13:16 15 января

Пора пресечь покушения на русскую Арктику

Пора пресечь покушения на русскую Арктику16 октября 1991 года в порт Тикси прибыл председатель правительства Егор Гайдар и произнес историческую фразу: «Север заселен искусственно, и содержать его смысла нет». Великий реформатор нагло врал. Арктическое побережье и Севморпуть были освоены русским народом без ведома, а иногда и вопреки московским князьям и петербургским императорам.

Другой вопрос, что русские, ходившие на лодках к Шпицбергену и Новой Земле, не оставляли помпезных строк в летописях и хрониках. Дело-то житейское. Так что об их походах мы можем судить лишь по фрагментам летописей, которые обычно весьма скупы: «В 1363 году новгородские ушкуйники с воеводами Александром Абакумовичем и Степаном Ляпой вышли к реке Оби. Здесь они разделились, часть пошла вниз по Оби и вернулась Северным Ледовитым океаном, а остальные отправились вверх по реке до стыка границ Чагатайского улуса и Китая».

ВСЕМ ИЗВЕСТНАЯ «НЕИЗВЕСТНАЯ ЗЕМЛЯ»


В 1594 году голландцы Карнелиус Най и Вильям Баренц открыли для Европы «терра инкогнита». Однако у мыса Каин Нос голландцы заплутались во льдах и туманах. Но 9 июля им повезло: Най встретил четыре русские ладьи, направлявшиеся к устью Печоры. Моряки отсоветовали ему идти к Югорскому Шару, потому как он «заполнен льдами, подводными камнями, а равно моржами и огромными китами, угрожающими судам опасностью». Голландцы, однако, не послушались, и 16 июля пошли далее на восток при теплой, даже жаркой погоде и снова встретили ладью с русскими рыбопромышленниками. Голландцы узнали, что до устья Печоры 81 км и там есть отличная гавань. Ну а русское Студеное море стало именоваться Баренцевым.

От Кольского полуострова до мыса Дежнева с юга на север текут 15 судоходных рек, по которым в XVI–XIX веках ходили казаки и русские промышленники, осваивая Север. Они не только спускались и поднимались по рекам, но и по Северному Ледовитому океану переходили с одной реки на другую: с Северной Двины на Печору, с Печоры на Обь и т.д.

В 1632 году енисейский сотник Петр Бекетов заложил острог на реке Лене, положивший начало городу Якутску, а через 10 лет отряды казаков спустились до устья Лены. Отсюда казак Иван Ребров прошел морем на запад до реки Оленек, а Илья Перфирьев – на восток до реки Яны. Вскоре кочи землепроходцев стали доходить до реки Анабар и на восток – до Индигирки. В 1644 году в устье Колымы был заложен Нижне-Колымский острог. А в 1648 году казак Семен Дежнев поднялся по реке Колыме, вышел в океан и 20 сентября того же года обогнул Большой Каменный Нос, позже названный мысом Дежнева.

Первый пароход появился на реке Печоре в 1864 году, на Оби – в 1844 году, на Енисее – в 1863 году, на Лене – в 1861 году. В 1913 году на Печоре ходило 20 пароходов и 20 барж, на Оби и Иртыше – 212 пароходов и сотни барж, на Енисее – 26 пароходов и 30 барж, на Лене – 192 парохода и 245 барж. Большинство пароходов были построены или собраны на берегах рек. Но несколько десятков судов в 1860–1914 годах были куплены в Европе и переведены на реки Сибири своим ходом.

В 1878 году впервые в истории деревянная шхуна «Вега» шведского мореплавателя Норденшельда за одну (!) навигацию прошла Северным морским путем (СМП). Итак, шведы являются первооткрывателями СМП. А норвежец Фритьоф Нансен в 1893 году взял и назвал море именем Норденшельда.

В России спорить не стали, там прошли две революции, Японская, Германская и Гражданская войны. Соответственно имя сибирского мультимиллионера Александра Михайловича Сибирякова, владельца заводов, золотых приисков, Енисейского, Ленского и Амурского пароходств, было забыто. А между тем именно он решил организовать «Северный завоз», то есть фрахтовать морские суда и из Европы доставлять товары в устья Енисея и Лены, откуда речные пароходы компаний Сибирякова перевезут их в центр Сибири.

В 1876 году Сибиряков зафрахтовал 400-тонный пароход «Имер», который должен был доставить груз к устью Енисея, где его ждал пароход общества Сибирякова. Командовать «Имером» Сибиряков предложил шведу Эрику Норденшельду. В 1878 году специально по заказу Сибирякова в Швеции был построен железный винтовой пароход «Лена» класса «река–море». Командовать им Сибиряков нанял шведа Иогансена, ну а Норденшельд попросился в попутчики. Так было или чуть иначе, но именно железная «Лена» первой прошла мыл Челюскина, а вслед за ней шла деревянная шхуна «Вега» вместе с Норденшельдом.

28 августа 1878 года «Лена» и «Вега» пришли в Тикси в устье реки Лены. Далее «Лена» пошла вверх по реке, а «Вега» – на восток. 27 сентября «Вегу» затерло в Колючинской губе в 222 км от Берингова пролива. «Вега» зазимовала на 11 месяцев и ушла лишь 18 июля 1879 года. Откуда в справочниках появилась фраза: «Норденшельд прошел СМП за одну навигацию», можно только гадать. «Лена» же под командованием Иогансена еще три года ходила по Лене, позже неоднократно выходила в море, ходила к устью Яны и т.д.

Волюнтаризм господина Нансена Москва исправила только в 1935 году: море Норденшельда стало морем Лаптевых – русских офицеров, побывавших в тех краях на полтора столетия раньше «всяких разных шведов».

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СЕВМОРПУТИ

Движение русских коммерческих пароходов по Северному Ледовитому океану в начале ХХ века было делом рутинным, и о них писала только местная пресса. Вот несколько примеров.

21 августа 1905 года «Сибирский вестник» № 172 сообщал: «Полярным путем 12 (25) июля из Гамбурга вышли для следования в реку Енисей два купленные Министерством путей сообщения парохода: «Красноярск» и «Енисейск». Пароходы куплены для увеличения перевозочных средств на наших сибирских реках».

25 сентября 1905 года «Сибирский листок» № 75: «Вышли из Югорского шара в Енисейск 1 августа под начальством подполковника Сергеева и лейтенанта Мелямова пароходы: «Енисейск», «Туруханск», «Ангара», «Лена» и «Красноярск» индикаторной силы 450–850 сил, скоростью 11–14 узлов, осадкой 5–6 фут; топка углем, кроме того, 10 барж, также железных, с грузом угля, осадкой шесть–девять 3 фут., вместимостью 500–800 тонн, до устья р. Енисея морских буксира, 3 морских грузовых и с железнодорожным грузом до 12 тыс. тонн».

Впрочем, до начала 1930-х годов в транзитных рейсах по Севморпути нужды не было, хотя по трассе СМП ежегодно ходили десятки пароходов. И лишь 17 декабря 1932 года постановлением Совнаркома СССР был образован единый транспортно-хозяйственный орган – Главное управление Северного морского пути (Главсевморпуть), на который возлагалось техническое оснащение трассы, организация регулярных транспортных перевозок и обеспечение безопасности плавания по этому пути.

В связи с освоением Севморпути возникла необходимость включения в систему судоходства сибирских рек. До октября 1917 года из сибирских рек для судоходства использовались лишь Обь, Енисей и Лена, да и то не на всем их протяжении. К 1941 году в систему речного судоходства были включены значительные участки Пясины, Хатанги, Хетты, Анабара, Вилюя, Алдана, Индигирки, Колымы и других рек. На Крайнем Севере за годы советской власти созданы новые для этих районов отрасли промышленности: угольная, нефтяная и др. Получили огромный рост рыбная, лесная и бумажная промышленность, а также пушное и зверобойное хозяйство. В навигацию 1933 года был совершен первый пробный грузовой рейс к устью Лены и повторен сквозной рейс в Тихий океан с запада на восток. 8 августа 1933 года из Архангельска вышли в первый Ленский рейс три лесовоза.

С 1935 года Севморпуть стал постоянно действующей транспортной магистралью страны. Решение транспортной проблемы способствовало экономическому росту ранее отсталых районов Севера. Возникновение в Сибири новых крупных промышленных центров вызвало необходимость дальнейшего роста перевозок. Уже в 1936 году грузооборот Севморпути достиг 271 тыс. т.

Для освоения Севморпути был создан ледокольный и приспособленный для плавания во льдах транспортный флот. За годы советской власти были построены и оборудованы порты Диксон, Усть-Порт, Игарка, Дудинка, Тикси, Амбарчик и другие. Воздушная ледовая разведка в Арктике, начатая в 1924 году одним самолетом, в 1940 году выполнялась 24 самолетами. Были сооружены аэродромы и посадочные площадки. В 1932 году на протяжении всего Севморпути не было ни одного маяка, а к началу навигации 1939 года насчитывалось уже 11 маяков и 315 огней.

Помимо народнохозяйственного значения Севморпуть имел и важное военное значение – это был кратчайший путь перевода боевых кораблей с Северного флота на Тихий океан. Уже в 1936 году за одну навигацию из Мурманска во Владивосток перешли эсминцы «Сталин» и «Войков», а в 1940 году тем же маршрутом прошла подводная лодка «Щ-429» X серии.

В годы Великой Отечественной войны Севморпутем прошли сотни торговых и военных судов. В 1941–1945 годы из Англии и США в СССР морским путем было доставлено 17,5 млн т грузов. Из них 47,1% были доставлены через Тихий океан, 22,7% – через Атлантический океан и Баренцево море в Архангельск и Мурманск и 2,5% (350 тыс. т) – сквозным путем по Севморпути.

Важно отметить, что советская пропаганда, упоминая СМП, акцентировала внимание населения исключительно на сквозные транзитные рейсы судов. Спору нет, после 1945 года за навигацию по СМП совершали сквозные рейсы несколько десятков судов. Однако свыше 90% их приходилось на перегон судов (кораблей) с запада на реки Сибири и на Дальний Восток. По СМП шли суда всех классов: крейсера проектов 68бис и 58, эсминцы, большие противолодочные корабли, подводные лодки, включая ракетные, большие охотники, пограничные суда всех классов. На Обь, Енисей, Лену, Колыму, Индигирку и Амур перегонялись речные сухогрузы, танкеры, буксиры, пассажирские суда, землесосы и т.д.

Основная же доля перевозок грузов по СМП приходилась на вывоз леса и природных ископаемых из Сибири и завоз в Сибирь топлива, продовольствия, огромных турбин для ГЭС и т.д.

В советское время месторождения полезных ископаемых были совсекретными. Никто не должен был знать, где добывается золото, как его добывают и кто его добывает. В секретных и совсекретных постановлениях ЦК КПСС и служебных документах говорилось о добыче свинца на юге полуострова Челюскин и у Певека, но на самом деле под свинцом был зашифрован уран. Поэтому о речных перевозках писали мало, а о каких-то реках типа Колымы не писали вообще. И у обывателя складывалось мнение, что СМП служит исключительно для перевозок на трассе Мурманск–Владивосток.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Грянула перестройка. В итоге в 1990–1998 годах грузооборот по СМП упал по сравнению с 1980-ми в 3,5 раза. Причем в Западном секторе Арктики (трасса Мурманск–Норильск) перевозки сократились в 2,8 раза, а в Восточном секторе – в 16 (!) раз. В 1996–2000 годы число судов, способных ходить в Арктику, сократилось более чем в три раза и к началу 2001 года составляло всего 60 единиц.

В связи с нехваткой в РФ арктических танкеров с 1992 года в навигации на СМП участвовали в основном танкеры Латвии, Финляндии, Германии и т.д. Характерный пример: советский танкер «Вентспилс», построенный за счет союзного бюджета, под латвийским флагом и с капитаном и командой из этнических русских, перевозил нефтепродукты в Арктике, ну а денежки уходили в Ригу.

Типичная схема увода судов из морских и речных пароходств Севера: капитан получает приказ руководства идти во Владивосток или в порты Черного моря. Там об их приходе никто ничего не знает, а через два-три дня появляются «братки» и предлагают продать корабль «за наличку». Причем в десятки раз ниже рыночной цены.

В середине 1990-х годов наши маститые ученые и экономисты начали раскручивать сказочные проекты. В связи с потеплением в Арктике СМП должен стать серьезным конкурентом Суэцкому каналу! Большинство судов пойдет через Арктику, так как это более короткий путь. Да и пиратов в Арктике нет. Короче, Васюки переименуют в Новую Москву.

Увы, чуда не произошло. Льды Арктики таять не желают. Страховщики дерут за транзит по СМП в несколько раз больше, чем за путь через Индийский океан. В августе 2015 года была открыта вторая ветка Суэцкого канала. Это дало возможность увеличить суточную проходимость с 47 до 97 судов.

В 2014 году объем перевозок транзитных грузов через СМП упал на 77%: до 274 тыс. т против 1,18 млн т в 2013 году. Было осуществлено 23 транзитных рейса, в том числе 6 судами под иностранным флагом.

Москва разрешила плавание иностранных судов по СМП в 1991 году. Даже по прикидочному подсчету число прошедших с того времени иностранных коммерческих судов примерно равно числу научно-исследовательских, то есть разведывательных судов Норвегии, Швеции, США, Италии и других государств. Почему я приравниваю два вроде бы различных класса судов? Да потому, что зарубежные научные исследования в Арктике носят на 90% прикладной военный характер. Для политкорректности назовем это «исследованиями двойного назначения».

Зато болтовня о Нью-Васюках получила большой политический резонанс.

Пора пресечь покушения на русскую АрктикуТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ

Следует сказать немного и о территориальных разделах Арктики.

В 1921 году Канада декларировала, что все земли и острова к северу от ее континентальных владений попадают под ее суверенитет. ЦИК и СНК СССР в 1926 году приняли аналогичное решение. Так возник секторальный раздел Арктики. Она делилась лишь пятью странами – СССР, Норвегией, Данией, США и Канадой – на секторы, вершинами которых был Северный полюс, основаниями – обращенные к полюсу северные границы этих государств, а боковыми сторонами служили географические долготы.

До 1991 года секторальный раздел Арктики всерьез никто не оспаривал. Но вот в 1997 году ельцинская Россия подписывает конвенцию по морскому праву 1982 года. Она предоставляет прибрежным государствам контроль над континентальным морским шельфом (морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориальных вод государства). При этом, согласно 76-й статье Конвенции, никакая страна не вправе устанавливать контроль над Арктикой, но имеющие выход к Северному Ледовитому океану государства могут объявить своей исключительной экономической зоной территорию, простирающуюся на 200 миль от берега. Эта зона может быть расширена еще на 150 морских миль, если страна докажет, что Арктический шельф является продолжением ее сухопутной территории. В своей экономической зоне прибрежное государство имеет преимущественное право на добычу полезных ископаемых.

Конвенция 1982 года худо-бедно подходит к Атлантике, Тихому и Индийскому океанам. Там и до конвенции за пределами территориальных вод свободно ходили корабли, а за пределами экономических зон рыбаки ловили рыбу, велись установки буровых платформ для разведки и добычи полезных ископаемых. Транспортировка грузов по теплому океану – самая дешевая.

Согласно Конвенции 1982 года, России в ее арктическом секторе принадлежат все без исключения острова, а нейтральной территорией является центральная часть Ледовитого океана, постоянно покрытая льдом зимой и частично летом. Добраться туда, за исключением краев Русского сектора, можно, только используя Северный морской путь и заходя в территориальные воды России. Через полюс в Русский сектор на самолетах или подводных лодках можно доставлять полярные станции, исследовательское или шпионское оборудование. Но любое экономическое использование спорных вод в приполюсных районах Русской Арктики технически невозможно.

Замечу, что болтовня прожектеров от науки о быстром таянии льдов в Арктике за последние 2–3 года заметно утихла. Такое потепление в Арктике, чтобы можно было транспортным судам ходить через полюс, – ненаучная фантастика.

Любопытно, знали ли те, кто подписывал Конвенцию 1982 года, что секторные границы СССР в Арктике были стабильными, а сейчас они стали плавающими. Откроют ученые новый хребет, и РФ или Канада объявляют огромный кусок Арктики своей экономической зоной. В Российском секторе Арктики наши ученые с 1997 года открыли несколько десятков островов, ставших территорией РФ, и «закрыли» несколько островов, оказавшихся многовековыми ледяными полями.

Вы скажете: подумаешь, кому нужны безлюдные гористые острова? Но присоединение острова-скалы дает державе 1172 кв. км (!) территориальных вод. А остров размером в 10 миль приносит уже 2250 кв. км и т.д. На дне этих вод могут быть углеводороды и другие полезные ископаемые. И в свои территориальные воды Россия вправе никого не пускать.

ВАШИНГТОН НАЦЕЛИЛСЯ НА АРКТИКУ

1 и 2 июня 2012 года госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе своего визита в Скандинавию посетила Норвегию. После пребывания в столице Норвегии городе Осло она в сопровождении министра иностранных дел Норвегии Йонаса Сторе отправилась на север этой страны, в город Тромсё. После переговоров в ходе совместной пресс-конференции Сторе провозгласил городок Тромсё (с населением в 67 тыс. человек) «столицей Арктики», а США – ведущим государством в Арктике.

В официальном американском правительственном документе 2007 года, озаглавленном «Совместная стратегия морской державы в XXI веке», говорится: «Климатические изменения постепенно способствуют освобождению из-подо льда вод арктической зоны, что важно не только для добычи новых ресурсов, но и для прокладки новых морских путей…

Важна задача сохранения глобальной мобильности американских военных и гражданских судов и самолетов во всем Арктическом регионе».

То есть это повторение старой американской доктрины: «Наши корабли ходят куда хотят и наши самолеты летают где хотят, не считаясь с границами иностранных государств».

В 2012–2016 годы американские власти пока не пытались реализовать свои амбиции в Арктике. На мой взгляд, это связано, во-первых, с отсутствием существенного потепления в Арктике, а во-вторых, с резким ухудшением обстановки на Украине и в Сирии. Тем не менее США, Норвегия и ряд других стран официально считают, что Севморпуть является международным морским путем. Коммуникации Арктики де являются «общим достоянием всего человечества».

Понятно, что никаких экономических дивидендов ни США, ни ЕС, ни страны Азии не получат в случае интернационализации Севморпути. Цель США – создать военную угрозу для России с Севера. Это программа-минимум. Программа-максимум – захват Сибири, за чем последует развал всей России.

Пентагон планирует ввести на Севморпуть десятки крейсеров и эсминцев – носителей крылатых ракет «Томагавк» и системы ПРО «Иджис», которая может сбивать на восходящих траекториях российские МБР, запущенные из шахтных пусковых установок и с борта атомных подводных лодок. Замечу, что большинство наших МБР запрограммированы на полет через Северный полюс. В свою очередь, крылатые ракеты «Томагавк» имеют дальность 2200 км и с трассы Севморпути могут поражать почти всю территорию России, включая Москву, Волгоград, Челябинск, Новосибирск, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский и т.д.

Отторжение от России Сибири – давняя мечта США. Ведь Русский Север, где проживает 1% населения РФ, дает 20% российского экспорта! Взяв под контроль Севморпуть, флот США сможет управлять «Северным завозом». Формально придраться можно к чему угодно, к той же экологии. Торговые суда Запада бесконтрольно будут двигаться вдоль побережья Сибири, подниматься вверх по рекам, вести контрабандную торговлю, осуществлять «гуманитарную помощь», налаживать контакты с сепаратистами.

Интернационализация Севморпути для России станет реализацией пословицы: «Коготок увяз – всей птичке пропасть». А сейчас получается, что Россия финансирует походы разведывательных судов Запада, гринписовцев и иже с ними в наш сектор Арктики. Замечу, что только государственные субсидии на содержание атомных ледоколов в 2009 году составили 1800 млн руб. А сколько стоит содержание дизельных ледоколов, научно-исследовательских судов, метеорологических станций и т.д., без функционирования которых невозможно движение по Северному морскому пути.

Еще один пример. В 1977 году в Канаде был создан Циркумполярный совет инуитов, то есть племен Северной Канады и Гренландии. К сожалению, этот совет после 1991 года начал вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации и вербовать себе сторонников на Чукотке и в Якутии. Понятно, что небольшие группы сепаратистов не представляют особой опасности для РФ. Но если на СМП появится американский флот, ситуация резко изменится.

На мой взгляд, РФ должна выйти из Конвенции 1982 года в разделах, касающихся Арктики, и вернуться к секторальному разделу Северного Ледовитого океана. Замечу, что Канада, формально подписавшая Конвенцию 1982 года, сделала массу оговорок, с учетом которых Канада почти сохранила свой Арктический сектор. Ну а США вообще не подписали эту Конвенцию. Почему бы и России не иметь аналогичную свободу действий?

Странно и то, что в 2014–2015 годах никто в Кремле не догадался в ответ на введение санкций против РФ ввести ответные санкции в Арктике. Всем некоммерческим судам стран, присоединившихся к санкциям, включая ледоколы, научно-исследовательские суда, частные яхты и т.д., должен быть запрещен проход по Севморпути. Санкции дали нам идеальный повод для введения подобного запрета.
Автор: Александр Широкорад
Первоисточник: http://nvo.ng.ru/realty/2017-01-13/10_932_arctic.html


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Комментарии 60
  1. Товарищ_Сталин Сегодня, 06:30
    Хоть я и крайне неодобрительно отношусь к гайдарам и прочим либеральным экономистам, но вот в этом он прав. Север в советское время был искусственно раздут и перенаселен, на содержание этих северных городов и поселков тратились астрономические суммы, и то что СССР не смог вынести гонку экономик с США, во многом связано с огромными, ничем не оправданными тратами на якобы "освоение" Севера. Для примера можно привести Канаду, где в ее трех провинциях севернее 60-й широты, Юкон, Нунавут и Северо-Западные территории, общей площадью 3,8 млн кв км (40% территории всей Канады) проживает чуть больше 100 тысяч человек (0,3% населения всей Канады), причем из этого числа большинство коренные жители - индейцы и эскимосы. Адекватных белых англо- и франкоканадцев на Канадский Север на аркане не затащишь. Самый северный город Канады с населением больше 100 тысяч человек это Эдмонтон, лежащий на 53-й широте, широте Орла, Самары, Оренбурга, Иркутска, Благовещенска. Севернее Эдмонтона расположены уже небольшие вахтовые поселки и городки. А самый большой город Канады Торонто где расположен? Правильно, на крайнем юге на широте Сочи. А что у нас? Да в одном Норильске живет в два раза больше человек, чем во всем канадском Севере! Канадцы умеют считать денежки и знают, что содержание городов и поселков обходится государству очень и очень дорого. Возьмем например села и поселки на Севере, где-нибудь в Якутии, Чукотке, Эвенкии и т.д. Эти поселки получают электроэнергию на дизельных э/станциях, отапливаются также солярой или мазутом. Все это топливо зачастую везут туда зимником, так как даже баржи по рекам не всегда доходят из-за низкого уровня рек. Чтобы довезти один куб топлива, и вернуть обратно караван, нужно сжечь грубо говоря, два куба топлива. А ведь жители этих поселков не оплачивают стоимость электроэнергии по себестоимости, их субсидирует государство, а точнее, мы сами, жители "материка" из своих карманов за счет так называемого "перекрестного субсидирования", когда все эти траты суммируются и размазываются между всеми потребителями. А еще в этих северных поселках субсидируют продукты, оплачивают северный проезд, северные и районные надбавки к зарплатам и т.д. В сумме все это выходит в астрономические цифры
    Товарищ_Сталин
    1. lwxx Сегодня, 06:38
      Я вам больше скажу , за уралом живет меньше людей чем в Москве. Давайте все , что за МКАДом отдадим . Их же кормить надо. А то что север и ДВ приносят около 60% всех полезных ископаемых это так ерунда. И про субсидирование продуктов поподробней, мне как торгашу очень интересно.
      lwxx
      1. Товарищ_Сталин Сегодня, 07:28
        Вообще-то в Сибирском ФО живет 19 млн человек, в ДВФО - 6 млн человек. Если же прибавить население Тюменской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО, которые лишь в воспаленном и невежественном мозгу чиновников относятся к Уралу, то в общей сложности за Уралом живет почти 28 млн человек. В Москве же даже с учетом студентов, людей работающих в Москве, но не зарегистрированных, а так же всяких командировочных и прочих гостей столицы, не наберется и больше 16 млн человек.
        Не нужно утрировать. Не следует путать юг Сибири и Дальнего Востока с хорошо развитой инфраструктурой и относительно комфортным климатом, который позволяет вести рентабельное растениеводство и проживание большого количества людей, с Севером. К вашему сведению, Новосибирск третий город России по численности населения и продолжает расти. А всего за Уралом три города-миллионера: Новосибирск, Омск и Красноярск. Были бы там невыносимые условия жизни, эти города бы опустели, как опустели Диксон, Тикси и прочие арктические городки. Вот с Севера, я считаю, нужно всех желающих переселить на "материк". Вручить им всем жилищные сертификаты и пусть переезжают куда хотят. А кто не хочет, то флаг им в руки, барабан на шею, и живите как хотите, как жили раньше все эти оленеводы.
        Что касается субсидированных продуктов, то я был в Певеке, и там есть специальные так называемые "социально значимые наименования", типа муки, круп, макаронов, консервов, продажу которых субсидирует региональный бюджет, благодаря чему цены на эти продукты не в 10 раз дороже чем в Москве, а всего в три раза.
        Товарищ_Сталин
        1. Татьяна Сегодня, 08:17
          Егор Гайдар – жирный губошлёп и компрадор – предатель земли Русской и Русского народа, спекулянт-экономист. Честно говоря, он не заслуживает захоронения в России. Придёт время - и его труп народ выковыряет из земли российской, чтобы духу его в российской земле не было. Не место телам предателей России в нашей земле, а место в той земле, хозяевам которой они служили верой и обманом России за своё высокое положение и большие деньги.
          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 08:50
            Товарищ_Сталин
            Север в советское время был искусственно раздут и перенаселен, на содержание этих северных городов и поселков тратились астрономические суммы, и то, что СССР не смог вынести гонку экономик с США, во многом связано с огромными, ничем не оправданными тратами на якобы "освоение" Севера.

            Егор! А зачем Вы себе взяли ник «Товарищ_Сталин»? Вы этому нику совершенно не соответствуете. Вам больше подойдёт ник «Милтон Фридман» с его либероидной фальшивой идеологией т.н. «чистого» и «свободного» ранка капиталов, товаров и рабочей силы и монетаризмом!
            Кто когда-нибудь нападал на Канаду? А на Россию? И вообще Вы, Егор, с политологией, хоть сколько-нибудь знакомы?
            Татьяна
            1. Товарищ_Сталин Сегодня, 10:53
              Татьяна, законы экономики столь же незыблемы и нерушимы, как законы физики. Если что-то где-то прибавится, то обязательно где-то настолько же и убавится. Вот хоть тресни, но даже прикажи царь или король какой-нибудь построить за ночь хрустальный мост через реку, то сколько бы он ни сек головы своим подданным, мост за одну ночь не построят.
              Товарищ_Сталин
              1. Татьяна Сегодня, 11:08
                Товарищ_Сталин
                Татьяна, законы экономики столь же незыблемы и нерушимы, как законы физики
                Егор! У Милтона Фридмана не законы экономики, как законы физики, а идеологическая манипулятивная научно несостоятельная чушь собачья исключительно для обогащения "избранных"! А Вы в неё верите, как в экономический закон для благополучия всех людей.
                Нет в природе ни «свободного», ни «чистого» рынка Милтона Фридмана в принципе! Всё регулируется с помощью обмана и манипуляций финансовых воротил «комитетом ЗОО», который возглавляет королева Великобритании Елизавета II. Вы чистый либероидный кудренец с его лоббированием в РФ рекомендаций МВФ! Надо полагать, что Вы даже не осознаёте, что пилите сук, на котором Вы и Ваши родственники сами сидите. Я не думаю, что Вы, Егор, относитесь к числу "избранных".
                Татьяна
                1. Товарищ_Сталин Сегодня, 11:38
                  Я же как производственник, ясно вижу, что в холодном климате издержки растут по экспоненте. И вы хоть тысячу раз повторите мантру о "несостоятельности" законов экономики, но я знаю, что себестимость продукции в холодном климате будет всегда, в любом случае выше себестоимости продукции в теплом климате. Вы подсчитывали, сколько денег уходит на отопление, на теплоизоляцию стен, окон, дверей и коммуникаций? Даже за счет обеспечения своих работников теплой одеждой мы будем проигрывать в себестоимости производителям с теплых краев. Кстати, у вас же есть машина? И вы же знаете, что зимой расходы на эксплуатацию машины заметно увеличиваются. Хотя бы за счет того, что увеличивается расход топлива на прогрев, на печку, нужно покупать незамерзайку, а не просто лить в бачок воду из под крана, что нужно чаще мыть машину, нужно покупать комплект зимних шин с дисками. А в регионах с суровым климатом нужно клеить второе лобовое стекло, утеплять машину брезентом и одеялом, не выключать двигатель на улице. Можно еще привести пример наш Магаданский морпорт, который обслуживается ледоколами, и морпорт Сингапура, где ледоколы не нужны. Надеюсь, у вас хватит воображения, чтобы представить, какой счет выставляют владельцам судов за ледокольное сопровождение. И все это, конечно, сказывается в итоге на стоимость продукции. Вы всего этого точно не знали? Вы отрицаете географический детерминизм? То есть повторяете бредни либералов, которые утверждают, что если всех россиян переселить на японские острова, а всех японцев - в Россию, то японцы сделают из России конфетку, а русские все загадят на бывших японских островах?
                  Товарищ_Сталин
                  1. lwxx Сегодня, 11:59
                    Да , согласен , издержки сурового климата есть. Рыбопредприятия платит у нас почти 19 р за кw, и за робу и за наемных рабочих , но как говорит один из руководителей крупнейшего рыбозавода - первая прорезь окупает все затраты (опять утрирую , если что). Просто раньше , во времена союза, рыбодобыча приносила огромный доход государству, а теперь в чей-то карман. а государство оплачивает все издержки.
                    lwxx
        2. Иван-Туча Сегодня, 09:02
          Диксон, к слову, опустел в первую очередь из-за закрытия рыбзавода, значительного сокращения штата полярной станции, морпорта. К слову в 91-м году навигации толком не было. Ни тебе топлива,ни провизии.
          Иван-Туча
          1. Товарищ_Сталин Сегодня, 09:18
            Значит, продукция рыбзавода была не особо нужна, раз завод был нерентабельным. И морпорт зачем нужен, если там построили морпорт для людей, которых завезли для обслуживания морпорта? Эдакий замкнутый круг получается: морпорт нужен для поселка, а поселок нужен для морпорта. И все это надо субсидировать. Давайте на мысе Челюскина отгрохаем стотысячный город под популистские лозунги удержания и освоения Арктики. И будем тратить ежегодно миллиарды рублей на содержание этого города.
            Товарищ_Сталин
        3. lwxx Сегодня, 11:10
          Про население я конечно утрировал, как и и про мкад ирония , если вдруг... Я житель Камчатки, и занимаясь торговлей знаю только про субсидирование хлебопечи , и то не в разы , а только в пределах 10-15 % и только для отдаленных поселков и не для всех. В 91 Кравчук сказал - у Украины севера нет ( это про резервирование квартир для жителей крайнего севера) и ломанулись хохлы с северов. Я против заселением севера и приравненных к ним территориям сезонниками , кто живет здесь это знает, тк люди приезжают сюда не за развитием земель , а за длинным рублем. " а я еду , а я еду рублями , за туманами пусть едут дураки" . Сезонники рвут все что можно и нельзя, а местные выживают, тк приезжим льготы и прочая, коренных наоборот гнобят. Ну что сделать- родился я здесь и меня не очень ждут на " материке". По поводу субсидирований- бюджету выгодно сосать из центра, больше можно попилить. многие предприятия в руках москвичей и им выгодно увеличение тарифов- как следствие получение субсидий. У нас газ стоит в разы ( как они заявляют) больше чем на материке, хоть он и местный. belay Для примера: японцы построили и подарили вертоэлектростанции request в Усть-камчатском районе и что думаете свет сдал дешевле? не угадали как и положено подорожал . Дело не в затратах, а позиции государства, ну или чиновниках. Надо навести порядок в регионах, а не пускать все на самотек.
          lwxx
        4. Izotovp Сегодня, 13:07
          Бывать сейчас и жить в советское время,когда Север жил полноценной жизнью,с множеством добывающих и обеспечивающих предприятий,с развитой логистикой,самообеспечением кадрами-это две большие разницы,поверьте знающему человеку )). Увидеть разницу уже не сможете,развалили Севера.
          Izotovp
      2. Котище Сегодня, 09:23
        Цитата: lwxx
        Я вам больше скажу , за уралом живет меньше людей чем в Москве. Давайте все , что за МКАДом отдадим . Их же кормить надо. А то что север и ДВ приносят около 60% всех полезных ископаемых это так ерунда. И про субсидирование продуктов поподробней, мне как торгашу очень интересно.

        Я предлагаю иной вариант, давайте отдадим им "Москву" внутри МКАДа!!! wassat
        И посмотрим на сколько их хватит. crying
        Если я не прав, поправте меня!!! Много ли ископаемых в Москве. Либо там мощное поизводство! Металлургия, легкая промышленность, станкостроение.......
        Нет! Упрощенным словом "купи-продай + чинуши"! wassat
        Задавать риторический вопрос "Проживет ли Россия без Москвы?" смысла не вижу, ответ очевиден! belay
        Котище
        1. avt Сегодня, 10:54
          Цитата: Котище
          Если я не прав, поправте меня!!! Много ли ископаемых в Москве. Либо там мощное поизводство! Металлургия, легкая промышленность, станкостроение.......

          Металлургии уже нет , лёгкая на ладан дышит и опускается на уровень цеховиков , станкостроение , если не заметили , прибито вообще по всей России, но кое что есть и довольно серьёзное, до чего ручонки шаловливые не дотянулись в части промышленности кое что на уровне того же ,,Салюта",старые люди мно-о-ого чего понастроили ,ну и НИИ и КБ разные как ни добивали , ну на манер одного профильного ,,Алмаза", остались Не всё в ,,Туполев" плаза переделали , хотя потери огромные и паразитов ,,планктона" в Москве избыточно , впору китов стадами завозить на отлов , сами не разбредуться bully Причём большая часть просто потому, что руками своими делать ничему не приучена,к станку не поставишь- сломают, причём сразу станину.
          avt
    2. meriem1 Сегодня, 07:23
      Только у всех От сша до китая от злости зубы сводит!!! Там за Сев. кругом богатств больше, чем во всем остальном мире. Недальновиден Ваш пост. Не МЫ жители "материка", а ОНИ Нас кормят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Странно этого не знать!
      meriem1
      1. Товарищ_Сталин Сегодня, 07:31
        Да? То есть 100 тысяч канадцев на Севере Канады, кормят 36 млн остальных дармоедов на юге Канады? И как вас лично кормят бедолаги в Тикси, которые там живут только потому, что им больше некуда и не на что уехать?
        Товарищ_Сталин
      2. taypan Сегодня, 07:44
        Москва везде наложила свою руку.Я помню как отжимали прииски и пр,в пользу Москвы.А с другой стороны на что Москва будет содержать ЗВФ-законные вооруженные формирования Кадырова.Был бы жив мой дед,плюнул бы он на эту Москву.И сказал бы,не эту Москву он защищал в 41.
        taypan
    3. vladimirZ Сегодня, 07:40
      Дурaк, "Товарищ_Сталин"! Ещё логин такой гордый выбрал. Смените на другой, типа "чубайсик" или "гайдаренок", это больше подойдет.
      Писать, что Сибирь, Север, Дальний Восток России не важен, и в них нужно строить "вахтовые поселения", может только полный неуч и враг России.
      Русские люди осваивали и строили по всей Сибири поселения и города ещё до великого Ломоносова, провозгласившего "Россия прирастать будет Сибирью!".
      Не будут земли за Уралом постоянно заселены русскими, не будет эта земля и принадлежать России. Да, и России не будет, будет заштатная Московия в пределах большой Москвы.
      vladimirZ
      1. Товарищ_Сталин Сегодня, 08:09
        Что вы все опять "за Уралом" да "за Уралом" заладили? Или для вас все что за Уралом находится, это кусок мороженого льда? Вообще-то юг Сибири, Алтай, Приамурье и Приморье имеют развитую транспортную сеть, инфраструктуру и приемлемый климат для комфортного проживания людей и ведения рентабельного растениеводства. Не ставьте на одну доску Зауралье и Север. Это вообще разные вещи!!!
        Товарищ_Сталин
        1. vladimirZ Сегодня, 08:18
          Это по вашему нужно приравнять обжитые веками северные районы и города Тобольск, Томск, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Норильск и другие, и бросить их в угоду зажиревшей московской элите, считающей, что "за МКАДом жизни нет".
          И без того антинародной, либеральной политикой ельциноидов, разрушивших гражданскую авиацию, обрекли миллионы людей Сибири, Севера, Дальнего Востока на изоляцию от западной части России.
          Какую цель, задачи ставите? Или просто не понимаете? Раньше бы сказали "на кого работаете, господин?"
          vladimirZ
          1. Товарищ_Сталин Сегодня, 08:45
            Если для вас климатические условия и транспортная доступность Томска и Норильска ничем друг от друга не отличаются, то дискутировать с вами нет смысла. Вы случаем, не ученик Хрущева, который заставлял выращивать кукурузу под Архангельском, абсолютно не учитывая, что климат Поморья, мягко говоря, очень отличается от климата Айовы в худшую сторону.
            Товарищ_Сталин
            1. vladimirZ Сегодня, 08:59
              Нет, я коренной русский сибиряк, живу на земле моих предков, и никуда не хочу уезжать. Знаю Сибирь и люблю её, и ни на какой запад европейской России её не променяю.
              Мне нравятся сибирские морозы, а не слякотная европейская погода, нравится тайга, сибирские реки и озера, незагаженная густым народонаселением природа, просторные сибирские просторы, сибирские города и села, к сожалению, убиваемые политикой ельциноидов.
              Повторяю и повторяю, Сибирь, Север, Дальний Восток должны быть заселены постоянным населением, как русскими, так и местными аборигенами: якутами, бурятами, чукчами и другими большими и малыми народностями России, никуда не желающими уезжать с этих земель, и хотящими жить там где они живут веками.
              Если этого не будет, не будет и России!
              vladimirZ
              1. Товарищ_Сталин Сегодня, 09:13
                Ну и прекрасно! Вот только учитывайте, что человек произошел от приматов, а приматы все живут в тропиках, исключение это снежные макаки, но они спасаются благодаря термальным источникам. И человек, как и всякий примат, приспособлен жить в теплом климате, и подавляющему большинству людей нравится теплый климат, а не полярный. Попробуйте голого человека оставить хотя бы на пару суток при температуре +10, через двое суток вы найдете только труп, а не живого человека.
                Что касается вымирания сел и деревень, то это естественный и неизбежный процесс развития человечества. Все развитые страны в основном своем имеют городское население, те же страны, в которых большая доля сельского населения, все они слаборазвитые и представлены в основном в Африке. Деревни это пережиток прошлого, когда производительность труда была очень низкой, и один крестьянин мог прокормить не более 1 горожанина, и то в урожайный год. Сейчас же с моторизацией сельского хозяйства, применением удобрений и селекции, производительность труда фермера стала такой, что он один может прокормить сотню горожан. Так что нет никакого смысла в большом количестве сельского населения и деревень. Тем более что именно в городах люди могут реализовать свой потенциал, получить качественное образование, возможность творить, изобретать и открывать, а так же продавать свой товар большому количеству людей. Поэтому исчезновение малых сел и деревень нужно только приветствовать. В Британии, Японии, Германии и прочих развитых странах, процесс вымирания деревень давно завершился.
                Товарищ_Сталин
                1. gorez Сегодня, 10:31
                  Наконец то вы назвали слово, которое более подходит к вам в виде логина. Это примат. А что, подходит.
                  gorez
                  1. avt Сегодня, 10:58
                    Цитата: gorez
                    Наконец то вы назвали слово, которое более подходит к вам в виде логина. Это примат. А что, подходит.

                    Но не долго
                    Цитата: Товарищ_Сталин
                    Что касается вымирания сел и деревень, то это естественный и неизбежный процесс развития человечества.

                    Ему помирать пора , согласно своей теории , ну ведь
                    Чего возиться, коль жизнь осудит?
                    avt
                  2. Товарищ_Сталин Сегодня, 11:04
                    Больше никаких аргументов у вас нет? Давайте тогда все дружно рванем в деревни, все поселимся на берегу Северного Ледовитого океана, города все оставим безлюдными, и все будем пахать и сеять, а так как городов у нас уже нету, то значит, у нас не будет заводов и фабрик, шахт и ГОКов, НПЗ и скважин. Следовательно, у нас не будет ни машин, ни тракторов, не будет чем заправлять технику, да даже не будет элементарной одежды и вилок с ножами. И будем при каждой засухе или заморозках погибать от голода миллионами, как было до индустриализации.
                    Товарищ_Сталин
                2. Андрей НМ Сегодня, 11:22
                  Все элементарно просто: давайте платить налоги по месту нахождения основных средств предприятия, а не по месту их регистрации. Посмотрим, сколько продержится "внутримкадие" и куда потянутся жить люди. И города на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке снова заживут. И не будет этого бреда всяких теплолюбивых индивидуумов про "всех приматов - в города".
                  Андрей НМ
              2. alekc73 Сегодня, 12:23
                Еще можно добавить люди в Сибири лучше, проще и душевней чем в Москве.Их души не сгубила чрезмерная тяга к баблу.
                alekc73
          2. UralЧел Сегодня, 09:14
            Цитата: vladimirZ
            И без того антинародной, либеральной политикой ельциноидов, разрушивших гражданскую авиацию, обрекли миллионы людей Сибири, Севера, Дальнего Востока на изоляцию от западной части России.

            Цитата: vladimirZ
            И без того антинародной, либеральной политикой ельциноидов, разрушивших гражданскую авиацию, обрекли миллионы людей Сибири, Севера, Дальнего Востока на изоляцию от западной части России.

            ----------

            ой Сибирь...для них это край света....
            про Вас то что говорить, они ...."....." .... за МКАДом всё развалили...ничего не делают для народа...всё в свой карман начиная с головы + банда ГД
            зачем им мы....
            UralЧел
          3. кеп Сегодня, 09:28
            Цитата: vladimirZ
            Какую цель, задачи ставите? Или просто не понимаете? Раньше бы сказали "на кого работаете, господин?"


            А может просто"Д.Б."(с) laughing
            кеп
    4. Svist Сегодня, 07:43
      Вы не товарищ Сталин - вы господин Е. Гайдар.
      Svist
    5. UralЧел Сегодня, 08:10
      Цитата: Товарищ_Сталин
      В сумме все это выходит в астрономические цифры

      --
      то есть резюмируя Вас, можно предположить и считать, Арктика не нужна, слишком дорогое удовольствие или же Вы хотели осветить всю дороговизну сего удовольствия.
      Так простите...что труд хлебороба полностью датирован?
      Но замечу есть простое понятие...надо и если всё взвесить, то получается очень надо...и никуда не денешься или мы их или они нас...
      UralЧел
    6. db1967 Сегодня, 10:26
      А почему ж Аляску не сравниваете? С ее то 700.000 населения. Найдут на севере Канады что-то сравнимое с норильскими месторождениями - и там города на 100.000 построят.
      db1967
      1. Товарищ_Сталин Сегодня, 11:15
        Из этих 700 тысяч половина, а именно 350 тысяч, проживают в Анкоридже, городе на крайнем юге штата и расположенного на берегу незамерзающего залива, согреваемого теплым Аляскинским течением, аналогом европейского Гольфстрима. И если посмотреть на климат Анкориджа, то не такой уж он и суровый, сравним с климатом Петрозаводска:

        Даже если посмотреть на климат Фэрбенкса, который воспет в произведениях Лондона как край заграничного холода, то и то он по российским меркам обладает весьма и весьма умеренным климатом, сравнимым с климатом Сургута и Ханты-Мансийска:
        Для сравнения можно посмотреть климат Якутска и сами сравните, где климат суровее - в Якутске или Фэрбанксе:

        Это при том, что в Якутске население 300 тысяч, в Фэрбанксе же 30 тысяч.
        Товарищ_Сталин
    7. avt Сегодня, 10:46
      Цитата: Товарищ_Сталин
      Хоть я и крайне неодобрительно отношусь к гайдарам и прочим либеральным экономистам, но вот в этом он прав. Север в советское время был искусственно раздут и перенаселен, на содержание этих северных городов и поселков тратились астрономические суммы, и то что СССР не смог вынести гонку экономик с США, во многом связано с огромными, ничем не оправданными тратами на якобы "освоение" Севера.

      Что тут скажешь request ...Горе от ума , а точнее от его отсутствия, или полного незнания предмета, что равносильно отсутствию . Мозг чист в части получения информации .
      Цитата: Товарищ_Сталин
      В Москве же даже с учетом студентов, людей работающих в Москве, но не зарегистрированных, а так же всяких командировочных и прочих гостей столицы, не наберется и больше 16 млн человек.

      laughing
      Цитата: Татьяна
      Егор! А зачем Вы себе взяли ник «Товарищ_Сталин»?

      good Настоящий Сталин искусственно сдерживал раздувание Москвы , которую запланировал под проживание 8 миллионов человек , после него тоже как то держали институтом прописки , ну а раздули до безобразия уже в ,,лихие 90-е" Вот город уже реально задыхается в части инфраструктуры , включая банальный мусор.
      avt
      1. Товарищ_Сталин Сегодня, 11:22
        Раз город растет, значит, людям там комфортно и они стремятся в этот город. Что в этом плохого? Москва, кстати, имеет очень выгодное географическое положение в центре ЕТР, благодаря чему, вообще-то, и возвысилась. В том же Шанхае, например, население больше населения Москвы в два раза!
        Товарищ_Сталин
    8. mr.fafes Сегодня, 12:16
      "Север в советское время был искусственно раздут"???
      Ты неумный человек или как?
      Ты статью читал внимательно? Или между строк?
      Россия исследовала Арктику за долго до появления СССР.
      Учи историю неуч!
      mr.fafes
    9. g1v2 Сегодня, 12:38
      А полезные ископаемые, которые являются основой нашей экономики наверное тоже в теплых краях добывают? Алмазы не в Якутии? Нефть и газ не на Ямале? А свою территорию осваивать не надо ?
      Вы путаете теплое с мягким. Проблема дороговизны возникает в основном как раз из-за неразвитости инфраструктуры северных и удаленных территорий. Та же Чукотка , например, до сих пор нормальной дорогой до сих пор не связана с остальной сетью. Часть электросетей удаленных территорий только сейчас к общей сети подключаются. Тот же северный широтный путь здорово упростит и удешевит снабжение после окончания строительства. Если кто забыл , то Земля круглая и на севере - самый короткий путь.
      Плюс , морское побережье всегда для всех стран было локомотивом экономики . Во всех частях света основные торговые пути шли через реки и моря. Тч налаженный путь по сибирским рекам и СМП может стать неплохим локомотивом.
      В ОБЩЕМ , ЧТОБЫ НЕ РАСПИСЫВАТЬ НА НА КУЧУ СТРАНИЦ . ДОРОГО НЕ ПОТОМУ ЧТО БЕСПЕРСПЕКТИВНО, А ПОТОМУ ЧТО ИНФРАСТРУКТУРА НАХОДИТСЯ НА НИЗКОМ УРОВНЕ. hi
      g1v2
    10. boriz Сегодня, 12:56
      Срочно смените ник. Товарищ Сталин вас расстрелял бы как врага народа или опасного идиота.
      boriz
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:33
    То есть это повторение старой американской доктрины: «Наши корабли ходят куда хотят и наши самолеты летают где хотят, не считаясь с границами иностранных государств».


    Только не в наших границах...пора ломать вседозволенность США в принципе...есть обще принятые правила судовождения и воздушных полетов и соблюдать их должны все одинаково не зависимо от веса в политике.
    Тот же ЛЕХА
    1. Котище Сегодня, 09:28
      Летать то могут, но в один конец!!!
      Котище
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:27
    Цитата: Товарищ_Сталин
    Север в советское время был искусственно раздут и перенаселен, на содержание этих северных городов и поселков тратились астрономические суммы

    При таком нике и такое отношение к территориям России. Выше lwxx правильно вам подсказал, что дает Север и ДВ нашей стране. Вы не корректно и без знания вопроса прокомментировали статью.
    rotmistr60
    1. Товарищ_Сталин Сегодня, 07:33
      Вы читали книгу Андрея Паршева "Почему Россия не Америка?". Прочитайте, тогда поймете мою позицию.
      Товарищ_Сталин
      1. UralЧел Сегодня, 08:32
        Цитата: Товарищ_Сталин
        Андрея Паршева "Почему Россия не Америка?".

        ----
        "научный работник"?
        цитирую..
        в 1995 году по заказу одной правительственной организации группа ученых готовила научно-исследовательскую работу прикладной направленности, и я принимал в ней посильное участие. Коротко говоря, суть дела заключалась в том, что мы сравнивали по многим показателям условия приграничных регионов России и сопредельных территорий. Научность подобных работ состоит в умении выразить явления через числа.
        ...и можно будет оценить уровень побуждения к нарушению границы у местных пастухов.
        гениальный научный труд...что то там в носу
        всем советую почитать hi "гениальная книга" всё затронул...а главного нет...не вижу
        читайте внимательней
        не внушает доверия....сам писатель...."научный сотрудник" ...
        -----
        теперь понятна Ваша позиция
        UralЧел
  4. Бригадир Сегодня, 07:44
    "Странно и то, что в 2014–2015 годах никто в Кремле не догадался в ответ на введение санкций против РФ ввести ответные санкции в Арктике. Всем некоммерческим судам стран, присоединившихся к санкциям, включая ледоколы, научно-исследовательские суда, частные яхты и т.д., должен быть запрещен проход по Севморпути. Санкции дали нам идеальный повод для введения подобного запрета. "
    Автор, не будь наивным!
    Пока в Кремле засилье прозападных либерастов, связанных с Западом личными связями и счетами в западных банках, никакого запрета на проходы кораблей НАТО по нашему севморпути не будет.
    Наоборот они будут делать всё возможное, чтобы корабли НАТО, находящиеся на нашем Севере чувствовали себя, как дома и могли сбивать наши ответные ракеты на разгонном участке!
    Сначала надо выкинуть этих тварей из управления государством, а уж потом....
    Бригадир
  5. мичман Сегодня, 08:02
    Уважаемый Александр, я удивлен, что в стране проходят какие то форумы, связанные с именем этого врага нашей страны. У меня в подчинении было предприятие в Рыбинске. И вот один раз мне пришлось только в областном центре столкнуться с этим болтуном. Он там выступал перед руководством области. Когда этот тип заговори, что нам надо прекратить развивать сельское хозяйство, промышленность, мы с руководителем региона спросили: "Ты в своем уме? что будут русские люди делать, на что жить?" Ответ был простой в его стиле: "мы получим все средства от продажи нефти и газа". В 2016 году под руководством академика РАН Ивантера В.В. и профессера СПб Политехнического университета Диденко Н.И. мы выпустили монографию "Северные регионы Российской Федерации: условия развития и освоения". Авторы - 51 доктор и кандидат наук. Издательство "Наука", монография выйдет в свет в этом году. Мы постарались для Правительства страны донести мысли о развитии Севера в интересах нашего государства.
    Мне пришлось создавать для СМП навигационную систему "Марс - 75", которая обеспечивала ежегодную проводку по этому пути до 400 кораблей всех стран. Север я люблю, провел там часть своей жизни. Честь имею.
    мичман
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:51
      Ответ был простой в его стиле: "мы получим все средства от продажи нефти и газа"


      Господи когда же это наказание для РОССИИ закончится???
      Правильно говорят... в РОССИИ две беды дорога да высокопоставленные дур..ки. hi
      Тот же ЛЕХА
  6. moskowit Сегодня, 09:16
    Автор чуть ошибся в знаках препинания. В фразе "...Великий реформатор нагло врал...", первые два слова необходимо заключить в кавычки... "Великий реформатор".... Гайдар не был ни великим, и совсем ни реформатором.
    moskowit
  7. кеп Сегодня, 09:22
    Всем некоммерческим судам стран, присоединившихся к санкциям, включая ледоколы, научно-исследовательские суда, частные яхты и т.д., должен быть запрещен проход по Севморпути. Санкции дали нам идеальный повод для введения подобного запрета.


    Дельная мысль.Когда запретим?
    кеп
  8. BIGLESHIY Сегодня, 09:27
    Нужно не только пресечь покушения на Арктику но и на Антарктику ( об этом мало говорят но она тоже наша).
    BIGLESHIY
  9. McArrow Сегодня, 09:40
    Вы вспомните чем закончилсь немецкие покатушки по СМП получили информацию карты а потом пришел рейдер мирное население и полярные станции расстреливать. Проход по СМП только под нашим контролем. Люди Ломоносова вспомните
    McArrow
  10. Дмитрий 2246 Сегодня, 09:59
    Статья - манипуляция.
    Северный морской путь – морская транспортная коммуникация, главная судоходная магистраль России в Арктике. Кратчайший морской путь между портами Европейской части России и портами Дальнего Востока.
    Согласно официальным данным в 2015г. грузооборот составил свыше 5.4 млн. т.
    По мере ввода в строй ледоколов грузооборот будет увеличиваться это гарантируют не только российские перевозчики, но и крупнейшие азиатские игроки.
    Небольшая война на южных китайских островах повысит рентабельность СМП кратно.
    Дмитрий 2246
    1. Котище Сегодня, 12:05
      Широкорад, не первый раз поднимает вопрос по Артике! И именно в этом вопросе я его поддерживаю полностью и бесповоротно! Артика СССР, равно Артике России.
      Чтобы Артика была Русской нужен ледокольный флот, базы в С-Ледовитом океане, полное радиолокационное покрытие севера.
      По поводу за Уралом жить нельзя. Это "страшилки дураков". По уровню жизни Салехард, Норильск, Новый Уренгой превосходят многие города центральной России. Там только один минус "холодно". Но это не проблема! Проблема в головах жителей центральной России, которые не хуже европейцев и американцев считают, что за Уралом жизни нет, а только пьяные мужики, балалайки и медведи.
      Если честно, тяжело объяснить человеку который корову видел только по телеаизору, что это корова, а не цыпленок!
      Котище
      1. Товарищ_Сталин Сегодня, 12:18
        Ага! А -50 и Полярную ночь вы так же видели? И они всем вам понравились?
        Товарищ_Сталин
        1. Котище Сегодня, 13:01
          Если я скажу, что -50° это для зимы на северном урале - нормально! Вы не поверите. Ну слезет краска с трамваев и что, на работу не ходить! Но такое бывает, за всю зиму 3-4 раза, температура опускается до 45° и ниже. Экстремальные холода стоят 2-3 дня, потом теплеет до -20°. У меня в доме перехватывает воду при -38° - -40°. В текущую зиму случалось уже три раза, и что начать плакать и ехать на юг. Не дождетесь! У нас и в июне почти каждый год снег выпадает.
          Причем, если у вас "товарищь сталин" указано реальное место жительство. То думаю в Якутске, погода не теплее чем на Урале. Сибирь осваивает идущий!
          Котище
  11. kartalovkolya Сегодня, 11:26
    Наше-это наше и всем должно быть разъяснено то,что раззевать рот на Арктические владения России себе дороже,можно челюсти вывихнуть! Да и без зубов остаться можно! Но должен согласиться с автором,что пора закрыть для иностранцев возможность "крутится" в наших владениях- сегодня параходы,а завтра американцы припрутся со своими авианосцами! А что касается т.н."великого реформатора Гайдара",то он не великий и тем более не реформатор,а послушный исполнитель заокеанской воли по разрушению России,изменник и предатель одним словом! Это мы видим и сегодня по тому ,что вытворяют с нашей экономикой и финансами его верные ученики и соратники из либерального блока в правительстве РФ!
    kartalovkolya
    1. Товарищ_Сталин Сегодня, 11:44
      американцы не такие дураки, чтобы переться авианосцами в Северный Ледовитый океан. Вы вообще АУГ севернее 60-й широты видели? Янки учитывают опыт "Челюскина" и понимают, что во льдах нет маневра, да и вообще, в кораблях ВМФ США нет отопления.
      Товарищ_Сталин
  12. 16112014nk Сегодня, 12:34
    Цитата: Товарищ_Сталин
    нужно всех желающих переселить на "материк"

    "Свято место пусто не бывает".
    "Партнёры" не преминут занять его незамедлительно.
    16112014nk
  13. Пилот НЛО Сегодня, 13:05
    На севере одна проблема - холодно. Но на самом деле это вовсе не проблема - там спокойно можно круглый год работать — для этого надо использовать дистанционно управляемых антропоморфных роботов-аватаров, изобретенных в 90-тые годы. Патент на изобретение № 2134193 ru. А управлять такими роботами-аватарами можно с "материка" из уютного теплого офиса (из той же Москвы). С перспективами данного изобретения можно ознакомится на Web сайте: "Подводный антропоморфный робот-аватар, или зачем подводному роботу ноги", либо по прямой ссылке: http://streltsovaleks.narod.ru

    Конечно, есть ещё небольшие проблемы, но они все имеют решение.

    http://deepdivertech.narod.ru/remote_control_of_r
    obot.jpg
    Пилот НЛО

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