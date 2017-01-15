15 января 1917 года родился маршал Василий Иванович Петров

По материалам из открытых источников

Ровно сто лет назад 15 января 1917 года в небольшом селе Чернолесское Ставропольской губернии родился прославленный советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Василий Иванович Петров. Он лишь немного не дожил до своего 100-летнего юбилея, маршал скончался 1 февраля 2014 года и был с почестями похоронен на Федеральном мемориальном кладбище в Мытищах. После его смерти последним оставшимся в живых советским маршалом остался Дмитрий Тимофеевич Язов, которому уже исполнилось 92 года.В наградах и званиях Василия Ивановича преобладает название страны, служению которой он отдал большую часть из 97 прожитых лет. Старейший Маршал Советского Союза и Герой Советского Союза прошел по карьерной лестнице военного все ступени с самых низов. Службу он начал обыкновенным кавалеристом, дослужившись в итоге до главнокомандующего сухопутными войсками страны и первого заместителя министра обороны.Будущий маршал появился на свет 15 января 1917 года (по новому стилю) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольской губернии. Его отцом был Петров Иван Васильевич, матерью – Петрова Прасковья Макаровна. В детстве он рано лишился отца, поэтому с ним занимался его дедушка, который был печником по профессии. Он часто брал внука с собой на работу. При этом мальчик всегда находился при деле: понадобиться – принесет инструмент, раствор или кирпичи. Главное же, таким образом у внука с раннего детства развивался интерес к труду и уважение к трудовым профессиям.В 1935 году Василий Петров окончил 10 классов средней школы. В то время у юного Василия не было никаких мыслей о военной профессии. Им в тот момент владела одна мечта – стать учителем. Для этого он сначала поступил в педагогический техникум. В 20 лет он стал учителем и два года после этого занимался педагогической деятельностью. Затем поступил в орджоникидзевский педагогический институт, но окончил лишь два курса. В 1939 году в стране были отменены все отсрочки от призыва по учебе и Василия Петрова призвали в ряды Красной Армии.В РККА он начал службу с рядового кавалерии. Затем последовала учеба в полковой школе, после выпуска из которой он стал командиром отделения. За достаточно короткое время он сумел достойно проявить себя в новой для него роли. По оценкам людей, которые лично знали будущего маршала, в нем сочетались огромная целеустремленность и в то же врем отсутствие особых карьеристских устремлений. Уже в первые годы службы он был отмечен достаточно редкой армейской наградой – знаком «Отличник РККА». Стоит отметить, что в отличие от более поздней награды «Отличник боевой и политической подготовки ВС СССР», знак «Отличник РККА» был гораздо более редким, его можно было сравнить с боевой наградой. К примеру, в полку, в котором служил Василий Петров, таких отличников было всего двое.В 1941 году в канун Великой Отечественной войны Василий Петров окончил краткосрочные курсы младших лейтенантов. Получив новое назначение, он практически сразу же оказался на фронте. Во время боев под Одессой он был ранен и эвакуирован в Сочинский военный госпиталь. После выздоровления он был назначен командиром сабельного взвода 193-го кавалерийского полка, который входил в состав 72-й Кубанской казачьей кавалерийской дивизии генерал-майора В. Книги. Данное соединение было переброшено на Керченский полуостров, где вместе с другими соединениями РККА вступило в сражение с 11-й армией генерала Манштейна.В боях на Керчинском полуострове авиация и танки противника нанесли существенные урон данной части. 72-я кавалерийская дивизия лишилась практически всех своих лошадей. Подразделение было переформировано в 40-ю отдельную мотострелковую бригаду. Василий Петров, который во время последних боев исполнял обязанности заместителя командира эскадрона, был назначен сначала начальником штаба отдельного мотострелкового батальона, а затем командиром батальона автоматчиков, заместителем начальника штаба бригады по оперативной работе.40-я отдельная мотострелковая бригада, в которой служил Василий Петров, получила очень важную задачу – удержать Туапсинские горные перевалы. Именно через эти перевалы части гитлеровских войск рвались к Черному морю. Бои в этом районе носили очень упорный характер и отличались минимальным расходом боеприпасов, советские войска старались их экономить, так как подвоз был затруднен. 40-я мотострелковая бригада не только сумела выстоять в боях за перевалы в сложных для себя условиях, но и нанесла немецким егерям серьезный урон. Среди многих подразделений Северо-Кавказского фронта именно эта бригада наряду с 31-й стрелковой дивизией были награждены орденами Красной Звезды.В январе 1943 года 40-я отдельная бригада и взаимодействующие с ней соединения перешли в решительное наступление, в результате которого были освобождены город Апшеронск, станицы Рязанская, Нефтяная, Старокорсунская. 12 февраля 1943 года 40-я отдельная бригада вместе с 31-й стрелковой дивизией овладели столицей Кубани – Краснодаром. В ходе этих боев капитан Василий Петров достойно проявил себя в роли командира батальона.В мае 1942 года Петров был назначен начальником оперативного отдела 38-й стрелковой дивизии. Данное соединение Красной Армии, которое прошло подготовку под Воронежем, с началом Курской битвы было переброшено под город Сумы, откуда начало свой боевой путь по территории Украины. Воины этой дивизии первыми форсировали реки Днепр и Днестр, приняли участие в боях по освобождению Киева. Дивизия приняла участие в Корсунь-Шевченской наступательной операции советских войск, одной из первых вышла на границу с Румынией. Это был героический 450-километровый марш к Днестру, который воины дивизии прошли с боями. На всем протяжении на стенах домов и заборах разведчики дивизии писали фамилию «Петров», указывая стрелкой направление движения. На тот момент времени майора Петрова – храброго, волевого и общительного командира знали многие.1 апреля 1944 года от каждого полка дивизии было выделено по одному батальону со средствами усиления для действий в качестве горных отрядов в тылу противника. Данные батальоны сумели сковать своими операциями две дивизии румынской армии и немецкий пограничный полк, когда связь с ними прервалась. Командир дивизии направил для налаживания связи с батальонами майора Петрова с двумя сопровождающими. Горными тропами им удалось выйти к соединениям. Василий Петров сумел правильно оценить сложившуюся обстановку. На основании сделанных им выводов командование приняло решение отвести батальоны. За героические действия в тылу противника участники горных отрядов были награждены многочисленными орденами и медалями. Майор Василий Петров получил за свои действия орден Отечественной войны I степени. Еще одной фронтовой наградой Петрова стал орден Красного Знамени, который был вручен ему за успешные бои в Трансильвании и четкую организацию и проведение форсирования реки Тисса в Венгрии. В представлениях к орденам на Василия Ивановича часто повторялись показательные формулировки: не только умело руководил перегруппировкой частей, но и сам служил образцом личной храбрости и мужества.После завершения Великой Отечественной войны Василий Петров находился на штабной работе в армейском звене. Еще в январе 1945 года он был направлен на учебу на ускоренные курсы при Военной академии имени М. В. Фрунзе. В 1948 году он окончил основной курс этой же академии, в 1969 году Высшие академические курсы при военной академии Генерального штаба. В возрасте 40 лет он стал командиром дивизии, а через 4 года – генерал-майором. С 1948 года он нес службу на Дальнем Востоке, где провел практически 30 лет своей жизни, дослужившись до командующего войсками Дальневосточного военного округа.В марте 1969 года во время пограничного конфликта на острове Даманский вопреки поступающим указаниям из Москвы не вводить в конфликт советские войска Василий Петров приказал нанести удар по китайской группировке с помощью секретных на тот момент времени РСЗО «Град». На тот момент он являлся начальником штаба Дальневосточного военного округа. Конфликт вокруг небольшого острова на реке Уссури стал одним из самых масштабных в послевоенной истории СССР, он на длительное время испортил отношения между Китаем и Советским Союзом, а китайцы, попавшие под удар советских «Градов» надолго запомнили последствия этого обстрела.С мая 1976 года начинается очередной этап военной службы Василия Петрова, которого перевели в Москву. В столице его назначили на должность первого заместителя Главнокомандующего Сухопутными войсками. Однако спустя два года он снова вернулся на Дальний восток в должности Главнокомандующего войсками в этом регионе. В декабре 1980 года офицер снова оказывается в Москве. На этот раз уже в должность Главнокомандующего Сухопутными войсками – заместителя министра обороны Советского Союза. В 1982 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза: «За большой вклад в подготовку и повышение боеготовности войск, отвагу и мужество, которые были проявлены при выполнении специального задания и в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны…»Во время войны между Эфиопией и Сомали в 1977-1978 годах Василий Иванович возглавлял оперативную группу Министерства обороны Советского Союза в Эфиопии. Здесь он провел беспримерный танковый марш в условиях пустыни, за что друзья генерала нарекли его Петров-Эфиопский (по аналогии с чередой таких известных полководцев, как Румянцев-Задунайский, Суворов-Рыминский, Скобелев-Шипкинский).23 марта 1983 года Василий Петров стал Маршалом Советского Союза. В январе 1985 года последовало последнее его серьезное назначение – он стал первым заместителем Министра обороны великой державы. На этой должности он оставался вплоть до зачисления его в Группу генеральных инспекторов министерства обороны в июле 1986 года. При этом он успел побывать советником начальника Генерального штаба Объединенных Вооруженных сил СНГ. А с сентября 1992 года – советником при Министерстве обороны России.До конца своей жизни он продолжал активно трудиться на благо своей страны. Его ясный ум и огромный опыт, умение направлять подчиненных на верный путь помогали ему на протяжении всей его военной карьеры, но помогали он не только ему лично, но и всем людям, которые его окружали. Василий Иванович Петров был не просто одним из винтиков большой системы советских вооруженных сил, он был настоящим стержнем, стеной этой системы, на нем многое держалось.Благородный характер этого человека прослеживался и в его высказываниях. В частности, отвечая на вопрос одной из газет: «Как стать маршалом?». Он заметил: «Скажу вам откровенно: не знаю. У меня никогда не было планов и расчетов на такой служебный рост. Я никогда не думал о том, что стану генералом и тем более Маршалом Советского Союза. Однако всегда и везде, находясь на любой должности, я стремился любой ценой как можно лучше выполнять поставленные передо мной задачи».Василий Иванович Петров скончался 1 февраля 2014 года в возрасте 97 лет. Его похороны прошли 5 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, которое было открыто в июне 2013 года. Петров стал одним из двух Маршалов Советского Союза, которые были похоронены за пределами Москвы. До него лишь Василий Иванович Чуйков был похоронен в Волгограде на Мамаевом кургане у подножья знаменитого монумента «Родина-мать».