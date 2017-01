Поднебесные ласточки

Беспилотники китайской разработки поставляются не только в НОАК. И хотя иностранные покупатели представлены в основном государствами, которым по разным причинам недоступны более совершенные американские или израильские аппараты, достижения КНР заслуживают внимания.Наиболее интересны китайские разведывательно-ударные БЛА. Существенную долю имеющихся и создаваемых систем составляют аппараты самолетного типа. В работы по данной тематике вовлечены ведущие предприятия авиапрома.В линейке Авиастроительной корпорации Китая (AVIC) – Wing Loong I, Wing Loong II (известные также как Pterodactyl I и Pterodactyl II) и Cloud Shadow, относящиеся к классу высотных аппаратов большой продолжительности полета (MALE), которые могут использоваться как в разведывательных, так и в ударных целях. Они были разработаны специалистами Авиационного научно-исследовательского института Чэнду (CADI), входящего в состав AVIC. Все три аппарата выполнены по одинаковой схеме: центроплан с V-образным хвостовым оперением. По очертаниям они вызывают отчетливые ассоциации с израильским Hermes 900, а также американскими Predator B (Reaper) и Predator C (Avenger). И если «Птеродактили» демонстрировались уже неоднократно, то Cloud Shadow («Облачная тень») была впервые показана на ноябрьском авиасалоне в Чжухае («ВПК», № 47, 2016).Проект БЛА Wing Loong I начат в 2005 году, и уже в 2007-м осуществлен первый полет. Максимальная взлетная масса аппарата – 1100 килограммов, размах крыла – 14 метров. Аппарат, оснащенный турбовинтовым двигателем, может подниматься до шести тысяч метров. Максимальная продолжительность полета – 20 часов, дальность действия по радиоканалу – 200 километров. БЛА поднимает 200 килограммов полезной нагрузки, из них половину – на внешних подвесках. Это может быть многоканальная оптико-электронная система наблюдения и РЛС с синтезированной апертурой, разнообразные системы вооружения, включая ПТУР AKD-10, планирующие авиабомбы FT-7/130. Макет впервые показали в 2008-м на авиавыставке в Чжухае. Известно, что БЛА Wing Loong используются НОАК, в 2015 году они даже появились на параде в Пекине. Правительство Китая одобрило экспорт этих систем. На настоящий момент известно о поставках в Египет, Нигерию, ОАЭ и Узбекистан.БЛА Wing Loong II, созданный в развитие предыдущей модели, впервые продемонстрировали на прошлогодней Aviation Expo China. Максимальная взлетная масса образца – порядка 4200 килограммов, размах крыла – 20,5 метра. Новая версия отличается оптимизированной аэродинамикой, более широким использованием современных конструкционных материалов, а также мощным турбовинтовым двигателем. По информации разработчика, продолжительность полета Wing Loong II составляет те же 20 часов, потолок – чуть более девяти тысяч метров. По некоторым данным, помимо канала связи БЛА-НСУ аппарат может оснащаться аппаратурой спутниковой связи. Известно, что беспилотник снабжен бортовой оптико-электронной системой разведки и наблюдения и РЛС с синтезированной апертурой, способен нести аппаратуру РТР и РЭБ, системы ретрансляции данных. Кроме того, БЛА решает ударные задачи – на шести точках подвески размещается высокоточное оружие общей массой до 480 килограммов, в том числе до 12 ракет «воздух-поверхность», бомб FT-9/50, TL-10, а также с лазерной головкой самонаведения GB3. По появлявшейся в прессе информации, БЛА Wing Loong II в настоящее время испытывается. О начале серийного производства комплекса не сообщалось.Cloud Shadow предлагается использовать в двух основных конфигурациях – как разведывательный и как разведывательно-ударный. Крейсерская высота – 14 тысяч метров. Турбореактивный двигатель позволяет развивать существенно большие по сравнению с Wing Loong I и II скорости – до 620 километров в час, однако это сказывается на продолжительности полета – шесть часов максимум. Корпорация AVIC предлагает Cloud Shadow со стандартным пакетом подключения радиосвязи на линии прямой видимости, который предусматривает радиус действия 290 километров. Масса полезной нагрузки аппарата достигает 400 килограммов. Под каждой консолью крыла расположено по три точки подвески оружия, в качестве которого в настоящий момент предлагаются разнообразные бомбы, включая Blue Arrow 7, Blue Arrow 21, AG-300M, YJ-9Е, и ракеты «воздух-поверхность». По сведениям AVIC, все БЛА имеют возможность выполнять взлет и посадку в автоматическом режиме.Любопытно, что в части разведывательно-ударных беспилотников в КНР наблюдается внутренняя конкуренция. Параллельную ветвь развития представляет подразделение Китайской авиационно-космической научно-технологической корпорации (China Aerospace Science and Technology Corporation – CASC), создавшее два разведывательно-ударных аппарата семейства CaiHong («Радуга») – CH-4 и CH-5. Оба выполнены по схеме, аналогичной БЛА семейства Wing Loong, заимствованной у американских разработчиков.CH-4, впервые продемонстрированный в 2013 году на 15-й выставке Aviation Expo в Пекине, представляет собой многофункциональную платформу, на которой могут размещаться как аппаратура разведки и наблюдения, так и оружие. Взлетная масса – порядка 1330 килограммов. Максимальная продолжительность полета – 40 часов. БЛА несет полезную нагрузку до 350 килограммов, в том числе ракеты с лазерным наведением AR-1, бомбы малого калибра с тепловыми и лазерными полуактивными ГСН FT-5. Известно, что CH-4 помимо НОАК направлялись иностранным заказчикам. В частности, известно о поставках Ираку, где эти беспилотники применялись в боевых операциях. По появившейся летом информации, данная модель, возможно, используется и пакистанскими военными. Предположительно – для испытаний и оценки.CH-5 выполнил первый полет в августе 2015-го. В прошлом году на Airshow China был показан полноразмерный образец с набором возможного вооружения. БЛА имеет взлетную массу около 3300 килограммов, размах крыла – порядка 21 метра. Сообщалось, что конструкция выполнена из композиционных материалов. Аппарат оснащен турбовинтовым двигателем WJ-9 разработки Zhuzhou Aeroengine Company (ZAC). Продолжительность полета может достигать 40 часов. Потолок – 7600 метров. По данным, максимальная масса полезной нагрузки БЛА – около тысячи килограммов. Беспилотник может нести восемь ракет типа AR-1 и бомбы FT-7.Проекты разведывательно-ударных БЛА вертолетного типа гораздо малочисленнее. Тем не менее в КНР имеется несколько систем, также, очевидно, конкурирующих между собой. Любопытно, что в создании коптеров принимают участие фирмы, известные разработками беспилотников самолетного типа.Упоминавшаяся CASC предлагает разведывательно-ударную модель QY-1. Это военная версия гражданского БЛА V750, который первоначально был разработан фирмой Weifang Tianxiang Aviation Industry Co. Ltd (ныне – Shenzhen Tianxiang Aviation Industry Co Ltd) на базе созданного еще в середине 50-х американского легкого пилотируемого вертолета Brantly B-2. Аппарат взлетной массой около 750 килограммов выполнен по классической схеме. На него ставится двигатель Lycoming IVO-360-A1A мощностью 180 лошадиных сил, который вращает трехлопастный несущий винт. БЛА может выполнять полеты продолжительностью до четырех часов, неся до 80 килограммов полезной нагрузки, в числе которой расположенный в носовой части гиростабилизированный подвес с оптико-электронной аппаратурой наблюдения. Впервые беспилотник был продемонстрирован общественности на ноябрьском авиасалоне в Чжухае. Известно, что прототип QY-1 совершил первый полет в начале 2016-го, основные летные испытания и отработка ожидаются в 2017 году.В числе новинок компании AVIC – беспилотный вертолет AV500W. Он построен на базе гражданской модели AV500. Максимальная взлетная масса составляет 470 килограммов. Аппарат может оставаться в воздухе до восьми часов, выполняя полеты в радиусе до 200 километров на высотах до четырех тысяч метров. Сообщается, что БЛА способен нести полезную нагрузку общей массой до 160 килограммов, включая различные датчики и средства разведки, расположенные на гиростабилизированном подвесе, а также ракетное вооружение класса «воздух-поверхность». Беспилотник может быть вооружен ракетами TL-2 с оптической ГСН или управляемыми авиабомбами.Несколько проектов вертолетных БЛА предлагает компания Norinco. В частности, здесь был разработан Sharp Eye III, предназначенный для разведывательных и ударных задач. Он построен по схеме с одним несущим и рулевым винтами. Максимальная взлетная масса беспилотника – 450 килограммов, в том числе до центнера полезной нагрузки. Используется двигатель Rotax-914UL. Продолжительность полета может достигать четырех – шести часов. На вертолете устанавливается оптико-электронная система наблюдения, включающая телевизионную камеру видимого диапазона, тепловую камеру и лазер для подсветки целей. Согласно китайским источникам БЛА может оснащаться легким вооружением, включая ракеты BRM1. Аппарат был впервые показан на Air Show China в 2014 году.Одно из подразделений Norinco ведет разработку разведывательно-ударного беспилотного вертолета соосной схемы Golden Eagle CR500. БЛА оснащается оптико-электронной системой наблюдения и двумя ПТУР Blue Arrow 9.Стоит отметить, что в КНР уже нашли для себя определенную нишу на данном рынке и продолжают ее развивать. Среди иностранных заказчиков разведывательно-ударных БЛА, созданных в Поднебесной, называются Ирак, Казахстан, Пакистан, Саудовская Аравия и некоторые другие государства. В отдельных случаях, чтобы обойти букву режима контроля ракетных технологией (РКРТ), китайские разработчики вводят ограничения на определенные характеристики предлагаемых БЛА.Кроме политического, играет роль и ценовой фактор – предлагаемые системы выгодно отличаются от других передовых разработок. Если развитие данного направления в стране продолжится, КНР в ближайшие годы наверняка увеличит свою долю рынка.