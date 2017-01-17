Полигоны Невады (часть 1)

Схема Невадского ядерного полигона

Выстрел из «атомной пушки» М65

Взрыв «Сторакс Седан»

Спутниковый снимок Google earth: кратер «Сторакс Седан»

Туристическая группа на смотровой площадки кратера «Сторакс Седан»

Спутниковый снимок Google earth: опытное поле на Невадском ядерном полигоне

Территория полигонов в штате Невада

Таблички на границе запретной зоны

Спутниковый снимок Google earth: «Аэропорт Хорни»

Испытательный сброс инертного варианта В61-12

По материалам:

http://digital.library.unlv.edu/ntsohp/

http://www.dreamlandresort.com/info/ttr.html

http://warfiles.ru/show-49838-aviabaza-nellis-vvs-ssha.html

Пожалуй, нет такого района на планете, способного сравниться с американским штатом Невада по количеству и площади разного рода военных полигонов и испытательных центров. В прошлом, в бытность СССР, «советской Невадой» была Казахская ССР, но сейчас большая часть полигонов в Казахстане ликвидирована.Штат Невада расположен в юго-западной части США, площадь - 286 367 км². На западе граничит с Калифорнией, на севере с Орегоном и Айдахо, на востоке Ютой и Аризоной. Основная часть Невады – это пустыня и горы. Климат резко континентальный и засушливый - средний годовой уровень осадков составляет около 180 мм. Летом 1994 года столбик термометра на юге штата достиг + 52 °С. Зимы бывают достаточно холодными, в 1972 году в горах на северо-востоке штата температура опустилась ниже - 47°С. Вести сельскохозяйственную деятельность в таких условиях очень сложно, поэтому более 87 % земли принадлежит федеральному правительству.Плотность населения низкая, по состоянию на середину 2004 года в Неваде было всего 10 городов, где численность жителей не превышала 10 000 человек. Однако в последние годы отмечается рост численности населения, особенно эта тенденция заметна в «игровой столице США» - Лас-Вегасе. Население города за 40 лет увеличилось в 25 раз и сейчас составляет более 2,5 млн. человек. При этом общая численность населения штата – около 2,8 млн. человек. Увеличение численности населения в Неваде во многом происходит из-за нелегальной миграции. В 2012 году, по оценкам американской иммиграционной службы, численность нелегальных мигрантов (в основном мексиканцы) составляла почти 9 % от населения штата (самый высокий показатель в США).Использование засушливых земель Невады в качестве военных полигонов началось ещё в 30-е годы. Здесь велись артиллерийские стрельбы и учебные бомбометания, но это носило эпизодический характер. После начала Второй мировой войны армии потребовались обширные территории для проведения боевой подготовки и испытательных стрельб. Начиная с середины 1941 года, военные использовали данный район для проведения контрольно-тренировочных артиллерийских стрельб и испытания новых взрывчатых веществ и боеприпасов большой мощности.Вскоре после проведения 16 июля 1945 года операции «Тринити» - первого в истории испытательного ядерного взрыва на полигоне «Уайт Сэндз» в пустыне неподалёку от города Аламогордо в штате Нью-Мексико встал вопрос о создании постоянно действующего ядерного полигона с соответствующей инфраструктурой. Полигон «Уайт Сэндз» для этого не слишком подходил, так как был расположен близко к густозаселённым районам, кроме того, там с июля 1945 года испытывались создаваемые в США баллистические ракеты. Для чего там были построены контрольно-испытательные стенды, ангары для сборки ракет, пусковые сооружения и РЛС для траекторных измерений полета ракет.Пока ядерные заряды были «штучным товаром», их испытывали в разных частях США и на тихоокеанских атоллах Бикини и Эниветок. Однако атмосферные ядерные испытания за пределами США с серьёзными выбросами радиоактивных осадков вызвали массовые протесты в других странах. Особенно на это остро реагировала общественность в государствах азиатско-тихоокеанского региона. Кроме того, на относительно небольших по площади островах не было возможности создать хорошую научно-испытательную базу. Поддержание необходимой инфраструктуры в условиях влажного муссонного климата, доставка в удалённые районы необходимых грузов и охрана морской акватории обходились очень недёшево.В 1951 году было принято решение о создании испытательного ядерного полигона Nevada Test Site (Невадский испытательный полигон) в 100 км северней Лос-Вегаса, на территории округа Най, в южной части штата Невада. Как показали дальнейшие события, место для полигона было выбрано очень удачно. Он расположен на значительном удалении от густонаселённых районов, а климат здесь сухой. На полигоне площадью около 3500 км² имелись как абсолютно ровные участки, так и горы. Структура грунта оказалась весьма подходящей для проведения подземных испытаний в штольнях и скважинах. Доставка грузов в этот район не вызывала никаких трудностей. Территория полигона разделена на 28 секторов, где в разное время было построено около 1000 зданий и сооружений, имеется 2 взлётно-посадочных полосы и 10 вертолётных площадок.Первое атмосферное ядерное испытание тактического заряда мощностью 1 кт состоялось 27 января 1951 года. Вскоре взрывы здесь начали греметь регулярно, в рамках испытаний новых образцов стратегического и тактического ядерного оружия и изучения их поражающих факторов на технику и сооружения.Кадр, сделанный при помощи камеры сверхскоростной съемки - разрушение жилого дома при прохождении ударной волны ядерного взрыва.Не будет преувеличением утверждение, что в 50-60-е годы на полигоне в Неваде существовал крупнейший в мире и наиболее оснащённый центр по изучению поражающих факторов ядерного оружия. Для этого подразделениями инженерных войск армии США возводились целые жилые кварталы, соответствующие типичной застройке американских и европейских городов. Кроме жилых зданий строились различные фортификационные сооружения, на разном удалении от эпицентра взрыва устанавливали технику и вооружение, куда помещали подопытных животных. Кроме того, тысячи американских военнослужащих участвовали в масштабных учениях с применением ядерного оружия, став, по сути, «подопытными кроликами».Так, например, в ходе операции Buster-Jangle (Бастер-Джангл), проходившей с 22 октября по 29 ноября 1951 года, было задействовано более 6500 военнослужащих. В серии из 7 испытаний 5 бомб было сброшено с бомбардировщиков В-50 и В-45. При этом одна, самая первая бомба, не взорвалась. Мощность взрывов составляла от 3,5 до 31 кт. Еще два заряда по 1,2 кт испытали на поверхности земли. При испытании мощностью 21 кт, состоявшемся 1 ноября 1951 года, военнослужащие открыто располагались на местности на расстоянии 8-10 км от эпицентра.До запрета ядерных испытаний в атмосфере в 1962 году в Неваде успели взорвать около 100 зарядов. Точное количество атмосферных испытаний в разных источниках указывается по-разному. Около десятка испытаний в атмосфере были неудачными, когда из-за отказа автоматики или ошибок в проектировании ядерная реакция не начиналась, и заряды с делящимися радиоактивными веществами распылялись на местности.Атмосферные ядерные взрывы оказали весьма значительную радиационную нагрузку на население США. Впрочем, как в США, так и в СССР в 50-60-е годы к радиации относились достаточно легкомысленно. О некоторых атмосферных ядерных испытаниях объявляли заранее, и к границе полигона оправлялись толпы туристов, чтобы полюбоваться на редкое зрелище и сфотографироваться на фоне «ядерного гриба». Облака, образовавшиеся после особо мощных испытаний, были видны даже в Лас-Вегасе.После того как в США были разработаны достаточно миниатюрные ядерные заряды, американские военные стали готовиться к их применению непосредственно на поле боя. Так, 25 мая 1953 года на полигоне в первый раз в истории человечества выстрелила «атомная пушка». Ядерный 280-мм артиллерийский снаряд Т-124 мощностью 15 кт взорвался на высоте 160 метров над землёй, через 19 сек после того, как он покинул ствол орудия М65, пролетев более 10 км.Из-за чрезмерной массы (вес в походном положении 75 тонн) и габаритов орудие М65 выпускалось в единичных экземплярах. Впоследствии, после создания ещё более малогабаритных зарядов 280-мм орудие было вытеснено 155 и 203-мм буксируемыми и самоходными артиллерийскими системами.Особняком в ряду американских ядерных взрывов стоит испытание, известное как Storax Sedan («Сторакс Седан»). Это был «мирный взрыв» термоядерного заряда мощностью 104 кт в тротиловом эквиваленте, он проводился в рамках исследовательской программы Operation Plowshare («Операция Плаушер»). В советской прессе программа была известна как «Операция Лемех». В то время как в США, так и в СССР изучали возможности создания при помощи ядерных зарядов подземных полостей для хранения газа и нефти, а также водохранилищ, прокладки каналов, дробления скальной породы и добычи полезных ископаемых.Термоядерный заряд был опущен в скважину на глубину около 190 метров. В результате взрыва, на высоту до 100 метров в воздух было поднято около 12 миллионов тонн грунта. При этом образовался кратер глубиной 100 метров и диаметром более 390 метров. Приборы зарегистрировали сейсмическую волну, эквивалентную землетрясению магнитудой 4,7 баллов.Взрыв «Сторакс Седан» стал самым «грязным» из ядерных испытаний, проведённых на территории континентальной части США. В результате взрыва было выброшено около 7% от всего объёма радиоактивных осадков, попавших в атмосферу в ходе ядерных испытаний на полигоне в Неваде. Радиоактивные выбросы разделились на два облака, поднявшихся до высоты 3 км и 5 км. Ветром их понесло на северо-восток параллельными путями в сторону Атлантического побережья. По пути продвижения облаков происходило значительное выпадение радиоактивных осадков. В штатах Айова, Небраска, Южная Дакота и Иллинойс пришлось проводить частичную эвакуацию населения и вводить режим повышенной радиационной опасности.Значительному радиационному загрязнению подверглась территория полигона, находиться в этом районе сразу после взрыва было смертельно опасно. Уровень радиации рядом с кратером через час после взрыва составил 500 Р/ч. Через месяц после того, как распались «горячие» в плане радиоактивности короткоживущие изотопы, уровень радиации снизился до 500 мР/ч, а через полгода на дне кратера было 35 мР/ч. В 1990 году уровень радиации упал до 50 мкР/ч.Сейчас на краю кратера построена смотровая площадка и сюда за немалые деньги возят туристов. Это был самый крупный «ядерный кратер» на территории США и он выделяется своими размерами на спутниковых снимках Невадского ядерного полигона, напоминающего местами «лунный пейзаж».Для того чтобы посетить ядерный полигон в составе экскурсионной группы, необходимо подать заявку в администрацию полигона. Очередь на экскурсии расписана надолго вперёд, и ждать придётся около месяца. При посещении полигона туристам выдаются дозиметры. При этом изымается любая фото или видеоаппаратура, сотовые телефоны и бинокли. Без разрешения сопровождающих запрещается выходить из экскурсионного автобуса и брать на территории полигона какие либо предметы и камни.После 17 июля 1962 года, до 23 сентября 1992 года на полигоне взорвали 828 зарядов под землёй. Часть взрывов была аварийной, со значительными выбросами радиоактивных веществ.Выброс радиоактивных веществ при подземном ядерном испытании Baneberry в 1970 году.До сих пор на полигоне в подземных скважинах осталось несколько аварийных ядерных зарядов, которые не взорвались по тем или иным причинам. После всеобъемлющего запрета на ядерные испытания полигон не был ликвидирован. Здесь проходят исследования в рамках проверки существующих типов ядерных боеголовок и разработки, новых без достижения критической массы зарядов и начала масштабной неуправляемой цепной реакции. Десять лет назад велась подготовка к эксперименту с подрывом 1100 тонн мощной взрывчатки, но из-за широкой критики и опасения, что это испытание приведёт к началу проведения подобных экспериментов в других странах, проект закрыли.Кроме ядерного полигона, в Неваде также имеется несколько авиационных испытательных центров и полигонов для испытаний и отработки боевого применения авиационного и ракетного вооружения.Наиболее загадочным местом Невады является так называемая Area 51 («Зона 51»), примыкающая к сухому солевому озеру Грум-Лейк. В 70-е годы это наименование базы фигурировало в ряде официальных документов, после чего произошла утечка информации в СМИ. Также в разное время авиабаза имела следующие кодовые обозначения: Dreamland («Сказочная страна»), Paradise Ranch («Ранчо Парадиз»), Home Base («Домашняя база»), Groom Lake («Грум-Лейк»). В настоящее время аэродром в официальных американских документах проходит как Homey Airport («Аэропорт Хорни»).Этот военный объект является филиалом авиабазы «Эдвардс» (Edwards Air Force Base), где находится «Центр лётных испытаний ВВС США». Капитальная взлетно-посадочная полоса «Зоны 51» протяженностью более 3,5 км плавно переходит к примыкающему к аэродрому высохшему соляному озеру. Таким образом, идеально ровная поверхность соляного озера является продолжением ВПП, общая длина которой составляет около 8 км. Теоретически на эту полосу можно было сажать даже космические челноки.«Зона 51» примыкает к территории ядерного полигона и расположена в 130 км к северо-западу от Лас-Вегаса. Режим охраны этого района даже жестче, чем на ядерном полигоне. Качественных фотографий аэродрома «Зоны 51» в открытых источниках практически нет. Считается, что кроме многочисленных наземных строений на базе имеются обширные подземные сооружения.В прошлом федеральные власти вообще отказывались давать какие-либо комментарии относительно этого места и в ряде случаев даже отрицали наличие объекта. Данное обстоятельство породило множество слухов и разного рода легенд. Сторонники теории заговоров считают, что в «Зоне 51» скрывают от общественности обломки межзвёздного космического корабля и даже инопланетян. Это являлось поводом для разного рода слухов и спекуляций, что нашло отражение во множестве публикаций и в фантастических художественных фильмах.В реальности столь жесткие меры секретности были связаны с испытаниями в этом районе новых видов авиационной техники. В данном районе многократно фиксировались объекты, идентифицируемые сторонними наблюдателями как НЛО. Так, появление так называемых «Чёрных треугольников» по времени совпало с испытаниями самолетов, создаваемыми по программе малой радиолокационной заметности. Масштабные исследования технологий, позволяющих американским боевым самолётам быть невидимыми в радиолокационном диапазоне, начались в конце 70-х годов. Более пятнадцати лет все военные программы в США, связанные с технологией «Стелс», находились под грифом «секретно».Спутниковый снимок Google earth: «чёрный треугольник» - стратегический бомбардировщик В-2 на авиабазе «Уайтмэн»В разное время здесь проходили испытания такие «чёрные» самолёты, как U-2, SR-71, F-117 и В-2. Сейчас аэродром «Хорни» не выглядит заброшенным, при его детальном изучении на спутниковых снимках здесь можно наблюдать многочисленные свежеокрашенные крупногабаритные ангары и технические сооружения, находящиеся в хорошем состоянии. На стоянках авиатехники помимо пассажирских и военно-транспортных самолётов находятся истребители F-16.В 50 км к юго-востоку от города Тонопа есть ещё один легендарный и очень известный в определённых кругах аэродром Tonopah Test Range Airport («Испытательный тестовый аэродром Тонопа»). Данная авиабаза находится примерно в 100 км к северо-западу от «Зоны 51» и в 230 км от Лас-Вегаса. На аэродроме имеется ВПП протяженностью 3658 м и шиной 46 м, оборудованная аппаратурой для посадки ночью и в плохих погодных условиях. Имеется обширная аэродромная инфраструктура и более 50 капитальных ангаров.После окончания Второй мировой войны аэродром «Тонопа» передали Министерству энергетики США и большую часть времени он находился в распоряжении подразделения корпорации Lockheed-Martin - Sandia National Laboratories (Сандийская национальная лаборатория»), где велись работы по ядерным оружейным программам. В силу этого данный район был закрыт для посещения гражданскими лицами без соответствующего допуска. В 1957 году вокруг аэродрома создали обширный полигон площадью более 700 км², организационно подчинённый командованию Nellis Air Force Base (Авиабаза «Неллис»). В настоящее время здесь проходят испытания авиационные системы доставки ядерного оружия, а также осуществляется проверка надёжности и безопасности механизмов предохранения ядерных боеприпасов. В 60-е годы на полигоне в рамках экспериментов были разрушены четыре реальные ядерные боеголовки, что привело к загрязнению плутонием почвы и воды.В данный момент в этом районе ведутся испытания новой модификации американской термоядерной бомбы В61-12. Целью создания B61-12 является попытка сокращения финансовых расходов на содержание арсенала ядерных бомб семейства В61 и повышение надёжности и безопасности ядерных бомб. Модификация В61-12 должна заменить в США все ядерные бомбы, за исключением противобункерной В61-11. Кроме того, за счёт применения коррекции на траектории возможности уменьшения мощности взрыва до 10 кт и минимального выброса радионуклидов, этот боеприпас должен стать «гуманным» по отношению к своим войскам и сократить радиоактивное заражение местности до минимума.В61-12 будет первой корректируемой ядерной бомбой, оснащённой двумя независимыми системами наведения. В зависимости от тактической ситуации и противодействия противника, может быть использована инерциальная или система наведения аналогичная JDAM.