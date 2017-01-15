На Украине запатентован танк «Тирекс» – конкурент «Арматы»

Украинский «Национальный промышленный портал» опубликовал патент на танк «Тирекс», который, по словам разработчиков, является конкурентом российской «Арматы».Заявляется, что «устойчивый к кумулятивным боеприпасам "Тирекс"», «будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней».Танк предполагается вооружить «125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами». Машина будет оснащена динамической защитой «Нож» и «Дуплет».При этом изготавливать танк «нового поколения» планируется из старых советских машин Т-64 и Т-72.Ранее главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец заявлял, что первый образец танка «Тирекс» будет выпущен до конца 2016 года. Как говорилось в сообщении создателей танка, «новые машины сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную "Армату"».Напомним, в ноябре украинские СМИ сообщили о том, что создание опытного экземпляра «Тирекса» было сорвано «из-за рейдерского захвата киевского завода "Атек"», где трудилась создатели машины – «Инженерная группа "Арей"» (ранее – «Инженерная группа "Азов"»).