13:17 15 января

В Крым перебросят дополнительные комплексы С-400

На территории Крыма развернут дополнительные комплексы С-400, сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севастьянов.

В Крым перебросят дополнительные комплексы С-400


В субботу на полуострове заступил на боевое дежурство зенитный полк, оснащенный системой С-400.


«Да, это всё предусмотрено, но я не буду сейчас говорить о сроках», – заявил командующий, отвечая на вопрос журналистов о развертывании в Крыму дополнительных комплексах С-400.

Он отметил, что в настоящее время в Крыму на боевом дежурстве стоят одновременно ЗРС С-300 и С-400.

«Преимущество будет на стороне С-400, так как это более современная, цифровая система», – пояснил Севастьянов. Он подчеркнул, что на сегодняшний день силы ПВО Крыма способны отслеживать и уничтожать, в том числе и воздушные цели типа «невидимок».

Использованы фотографии: РИА Новости Крым. Александр Полегенько
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Комментарии 28
  1. игорка357 Сегодня, 09:27
    Ну каклы вроде все там учения проводят,вот...подстраховочка!
    игорка357
    1. oleg-gr Сегодня, 09:29
      Лезут в Черноморский бассейн все кому не лень. "Партнеры" должны помнить, что они видны на радарах и не расслабляться.
      oleg-gr
      1. Zibelew Сегодня, 09:58
        Видимо, учитывается неуемное желание скакуасов потрясти старыми боеголовками у берегов Крыма. Хотя по идее стоило бы как Израиль превентивно уничтожать сами ракетные установки на территории Укрогабона.
        Zibelew
        1. Монархист Сегодня, 10:20
          Zibelew, иногда пожалеешь,что сейчас 21в.,а не начало 19в:тогда не стеснялись применять силу во благо мира. Николай 1 просто бы направил туда войска,а потом уже спросил:"вы не против,что я так поступил?" И уверяю Вас все бы молчали
          Монархист
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:27
    В Крым перебросят дополнительные комплексы С-400

    А зачем???
    В чем смысл?

    Крым и так забит войсками и оружием под завязку.
    Тот же ЛЕХА
    1. rotmistr60 Сегодня, 09:31
      Крым и так забит войсками и оружием под завязку.

      Современные средства ПВО ни как не помешают и лишними уж точно не будут.
      rotmistr60
    2. Koshak Сегодня, 09:32
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      В Крым перебросят дополнительные комплексы С-400

      А зачем???
      В чем смысл?

      Крым и так забит войсками и оружием под завязку.

      Чтобы меньше соблазнов возникало туда нос совать.
      Koshak
    3. faridg7 Сегодня, 09:34
      Смысл в том, чтобы и мысли о безнаказанности ни у кого не возникло. Вот еще на Курильской гряде создать кулачище надо бы
      faridg7
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:38
        Вот еще на Курильской гряде создать кулачище надо бы


        Курильская гряда уникальное место...была моя воля и возможности я бы создал там настоящий укрепрайон со всеми атрибутами.
        Там надо развивать экономику...но беда ...мало людей...нет такого количества квалифицированных кадров для самодостаточного развития региона.
        Тот же ЛЕХА
        1. faridg7 Сегодня, 09:52
          Вот в том и ошибка- наши экономисты рятуют за самодостаточность таких стратегических регионов, забывая что это прежде всего стратегически важный район и его надо развивать прежде всего в этом плане а уж для баланса развивать там экономику, но до ее развития он не станет самодостаточным, надо туда ой как вложиться
          faridg7
        2. gorez Сегодня, 10:49
          А вот для этого и существует правительство, а не только для получения дивидентов.
          gorez
          1. faridg7 Сегодня, 12:25
            Цитата: gorez
            А вот для этого и существует правительство, а не только для получения дивидентов.

            Вот видать улюкаев с вами сильно не согласен
            faridg7
      2. UralЧел Сегодня, 09:54
        Цитата: faridg7
        Вот еще на Курильской гряде создать кулачище надо бы

        -----
        Вы бы сразу обозначили все узкие и широкие места, где надо создать...эдакое кулачище...ууу нууу шоб их...аж вспотел от мощи ккакая будет и в жар бросило...мыыы ух как им дадим...
        Вы мне напоминаете диктора из киножурналов довоенных лет ВОВ....когда ух мы всем дали и танки наши быстры.....
        ----
        ой как вся эта вшивопатриотня надоела....
        UralЧел
        1. faridg7 Сегодня, 10:06
          По вашей логике я должен прыгать в истерике с требованием отдать японцам всю территорию страны до Урала? У вас странное понятие о патриотизме
          Если вы не заметили,то вообще то у наших восточных границ кулачок то уже собран, под разными предлогами, но кулачок в наличии, а чем парировать собираемся? сокращенными армиями и похеренными УРами?
          faridg7
          1. mr.redpartizan Сегодня, 13:11
            Не надо там никаких укрепрайонов делать, напрасная трата денег. Наш главный щит не танки, самолеты и зенитки, а СЯС. Хотят повоевать с нами - пусть готовятся к встрече с нашими ракетчиками. Залп ракетного полка - и нет больше Японии. Радикально увеличивать численность армии вовсе не нужно, а вот увеличить количество ПУ крылатых и баллистических ракет хотелось бы.
            mr.redpartizan
        2. faridg7 Сегодня, 12:30
          Цитата: UralЧел
          Вы бы сразу обозначили все узкие и широкие места

          Ну есть такое место- Екатеринбург. Даже америкосы это поняли, не даром тефт там клинья бил не так давно. Вы бы своими земляками слегка больше интересовались
          faridg7
    4. Монархист Сегодня, 10:24
      Тот же Леха. Спрашиваете:"В чём смысл?" А в том,чтоб кое-кто хорошо подумал,а есть смысл даже пробовать
      Монархист
    5. истопник Сегодня, 10:27
      Цитата: Тот же ЛЕХА

      А зачем???
      В чем смысл?

      Крым и так забит войсками и оружием под завязку.


      Каким оружием и какими войсками? Был в Крыму. Если он и был чем-то "забит", так только отдыхающими. Это во-первых.

      Во-вторых, положение Крыма делает бессмысленной любую военную активность на Чёрном море и Кавказе. Он как замок на двери делает вообще невозможным нападение на РФ с юго- запада. Глупо и преступно нам это не использовать. Мощное ПВО не даст сбить этот замок с нашей двери.

      Поэтому и заходятся в истерике по поводу Крыма наши западные "партнёры". У них на него были свои планы. Да и российские вечно пр0ституирующие либералы галдят "Верните Крым". Иудину пайку отрабатывают.

      И в-третьих. XX век и начало XXI-го наглядно показало - ПВО много не бывает. Кто экономит на ПВО, рискует остаться без башки. Без него любые другие вооружения, да и любая страна, просто цели в тире.
      истопник
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:46
        Каким оружием и какими войсками?

        smile
        Что военные развернули в Крыму за два года

        https://lenta.ru/articles/2016/03/16/crimea/
        Читаем больше СМИ...даже если часть написанного вранье все равно список получился внушительный.
        Тот же ЛЕХА
        1. faridg7 Сегодня, 11:23
          Вот безопасности и патронов много не бывает
          faridg7
        2. истопник Сегодня, 11:39
          Цитата: Тот же ЛЕХА

          Читаем больше СМИ...даже если часть написанного вранье все равно список получился внушительный.


          Ты правда тот же, Лёха?
          СМИ - это lenta.ru? Статья - "Осиное гнездо"? О нашем Крыме и нашей армии?
          Как можно на такое либерастическое г... ссылаться? Где же Ваше чувство брезгливости, генерал? request
          истопник
  3. Мар.Тира Сегодня, 09:49
    Единственное что ни не могут делать,это встречать МБР,на стадии полёта..Для этого скоро поступят С-500.Но там это и не надо.Конечно против Украины это избыточно,а вот соседним "друзьям" из НАТО это звоночек.Мы достанем ЛЮБОГО,кто поднимет хвост.
    Мар.Тира
  4. Мар.Тира Сегодня, 09:57
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Вот еще на Курильской гряде создать кулачище надо бы


    Курильская гряда уникальное место...была моя воля и возможности я бы создал там настоящий укрепрайон со всеми атрибутами.
    Там надо развивать экономику...но беда ...мало людей...нет такого количества квалифицированных кадров для самодостаточного развития региона.

    Начали,начали создавать.Для меня это особое место.Нынче туда уйма современных комплексов пойдёт.Не случайно на Новый год на Врангеля установили мощный радар,под шумок праздников так сказать.Одних МИГов-31 будет 50 единиц.А всего на северном побержье будет 200 самолётов.
    Мар.Тира
    1. Монархист Сегодня, 10:38
      Мар.Тира. Если только Вы владеете информацией то это печально для некоторых"доброжелателей". Представьте себе картину: в неких кабинетах дядиньки читают подобную информацию,чешут определенные места и"жутко кроют Голливуд"(М. Жванецкий" Тшетель ней надо ребята")
      Монархист
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:55
        Мар.Тира. Если только Вы владеете информацией то это печально для некоторых"доброжелателей"

        what


        Мда what по моему мой диванный пулемет перестарался...закроем эту тему.
        Тот же ЛЕХА
  5. brasist Сегодня, 10:44
    Это называется "Добро пожаловать господа самоубийцы" или как то в этом роде.
    brasist
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:48
    Значит,есть повод для как минимум беспокойства, раз мы туда дополненительно С400 посылаем!
    Изгоняющий либероидов
  7. Евгений30 Сегодня, 12:02
    Они там собрались воздушную армию отражать? По моему количество одновременно обстреливаемых целей составляет около 35 штук. Одним комплексом. А их там уже штуки 3 или 4.
    Евгений30

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