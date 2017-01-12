07:55 12 января

Минобороны Украины подтвердило информацию о захвате позиций под Дебальцево

В вооружённых силах Украины подтверждается захват территорий в районе населённого пункта Дебальцево. Напомним, что ранее такую информацию распространили так называемые украинские волонтёры. Позиции украинские войска заняли у Светлодарской дуги, перебазировав туда несколько своих подразделений и военную технику.

Минобороны Украины подтвердило информацию о захвате позиций под Дебальцево


Сведения о фактическом нарушении Минских соглашений публикует официальный представитель МО Украины по вопросам силовой операции в Донбассе Александр Мотузяник.


Из заявления Мотузяника:
Наши войска заняли определенные очень важные новые позиции.


На этом фоне обратило на себя внимание заявление, сделанное накануне человеком, которого избранный президентом США Дональд Трамп представляет в качестве кандидата на пост госсекретаря. Речь о Рексе Тиллерсоне, которого выслушивали конгрессмены. В своей речи Тиллерсон не только заявил об «отсутствии у России прав на Крым» и о том, что «если бы был военный ответ, то Крым остался бы украинским», но и о поддержке идеи поставок на Украину летального оружия.

При этом Тиллерсон фактически дал понять, что Украина может использовать режим прекращения огня для наращивания сил и средств в Донбассе. Из его заявления:

Я надеюсь, что режим прекращения огня принесёт свои плоды. Ведь без него нам будет важно поддержать украинцев. Я безусловно поддержал бы военную помощь Украине.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/groups/ATOinformation
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Комментарии 8
  1. Андрей К Сегодня, 07:18
    Во первых: МО б/у Украины ещё тот захватчик...
    В-вторых: если это на самом деле так (хотя опять таки информацию укропов надо делить на 10), то где реакция ОБСЕ - МО б/у Украины само себя высекло и подтвердило нарушение Минских договорённостей...
    Андрей К
    1. Orel Сегодня, 07:49
      Цитата: Андрей К
      МО б/у Украины само себя высекло и подтвердило нарушение Минских договорённостей...


      На эти соглашения Украина и ДНР/ЛНР никакого влияния не имеют. Они ничего не решают. Это только пешки, которые будут делать то, что им скажут. Вопросы войны и мира в Украине будут решать США и Россия. Вялотекущий конфликт там идет давно и минские соглашения нарушают обе стороны давно, но никто не дернется на что-то серьезное, если патроны не войдут в серьезный клинч, а пока такого нет. Все ждут какой будет политика новой администрации в США.
      Orel
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:21
    Кто то называет этих отбросов "братским народом "?Там кругом человекоподобные недолюди для которых кроме пули есть еще и танковые гусеницы -воевать против народа человек настоящий не будет не словом, не делом.
    Изгоняющий либероидов
  3. Мар.Тира Сегодня, 07:23
    Если бы был военный ответ ВСУ,по событиям в Крыму,то Украинской армии вообще бы не было.Так что Тиллерсон пусть молит бога,что они ещё существуют.
    Мар.Тира
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:26
    Хотелось бы услышать опровержение руководства ЛДНР.

    Совершенно очевидно что укровермахтом взят курс на методичное отжимание территорий ЛНДР и плевать они хотели на МИНСКие договоренности...что может противопоставить этому ЛДНР what
    Тот же ЛЕХА
    1. Караул73 Сегодня, 07:40
      Они могут теперь дружно кричать ЗРАДА. Увлеклись они видимо дележкой помощи от России, порезкой предприятий на металл, междуусобными распрями. Пора заканчивать этот цирк, или присоединять к России, или отдавать назад Украине. А то, плодятся только местные князьки, а обывателю ой как туго приходится.
      Караул73
  5. Erg Сегодня, 07:54
    "Наши войска заняли определенные очень важные новые позиции " Что за позиции? Что обсуждать? Укрогосдеп. Быстро же научились у дяди Сэма форме подачи информации.
    Erg
  6. Pacifist Сегодня, 07:55
    Совершенно бессмысленно обращать внимание на то, что несет Тиллерсон на слушаниях в конгрессе. Он говорит им то, что они хотят услышать чтоб быть утвержденным в должности. Он стрелянная корпоративная ворона и потому играет на чужом поле по их правилам. Поглядим, что он делать будет.
    Pacifist

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