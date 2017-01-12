"Коммерсантъ": Версия теракта на борту Ту-154 окончательно исключена

Ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта и обстрела с земли, эксперты не обнаружили.

Очередная публикация до представления официальных выводов комиссии по поводу причин крушения Ту-154 появилась в средствах массовой информации. Напомним, что несколькими днями ранеезаявил: «следственная группа пришла к выводу о том, что причиной катастрофы стала ошибка второго пилота на фоне перегруза борта». Буквально через несколько минут после той публикации представитель МО РФ Игорь Конашенков назвал материал «Лайфа» бредом.На сей раз информацию публикует «Коммерсантъ» и снова со ссылкой на неназванные источники, «близкие к следствию». В этом материале сообщается, что были завершены взрывотехнические экспертизы обломков Ту-154, на основании чего сделан окончательный вывод о том, что крушение лайнера не связано ни со взрывом на борту, ни с поражением ракетой. Напомним, что такие версии активно обсуждаются в СМИ.Экспертиза обломков самолёта, извлечённых со дна Чёрного моря, проводилась специалистами-взрывотехниками НИИ ФСБ РФ. Проверке на возможные следы взрывчатых веществ подверглись не только металлические обломки самолёта, но также багаж пассажиров, кресла, части обшивки фюзеляжа. Эксперты провели кропотливую работу и по обнаружению поражающих элементов от вероятного воздействия боеприпаса (шрапнели от ракеты системы ПВО), однако никаких следов такого воздействия, как и самих элементов, в результате не найдено. На предмет воздействия осколков и иных частей боеприпаса исследовались и обнаруженные тела погибших при крушении самолёта людей.Из сообщения «Коммерсанта»