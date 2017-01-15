Лесобаза мегатонного класса

11 января 1957 года советское правительство приняло решение о строительстве среди лесов и северных болот вблизи станции Плесецкая Архангельской области объекта «Ангара». Он задумывался как испытательный ракетный полигон и одновременно база для первых МБР Р-7 (SS-6 «Заболонь»). Ныне это самый северный космодром Плесецк.Его история началась с создания в этом месте дивизии боевых межконтинентальных баллистических ракет Р-7. Выбранное место отвечало всем требованиям военных: непроходимая тайга и постоянная низкая облачность облегчали маскировку стратегического объекта. А главное – минимальное расстояние до территорий вероятного противника.Рождение «Ангары» в разгар холодной войны проходило в тени космодрома Байконур и имело статус государственной тайны. Формирование объекта как дивизии МБР завершилось к концу 1958 года. А уже в январе 1960-го на дежурство был поставлен первый ракетный комплекс с Р-7 под названием «Лесобаза».Для советских людей все это действительно было тайной, о соединении «семерок» в архангельских лесах в открытую заговорили только в 90-е годы. Зато американцы знали об объекте уже с 60-х, когда отсюда произвели первые космические пуски. Парадокс советских времен да отчасти, наверное, и нынешних, что вероятный противник знает о нас больше, чем наши военные. Не хочу развивать эту тему, но знаю, что говорю.Малоизвестный факт: «Лесобаза» сыграла свою роль в самый напряженный период Карибского кризиса – в критический момент стартовый комплекс держал наготове ракету с ядерной головкой. Американцы наверняка об этом знали.Претерпев изменения в развитии, объект «Ангара» превратился в полигон, в дальнейшем преобразованный в 1-й государственный испытательный космодром. С 1970 и до начала 90-х годов он удерживал лидерство по числу стартов на орбиту. И сейчас обеспечивает часть российских космических программ, связанных с оборонными, а также народно-хозяйственными и коммерческими пусками непилотируемых аппаратов.За 60 лет бурного развития, конечно, не все проходило гладко в таком деле, как ракетные испытания. Случались и ЧП, к сожалению, с гибелью людей. Самое крупное произошло 18 марта 1980 года при заправке ракеты. Взрыв топлива отнял 48 жизней.Сегодня в состав самого северного космодрома входят шесть центров, связанных с испытаниями различных ракетных комплексов. После введения Восточного Плесецк сохранит за собой функции главного военного космодрома страны, иными словами – возвратится к истокам.