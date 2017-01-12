Минобороны Украины подтвердило информацию о захвате позиций под Дебальцево

Наши войска заняли определенные очень важные новые позиции.

Я надеюсь, что режим прекращения огня принесёт свои плоды. Ведь без него нам будет важно поддержать украинцев. Я безусловно поддержал бы военную помощь Украине.

В вооружённых силах Украины подтверждается захват территорий в районе населённого пункта Дебальцево. Напомним, что ранее такую информацию распространили так называемые украинские волонтёры. Позиции украинские войска заняли у Светлодарской дуги, перебазировав туда несколько своих подразделений и военную технику.Сведения о фактическом нарушении Минских соглашений публикует официальный представитель МО Украины по вопросам силовой операции в Донбассе Александр Мотузяник.Из заявления Мотузяника:На этом фоне обратило на себя внимание заявление, сделанное накануне человеком, которого избранный президентом США Дональд Трамп представляет в качестве кандидата на пост госсекретаря. Речь о Рексе Тиллерсоне, которого выслушивали конгрессмены. В своей речи Тиллерсон не только заявил об «отсутствии у России прав на Крым» и о том, что «если бы был военный ответ, то Крым остался бы украинским», но и о поддержке идеи поставок на Украину летального оружия.При этом Тиллерсон фактически дал понять, что Украина может использовать режим прекращения огня для наращивания сил и средств в Донбассе. Из его заявления: