это главные ресурсы, на которые опираются экономики этих стран. Высокая численность населения стран (43 % от населения планеты[6]) обусловливает дешевизну труда в них, что является препятствием для высоких темпов экономического роста".
    И это всё не страшно было до тех пор, пока не объявили о переходе внутри организации на собственную денежную единицу и организацию собственного финансового банка. А вот это смерти подобно финансовым империям, которые сколачивали по 200 и 300 лет. С 2020 года должен заработать банк организации и 43% населения планеты спрыгивают с долларовой иглы. Вот здесь и начинается "финита ля комедия". А сейчас пока идёт наполнение банка финансами. А "полосатые" не дремлют, и зачищают потихоньку Латинскую Америку. Импичмент в Бразилии, Венесуэле. На очереди Никарагуа.
    И Трамп, и Тиллерсон и "евротвари" будут говорить только то, что им прикажут. На кону стоят Мировые БизнесИмперии, и нет никакого дела до Сирии, Ирака, Украины или Крыма. Потому-то Трамп и надеется хоть как-то улучшить отношения с ВВП. Иначе, нескучно будет и в Австралии.
    Вот, как- так.
    AKS-U
  63. Умничка Сегодня, 00:11
    Статья ни о чём. Минус, если бы был.
    Умничка
  64. Заноза Сегодня, 00:19
    Значит России пора принимать меры против США и начать с запрета на закупки самолетов и автомобилей производства США,отсутствие которых в РФ никто и не заметит...
    Заноза
  65. Петров сын Сегодня, 00:32
    Это говорит о том,что не Трамп хозяин,он лишь марионетка на ниточках.
    Петров сын
  66. vel1163 Сегодня, 02:24
    Да зачем строить иллюзии .Американцы как в Древнем Риме четко ведут политику установления своей гегемонии.И если к власти пришел Трамп значит попробуют делать тоже самое только немножко по другому.Силенок не хватило -выдохлись.Да и на полномасштабную войну с Россией .не пойдут погибать пусть даже и вместе с нами не хотят.Вот если бы кто то другой .Но соизмеримых противников на континенте у нас нет.Значит попробуют пока потянуть время пообещать чего -нибудь.Подкормить пятую колонну.Дождаться выборов. А там по новой.Без покорной РОссии им не поставить под Контроль Китай так как невозможна ни какая блокада как Японии накануне второй мировой.А без Китая невозможно подавить никакими санкциями Россию.Вот и крутятся.как могут.Конечно Американская хватка и активность впечатляют
    vel1163
    1. Александр Абдрахманов Сегодня, 05:12
      Пускай истерят - они всегда насчет России такие были . Сколько США существует , столько лет под нас копают . Была у них возможность в 90 годы - "наши" продажные либералы , чуть за бесценок не продали . Пятая колонка уже на выборах не победит , какой пойдет за них голосовать . Мы их на каждом политическом ТВ шоу смотрим - они Россию ненавидят , для них только кормушка наша нужна . Назовешь их предателями - они от злости готовы всех сожрать. На счет войны с Россией - у них на победу шансов не будет , там прекрасно знают . Могут натравить ручных при балтов , что они погоду сделают . Они еще с Россией не воевали , их русофобией за шугали англосаксы . Они без войны - уже готовы в партизаны уйти . Бегаю по лесу - учатся прятаться в нем . Там местные наверно за грибами ходят - бояться своему придурку на голову в земле наступить .
      Александр Абдрахманов
  67. pafegosoff Сегодня, 03:57
    Да фигня это! У политиков семь пятниц на неделе. Что на них оглядываться?
    pafegosoff
  68. nik1321 Сегодня, 04:33
    Чем жестче разговор с амрикосами тем лучше они себя ведут как ни странно , особенно когда для решения вопроса силой - силенок у них как раз и не хватает , Россия - это не Ливия ...А по поводу Крыма , так скоро Трамп сам придет с предложениями , когда китайцы ему хвост накрутят..потому как есть некоторые серьезные моменты - отсутствия взаимопонимания между этими странами .Ссориться сразу и с Россией и с Китаем - накладно даже для США.
    nik1321
  69. Александр Абдрахманов Сегодня, 04:36
    Крым хотела захватить Америка . Пока они занимались цветной революцией в Киеве , Крым уплыл в Россию и военная база , о которой мечтала построить США . Они бы все признали - если он к ним попал . Для США люди в Крыму не нужны , для них только эта земля . Пошли они со своими претензиями , они признают все , что к ним в руки попало . Да и тему эту надо на вечно закрывать , мало кому что то не нравится .
    Александр Абдрахманов
  70. Волька Сегодня, 05:26
    похоже трамп поторопился взять себе в госсекретари это слепого выскочку
    Волька
  71. Ретвизан 8 Сегодня, 05:41
    Ну наверное наивно помогать, что после прихода к власти в США Трампа , политика государства резко измениться. Не стало бы хуже и то хорошо.
    Ретвизан 8
  72. umka571 Сегодня, 05:49
    Рекс, он и в Африке рекс
    umka571
  73. Nitarius Сегодня, 06:32
    Ну ... тогда надо поговорит и НАм .. КАСАЕМО НАШЕЙ АЛЯСОЧКИ ....
    ведь мы можем и вернуть вам ГРЕБАННУЮ ШАПКУ ЗОЛОТА ... а вы нам АЛЯСКУ. так шо .. ПОРА господа убираться с нашей земли.
    Так же касается и с земель ГЕРМАНИИ и японской земли. Да и все ли штаты существуют ЗАКОННО? они сами согласились присоединиться к США? тот же ТЕХАС
    Nitarius
  74. 100502 Сегодня, 06:35
    Чисто очко лижет потрох.
    100502
  75. Горный стрелок Сегодня, 06:58
    Рекс просто умничка! -сенаторы не знают, что госсекретарь ведёт политику, определяемую президентом? Что он не самостоятельная фигура в политике? Лично я бы, если потребовалось бы, кровью расписался, чтобы занять эту должность. Ведь НАНИМАЕТ Госекретаря - президент! И увольняет его - ТОЖЕ президент. Запасаемся попкорном, господа. Триллер только начинается.
    Горный стрелок
  76. Барбос Сегодня, 07:51
    Чем теорема доказывается... Надо как-то показать разведсообществу США, что интересы спецслужб не будут забыты при новом президенте. А то обидятся. Вот на Джона Кеннеди обиделись, да и не уберегли от пули снайпера...
    Барбос
  77. Flinky Сегодня, 07:53
    Нас, как известно, рать. И вообще, по делам смотреть будем. Нам некогда анализировать исключительное бла-бла.
    Flinky

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