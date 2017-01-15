Опытно-экспериментальный прототип истребителя пятого поколения МиГ 1.44. Инфографика

МиГ 1.44 МФИ (от многофункциональный фронтовой истребитель; в серии должен был получить название МиГ-35) — опытно-экспериментальный российский прототип истребителя пятого поколения.Самолёт, на котором планировалось установить двигатели с управляемым вектором тяги АЛ-41Ф, создавался как противовес американскому истребителю F-22 и по ряду характеристик превосходил своего американского соперника. Имел широкое применение стелс-технологий. Всё вооружение самолёта располагалось во внутренних отсеках. Покрывался специальным радиопоглощающим покрытием, кили у самолёта были спроектированы специальным способом кривых поверхностей, существенно снижающим ЭПР самолёта.