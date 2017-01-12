. В Чечне проведена операция против сторонников ИГИЛ

В ходе проведения спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в среду вечером уничтожены четверо боевиков, одного из этой группы удалось задержать. Одному из вооруженных боевиков из этой группы, воспользовавшись темным временем суток, удалось скрыться. Место его возможного нахождения полностью блокировано. С наступлением рассвета начнётся активная фаза операции. К сожалению, в ходе боестолкновения мы потеряли одного своего боевого товарища.

Из Чеченской Республики приходит подтверждение информации о боестолкновениях силовиков с представителями одной из бандгрупп. Сообщается, что специальной операцией по ликвидации террористов руководил глава Чечни Рамзан Кадыров. Операция проводилась неподалёку от населённых пунктов Гелдаган и Курчалой.По последним данным, в ходе КТО ликвидированы четверо членов террористической группировки, действовавшей на территории Северного Кавказа и имевшей связи с зарубежными эмиссарами. Один боевик задержан. Не обошлось без жертв и среди представителей правоохранительных органов.Сам Кадыров утверждает, что выявлена связь бандитов с группировкой ИГ (запрещена в РФ).По словам главы Чеченской Республики, на связь с так называемым «Исламским государством» указывают перехваченные телефонные переговоры, содержавшие различного рода приказы и поручения. Несколько приказов касались проведения преступных деяний по убийству духовенства в Чеченской Республике, а также осуществления террористических актов в отношении объектов гражданской администрации и представителей республиканских властей.Из заявления Рамзана Кадырова по итогам операции:На данный момент ведутся действия по обнаружению сумевшего скрыться боевика.