13:15 15 января

Японская ракета SS-520 не дотянула до космоса

Неудачей завершился пуск самой компактной ракеты-носителя производства Японии. Речь идёт о ракете SS-520, которая должна была вывести в космос спутник TRICOM1. Старт производился с японского космодрома Утиноура, расположенного в префектуре Кагосима, в 8:33 по местному времени. Через некоторое время центральный коммуникационный пункт перестал получать данные о полёте. Ракета вместе со спутником упала в Японское море.

По предварительным данным, авария связана с тем, что топливо, находившееся во 2-й ступени ракеты-носителя, по каким-то причинам не смогло воспламениться. После этого ракета продолжила движение по инерции, но в итоге начала падение.

Для справки: вес ракеты SS-520 – всего около 2,6 тонн, при этом её диаметра – около полуметра, длина – 9,54 м. В ракете используются аккумуляторные батареи, предназначенные в том числе и для обычных бытовых целей. Малые размеры ракеты и использование унифицированных компонентов привели к существенному удешевлению не только производства, но и перспективных пусков. Общие расходы составляют около 3,6 млн долларов. На космодром ракета была доставлена обычным грузовиком.


Японская ракета SS-520 не дотянула до космоса


Стоит отметить, что ранее японские СМИ сообщили об «успешном пуске» и отделении спутника на высоте около 200 км.

Использованы фотографии: JAXA
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Комментарии 34
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:48
    Это о чем говорит-если мы не почешемся,то конкуренты с более дешевой техникой отберут у нас все коммерческие запуски не только иностранных, но и части своих спутников. И,неважно что первый блин вышел комом-важно успеть самим запрыгнуть в этот поезд, а не махать потом с сожалением ему платочком вслед. ..
    Изгоняющий либероидов
    1. Alex_Rarog Сегодня, 07:57
      У нее загрузка всего 140 кг и потолок 800км... мелковато если честно.
      Alex_Rarog
      1. Штык Сегодня, 08:35
        Цитата: Alex_Rarog
        У нее загрузка всего 140 кг и потолок 800км... мелковато если честно.

        РН СС-520-4 это японская сверхлегкая РН которая предназначена для выведения на НОО кубсатов. Конструктивно она унаследована от РН СС-520 (1 и 2 ступени). Отличительной особенностью от предшественницы является наличие третьей ступени. РН имеет длину 9,54 м, диаметр - 52 см и стартовую массу - 2600 кг. Полезная нагрузка - 4 кг.
        Штык
      2. Наблюдатель 33 Сегодня, 08:40
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Это о чем говорит-если мы не почешемся,то конкуренты с более дешевой техникой отберут у нас все коммерческие запуски

        Ну это вряд ли, ниша совсем не наша (мелковато будет), тут скорей к китайцам присмотреться стоит. Они гораздо ближе к конкуренции с нами.
        Цитата: Alex_Rarog
        У нее загрузка всего 140 кг и потолок 800км... мелковато если честно.

        Вот! Человек прочитал более внимательно. 140 кг. это мешок с "тамагочи", не серьёзно...
        Наблюдатель 33
        1. Alex_Rarog Сегодня, 09:04
          Инфу по ракете в вики нашел)
          Alex_Rarog
        2. Штык Сегодня, 11:16
          Цитата: Наблюдатель 33
          Ну это вряд ли, ниша совсем не наша (мелковато будет)

          Для выполнения некоторых задач совсем не обязательно запускать тяжелые аппараты, вполне достаточно мини спутника, так называемого кубсата.
          Кубсат, CubeSat — формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса, имеющих объем 1 литр и массу не более 1.33 кг или несколько (кратно) более.

          На ранней стадии освоения космоса, для выполнения аналогичных задач, потребовался бы аппарат весом в сотни килограммов!
          Цитата: Наблюдатель 33
          Вот! Человек прочитал более внимательно. 140 кг. это мешок с "тамагочи", не серьёзно...

          Если внимательно: - ракета СС-520 это двухступенчатая РН, которая в качестве первой ступени использует ускоритель от РН с-520. Согласно данным ДЖАКСА, она способна вывести на высоту 800 км около 140 кг полезной нагрузки.
          В данном случае была ракета носитель SS-520-4 — самая маленькая в мире ракета, способная вывести на орбиту искусственный спутник. Ее высота составляет всего 9,5 метра, диаметр 50 сантиметров, вес — 2,6 тонны. Полезная нагрузка -4 кг. hi
          Штык
    2. rotmistr60 Сегодня, 07:59
      если мы не почешемся,то конкуренты с более дешевой техникой отберут у нас все коммерческие запуски не только иностранных, но и части своих спутников

      Маловероятно, т.к. ракета с такими характеристиками может вытянуть (специально не пишу вывести) на орбиту минимальный вес полезного груза.
      rotmistr60
      1. Штык Сегодня, 08:28
        Цитата: rotmistr60
        Маловероятно, т.к. ракета с такими характеристиками может вытянуть (специально не пишу вывести) на орбиту минимальный вес полезного груза.

        Это верно, там спутник то был - 3 кило всего smile
        Штык
    3. aleksfill Сегодня, 08:00
      Для чего, мусор вывозить на орбиту, в ближний космос? Мы и сейчас ничем другим, кроме, как
      извозчиками не прислуживаем. С нынешним Гарантом космическая отрасль России - гарантированно
      в числе лидирующей страны - не будет.
      aleksfill
      1. 210окв Сегодня, 08:32
        А что Вы Гаранту прикажете сделать?Ваши предложения?Космическая отрасль была в загоне в течение четверти века.Даже планомерно разрушалась...Расстрелять прилюдно всех руководителей-ну не поможет..Там и работяг толковых и молодых не хватает.Поменять конституцию и вместе с нею политический строй?
        Цитата: aleksfill
        Для чего, мусор вывозить на орбиту, в ближний космос? Мы и сейчас ничем другим, кроме, как
        извозчиками не прислуживаем. С нынешним Гарантом космическая отрасль России - гарантированно
        в числе лидирующей страны - не будет.
        210окв
        1. Großer Feldherr Сегодня, 08:50
          Все верно, четверь века— 25 лет, 16 из которых приходят на долю Гаранта .
          Что мы прикажем делать?—А ничего теперь уже не делать, советский задел себя изживает, промышленности практически нет, а с ней и науки, квалифицированные рабочие на пенсии, а новых нет, т.к. молодежи нет смысла идти учиться на рабочие специальности и получать копейки на заводе.
          И конституцию с властью менять никто не даст. Остается лишь одно—расслабиться и получать удовольствие в надежде, что Йеллоустоун все таки проснется.
          Großer Feldherr
          1. 1vlad19 Сегодня, 09:16
            А что Вы к Гаранту прицепились? У нас что одна космическая отрасль? Он что должен лично ездить по предприятиям и пинка давать? Для этого есть специальные люди, Рогозин отвечает за космос, с него и спрос. Ткачев отвечает за сельское хозяйство - с него спрос что у нас в сельском хозяйстве. Гарант - руководитель, принимает решения и дает указания.
            1vlad19
            1. starogil Сегодня, 09:43
              А сколько побывало "ответственных" на постах рогозиных, ткачёвых, чаек, колокольцевых
              и прочих временщиков, а Гарант - один, так к кому цепляться? Воровство, коррупция,
              обнищание, а Гарант - один, а да ещё один несменяемый - Чубайс, или в окучиваемом
              Чубайсом НАНО - всё ОТЛИЧНО? А Гарант - один, всё один и тот же, и не прицепишься.
              starogil
          2. Muvka Сегодня, 09:20
            А с 2008 по 2012 тоже гарант был? А то у меня какие-то другие воспоминания. Может склероз?
            Muvka
        2. romandostalo Сегодня, 09:03
          А конституцию так и так менять надо. С уважением!
          romandostalo
        3. aleksfill Сегодня, 09:18
          Если, что - либо и менять,то в интересах большинства, и Гаранта, и Конституцию,
          и экономико - политическое устройство - опыт, как бы, имеется.
          aleksfill
          1. AUL Сегодня, 12:33
            Вот как-то подумалось - Брежнев был у власти 18 лет. К чему это привело, знают все. Нынешний гарант уже 17-й год(про правление Айфончика не говорите, не катит), и еще на срок нацелился. История повторяется...
            AUL
    4. g1v2 Сегодня, 12:17
      По идее уже давно почесались. Запускают же наши спутники с помощью старых баллистических ракет. Там еще дешевле получается - тк старые ракеты и так утилизировать пришлось бы, а тут еще и спутники ими запускают.
      g1v2
  2. Alex_Rarog Сегодня, 07:49
    Нано ракета для нано спутников))))
    Alex_Rarog
  3. Monster_Fat Сегодня, 07:49
    А у нас есть что-то подобное по такой стоимости?
    Monster_Fat
    1. Наблюдатель 33 Сегодня, 08:44
      Цитата: Monster_Fat
      А у нас есть что-то подобное по такой стоимости?

      Во первых, неясно у кого "у нас"..?
      А во вторых, зачем? Зачем таскать малые спутники по одному, когда можно сразу "пачкой" пульнуть?
      Оптом дешевле. smile
      Наблюдатель 33
      1. Серый брат Сегодня, 08:52
        Цитата: Наблюдатель 33
        Зачем таскать малые спутники по одному, когда можно сразу "пачкой" пульнуть?

        Особенно если эта "пачка" на МБР подлежащей списанию полетит. У японцев таких возможностей (в том числе и в ценовом вопросе) и близко нет, и не будет, вот им и приходится изгаляться.
        Серый брат
    2. faridg7 Сегодня, 11:00
      Пожалуй самое легкое это Космосы, но там вес до 1500 кг. А по стоимости? ну это ведь всё МБР, и запуск происходит в процессе утилизации- это сложно посчитать, но всё равно дешевле чем создавать машину с нуля именно под спутники
      faridg7
  4. vasiliysxx Сегодня, 07:51
    может японца забыли посадить,потому упала what
    vasiliysxx
  5. амурец Сегодня, 07:52
    По предварительным данным, авария связана с тем, что топливо, находившееся во 2-й ступени ракеты-носителя, по каким-то причинам не смогло воспламениться. После этого ракета продолжила движение по инерции, но в итоге начала падение.

    Не будем злословить. Неудачи бывают у всех. И на старуху бывает проруха.
    амурец
  6. Teberii Сегодня, 07:53
    Японцы очень сообразительные люди,могут составить конкуренцию в запусках малых спутников.
    Teberii
  7. sasha.28blaga Сегодня, 08:13
    Вот и японцы ракету построили, "самую маленькую, самую удаленькую". Ямайка ещё не куда не летает, а то может уже на Альфу-Центавру гоняют?
    sasha.28blaga
  8. Мар.Тира Сегодня, 10:22
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Это о чем говорит-если мы не почешемся,то конкуренты с более дешевой техникой отберут у нас все коммерческие запуски не только иностранных, но и части своих спутников. И,неважно что первый блин вышел комом-важно успеть самим запрыгнуть в этот поезд, а не махать потом с сожалением ему платочком вслед. ..

    Роботы,и машины у них не плохо получаются.Вот пускай этим и занимаются!
    Мар.Тира
  9. voyaka uh Сегодня, 10:51
    Маленькая не долетела, а вот Фалкон-9 - да.
    Даоставила на орбиту 10 спутников связи. Да еще приземлила
    свою первую ступень на морскую платформу.
    voyaka uh
    1. An60 Сегодня, 13:00
      Ну и при чём ваш опус про Флакон-9?Ручонки зудят стукать по клавиатуре?
      An60
      1. voyaka uh Сегодня, 13:09
        В тему, сэр. hi Запуск спутников. Мирный космос...

        "Here, SpaceX is required to launch 70 satellites,
        10 at a time, still in 14 months. If Iridium were the only client for SpaceX -
        that would be fine. But SpaceX has big clients,
        like Nasa, and other commercial operators like SES."

        У Space-X договор еще на 7 запусков по 10 спутников.
        voyaka uh
  10. фа2998 Сегодня, 11:21
    Цитата: Alex_Rarog
    У нее загрузка всего 140 кг и потолок 800км... мелковато если честно.

    Зато и потерять не так жалко!Так они учатся.Или им "Протоны" сразу строить?Хотя и те не всегда летят,а потери большие! hi
    фа2998
  11. sabakina Сегодня, 12:08
    В ракете используются аккумуляторные батареи, предназначенные в том числе и для обычных бытовых целей.

    - Они бы ещё с чемоданом пошли бы. (с) Почтальон Печкин.
    sabakina
  12. An60 Сегодня, 12:56
    "при этом её диаметра – около полуметра"Грамотеи на грамотее-грамотеем погоняют.
    An60

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