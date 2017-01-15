Игиловцы пытаются взять Дейр-эз-Зор

Сирийские источники сообщают о том, что накануне боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) предприняли попытку наступления на позиции правительственных сил САР в Дейр-эз-Зоре. Игиловцы использовали тактику наступления с нескольких направлений (северо-западное и южное) и применили бронетехнику, начинённую взрывчатыми веществами для преодоления передовых позиций армии САР.Атакованы игиловцами были не только пригороды Дейр-эз-Зора, но также аэродром, являющийся стратегически важным объектом провинции. Военный контингент аэродрома не без потерь сдерживает нередкие атаки боевиков более полутора лет, обеспечивая доступ в город продовольствия, оружия и боеприпасов для противостояния террористам.Боевикам ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре и на подступах к нему противостоят силы 123-й бригады вооружённых сил Сирии. В результате нескольких ударов террористам сначала удалось взять под свой контроль три деревни у Дейр-эз-Зора, однако затем бойцы 123-й бригады восстановили утраченный ранее контроль над населёнными пунктами.По сообщениям сирийского военного командования, в ходе боёв были уничтожены около 70 террористов ИГ, сирийская армия тоже понесла достаточно серьёзные потери – 20 убитыми и более 30 ранеными.По последним данным, бои в районе Дейр-эз-Зора продолжаются.