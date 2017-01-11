"Роскосмос" опубликовал доклад о причинах крушения ТГК "Прогресс МС-04"

В результате аварии произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя и транспортного грузового корабля. Падение фрагментов ракеты космического назначения произошло в труднодоступном горно-лесистом районе в приблизительно 100 км западнее г. Кызыл (Республика Тыва) без причинения материального ущерба наземной инфраструктуре. Фрагменты третьей ступени РН и ТГК, достигшие земной поверхности, не представляли опасности для окружающей среды и населения.

В ближайшее время в установленном порядке будет представлен план первоочередных мероприятий на предприятиях и в организациях ракетно-космической отрасли по обеспечению безопасного запуска ТГК «Прогресс МС-05».

Авария космического грузовика «Прогресс» вызвала куда больший информационный всплеск, нежели результаты расследования причин крушения. Многие средства массовой информации, которые так живо обсуждали само крушение, факически игнорируют представленные «Роскосмосом» выводы относительно того, что же привело к аварии.Между тем, Государственная корпорация по космической деятельности («Роскосмос») приводит достаточно подробный отчёт о причинах крушения ТГК «Прогресс МС-04». При этом причины названы «наиболее вероятными». Напомним, крушение произошло 1 декабря прошлого года.Приводим данные из отчёта «Роскосмоса», распространённого пресс-службой госкорпорации:Члены аварийной комиссии установили следующее: наиболее вероятная причина аварии – вскрытие бака «О» третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора). Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полёте.Как видно, пресловутый человеческий фактор (при сборке грузовика) как причина аварии «Роскосмосом» называется как «наиболее вероятный» наряду с воздействием посторонних частиц.Из сообщения «Роскосмоса»: