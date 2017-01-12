Зачем СМИ «закапывают» МиГ-35?

История, о которой сегодня стоит сказать несколько слов, началась достаточно давно. И начиналась она с заявления правительства Индии о желании закупить для своих ВВС 126 легких французских истребителей Mirage 2000. Индийцам необходимо было заменить устаревшие самолеты МиГ-21, МиГ-27 и Jaguar. И случилось это в далеком 2000 году.Пока суд да дело, законодательство Индии изменилось, и контракт не подписали. По новому закону стало необходимо проводить тендер. Условия такого тендера были выложены. Всем стало понятно, что контракт выиграет Rafale из Франции. В принципе, никто этому не сопротивлялся. Мало ли таких "тендеров" с политическим "душком"?Никто, кроме американцев…Именно американцы подняли на дипломатическом уровне "цунами". И добились своего. Правда, предоставили они на тендер не легкий одномоторный, а средний, двухдвигательный Boeing F/A-18E/F. Но главное, этим воспользовались и другие корпорации. В том числе и МиГ. Именно тогда наши предложили индийцам МиГ-29.Но это не самое главное, что произошло тогда. Главное то, что тендер теперь стал проходить под пристальным вниманием политиков и местных чиновников. Конкурс стал затягиваться. Самолеты старились. Появлялись новые модели, с совершенно другими характеристиками. В 2007 году французы прекратили выпуск своих истребителей. А МиГ-29 как устаревший был в предложениях заменен на МиГ-35.В 2005 году индийцы выдвинули дополнительное требование. Теперь необходимо было предоставить ещё и техническую информацию, и технологии производства. А в 2012 году требования ужесточились. Теперь необходимо было ещё и производство основной части заказа расположить в Индии. Лицензионно.Ситуация вроде бы разрешилась в 2012 году. Было объявлено о выборе самолета. Франция победила. Новый Rafale. Однако уже после победы выяснилось, что самолеты подорожали на приличную сумму. Вместо запланированных и выделенных правительством Индии 5,4 млрд. долларов теперь необходимо больше 15. А с учетом организации производства сумма увеличивалась ещё на 5-10 млрд.И процесс снова застопорился.Я специально так подробно рассказал начало истории с участием МиГ-35. Те, кто интересуется авиацией и околоавиационными делами, прекрасно знают о многолетней "войне" "МиГа" и "Сухого". "Войне", которую «МиГ» проиграл. И сегодня находится в Объединенной авиастроительной корпорации в роли падчерицы. Кстати, наверное, в этом и заключаются такие успехи "Сухого".Самолет МиГ-35 является логическим продолжением устаревшего МиГ-29. Как бы мы ни пытались сегодня говорить о модернизации самолета, но... самолет с прекрасным планером устарел внутренне. Все-таки разработка 70-х годов прошлого века. Необходимость глобальной модернизации настала давно, более того, речь шла уже о замене парка 29-х.Появление очередной модернизации МиГ-29СМТ не принесло успокоения. Скорее, наоборот, понимание необходимости преемника «двадцать девятому» крепло. И заменой планировался именно 35-й.То, что самолет "сыроват", показали тендеры не только в Индии, но и в других странах. При прочих равных на МиГ-35 многое ещё требует доводки. И, судя по сообщениям официального сайта РСК "МиГ", работа идет достаточно серьезная. Более того, сегодня проводятся испытания самолета. В прессе время от времени сообщается о начале испытаний в этом году. Я думаю, корректнее было бы написать «продолжаются».Странно, но сегодня вы не увидите в сети или специализированных изданиях фото новых самолетов. Все фото датируются прошлыми годами. А вот те самолеты, которые испытываются сегодня, снимать запрещают. Почему? Вернее всего, в конструкцию планера внесены какие-то изменения. Какие — увидим позже. Думаю, увидим. А пока — только предположения.Почему сегодня многие аналитики и специалисты говорят о возможном свертывании работ по 35-му? В этом опять же виноваты... индийцы. Точнее, тендер, на который и выходили с МиГ-35. Тендер для легких истребителей. Почему-то слово "легкий" просто приросло к 35-му. Но самолет с двумя двигателями по определению не может быть легким. Как минимум — средним.Действительно, легкий истребитель, то есть тот, который в боевых условиях занимается прикрытием непосредственно войск и объектов прифронтовой инфраструктуры на достаточно небольшую глубину, из МиГ-35 реально дороговат. Самолет поколения 4 с парой плюсов — вообще, "игрушка" дорогая.Мне кажется, что функции недорогих легких истребителей вполне может выполнять разрекламированный и дешевый в производстве Як-130. Тем более, что конструкция этого самолета изначально была создана именно как легкого учебного самолета. И в производстве «Яки» будут стоить в разы дешевле тяжелых истребителей. Да и само производство можно достаточно быстро расширить.Многие эксперты говорят о нише, которой для нового среднего истребителя просто нет. Об одной задаче, которую решит появление 35-го, я написал выше. А ведь есть ещё и самолеты морской авиации. Те, что сегодня на "Кузнецове", увы, тоже устарели.Но даже не это главное. Сколько там этих самолетов нам надо? Раз-два, и обчелся. А вот внешний рынок для МиГ-35 достаточно велик. Понятно, что крупным странам такие самолеты не особо нужны. Есть свое производство. Да и возможности иметь более тяжелые машины. Но есть огромный сегмент рынка, для которого такие средние истребители актуальны. Достаточно просто посмотреть на список стран, эксплуатирующих до сих пор МиГ-29.Вот о тех странах, которые эксплуатируют сегодня МиГ-29. Уверен, что у них сегодня примерно те же соображения и проблемы. Замена устаревших МиГ-29, но так, чтобы это было экономически выгодно.Какими самолетами они захотят заменить выработавшие свое ресурс машины? Естественно, 35-м. Это огромная экономия средств и времени. Нет необходимости переучивания пилотов и обслуживающий персонал. Нет необходимости переоснащать аэродромы и всю инфраструктуру обслуживания. Нам только необходимо все это разъяснить местным военным и политическим лидерам.Есть и те страны, которые хотят иметь самолеты, но на сегодня находятся в процессе поиска такого товара. Вот тут-то и необходима работа "продавцов". Не тех, которые прекрасно работают с одной фирмой и никак с остальными. Посмотрите, что происходит на авиасалонах. Мы настолько уверены в том, что у нас самый "крутой" товар, что почти ничего не рекламируем. Буклетики с ТТХ и пара-тройка календарей. А западные компании? Тут вам всё, что угодно. От значков до магнитиков на холодильник. Главное — удержать интерес к самолету. Главное — удержать потенциального покупателя.Министерство обороны России уже пообещало сделать первый заказ на МиГ-35. Но пока сведений об этом на официальных сайтах не появилось. Можно предположить, что такой заказ последует после окончания испытаний. Просто логически объединить закрытость испытаний и вообще всего, что сегодня творится с этим самолетом и молчание оборонного ведомства.Появление статей о Миг-35 сегодня как-то совпало с началом "сезона закупок". Для любой авиастроительной корпорации очень важно получить заказы на производства своих машин. Это и средства на развитие производства. И средства на новые исследования. На новые проекты. Это возможность получить лучших специалистов в своей области, наконец.Понятно, что для самолета важно не только то, какой он в полете, но и соответствие его своему времени. Плохо, когда самолет устаревает уже в процессе производства. Плохо, когда самолет опережает свое время. Тогда его использование, точнее, его возможности, не раскрываются в процессе эксплуатации. Потому нужно "взлететь" именно тогда, когда возникает необходимость именно в таком самолете.Необходимость МиГ-35 существует. Он нужен уже вчера. Даже если он не найдет себе места в российском небе, МиГ-35 может принести просто экономическую выгоду стране. А мы в силу каких-то неведомых простому обывателю причин затягиваем выход новой машины в серию. Пора прекращать воевать со своими. Работы в ходе модернизации армии хватит всем. И контрактов хватит всем. Жалко будет, если самолет "умрет". Точнее, если самолет "убьют".