13:14 15 января

Опытно-экспериментальный прототип истребителя пятого поколения МиГ 1.44. Инфографика

МиГ 1.44 МФИ (от многофункциональный фронтовой истребитель; в серии должен был получить название МиГ-35) — опытно-экспериментальный российский прототип истребителя пятого поколения.

Самолёт, на котором планировалось установить двигатели с управляемым вектором тяги АЛ-41Ф, создавался как противовес американскому истребителю F-22 и по ряду характеристик превосходил своего американского соперника. Имел широкое применение стелс-технологий. Всё вооружение самолёта располагалось во внутренних отсеках. Покрывался специальным радиопоглощающим покрытием, кили у самолёта были спроектированы специальным способом кривых поверхностей, существенно снижающим ЭПР самолёта.

Опытно-экспериментальный прототип истребителя пятого поколения МиГ 1.44. Инфографика

Первоисточник: https://inforeactor.ru/


15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3
  1. кеп Сегодня, 10:30
    Самолёт, на котором планировалось установить .......по ряду характеристик превосходил своего американского соперника. Имел широкое применение .....Всё вооружение самолёта располагалось ...... Покрывался .......существенно снижающим ЭПР самолёта.

    И где это всё сейчас? Интересно мнение спецов.
    кеп
    1. kommandos70 Сегодня, 10:42
      полностью с вами согласен
      kommandos70
  2. svp67 Сегодня, 12:55
    кили у самолёта были спроектированы специальным способом кривых поверхностей, существенно снижающим ЭПР самолёта.
    И строился он по схеме "утка", которая априори имеет большую ЭПР...как то странно
    svp67

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня