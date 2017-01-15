Правительство Сирии договорилось с частью оппозиции о борьбе с ИГ

Отряды вооруженной оппозиции в ряде сирийских городов дали согласие на участие в боевых действиях против группировки ИГ (запрещена в РФ) на стороне правительственных сил, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.– говорится в сообщении Центра.Отмечается также, что за последние сутки подписано 5 соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму перемирия: в провинции Дамаск – 3, в Латакии – 2.За сутки режим Единого Соглашения о прекращении боевых действий нарушался 18 раз. Наибольшее количество нарушений (8) зафиксировано в провинции Алеппо.