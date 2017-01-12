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Тонкости литовской дипломатии
Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичюс прокомментировал заявление посла России Александра Удальцова о том, что налаживание отношений двух стран должно происходить на основе контактов между депутатами. По мнению Линкявичюса, такой диалог должен быть «принципиальным».
Ранее российский посол анонсировал создание в Государственной Думе комиссии по межпарламентским связям с Литвой, целью которой будет установление необходимых условий для создания благоприятной атмосферы в интересах взаимного сотрудничества.
Удальцов отметил, что в настоящее время российско-литовские отношения находятся не в лучшем состоянии, и что именно законодательные органы двух стран могли бы переломить сложившуюся негативную тенденцию. По его словам, Москва заинтересована в Вильнюсе как в стабильном и надежном партнере.
В связи с этим реакция литовской стороны представляет особый интерес как образец ораторского искусства дипломатов. Линас Линкявичюс внешне положительно оценил перспективы общения парламентариев, тем более, что аналогичная группа по взаимоотношениям с Россией уже создана в литовском Сейме. Он также отметил, что любой диалог двух стран должен быть «принципиальным», что подразумевает ведение переговоров не с «оборонных позиций».
Сложно однозначно ответить на вопрос, что конкретно стоит за этими словами. Казалось бы, практика международных отношений показывает, что за конструктивным предложением одной стороны следует обсуждение, обмен мнениями, согласование и достижение консенсуса. Соответственно, в данном случае, если политическое руководство Литвы действительно заинтересовано в установлении добрососедских отношений, логично с его стороны было бы пойти навстречу и самостоятельно инициировать встречу представителей парламентов двух государств.
Однако пока литовские власти не отметились какими-либо реальными шагами, направленными на укрепление доверия с восточным соседом. Наоборот, вместо того, чтобы попытаться стать мостом между Брюсселем и Москвой и проводить сбалансированную политику в отношении всех соседей, местные лидеры явно и однозначно подчеркивают свою приверженность ценностям трансатлантизма, невзирая на тот ущерб, какой эта однобокость уже нанесла экономике страны.
Так, литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис объявил введение всеобщего призыва в вооруженные силы целью действующего правительства. Разумеется, министерством обороны должны быть проведены соответствующие подготовительные мероприятия, связанные с созданием необходимой инфраструктуры и системы обеспечения. Военное строительство в стране, и так не являющейся передовой в сфере социально-экономического развития, неизбежно приведет к увеличению нагрузки на бюджет и, как следствие, новые расходы лягут на плечи налогоплательщиков.
Остается надеяться, что инициативы парламентариев смогут быть реализованы вопреки сложившейся напряженной обстановке, а экономические расчеты возьмут верх над стремлением руководства Литовской республики всеми силами показать, что солидарность с Западом для него важнее благосостояния собственного государства.
Автор: Аркадий Нойман
Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичюс прокомментировал заявление посла России Александра Удальцова о том, что налаживание отношений двух стран должно происходить на основе контактов между депутатами. По мнению Линкявичюса, такой диалог должен быть «принципиальным».
Ранее российский посол анонсировал создание в Государственной Думе комиссии по межпарламентским связям с Литвой, целью которой будет установление необходимых условий для создания благоприятной атмосферы в интересах взаимного сотрудничества.
Удальцов отметил, что в настоящее время российско-литовские отношения находятся не в лучшем состоянии, и что именно законодательные органы двух стран могли бы переломить сложившуюся негативную тенденцию. По его словам, Москва заинтересована в Вильнюсе как в стабильном и надежном партнере.
В связи с этим реакция литовской стороны представляет особый интерес как образец ораторского искусства дипломатов. Линас Линкявичюс внешне положительно оценил перспективы общения парламентариев, тем более, что аналогичная группа по взаимоотношениям с Россией уже создана в литовском Сейме. Он также отметил, что любой диалог двух стран должен быть «принципиальным», что подразумевает ведение переговоров не с «оборонных позиций».
Сложно однозначно ответить на вопрос, что конкретно стоит за этими словами. Казалось бы, практика международных отношений показывает, что за конструктивным предложением одной стороны следует обсуждение, обмен мнениями, согласование и достижение консенсуса. Соответственно, в данном случае, если политическое руководство Литвы действительно заинтересовано в установлении добрососедских отношений, логично с его стороны было бы пойти навстречу и самостоятельно инициировать встречу представителей парламентов двух государств.
Однако пока литовские власти не отметились какими-либо реальными шагами, направленными на укрепление доверия с восточным соседом. Наоборот, вместо того, чтобы попытаться стать мостом между Брюсселем и Москвой и проводить сбалансированную политику в отношении всех соседей, местные лидеры явно и однозначно подчеркивают свою приверженность ценностям трансатлантизма, невзирая на тот ущерб, какой эта однобокость уже нанесла экономике страны.
Так, литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис объявил введение всеобщего призыва в вооруженные силы целью действующего правительства. Разумеется, министерством обороны должны быть проведены соответствующие подготовительные мероприятия, связанные с созданием необходимой инфраструктуры и системы обеспечения. Военное строительство в стране, и так не являющейся передовой в сфере социально-экономического развития, неизбежно приведет к увеличению нагрузки на бюджет и, как следствие, новые расходы лягут на плечи налогоплательщиков.
Остается надеяться, что инициативы парламентариев смогут быть реализованы вопреки сложившейся напряженной обстановке, а экономические расчеты возьмут верх над стремлением руководства Литовской республики всеми силами показать, что солидарность с Западом для него важнее благосостояния собственного государства.
Автор: Аркадий Нойман