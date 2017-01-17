03:26 18 января

Полигоны Невады (часть 1)

Полигоны Невады (часть 1)


Пожалуй, нет такого района на планете, способного сравниться с американским штатом Невада по количеству и площади разного рода военных полигонов и испытательных центров. В прошлом, в бытность СССР, «советской Невадой» была Казахская ССР, но сейчас большая часть полигонов в Казахстане ликвидирована.

Штат Невада расположен в юго-западной части США, площадь - 286 367 км². На западе граничит с Калифорнией, на севере с Орегоном и Айдахо, на востоке Ютой и Аризоной. Основная часть Невады – это пустыня и горы. Климат резко континентальный и засушливый - средний годовой уровень осадков составляет около 180 мм. Летом 1994 года столбик термометра на юге штата достиг + 52 °С. Зимы бывают достаточно холодными, в 1972 году в горах на северо-востоке штата температура опустилась ниже - 47°С. Вести сельскохозяйственную деятельность в таких условиях очень сложно, поэтому более 87 % земли принадлежит федеральному правительству.


Плотность населения низкая, по состоянию на середину 2004 года в Неваде было всего 10 городов, где численность жителей не превышала 10 000 человек. Однако в последние годы отмечается рост численности населения, особенно эта тенденция заметна в «игровой столице США» - Лас-Вегасе. Население города за 40 лет увеличилось в 25 раз и сейчас составляет более 2,5 млн. человек. При этом общая численность населения штата – около 2,8 млн. человек. Увеличение численности населения в Неваде во многом происходит из-за нелегальной миграции. В 2012 году, по оценкам американской иммиграционной службы, численность нелегальных мигрантов (в основном мексиканцы) составляла почти 9 % от населения штата (самый высокий показатель в США).

Полигоны Невады (часть 1)


Использование засушливых земель Невады в качестве военных полигонов началось ещё в 30-е годы. Здесь велись артиллерийские стрельбы и учебные бомбометания, но это носило эпизодический характер. После начала Второй мировой войны армии потребовались обширные территории для проведения боевой подготовки и испытательных стрельб. Начиная с середины 1941 года, военные использовали данный район для проведения контрольно-тренировочных артиллерийских стрельб и испытания новых взрывчатых веществ и боеприпасов большой мощности.

Вскоре после проведения 16 июля 1945 года операции «Тринити» - первого в истории испытательного ядерного взрыва на полигоне «Уайт Сэндз» в пустыне неподалёку от города Аламогордо в штате Нью-Мексико встал вопрос о создании постоянно действующего ядерного полигона с соответствующей инфраструктурой. Полигон «Уайт Сэндз» для этого не слишком подходил, так как был расположен близко к густозаселённым районам, кроме того, там с июля 1945 года испытывались создаваемые в США баллистические ракеты. Для чего там были построены контрольно-испытательные стенды, ангары для сборки ракет, пусковые сооружения и РЛС для траекторных измерений полета ракет.

Пока ядерные заряды были «штучным товаром», их испытывали в разных частях США и на тихоокеанских атоллах Бикини и Эниветок. Однако атмосферные ядерные испытания за пределами США с серьёзными выбросами радиоактивных осадков вызвали массовые протесты в других странах. Особенно на это остро реагировала общественность в государствах азиатско-тихоокеанского региона. Кроме того, на относительно небольших по площади островах не было возможности создать хорошую научно-испытательную базу. Поддержание необходимой инфраструктуры в условиях влажного муссонного климата, доставка в удалённые районы необходимых грузов и охрана морской акватории обходились очень недёшево.

В 1951 году было принято решение о создании испытательного ядерного полигона Nevada Test Site (Невадский испытательный полигон) в 100 км северней Лос-Вегаса, на территории округа Най, в южной части штата Невада. Как показали дальнейшие события, место для полигона было выбрано очень удачно. Он расположен на значительном удалении от густонаселённых районов, а климат здесь сухой. На полигоне площадью около 3500 км² имелись как абсолютно ровные участки, так и горы. Структура грунта оказалась весьма подходящей для проведения подземных испытаний в штольнях и скважинах. Доставка грузов в этот район не вызывала никаких трудностей. Территория полигона разделена на 28 секторов, где в разное время было построено около 1000 зданий и сооружений, имеется 2 взлётно-посадочных полосы и 10 вертолётных площадок.

Полигоны Невады (часть 1)

Схема Невадского ядерного полигона


Первое атмосферное ядерное испытание тактического заряда мощностью 1 кт состоялось 27 января 1951 года. Вскоре взрывы здесь начали греметь регулярно, в рамках испытаний новых образцов стратегического и тактического ядерного оружия и изучения их поражающих факторов на технику и сооружения.

Полигоны Невады (часть 1)

Кадр, сделанный при помощи камеры сверхскоростной съемки - разрушение жилого дома при прохождении ударной волны ядерного взрыва.

Не будет преувеличением утверждение, что в 50-60-е годы на полигоне в Неваде существовал крупнейший в мире и наиболее оснащённый центр по изучению поражающих факторов ядерного оружия. Для этого подразделениями инженерных войск армии США возводились целые жилые кварталы, соответствующие типичной застройке американских и европейских городов. Кроме жилых зданий строились различные фортификационные сооружения, на разном удалении от эпицентра взрыва устанавливали технику и вооружение, куда помещали подопытных животных. Кроме того, тысячи американских военнослужащих участвовали в масштабных учениях с применением ядерного оружия, став, по сути, «подопытными кроликами».

Полигоны Невады (часть 1)


Так, например, в ходе операции Buster-Jangle (Бастер-Джангл), проходившей с 22 октября по 29 ноября 1951 года, было задействовано более 6500 военнослужащих. В серии из 7 испытаний 5 бомб было сброшено с бомбардировщиков В-50 и В-45. При этом одна, самая первая бомба, не взорвалась. Мощность взрывов составляла от 3,5 до 31 кт. Еще два заряда по 1,2 кт испытали на поверхности земли. При испытании мощностью 21 кт, состоявшемся 1 ноября 1951 года, военнослужащие открыто располагались на местности на расстоянии 8-10 км от эпицентра.

Полигоны Невады (часть 1)


До запрета ядерных испытаний в атмосфере в 1962 году в Неваде успели взорвать около 100 зарядов. Точное количество атмосферных испытаний в разных источниках указывается по-разному. Около десятка испытаний в атмосфере были неудачными, когда из-за отказа автоматики или ошибок в проектировании ядерная реакция не начиналась, и заряды с делящимися радиоактивными веществами распылялись на местности.

Полигоны Невады (часть 1)


Атмосферные ядерные взрывы оказали весьма значительную радиационную нагрузку на население США. Впрочем, как в США, так и в СССР в 50-60-е годы к радиации относились достаточно легкомысленно. О некоторых атмосферных ядерных испытаниях объявляли заранее, и к границе полигона оправлялись толпы туристов, чтобы полюбоваться на редкое зрелище и сфотографироваться на фоне «ядерного гриба». Облака, образовавшиеся после особо мощных испытаний, были видны даже в Лас-Вегасе.

После того как в США были разработаны достаточно миниатюрные ядерные заряды, американские военные стали готовиться к их применению непосредственно на поле боя. Так, 25 мая 1953 года на полигоне в первый раз в истории человечества выстрелила «атомная пушка». Ядерный 280-мм артиллерийский снаряд Т-124 мощностью 15 кт взорвался на высоте 160 метров над землёй, через 19 сек после того, как он покинул ствол орудия М65, пролетев более 10 км.

Полигоны Невады (часть 1)

Выстрел из «атомной пушки» М65


Из-за чрезмерной массы (вес в походном положении 75 тонн) и габаритов орудие М65 выпускалось в единичных экземплярах. Впоследствии, после создания ещё более малогабаритных зарядов 280-мм орудие было вытеснено 155 и 203-мм буксируемыми и самоходными артиллерийскими системами.

Особняком в ряду американских ядерных взрывов стоит испытание, известное как Storax Sedan («Сторакс Седан»). Это был «мирный взрыв» термоядерного заряда мощностью 104 кт в тротиловом эквиваленте, он проводился в рамках исследовательской программы Operation Plowshare («Операция Плаушер»). В советской прессе программа была известна как «Операция Лемех». В то время как в США, так и в СССР изучали возможности создания при помощи ядерных зарядов подземных полостей для хранения газа и нефти, а также водохранилищ, прокладки каналов, дробления скальной породы и добычи полезных ископаемых.

Полигоны Невады (часть 1)

Взрыв «Сторакс Седан»


Термоядерный заряд был опущен в скважину на глубину около 190 метров. В результате взрыва, на высоту до 100 метров в воздух было поднято около 12 миллионов тонн грунта. При этом образовался кратер глубиной 100 метров и диаметром более 390 метров. Приборы зарегистрировали сейсмическую волну, эквивалентную землетрясению магнитудой 4,7 баллов.

Взрыв «Сторакс Седан» стал самым «грязным» из ядерных испытаний, проведённых на территории континентальной части США. В результате взрыва было выброшено около 7% от всего объёма радиоактивных осадков, попавших в атмосферу в ходе ядерных испытаний на полигоне в Неваде. Радиоактивные выбросы разделились на два облака, поднявшихся до высоты 3 км и 5 км. Ветром их понесло на северо-восток параллельными путями в сторону Атлантического побережья. По пути продвижения облаков происходило значительное выпадение радиоактивных осадков. В штатах Айова, Небраска, Южная Дакота и Иллинойс пришлось проводить частичную эвакуацию населения и вводить режим повышенной радиационной опасности.

Полигоны Невады (часть 1)

Спутниковый снимок Google earth: кратер «Сторакс Седан»


Значительному радиационному загрязнению подверглась территория полигона, находиться в этом районе сразу после взрыва было смертельно опасно. Уровень радиации рядом с кратером через час после взрыва составил 500 Р/ч. Через месяц после того, как распались «горячие» в плане радиоактивности короткоживущие изотопы, уровень радиации снизился до 500 мР/ч, а через полгода на дне кратера было 35 мР/ч. В 1990 году уровень радиации упал до 50 мкР/ч.

Полигоны Невады (часть 1)

Туристическая группа на смотровой площадки кратера «Сторакс Седан»


Сейчас на краю кратера построена смотровая площадка и сюда за немалые деньги возят туристов. Это был самый крупный «ядерный кратер» на территории США и он выделяется своими размерами на спутниковых снимках Невадского ядерного полигона, напоминающего местами «лунный пейзаж».

Для того чтобы посетить ядерный полигон в составе экскурсионной группы, необходимо подать заявку в администрацию полигона. Очередь на экскурсии расписана надолго вперёд, и ждать придётся около месяца. При посещении полигона туристам выдаются дозиметры. При этом изымается любая фото или видеоаппаратура, сотовые телефоны и бинокли. Без разрешения сопровождающих запрещается выходить из экскурсионного автобуса и брать на территории полигона какие либо предметы и камни.

Полигоны Невады (часть 1)

Спутниковый снимок Google earth: опытное поле на Невадском ядерном полигоне


После 17 июля 1962 года, до 23 сентября 1992 года на полигоне взорвали 828 зарядов под землёй. Часть взрывов была аварийной, со значительными выбросами радиоактивных веществ.

Полигоны Невады (часть 1)

Выброс радиоактивных веществ при подземном ядерном испытании Baneberry в 1970 году.

До сих пор на полигоне в подземных скважинах осталось несколько аварийных ядерных зарядов, которые не взорвались по тем или иным причинам. После всеобъемлющего запрета на ядерные испытания полигон не был ликвидирован. Здесь проходят исследования в рамках проверки существующих типов ядерных боеголовок и разработки, новых без достижения критической массы зарядов и начала масштабной неуправляемой цепной реакции. Десять лет назад велась подготовка к эксперименту с подрывом 1100 тонн мощной взрывчатки, но из-за широкой критики и опасения, что это испытание приведёт к началу проведения подобных экспериментов в других странах, проект закрыли.

Полигоны Невады (часть 1)

Территория полигонов в штате Невада


Кроме ядерного полигона, в Неваде также имеется несколько авиационных испытательных центров и полигонов для испытаний и отработки боевого применения авиационного и ракетного вооружения.

Полигоны Невады (часть 1)

Таблички на границе запретной зоны


Наиболее загадочным местом Невады является так называемая Area 51 («Зона 51»), примыкающая к сухому солевому озеру Грум-Лейк. В 70-е годы это наименование базы фигурировало в ряде официальных документов, после чего произошла утечка информации в СМИ. Также в разное время авиабаза имела следующие кодовые обозначения: Dreamland («Сказочная страна»), Paradise Ranch («Ранчо Парадиз»), Home Base («Домашняя база»), Groom Lake («Грум-Лейк»). В настоящее время аэродром в официальных американских документах проходит как Homey Airport («Аэропорт Хорни»).

Полигоны Невады (часть 1)

Спутниковый снимок Google earth: «Аэропорт Хорни»


Этот военный объект является филиалом авиабазы «Эдвардс» (Edwards Air Force Base), где находится «Центр лётных испытаний ВВС США». Капитальная взлетно-посадочная полоса «Зоны 51» протяженностью более 3,5 км плавно переходит к примыкающему к аэродрому высохшему соляному озеру. Таким образом, идеально ровная поверхность соляного озера является продолжением ВПП, общая длина которой составляет около 8 км. Теоретически на эту полосу можно было сажать даже космические челноки.

Полигоны Невады (часть 1)


«Зона 51» примыкает к территории ядерного полигона и расположена в 130 км к северо-западу от Лас-Вегаса. Режим охраны этого района даже жестче, чем на ядерном полигоне. Качественных фотографий аэродрома «Зоны 51» в открытых источниках практически нет. Считается, что кроме многочисленных наземных строений на базе имеются обширные подземные сооружения.

В прошлом федеральные власти вообще отказывались давать какие-либо комментарии относительно этого места и в ряде случаев даже отрицали наличие объекта. Данное обстоятельство породило множество слухов и разного рода легенд. Сторонники теории заговоров считают, что в «Зоне 51» скрывают от общественности обломки межзвёздного космического корабля и даже инопланетян. Это являлось поводом для разного рода слухов и спекуляций, что нашло отражение во множестве публикаций и в фантастических художественных фильмах.

В реальности столь жесткие меры секретности были связаны с испытаниями в этом районе новых видов авиационной техники. В данном районе многократно фиксировались объекты, идентифицируемые сторонними наблюдателями как НЛО. Так, появление так называемых «Чёрных треугольников» по времени совпало с испытаниями самолетов, создаваемыми по программе малой радиолокационной заметности. Масштабные исследования технологий, позволяющих американским боевым самолётам быть невидимыми в радиолокационном диапазоне, начались в конце 70-х годов. Более пятнадцати лет все военные программы в США, связанные с технологией «Стелс», находились под грифом «секретно».

Полигоны Невады (часть 1)

Спутниковый снимок Google earth: «чёрный треугольник» - стратегический бомбардировщик В-2 на авиабазе «Уайтмэн»

В разное время здесь проходили испытания такие «чёрные» самолёты, как U-2, SR-71, F-117 и В-2. Сейчас аэродром «Хорни» не выглядит заброшенным, при его детальном изучении на спутниковых снимках здесь можно наблюдать многочисленные свежеокрашенные крупногабаритные ангары и технические сооружения, находящиеся в хорошем состоянии. На стоянках авиатехники помимо пассажирских и военно-транспортных самолётов находятся истребители F-16.

В 50 км к юго-востоку от города Тонопа есть ещё один легендарный и очень известный в определённых кругах аэродром Tonopah Test Range Airport («Испытательный тестовый аэродром Тонопа»). Данная авиабаза находится примерно в 100 км к северо-западу от «Зоны 51» и в 230 км от Лас-Вегаса. На аэродроме имеется ВПП протяженностью 3658 м и шиной 46 м, оборудованная аппаратурой для посадки ночью и в плохих погодных условиях. Имеется обширная аэродромная инфраструктура и более 50 капитальных ангаров.

После окончания Второй мировой войны аэродром «Тонопа» передали Министерству энергетики США и большую часть времени он находился в распоряжении подразделения корпорации Lockheed-Martin - Sandia National Laboratories (Сандийская национальная лаборатория»), где велись работы по ядерным оружейным программам. В силу этого данный район был закрыт для посещения гражданскими лицами без соответствующего допуска. В 1957 году вокруг аэродрома создали обширный полигон площадью более 700 км², организационно подчинённый командованию Nellis Air Force Base (Авиабаза «Неллис»). В настоящее время здесь проходят испытания авиационные системы доставки ядерного оружия, а также осуществляется проверка надёжности и безопасности механизмов предохранения ядерных боеприпасов. В 60-е годы на полигоне в рамках экспериментов были разрушены четыре реальные ядерные боеголовки, что привело к загрязнению плутонием почвы и воды.

В данный момент в этом районе ведутся испытания новой модификации американской термоядерной бомбы В61-12. Целью создания B61-12 является попытка сокращения финансовых расходов на содержание арсенала ядерных бомб семейства В61 и повышение надёжности и безопасности ядерных бомб. Модификация В61-12 должна заменить в США все ядерные бомбы, за исключением противобункерной В61-11. Кроме того, за счёт применения коррекции на траектории возможности уменьшения мощности взрыва до 10 кт и минимального выброса радионуклидов, этот боеприпас должен стать «гуманным» по отношению к своим войскам и сократить радиоактивное заражение местности до минимума.

Полигоны Невады (часть 1)

Испытательный сброс инертного варианта В61-12


В61-12 будет первой корректируемой ядерной бомбой, оснащённой двумя независимыми системами наведения. В зависимости от тактической ситуации и противодействия противника, может быть использована инерциальная или система наведения аналогичная JDAM.

Продолжение следует…

По материалам:
http://digital.library.unlv.edu/ntsohp/
http://www.dreamlandresort.com/info/ttr.html
http://warfiles.ru/show-49838-aviabaza-nellis-vvs-ssha.html
Автор: Линник Сергей


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Комментарии 22
  1. Evgenijus Вчера, 15:48
    Хороший материал, понравилась статья. Можно сделать вывод, что нужды в "толстых" бомбах скоро не будет, маленькие заряды будут доставлятся носителями со сверхвысокой точностью к цели. Даже есть мысль об отказе в применении ядерного оружия, если для решения задач в боевых операциях достаточно будет дальнобойных крылатых рает или ракет, подобным на комплексе Искандер. Не начинается ли безядерная эра в войнах на Земле?
    Evgenijus
    1. vkfriendly Вчера, 16:15
      Это вряд ли ракеты и бомбы с ядерным зарядом помимо военного предназначения ещё играют роль и политическую ,вопрос ядерного сдерживания не кто не отменял. И только это является гарантией сдерживания от глобальной войны.
      vkfriendly
    2. Bongo Вчера, 17:06
      Цитата: Evgenijus
      Хороший материал, понравилась статья. Можно сделать вывод, что нужды в "толстых" бомбах скоро не будет, маленькие заряды будут доставлятся носителями со сверхвысокой точностью к цели. Даже есть мысль об отказе в применении ядерного оружия, если для решения задач в боевых операциях достаточно будет дальнобойных крылатых рает или ракет, подобным на комплексе Искандер. Не начинается ли безядерная эра в войнах на Земле?

      Нет, наступления безъядерной эры в ближайшее время не предвидится. no Более того, намечается новый виток совершенствования ядерного (термоядерного) оружия, и оно будет не только средством стратегический сдерживания. Большое значение уделяется вопросу создания "чистых" зарядов малой мощности способных эффективно решать тактические задачи на поле боя. Уже сейчас существуют заряды с выбросом радионуклидов в десятки раз меньше чем у бомб такой же мощности созданных 40-50 лет назад. Кроме того на примере американской В61-12 видно, что помимо возможности ступенчатого регулирования мощности взрыва, многократно увеличивается точность попадания. Всё это позволяет использовать один и тот же термоядерный боеприпас, как стратегических, так и в тактических целях, в зависимости от конкретных условий.
      Bongo
    3. Sashka Вчера, 17:49
      Как там Шойгу сказал?! "ядерное оружие в качестве фактора сдерживания будет вытеснено высокоточными средствами поражения."
      А какой-то эксперт согласился, т.к. "Калибр" можно направит в окно главы Пентагона и с обычным зарядом...
      laughing
      Sashka
  2. nrex Вчера, 15:48
    Хорошая ямка для пруда, карасиков запустил и через годик уди, крупные только странные, двухголовые или одноглазые.
    nrex
    1. Evgenijus Вчера, 15:51
      ... а нет ли желания вкусить рыбку из этого пруда? wink
      Evgenijus
      1. амурец Вчера, 16:14
        Цитата: Evgenijus
        а нет ли желания вкусить рыбку из этого пруда?

        Читал про Семипалатинский полигон воспоминания военного строителя,как строили объекты на полигоне. Так вот в воронке, возникшей после взрыва первой водородной бомбы образовалось озеро в котором искупались строители: машинист экскаватора и его помощник. Больше в том озере никто не купался. Одно время в журнале ТМ, кажется в 1987 году была серия статей "Страна Лимония" Будни ядерного полигона. Это как раз история из той серии.
        амурец
        1. Evgenijus Вчера, 17:12
          Я вот к чему про пробу рыбы на вкус говорил. В самой воде может и нет примесей твердых частиц с радионуклеидами. А рыба через жабры пропускает всякую нечисть со дна. Вот там то и лежат эти нуклеиды, испускающие опасное бета излучение. Если в желудок попало - кишки продырявятся. Вспомните Литвиненко, правда он попробовал чистейший плутоний.
          Evgenijus
          1. Bongo Вчера, 17:21
            Цитата: Evgenijus
            Если в желудок попало - кишки продырявятся. Вспомните Литвиненко, правда он попробовал чистейший плутоний.

            Простите, но Литвиненко был отравлен гораздо более радиоактивным полонием-210. Плутоний-239 тоже конечно крайне опасен, но от него поражения характерны как правило при попадании в органы дыхания.
            Bongo
            1. Evgenijus Вчера, 17:29
              Согласен про ваше уточнение. Литвиненко вкусил большую дозу, мучился относительно недолго (не дай Бог нам такое!). Но возможны поражения радионуклеидами в более легкой дозе, так мучения до смерти могут продлится месяцы, пока кишки не развалятся и выпадут в унитаз. В любом случае кушать рыбку из того пруда я бы не стал. И купаться так же ...
              Evgenijus
        2. sandrmur76 Вчера, 18:48
          «Тайга». 23 марта 1971 года, три заряда по 5 килотонн в Чердынском районе Пермской области, в 100 км севернее города Красновишерск. Экскавационные, для строительства канала Печора — Кама.
          .
          В 1971 году все было готово для воплощения в жизнь самого амбициозного проекта, получившего кодовое название «Тайга».

          Задумка на бумаге выглядела вполне убедительно - река Печора соединяется с руслом Камы, впадает в Волгу и наполняет катастрофически мелевшее тогда Каспийское море. Однако какими же средствами прорыть канал между этими Печорой и Камой? Тут на помощь народному хозяйству и был призван мирный атом. Атомщики предложили разорвать водораздел двух рек ядерными взрывами. ЦК КПСС, почти не раздумывая, секретными постановлениями одобрил проект - и работа закипела.К весне 71-го все было готово для первых испытаний. В 120-метровых шахтах, соединенных друг с другом лабиринтом толстенных электрокабелей, покоились и ждали своего часа ядерные заряды. Наконец время «Ч» настало. 25 марта была нажата кнопка «Пуск». Что произошло дальше - доподлинно неизвестно, документы до сих пор не рассекречены, но эксперимент был свернут моментально. Хотя еще почти десять лет там, на таежных болотах, еще оставались военные и техника. По одним данным, во время эксперимента сработали три бомбы, по другим - только две. В результате выброса грунта на месте лесной опушки образовалась огромная воронка, которая позже заполнилась водой и превратилась в красивейшее озеро с водой неземного цвета.
          wassat
          sandrmur76
      2. Alex_59 Вчера, 22:07
        Цитата: Evgenijus
        ... а нет ли желания вкусить рыбку из этого пруда?

        У нас в Пермском крае проводилось несколько "мирных" ядерных взрывов, в том числе в рамках поворота северных рек серия взрывов на озере Чусовское. Сегодня на озере уже ловят рыбу, но от него до эпицентра взрыва около 5 км. На месте взрыва есть искусственное озеро, там фон очень переменчивый. Может быть нормальным, сделал пару шагов - повышен, сделал еще пару шагов - опять норма. Но в целом превышение уже небольшое.
        http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=61.310639&lon=5
        6.631088&z=12&m=b
        Места очень дикие. Туда можно добраться только на специально подготовленной технике и то не без приключений. В некотором смысле это является "естественным" забором для любопытных.
        Кроме этого были еще взрывы на юге нашего региона в районе города Оса с целью подвижки нефтяносных пластов - там месторождение. Радиации на поверхности не было. Вообще такие взрывы достаточно чистые, большая часть радиоактивного материала сгорает в реакции. Последствия аварий на АЭС намного тяжелее, но самое смешное, что там как раз не может быть и не было ядерных взрывов. Что на ЧАЭС, что в Озерске, что в Фукусиме - взрывы обычные, без цепной реакции, ЕМНИП водород в закрытом объеме. Отсюда и высокое заражение - радиоактивные элементы из топлива просто раскидываются по территории, в то время как при ядерном взрыве они почти все сгорают. Высокое загрязнение было у первых ядерных боеприпасов, там реакция была не оптимальной и много материала не реагировало - его раскидывало силой взрыва. Но сейчас вроде как таких боеприпасов нет.
        Alex_59
      3. gladcu2 Вчера, 23:01
        Соседям скормить, рыбку.

        Лас Вегас не большой город. Проезжал несколько раз. Лет 15 назад. Тянул на 250 к населения. Сейчас проверил, Google, говорит 600 к. Что в принципе тоже не много. Учитывая планировку города.
        gladcu2
    2. Bongo Вчера, 17:11
      Цитата: nrex
      Хорошая ямка для пруда, карасиков запустил и через годик уди, крупные только странные, двухголовые или одноглазые.

      В СССР такие эксперименты проводились, тому пример "ядерное озеро" Чаган в Казахстане.
      В отличие от аналогичного американского проекта «Сторакс Седан», выход радиоактивных продуктов при взрыве мощностью 170 кт был в разы меньше. После взрыва осталась воронка глубиной 100 метров и диаметром 430 метров.Даже с учётом того, что заряд был выполнен максимально «чистым», радиационное заражение при выбросе 10,3 млн. тонн грунта было значительным. Радиоактивное облако затронуло 11 населённых пунктов с населением более 2000 человек.
      Весной 1965 года русло реки Чаган соединили искусственной протокой с воронкой, в результате образовался водоём площадью зеркала 0,14 км², объёмом 7 млн. м³. Уровень радиоактивного загрязнения через полгода по краям воронки доходил до 150 миллирентген/час. В настоящее время уровень радиации вокруг озера местами доходит до 2-3 миллирентген/час, и использовать его воду в хозяйственных целях небезопасно. Тем не менее местное население берёт воду из озера для сельскохозяйственных целей.
      Bongo
      1. Рафаэль_83 Вчера, 18:26
        Вспоминаю свои старые подборки "Т-М" с материалами про потенциал применения "мирного атома" в народном хозяйстве и строительстве, хотя лучше сказать в "терра-вдребезгипополам-расформировании"
        ;.
        Ну вот не верю, что после массы чисто военных и жутко "грязных" наземных и атмосферных испытаний, когда уже было ясно, что есть радиоактивные осадки и зачем они есть, кто-то на полном серьезе пытался делать то же самое но под соусом прокладки каналов и формирования каверн (пустотных хранилищ). Что-то где-то кто-то нам не договаривает... winked
        P. S.
        Тема про секретный полигон же, конспирологию в массы! fellow
        Рафаэль_83
    3. Сергей-8848 Вчера, 20:33
      Такие вполне могут вылезти из пруда и с рыбаками подраться...
      Сергей-8848
  3. амурец Вчера, 15:52
    Сергей! Спасибо что напомнил, а то про ядерный полигон помню, а вот про зону 51 и авиабазу <<Неллис>> подзабыл.
    Как всегда, статья подробная и вопросов к ней нет.
    амурец
    1. Bongo Вчера, 17:31
      Цитата: амурец
      Сергей! Спасибо что напомнил, а то про ядерный полигон помню, а вот про зону 51 и авиабазу <<Неллис>> подзабыл.

      Во второй части в основном про авиационные полигоны будет, в том числе про "Агрессоров".
      Цитата: амурец
      Как всегда, статья подробная и вопросов к ней нет.

      drinks
      Bongo
      1. амурец Сегодня, 01:17
        Ну про эскадрилью "Агрессор" Я всегда помню. Интересно, чем она сейчас вооружена. С нетерпением буду ждать продолжения.
        амурец
  4. Старый26 Вчера, 17:43
    Сергей, СПАСИБО. Как всегда отличная статья. Собираетесь "пройтись" только по штатовским полигонам или в перспективе и полигоны других стран?
    Старый26
  5. Рафаэль_83 Вчера, 18:14
    Аааа, неееет! Опять двадцать пять - новый умопомрачительный цикл статей. belay Ну да ладно, очень уж тема зело интересная. yes С ув. hi
    P. S.
    В отношении прозвищ "Зоны" - мне больше всего нравится тот вариант перевода Dreamland, что "Царство грез" (она же "Страна снов"), кажется он лучше всего передает сложившуюся вокруг базы и полигона в целом, атмосферу загадки, таинственности и наваждения - учитывая тотальную завесу секретности, теории заговора, характер множества авиаиспытаний (по ночам) и кинофильмы, но при этом реальность объекта.
    P. P. S.
    И да - инопланетяне там точно есть, я верю! И "Аврору" они там испытывали... испытывали же нет? Али сказки? wassat
    Рафаэль_83
  6. Alex_59 Вчера, 22:10
    Спасибо за статью, тема интересная. А если про наши аналогичные объекты браться писать - жизни не хавтит. Один Сары-Шаган чего стоит. А еще есть куча всего интересного и в лесах. И аналог этой самой зоны 51 - наш Ахтубинск и Багерово в Крыму.
    Alex_59

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