07:54 12 января

Боевики "Торнадо" подняли бунт в СИЗО Киева

Из Киева приходит информация о беспорядках в районе Лукьяновского следственного изолятора. Инцидент произошёл при активном участии боевиков нацбата «Торнадо», которые совершили нападение на охранников СИЗО. Об этом сообщает глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Боевики "Торнадо" подняли бунт в СИЗО Киева


По словам Крищенко, один из «торнадовцев», оказавшийся в СИЗО, решил нанести себе телесные повреждения. Небезызвестный нардеп ВРУ Мосийчук заявляет, что находящийся под арестом попытался отрезать себе ухо «в знак протеста». Другие арестованные подняли бунт с требованиями оказать медицинскую помощь «пострадавшему». Охрана Лукьяновского СИЗО попыталась утихомирить «торнадовцев», однако перепалка словесная переросла в самую настоящую драку внутри следственного изолятора.


Сообщается о том, что в результате беспорядков и драки пострадали несколько охранников СИЗО. Информация о реакции «торнадовцев» быстро распространилась среди их сторонников. К зданию следственного изолятора стали стягиваться лица, требующие «прекратить произвол и освободить бойцов». Отмечается, что сторонники нацбата вооружены.

Напомним, что боевики «Торнадо» на Украине обвиняются по ряду статей Уголовного кодекса. В частности, им инкриминируют статьи о похищении людей и нанесении тем тяжких телесных повреждений. Глава МВД Аваков своим приказом батальон «Торнадо» расформировал, но боевики до сих пор не сдали оружие, отказываясь подчиниться министру внутренних дел.

Использованы фотографии: Олег Богачук/Facebook
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Комментарии 5
  1. Познающий Сегодня, 07:13
    А тапереча на ул. Грушевского... fellow Нет, не бывать ляЖко в гостях у Трампа... feel
    Познающий
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:14
    Нужно было охране сизо закидать боевиков" торнадо""коктейлями молотова",и,поджечь в их камере дюжину покрышек-создать так сказать "хххерроям"""хххероические условия бита"-при помощи бейсбольной биты. А тому что пытался отрезать себе ухо попутно еще отрезать руки и ноги.
    Изгоняющий либероидов
  3. электроОлег Сегодня, 07:16
    находящийся под арестом попытался отрезать себе ухо «в знак протеста»


    На зло матери? laughing
    электроОлег
  4. knn54 Сегодня, 07:26
    Как сказал наш "Гарант"-поймают.покажут...и выпустят.
    knn54
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:41
    Мосийчук заявляет, что находящийся под арестом попытался отрезать себе ухо «в знак протеста»


    Что значит попытался...значит все таки до конца не отрезал...жалко... надо было весь этот процесс на видео заснять.
    Тот же ЛЕХА

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