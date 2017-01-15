Конашенков - Западу: город открыт для гуманитарной помощи

Минобороны РФ удивлено отсутствием помощи жителям Алеппо со стороны международных организаций, несмотря на то, что город уже давно освобожден от террористов.«Прошел месяц после освобождения Алеппо. Однако со стороны международных гуманитарных организаций так и не оказывается реальная помощь мирному населению. Тем временем, мирная жизнь в городе восстанавливается. Жители, рискуя жизнями, возвращаются в свои дома и зачастую самостоятельно занимаются их разминированием от оставшихся после боевиков самодельных взрывных устройств», – сказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.– заявил он.Кроме того, по словам генерала, «об этом знают и представители ЮНИСЕФ и Управления по координации гуманитарной деятельности, которые являются ключевыми органами ООН по оказанию помощи детям и взрослым, пострадавшим в результате боевых действий».Однако пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного Комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца.На этом фоне «вызывает удивление резкое "забывание" темы оказания помощи жителям Алеппо со стороны международных гуманитарных организаций и центральных западных медиа, которые вот уже месяц словно по команде продолжают дружно молчать», отметил Конашенков.– заключил он.