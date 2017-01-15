Японская ракета SS-520 не дотянула до космоса

Неудачей завершился пуск самой компактной ракеты-носителя производства Японии. Речь идёт о ракете SS-520, которая должна была вывести в космос спутник TRICOM1. Старт производился с японского космодрома Утиноура, расположенного в префектуре Кагосима, в 8:33 по местному времени. Через некоторое время центральный коммуникационный пункт перестал получать данные о полёте. Ракета вместе со спутником упала в Японское море.По предварительным данным, авария связана с тем, что топливо, находившееся во 2-й ступени ракеты-носителя, по каким-то причинам не смогло воспламениться. После этого ракета продолжила движение по инерции, но в итоге начала падение.Для справки: вес ракеты SS-520 – всего около 2,6 тонн, при этом её диаметра – около полуметра, длина – 9,54 м. В ракете используются аккумуляторные батареи, предназначенные в том числе и для обычных бытовых целей. Малые размеры ракеты и использование унифицированных компонентов привели к существенному удешевлению не только производства, но и перспективных пусков. Общие расходы составляют около 3,6 млн долларов. На космодром ракета была доставлена обычным грузовиком.Стоит отметить, что ранее японские СМИ сообщили об «успешном пуске» и отделении спутника на высоте около 200 км.