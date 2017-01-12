07:52 12 января

"Коммерсантъ": Версия теракта на борту Ту-154 окончательно исключена

Очередная публикация до представления официальных выводов комиссии по поводу причин крушения Ту-154 появилась в средствах массовой информации. Напомним, что несколькими днями ранее LifeNews заявил: «следственная группа пришла к выводу о том, что причиной катастрофы стала ошибка второго пилота на фоне перегруза борта». Буквально через несколько минут после той публикации представитель МО РФ Игорь Конашенков назвал материал «Лайфа» бредом.

"Коммерсантъ": Версия теракта на борту Ту-154 окончательно исключена


На сей раз информацию публикует «Коммерсантъ» и снова со ссылкой на неназванные источники, «близкие к следствию». В этом материале сообщается, что были завершены взрывотехнические экспертизы обломков Ту-154, на основании чего сделан окончательный вывод о том, что крушение лайнера не связано ни со взрывом на борту, ни с поражением ракетой. Напомним, что такие версии активно обсуждаются в СМИ.


Экспертиза обломков самолёта, извлечённых со дна Чёрного моря, проводилась специалистами-взрывотехниками НИИ ФСБ РФ. Проверке на возможные следы взрывчатых веществ подверглись не только металлические обломки самолёта, но также багаж пассажиров, кресла, части обшивки фюзеляжа. Эксперты провели кропотливую работу и по обнаружению поражающих элементов от вероятного воздействия боеприпаса (шрапнели от ракеты системы ПВО), однако никаких следов такого воздействия, как и самих элементов, в результате не найдено. На предмет воздействия осколков и иных частей боеприпаса исследовались и обнаруженные тела погибших при крушении самолёта людей.

Из сообщения «Коммерсанта»:
Ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта и обстрела с земли, эксперты не обнаружили.


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Комментарии 10
  1. dik-nsk Сегодня, 06:11
    Очередная публикация до представления официальных выводов комиссии по поводу причин крушения Ту-154 появилась в средствах массовой информации

    так зачем сами этот шлак на ресурс несете?
    dik-nsk
    1. Orel Сегодня, 06:14
      Цитата: dik-nsk
      так зачем сами этот шлак на ресурс несете?


      Потому, что сами не доверяют официальным выводам)))
      Orel
      1. Titsen Сегодня, 06:35
        Цитата: Orel
        Потому, что сами не доверяют официальным выводам)))


        А Вы сами доверяете?

        Я - нет!
        Titsen
  2. 210окв Сегодня, 06:15
    Одно уже сообщение от Лайфа выставили??Дождемся официального заявления,а не домыслов журналюг..Тем более"Коммерсант"лично мне доверия не внушает.
    210окв
  3. Александр 3 Сегодня, 06:23
    Любая новость для СМИ это деньги,поэтому и придумывают всё что угодно.
    Александр 3
  4. Штык Сегодня, 06:27
    А что скажут сторонники версии теракта, с пеной у рта доказывавшие на ВО свою "правоту"? smile
    Штык
    1. NikolaiN Сегодня, 06:39
      Все очень просто, скажут что заключение экспертизы неверное, или сфабрикованное.
      NikolaiN
      1. Сибиряк 142 Сегодня, 06:57
        Почему же ???7 Теракт - не обязательно взрыв !!! Возможны и мех способы !! hi
        Сибиряк 142
    2. 210окв Сегодня, 06:47
      Придет Холуай,он и скажет правду-матку.....или очередной бред.
      Цитата: Штык
      А что скажут сторонники версии теракта, с пеной у рта доказывавшие на ВО свою "правоту"? smile
      210окв
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:30
    А чем же таким самолет перегрузили? Выводы бредовые,надо ждать официальный вердикт,и то посмотреть что там радили эксперты в муках расследования.
    Изгоняющий либероидов

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