13:17 15 января

Литва отгородится от Калининграда забором

В бюджете Литвы на текущий год предусмотрены средства для строительства забора на границе с Российской Федерацией, сообщил ресурс Lietuvos žinios.

Литва отгородится от Калининграда забором


«До сих пор государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией», – пишет автор материала. По его данным, на возведение заборы власти потратят € 3,6 млн.


«Этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году», – сообщили в МВД республики. В ведомстве отметили также, что у правительства нет цели построить «Китайскую стену» – забор должен обеспечить «непопадание в Литву контрабанды».

Скоро будет объявлен конкурс на строительство. Победитель начнет работы, как только позволят погодные условия. По данным ресурса, «длина нового сооружения составит около 135 километров от округа Вистичё, где пересекаются три страны – Польша, Литва и Россия – до Нямунаса» (сухопутная граница Литвы с Калининградской обл. составляет в длину 255 км).

Использованы фотографии: tutgrodno.com
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Комментарии 42
  1. Мар.Тира Сегодня, 08:26
    Пусть Яценюка позовут.Он специалист по постройкам стен за счёт государства.Аж до США довёл,и теперь там её охраняет.:):):):)
    Мар.Тира
    1. Teberii Сегодня, 08:39
      Главное забор должен быть глухим,железобетонным как в Германии.Вырыть противотанковый ров,всё снабдить минными полями и дозорные башни,каждые 100 метров.Вот русские тогда пускай и мучаются,будут в Литву через Польшу заглядывать.Вот это они нас накажут ,а сетка рабица даже мигрантов в Европе не останавливает.
      Teberii
      1. volodya Сегодня, 08:45
        Цитата: Teberii
        Главное забор должен быть глухим,железобетонным как в Германии.Вырыть противотанковый ров,всё снабдить минными полями и дозорные башни,каждые 100 метров.Вот русские тогда пускай и мучаются,будут в Литву через Польшу заглядывать.Вот это они нас накажут ,а сетка рабица даже мигрантов в Европе не останавливает.

        А рабочих пригласить с Украины, у их боольшой опыт!
        volodya
        1. Татьяна Сегодня, 09:33
          Да пусть Литва отгораживается от Калининграда своим забором! Пусть Литва «закапывает» свои бюджетные деньги в местный грунт – а именно «закапывает» в чей-то местный никчемно-воровской проект! России даже лучше! У Литвы хоть меньше будет повода «тявкать» на Российский Калининград!
          Всё, как на дачных участках! Когда мнительные скандальные соседи отгораживаются сеткой от нормального соседа только из-за того, что тот якобы, по их мнению, зарится на их территорию.
          Да пусть в Литве успокоятся! Стройте литовцы никчемных заборов, сколько хотите! Разоряйтесь ещё больше! Это ваше личное дело!
          Татьяна
          1. ежик в тумане Сегодня, 10:22
            а солярку с сигаретами с Калининграда они как возить будут??
            ежик в тумане
            1. avt Сегодня, 10:34
              Цитата: Татьяна
              Стройте литовцы никчемных заборов, сколько хотите!

              Почему
              Цитата: Татьяна
              никчемных

              Это вполне себе цивилизованная практика USов и вот ещё в ЮАР было - индейцы должны жить в резервациях. А тут они -нацики в индейцы сами вызвались,резервацию на свои строят и забором обносят . Для нас сплошной профит. bully Я за обеими руками.
              Цитата: parafoiler
              Да они сами же без этой контрабанды и передохнут.

              request Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
              avt
            2. Смог Сегодня, 10:59
              Цитата: ежик в тумане
              а солярку с сигаретами с Калининграда они как возить будут??

              Подкоп сделают. laughing
              Смог
        2. _Slavs Сегодня, 12:06
          Беженцев из Сирии их много сейчас будит, пояса можно не снимать. Забор от прибалтов! Браво. Пояса пригодяпся местным шухер наводить! Метаться будут, а кругом заборы (с рвами и минами) и приезжие с поясами... Ната не поможет - они сами перепуганные. Мрачный прибалтийский гений. Хотел написать тевтонский, но тевтонок понаехавшие гоняют и насилуют уже вторую зиму - под песенку: в лесу родилась ёлочка и брать в город её не смей (Ала.. запрещяет)
          _Slavs
      2. Mystery12345 Сегодня, 08:45
        Литва отгородится от Калининграда забором
        а вы -"искандеры"! "искандеры" ! А Литва-раз! и решила проблему! laughing
        Mystery12345
        1. romandostalo Сегодня, 09:12
          Да, как же его теперь через забор перебрасывать? Он ведь тяжёлый!!!
          romandostalo
      3. влад66 Сегодня, 09:08
        Да пускай строят,все таки русофобствующих психов надо держать в изоляции. wink
        влад66
    2. Koshak Сегодня, 09:39
      Цитата: Мар.Тира
      Пусть Яценюка позовут.Он специалист по постройкам стен за счёт государства.Аж до США довёл,и теперь там её охраняет.:):):):)

      А на фига он им? Они купили у яйценюха технологию и теперь будут сами бюджет пилить.
      Koshak
  2. Наблюдатель 33 Сегодня, 08:35
    «Китайскую стену» – забор должен обеспечить «непопадание в Литву контрабанды».
    И младоевропейцев баки заставьте сливать из машин, при пересечении границы, когда назад из России едут.
    Вообще не серьёзно как-то для евродемократии, нормальные люди уже давно залпы ОТРК по средствам заборов перехватывают и танковые армады останавливают, а эти все с контрабандой борятся. Водка, сигареты, ГСМ, мелочи какие... laughing
    Наблюдатель 33
    1. parafoiler Сегодня, 08:42
      Да они сами же без этой контрабанды и передохнут.
      parafoiler
      1. Наблюдатель 33 Сегодня, 08:48
        Цитата: parafoiler
        Да они сами же без этой контрабанды и передохнут.

        Может наоборот, на пользу пойдет? Пить, купить побрастают, на велосипеды и конную тягу перейдут. Красота..! good Не жизнь- малина! laughing
        Наблюдатель 33
  3. V.ic Сегодня, 08:37
    Европейская тенденция, однако!
    V.ic
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:41
    Чтобы литовцы полностью не разбежались строят забор? fool
    Изгоняющий либероидов
  5. Fotoceva62 Сегодня, 08:50
    Хуторской менталитет,что с убогих взять? С другой стороны хорошо. Нам в России проще эти чудаки на букву "М" сами за свой счёт свою резервацию забором обнесут и мигранты опять же у них.
    Fotoceva62
  6. Баракуда Сегодня, 08:53
    Да неужели там "за бугром" действительно одни маразматики у власти ? request Тьфу...

    Хотя "свой" парош чего чтоит..
    Баракуда
  7. Monster_Fat Сегодня, 08:55
    Ну, это вообще-то с их стороны правильно-и при этом тут русофобством и не пахнет на самом деле.... Причина постройки забора чисто прагматическая- пресечения контрабанды которая приняла просто угрожающие размеры. Бензин уже качают по целым трубопроводам проложенным через границу и сигареты таскают тоннами. Для нас тоже хорошо-любые ихние траты - нам на руку.
    Monster_Fat
  8. rotmistr60 Сегодня, 08:55
    потратят € 3,6 млн.

    Освоение части денег, выделенных ЕС и выпрошенных Литвой со слезами на глазах. А забор - конечно мощное фортификационное сооружение, которое "пресечет" не только контрабанду, но и "предотвратит" российское вторжение. Украинец и литовец - подзаборные братья на век.
    rotmistr60
  9. ded100 Сегодня, 09:02
    Заборы канавы деньги чтоли девать некуда лутьше бы чтонибуть полезное построили! fool
    ded100
  10. SibRUS Сегодня, 09:02

    Выше стройте. wassat
    SibRUS
    1. _Slavs Сегодня, 12:18
      Ракету Калибр на прибалтов? Они её недостой..ны. Их старым добрым чюгунием от Медведа укатать за тем забором. Да и будит чем заняться после кто останется - чугуний собирать. Мы добрые... дарим безвозмездно...
      _Slavs
  11. sl22277 Сегодня, 09:05
    Страна существует благодаря российским деньгам, но делает всё, что в её силах, России во вред. Вот итог..Приоритеты идеологических принципов выше экономического благополучия граждан собственной страны. С голой жопой и амбициями, маленькая но очень гордая "самодостаточная" ,"птичка".
    sl22277
  12. behemot Сегодня, 09:06
    отличная идея, чем меньше европоидов к нам перелезет, тем лучше. Я за. Тем более, в кои то веки, у нас денег не клянчат, а то ж мы оккупанты.
    behemot
  13. romandostalo Сегодня, 09:08
    Помню в начале 80-х у нас шутка была, что учишься ты в "Заборостроительном и Канавакопательном " институте на факультете заточки лопат и топоров! Видимо где то он всё же существовал раз столько выпускников проявилось! drinks
    romandostalo
  14. PBF Сегодня, 09:13
    Грустно всё это. А когда то было одно большое великое государство.
    PBF
  15. Ваучер Сегодня, 09:15
    Я смотрю это мировым трендом становится возведение стен.
    Ваучер
  16. novobranets Сегодня, 09:32
    В бюджете Литвы на текущий год предусмотрены средства для строительства забора на границе с Российской Федерацией
    Ну вот, наконец то, хоть одно разумное решение. Только забор надо не из проволочек, а сплошной, без щелей. Вони в Калининграде поменьше будет.
    novobranets
    1. Koshak Сегодня, 09:47
      Цитата: novobranets
      Только забор надо не из проволочек, а сплошной, без щелей.

      Построят из штакетника, а бабки спишут как за армированный железобетон.
      Koshak
      1. novobranets Сегодня, 10:04
        Ну так есть у кого поучиться. У них же недавно делегация из 404 была, по обмену опытом. Теперь боюсь там и на штакетник не станут тратится, поставят три метра плетня, как забор Яйценюха, сфотографируются на его фоне с кусачками, и готово.
        novobranets
  17. Вадёс Сегодня, 09:38
    Стесняюсь спросить, а без забора как к ним контрабанда попадает? Через 13 м контрольно-следовой полосы швыряют? А катапульты или требуше используют? Или всё-таки везут через КПП? Так может нужно стену сплошную построить, без КПП? А что делать, если контрабанда морем пойдёт?
    Вадёс
  18. HAM Сегодня, 09:44
    «Этих средств должно хватить на строительство забора......"

    Аппетит приходит во время еды,спросите Яйценюка,он в курсе..
    HAM
  19. russmensch Сегодня, 10:20
    Чем бы дитя не тешилась, лишь бы... (далее кому чего нравится).
    russmensch
  20. gabonskijfront Сегодня, 10:42
    Я сам живу в Калининграде,думаю что литовцев затрахала контрабанда,у нас в северных районах много орусевших литовцев у них родственники по ту сторону Немана,переправляют через Неман плоты с сигаретами,тащат янтарь,даже трубопроводы качающие бензин обнаруживали.Не верю что лабус такой же дремучий как х.о.х.о.л.
    gabonskijfront
  21. МПК105 Сегодня, 11:20
    Это предотвратить исход литовцев,ещё оставшихся?
    МПК105
  22. игорек Сегодня, 11:25
    Цитата: ежик в тумане
    а солярку с сигаретами с Калининграда они как возить будут??

    Они в Кениг не ездят, а закупаются прямо на границе (есть там деревня-Чернышевское) там 3 автозаправки и с десяток ларьков,где сигареты продают не пачками,а блоками!
    игорек
  23. mr.fafes Сегодня, 11:46
    Ручные обезьянки запада, решили себя загон построить.
    Не ужели получили команду, в стойло!

    Ещё бы Польша с Эстонией себя в стойло загнали!
    mr.fafes
  24. RUSIVAN Сегодня, 13:11
    Литва отгородится от Калининграда забором
    В дурдоме прибавление...
    RUSIVAN
  25. Fitter65 Сегодня, 13:12
    Если верить указателю,то через 5км будут "Ай Сиськи"?После них есть смысл пилить ещё 69км до Вильнюса? laughing
    Fitter65
  26. polkovnik manuch Сегодня, 13:14
    Бедные они , а как-же теперь табачная контрабанда !
    polkovnik manuch

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