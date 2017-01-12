07:56 12 января

В Чечне проведена операция против сторонников ИГИЛ

Из Чеченской Республики приходит подтверждение информации о боестолкновениях силовиков с представителями одной из бандгрупп. Сообщается, что специальной операцией по ликвидации террористов руководил глава Чечни Рамзан Кадыров. Операция проводилась неподалёку от населённых пунктов Гелдаган и Курчалой.

По последним данным, в ходе КТО ликвидированы четверо членов террористической группировки, действовавшей на территории Северного Кавказа и имевшей связи с зарубежными эмиссарами. Один боевик задержан. Не обошлось без жертв и среди представителей правоохранительных органов.

Сам Кадыров утверждает, что выявлена связь бандитов с группировкой ИГ (запрещена в РФ).


В Чечне проведена операция против сторонников ИГИЛ


По словам главы Чеченской Республики, на связь с так называемым «Исламским государством» указывают перехваченные телефонные переговоры, содержавшие различного рода приказы и поручения. Несколько приказов касались проведения преступных деяний по убийству духовенства в Чеченской Республике, а также осуществления террористических актов в отношении объектов гражданской администрации и представителей республиканских властей.

Из заявления Рамзана Кадырова по итогам операции:
В ходе проведения спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в среду вечером уничтожены четверо боевиков, одного из этой группы удалось задержать. Одному из вооруженных боевиков из этой группы, воспользовавшись темным временем суток, удалось скрыться. Место его возможного нахождения полностью блокировано. С наступлением рассвета начнётся активная фаза операции. К сожалению, в ходе боестолкновения мы потеряли одного своего боевого товарища.


На данный момент ведутся действия по обнаружению сумевшего скрыться боевика.

Использованы фотографии: ЮГА
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Комментарии 12
  1. 210окв Сегодня, 06:43
    Что то Рамзан в последнее время темнит и заявляет то что говорить совсем не надо.Кстати в Чеченской республике в отличие от Дагестана с этой заразой борются гораздо успешнее,точнее держат ситуацию под контролем.
    210окв
    1. Мар.Тира Сегодня, 06:48
      Значит не у меня одного такие подозрения?
      Мар.Тира
  2. Мар.Тира Сегодня, 06:45
    Это конечно хорошо.Но слишком часто что то Кадыров начал "руководить"Спецоперациями?Евкуров на порядок лучше знает тактику проведения спецопераций,так как сам в них принимал участие,и то не лезет?К чему этот театр?
    Мар.Тира
    1. Штык Сегодня, 06:49
      Цитата: Мар.Тира
      Но слишком часто что то Кадыров начал "руководить"Спецоперациями

      А что в этом плохого? Конкретно можете сказать ?
      Штык
      1. rafaelich Сегодня, 06:52
        Нагнетает...
        Зачем? Наверно на зарплате...
        rafaelich
    2. хот абыч Сегодня, 07:37
      сам бывший боевик, всё знает изнутри.
      хот абыч
  3. Александр 3 Сегодня, 06:46
    Шайтанов всех в землю к дьяволу..Духовенству необходимо усилить работу по исключению появления этих шайтанов.
    Александр 3
  4. Stas157 Сегодня, 06:55
    . В Чечне проведена операция против сторонников ИГИЛ

    Ну, то что найдут и ликвидируют можно не сомневаться, ведь в Чечне это "особенности национальной охоты на шайтанов". И руководит этим увлекательнейшим событием, конечно же сам Рамзан Ахматович. Вот если бы расширить охотничьи угодья в сторону Каспия, то в Дагестане было бы намного спокойнее!
    Stas157
  5. Мар.Тира Сегодня, 06:58
    Цитата: Штык
    Цитата: Мар.Тира
    Но слишком часто что то Кадыров начал "руководить"Спецоперациями

    А что в этом плохого? Конкретно можете сказать ?

    Да вообще то не принято так делать не специалистам.Давайте дадим Путину участвовать в таких мероприятиях.Вам не кажется странным?Или для него это забава ,экстрим?Есть руководитель операции из числа руководства,специально подготовленный для этого.На нём всё собрано.Согласованы группы,приказы,действия .каждый знает своё место.А тут получается,что он (Кадыров) ни кому не доверяет,и должность руководителя доверил себе самому,и своими действиями вносит нервозность.Или вы не знали об этом?
    Мар.Тира
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:15
      А тут получается,что он (Кадыров) ни кому не доверяет,и должность руководителя доверил себе самому,и своими действиями вносит нервозность

      Может еще из детского возраста не вышел ... what все в войнушку играет...есть такой тип людей для которых война дом родной.
      Тот же ЛЕХА
      1. Мар.Тира Сегодня, 07:20
        Приветствую старый знакомый.Мало вижу старожилов сайта.Только вот из-за таких воинов чаще всего и погибают люди.
        Мар.Тира
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:26
    Ну,по поводу игила - то тренд такой у них,всез неугодных автоматически причеслять к сей организации . Скорее всего местные царьки решили показать зубы,их (царьков )решили просто унечтожить. Там есть за что грызьтся -деньги получаемые из центра многим спать не дают спокойно.
    Изгоняющий либероидов

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