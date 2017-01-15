13:17 15 января

Конашенков - Западу: город открыт для гуманитарной помощи

Минобороны РФ удивлено отсутствием помощи жителям Алеппо со стороны международных организаций, несмотря на то, что город уже давно освобожден от террористов.

Конашенков - Западу: город открыт для гуманитарной помощи


«Прошел месяц после освобождения Алеппо. Однако со стороны международных гуманитарных организаций так и не оказывается реальная помощь мирному населению. Тем временем, мирная жизнь в городе восстанавливается. Жители, рискуя жизнями, возвращаются в свои дома и зачастую самостоятельно занимаются их разминированием от оставшихся после боевиков самодельных взрывных устройств», – сказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.


«Просто удивительно, что после периода сверхпристального внимания к Алеппо со стороны международных организаций, занимающихся гуманитарным разминированием, спустя месяц не поступает инициатив об оказании помощи жителям города. Знают ли в службе ООН по вопросам разминирования и Женевском международном центре гуманитарного разминирования, что в Алеппо с середины декабря можно работать без риска для жизни, а все подъездные пути в город абсолютно свободны и безопасны? Безусловно, знают», – заявил он.

Кроме того, по словам генерала, «об этом знают и представители ЮНИСЕФ и Управления по координации гуманитарной деятельности, которые являются ключевыми органами ООН по оказанию помощи детям и взрослым, пострадавшим в результате боевых действий».

Однако пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного Комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца.

На этом фоне «вызывает удивление резкое "забывание" темы оказания помощи жителям Алеппо со стороны международных гуманитарных организаций и центральных западных медиа, которые вот уже месяц словно по команде продолжают дружно молчать», отметил Конашенков.

«Складывается впечатление, что многие международные организации, которые ранее якобы "прорывались" с гуманитарной помощью в осажденный Алеппо, после освобождения города в одночасье потеряли к нему всякий интерес вместе с желанием помочь», – заключил он.

Использованы фотографии: РИА Новости/ Александр Вильф
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Комментарии 30
  1. Серый брат Сегодня, 08:57
    Международные организации оказывают "гуманитарную помощь" только боевикам.
    Нет боевиков - нет гуманитарки.
    Серый брат
    1. Alex_Rarog Сегодня, 09:02
      Лицимеры просто отрабатывали бабки и не более того. За помощь им не платят! Им платят за то что бы они орали!
      Alex_Rarog
      1. ИНТЕР Сегодня, 09:16
        Красиво пнул он Запад. Оно им надо? Им бы войны и зрелишь.
        ИНТЕР
        1. aleksfill Сегодня, 09:20
          А что с Пальмирой? Что за победы, какие то половинчатые, полупинки, что ли?
          aleksfill
          1. Татьяна Сегодня, 09:56
            Ой! Как правильно сказал Крашенинников! Просто растёр западных «миротворцев» с их «гуманитарными» воплями о помощи «жителям» Алеппо прямо мордой об асфальт!
            Татьяна
            1. Татьяна Сегодня, 10:14
              У США и их сателлитов своё понимание «гуманитарной» помощи – только помощь своим прокси-боевикам, действующим под руководством военных советников своих спецслужб!

              Татьяна
    2. влад66 Сегодня, 09:16
      «Складывается впечатление, что многие международные организации, которые ранее якобы "прорывались" с гуманитарной помощью в осажденный Алеппо, после освобождения города в одночасье потеряли к нему всякий интерес вместе с желанием помочь»

      А что еще от них ожидать,им главное поорать про "бесчинства"войск Асада и про бомбардировки"госпиталей"ВКС России,а девочкам Банам абсолютно наплевать на мирных жителей. yes
      влад66
      1. Delink Сегодня, 10:04
        Под гуманитаркой они хотели вывести своих инструкторов вот и все что им было нужно.
        А дальше хоть трава не расти!
        Delink
  2. игорка357 Сегодня, 08:58
    Так а они и помогали только когда там типа умеренные были,щас то кому там помогать wink ?
    игорка357
    1. faridg7 Сегодня, 09:17
      Ну в общем то да, они сейчас сосредотачивают силы- предстоит поднять вой с началом повторного освобождения Пальмиры. Вот там то они всем покажут аннурсину мать
      faridg7
      1. Серый брат Сегодня, 09:50
        Цитата: faridg7
        поднять вой с началом повторного освобождения Пальмиры.

        Возможно до Идлиба раньше руки дойдут. Сначала же надо "зелёных" разогнать, потому что за них "мировое сообщество" с "международными организациями" впрягаются. А "черных" потом, ведь за них никто впрягаться не будет, в открытую по крайней мере.
        Серый брат
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:01
    вызывает удивление резкое "забывание" темы оказания помощи жителям Алеппо

    Так боевиков в городе уже нет значит и помогать некому. А на мирных жителей западу всегда было наплевать. Их использовали только в целях возможной компрометации действий России. Цинизм, двуличие, откровенная подлость и дезинформация - главное в западной риторике.
    rotmistr60
  4. Смог Сегодня, 09:21
    Однако со стороны международных гуманитарных организаций так и не оказывается реальная помощь мирному населению.

    Так это мирное население не то "мирное" население которому международные "гуманитарные" организации могут оказать "гуманитарную" помощь.Это мирное население с оружием не бегает, мины и растяжки не ставит, ну и наконец головы не режет ни слева направо, ни справа налево .А это для западных "гуманитариев" не приемлемо. Ну привезут они им пару- тройку "гуманитарных" ПЗРК, а они ими и пользоваться то не умеют..... И зачем тогда везти????
    Смог
    1. Джонни Сегодня, 09:29
      Надов ООН с соответсвтующей инициативой выходить
      Джонни
      1. Смог Сегодня, 10:07
        [quote]Надов ООН с соответсвтующей инициативой выходить[/quote]
        Можно конечно и в ООН сходить и даже с инициативой.вот оказывается есть такая служба при ООН, ЮНМАС называется.Ниже привел выдержку о ее деятельности:[quote]Деятельность ЮНМАС на местах
        Созданная в 1997 году Служба Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования (ЮНМАС) служит координационным центром усилий ООН по обезвреживанию наземных мин и взрывоопасных пережитков войны и снижению их воздействия на жизни людей.

        Деятельность ЮНМАС изменила жизнь людей и помогла сохранить средства к существованию в переживших конфликты сообществах, в том числе в районе Абьей (Судан/Южный Судан), в Афганистане, на оккупированных палестинских территориях в Газе, Гаити, Гвинее-Биссау, Демократической Республике Конго, в регионе Западной Сахары, на Кипре, в Колумбии, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Ливане, Ливии, Мали, Непале, Сирии, Сомали, Судане, Южном Судане, Центральноафриканской Республике и Чаде.[quote]Раз пять прочитал список стран где они аказывали помощь, Сирии не нашел.Ой, извините форумчане, нашел. Но что то мы не видели этих "спецов" в Пальмире и в Алеппо не видим, да наверное и не увидим.А все почему? Да потому что русские помогают Сирии бороться с бармалеями неправильно, не по их западным лекалам. Так что в принципе в ООН можно и сходить с инициативой, а можно и не ходить. Результат будет один. Вето, наверное сами понимаете от кого.Так что будем беречь бумагу чернила и главное нервы Чуркина В.И., ему и так там достается от наших "друзей" и "партнеров"..
        Смог
      2. Александр Абдрахманов Сегодня, 10:14
        В ООН бесполезно с такой инициативой входить . Они все будут блокировать , там многие страны сидят , кто в Сирии войну разве зал . Они же не будут - себя наказывать . Пока там сидит Обамовский спрут , не чего не получиться .
        Александр Абдрахманов
        1. Смог Сегодня, 10:55
          Пока там сидит Обамовский спрут , не чего не получиться .

          Извините, но хочу Вас немного поправить. Не обамовский спрут, а спрут из фашинктонсго обкома.
          Президенты матрасии приходят и уходят, а политика ФША остается неизменной hi
          Смог
  5. romandostalo Сегодня, 09:29
    Да шакалы они!
    romandostalo
  6. кеп Сегодня, 09:34
    «Прошел месяц после освобождения Алеппо. Однако со стороны международных гуманитарных организаций так и не оказывается реальная помощь мирному населению.


    Реальная помощь это мука, сахар, масло,а у "гуманитариев" набор другой патроны ,взрывчатка,мины.
    Не стыкуется однако ассортимент laughing
    кеп
  7. Александр Абдрахманов Сегодня, 09:58
    Какой можно ждать помощи от запада и США , для городов Сирии и его народа . Они гуманитарную помощь везли только ИГЛ и другим боевикам , кто совместно с США вели войну против Сирии . Если Американский политик Керр и , сам признался что надо с месить президента Сирии , а исполнителем была террористическая группировка ИГЛ . Надо забыть про гуманитарную помощь от них , там террористов нету , помогать некому . Главный террорист в мире - будет помогать только своим по духу .
    Александр Абдрахманов
  8. Jovanni Сегодня, 10:41
    Минобороны РФ удивлено отсутствием помощи жителям Алеппо со стороны международных организаций, несмотря на то, что город уже давно освобожден от террористов.

    А мы тут удивлены удивлением Минобороны РФ. Если город освобожден от террористов, то кому тогда международные организации будут помогать?
    Jovanni
    1. Cat Man Null Сегодня, 10:46
      Цитата: Jovanni
      А мы тут удивлены удивлением Минобороны РФ

      fool

      Цитата: Jovanni
      Если город освобожден от террористов, то кому тогда международные организации будут помогать?

      - вы себе состояние жителей города, только что освобожденного от террориздов, хорошо представляете? ИМХО вы вообще себе его не представляете
      - нет еды, воды и, пардон, туалетной бумаги. Впрочем, последняя необязательна - кругом полно песка. Но песок, к сожалению, не сахарный, и есть его... можно, но бесполезно
      - "международные организации" должны бы, вроде, помогать этим жителям. Но они этого не делают почему-то
      - "выражение удивления" - это дипломатический термин, в переводе на обычный язык означающий "вы что там все, офонарели, что ли"?

      Вот примерно так yes
      Cat Man Null
      1. Jovanni Сегодня, 10:59
        .
        Цитата: Cat Man Null
        - "выражение удивления" - это дипломатический термин, в переводе на обычный язык означающий "вы что там все, офонарели, что ли"?

        - "выражение удивления" - это дипломатический термин, в переводе на обычный язык означающий "вы что там все, офонарели, что ли"?

        Да понятно это всё, чего уж там! Только Минобороны не обязано изъясняться дипломатическими терминами. Нечего у МИДа хлеб отбивать. А то те уже и "озабоченность" перестали выражать тем состоянием жителей города, которое вы совершенно точно описали.
        Вот это я в свой комментарий и вкладывал..
        Jovanni
        1. Cat Man Null Сегодня, 11:13
          Цитата: Jovanni
          Вот это я в свой комментарий и вкладывал

          - тогда просю пардону... Недопонял, каюсь request
          Cat Man Null
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:46
    Мы же не пропускаем туда колонны с оружием -вот запад и не везет "гуманитарку "для своих боевиков.
    Изгоняющий либероидов
  10. Stinger Сегодня, 12:10
    Лицемерие - главная ценность запада. На втором месте политическая проституция.
    Stinger
  11. alexmach Сегодня, 13:02
    Молодец мужик. Это отличное заявление. Бить надо лицемерных гадов на их же информационном поле.
    alexmach
    1. svp67 Сегодня, 13:08
      Цитата: alexmach
      Молодец мужик. Это отличное заявление. Бить надо лицемерных гадов на их же информационном поле.

      Абсолютно с Вами согласен. Вопрос только такой, а кто его кроме нас слышит? Вот в Прибалтики его транслируют?
      svp67
      1. alexmach Сегодня, 13:13
        Думаю, что нет (местных новостей не читаю). Возможно это заявление мог бы повторить кто-то из более публичных официальных лиц. Вот Путин недавно отказался от участия в Мюнхенской конференции.
        alexmach
  12. Андрюха Г Сегодня, 13:17
    Все кто громче всех кричал: "Асад олжен уйти" сейчас сам чемоданы собирает, поэтому им (Обамке, Клинтонше, Оланду) не до гуманитарки, со своим барахлишком разобраться, но Чуркину в ООН Пан ги му...ка следуют напоследок лицом почаще мокать в Алеппо.
    Андрюха Г

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