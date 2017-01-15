13:13 15 января

Правительство Сирии договорилось с частью оппозиции о борьбе с ИГ

Отряды вооруженной оппозиции в ряде сирийских городов дали согласие на участие в боевых действиях против группировки ИГ (запрещена в РФ) на стороне правительственных сил, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

Правительство Сирии договорилось с частью оппозиции о борьбе с ИГ


«При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон сирийскими властями достигнута договоренность об участии в боевых действиях против террористов ИГИЛ отрядов оппозиции, находящихся в населенных пунктах Джейруд и Эль-Отне, а также в ранее присоединившихся к процессу примирения городах Насирия и Рухейба», – говорится в сообщении Центра.


Отмечается также, что за последние сутки подписано 5 соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму перемирия: в провинции Дамаск – 3, в Латакии – 2.

За сутки режим Единого Соглашения о прекращении боевых действий нарушался 18 раз. Наибольшее количество нарушений (8) зафиксировано в провинции Алеппо.

Использованы фотографии: https://rusevik.ru
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Комментарии 24
  1. СТАРПЕР Сегодня, 10:32
    Соглашения дело нужное конечно, но мочить нужно продолжать ..Эти черти только силу понимают!
    СТАРПЕР
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:39
      В ответ они убили бригадного генерала сирийской армии
      Ахмада Гадбана, от переговорной группы правительства Сирии.
      Вот такое вот соглашение.
      Тот же ЛЕХА
      1. Мар.Тира Сегодня, 11:19
        На Востоке уважают силу.Покажут власти Сирии слабину,они опять переметнутся к боевикам.А вообще они нас боятся,а не Асада!
        Мар.Тира
      2. g1v2 Сегодня, 12:12
        Это не те. Убили в Вади Барада на западе Дамаска , а соглашение о котором написано , заключили с анклавом зажатым между территориями САА и ИГ восточнее. Через них трубопровод идет и вопрос стоит - или их выбивать, а сидят они в этих городах долго и особо проблем не создают , или договариваться. С ИГ они там и так бодаются, потому что черные на них наезжают регулярно.
        g1v2
    2. Teberii Сегодня, 10:39
      Не думаешь им придется помогать и оружием тоже.А потом они возьмутся за старое.
      Teberii
      1. СТАРПЕР Сегодня, 10:49
        Цитата: Teberii
        Не думаешь им придется помогать и оружием тоже.А потом они возьмутся за старое.

        Я думаю тактика правильная выбрана , пытаемся договориться...Не понимают , мочим сразу из всех видов оружия..Помогать им никто не собирается , мордой в песок...и фильтр лагерь..!Там разберутся..
        СТАРПЕР
        1. влад66 Сегодня, 11:06
          Цитата: СТАРПЕР
          Я думаю тактика правильная выбрана , пытаемся договориться...Не понимают , мочим сразу из всех видов оружия..Помогать им никто не собирается , мордой в песок...и фильтр лагерь..!Там разберутся..

          Сначала договорятся,получат вооружение,а потом стрелять в спину будут,а что бы морда песк,так отлови сначала.
          влад66
        2. Pirogov Сегодня, 11:07
          Цитата: СТАРПЕР
          Помогать им никто не собирается , мордой в песок...и фильтр лагерь..!

          Какой лагерь ? Кормить их ещё там ! Мочить всех кто сделал шаг влево или право.
          Pirogov
          1. СТАРПЕР Сегодня, 13:05
            Цитата: Pirogov
            Цитата: СТАРПЕР
            Помогать им никто не собирается , мордой в песок...и фильтр лагерь..!

            Какой лагерь ? Кормить их ещё там ! Мочить всех кто сделал шаг влево или право.

            Так и делаем, опыт с Чечни еще остался....Запад не зря верещит на весь мир и Израиль в спину стреляет..))))
            СТАРПЕР
  2. Jovanni Сегодня, 10:35
    Правительство Сирии договорилось с частью оппозиции о борьбе с ИГ

    Вопрос, какова численность этой части договорившихся...
    Jovanni
  3. Петр1 Сегодня, 10:43
    Нужно вести сильнее пропаганду Родина мать зовет,отступать некуда, итд. Объединять сирийский народ,тогда никакой захватчик не будет страшен.Почему наши в оОН молчат по какому такому праву, евреи бомбят суверенное государство? Ведь как на ладони все ясно хотят оттяпать земли в Сирии.Ответ нужен со стороны Сирии,чтоб прочувствовали на своей шкуре ссуки...
    Петр1
    1. Смог Сегодня, 10:51
      .Ответ нужен со стороны Сирии,чтоб прочувствовали на своей шкуре ссуки...

      Асаду с бородатыми бы разобраться.А Вы предлагаете еще с Израилем в войнушку ввязаться?
      Где силы взять?????
      Смог
      1. Петр1 Сегодня, 11:10
        Высокотехнологичный ответ!!! война конечно не нужна России это вполне по силам,как почь с ответом так и не допустить войны, уж если нато усралось...
        Петр1
    2. СТАРПЕР Сегодня, 11:14
      Цитата: Петр1
      Почему наши в оОН молчат по какому такому праву, евреи бомбят суверенное государство? Ведь как на ладони все ясно хотят оттяпать земли в Сирии.Ответ нужен со стороны Сирии,чтоб прочувствовали на своей шкуре ссуки...

      Израиль страна специфическая, и работать с ней нужно соответственно..Обидчивые они и нервные! Точно знаю , что мир на Ближнем востоке им не выгоден... hi
      СТАРПЕР
      1. Петр1 Сегодня, 12:15
        Ну это естественно, раз они кормят и поят игил для того чтобы те отнимали у Асада территории,а потом можно кинуть игил и у них же отнять.Израиль прирастет территориями красота.сша тоже самое делают, раздувают пламя,а потом вот они мы спасители придем спасем!!! (хотя не факт,могут и на узбеков ,азербайджанцов потом натравить,в общем импровизировать как пойдет по ситуации) игил для стран в оон имеющих право вето не соперник. Все ж понимают, молчат просто как обычно,бояться.
        Петр1
    3. fif21 Сегодня, 12:41
      Цитата: Петр1
      .Почему наши в оОН молчат по какому такому праву, евреи бомбят суверенное государство?

      Наши евреи против Израильских ? да не в жисть! wassat
      fif21
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:02
    Ага, в первом же бою эта оппозиция сдастся с оружием в руках игилу и вольется в его ряды.
    Изгоняющий либероидов
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 11:06
    Процесс идёт потихоньку. Трудно, но идёт.
    a.s.zzz888
  6. tchoni Сегодня, 11:18
    Очень интересно. Похоже центр по примирению ест хлеб не даром. Потому как сколько невоюй, а по итогу придется договариваться...
    tchoni
  7. МПК105 Сегодня, 11:34
    Это да.Не всю жизнь воевать же...
    МПК105
  8. частное лицо Сегодня, 11:37
    Сейчас им вооружений подкинут, и бармалеи им скажут добро пожаловать домой.
    частное лицо
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:38
    дали согласие на участие в боевых действиях против группировки ИГ (запрещена в РФ) на стороне правительственных сил

    Договариваться конечно нужно, но главное, чтобы эти договоренности выполнялись. Даже если эти группировки начнут действительно стрелять в сторону ИГ, то уже это будет хорошо. Другое дело, чтобы не обманули в очередной раз.
    rotmistr60
  10. fif21 Сегодня, 12:43
    Чеченский сценарий . Надеюсь ошибки будут исправлены. hi
    fif21
  11. Korvin1000 Сегодня, 12:57
    До создания государства Израиля - Сирия, да и вообще, ближний восток был спокойным районом на карте планеты.
    Как только Израиль появился сразу началась течь кровь рекой.
    Это он поддерживает оппозицию и ИГИЛ под покровительством США.
    Korvin1000

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