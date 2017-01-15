13:16 15 января

Игиловцы пытаются взять Дейр-эз-Зор

Сирийские источники сообщают о том, что накануне боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) предприняли попытку наступления на позиции правительственных сил САР в Дейр-эз-Зоре. Игиловцы использовали тактику наступления с нескольких направлений (северо-западное и южное) и применили бронетехнику, начинённую взрывчатыми веществами для преодоления передовых позиций армии САР.

Атакованы игиловцами были не только пригороды Дейр-эз-Зора, но также аэродром, являющийся стратегически важным объектом провинции. Военный контингент аэродрома не без потерь сдерживает нередкие атаки боевиков более полутора лет, обеспечивая доступ в город продовольствия, оружия и боеприпасов для противостояния террористам.

Игиловцы пытаются взять Дейр-эз-Зор



Боевикам ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре и на подступах к нему противостоят силы 123-й бригады вооружённых сил Сирии. В результате нескольких ударов террористам сначала удалось взять под свой контроль три деревни у Дейр-эз-Зора, однако затем бойцы 123-й бригады восстановили утраченный ранее контроль над населёнными пунктами.

По сообщениям сирийского военного командования, в ходе боёв были уничтожены около 70 террористов ИГ, сирийская армия тоже понесла достаточно серьёзные потери – 20 убитыми и более 30 ранеными.

По последним данным, бои в районе Дейр-эз-Зора продолжаются.

Использованы фотографии: ABC News
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Комментарии 49
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:43
    Не хватает катастрофически у Сирийцев сил-поэтому и получаются такие топтания на месте.да и кой кому надо определится -или переговоры переговаривать,или помогать в войне против терроризма,например,если есть авиация,то,почему она так редко используется?
    Изгоняющий либероидов
    1. Teberii Сегодня, 07:48
      Вот кому на пользу пошло перемирие,всё заново.Скорой всего это не последний эпизод.
      Teberii
      1. семург Сегодня, 08:04
        Цитата: Teberii
        Вот кому на пользу пошло перемирие,всё заново.Скорой всего это не последний эпизод.

        С даиш перемирия никто не объявлял.
        семург
        1. EDDI 76 Сегодня, 08:30
          а с Алеппо кто уходил?узбеки?
          EDDI 76
          1. BlackMokona Сегодня, 08:49
            ССА уходили, ИГИЛ в Аллепо никогда и не было.
            BlackMokona
            1. Стирбьорн Сегодня, 09:29
              Цитата: BlackMokona
              ССА уходили, ИГИЛ в Аллепо никогда и не было.
              тут основная масса не видит между ними различий - что ИГИЛ, что ССА и другие умеренные, что даже Хезболла - бородачи и всех мочить fellow laughing
              Стирбьорн
              1. alexmach Сегодня, 12:51
                И можно ли сказать что они так уж не правы?
                alexmach
      2. 210окв Сегодня, 08:27
        Война там надолго,к великому сожалению.Сирию превратили в Афганистан,если не хуже.
        210окв
      3. Монархист Сегодня, 09:34
        Tiberii. Увы это ещё не раз и не два повторится: В В эти бармалеи как говорится 100(****)не нужны,но у них до фига явных и тайных покровителей с которыми приходится считаться. Когда положение России изменится(сейчас мы на уровне парий) тогда бармалеям будет триндец
        Монархист
        1. Cat Man Null Сегодня, 09:54
          Цитата: Монархист
          Когда положение России изменится(сейчас мы на уровне парий) тогда бармалеям будет триндец

          Я вот одного не пойму:
          - это РФ должна разгромить бармалеев для Асада (вот была нужда, казалось бы...)?
          - или у Асада все же есть какая-то армия, основная задача которой - давить бармалеев? А РФ при этом оказывает некую помощь, по просьбе того же Асада?
          Cat Man Null
          1. teder Сегодня, 10:05
            Цитата: Cat Man Null
            Цитата: Монархист
            Когда положение России изменится(сейчас мы на уровне парий) тогда бармалеям будет триндец

            Я вот одного не пойму:
            - это РФ должна разгромить бармалеев для Асада (вот была нужда, казалось бы...)?
            - или у Асада все же есть какая-то армия, основная задача которой - давить бармалеев? А РФ при этом оказывает некую помощь, по просьбе того же Асада?

            вся проблема , что войдя в Сирию ( на несколько месяцев -как нам говорили ) - СМИ в России превратили эту войну -как будет то это война России.
            Асад тому и не сопротивлялся - а зачем ? Поймав Россию в ловушку и подогрев СМИ красивыми словами привёл к тому -что любое его поражение , рассматривается в России -чуть ли не как поражение России.
            Ему это очень нравиться тк он понимает -до той поры пока сохраняется такое положение , он получит от России все что хочет .
            Совершенно не запариваясь о своей мере ответственности и ответственности сирийских ВС.
            Восточная хитрость -повоюйте за него , дайте денег, восстановите --а что потом ?
            Вспомните Саддата.
            teder
            1. Cat Man Null Сегодня, 11:32
              Цитата: teder
              СМИ в России превратили эту войну -как будет то это война России

              - неадекваты это именно так и воспринимают
              - по щастью, среди тех, кто принимает реальные решения, неадекватов нет

              Цитата: teder
              Асад тому и не сопротивлялся - а зачем ? Поймав Россию в ловушку и подогрев СМИ красивыми словами привёл к тому -что любое его поражение , рассматривается в России -чуть ли не как поражение России

              - повторяю - неадекватами оно именно так и "рассматривается"
              - неадекватов меньшинство все же
              - "наверху" таковых (в отношении данного вопроса, по крайней мере) нет вообще

              Цитата: teder
              Ему это очень нравиться тк он понимает -до той поры пока сохраняется такое положение , он получит от России все что хочет .
              Совершенно не запариваясь о своей мере ответственности и ответственности сирийских ВС.
              Восточная хитрость -повоюйте за него , дайте денег, восстановите --а что потом ?

              - это только одна из возможных интерпретаций происходящих событий
              - мне вот, например, кажется, что дело лишь в том, что СА (не Советская, а Сирийская) просто небоеспособна. И слабо мотивирована (там межконфессиональная война, вообще-то, или что-то вроде). Отсюда и "война спустя рукава"
              - мне кажется, что РФ не пойдет в Сирии дальше, чем требуют ее собственные интересы. Амерцев подвинули? Да. Газопровод отменили? Да. Турок (лепших корешей, ага) втянули в эту кашу? Да. Войска обкатали в реальных БД? Тоже да...
              - а "выручать Асада" никто, вроде, и не подписывался. Заметьте - ни МИД, ни Президент вроде как никакого отношения к происходящему в Сирии и не имеют... и Асад им никто...

              Вот примерно такая ИМХА. И, ИМХО, все пока правильно делают yes
              Cat Man Null
    2. Vita VKO Сегодня, 07:51
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      сть авиация,то,почему она так редко используется?

      Авиация, к сожалению не всепогодная. Террористы научились использовать неблагоприятные метеоусловия для организации наступлений. Сил у сирийской армии действительно не хватает. Будем надеяться, что 23 в Астане удастся договорится с оппозицией о совместной борьбе с игиловцами и нусравцами.
      Vita VKO
      1. Монархист Сегодня, 09:44
        Vita Vko. Был бы рад ошибиться,но такой уж меня северный характер стал,что сомневаюсь и жду подвоха.
        Посмотрим кто там собирается и с какими настроениями.
        Монархист
    3. Alex_Rarog Сегодня, 07:53
      По тому что у той же авиации есть ресурс... рядом могут быть гражданские обьекты и прочее прочее....
      Alex_Rarog
    4. rotmistr60 Сегодня, 07:55
      если есть авиация,почему она так редко используется?

      Может не всегда даются сообщения о боевых вылетах? Хотя действительно в последнее время все меньше сообщений и видеоряда от МО о действиях ВКС. Ситуация странная особенно на фоне заявлений, что российские ВКС свою задачу выполнили.
      rotmistr60
      1. novobranets Сегодня, 08:32
        Цитата: rotmistr60
        Ситуация странная особенно на фоне заявлений, что российские ВКС свою задачу выполнили.

        Мне думается, что ситуация нормальная, на фоне информации о поставках бармалеям ПЗРК. Пусть сирийцы тоже немного напрягутся, защищая свою землю, воюют они, честно то сказать, спустя рукава. А то дошли уже до того, что, так называемые, "умеренные" требуют Россию ввести сухопутные войска. Скоро совсем на шею сядут. Может их еще усыновить?
        novobranets
      2. teder Сегодня, 09:01
        Цитата: rotmistr60
        если есть авиация,почему она так редко используется?

        Может не всегда даются сообщения о боевых вылетах? Хотя действительно в последнее время все меньше сообщений и видеоряда от МО о действиях ВКС. Ситуация странная особенно на фоне заявлений, что российские ВКС свою задачу выполнили.

        погода не летная
        teder
    5. knn54 Сегодня, 09:05
      -она так редко используется?
      Пригласите авиацию "коалиции"- нетДейр-эз-Зор,нет проблем.
      Два года в осаде-сирийский "Сталинград".других слов нет.Львы под командованием ЛЬВА (генерал Иссам Захреддин) против гиен и шакалов.
      Туда бы сотню снайперов-профи.
      knn54
    6. svp67 Сегодня, 10:21
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Не хватает катастрофически у Сирийцев сил-поэтому и получаются такие топтания на месте.да и кой кому надо определится -или переговоры переговаривать,или помогать в войне против терроризма,например,если есть авиация,то,почему она так редко используется?

      Да, не хватает сил способных воевать "по взрослому", а не бежать при виде бармалеев...Путь на Дейр-эз-Зор лежит через Пальмиру, а она то еще не освобождена...
      svp67
    7. одинокий Сегодня, 11:38
      Да нет там крупных сил и Сирии.Есть определенные войсковые части,преданные Асаду.Их просто собирают в группировку и бросают в нужное направление.Впереди идут иранцы,хезболлах,шиитские добровольцы из Ирака и из Афганистана,Российский спецназ.После кончания операций все лавры присуждают войскам Асада.В Пальмире тоже было так.отняли Пальмиру у ИГИЛа вышеперечисленные,а отдали обратно город сирийцы,придут с огромными потерями в живой силе и в технике.
      Это мельница будет слишком долго крутится.
      одинокий
  2. Мар.Тира Сегодня, 08:23
    Для нас это кажется дикостью,но таковы реалии войн на Ближнем Востоке.Они могут длиться десятилетиями.Мы свою работу в основном выполнили,выбили из рук США томагавк войны,и поставили на место Турцию.Ещё бы Израиль приструнить.Но я думаю что и с этим у нас получится!
    Мар.Тира
    1. teder Сегодня, 09:04
      Цитата: Мар.Тира
      Для нас это кажется дикостью,но таковы реалии войн на Ближнем Востоке.Они могут длиться десятилетиями.Мы свою работу в основном выполнили,выбили из рук США томагавк войны,и поставили на место Турцию.Ещё бы Израиль приструнить.Но я думаю что и с этим у нас получится!

      единственное что у нас хорошо получилось -это сделать так --что война в Сирии -это наша война .это плохо.
      Тк война там на годы и годы
      teder
    2. семург Сегодня, 09:05
      Цитата: Мар.Тира
      Для нас это кажется дикостью,но таковы реалии войн на Ближнем Востоке.Они могут длиться десятилетиями.Мы свою работу в основном выполнили,выбили из рук США томагавк войны,и поставили на место Турцию.Ещё бы Израиль приструнить.Но я думаю что и с этим у нас получится!

      Как поставили Турцию на место ? Турки хотели 1) что бы не бомбили туркменские земли в Сирии 2) создать буферную зону на севере Сирии 3) мочить РПК даже в сортирах Сирии вроде все получили , плюс тур.поток и АЭС возможно. Турки на сегодня получили все что хотели. США хотели бардак на БВ , они его и получили намного лет вперёд . Израиль пока тоже в плюсах .страна что отказывалась подписать мирный договор с ними надолго выбита из игры . по мне пока единственно кто не получил чего хотел это те кто планировал газовые трассы в южную Европу из зоны персидского залива. Да забыл Газпром пока может и дальше курить бамбук в великой энергетической державе , ну и конечно самые пострадавшие это простые обыватели Сирии , что теперь вынуждены или скитаться или жить в стране разрываемой в религиозной , гражданской ,этнической войне вкупе с внешней агрессией.
      семург
      1. Cat Man Null Сегодня, 11:44
        Цитата: семург
        Как поставили Турцию на место ? Турки хотели...

        - Турки уж точно не хотели воевать в Сирии
        - и ничего - воюют, как миленькие... у кого там Леопарды-то горели надысь? И еще будут гореть...
        - Турция получила полномасштабную локальную войну, это им не курдов по городам щемить
        - а поскольку Турция - наш "лучший партнер" (хитропопый до ужаса), то это есть хорошо.

        ИМХО, да yes
        Cat Man Null
        1. семург Сегодня, 12:33
          Цитата: Cat Man Null
          Цитата: семург
          Как поставили Турцию на место ? Турки хотели...

          - Турки уж точно не хотели воевать в Сирии
          - и ничего - воюют, как миленькие... у кого там Леопарды-то горели надысь? И еще будут гореть...
          - Турция получила полномасштабную локальную войну, это им не курдов по городам щемить
          - а поскольку Турция - наш "лучший партнер" (хитропопый до ужаса), то это есть хорошо.

          ИМХО, да yes

          Турки (Эрдоган)хотели гонять (воевать) РПК на территории Сирии сейчас это и делают и паралельно создают буферную зону на севере Сирии . Вроде военные Турции этому противились , но после неудачного военного переворота Эрдоган поломал их об колено . Ну а танки горят когда получают ПТУР в бочину это проза военных действий на суше.. Не утверждаю что это правильно или нет но так видится с моей колокольни .
          семург
          1. Cat Man Null Сегодня, 12:38
            Цитата: семург
            Турки (Эрдоган)хотели гонять (воевать) РПК на территории Сирии сейчас это и делают

            - это проблемы турок и курдов...

            Цитата: семург
            и паралельно создают буферную зону на севере Сирии

            - это проблемы Асада, никак не РФ

            Цитата: семург
            Ну а танки горят когда получают ПТУР в бочину это проза военных действий на суше

            - дело в том, что танк - штука весьма недешевая
            - и война, как таковая - тоже штука весьма недешевая
            - влезя (влезши) в Сирию, турки, по сути, сами на себя "наложили санкции"
            - ни одной своей проблемы не решили, а новые проблемы себе создали.

            И это (ИМХО) есть гут yes
            Cat Man Null
    3. одинокий Сегодня, 11:47
      Израиль приструнить?Израиль 3-4 дня тому назад полностью отбомбился по военному аэродрому под Дамаском.уничтожили все что можно было уничтожить.Убили генерала сирийской армии.А ПВО просто глядела на воздух.Чем же собираетесь приструнить Израиль?

      Единственно что сделали--хорошенько увязли там на этой мясорубке.
      одинокий
  3. novobranets Сегодня, 08:23
    на позиции правительственный сил САР
    тактику наступления с нескольких направления
    Господа модераторы, сколько можно калечить многострадальный русский язык? Ну что это за тексты с турецким акцентом? Это уже наскучило, пожалуйста, установите на ваш компьютер орфографическую программку, или примите на работу человека, который хотя бы школу закончил. Мы все вам будем чрезвычайно признательны.
    novobranets
    1. Володин Сегодня, 09:00
      Спасибо за бдительность! Но, думается, господа модераторы были бы Вам чрезвычайно признательны, если бы Вы при виде опечатки (ошибки в тексте) всё-таки воспользовались функцией Ctrl+Enter (функционал описан на любой странице "ВО"). Это просто оперативнее, нежели утруждать себя лишним комментарием.
      Володин
      1. AID.S Сегодня, 09:32
        Цитата: Володин
        Это просто оперативнее, нежели утруждать себя лишним комментарием.

        Так подвиг останется незаметным. laughing
        AID.S
      2. novobranets Сегодня, 09:34
        Сначала я так и сделал, не работает. hi
        novobranets
        1. Комментарий был удален.
        2. Володин Сегодня, 09:50
          Не работало бы, если бы не исправили. Ещё раз спасибо за "сигнал" ))
          Володин
        3. AID.S Сегодня, 09:51
          А у меня еще (долго соображал, вылез error) изменение было, такое:
          Цитата: Володин
          Ctrl+Enter

          Ctrl+Enter наше все!Форумчанин! Тебе доверен мощный инструмент.Умей применять его.Остальное сделают модераторы.
          AID.S
  4. игорка357 Сегодня, 09:04
    Забудьте про Сирию,такой какой мы её знали..все..нет той Сирии и не будет!
    игорка357
  5. Мар.Тира Сегодня, 09:32
    Цитата: семург
    Цитата: Мар.Тира
    Для нас это кажется дикостью,но таковы реалии войн на Ближнем Востоке.Они могут длиться десятилетиями.Мы свою работу в основном выполнили,выбили из рук США томагавк войны,и поставили на место Турцию.Ещё бы Израиль приструнить.Но я думаю что и с этим у нас получится!

    Как поставили Турцию на место ? Турки хотели 1) что бы не бомбили туркменские земли в Сирии 2) создать буферную зону на севере Сирии 3) мочить РПК даже в сортирах Сирии вроде все получили , плюс тур.поток и АЭС возможно. Турки на сегодня получили все что хотели. США хотели бардак на БВ , они его и получили намного лет вперёд . Израиль пока тоже в плюсах .страна что отказывалась подписать мирный договор с ними надолго выбита из игры . по мне пока единственно кто не получил чего хотел это те кто планировал газовые трассы в южную Европу из зоны персидского залива. Да забыл Газпром пока может и дальше курить бамбук в великой энергетической державе , ну и конечно самые пострадавшие это простые обыватели Сирии , что теперь вынуждены или скитаться или жить в стране разрываемой в религиозной , гражданской ,этнической войне вкупе с внешней агрессией.

    Ты случайно не из Сирийской оппозиции ,или кто вы там ещё ?Уж больно речи твои гнилые?Всё хочешь паренёк перевернуть?Не выйдет.Ты бы лучше о своей стране так пёкся.Чего ты забыл на русскоязычном сайте?Сердобольный!То что я написал правда.А вот твои дифирамбы буйные фантазии русофоба.
    Мар.Тира
    1. rudolff Сегодня, 10:38
      То, что Вы написали, Мар.Тира, к правде не имеет никакого отношения. Скорее неумные урапатриотические хотелки. А семург все верно сказал и без разницы, где он живет. Турки, чего хотели, то и получили. В определенной степени, с нашей помощью. "Оппозиция" оставила Алеппо, но зато Идлиб теперь в неприкосновенности. Американцы не добились свержения Асада, но зато "умеренные" теперь стали рукопожатными и договороспособными. Израиль тоже при своих. Игил похоже тоже не бедствует. А роль России, после заявления, что все задачи в основном выполнены, становится вообще непонятной. Если только речь не о сепаратном разделе Сирии.
      rudolff
    2. одинокий Сегодня, 11:28
      Человек написал правду.Да она может горькая,но это действительно правда.И сразу тут начинается травля.Вместо того ,чтобы обвинять кого то ,напишите что он неправильно изложил.

      И еще.не Вам решать что ему,мне и другим делать на этом сайте.Администрация сайта не запрещает нам,гражданам других стран посещать и высказывать свое мнение!!
      одинокий
    3. xetai9977 Сегодня, 12:20
      Всё,что написал уважаемый Семург, чистая правда! Написал человек своё мнение, так тут же начинаются оскорбления. К сожалению недалёкие и некультурные люди нередки среди пользователей. По их извращенному мнению все пользователи должны писать исключительно с "уря- имперских" позиций, а кто не вписывается в этот шаблон,то он сразу "гнилой", "русофоб" и т.д. Тогда уж запретите иностранцам писать тут и сами себе кричите по сотни раз в день "уря.уря,уря.."
      xetai9977
    4. семург Сегодня, 12:42
      Цитата: Мар.Тира

      Ты случайно не из Сирийской оппозиции ,или кто вы там ещё ?Уж больно речи твои гнилые?Всё хочешь паренёк перевернуть?Не выйдет.Ты бы лучше о своей стране так пёкся.Чего ты забыл на русскоязычном сайте?Сердобольный!То что я написал правда.А вот твои дифирамбы буйные фантазии русофоба.

      То что вы написали это ваше личное мнение на сегодня , а правда это или кривда покажет время . ну и последнее как по вашему русофобия и империофобия это одно и то же ? Если по вашему одно и тоже тогда наверно я русофоб плюс амерофоб плюс халифатофоб и плюс ещё пара ампериофобий.
      семург
      1. Мар.Тира Сегодня, 13:13
        Цитата: семург
        Цитата: Мар.Тира

        Ты случайно не из Сирийской оппозиции ,или кто вы там ещё ?Уж больно речи твои гнилые?Всё хочешь паренёк перевернуть?Не выйдет.Ты бы лучше о своей стране так пёкся.Чего ты забыл на русскоязычном сайте?Сердобольный!То что я написал правда.А вот твои дифирамбы буйные фантазии русофоба.

        То что вы написали это ваше личное мнение на сегодня , а правда это или кривда покажет время . ну и последнее как по вашему русофобия и империофобия это одно и то же ? Если по вашему одно и тоже тогда наверно я русофоб плюс амерофоб плюс халифатофоб и плюс ещё пара ампериофобий.

        Ваши слова не более чем словоблудие и ненависть к России,воспитанная за 26 лет .Всё что она делает будет оплёвано и оболгано.ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ОНА СДЕЛАЛА ПО ДРУГОМУ.Видел я таких на этом сайте и три года назад,и сейчас.Так что не юли мусульманин.
        Мар.Тира
  6. Монархист Сегодня, 09:47
    Цитата: novobranets
    Цитата: rotmistr60
    Ситуация странная особенно на фоне заявлений, что российские ВКС свою задачу выполнили.

    Мне думается, что ситуация нормальная, на фоне информации о поставках бармалеям ПЗРК. Пусть сирийцы тоже немного напрягутся, защищая свою землю, воюют они, честно то сказать, спустя рукава. А то дошли уже до того, что, так называемые, "умеренные" требуют Россию ввести сухопутные войска. Скоро совсем на шею сядут. Может их еще усыновить?

    Мне такие "детки“...... Вам полагаю тоже не нужны
    Монархист
    1. novobranets Сегодня, 09:55
      Цитата: Монархист
      Вам полагаю тоже не нужны

      Это был сарказм. Пару таких "деток", и врагов не надо. И платить жизнями российских солдат за то, что они там наворочали, я категорически против. Помочь в разумных пределах можно, но воевать вместо них... Видно "воспитание" заморское, там тоже любят жар чужими руками разгребать.
      novobranets
  7. sub307 Сегодня, 10:31
    "... накануне боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) ..."
    А у меня, может идиотский, но вопрос - упоминание о том, что ИГИЛ запрещена в РФ, нужно упоминать всякий раз применив аббревиатуру "ИГИЛ"?....запрещена в РФ, чуть не забыл, прости "большой брат".
    sub307
    1. Володин Сегодня, 10:36
      "Военное обозрение" - СМИ Эл № ФС77-56354, выдано 02.12.2013 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). На основании решения суда, ИГИЛ - террористическая организация, деятельность, которой запрещена в РФ. На основании закона о СМИ и постановления Роскомнадзора, любое российское СМИ должно при упоминании этой (и ей подобных) организаций сообщать, что они "запрещены в РФ". В противном случае Роскомнадзор считает, что СМИ "пропагандирует терроризм". Выглядит несколько глуповато (или не несколько...), потому как, кому "надо", они примкнут к террористам с упоминаниями и без упоминаний, но ВО, как и все остальные российские СМИ, вынуждено эти требования исполнять.
      Володин
  8. Мар.Тира Сегодня, 10:55
    Цитата: rudolff
    То, что Вы написали, Мар.Тира, к правде не имеет никакого отношения. Скорее неумные урапатриотические хотелки. А семург все верно сказал и без разницы, где он живет. Турки, чего хотели, то и получили. В определенной степени, с нашей помощью. "Оппозиция" оставила Алеппо, но зато Идлиб теперь в неприкосновенности. Американцы не добились свержения Асада, но зато "умеренные" теперь стали рукопожатными и договороспособными. Израиль тоже при своих. Игил похоже тоже не бедствует. А роль России, после заявления, что все задачи в основном выполнены, становится вообще непонятной. Если только речь не о сепаратном разделе Сирии.

    Имеет.ещё как имеет.Или вы думаете Россия не знала на что шла?И какое будет сопротивление?Достаточно посмотреть историю всех войн на Ближнем Востоке,и выработать свою стратегию.А сидеть и мямлить про всё просрали в интернете это ваш удел.Скажите,как надо было действовать России?Вы не скажете,потому что них в этом не понимаете.
    Мар.Тира
    1. rudolff Сегодня, 12:06
      Как надо было действовать России? Для начала не шарахаться из стороны в сторону. С момента развертывания группировки ВКС на Хмеймим и до сокращения основной ее части в марте прошлого года, все было относительно четко и понятно. Помогаем правительственным силам Асада, уничтожаем террористов, нет никакой "умеренной" или "неумеренной" оппозиции, действия западной коалиции на территории Сирии незаконны. А с весны прошлого года начался кардебалет. Вдруг называем французов партнерами, пытаемся навязать им свою коалицию и по сути узаканиваем действия французских ВВС в Сирии. Обломившись с французами, начинаем обхаживать американцев. Объявляем перемирие, подписываем соглашение, договариваемся о совместных ударах по террористам. В итоге, партнерами они нам так и не стали, но как и в случае с французами, действия западной коалиции в Сирии мы помогли легализовать. С турками, это вообще цирк шапито. Вначале в упор не замечали турецкой поддержки террористов и оппозиции, турецкий нефтяной бизнес в Сирии. После сбитого Су-24 вдруг резко прозрели, стали мочить и туркманов, и караваны бензовозов, и курдов любить начали. Не прошло и года и все опять с ног на голову, поворот на 180 градусов. Теперь турки лучшие друзья, теперь турки ничем незаконным не занимаются, теперь турки имееют полное право на оккупацию части сирийской территории. Аналогично и с оппозицией. Вначале ее вообще не было, были боевики с оружием. А теперь мы сделали их рукопожатными и сели с ними за стол переговоров. Причем переговоров без участия законных сирийских властей. Ну а последнее заявление о том, что все задачи в Сирии мы в основном выполнили, вообще шедевр софистики. И это на фоне того, что собственно ИГИЛ за время нашего присутствия в Сирии, по большому счету ничего не потеряло. Даже Пальмиру обратно забрали. Так чем мы в Сирии занимаемся? Вы знаете? Я уже нет.
      rudolff
  9. Евгений30 Сегодня, 12:24
    Цитата: BlackMokona
    ССА уходили, ИГИЛ в Аллепо никогда и не было.

    Это тебе кто сказал?
    Евгений30
    1. BlackMokona Сегодня, 12:53
      Министерство обороны РФ.
      BlackMokona

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