07:53 12 января

"Роскосмос" опубликовал доклад о причинах крушения ТГК "Прогресс МС-04"

Авария космического грузовика «Прогресс» вызвала куда больший информационный всплеск, нежели результаты расследования причин крушения. Многие средства массовой информации, которые так живо обсуждали само крушение, факически игнорируют представленные «Роскосмосом» выводы относительно того, что же привело к аварии.

Между тем, Государственная корпорация по космической деятельности («Роскосмос») приводит достаточно подробный отчёт о причинах крушения ТГК «Прогресс МС-04». При этом причины названы «наиболее вероятными». Напомним, крушение произошло 1 декабря прошлого года.

"Роскосмос" опубликовал доклад о причинах крушения ТГК "Прогресс МС-04"



Приводим данные из отчёта «Роскосмоса», распространённого пресс-службой госкорпорации:
В результате аварии произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя и транспортного грузового корабля. Падение фрагментов ракеты космического назначения произошло в труднодоступном горно-лесистом районе в приблизительно 100 км западнее г. Кызыл (Республика Тыва) без причинения материального ущерба наземной инфраструктуре. Фрагменты третьей ступени РН и ТГК, достигшие земной поверхности, не представляли опасности для окружающей среды и населения.


Члены аварийной комиссии установили следующее: наиболее вероятная причина аварии – вскрытие бака «О» третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора). Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полёте.

Как видно, пресловутый человеческий фактор (при сборке грузовика) как причина аварии «Роскосмосом» называется как «наиболее вероятный» наряду с воздействием посторонних частиц.

Из сообщения «Роскосмоса»:
В ближайшее время в установленном порядке будет представлен план первоочередных мероприятий на предприятиях и в организациях ракетно-космической отрасли по обеспечению безопасного запуска ТГК «Прогресс МС-05».

Использованы фотографии: ultrafreedom.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 77
  1. bouncyhunter Вчера, 19:23
    То же самое звучало и в "предварительной версии" , которая теперь стала "наиболее вероятной"
    bouncyhunter
    1. Монос Вчера, 19:40
      несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора


      Вот этого я не понял. Они что там, на 16К20 вручную втулки точат? Бред, бред, бред.
      Вот пример того, что современные станки могут :
      Монос
      1. Баракуда Вчера, 19:51
        На 16к20 ф3с5 wink
        А если серьезно - видео крутое, но я посмотре бы как эти же станки точат какую нибудь спецсталюку или титановый сплав. Могут конечно, но станки совершенно другие.
        Баракуда
        1. Монос Вчера, 20:16
          Цитата: Баракуда
          А если серьезно - видео крутое, но я посмотре бы как эти же станки точат какую нибудь спецсталюку или титановый сплав. Могут конечно, но станки совершенно другие.

          Я думаю вопрос только в правильном выборе оснастки и режимов.
          Монос
          1. cniza Вчера, 21:43
            Не ошибается только тот , кто ничего не делает и точка.
            cniza
        2. seregatara1969 Вчера, 22:48
          титан режется легко
          seregatara1969
      2. ghby Вчера, 19:58
        Цитата: Монос
        Вот этого я не понял. Они что там, на 16К20 вручную втулки точат? Бред, бред, бред.Вот пример того, что современные станки могут :
        сделать красивую фигуристую финтифлюшку наплевав на допуски и перегрев металла, и сделать простую деталь с заданными минимальными допусками не допустив перегрева, как бы совсем разные вещи, и второе сложнее. Резец(фреза) а так же сам станок изнашиваются соответственно влияют на качество и размер продукции.
        ghby
        1. Монос Вчера, 20:11
          Ваше замечание справедливо для ручной работы. Современный ЧПУ-станок сотки ловит без проблем и в нужных режимах. Вот:


          Или вот:
          Монос
      3. doubovitski Вчера, 22:46
        Да при чём здесь картинки с фокусами? Вы представляете себе конструкцию этих железок? Какие обороты совершает эти детальки? Какие требования вообще, к ним предъявляются? Какие зазоры- хороши, а какие плохи? Нет, ведь? Тогда зачем эта демонстрация?
        Главное- чтобы из случившегося извлекли урок и сделали правильные выводы. Нам здесь, на диване остаётся только надеяться. И не подъелдыкивать.
        doubovitski
        1. Монос Вчера, 23:06
          "Хорошие и плохие зазоры"? Мда... Вы в каком веке живёте? Всё это уже лет сто как нормировано. Короче, понятно. С Вами бесполезно разговаривать. К металлообработке Вы отношения не имеете. hi
          Монос
        2. Михаил Запросто Сегодня, 00:40
          Классический "пилотаж" расследования - фактический материал - анализ - выводы - анализ материалов вывода - работать ...
          Михаил Запросто
        3. Штык Сегодня, 06:17
          Цитата: doubovitski
          Вы представляете себе конструкцию этих железок? Какие обороты совершает эти детальки?

          Ну вот к примеру
          Впечатляет? А какие там сумасшедшие нагрузки fellow
          Штык
      4. Titsen Сегодня, 06:41
        Цитата: Монос
        Вот этого я не понял.


        Я не понял ГЛАВНОГО: т. е. никто не виноват?

        Дальше будет тоже самое?

        Когда же эти коммисионеры-чинуши будут делать выводы на основании которых начнут снимать бездельников и не профессионалов!?

        Таких, например, как дивандек Сюрдюков!
        Titsen
    2. влад66 Вчера, 20:03
      Многие средства массовой информации, которые так живо обсуждали само крушение, факически игнорируют представленные «Роскосмосом» выводы относительно того, что же привело к аварии.

      Это они еще на форуме ВО не были wassat Здесь бы они узнали и причину и следствие и как надо делать и как не надо делать,а так же получили бы наставления в экономике,политике и обороне. request
      влад66
      1. 210окв Вчера, 21:20
        Да,Вы правы,тут и следствие и причина..Это ВО!Причина банальна-наша система.Люди работают за гроши,старые опытные работники ушли,смену не подготовив..Молодежи легче и выгоднее быть офисным планктоном,торгашами-но только не становится к станку или садится за рабочее место монтажника.
        Цитата: влад66
        Многие средства массовой информации, которые так живо обсуждали само крушение, факически игнорируют представленные «Роскосмосом» выводы относительно того, что же привело к аварии.

        Это они еще на форуме ВО не были wassat Здесь бы они узнали и причину и следствие и как надо делать и как не надо делать,а так же получили бы наставления в экономике,политике и обороне. request
        210окв
        1. Михаил Запросто Сегодня, 00:54
          Если мне не изменят память (в миксе фундаментальных метафор) - каждый несёт ответственность за свои поступки перед Господом Богом ... И в современной ситуации без вкл. всех потенциальных ресурсов - + - Есть фактор НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ - всё ПРОСЧИТАТЬ нереально - без потерь не обойтись ...
          Михаил Запросто
      2. Штык Сегодня, 06:19
        Цитата: влад66
        Это они еще на форуме ВО не были Здесь бы они узнали и причину и следствие и как надо делать и как не надо делать,а так же получили бы наставления в экономике,политике и обороне

        Это точно ! good good good good laughing
        Штык
    3. Офицер запаса Вчера, 20:07
      "Как видно, пресловутый человеческий фактор"

      Это не человеческий фактор. Это отсутствие необходимого количества грамотных специалистов, разрушение технологической дисциплины, отсутствие преемственности поколений. Ау, 90-е!
      Офицер запаса
    4. сибиралт Вчера, 23:24
      Обычное раздолбайстсво, сколько ни плати, но расстрел отменен. Да и бизнес нельзя кошмарить. Так и живём: кому бизнес, а кому кошмар!winked
      сибиралт
      1. Штык Сегодня, 06:22
        Цитата: сибиралт
        Обычное раздолбайстсво, сколько ни плати, но расстрел отменен.

        Если за все стрелять, как предлагают здешние горячие головы, то с Россией и воевать никому не надо - сами друг друга перестреляют! Тех кто предлагает - тоже wink laughing
        Штык
  2. Караул73 Вчера, 19:23
    Платить просто нужно токарю Васе больше, а не только офису и директорам. Пропало у власти уважение к труду рабочих, вот и результат.
    Караул73
    1. Владимирец Вчера, 19:37
      Цитата: Караул73
      Платить просто нужно токарю Васе больше

      Сначала надо этого Васю из-под земли выкопать.
      Владимирец
      1. UralЧел Вчера, 19:46
        Цитата: Владимирец
        Цитата: Караул73
        Платить просто нужно токарю Васе больше

        Сначала надо этого Васю из-под земли выкопать.

        а походу Иван Васильевич и не родился ещё...жалко ждать покуда долго придётся
        UralЧел
      2. СТАРПЕР Вчера, 19:53
        Цитата: Владимирец
        Цитата: Караул73
        Платить просто нужно токарю Васе больше

        Сначала надо этого Васю из-под земли выкопать.

        Думаю дядю Васю откопали, показали и опять закопали....У нас так всегда обычно.. angry
        А потом опять все тоже...
        В ближайшее время в установленном порядке будет представлен план первоочередных мероприятий

        Смешно и грустно...

        Болтуны и воры...САБОТАЖНИКИ! negative
        СТАРПЕР
        1. Штык Сегодня, 06:24
          Цитата: СТАРПЕР
          Болтуны и воры...САБОТАЖНИКИ!

          Старпер! Тебя бы точно шлепнули - болтаешь много! wassat
          Штык
      3. Ююка Вчера, 22:52
        Цитата: Караул73
        Платить просто нужно токарю Васе больше

        Сначала надо этого Васю из-под земли выкопать.

        ну да... а еще и место найти где зарыли...сколько времени бездарно потеряно! самое страшное утеряна преемственность - Учителя уходят не успев передать свой опыт... Советская система десятилетиями выстраивала систему подготовки кадров и отношения к молодым специалистам, а при нынешнем подходе тех, кто занимается экономикой даже надежд очень мало... request
        Ююка
    2. Удав КАА Вчера, 20:15
      Цитата: Караул73
      Платить просто нужно токарю Васе больше,

      Космическая промышленность -- это та сфера деятельности, где токарь Вася по возможности должен быть исключен и заменен роботизированным комплексом. Как на линии сборки Еврофайтера. Ну, а нсли операция столь уникальна, что ее может сделать только человек, то это должен быть не "токарь Вася", а мастер-уникум Василий Эдкадович Кулибин (как вариант).
      И зарплата у него должна быть такой, о которой "Зам Гениального директора по маркетингу" мог бы только мечтать...
      Тогда и ракеты не будут падать, и *Булава* перестанет летать через раз, по настроению...А будет стартовать как пуля из АК-47, а ее ББ будут попадать в точку прицеливания как Робин, который Гут, в оперение ранее выпущенной им стрелы.
      Удав КАА
      1. nalogoplatelschik Вчера, 21:07
        Я на месяц ушёл в отпуск, и участок станков с чпу встал и стоял до тех пор, пока я обратно не пришёл.Ну, не совсем встал. Там пара пацанов ковыряла какие-то втулки. Это я к тому, что роботизированный комплекс сам по себе не работает. В советское время я нрограммировал и налаживал роботизированный комплекс советского нроизводства .
        nalogoplatelschik
        1. Ююка Вчера, 23:06
          Я на месяц ушёл в отпуск, и участок станков с чпу встал и стоял до тех пор, пока я обратно не пришёл.Ну, не совсем встал. Там пара пацанов ковыряла какие-то втулки. Это я к тому, что роботизированный комплекс сам по себе не работает. В советское время я нрограммировал и налаживал роботизированный комплекс советского нроизводства

          тоже занимался в советское время роботизированными комплексами wink поэтому рассуждения на тему "вкалывают роботы, а не человек" и "они за нас все сделают" бессмысленно комментировать request Для того, чтобы высокотехнологичные станки и линии работали специалисты нужны высочайшего класса, причем универсальные - и в электронике, и в механике и еще знающие технологию изготовления! Этого понимания к сожалению и не хватает многим "руководителям" производства... И сколько раз с благодарностью вспоминаю советскую систему технического образования, которая всю жизнь помогает решать любую задачу и научиться всему! hi
          Ююка
        2. gridasov Вчера, 23:13
          Абсолютно верно! Станочник должен и способен чувствовать свою машину как себя. Точно так же изобретатель чувствует свое детище. Чтобы понять принципы работы любой турбины мне нужно было отработать столько методик мозгового штурма , что я уже создал саму методику стимуляции работы мозга. Но я дошел до того фундаментального уровня когда смог увидеть причины разрушения деталей ротора при центробежном вращении . Это невероятно , но даже создав прототип такой турбины , при том , что она достаточно проста , не понимая теории нельзя ее увидеть в процессе работы как энергетической машины. Но самое интересное , что так построены и двигатели НЛО-концептуально так же.
          gridasov
    3. 97110 Вчера, 20:22
      Цитата: Караул73
      Пропало у власти уважение к труду рабочих, вот и результат.

      Ууу, как смело и нелицеприятно. А больше Васе платить может работодатель, чтобы Вы поняли - ХОЗЯИН. Власть обязана исполнять ЗАКОН. Закона, обязывающего Хозяина платить больше Васе нет. Есть Закон стоимости, сформулированный Марксом. Другого наша Государева Дума не надумала. Если много думать Дума будет, её, как экстремистскую, вне очереди переизберут. Капитализм у нас в стране, а космические ракеты - пережиток социализма. Это всё проклятые большевики придумали! Если бы не октябрьский переворот, проблем бы с Протонами не было!
      97110
      1. МойВрач Вчера, 20:44
        Цитата: 97110
        Другого наша Государева Дума не надумала

        Значит экономические законы придумывают законодательные ветви власти? Серьёзно?
        Есть и другие теории стоимости, но Вам это знать ни к чему.
        МойВрач
        1. 97110 Вчера, 22:15
          Цитата: МойВрач
          экономические законы придумывают законодательные ветви власти?

          Это ограничение ввели Вы.
          97110
    4. BYV Вчера, 21:36
      Цитата: Караул73
      Платить просто нужно токарю Васе больше

      Не беспокойтесь. Платят, причем платят нормально. Просто платить особо некому. После благословенных 90-х у нас только менеджеры и юристы остались. Сейчас во всю идет подготовка рабочих специалистов, но только когда это реально скажется - вот в чем вопрос.
      BYV
    5. сибиралт Вчера, 23:39
      Ага, Сначала заплати учителю, чтобы дядю Васю научил писать и считать, потом мастеру в обучении профессии, да врачу, чтобы они все не хворали. Вот и получается, что систему менять надо.
      сибиралт
  3. Сергей-8848 Вчера, 19:26
    Разгильдяйство!
    В переводе на казённый, суконный и строгий язык УК - халатность. Дело за малым (только не за стрелочником).
    Сергей-8848
    1. влад66 Вчера, 20:13
      Цитата: Сергей-8848
      Дело за малым (только не за стрелочником).

      Вот как раз стрелочника крайним и сделают. hi
      влад66
  4. Sterlya Вчера, 19:28
    Надо исключить в таком производстве саму мысль. Авось прокатит. Много раз раз сам сталкивался с такой мыслью не профессиональных людишек. Из за этого все беды.
    Sterlya
    1. UralЧел Вчера, 20:00
      Цитата: Sterlya
      Много раз раз сам сталкивался с такой мыслью не профессиональных людишек.

      Вы поди экстрасенс мысли читаете?
      А когда ещё другой рухнет?
      Вот бы мне столкнуться...с мыслью....вот только где она ходит? Вот я явно не там видно хожу...
      а вот наш ВВП ...наверное каждый день с ней сталкивается и сталкивается...в итоге его с толку и сталкивают...поэтому так и живём
      UralЧел
      1. Sterlya Вчера, 21:13
        Цитата: UralЧел
        Цитата: Sterlya
        Много раз раз сам сталкивался с такой мыслью не профессиональных людишек.

        Вы поди экстрасенс мысли читаете?
        А когда ещё другой рухнет?
        Вот бы мне столкнуться...с мыслью....вот только где она ходит? Вот я явно не там видно хожу...
        а вот наш ВВП ...наверное каждый день с ней сталкивается и сталкивается...в итоге его с толку и сталкивают...поэтому так и живём

        Мысли не читаю. Зная мою требовательность. Такие говорят. куда уж точнее. Когда не получается обьяснить. приходится часто увольнять. Раз Человек не понимает просто. значит не его это место.
        Sterlya
  5. silberwolf88 Вчера, 19:29
    Главное - методичная работа над ошибками ...
    Упала культура производства и подготовка персрнала (воспитание нового ... это работа на годы) ... значит нужно ужесточать организацию производства и систему контролей при сборке одновременно подтягивая уровень технической грамотности работников ...
    silberwolf88
    1. UralЧел Вчера, 19:48
      Цитата: silberwolf88
      Главное - методичная работа над ошибками ...

      а сколько надо свалить кораблей....пока исправляем?
      UralЧел
      1. Громобой Вчера, 20:12
        Цитата: silberwolf88
        Главное - методичная работа над ошибками ...

        Следующий запуск 21 февраля.Где уж тут методично...
        Громобой
      2. Sterlya Вчера, 21:17
        Цитата: UralЧел
        Цитата: silberwolf88
        Главное - методичная работа над ошибками ...

        а сколько надо свалить кораблей....пока исправляем?

        что ты за чел? Работать надо.
        Если работал на производстве, должен понять. Если не работал, объяснять моего остатка жизни не хватит уже скорее.
        Sterlya
    2. zart_arn Вчера, 19:57
      Правильно мыслите , только кто этим будет заниматься, особенно на предприятиях ВПК, где командуют вояки. Там главное - выполнение циркуляров, приказов, уставов - тогда никто не станет виноватым даже когда все разлетится в пух и прах.
      Аварии - это естественные и неизбежные результаты любой производственной деятельности, они всегда были есть и будут, вот только снижать их количество возможно лишь зажигая огонь в душе всего коллектива и никакие кнуты и пряники не помогут, особенно в условиях казармы. Кто это понимает и знает, как это сделать ,те - миллионеры и под начало держиморды -полкана никогда не пойдут.
      Поэтому возрождение наукоемких производств - сложнейшая и главнейшая задача для руководства страны, нынешнее на это ,видимо, не способно.
      zart_arn
      1. 97110 Вчера, 20:35
        Цитата: zart_arn
        вот только снижать их количество возможно лишь зажигая огонь в душе всего коллектива

        Правильно. Но в нашем благоустроенном обществе каждая более-менее продвинутая компания считает долгом издать документ с названием "Политика компании в области управления человеческими ресурсами". Любой, даже технически безграмотный человек, вздрагивая представляет, как его(ресурс!) заливают в условный редуктор и, после отработанных нормативных моточасов, сливают отработку. А чтоб не воображал из себя! Чтобы знал, что есть АКЦИОНЕРЫ(!), а он - литровая флакушка с ресурсом.
        97110
      2. Camel Вчера, 22:59
        zart_arn
        Правильно мыслите , только кто этим будет заниматься, особенно на предприятиях ВПК, где командуют вояки. Там главное - выполнение циркуляров, приказов, уставов - тогда никто не станет виноватым даже когда все разлетится в пух и прах.

        Вы, простите, видимо никогда не работали с военной приемкой - они выполняют не циркуляры и указы, а требования КД и гензакзчика. Уставы им конечно важны, НО именно Устав требует от них неукоснительного соблюдения требований генерального заказчика, а именно Министерства Обороны РФ, а в эти требования входят, в том числе и необходимость теоретической защиты проекта (на этапе НИР), необходимость опытной отработки (на этапе ОКР), необходимость доказательства безотказности (тогда же), и, самая вишенка, необходимость соблюдения технологической дисциплины при производстве. Поясню - даже если произойдет авария, то следствие очень быстро выяснит, на каком из этапов была допущена ошибка, и тот Военпред, который поставил СВОЮ подпись под актом приемки этого этапа, пойдет по этапу. Простите за каламбур.
        Camel
  6. Игорь В Вчера, 19:32
    Опять эта вездесущая "посторонняя частица"! Сколько аварий она принесла в истории космонавтики. crying
    Игорь В
    1. UralЧел Вчера, 19:49
      Цитата: Игорь В
      Опять эта вездесущая "посторонняя частица"! Сколько аварий она принесла в истории космонавтики. crying

      в мозгах много посторонних частиц...вот оттуда все беды
      UralЧел
  7. МойВрач Вчера, 19:40
    Крушения перестали быть новостью номер один, стали информационным фоном, ещё пару лет и станет обыденностью.
    МойВрач
    1. UralЧел Вчера, 19:51
      Цитата: МойВрач
      Крушения перестали быть новостью номер один, стали информационным фоном, ещё пару лет и станет обыденностью.

      во во когда будут падать больше....привыкнем - нам что не привыкать...
      UralЧел
    2. СТАРПЕР Вчера, 20:00
      Цитата: МойВрач
      ещё пару лет и станет обыденностью.

      Да уже обыденность, все это..Ну упала и что, типо есть еще деньги в резервном фонде...?
      Расстрелять пару главных менеджеров..(вой правда начнется..) но ничего!
      СТАРПЕР
      1. zart_arn Вчера, 20:14
        Ну да, Вам только в расстрельной команде и работать. laughing
        zart_arn
        1. СТАРПЕР Вчера, 21:23
          Цитата: zart_arn
          Ну да, Вам только в расстрельной команде и работать. laughing

          Я приговоры бы хорошо зачитывал.. "ЗА ИЗМЕНУ И разгильдяйство.."
          Или вот еще .." ЗА ИЗМЕНУ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОДИНЫ приговорить к высшей мере наказания господина "Улюкаева и К" .... Икру жрет гад и водкой запивает дома... angry

          Вот так всегда у нас... negative
          СТАРПЕР
          1. Camel Вчера, 23:05
            СТАРПЕР
            Я приговоры бы хорошо зачитывал.. "ЗА ИЗМЕНУ И разгильдяйство.."

            А мне больше нравится следователь: (в стиле т.Берия) "А что это, товарищ Имярек, сознательная диверсия или преступная халатность? А?" hi
            Camel
      2. Sterlya Вчера, 21:19
        Цитата: СТАРПЕР
        Цитата: МойВрач
        ещё пару лет и станет обыденностью.

        Да уже обыденность, все это..Ну упала и что, типо есть еще деньги в резервном фонде...?
        Расстрелять пару главных менеджеров..(вой правда начнется..) но ничего!

        Выход. Да беда. У нас давно не расстреливают.
        А надо бы.
        Sterlya
        1. свой1970 Вчера, 23:11
          расстрелять?кого?станочника который втулку точил?ОТКшника который слабо проверил?военпреда?главного инженера за то что он станочника каждые пять минут не мативировал и за ручку не водил?
          здесь как раз ситуация - когда будет конкретное лицо виновато.Только вот не легче от этого,не легче...
          Sterlya
          от расстрела "пару главных менеджеров..(вой правда начнется..)" -станочник лучше/качественнее точить не будет,ему это, кроме морального удовлетворения - умения не добавит...
          свой1970
    3. Удав КАА Вчера, 21:17
      Цитата: МойВрач
      ещё пару лет и станет обыденностью.
      Надеюсь этого никогда не случится!
      Удав КАА
  8. gridasov Вчера, 19:45
    Причины аварий неоднократно мною означены в комментариях по космической тематике. Желание создать тяжелые ракеты уперлось в критические возможности отдельных устройств . Человеческий фактор уже не при чем. При критических оборотах ротора турбо топливо нагнетателя или компрессора или по любому другому названию суть не меняется -дисбалансирующим элементом является уже сам гидро газо динамический поток у которого вскрываются показатели его потенциальных превращений. Как это происходит и почему у ученых нет и понятия. Поэтому мечты о тяжелых ракетах упирается в элементарные познания физики. Однако теоретические обоснования уже есть и есть конкретное техническое решение этой проблемы.Будем ждать когда гордыня и самоуверенность главных конструкторов иссякнут.
    gridasov
    1. Громобой Вчера, 20:01
      Цитата: gridasov
      Поэтому мечты о тяжелых ракетах упирается в элементарные познания физики.

      Отчего же,у нас мечты о тяж.ракете упираются в сокращение бюджета на космос.А причины отказа могут быть самыми неожиданными ,о чём "законы физики" даже представления не имеют в свете своей сугубой научности.Например контрафактное техническое масло...
      Громобой
    2. Комментарий был удален.
    3. slovak007 Вчера, 21:21
      дисбалансирующим элементом является уже сам гидро газо динамический поток у которого вскрываются показатели его потенциальных превращений. Как это происходит и почему у ученых нет и понятия

      Сильно сказано, понять правда что это еще значит... recourse
      P.S. Хотя гидравлику, аэродинамику, сопромат, прочность и термех знаю хорошо.
      Да кстати кроме экспериментальной отработки компрессоров/турбин (с привличением даже таких методов как голографическая и спекл-интерферометрия) создается матмодель например в ANSYS, Star-CD и других системах, которая позволяет "нащупать" режимы работы.
      А если по аварии говорить конкретно, то не забывайте еще один факт - внутренняя политика...
      slovak007
      1. gridasov Вчера, 22:46
        Нет , я чисто про физический процесс истечения гидро газо динамического потока по поверхности истечения лопастей или лопаток. дело в том , что все вышеназванные мат модели не способны анализировать всю совокупность явлений в процессе истечения потока .Нащупать , как вы говорите режим работы поэтому и не просто не способны , а не способны увидеть то как нужно изменить алгоритмы процесса этого истечения. Во-первых учтите , что на двоичном коде невозможно построить пространственную модель напряжений в пространстве , во вторых невозможно моделировать динамику совмещенных процессов, в третьих в самой мат. модели нет возможности анализа процессов происходящих в самом гидро газо динамическом потоке. Или я не прав? В общем по теории можно спорить долго , но у вас нет и решения проблемы потому , что вы не видите причин разрушений. При этом проблема решается весьма просто . А именно тем , что в самом устройстве просто и банально нужно все сделать до наоборот. Я не буду рассказывать о тонкостях поскольку это слишком важно поскольку сами технические решения уже являются предпосылкой для создания авиационных двигателей на новых алгоритмах процесса .
        gridasov
    4. Sterlya Вчера, 21:22
      Цитата: gridasov
      Причины аварий неоднократно мною означены в комментариях по космической тематике. Желание создать тяжелые ракеты уперлось в критические возможности отдельных устройств . Человеческий фактор уже не при чем. При критических оборотах ротора турбо топливо нагнетателя или компрессора или по любому другому названию суть не меняется -дисбалансирующим элементом является уже сам гидро газо динамический поток у которого вскрываются показатели его потенциальных превращений. Как это происходит и почему у ученых нет и понятия. Поэтому мечты о тяжелых ракетах упирается в элементарные познания физики. Однако теоретические обоснования уже есть и есть конкретное техническое решение этой проблемы.Будем ждать когда гордыня и самоуверенность главных конструкторов иссякнут.

      Все это хрень.
      Призвать Берия! за пару месяцев все проблемы решили бы. Нет патриотизма, да и у всех одни деньги в голове да Чернышь Обама Юбезьяна. wassat
      Sterlya
      1. gridasov Вчера, 22:52
        О каких месяцах Вы говорите? Вопрос нужно только воплотить в жизнь. Методика расчета -есть ! Концептуальная модель есть ! Станочное оборудование позволяет сделать турбину в один присест. И это я говорю только про одно направление применения методики и устройства . Поэтому соглашусь с вами , что нет духа научного познания . Я еще не слышал . чтобы кто-то пытался меня понять . Одни только насмешки . А ведь все работает и все очевидно как ясный день. Я точно знаю , что без нашего решения ракетная отрасль будет топтаться на месте . А ведь маленький вопросик , который лежит в фундаменте всего огромного процесса не дает движения вперед.
        gridasov
      2. свой1970 Вчера, 23:16
        Цитата: Sterlya
        Цитата: gridasov
        Причины аварий неоднократно мною означены в комментариях по космической тематике. Желание создать тяжелые ракеты уперлось в критические возможности отдельных устройств . Человеческий фактор уже не при чем. При критических оборотах ротора турбо топливо нагнетателя или компрессора или по любому другому названию суть не меняется -дисбалансирующим элементом является уже сам гидро газо динамический поток у которого вскрываются показатели его потенциальных превращений. Как это происходит и почему у ученых нет и понятия. Поэтому мечты о тяжелых ракетах упирается в элементарные познания физики. Однако теоретические обоснования уже есть и есть конкретное техническое решение этой проблемы.Будем ждать когда гордыня и самоуверенность главных конструкторов иссякнут.

        Все это хрень.
        Призвать Берия! за пару месяцев все проблемы решили бы. Нет патриотизма, да и у всех одни деньги в голове да Чернышь Обама Юбезьяна. wassat
        -проблема в том что стрелять придется СНАЧАЛА Васю токаря который ту втулку точил.....Причем не взирая на наличие/отсутствие в нем патриотизма....
        свой1970
    5. КОСМОС Вчера, 23:11
      Цитата: gridasov
      При критических оборотах ротора турбо топливо нагнетателя или компрессора или по любому другому названию суть не меняется -дисбалансирующим элементом является уже сам гидро газо динамический поток у которого вскрываются показатели его потенциальных превращений.

      За бугром нам расказывали о проблемах и методиках компьютерного моделировани газожидкостных динамических процессов в элементах со сложной геометрией, действительно с ростом скоростей и погоней за эффективностью, конструктивная часть отходит на второй план, непоняв досконально всех механизмов происходящего нельзя вытачить правильно деталь.
      КОСМОС
  9. Комментарий был удален.
  10. Стройный Камыш Вчера, 19:48
    НАЗВАНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИИ ТГК «ПРОГРЕСС МС-04»

    www.facebook.com/Roscosmos/photos/a.1398392870415
    396.1073741828.1398327333755283/1851388388449173

    ...возможные причины...
    Стройный Камыш
  11. Изгоняющий либероидов Вчера, 19:52
    Как всегда -виновен слесарь Пупкин и сборщик Попкин -с них и удержать стоимость ракеты,комсмического грузовика, полезной нагрузки бывшей в этом грузовике, и,попутно приковать их к позорному столбу чтоб другим неповадно было! fool
    Изгоняющий либероидов
  12. Старый26 Вчера, 19:59
    Цитата: gridasov
    Причины аварий неоднократно мною означены в комментариях по космической тематике. Желание создать тяжелые ракеты уперлось в критические возможности отдельных устройств .

    А причем тут тяжелые ракеты? "Прогресс" пускают старой проверенной "семеркой". В данном случае это была предпоследняя ракета. Больше не производить, не эксплуатировать ее не будут
    Старый26
    1. Wasiliy1985 Вчера, 20:49
      Ой ли? А "Союзы" к МКС чем запускать будут? Насколько мне известно, программа МКС еще жива и пока её в утиль не списывают даже американцы.. Пусть и через наши "Союзы", но они туда попадать желают. А носитель - что для "Союзов", что для "Прогрессов" один и тот же - старая проверенная, хоть и полностью переработанная, "семерка" Р-7.
      Тут, кстати, эпитет "старая проверенная" я употребляю исключительно в положительном ключе - носитель делался в свое время под конкретные задачи, но СП вложил в него такой потенциал на развитие, что до сих пор "жива старушка" и еще после модернизации некоторым молодым фору дает. Силён был гений СОВЕТСКОГО конструктора!
      Wasiliy1985
  13. valent45 Вчера, 20:49
    Специалистов в производстве становится всё меньше и меньше. Скоро с фонарём будем бегать искать
    бульдозериста или крановщика.
    valent45
  14. weksha50 Вчера, 21:12
    Часто... слишком часто... какая-то положительная динамика... И, как обычно, "пресловутый человеческий фактор"...
    Согласен с причинно-следственной связи человеческого фактора и аварии... Этот фактор - в руководстве, в первую очередь, которое не может организовать работу и подготовку кадров... Этот фактор - в полнейшей безответственности - падают, как перезревшие яблоки с дерева... Я не ратую за то, чтобы найти стрелочника и посадить лет на надцать (это - само собой разумеется)...
    Я ратую за то, что давно пора было навести порядок хотя бы в такой ответственнейшей отрасли, как космическая...
    Кстати, "гавкнулись" не просто денежки... Гавкнулись денежки, которым можно было бы найти гораздо более эффективное применение... Не на воровство-распил, а на те же пенсии, медицину и т.д.
    Там своровали-распилили, здесь - ракетопад... Так никаких бюджетов не хватит... Для "электората", разумеется...
    weksha50
  15. Старый26 Вчера, 21:15
    Цитата: Wasiliy1985
    Ой ли? А "Союзы" к МКС чем запускать будут? Насколько мне известно, программа МКС еще жива и пока её в утиль не списывают даже американцы..

    Прошу прощения. Пока кое-что исправлял в предыдущем посте, доисправлялся до того, что часть сообщения исчезла. Это была предпоследняя ракета "Союз-У". Вот ее производить и эксплуатировать больше не будут. На последней (сер.№ Т15000-145) уйдет "Прогресс-МС5" в этом году. В дальнейшем "прогрессы" будут пускать на версии "Союз-2-1а", ну а космонавтов на МКС на том, на чем и до этого "Союз ФГ"
    Старый26
  16. JustMe Вчера, 21:54
    Недавно я просматривал видео-записи, которые делал на работе незадолго до ухода из космической промышленности...

    ...Ну это же полный идиотизм.. И на этот "Детский Сад" решено сделать ставку...

    В частной фирме, где я сейчас работаю, этаж разработчиков - это жесткий "бойцовский клуб"...
    С пару месяцев назад, когда в космическом НИИ стало совсем плохо с зарплатой, тот "Детский Сад "Надежда -и-Перспектива" ломонулся к нам трудоустраиваться... ну, попробовали... и ушли восвояси с трясущимися коленками...
    JustMe
  17. Старый26 Вчера, 22:18
    Цитата: weksha50
    Часто... слишком часто... какая-то положительная динамика

    Да нет никакой, в принципе положительной динамики. Если смотреть по годам и странам за последние 10 лет (тройка стран - Россия, США, Китай) то в лучшем положении (отношение аварий к всем запускам) находится Китай. У него всего 4 аварии на 151 пуск, т.е. 2,65%
    На втором месте США. У них 8 аварий на 190 пусков, т.е. 4,21%. На третьем мы - 18 аварий на 289 пусков или 6,23%.
    Конечно основную роль играет человеческий фактов в любом проявлении - недостаточная квалификация, отсутствие или недостаточный контроль, нарушение технологии изготовления и еще ХЗ что. Но, положительной динами к счастью нет. Скачки есть, но нет роста

    Если посмотреть количество аварий по годам за последние 10 лет, то в
    2007 год. Россия (2), США (2)
    2008 год. Россия (1), США (1)
    2009 год. Россия (1), США (1), КНР (1)
    2010 год. Россия (1)
    2011 год. Россия (3), США (1), КНР (1)
    2012 год. Россия (1)
    2013 год. Россия (2), КНР (1)
    2014 год. Россия (2), США (1)
    2015 год. Россия (3), США (2)
    2016 год. Россия (1), КНР (1)
    Старый26
  18. алексей1213 Сегодня, 00:29
    Определение наиболее вероятно не несёт в себе никакой конкретики.Втулки в насосы давно точат на ЧПУ.Допустим что случайно пропустили брак,то как насос прошёл испытания на пролив выдержав все параметры.Про инородные предметы это бред если только туда специально ничего не запихнули.Прецедент уже был когда на Хруничева в патрубках двигателя нашли алюминевые пломбы .Алюминий с гептилом не дружит.Такие выводы комиссии к решению проблемы не приведут.
    алексей1213
  19. лысова Сегодня, 07:00
    Если уж быть объективным, то почему то молчим и про другие версии. Банально может и звучит. А если кто то помог из вне. Специалист на определённом этапе проверки это может сделать( не хочу ни кого винить). Думаете если оборонка, то это всё, железная стена, так она и подвержена больше всего атакам ( работал - знаю). И ещё штришок. Думаю в ЦУПе внимательно смотрели видео в момент когда это случилось.
    лысова

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