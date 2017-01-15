13:16 15 января

Лесобаза мегатонного класса

11 января 1957 года советское правительство приняло решение о строительстве среди лесов и северных болот вблизи станции Плесецкая Архангельской области объекта «Ангара». Он задумывался как испытательный ракетный полигон и одновременно база для первых МБР Р-7 (SS-6 «Заболонь»). Ныне это самый северный космодром Плесецк.

Лесобаза мегатонного классаЕго история началась с создания в этом месте дивизии боевых межконтинентальных баллистических ракет Р-7. Выбранное место отвечало всем требованиям военных: непроходимая тайга и постоянная низкая облачность облегчали маскировку стратегического объекта. А главное – минимальное расстояние до территорий вероятного противника.

Рождение «Ангары» в разгар холодной войны проходило в тени космодрома Байконур и имело статус государственной тайны. Формирование объекта как дивизии МБР завершилось к концу 1958 года. А уже в январе 1960-го на дежурство был поставлен первый ракетный комплекс с Р-7 под названием «Лесобаза».


Для советских людей все это действительно было тайной, о соединении «семерок» в архангельских лесах в открытую заговорили только в 90-е годы. Зато американцы знали об объекте уже с 60-х, когда отсюда произвели первые космические пуски. Парадокс советских времен да отчасти, наверное, и нынешних, что вероятный противник знает о нас больше, чем наши военные. Не хочу развивать эту тему, но знаю, что говорю.

Малоизвестный факт: «Лесобаза» сыграла свою роль в самый напряженный период Карибского кризиса – в критический момент стартовый комплекс держал наготове ракету с ядерной головкой. Американцы наверняка об этом знали.

Претерпев изменения в развитии, объект «Ангара» превратился в полигон, в дальнейшем преобразованный в 1-й государственный испытательный космодром. С 1970 и до начала 90-х годов он удерживал лидерство по числу стартов на орбиту. И сейчас обеспечивает часть российских космических программ, связанных с оборонными, а также народно-хозяйственными и коммерческими пусками непилотируемых аппаратов.

За 60 лет бурного развития, конечно, не все проходило гладко в таком деле, как ракетные испытания. Случались и ЧП, к сожалению, с гибелью людей. Самое крупное произошло 18 марта 1980 года при заправке ракеты. Взрыв топлива отнял 48 жизней.

Сегодня в состав самого северного космодрома входят шесть центров, связанных с испытаниями различных ракетных комплексов. После введения Восточного Плесецк сохранит за собой функции главного военного космодрома страны, иными словами – возвратится к истокам.
Автор: Вадим Кулинченко
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/34637


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Комментарии 17
  1. Teberii Сегодня, 08:00
    Интересная статья узнал много нового спасибо.
    Teberii
    1. Котище Сегодня, 08:29
      Поддерживаю!
      Хотя хотелось бы услышать версии автора, кто раскрыл космодром?
      Котище
      1. амурец Сегодня, 10:03
        Цитата: Котище
        Хотя хотелось бы услышать версии автора, кто раскрыл космодром?

        Такой объект трудно скрыть, тем более что этот район Архангельской области всегда интересовал американскую разведку. Помимо Песецка в этом районе Архангельской области находится Северодвинск и Ненокса. Полигон Новая Земля.
        амурец
      2. jjj Сегодня, 11:37
        Цитата: Котище
        Хотя хотелось бы услышать версии автора, кто раскрыл космодром?

        Местонахождение, по сообщениям самих американцев, было определено совершенно случайно... американскими школьниками. У них было задание вычислить орбиту спутника. Когда расчеты были произведены, то получилось, что старт произошел из тайги на севере СССР. Ребят пожурили, что они допустили ошибку. Пересчет орбиты, снова указал на то же место. Тогда расчетами заинтересовалась американская разведка. Они быстро поняли, что русские обдурили их не только с Байконуром, но и с "Мирным". Название "Плесецк" дали уже во времена так называемой гласности.
        Кстати, самым северным нашим космодромом можно считать именно Неноксу, веренее Сопку, поскольку там есть возможность отправлять груз в космос
        jjj
        1. Авиатор_ Сегодня, 12:19
          Ну, если у америкосов школьники рассчитывают исходную точку старта по данным траекторных измерений орбиты, то это только в альтернативной истории. Америкосы такое могут написать, но Вы-то почему так легковерны?
          Авиатор_
      3. KCA Сегодня, 11:42
        Как кто? СПРН, для того и создана и у нас и у амеров
        KCA
      4. svp67 Сегодня, 11:58
        Цитата: Котище
        Хотя хотелось бы услышать версии автора, кто раскрыл космодром?

        А Вы посмотрите фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», как там люди о жизни на рыбалке беседуют на фоне взлетающих из-за сопок ракет. Как это то скрыть?
        svp67
      5. Федор Сегодня, 12:00
        Космодром подробно раскрыл предатель Пеньковский. До этого с него было произведена пара испытательных пусков в сторону Камчатки и Сары-Шагана и всё, легли на дно и сидели тихо, как мышки. Американцы по косвенным признакам (невозможно скрыть масштабное строительство), начавшиеся полёты шпионов У-2, неясные слухи и т.д., догадывались о существовании в этом месте чего-то такого, но прояснил им картину именно Пеньковский. Именно после этого, когда стало понятно, что собственно говоря от американцев скрывать нечего, с одной стороны, а с другой потребовались запуски некоторых специализированных спутников на полярные орбиты, с космодрома Плесецк начались регулярные запуски в 1965 году. А вообще статейка слабенькая, и даже иллюстрация приведена современного, недавно построенного старта ракеты "Ангара". В интернете есть собственные сайты космодрома Плесецк, города Мирный, хорошие видеоролики на Ютубе с историей строительства космодрома. Там информации неизмеримо больше.
        Федор
        1. Авиатор_ Сегодня, 12:16
          А вообще статейка слабенькая, и даже иллюстрация приведена современного, недавно построенного старта ракеты "Ангара". Естественно, что может написать замполит, имевший во время службы прозвище "е.. т..мать". Он всегда отличался верхоглядством.
          Авиатор_
  2. кеп Сегодня, 08:30
    Парадокс советских времен да отчасти, наверное, и нынешних, что вероятный противник знает о нас больше, чем наши военные. Не хочу развивать эту тему, но знаю, что говорю.
    Но ведь узнаем иногда. laughing Автору спасибо hi
    кеп
  3. Razvedka_Boem Сегодня, 08:38
    Можно было бы больше рассказать. Несекретного и интересного там немало.
    Razvedka_Boem
  4. Старый26 Сегодня, 10:50
    Парадокс советских времен да отчасти, наверное, и нынешних, что вероятный противник знает о нас больше, чем наши военные. Не хочу развивать эту тему, но знаю, что говорю.

    Скорее это касается не военных, а гражданских, Военные-то знали в необходимых рамках, где и что (согласно своим должностным обязанностям). От гражданских все это действительно секретилось и из западных технических журналов изымались практически все статьи о советской военной технике.

    .
    Цитата: Котище
    Хотя хотелось бы услышать версии автора, кто раскрыл космодром?

    Американские разведывательные спутники.
    Старый26
  5. Evgenijus Сегодня, 11:07
    Спасибо автору хоть за крохи истории северного полигона. Было бы интересно узнать о жизни и быте северных ракетчиков, условиях проживания - жилье, питание, как с детьми приходится - есть ли детсад, какая школа и другие вопросы. Про военные тайны не надо - и так в голове их полно от прежней службы. wink
    Evgenijus
    1. jjj Сегодня, 11:41
      В Мирном сейчас единственный во всей Архангельской области - аквапарк. Туда автобусами детей возят. Школы там хорошие. Правда, известный "юный стрелок", который с подружкой стреляли из дома по полиции, а потом застрелились, учился долгое время как раз в Мирном
      jjj
    2. rubin6286 Сегодня, 13:14
      г..Мирный Архангельской области - это закрытый военный городок.В 1978 году в нем проживало примерно 45 тыс.человек. В городе были созданы все условия для труда и отдыха военнослужащих и членов их семей,гражданских специалистов. Основной жилой фонд представлял собой благоустроенные крупнопанельные и крупноблочные жилые дома.В городе был НИИ,техникум,школа искусств,4 средних школы,несколько детских садов,поликлиника,госпиталь, хлебокомбинат, дом быта, банно-прачечный комбинат, ресторан,несколько кафе,4 гостиницы,бассейн, стадион,зона отдыха с пляжем,Дом офицеров,два кинотеатра, парки с детскими аттракционами,магазины,столовые и многое другое,подобно тому,что есть в обычном районном центре. В Мирном работал детский санаторий "Лесная поляна", где проходили лечение дети с ограниченными возможностями из всей Архангельской области. Командование космодрома и местные органы власти большое внимание уделяют благоустройству и поддержанию чистоты и порядка в городе, вопросам экологии. Есть воздушное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом.
      Большинство военнослужащих постоянного состава ежедневно доставляется из городка непосредственно к месту службы ж.д. либо автомобильным транспортом, согласно действующего расписания движения. Рабочий день офицера определяется интересами службы и бывает ненормированным. Молодые офицеры по прибытию в части распределяются по вакантным должностям и затем в течение месяца проходят на космодроме сборы, где им доводится ряд служебных и специальных вопросов затем они прибывают в части в течение двух недель сдают зачеты на допуск к самостоятельной работе, после чего приступают к выполнению служебных обязанностей в полном объеме. Для приема молодого пополнения в частях космодрома формируются роты карантина. где призывники в течение месяца проходят курс начальной военной подготовки,принимают присягу и затем распределяются в конкретные части с учетом уровня образования,гражданской специальности,состояния здоровья.
      rubin6286
  6. Старый26 Сегодня, 11:19
    Цитата: Evgenijus
    Спасибо автору хоть за крохи истории северного полигона. Было бы интересно узнать о жизни и быте северных ракетчиков, условиях проживания - жилье, питание, как с детьми приходится - есть ли детсад, какая школа и другие вопросы. Про военные тайны не надо - и так в голове их полно от прежней службы. wink

    Все это есть. И детсад, и школа (точнее и детсады, и школы). Зайдите на официальный сайт "Плесецка", там все это есть. Или, если есть возможность, скачайте двухтомник "Северный полигон"
    Старый26
  7. антивирус Сегодня, 13:00
    Выбранное место отвечало всем требованиям военных: непроходимая тайга и постоянная низкая облачность облегчали маскировку стратегического объекта
    Теперь понятно почему я служил на болоте.
    антивирус

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