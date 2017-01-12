110 лет со дня рождения Сергея Павловича Королёва

По материалам из открытых источников

110 лет назад 12 января 1907 года на свет появился будущий основоположник практической космонавтики, конструктор и ученый в области космонавтики и ракетостроения, главный конструктор первых советских ракет-носителей и пилотируемых космических кораблей Сергей Павлович Королёв. Во многом с именем этого человека связаны многие успехи Советского Союза, а теперь и России в деле освоения космоса. Стоит отметить, что в 2017 году россияне отметят сразу два юбилея людей, которые напрямую и неразрывно связаны с отечественной космонавтикой: 160 лет со дня рождения Константина Циолковского, заложившего основы космонавтики теоретической, и 110 лет со дня рождения основоположника уже практической космонавтики Сергея Королёва.В Советском Союзе лишь очень ограниченный круг лиц знал, что именно с именем этого человека связаны успехи в отечественной космической отрасли. При жизни Сергей Павлович Королёв оставался безымянным главным конструктором или профессором К. Сергеевым, статьи которого иногда появлялись на страницах газеты «Правда». Его имя было рассекречено только в день его смерти. Он рано ушел из жизни — 14 января 1966 года, в возрасте 59 лет. Но и за отведенный ему на Земле срок он сумел многого добиться и многое сделать, оставив после себя богатое наследие, которое позволяет России и в XXI веке занимать ведущие места среди космических держав. Вот лишь некоторые вехи из биографии этого удивительного человека.Сергей Королёв родился 12 января 1907 года в Житомире в семье учителя русской словесности Павла Яковлевича Королёва и дочери нежинского купца Марии Николаевны Москаленко (Баланиной). Родители очень быстро расстались: когда Сереже было около трех лет, его мать ушла из семьи, и некоторое время он воспитывался в Нежине бабушкой по материнской линии. Удивительно, но один из самых известных ученых и конструкторов XX века получал образование урывками. Ему редко удавалось задерживаться на одном месте учебы. Связано это было с самыми разными причинами, главным образом с переездами его матери. В годы учебы Королёв никогда не был «ботаником». Он любил спорт, увлеченно работал в школьных мастерских, штудировал физику и математику и при этом мог на руках пройти весь школьный коридор.Благодаря своему отчиму, Григорию Михайловичу Баланину, Королёв уже в детстве развил в себе любовь к авиации. Авиационной техникой он увлекся еще в школьные годы, занимался в многочисленных кружках и секциях. Первый свой планер он сконструировал уже в возрасте 17 лет. На втором планере «Коктебель» — летчик Арцеулов смог установить всесоюзный рекорд дальности парящего полета. Ему прочили большое будущее именно в авиастроении. Андрей Туполев, который был руководителем диплома Сергея Королёва в МВТУ имени Баумана, нисколько в этом не сомневался. Но судьба распорядилась таким образом, что Королёв стал конструктором, но поглотили его не самолеты. Весной 1929 года будущий конструктор прочитал книгу «Исследования мировых пространств реактивными приборами», которая была написана Константином Циолковским. Мысль, что совершать полеты можно не только на планерах и самолетах и не только в пределах атмосферы буквально поглотила его.В сентябре 1933 года Михаил Тухачевский издает приказ о создании в СССР Реактивного научно-исследовательского института. Сергей Королёв получает в нем должность замдиректора. При этом Тухачевский настоятельно рекомендовал конструктору забыть пока о полетах в космос и сосредточиться на ракетостроении. Через год после ареста и расстрела маршала Тухачевского в 1937 году Королёва обвинят во вредительстве по ложному доносу и приговорят к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Он отправится отбывать наказание на Колыму, на золотой прииск Мальдяк. Ни холод, ни голод, ни суровые условия содержания не смогли сломать выдающегося ученого. Говорят, что свою первую радиоуправляемую ракету он рассчитывал прямо на стене барака. Доказывая свою невиновность, он писал письма лично Сталину, его мать обивала пороги различных учреждений, добиваясь пересмотра дела. Помощь оказывали и прославленные летчики Михаил Громов и Валентина Гризодубова, которые хорошо знали Королёва. В мае 1940 года его вернули в «Бутырку», состоялось новое следствие, срок снизили до 8 лет, Сергея Королёва перенаправили в специальную тюрьму НКВД. Здесь было 4 проектных бюро, которые занимались разработкой новых самолетов. Сергея Королёва распределили в КБ Туполева, где в тот момент шли работы по созданию бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2, в работе над созданием которых он принял участие.Великую победу в мае 1945 года Сергей Королёв встречал в «шарашке» при Казанском авиационном заводе, где в тот момент полным ходом шла разработка ракетных двигателей. В 1944 году он был досрочно освобожден из заключения со снятием судимости, но не реабилитирован, освобождение произошло по личному указанию Сталина. В сентябре 1945 года ему поручили отправиться в Германию для изучения немецкой баллистической ракеты Фау-2. На испытания ракеты, которые были организованы англичанами для союзников, Сергей Королёв отправился в качестве водителя одного из генералов. Его миссия в чем-то была шпионской. При этом один из военных, как выяснилось в дальнейшем английский разведчик, не поверил в образ советского артиллериста, созданный Королёвым. Англичанин удивился тому, что у Королёва абсолютно отсутствовали ордена (таких русских он тогда не встречал) и был «слишком высокий для капитана артиллерии лоб». Уже в конце лета 1946 года Сергей Павлович стал главным конструктором ОКБ-1, где перед ним была поставлена важнейшая задача — разработать аналог немецкой баллистической ракеты Фау-2. Всего через два года в СССР были проведены испытания баллистической ракеты Р-1, а в 1950 году она была принята на вооружение.Характер Сергея Королёва был весьма своеобразным, о чем говорили его знакомые и родственники. Незаурядный ум этого человека сочетался с детской неусидчивостью, которая никуда не пропала до самой смерти. Главной чертой, которая и сделала из Королёва отца космонавтики, была мечтательность. Он мечтал о создании лунного поселения, проведении экспедиции на Марс и создания марсианской базы. При Хрущеве даже самые дерзкие планы конструктора находили поддержку. В 1960-е годы в СССР никто не сомневался в том, что планы, которые запланированы в рамках «космического наступления» осуществимы и реализуемы, над ними работали. Мечтал главный конструктор ОКБ-1 и о своем полете в космос, прекрасно понимая при этом, что полететь ему никак не удастся не только из-за его положения и важности для советской науки, но и из-за возраста и состояния здоровья, что не мешало мечтать о невесомости и сверкающих в иллюминаторе звездах.Сергей Королёв был упорным и целеустремленным человеком, что, безусловно, помогало ему доводить до логического завершения многие проекты. Без этого он никогда бы не стал создателем двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, именно по его инициативе и под его руководством был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли (ИСЗ), он спроектировал пилотируемый космической корабль «Восток-1», без которого не было бы первого полета человека в космос, в который отправился Юрий Гагарин. Но наряду с целеустремленностью, многие знакомые конструктора отмечали его здоровый цинизм и пессимизм, которые сформировались в нем из-за тяжелой жизни и стали отпечатком его несправедливого тюремного заключения. Однако ученый старался не давать этим качествам выхода, всегда сохраняя спокойствие. В своих воспоминаниях о Королёве Леонид Кербер писал, что конструктор часто был мрачен, а его любимой фразой после заключения стала «хлопнут без некролога». В то же время по высказываниям летчика-космонавта Алексея Леонова, Королёв никогда не был озлоблен на жизнь и никогда не жаловался, он понимал, что озлобленность вызывает угнетенное состояние, а не творческий порыв, который был необходим в его работе.Так получилось, что Сергея Павловича обошли сразу две Нобелевских премии. Уже после запуска первого искусственного спутника земли Нобелевский комитет отправил в СССР официальный запрос: кому можно присудить премию? Однако Никита Хрущев отметил, что одного человека нельзя назвать творцом новой техники, настоящим творцом у нас является народ и социалистическая система. Некоторым оправданием для генсека было то, что Королёв был засекречен, а гриф секретности накладывался в те годы практически на все его разработки. Второй раз Королёв мог получить Нобелевскую премию уже в 1961 году за полет первого человека в космос. Обе премии в итоге прошли мимо талантливого советского конструктора и ученого, но он сумел стать единственным в истории Советского Союза человеком, который был удостоен звании Героя Социалистического Труда (20 апреля 1956 года), еще не будучи реабилитированным. Полная реабилитация конструктора за отсутствием в его действиях состава преступления произошла 18 апреля 1957 года.«Многие отмечали суеверия Королёва, его почти благоговейный трепет перед некоторыми приметами, — вспоминал Марк Галлай доктор технических наук — Такого, конечно, не было, Однако нельзя утверждать о том, что он совсем пренебрегал приметами. Так, к примеру, Сергей Королёв страшно не любил пуски своих ракет по понедельникам. Но иногда такие дни все же случались, и он буквально «бомбил» всех попадавшихся под его горячую руку. Еще он не любил, когда натыкался на старте на женщин». Также Сергей Павлович всегда носил в правом кармане своего пиджака две монетки — на счастье. В сложные моменты своей жизни он мог их перебирать.Если вы в ближайшие дни окажитесь в подмосковном Королеве, вы можете посетить фотовыставку, посвященную 110-летию Сергея Павловича Королёва. Работа выставки была продлена до 26 января. Выставку можно посетить бесплатно на втором этаже ЦДК Калинина с 11:00 до 16:00. Фотоматериалы данной выставки расскажут о жизни и работе гениального конструктора, его разработках и исследованиях. Посетители смогут многое узнать о соратниках Сергея Королёва и о его семье. В экспозиции будут представлены редкие архивные фотографии, которые переданы дочерью конструктора Натальей Сергеевной. На фотографиях представлены детские годы и семья Королёва, фотографии, на которых конструктор изображен во время работы над дипломом, фотографии, сделанные в Германии в послевоенные годы, известная фотография, на которой запечатлены вместе Гагарин и Королёв во время беседы на лавочке, и многие другие любопытные снимки.