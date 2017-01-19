О маузерах… с любовью! Начало – начал (часть первая)

Существует поговорка, о том, что: «Господь создал людей разными, а полковник Кольт сделал их равными». По легенде, эта фраза была выбита на его надгробии. Но на самом деле, на его могильной плите эта фраза отсутствует, там кроме фамилии и дат его жизни ничего нет, да и быть не могло, так как в то время такое было не принято. Но вот если мы ее попытаемся продолжить, то ничего лучше такого конца придумать нельзя: «… братья Маузер порадовали самой лучшей винтовкой, а русский Калашников дал в руки самый надежный автомат!» При желании каждый может что-то в этом окончании изменить – это уж кому как нравится, но очевидно, что именно винтовка маузер Gewehr 98, равно как и наш российских «калашников» – это самое распространенное оружие на свете, а плохое по всему миру не распространяется.Все образцы, о которых пойдет речь, и за которые мне удалось вдоволь «подержаться» благодаря отзывчивости моего давнего товарища N, представлены здесь на фото.Смотреть справа налево: Gewehr 88 – очень интересная германская «гибридная винтовка», созданная по принципу «солянка мясная-сборная», карабин шведской фирмы «Карл Густав» М1914 г., испанский карабин обр.1916, тип 1 (выпуск 1920 г.), испанский карабин 1916 г., тип 2, и германский Gewehr 1937.Конечно, это лишь самая малая часть всех тех маузеров, что выпускались в разное время и в разных странах, однако, на мой взгляд, и этих образцов вполне достаточно, чтобы получить полное представление о развитии именно этого образца стрелкового оружия.Ну, а начать историю всех «маузеров» вообще или, лучше сказать, многих маузеровских винтовок, нужно с того, что в 1811 году в Оберндорф-на-Неккаре по указу короля Вюртемберга Фридриха I был основан оружейный завод и вот там-то большую часть своей жизни и проработал Франц Андреас Маузер – отец Петера Пауля и Вильгельма Маузеров. Работал кузнецом – профессия в оружейном деле очень важная. Причем Петер Пауль Маузер работать на этом заводе начал в 12 лет и работал до тех пор, пока в 19 лет его не призвали в армию. Там ему повезло попасть в Людвигсбургский арсенал, где он проходил службу в качестве артиллерийского механика и сконструировал… полевую казнозарядную пушку, изготовленную по его чертежам. Причем она сохранилась до нашего времени и сейчас экспонируется в музее оружия в Штутгарте.Затем с помощью брата Вильгельма и благодаря финансовой поддержке представителя компании «Ремингтон» в Германии С. Норриса Пауль Маузер смог поехать на стажировку в Бельгию, на лучший в Европе оружейный завод в Льеже. Там он получил несколько патентов на свои оригинальные технические решения, на основе которых за время с 1867 по 1869 год и была разработана перспективная однозарядная винтовка калибра 11-мм, ставшая известной как винтовка «Маузер-Норрис М67/69».Именно на с некоторыми доработками и попала на конкурс винтовок, объявленный прусской армией, и оказалась на нем победителем! На вооружение винтовку приняли в 1871 году под обозначением Gewehr 1871. Винтовка стала «звездным часом» Пауля и Вильгельма и дала им деньги на производство винтовки на территории арсенала в Шпандау, где они построили собственную фабрику для ее производства. Открыли ее в 1873 году, да вот только уже через несколько недель она взяла, да и сгорела! Но тут последовал заказ на 100000 винтовок от Вюртемберга, что обеспечило братьев деньгами и позволило все убытки покрыть.Маузер М1871. Калибр 10.95-мм. Музей шведской армии. Стокгольм.И вот на них-то братья Маузер выкупили у правительства Вюртемберга Королевскую оружейную фабрику в Оберндорф-на-Неккаре за сумму в 200 000 южно-германских гульденов и основали свою собственную фирму – «Gebrüder Wilhelm und Paul Mauser». Затем после преобразования в 1874 году она стала называться Gebrüder Mauser und Cie («Братья Маузер и Компания»).Пауль Маузер (1838 – 1914 гг.).Вильгельм Маузер (1834 – 1882 гг.).Комплекс зданий компании братьев Маузер в Оберндорф-на-Неккаре в 1910 году.Ну, а «звездным часом» она стала, прежде всего, потому, что братья были не только хорошими инженерами, начавшими постигать эту профессию с азов, но и людьми, «чувствовавшими время». То есть умело под него подстраивавшимися. Дело же было в том, что первоклассная для соответствующего времени винтовка к этому времени «дышала на ладан». У тех же французов появилась куда более совершенная винтовка Шасспо, но главное, стало очевидно, что время игольчатых винтовок прошло. Теперь нужны были винтовки под унитарные патроны, и братья как раз такую и сделали. Причем, взяли все лучшее от винтовки Дрейзе – а это был цилиндрический продольно-скользящий затвор, и объединили это с новым патроном!Схема устройства винтовки Шасспо.Кстати, трофейные – то есть захваченные в ходе франко-прусской войны 1870 – 1871 гг. винтовки Шасспо (а пруссаки захватили тогда до 150 тысяч этих винтовок) они переделали под свой 11-мм металлической патрон и, укоротив ее, применяли в качестве кавалерийского карабина вплоть до начала 1880-х годов.Бумажный патрон к винтовке Дрейзе (слева), бумажный патрон к винтовке Шасспо, и металлический патрон 56-50 R к винтовке Спенсера.Впрочем, теперь в этой переделке такой уже особой надобности-то и не было, ведь у них появился маузер обр. 1871 года. Решению армейцев о принятии ее на вооружение предшествовали годичные испытания этого образца и винтовок самых разных систем, причем главным конкурентом братьев Маузер явилась винтовка баварского оружейника Вердера М1869.Винтовка Вердера М1869.Она имела оригинальный рычажной затвор, похожий на затвор английской винтовки Мартини-Генри. Но на вооружение ее как «свою» приняла только лишь армия Баварии. В Пруссии благоразумно выбрали винтовку братьев Маузер.Оригинальность затвора Вердера заключалась в том, что для того, чтобы его открыть, требовалось нажать на затворный рычаг, находившийся внутри спусковой скобы; затем при отводе курка назад, а он находился справа на затворе, тот закрывался, т. е. поднимался вверх. Вот только досылать патрон в ствол нужно было рукой. Тогда как у маузера в ствол он досылался затвором!Устройство затвора Вердера. Бросается в глаза его сложность, не так ли? Особенно по сравнению с продольно-скользящим затвором маузера М1871 г.Схема действия затвора винтовки Вердера. На схеме затвор взведен и готов к действию.Вот так первый маузер и оказался на вооружение армии Германской империи (кроме Баварии), причем уже в ней мы можем увидеть ряд очень важных технических решений, ставших затем общепринятыми. Например, хорошо известный сегодня рычажок-предохранитель в форме флажка был впервые применен именно на Gewehr 71. Причем, отметим, что винтовка постоянно совершенствовалась. Так, в 1884 году ее оснастили трубчатым подствольным магазином на восемь патронов конструкции Альфреда фон Кропачека, и таким образом именно эта винтовка стала первой германской магазинной винтовкой, получившей обозначение Gewehr 71/84. Винтовка приглянулась Турции, где и была принята на вооружение как М1887 со стволом под патрон 9,5×60R. Причем в начале ХХ века в арсенале в Анкаре часть этих винтовок переделали под патроны 7,65×53. Популярность винтовки была такова, что она выпускалась под патроны 11×60 мм R (с рантом, то есть с закраиной), 11,15×37,5 мм R, 10,15×63 мм R, 9,5×60 мм R, 7×57 мм, 7,65×53 мм аргентинский, и даже 6,5×53,5 мм R, то есть совсем уже малокалиберный!Аргентинские патроны 7,65×53 мм и обойма к ним.В 1880 году подготовили версию для пограничной охраны, M1879 Grenzaufsehergewehr под патрон 11,15×37,5R – несколько более короткую версию армейского патрона, хотя зачем это было сделано не очень понятно.В 1881 году Сербия приняла на вооружение версию винтовки М1878/80 с затвором, похожим на затвор от итальянской винтовки Веттерли М1870, и с прогрессивной нарезкой ствола, которую разработал сербский майор Коста Милованович. Суть этой прогрессивной нарезки заключалась в уменьшении ширины нарезов по направлению от казенной части к дульному срезу ствола. В 1907 году часть этих винтовок была также переделана под патроны 7×57 мм и оснащена пятизарядным магазином. Переделанным винтовкам дали название М80/07, но часто называли их просто «Джурич Маузер».Маузеры М1871 использовала армия Кореи (прежде всего в гвардейских частях, где ими заменили бывшую у них ранее русскую винтовку Бердана), хотя, сколько их было поставлено в эту страну, неизвестно. Затем в 1894 году в Уругвае французская фирма Sociеtе Française d’Armes Portatives Saint Denis провела конверсию этой винтовки под калибр 6,5×53 мм R. К старым винтовкам приделали новые ложи, поставили новые стволы и прицелы, ложевые кольца, а шомпол расположили почему-то сбоку.Маузер 1871 г. – кавалерийский карабин. Музей шведской армии. Стокгольм.Кроме того, около 900 однозарядных маузеров было поставлено ирландским добровольческим формированиям в 1914 году. И в этом был определенный смысл. Винтовки были старые, не новые, и получить их ирландские боевики могли от кого угодно. А будь это новенькие германские «геверы»? Тогда это был бы очень недружественный шаг одной страны в отношение другой. Использовали их ирландцы во время Пасхального восстания против британского владычества в Ирландии и перестреляли из них множество английских солдат!Затвор винтовки маузер модели 1971 года.Так что этой винтовке тоже была уготована весьма долгая и довольно насыщенная для оружия жизнь, хотя, конечно, и не столь впечатляющая, как у винтовок – ее наследников, но о них будет рассказано в следующих материалах…