Киеву разрешили провести военную инспекцию в Ростовской области в рамках Венского документа

Москва разрешила Киеву проинспектировать масштабы военной деятельности в Ростовской области. Об этом сообщил глава российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.«Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», – пояснил Рыжков.Инспекция российских воинских частей будет проходить в период с 16-го по 19 января.Напомним, Венский документ 2011 г входит в число соглашений, направленных на создание общеевропейской архитектуры безопасности, и предусматривает обмен данными о вооруженных силах, военном планировании и бюджетах. Помимо этого, страны ОБСЕ предоставляют друг другу данные об определенных видах военной деятельности и осуществляют инспекции.