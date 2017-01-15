13:15 15 января

На Украине запатентован танк «Тирекс» – конкурент «Арматы»

Украинский «Национальный промышленный портал» опубликовал патент на танк «Тирекс», который, по словам разработчиков, является конкурентом российской «Арматы».

На Украине запатентован танк «Тирекс» – конкурент «Арматы»


Заявляется, что «устойчивый к кумулятивным боеприпасам "Тирекс"», «будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней».


Танк предполагается вооружить «125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами». Машина будет оснащена динамической защитой «Нож» и «Дуплет».

При этом изготавливать танк «нового поколения» планируется из старых советских машин Т-64 и Т-72.

Ранее главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец заявлял, что первый образец танка «Тирекс» будет выпущен до конца 2016 года. Как говорилось в сообщении создателей танка, «новые машины сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную "Армату"».

Напомним, в ноябре украинские СМИ сообщили о том, что создание опытного экземпляра «Тирекса» было сорвано «из-за рейдерского захвата киевского завода "Атек"», где трудилась создатели машины – «Инженерная группа "Арей"» (ранее – «Инженерная группа "Азов"»).

На Украине запатентован танк «Тирекс» – конкурент «Арматы»
На Украине запатентован танк «Тирекс» – конкурент «Арматы»


Использованы фотографии: http://uprom.info
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Комментарии 107
  1. Мар.Тира Сегодня, 09:58
    Даже и не знаю что сказать?Я в шоке.
    Мар.Тира
    1. Alex_Rarog Сегодня, 10:02
      На заборе тоже писали)))бабы ходили проверять не нашли)))
      Alex_Rarog
      1. Zibelew Сегодня, 10:05
        Картинку нарисовать и Гондурас сможет, пусть попробуют сделать реально. Там всего лишь нужны технологии, стали и сплавы. В данном случае перед боем надо детали танка вырезать из прилагаемого комплекта, согнуть по пунктирным линиям и склеить клеем ПВА. Именно ПВА, так как при применении клея типа Момент действия экипажа становятся не предсказуемыми...
        Zibelew
        1. Перейра Сегодня, 10:19
          Зря смеётесь. Наши Армату запатентовали? Если нет, то придётся с каждой машины отстёгивать владельцам патента с Окраины. Шах и мат, Вата.
          Перейра
          1. Zibelew Сегодня, 10:22
            Цитата: Перейра
            Зря смеётесь. Наши Армату запатентовали? Если нет, то придётся с каждой машины отстёгивать владельцам патента с Окраины. Шах и мат, Вата.

            Зарегистрированный импотентами в области танкостроения патент звучит забавно. Судя по рисунку у танка меньше составных частей, чем у автомата Калашникова.
            Zibelew
            1. Перейра Сегодня, 10:31
              Неважно, сколько частей у танка. Важно, сколько и какие узлы запатентованы.
              Я не нашёл сведений о патентах на узлы и технические решения Арматы.
              Перейра
              1. Дарвин Сегодня, 10:49
                ну ты и тормоз кто тебе секретную инфу притом лично расскажет
                Дарвин
              2. Пиджак Сегодня, 10:54
                Цитата: Перейра
                Неважно, сколько частей у танка. Важно, сколько и какие узлы запатентованы.
                Я не нашёл сведений о патентах на узлы и технические решения Арматы.

                Вы думаете в УКБТМ одни кретины работают? Авторские вознаграждения - это существенная (если не основная) часть их дохода.
                Пиджак
                1. Zibelew Сегодня, 11:30
                  Цитата: Пиджак
                  Вы думаете в УКБТМ одни кретины работают? Авторские вознаграждения - это существенная (если не основная) часть их дохода.

                  Да там кретинов в оборонке хватает. Советские наработки использовать не могут.
                  Zibelew
              3. iConst Сегодня, 11:27
                Цитата: Перейра
                Неважно, сколько частей у танка. Важно, сколько и какие узлы запатентованы.
                Я не нашёл сведений о патентах на узлы и технические решения Арматы.

                Во-первых, это украинский патент и чтобы запретить производить что-либо подобное в России, ну или хотя-бы получить авторские, то им придется взять российский патент.

                И так во всех странах мира. Нехилая сумма получается.

                А во вторых - продавать-покупать на территории действия патента не запрещается. Т.е. если есть патент в стране А, то никто не запрещает в этой стране, а тем более в других, продавать такое-же изделие, но произведенное в стране Б, где этот патент не действует.
                iConst
              4. yuriy55 Сегодня, 11:44
                Неважно, сколько частей у танка. Важно, сколько и какие узлы запатентованы.
                Я не нашёл сведений о патентах на узлы и технические решения Арматы.


                Вот есть такой ракетный двигатель РД-180...Запатентован он или нет, большей части аудитории неведомо.Только делать его могут только в России. А в патентной структуре или украинской "импотентной" главное, чтобы - "Берешь в руки - маешь вещь!"А, коли нечего брать, то тут никакая виагра не поможет... laughing
                yuriy55
              5. gg.na Сегодня, 11:46
                С ручника снимитесь "милейший" вы решили секретную информацию найти в прямом доступе интернета??! bully гы-гы!! Это надо же быть настолько fool деревом!!! Хи-хи lol
                gg.na
              6. c3r Сегодня, 11:49
                Иди посяй и спать ложись!
                c3r
                1. антивирус Сегодня, 12:05
                  красиво сказано. с верхушки своего интеллекта далеко видать? вот это уровень дискуссии !сразу понятно кто Черное море копал и украм поможет Украину переделать на йоропейский лад
                  антивирус
              7. Шарапов Сегодня, 11:59
                Хохлы обезьянничают, ничего больше. Или вы предполагаете, что на УВЗ попытаются воссоздать их Т-РЕКС, всю его начинку и поэтому будут отстегивать?
                Ничего общего с Арматой - хохлы, используя корпус Т-64, сделали черновой проект не пойми чего, который никогда не заурчит...
                Куда они командира и наводчика посадят? - там места с гулькин нос.
                Шарапов
              8. ФРЕГАТEН Сегодня, 13:11
                Вы это вот сейчас всё серьёзно? Про патент, отстёгивать? Про вату полегче кстати...
                ФРЕГАТEН
            2. 210окв Сегодня, 10:41
              Патент-это не сборочный чертеж.И в нем не указывается каждый болтик.Хотя если крепеж захотят патентовать,то укажут.
              Цитата: Zibelew
              Цитата: Перейра
              Зря смеётесь. Наши Армату запатентовали? Если нет, то придётся с каждой машины отстёгивать владельцам патента с Окраины. Шах и мат, Вата.

              Зарегистрированный импотентами в области танкостроения патент звучит забавно. Судя по рисунку у танка меньше составных частей, чем у автомата Калашникова.
              210окв
            3. A.Anatol Сегодня, 12:32
              Цитата: Zibelew
              Судя по рисунку у танка
              меньше составных частей,
              чем у автомата Калашникова.

              У сына в детстве танк был
              цельнолитой - так что есть куда
              ешё развиваться украинскому
              танкостроению
              A.Anatol
          2. 210окв Сегодня, 10:39
            И я про то же...Смешки смешками,а ведь смогут же.Вы считаете что в Руине все угроблено?Ошибаетесь..С нашими рогозиными,медведевыми,грефами,какалы через лет пять фору нам дадут.
            Цитата: Перейра
            Зря смеётесь. Наши Армату запатентовали? Если нет, то придётся с каждой машины отстёгивать владельцам патента с Окраины. Шах и мат, Вата.
            210окв
            1. Dart2027 Сегодня, 11:08
              Цитата: 210окв
              Смешки смешками,а ведь смогут же

              Из танков Т-64 и Т-72? Уже понятно, что ничего там нет кроме болтовни. Да в СССР делали хорошие танки с с большим модернизационным потенциалом, но у всего есть предел.
              Dart2027
              1. Монос Сегодня, 12:03
                Цитата: Dart2027
                Из танков Т-64 и Т-72? Уже понятно, что ничего там нет кроме болтовни. Да в СССР делали хорошие танки с с большим модернизационным потенциалом, но у всего есть предел.

                Ждём конкурента Т-50 из"кукурузника".
                Монос
              2. DV69 Сегодня, 12:27
                Цитата: Dart2027
                Да в СССР делали хорошие танки с с большим модернизация потенциалом, но у всего есть предел.

                Это не модернизация, это "новый" танк. Правда, по заявлению разработчиков, на старой платформе (это тоже понятно, другой нет), и вот тут вопрос: куда они трех человек экипажа посадят?
                И вообще, в сложившейся ситуации украинская предумышленность не может выпускать в необходимых количествах давно сконструированный и технически отработанный "Оплот". А тут сразу "Прорыв, конкурент "Армате"....
                Это фейк, уважаемые коллеги.
                Как, впрочем, и многое другое, что "производится" и "конструируется" на территории которую некоторые по привычке называют "страной Украина"
                DV69
            2. Stas157 Сегодня, 11:10
              Цитата: 210окв
              С нашими рогозиными,медведевыми,грефами,какалы через лет пять фору нам дадут.

              Зачем Рогозина в один ряд с этими поставил?? Не проспался что ли? Или намеренно?! А, Путена свого зачем забыл? Или он у вас непричастный ни к чему?
              Stas157
            3. Zibelew Сегодня, 11:27
              Цитата: 210окв
              И я про то же...Смешки смешками,а ведь смогут же.Вы считаете что в Руине все угроблено?Ошибаетесь..С нашими рогозиными,медведевыми,грефами,какалы через лет пять фору нам дадут.

              Конечно через 5 лет благодаря майдану дадут))) СУГС понимаешь!!!
              Zibelew
          3. влад66 Сегодня, 10:53
            Цитата: Перейра
            Зря смеётесь. Наши Армату запатентовали? Если нет, то придётся с каждой машины отстёгивать владельцам патента с Окраины. Шах и мат, Вата.

            Шах,шах,пускай сначала выпустят,а потом и стебатся будешь свидомый. tongue
            влад66
            1. Zibelew Сегодня, 10:59
              Цитата: влад66
              Цитата: Перейра
              Зря смеётесь. Наши Армату запатентовали? Если нет, то придётся с каждой машины отстёгивать владельцам патента с Окраины. Шах и мат, Вата.

              Шах,шах,пускай сначала выпустят,а потом и стебатся будешь свидомый. tongue

              Судя по патенту речь идет о т 64 и ему подобных советских платформах на 6 катках. Причем здесь Армата? Кстати именно потому, что платформа т 90 себя исчерпала,УВЗ создал платформу Армата.
              Zibelew
            2. lis-ik Сегодня, 12:08
              Цитата: влад66
              Цитата: Перейра
              Зря смеётесь. Наши Армату запатентовали? Если нет, то придётся с каждой машины отстёгивать владельцам патента с Окраины. Шах и мат, Вата.

              Шах,шах,пускай сначала выпустят,а потом и стебатся будешь свидомый. tongue

              С юмором у Вас туговато.
              lis-ik
          4. истопник Сегодня, 11:13
            Цитата: Перейра
            Зря смеётесь. Наши Армату запатентовали?


            Зря стенаете. Вы просто не знаете патентного права. Не патентуется задним числом то, что хорошо известно и широко используется. Так что широкая информация и реальная демонстрация и есть залог того, что представители одного хорошо известного нам народа ничего не присвоят.

            И за Урал не беспокойтесь. На каждом крупном предприятии есть патентный отдел, главная задача которого "пинать" своих инженеров, чтобы они вовремя и правильно оформляли свои идеи, и помогать им в этом.

            Всё, что нужно, давно оформлено. Не волнуйтесь так.
            истопник
          5. Duga Сегодня, 11:36
            Наши Армату запатентовали?

            А что ,конкретно ,запатентовали в Тирексе? То что он состоит из корпуса с башней, на которой установлено орудие? Или марку используемой брони и "уникальную" технологию её выплавки? Или то что он на гусеничном ходу? Или чисто украинское "ноу-хау" - двигатель от стиральной машины? Так что не понятно за что и главное кому будут отстёгиваться денежки. Ну и конечно самый актуальный вопрос для Украины: "...где деньги, Зин?".
            Duga
          6. Svist Сегодня, 12:24
            То-то я смотрю китайцы забодались отстёгивать пол миру... what
            Svist
    2. Teberii Сегодня, 10:06
      Осталось немножко,купить завод ЛЕГО. Можно будет и не такие вещи собирать.
      Teberii
    3. svp67 Сегодня, 10:07
      Цитата: Мар.Тира
      Даже и не знаю что сказать?Я в шоке.

      Вполне нормальное действие, запатентовать свое изобретение, что бы потом требовать с других, кто будет выпускать что-то подобное денег, при мало-мальской схожести решений.
      svp67
      1. рюрикович Сегодня, 10:11
        Цитата: svp67
        Цитата: Мар.Тира
        Даже и не знаю что сказать?Я в шоке.

        Вполне нормальное действие, запатентовать свое изобретение, что бы потом требовать с других, кто будет выпускать что-то подобное денег, при мало-мальской схожести решений.

        А что тут удивительного? belay Адам ведь тоже украинцем был request laughing
        рюрикович
        1. Перейра Сегодня, 10:19
          Перволюдей звали Адаменко и Евнюк.
          Перейра
          1. c3r Сегодня, 11:52
            Как бы ли первой хохлы пи..ми,так и по сей день живут адаменки с евнюками!
            c3r
        2. knn54 Сегодня, 11:14
          -Адам ведь тоже украинцем был.
          А кто ЕЩЁ может бегать с голым задом и кричать,что он в Раю.Не евреи же.
          P.S Еще и русские...
          knn54
      2. knn54 Сегодня, 11:09
        -Вполне нормальное действие, запатентовать свое изобретение.
        Обратите внимание-ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ. Изобретение должно соответствовать ТРЁМ критериям: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Если техническое решение не имеет изобретательского уровня, но демонстрирует новизну и промышленную применимость, то на него может быть получен патент на полезную модель.
        Патенты на полезные модели выдаются без проверки экспертизой Укрпатента сути заявленного технического решения (в отличие от изобретений, где проводится такая экспертиза), т. е. проверка осуществляется лишь по формальным признакам- на наличие ТОЛЬКО правильно оформленных документов, Так что дерзайте.
        knn54
        1. антивирус Сегодня, 12:09
          полезная модель срок защиты имеет
          антивирус
    4. Наблюдатель 33 Сегодня, 10:07
      Цитата: Мар.Тира
      Даже и не знаю что сказать?Я в шоке.

      А я знаю. Украинские карандашные наброски в стиле "техноарт", запатентованы украинским же патентным бюро. Все нормально...
      Только вот непонятно почему запатентованы как танк..? recourse Наверное потому, что Украина- страна чудес..? fellow
      Наблюдатель 33
      1. Bacha Сегодня, 10:22
        Я вот когда смотрел эти карандашные наброски в начале статьи, все думал, ну до чего же на т64 похож, только башню перерисовали, а потом в конце на мове сопроводиловку глянул, а и точно т64))
        Bacha
        1. Pirogov Сегодня, 11:03
          Цитата: Bacha
          Я вот когда смотрел эти карандашные наброски в начале статьи, все думал, ну до чего же на т64 похож, только башню перерисовали, а потом в конце на мове сопроводиловку глянул, а и точно т64))

          Так это и есть глубокая как говорят в укроборонпроме модернизация Т64 и Т72 ,непонятно почему Т80 нет.
          Pirogov
          1. Incvizitor Сегодня, 11:20
            Да и вообще зачем им какой то "тирекс" когда уже есть "лучшийвмире" "оплот"? request
            https://www.youtube.com/watch?v=zs8hNsTKeuc
            Incvizitor
    5. СТАРПЕР Сегодня, 12:03
      Цитата: Мар.Тира
      Даже и не знаю что сказать?Я в шоке.

      Они думаю , это как газ тырить...Россия заплатит..)))) Нет уж в этот раз получите по полной..!.........ну дык ..а ..б..ну и на .а б х д екарный бабай!!!!! negative
      СТАРПЕР
    6. demchuk.ig Сегодня, 12:22
      Цитата: Мар.Тира
      Даже и не знаю что сказать?Я в шоке.

      Что крестьяне,то и обезьяне!
      demchuk.ig
    7. Koshak Сегодня, 13:10
      Цитата: Мар.Тира
      Даже и не знаю что сказать?Я в шоке.

      Нам остается сказать: "СДАЕМСУ!!!"
      Koshak
  2. UI-Spb Сегодня, 10:09
    Особенно радует название. Есть одноименное средство от засоров канализации. Гении маркетинга laughing
    UI-Spb
    1. Наблюдатель 33 Сегодня, 10:15
      Цитата: UI-Spb
      Особенно радует название. Есть одноименное средство от засоров канализации. Гении маркетинга laughing

      Будут предлагать в комплекте, для очистки ствола. laughing
      Если конечно ствол рабочий найдется, нерабочий- то, чего чистить..? laughing
      Наблюдатель 33
      1. роман66 Сегодня, 10:33
        не надо, чтоб работало, надо штоб блестело
        роман66
      2. c3r Сегодня, 11:56
        И средство для очистки и дезодорирования воздуха на случай реального боя с российской армией.Ещё и смену штанов положить надо!
        c3r
      3. антивирус Сегодня, 12:13
        интересно мне , когда запустят в серию етот танк, у Турчинова денег хватит на средство для чистки унитазов
        антивирус
    2. Tusv Сегодня, 10:28
      Цитата: UI-Spb
      Особенно радует название. Есть одноименное средство от засоров канализации. Гении маркетинга

      Так то тирекс это ископаемый ящер. Еще не создан, а уже вмер
      Tusv
  3. Мар.Тира Сегодня, 10:09
    Цитата: svp67
    Цитата: Мар.Тира
    Даже и не знаю что сказать?Я в шоке.

    Вполне нормальное действие, запатентовать свое изобретение, что бы потом требовать с других, кто будет выпускать что-то подобное денег, при мало-мальской схожести решений.

    Во во!Только хотел фотографию укровских макетов вставить.Что то не получилось?Апетитов громадьё!
    Мар.Тира
  4. ser-pov Сегодня, 10:10
    Выглядит конечно - футуристически... Боюсь, что до нормального экземпляра не дотянет, ибо нужно куча бабла для таких разработок, которых на Украине сейчас нет... А макет можно и космического танка построить....
    ser-pov
    1. антивирус Сегодня, 12:15
      продадут "концепцию" в Англию. личная мысль- личный бакшиш, а не величие страны
      антивирус
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:12
    в сообщении создателей танка, «новые машины сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную "Армату"».
    У них что не день то на гора выдают военный шедевр.Дикое желание хоть в чём-то сравниться с Россией. Вы посмотрите их курс валют на сегодня.Гривня в пике полетела.Сейчас с рублём 1:1 будет и будет им праздник жизни laughing С зарплатой в 3 - 5000 гривень.И то если найдут работу.
    Наблюдатель2014
  6. ALEA IACTA EST Сегодня, 10:14
    Pzkpfw-VII Navosetz-II?!
    ALEA IACTA EST
  7. Zaurbek Сегодня, 10:15
    Зачем патентовать, когда Т-14 уже ездит, а основные исследования такой компоновки проведены США, СССР и Швецией в 1970-80 годах... А если Китай захочет сделать, то на патент не взглянет!
    Zaurbek
  8. АлеБорС Сегодня, 10:16
    Нет покоя сумрачному у.кропитекскому мозХу... Т-14 лишь часть того, что можно создать на платформе "Армата". А из Т-62 сляпать что-то новое, дело неблагодарное и , в принципе, невыполнимое. Попахивает очередной распиловкой бюджетных средств, если таковые будут выделены...
    АлеБорС
  9. Перейра Сегодня, 10:17
    Я всячески и разнообразно поздравляю и приветствую авторов сего шедевра.
    Уверен, что НИИ "Азов" в кратчайшие сроки обеспечит выпуск тысяч таких танков на Танкостроительном заводе "Азов" и обеспечат 1-ю танковую группу "Азов" для броска на Москву.
    Перейра
    1. Jovanni Сегодня, 10:31
      Цитата: Перейра
      Уверен, что НИИ "Азов" в кратчайшие сроки обеспечит выпуск тысяч таких танков на Танкостроительном заводе "Азов" и обеспечат 1-ю танковую группу "Азов" для броска на Москву.

      Наверно лучше подойдет завершение фразы: "... для броска в Азов"?
      Jovanni
    2. gg.na Сегодня, 11:57
      Цитата: Перейра
      обеспечит выпуск тысяч таких танков на Танкостроительном заводе "Азов" и обеспечат 1-ю танковую группу "Азов" для броска на Москву.

      Сударь! Вы безнадёжно больны! Видимо вас серьёзно в детстве ударили головой belay Лечитесь сударь, wassat и как можно скорее!Спешите! bully ха-ха!!!
      gg.na
  10. Zaurbek Сегодня, 10:17
    Если бы было так просто, то и РФ сделало бы Армату на базе Т-90... но платформа не тянет уже...
    Zaurbek
  11. doubovitski Сегодня, 10:20
    Основанием для патентования, скорее всего явилось расширение области применения танков Т-64 и Т-72.
    Ничего нового, кроме этого там нет.
    doubovitski
    1. Zaurbek Сегодня, 10:23
      ...применять, не как танк, а как мясорубку и фаршемешалку? Танк есть Танк, его как применить можно?
      Zaurbek
      1. karabas-barabas Сегодня, 13:09
        Имеется ввиду радикальная модернизация и изменение компановки у танков советского типа.
        karabas-barabas
  12. Смог Сегодня, 10:25
    При этом изготавливать танк «нового поколения» планируется из старых советских машин Т-64 и Т-72.

    не могу понять, почему наши спецы с Уралвагонзавода до этого не додумались??? request Транжирят, понимаш, народные деньги на разные инновационные разработки.А тут вот СПЕЦЫ (именно так все большими буквами)из инженеров ветеранов батальона Азов раз ........, и разработали конкурента Армате.Вот как "народные" деньги экономить надо. fellow А мы?????????
    Смог
  13. doubovitski Сегодня, 10:26
    Цитата: Zibelew
    Картинку нарисовать и Гондурас сможет, пусть попробуют сделать реально. Там всего лишь нужны технологии, стали и сплавы. В данном случае перед боем надо детали танка вырезать из прилагаемого комплекта, согнуть по пунктирным линиям и склеить клеем ПВА. Именно ПВА, так как при применении клея типа Момент действия экипажа становятся не предсказуемыми...

    Так уже освоенная технология. Показывали пацана, склеившего танк из картона, с двумя корпусами-один в другом. Восторг по поводу непробиваемости был огромен. Пацану пророчили светлое будущее. Особенно после того, как этот недоносок что-то там произнёс по поводу непобедимой и легендарной, в боях познавшую радость побед, армии укропитеков.
    doubovitski
    1. роман66 Сегодня, 10:38
      я чего-то пропустил? где это они радость побед познавали?
      роман66
    2. Orionvit Сегодня, 11:29
      Смотрел я этот сюжет. Малолетний украинский "гениальный" ду.р...чок, нес всякий бред про "двойную броню", демонстрируя картонный танк. А "взрослые" украинские генералы с большими звёздами, с умным видом перед камерой слушали эту бредятину. Одним словом позор.
      Orionvit
      1. sabakina Сегодня, 11:57
        Вот он, этот гений танкостроения!
        sabakina
  14. Jovanni Сегодня, 10:29
    Какие то странные ассоциации этот патент вызывает. Напоминает инструкцию по сборке пластмассовых моделек. Правда там поподробнее схемы...
    Jovanni
  15. AID.S Сегодня, 10:30
    Украинский «Национальный промышленный портал» опубликовал патент на танк «Тирекс»,

    Теперь вероятные дeбилы от танкостроения будут делиться на купивших и не купивших украинский патент.
    AID.S
  16. Петр1 Сегодня, 10:34
    Ростислав Абрамов помог не иначе,теперь дело за малым lol
    Петр1
  17. cariperpaint Сегодня, 10:38
    они патент на название получили. и все. а то сейчас разовьете тут тему)))
    cariperpaint
    1. Смог Сегодня, 11:56
      они патент на название получили. и все. а то сейчас разовьете тут тему)))

      А тираннозавры об этом знают? lol Вдруг обидятся?
      Смог
  18. роман66 Сегодня, 10:38
    таиланд напрягся....
    роман66
  19. volodya Сегодня, 10:40
    Молодцы! Из бумаги клеить уже научились!
    volodya
  20. doubovitski Сегодня, 10:51
    Цитата: Zaurbek
    ...применять, не как танк, а как мясорубку и фаршемешалку? Танк есть Танк, его как применить можно?

    Вы не понимаете. В патентоведческом деле есть такое понятие- область применения патентуемого устройства. Так вот, если говорить о применении танка- то это, конечно, боевые действия. Но вот применять как материал для переделок в другое изделие- это новое. В мясорубку, если хотите, да. До вас, по крайней, мере, никто не додумывался до этого. Так что- вперёд, оформляйте свой патент. Но не болтайте, иначе кто-нибудь перехватит идею и вы опоздаете.
    doubovitski
  21. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:55
    А как же бронемусорный бак на гусеницах"навоз"?Его что -в серию не пустят? А почему -вид мусора много не бывает, если его не вывозить? fool И,кстати-на в укроине до сих пор видать 2016 год,или уже новый,2015-ый? lol Танка же они до сих пор не сделали, кроме компьютерной модели! fool
    Изгоняющий либероидов
  22. BOB044 Сегодня, 10:56
    Сало вместо мозгов у них, звездуны они. fool
    BOB044
  23. doubovitski Сегодня, 11:00
    Цитата: роман66
    я чего-то пропустил? где это они радость побед познавали?

    Поищите в архивах телепередач, и там узнаете имя этого пацана. Где-то месяца два назад шла по России 1. Там и до вопроса автору восторгов- пол-шага. Что меня пытаете, я не в курсе.
    doubovitski
  24. 2я19 Сегодня, 11:00
    Ослы! Хоть бы эжектор со ствола убрали!
    2я19
  25. Монархист Сегодня, 11:01
    У меня слов нет: вначале дружно смеялись над"Симпатий":наш"оплот" всех уделает и порвет как Тузик грелку. Потом выяснилось,что у них нет квалифицированных токарей,чтоб "оплот"собрать.
    Оказывается они разработали новый танк"Тирекс", видимо ,токарей нашли,а может технологии не предусматривают токарную обработку?
    Монархист
  26. СТАРПЕР Сегодня, 11:03
    Из этого делают..??? wassat Украина не смеши мир.....
    СТАРПЕР
    1. avt Сегодня, 11:41
      Цитата: СТАРПЕР
      Из этого делают..??? Украина не смеши мир.....

      Завязывайте с этим хохотунчиком, ну площадка хранения, ну и даже стопкой по два ставят . И что?? Вопрос в другом - А сколько реально на ход этих корпусов поставить могут ? Дело не в коробках , они то не авто , быстро не проржавеют даже вот так и в таком климате, дело в начинке - узлах и механизмах с аппаратурой.За бред в статье не говорю .У себя они что хотят и как хотят пусть патентуют свои каляки . Уж если кто и завибрировал на эту тему , то сперва ознакомьтесь с общей практикой международной защиты интеллектуальной собственности посредством патента. Потом придёт осознание почему советское Авторское свидетельство в расчет не бралось за бугром и реально государство патентовало то что считало нужным.
      avt
      1. СТАРПЕР Сегодня, 11:54
        Цитата: avt
        У себя они что хотят и как хотят пусть патентуют свои каляки . Уж если кто завибрировал на эту тему , то сперва ознакомьтесь с общей практикой международной защиты интеллектуальной собственности посредством патента. Потом придёт осознание почему советское Авторское свидетельство в расчет не бралось за бугром и реально государство патентовало то что считало нужным.

        С Калашником то же самое было...))) Я не понимаю этот вой на сайте...Что за дела ? Мы украине должны платить за "Армату" ха ха ха ....Да мы их этими Арматами и раздавим и их хозяев , кто им это нашептал на ушко...Хватит базарить мужики и чушь нести..!Юристы народ подлый и продажный...
        Опять напомню хитро вы .....))))

        там без Израиля явно не обошлось..)))))
        СТАРПЕР
        1. avt Сегодня, 12:26
          Цитата: СТАРПЕР
          С Калашником то же самое было...

          Было что ? ? Забаненный по заявкам ,,борцов с мировым сионизмом" ,,профессор"да-а-а-вно и безуспешно пытался разъяснить простую мысль - патент, в нужных станах проплаченный , не есть индульгенция на века. Типа один раз вложился и всю оставшуюся жизни снимай пенки в поисках нарушителей.Там вполне себе оговорённые рамки действия и когда срок оплаты закончен - думайте над новым изобретением или образцом промышленным для патентования..
          avt
          1. СТАРПЕР Сегодня, 12:57
            Цитата: avt
            Цитата: СТАРПЕР
            С Калашником то же самое было...

            Было что ? ? Забаненный по заявкам ,,борцов с мировым сионизмом" ,,профессор"да-а-а-вно и безуспешно пытался разъяснить простую мысль - патент, в нужных станах проплаченный , не есть индульгенция на века. Типа один раз вложилсяТам вполне себе оговорённые рамки действия и когда срок оплаты закончен - думайте над новым изобретением или образцом промышленным для патентования..

            Вы сумбур какой то написали...! Сионизм ,забанен, профессор,патент, срок оплаты....
            Ваш профессор шулер! negative Знавал я таких, которые умеют головы морочить (ехидно улыбаясь в ладошку..)))
            СТАРПЕР
            1. avt Сегодня, 13:00
              Цитата: СТАРПЕР
              Вы сумбур какой то написали...

              laughing Не ну реально чел живет по принципу -,,пишу что слышу, а слышу то ,что говорю сам , причём исключительно о своём" bully
              avt
              1. СТАРПЕР Сегодня, 13:14
                Цитата: avt
                Цитата: СТАРПЕР
                Вы сумбур какой то написали...

                laughing Не ну реально чел живет по принципу -,,пишу что слышу, а слышу то ,что говорю сам , причём исключительно о своём" bully

                На всех вас реагировать, инфаркт второй получу...)))) Я главное понял , вы со своим "профессором " ,тут бегаете по сайту , как с иконой.....Смешно и грустно, посмотрите в 2013 году как он рекламировал американскую военную технику ..(а нам нечем было ответить ему , только минусами..))) Потом заткнулся лис...! negative Не злите народ avt.... Я вас умоляю!
                СТАРПЕР
  27. Makk Сегодня, 11:04
    «будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней»

    А стовол с эжектором request
    Makk
  28. a.s.zzz888 Сегодня, 11:08
    Хоть бы его в пластмассе сделали, или из дерева. laughing Хотя там уже и ТАКИХ специалистов нет.
    a.s.zzz888
  29. Incvizitor Сегодня, 11:14
    из старых советских машин Т-64 и Т-72.

    Incvizitor
  30. фа2998 Сегодня, 11:16
    Цитата: Перейра
    кратчайшие сроки обеспечит выпуск тысяч таких танков на Танкостроительном заводе

    Ага!Они Таинланду 49 танков уже 4 года не могут поставить.Пороху хватило на 20,а дальше-никак,уже и тайцы от них побежали. laughing hi
    РС-а деньги они авансом платили?Теперь ищи свищи! recourse lol
    фа2998
  31. Orionvit Сегодня, 11:16
    Цитата: 210окв
    Смешки смешками,а ведь смогут же.Вы считаете что в Руине все угроблено?

    Смех остался только сквозь слёзы. А насчёт угроблено, то будьте спокойны, угроблено не всё, а совсем всё. Кроме кустарной сборки из кровельного железа, украине уже ничего не светит. Интересно, ну необитаемую башню они ещё поставят, а куда они в Т-64 будут впихивать бронированный модуль на 3-х человек?
    Orionvit
  32. tchoni Сегодня, 11:26
    На уровне концепции проект очень интересный, но с учетом хохломского хаоса - боюсь не доживет и до стадии создания рабочей документации опытного образца :-) А вот нашим конструкторам может и стоит подумать над созданием модульной системысостоящей из бронекапсулы для экипажа и дистанционно управляемого артиллерийского модуля (или модулей под разный вес и калибры) , адаптированного к установке на разные шасси. И не только танковые...
    tchoni
  33. PENZYAC Сегодня, 11:27
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    ...на в укроине до сих пор видать 2016 год,или уже новый,2015-ый? lol Танка же они до сих пор не сделали, кроме компьютерной модели! fool

    У них своё собственное, свидомое летоисчисление - третий год эры Майдана, со всеми вытекающими...
    PENZYAC
  34. japs Сегодня, 11:41
    ."..Напомним, в ноябре украинские СМИ сообщили о том, что создание опытного экземпляра «Тирекса» было сорвано «из-за рейдерского захвата киевского завода "Атек"», где трудилась создатели машины – «Инженерная группа "Арей"» (ранее – «Инженерная группа "Азов"»)"

    Следует также напомнить, что арендодатель этих "гениев" ИГ "Арей" - владелец завода "Атек", по видимому, сдал в утиль опытный образец сего "новодела" Т-Rex в уплату за долг по аренде и выгнал взашей их с территории завода. Судьба "Навозца" светит гениальному "проекту". Перамога!
    japs
  35. Старый26 Сегодня, 11:51
    Камрады, просветите, кто разбирается. Я, если честно, в бронетехнике полный профан, но вот меня "мучают смутные сомнения", как говорил управдом Бунша из "Иван Васильевич меняет профессию"
    1. Чем-то башня этого супертанка напоминает башню №меркавы". Не знаю, почему, но мне так кажется.
    2. "Центральная часть" башни, а именно пушка с казенной частью, без вмз этих, не знаю как называются, назову их "скосами" справа и слева от пушки мне очень напоминает компановку старых советских танков, разрабатывавшихся по проектам "Бунтарь", "Боксер" ("Молот") в Харьковском КБ
    Или мне это действительно так кажется? Если можете развейте эти мои "смутные сомнения"
    Старый26
  36. 16112014nk Сегодня, 11:51
    Цитата: Zibelew
    импотентами в области танкостроения патент

    Патент - импотент -- хорошая рифма! yes
    16112014nk
  37. rotmistr60 Сегодня, 11:53
    изготавливать танк «нового поколения» планируется из старых советских машин Т-64 и Т-72.

    Уже представил, как капсулу будут втискивать. Наверное придется салом смазать, чтобы проскользнула? Очередной брёх для внутреннего пользования, что еще не вмерла Украина.
    rotmistr60
  38. Dekabrist Сегодня, 11:56
    Никогда не могут нормально новость подать.
    Ключевое в этом моменте - изобретатель - Роман Богданович Зварыч, а совсем не танк. Мажорик и дезертир, сын бывшего министра юстиции Богдана Зварыча. Экс-министр юстиции Роман Зварыч и его супруга Светлана Зварыч координировали попытки рейдерского захвата киевского завода "АТЕК".
    Песенку помните: "Папа у Васи силен в математике". Так что отжали танк у "Азова", чтоб было на чем сынишке кататься по ночным клубам. Хотя семейка денег натырила нормально, могли бы готовый "Абрамс" сыну купить. Вот он, "панцерфатер".
    Dekabrist
  39. понтелеймон5230 Сегодня, 12:00
    Что вы все к патенту привязались? Сравните размеры Арматы и Т72. Как они собираются впихнуть бронекапсулу на 3х человек в старый танк, сделав необитаемой башню? Как???!!!
    понтелеймон5230
  40. slovak007 Сегодня, 12:00
    Цитата: Перейра
    Неважно, сколько частей у танка. Важно, сколько и какие узлы запатентованы.
    Я не нашёл сведений о патентах на узлы и технические решения Арматы.

    Патент Украины, распространяется только на территории Украины. Так что по барабану, что они там запатентовали.
    slovak007
  41. sub307 Сегодня, 12:01
    Цитата: Мар.Тира
    Даже и не знаю что сказать?Я в шоке.

    А, что тут скажешь...? Ну есть там некая инженерная группа, в которой работают возможно очень хорошие инженеры-конструкторы,ну получили они украинский патент на некий танк...., а дальше что? Да ничего....Без "массированой" господдержки проекта и присутствия внятной производственной базы - патент останеться патентом успешно "похороненным" в архиве.
    sub307
  42. kebeskin Сегодня, 12:48


    Ребята просто немного вдохновились ))
    kebeskin
    1. RUSIVAN Сегодня, 13:15
      Они просто захотели,что бы в "одной игре" появилась своя ветка прокачки,отдельная- украинская,вот и наробатывапют)))
      RUSIVAN

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