В Крым перебросят дополнительные комплексы С-400

На территории Крыма развернут дополнительные комплексы С-400, сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севастьянов.В субботу на полуострове заступил на боевое дежурство зенитный полк, оснащенный системой С-400.«Да, это всё предусмотрено, но я не буду сейчас говорить о сроках», – заявил командующий, отвечая на вопрос журналистов о развертывании в Крыму дополнительных комплексах С-400.Он отметил, что в настоящее время в Крыму на боевом дежурстве стоят одновременно ЗРС С-300 и С-400.«Преимущество будет на стороне С-400, так как это более современная, цифровая система», – пояснил Севастьянов. Он подчеркнул, что на сегодняшний день силы ПВО Крыма способны отслеживать и уничтожать, в том числе и воздушные цели типа «невидимок».