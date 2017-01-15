Литва отгородится от Калининграда забором

В бюджете Литвы на текущий год предусмотрены средства для строительства забора на границе с Российской Федерацией, сообщил ресурс Lietuvos žinios.«До сих пор государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией», – пишет автор материала. По его данным, на возведение заборы власти потратят € 3,6 млн.– сообщили в МВД республики. В ведомстве отметили также, что у правительства нет цели построить «Китайскую стену» – забор должен обеспечить «непопадание в Литву контрабанды».Скоро будет объявлен конкурс на строительство. Победитель начнет работы, как только позволят погодные условия. По данным ресурса, «длина нового сооружения составит около 135 километров от округа Вистичё, где пересекаются три страны – Польша, Литва и Россия – до Нямунаса» (сухопутная граница Литвы с Калининградской обл. составляет в длину 255 км).