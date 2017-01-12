07:52 12 января

Зачем СМИ «закапывают» МиГ-35?

История, о которой сегодня стоит сказать несколько слов, началась достаточно давно. И начиналась она с заявления правительства Индии о желании закупить для своих ВВС 126 легких французских истребителей Mirage 2000. Индийцам необходимо было заменить устаревшие самолеты МиГ-21, МиГ-27 и Jaguar. И случилось это в далеком 2000 году.

Зачем СМИ «закапывают» МиГ-35?


Пока суд да дело, законодательство Индии изменилось, и контракт не подписали. По новому закону стало необходимо проводить тендер. Условия такого тендера были выложены. Всем стало понятно, что контракт выиграет Rafale из Франции. В принципе, никто этому не сопротивлялся. Мало ли таких "тендеров" с политическим "душком"?


Никто, кроме американцев…

Именно американцы подняли на дипломатическом уровне "цунами". И добились своего. Правда, предоставили они на тендер не легкий одномоторный, а средний, двухдвигательный Boeing F/A-18E/F. Но главное, этим воспользовались и другие корпорации. В том числе и МиГ. Именно тогда наши предложили индийцам МиГ-29.

Но это не самое главное, что произошло тогда. Главное то, что тендер теперь стал проходить под пристальным вниманием политиков и местных чиновников. Конкурс стал затягиваться. Самолеты старились. Появлялись новые модели, с совершенно другими характеристиками. В 2007 году французы прекратили выпуск своих истребителей. А МиГ-29 как устаревший был в предложениях заменен на МиГ-35.

В 2005 году индийцы выдвинули дополнительное требование. Теперь необходимо было предоставить ещё и техническую информацию, и технологии производства. А в 2012 году требования ужесточились. Теперь необходимо было ещё и производство основной части заказа расположить в Индии. Лицензионно.

Ситуация вроде бы разрешилась в 2012 году. Было объявлено о выборе самолета. Франция победила. Новый Rafale. Однако уже после победы выяснилось, что самолеты подорожали на приличную сумму. Вместо запланированных и выделенных правительством Индии 5,4 млрд. долларов теперь необходимо больше 15. А с учетом организации производства сумма увеличивалась ещё на 5-10 млрд.

И процесс снова застопорился.

Я специально так подробно рассказал начало истории с участием МиГ-35. Те, кто интересуется авиацией и околоавиационными делами, прекрасно знают о многолетней "войне" "МиГа" и "Сухого". "Войне", которую «МиГ» проиграл. И сегодня находится в Объединенной авиастроительной корпорации в роли падчерицы. Кстати, наверное, в этом и заключаются такие успехи "Сухого".

Самолет МиГ-35 является логическим продолжением устаревшего МиГ-29. Как бы мы ни пытались сегодня говорить о модернизации самолета, но... самолет с прекрасным планером устарел внутренне. Все-таки разработка 70-х годов прошлого века. Необходимость глобальной модернизации настала давно, более того, речь шла уже о замене парка 29-х.

Появление очередной модернизации МиГ-29СМТ не принесло успокоения. Скорее, наоборот, понимание необходимости преемника «двадцать девятому» крепло. И заменой планировался именно 35-й.

То, что самолет "сыроват", показали тендеры не только в Индии, но и в других странах. При прочих равных на МиГ-35 многое ещё требует доводки. И, судя по сообщениям официального сайта РСК "МиГ", работа идет достаточно серьезная. Более того, сегодня проводятся испытания самолета. В прессе время от времени сообщается о начале испытаний в этом году. Я думаю, корректнее было бы написать «продолжаются».

Странно, но сегодня вы не увидите в сети или специализированных изданиях фото новых самолетов. Все фото датируются прошлыми годами. А вот те самолеты, которые испытываются сегодня, снимать запрещают. Почему? Вернее всего, в конструкцию планера внесены какие-то изменения. Какие — увидим позже. Думаю, увидим. А пока — только предположения.

Почему сегодня многие аналитики и специалисты говорят о возможном свертывании работ по 35-му? В этом опять же виноваты... индийцы. Точнее, тендер, на который и выходили с МиГ-35. Тендер для легких истребителей. Почему-то слово "легкий" просто приросло к 35-му. Но самолет с двумя двигателями по определению не может быть легким. Как минимум — средним.

Действительно, легкий истребитель, то есть тот, который в боевых условиях занимается прикрытием непосредственно войск и объектов прифронтовой инфраструктуры на достаточно небольшую глубину, из МиГ-35 реально дороговат. Самолет поколения 4 с парой плюсов — вообще, "игрушка" дорогая.

Мне кажется, что функции недорогих легких истребителей вполне может выполнять разрекламированный и дешевый в производстве Як-130. Тем более, что конструкция этого самолета изначально была создана именно как легкого учебного самолета. И в производстве «Яки» будут стоить в разы дешевле тяжелых истребителей. Да и само производство можно достаточно быстро расширить.

Многие эксперты говорят о нише, которой для нового среднего истребителя просто нет. Об одной задаче, которую решит появление 35-го, я написал выше. А ведь есть ещё и самолеты морской авиации. Те, что сегодня на "Кузнецове", увы, тоже устарели.

Но даже не это главное. Сколько там этих самолетов нам надо? Раз-два, и обчелся. А вот внешний рынок для МиГ-35 достаточно велик. Понятно, что крупным странам такие самолеты не особо нужны. Есть свое производство. Да и возможности иметь более тяжелые машины. Но есть огромный сегмент рынка, для которого такие средние истребители актуальны. Достаточно просто посмотреть на список стран, эксплуатирующих до сих пор МиГ-29.

Вот о тех странах, которые эксплуатируют сегодня МиГ-29. Уверен, что у них сегодня примерно те же соображения и проблемы. Замена устаревших МиГ-29, но так, чтобы это было экономически выгодно.

Какими самолетами они захотят заменить выработавшие свое ресурс машины? Естественно, 35-м. Это огромная экономия средств и времени. Нет необходимости переучивания пилотов и обслуживающий персонал. Нет необходимости переоснащать аэродромы и всю инфраструктуру обслуживания. Нам только необходимо все это разъяснить местным военным и политическим лидерам.

Есть и те страны, которые хотят иметь самолеты, но на сегодня находятся в процессе поиска такого товара. Вот тут-то и необходима работа "продавцов". Не тех, которые прекрасно работают с одной фирмой и никак с остальными. Посмотрите, что происходит на авиасалонах. Мы настолько уверены в том, что у нас самый "крутой" товар, что почти ничего не рекламируем. Буклетики с ТТХ и пара-тройка календарей. А западные компании? Тут вам всё, что угодно. От значков до магнитиков на холодильник. Главное — удержать интерес к самолету. Главное — удержать потенциального покупателя.

Министерство обороны России уже пообещало сделать первый заказ на МиГ-35. Но пока сведений об этом на официальных сайтах не появилось. Можно предположить, что такой заказ последует после окончания испытаний. Просто логически объединить закрытость испытаний и вообще всего, что сегодня творится с этим самолетом и молчание оборонного ведомства.

Появление статей о Миг-35 сегодня как-то совпало с началом "сезона закупок". Для любой авиастроительной корпорации очень важно получить заказы на производства своих машин. Это и средства на развитие производства. И средства на новые исследования. На новые проекты. Это возможность получить лучших специалистов в своей области, наконец.

Понятно, что для самолета важно не только то, какой он в полете, но и соответствие его своему времени. Плохо, когда самолет устаревает уже в процессе производства. Плохо, когда самолет опережает свое время. Тогда его использование, точнее, его возможности, не раскрываются в процессе эксплуатации. Потому нужно "взлететь" именно тогда, когда возникает необходимость именно в таком самолете.

Необходимость МиГ-35 существует. Он нужен уже вчера. Даже если он не найдет себе места в российском небе, МиГ-35 может принести просто экономическую выгоду стране. А мы в силу каких-то неведомых простому обывателю причин затягиваем выход новой машины в серию. Пора прекращать воевать со своими. Работы в ходе модернизации армии хватит всем. И контрактов хватит всем. Жалко будет, если самолет "умрет". Точнее, если самолет "убьют".
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Комментарии 12
  1. ИмПерц Сегодня, 06:12
    Разве МиГ и СУ не могут разделить между собой небо над страной? Это же разные категории и разные задачи. Они иногда пересекаются, но не настолько, чтобы убивать самолёт.
    ИмПерц
  2. Nitarius Сегодня, 06:17
    то что компания Сухого убивает конкурента .. это и так понятно! вопрос только в ТОМ ... кому она платит в правительстве платят чтобы государство не поддерживало заказами своих ... США хоть и как страна , но своим все заказы отдают и своих кормят и БОИНГ и тп и все свои.
    Nitarius
  3. aktanir Сегодня, 06:35
    слабовата статья, можно сказать, обзорная, даже без намека на то, чтобы непосредственно связаться на МиГе хоть с кем-то и хоть что-то выудить
    aktanir
  4. tohoto Сегодня, 06:36
    Нда ,интересная судьба у 35-го и в родной стране он особо не нужен ,и в другой стране особо из-за этого не по-рекламируешь .
    tohoto
    1. Großer Feldherr Сегодня, 07:47
      Простите, а нафиг он нужен "Родной стране" если этот самолет еще будучи на стадии проектирования заведомо хуже давно серийных "Сушек" ???
      Россия не СССР, нет денег выпускать несколько разных, абсолютно не унифицированных самолетов одинакового назначения . И даже если деньги появятся, их необходимо потратить на куда более полезные цели.
      Отечественный МФИ , это стихия "Сухого" сейчас и так будет в обозримом будущем(т-50). "Миг" пусть концентрирует все силы на обновление перехватчика , пока эта ниша свободна .
      А еще лучше, пусть на беспилотниках сконцентрируются , в отличии от еще одного МФИ, они нам кровь из носа как нужны еще вчера.
      Großer Feldherr
  5. sergeyzzz Сегодня, 07:01
    Это называется нечестная конкурентная борьба за рынок между двумя КБ. ОАК должен бы помочь МИГу продвижением заказов и разработкой необходимых приборов для самолёта, но упорно лоббирует интересы только СУхого..
    sergeyzzz
    1. Alex_59 Сегодня, 07:50
      Цитата: sergeyzzz
      Это называется нечестная конкурентная борьба за рынок между двумя КБ. ОАК должен бы помочь МИГу продвижением заказов и разработкой необходимых приборов для самолёта, но упорно лоббирует интересы только СУхого..

      Удача идет в руки тем кто ее активно добивается. К сожалению руководство МиГа сильно скисло в 90-е, а Сухой был более агрессивен. Но, что самое важное, ведь Сухой не пропихивает что-то плохое, его самолеты прекрасны! Отличные машины. Просто так бывает, что и удача, и не совсем честное лоббирование, и при этом прекрасный товар - дело рук одной конторы. Редкий случай, когда удалось быть и здоровым, и богатым, и красивым. А МиГ тоже был-бы хорош, но говорят, в те же 90-е многие инженеры ушли в Сухой как раз потому что в Сухом была работа и платили. В этом нет вины Сухого.
      Alex_59
  6. inkass_98 Сегодня, 07:09
    Господа авторы, еще раз хотел бы напомнить, что если передираете статьи из других изданий, то или ссылки давайте или хотя бы слова местами меняйте. А то не очень красиво получается, желающие могут сравнить этот текст со статьей в "Свободной прессе": http://svpressa.ru/war21/article/163907/
    inkass_98
  7. Андрей из Челябинска Сегодня, 07:19
    Статья очень странная.
    "Войне", которую «МиГ» проиграл. И сегодня находится в Объединенной авиастроительной корпорации в роли падчерицы. Кстати, наверное, в этом и заключаются такие успехи "Сухого".

    Совсем трудно понять, на что намекают авторы. По их мнению, конструкторы МиГ проектировали Су-35 и ПАК ФА, или что? Конечно, война была. Конечно, МиГ проиграл. Конечно, финансирование получил Су. Но дальше-то Су выдал весьма плеяду достойных машин, и при чем тут МиГ?
    То, что самолет "сыроват", показали тендеры не только в Индии, но и в других странах

    Это было известно задолго до всяких тендеров. У нас банально НЕ БЫЛО никакого МиГ-35 который мы могли бы показать индусам. Был самолет демонстратор без кучи оборудования, которое еще предстояло создать.
    Точнее тендер, на который и выходили с МиГ-35. Тендер для легких истребителей. Почему-то слово "легкий" просто приросло к 35-му. Но самолет с двумя двигателями по определению не может быть легким. Как минимум - средним.

    Удивительное умозаключение. С учетом того, что на индийском тендере для легких самолетов выиграл вообще-то вполне себе двухдвигательный Рафаль.
    Мне кажется, что функции недорогих легких истребителей вполне может выполнять разрекламированный и дешевый в производстве Як-130. Тем более, что конструкция этого самолета изначально была создана именно как легкого учебного самолета.

    Мне же почему-то кажется, что использовать в качестве легкого истребителя самолет, НЕ ИМЕЮЩИЙ собственной радиолокационной станции возможно разве что против ВВС каких-нить стран экваториальной Африки, состоящих из пары кукурузников, но и против них ценность такого самолета крайне сомнительна
    Более того - на ВО профессионалы неоднократно давали оценку Як-130 в качестве боевого. И их вердикт - только в конфликтах низкой интенсивности, только против противника, не имеющего ничего кроме стрелкового оружия, да и тогда не надо, потому что высокой эффективности не будет.
    А мы, в силу каких-то неведомых простому обывателю, причин затягиваем выход новой машины в серию.

    Причины вообще-то более чем ведомы, имя им - неготовность части оборудования МиГ-35
    Андрей из Челябинска
    1. кеп Сегодня, 07:42
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Причины вообще-то более чем ведомы, имя им - неготовность части оборудования МиГ-35

      Анекдот в тему:
      -Сара ты готова?
      Что за вопрос? Моня!
      - Вопрос в том что я не готов.
      кеп
    2. Alex_59 Сегодня, 07:45
      И еще вот это:
      Странно, но сегодня вы не увидите в сети или специализированных изданиях фото новых самолетов. Все фото датируются прошлыми годами. А вот те самолеты, которые испытываются сегодня, снимать запрещают.

      Вот пожалуйста фото 2017 года: http://russianplanes.net/id203119
      И что значит "самолеты испытываются сегодня"? Не самолеты, а самолет. МиГ-35 всего один испытывался и вчера, и сегодня. Один и тот же. Никто его не запрещает фотографировать - споттеры резвятся и все что летает фоткают. Кто им запретит фоткать пролетающий мимо самолет? Никаких "новых секретных" Мигов нет, к сожалению.
      Alex_59
  8. кеп Сегодня, 07:38
    Работы в ходе модернизации армии хватит всем. И контрактов хватит всем. Жалко будет, если самолет "умрет". Точнее, если самолет "убьют".

    Убивать есть кому.У нас что одни патриоты и альтруисты? "Не верю !"(с).
    кеп

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