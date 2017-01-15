13:15 15 января

Киеву разрешили провести военную инспекцию в Ростовской области в рамках Венского документа

Москва разрешила Киеву проинспектировать масштабы военной деятельности в Ростовской области. Об этом сообщил глава российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Киеву разрешили провести военную инспекцию в Ростовской области в рамках Венского документа


«Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», – пояснил Рыжков.


Инспекция российских воинских частей будет проходить в период с 16-го по 19 января.

Напомним, Венский документ 2011 г входит в число соглашений, направленных на создание общеевропейской архитектуры безопасности, и предусматривает обмен данными о вооруженных силах, военном планировании и бюджетах. Помимо этого, страны ОБСЕ предоставляют друг другу данные об определенных видах военной деятельности и осуществляют инспекции.

Использованы фотографии: http://www.0412.ua
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Комментарии 60
  1. Teberii Сегодня, 10:51
    Думаю история с хакерами померкнет , после этой инспекции.
    Teberii
    1. СТАРПЕР Сегодня, 10:55
      Пусть посмотрят на настоящую Армию...! И вспомнят ...
      СТАРПЕР
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:56
        Пусть посмотрят на настоящую Армию...! И вспомнят

        Не ...они подводную танковую бурятскую дивизию будут искать.
        Тот же ЛЕХА
        1. Alekseir162 Сегодня, 12:16
          Осмелюсь добавить, которую (бурятскую дивизию) видно не всем, но особенно продвинутым "демократам", обладающим спецподготовкой в изыскании всякого д...ма в солдатском сортире. Ну, что же флаг им в руки и попутного ветра в их натруженные и сгорбленные спины.
          Alekseir162
          1. DV69 Сегодня, 12:33
            Цитата: Alekseir162
            Осмелюсь добавить, которую (бурятскую дивизию) видно не всем,

            Эти увидят. Мне показалось, или на шевроне ВСУ (фото в опубликованном материале) с права от трезуба лист конопли?
            Так что увидят lol
            DV69
            1. Koshak Сегодня, 13:01
              Цитата: DV69
              Мне показалось, или на шевроне ВСУ (фото в опубликованном материале) с права от трезуба лист конопли?

              Цэ пучок укропа, а может быть петрушки. Тогда это личная гвардия Петрухи Порошенко.
              Koshak
            2. seregatara1969 Сегодня, 13:09
              они ею пугают европу - так как те ещё помнят до сих пор барона унгерна и его конницу (буряты они были)
              seregatara1969
      2. Наблюдатель 33 Сегодня, 11:13
        Цитата: СТАРПЕР
        Пусть посмотрят на настоящую Армию...! И вспомнят ...

        Пожрут опять же, по человечески... laughing
        Наблюдатель 33
        1. СТАРПЕР Сегодня, 11:25
          Цитата: Наблюдатель 33
          Цитата: СТАРПЕР
          Пусть посмотрят на настоящую Армию...! И вспомнят ...

          Пожрут опять же, по человечески... laughing

          В баньке попарятся ..и споют на вокзале..)))
          СТАРПЕР
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:57
            «Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности»

            Как там у Гоголя: "К нам едет ревизор!" belay laughing
            СРЦ П-15
      3. ВЕЧЕСЛАВЯН Сегодня, 12:42
        Лично я против этой проверки и полностью разделяю слова этого человека. Александр Дементьев: -
        "Владимир Владимирович, господин президент, обращаюсь к Вам!
        Обратите внимание на то, что судом, нашим судом, события на майдане были признаны госпереворотом! Кучка заговорщиков свергла законную власть в Украине! Стало быть никаких договорённостей с преступниками у нас нет и быть не может!
        На каком основании это банд-формирование будет инспектировать наши военные объекты?
        На это имел бы право законно избранный президент - Янукович!
        Но не преступники, свергшие власть!
        Я, как гражданин РФ категорически против данного разрешения!"
        ВЕЧЕСЛАВЯН
        1. ВЕЧЕСЛАВЯН Сегодня, 12:44
          Украинцы русским не братья, пусть в Европе инспектируют заднеприводных в кружевных труселях, они им роднее.
          ВЕЧЕСЛАВЯН
        2. Ныробский Сегодня, 13:14
          Цитата: ВЕЧЕСЛАВЯН
          Лично я против этой проверки и ............................................
          Я, как гражданин РФ категорически против данного разрешения!"

          Тогда это будет подано, как умышленное препятствие в деле обеспечения безопасности и как нарушение Венского соглашения, что будет подано через СМИ как тот факт, что России есть, что скрывать и она действительно вынашивает намерения по военному вторжению на Дуркаину. Пусть посмотрят "вострошарые", что нам скрывать нечего. Но, было бы логичным, после проведения этого мероприятия, инициировать проведение Россией инспекции в Луганской и Донецкой областях в рамках тех же Венских соглашений, а после отказа, звонко щёлкнуть по носу ОБСЕ....
          Ныробский
      4. RUSIVAN Сегодня, 13:08
        Нельзя украм смотреть как выглядит настоящая армия,а то у них сразу проснется комплекс неполноценности...а для прикола вдоль границ поставить медведей с автоматами и заснять реакцию свидомых...
        RUSIVAN
      5. ЮБОРГ Сегодня, 13:14
        Вообще какая то игра странная, в одни ворота получается. Походу готовят опять какую то гадость. От чубатых всего можно ожидать.
        ЮБОРГ
    2. AbacUssR Сегодня, 11:14
      Не кулхацкеры тут не причем. Просто приеду прсмотреть где условия лучше сдаться. Да и просто поесть, помыться, погреться.
      AbacUssR
    3. stas Сегодня, 12:29
      Уверен что, в Кремле знают что делают, если решили пустить хохлов посмотреть на настоящую армию, по сравнению с "еще не вмерликами".

      Вранье хохлов будет, но к этому все уже привыкли.
      Киеву не соврать всё равно что повеситься, от тоски и злобы на Россию.
      stas
  2. 100502 Сегодня, 10:59
    Суд признал на Украине переворот, так каково мы будем их пускать если их власть незаконная?
    100502
  3. 210окв Сегодня, 10:59
    А нашим они позволят проинспектировать?Херсонскую, или скажем часть Донецкой области?Если нет,то какого ляда их к нам пускать?
    210окв
    1. Orionvit Сегодня, 11:04
      Интересно, что придумают на украине после этой "инспекции". Опять скажут, что суслика не увидели, но он есть.
      Orionvit
    2. Наблюдатель 33 Сегодня, 11:20
      Цитата: 210окв
      А нашим они позволят проинспектировать?Херсонскую, или скажем часть Донецкой области?Если нет,то какого ляда их к нам пускать?

      А зачем, и так кто надо все знают, причем оперативно. Пусть себе смотрят, коль документ действует еще.

      Цитата: Orionvit
      Интересно, что придумают на украине после этой "инспекции". Опять скажут, что суслика не увидели, но он есть.

      Цитата: Jovanni
      Надо же! И не боятся ехать... Ну, что потом их посчитают перевербованными агентами Путина. СБУ начнет иголки под ногти тыкать...

      А все вот это, уже глубоко не наши проблемы. Им все равно что им покажут, отчеты скорей всего уже подготовлены. Причем в трех вариантах, один для нас, один для ОБСЕ, и еще один для внутреннего пользования, как раз с бурятскими броневодолазами... yes И наши это прекрасно знают, и заранее знают что им покажут.
      Наблюдатель 33
      1. 210окв Сегодня, 12:09
        Да,мы знаем что кот нагадит всё равно...Но всё равно мы его тыкаем мордой в собственную кучу.. what
        210окв
    3. истопник Сегодня, 12:37
      Цитата: 210окв
      А нашим они позволят проинспектировать?Херсонскую, или скажем часть Донецкой области?Если нет,то какого ляда их к нам пускать?


      А какого ляда там смотреть? Фильм ужасов можно посмотреть и сидя на диване.
      истопник
  4. Jovanni Сегодня, 11:04
    Надо же! И не боятся ехать... Ну, что потом их посчитают перевербованными агентами Путина. СБУ начнет иголки под ногти тыкать...
    Jovanni
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 11:04
    А кто они такие, незаконно свергнувшие власть? Договор тот, видимо, был подписан с лигитивной властью? За что такие почести укронацистам? Всё равно они чести не знают, им ничего не докажешь, да и надо ли на них вообще время тратить?
    a.s.zzz888
    1. Dekabrist Сегодня, 11:31
      А что такое "Лигитивный"? Пострадавший от ЕГЭ?
      Dekabrist
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:08
    У меня очень много мата по поводу такого тупого решения -раз,по офицеальной версии укроины мы с ней ведем войну,то,такое решение как минимум идиотское -не могу представить чтобы Сталин разрешил Кейтелю офицеально у нас пошпионить! Украина не для себя-для США и и НАТО собирает информацию, для будущей войны -реальной войны -против нашей страны. Фигово что властя не желают понять такого очевидного факта.
    Изгоняющий либероидов
    1. AbacUssR Сегодня, 11:17
      Вы не правы. Мы с ними не воююем, это они с нами. На коре разрыв шаблона. Народ в опустошении. Говнометы замолчали. Переваривают. ХПП в самом его гнусном проявлении, территория, подвергшееся агрессии едет к агрессору с инспекцией. Большего цЫнизьма от Путина трудно было ожидать!
      AbacUssR
    2. Наблюдатель 33 Сегодня, 11:24
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      У меня очень много мата по поводу такого тупого решения -раз,по офицеальной версии укроины мы с ней ведем войну,то,такое решение как минимум идиотское

      Ну почему же? Очень даже умное решение, от нас не убудет, а они пускай теперь объясняют и внутри и снаружи, какая такая у них война с Россией, аж Россия без проблем разрешения выдает на такие проверки.
      Они сами в очередной анекдот попали, вот и все.
      Наблюдатель 33
    3. Лелёк Сегодня, 12:03
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Украина не для себя-для США и и НАТО собирает информацию, для будущей войны -реальной войны -против нашей страны.


      Если это так, как Вы говорите, то тут им вряд ли что-то обломится, наши, чай, тоже не в поддавки играют. А вот если посмотреть с другого ракурса, что если Вальцман "со товарищи" ищут пути для выполнения "ультиматума" нового хозяина Белого Дома:
      Лелёк
    4. skarl Сегодня, 12:22
      Согласен на все 100%.. Сначала беспилот самый модный матрасный вдоль границ шарится, по излучению Российских радаров в Крыму ПВО полуострова щупает, теперь делегация прибывает, мол покажите, то, что матрасный беспилот не вычислил,а что дальше????? Коды запусков??? Карты???Спутники???. С матрасами нельзя откровенно играть...Разведка тоже разной бывает...вот и мониторят разными способами и с помощью шестерок своих и лакеев...
      skarl
  7. Мар.Тира Сегодня, 11:14
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Пусть посмотрят на настоящую Армию...! И вспомнят

    Не ...они подводную танковую бурятскую дивизию будут искать.

    С языка сорвал!!!!!!!!!!!!
    Мар.Тира
  8. МПК105 Сегодня, 11:14
    Да пусть смотрят.
    МПК105
    1. СТАРПЕР Сегодня, 11:34
      Цитата: МПК105
      Да пусть смотрят.

      Совесть и зависть их будет давить.. Наши на них презрительно будут смотреть с улыбкой . КАК НА ПРЕДАТЕЛЕЙ..! Все покажем... и свою песню споем им !
      СТАРПЕР
    2. _Slavs Сегодня, 11:42
      Непременно в Ростовскую обл. тысяч 100 бойцов с техникой перебросить. Шоб воны обосрались!
      _Slavs
  9. Spartanez300 Сегодня, 11:20
    Как вообще можно иметь какие та соглашения с этим режимом .
    Spartanez300
  10. starpom Сегодня, 11:37
    Инспекция российских воинских частей будет проходить в период с 16-го по 19 января

    Сроки напрягают. Хотят убедиться, что с нашей стороны шевелений не будет
    starpom
    1. Наблюдатель 33 Сегодня, 11:47
      Цитата: starpom
      Инспекция российских воинских частей будет проходить в период с 16-го по 19 января

      Сроки напрягают. Хотят убедиться, что с нашей стороны шевелений не будет

      Опыт последних учений по переброске показывает, что если надо, мы можем шевелиться молниеносно. Проверки тут не помогут, это не Ната с ее трехмесячным развертыванием.
      Наблюдатель 33
    2. БЛОНДИН Сегодня, 11:54
      Цитата: starpom
      Инспекция российских воинских частей будет проходить в период с 16-го по 19 января

      Сроки напрягают. Хотят убедиться, что с нашей стороны шевелений не будет

      Всё равно до инаугурации зачудят...
      И переброску "увидят"... Крику будет на всю толерантную
      Знаете как хряк орёт когда его режут?!
      БЛОНДИН
  11. Duga Сегодня, 11:45
    Думаю что самое интересное здесь то, что они ,наверное, на 100% были уверены в том, что им запретят инспекцию. Но мы снова им "свинью подложили" - взяли да и разрешили. Пусть теперь ломают голову в чём подвох.
    Duga
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:50
      они на 100% были уверены в том, что им запретят инспекцию. Но мы снова им "свинью подложили" - взяли да и разрешили

      А вы правы. Лишили их возможности в очередной раз проорать, что Россия концентрирует свои войска для вторжения поэтому наблюдателей и не пустили.
      rotmistr60
      1. Duga Сегодня, 11:55
        Совершенно верно.
        Duga
    2. Raf01 Сегодня, 12:12
      Цитата: Duga
      Думаю что самое интересное здесь то, что они ,наверное, на 100% были уверены в том, что им запретят инспекцию. Но мы снова им "свинью подложили" - взяли да и разрешили. Пусть теперь ломают голову в чём подвох.

      Теперь они ломают голову как сделать так, чтобы не ехать.
      Raf01
  12. weksha50 Сегодня, 11:46
    Опять мы идем на поводу у Запада-Европы и ОБСЕ, представители которой в Донбассе видят только то, что ИМ нужно видеть... Как в той фразе: "Казнить нельзя помиловать", так и сейчас: "Пустить нельзя отказать"...
    Не в обиду людям-человекам с Украины - как же эта "незалежная нэнька" надоела... И, честно говоря, даже иногда стыдно становится за эту недострану... Сплошной маразм, нацеленный только на одно: хоть как-то укусить Россию...
    И ведь вернутся, и опять гору помоев выльют, придуманных ими же...
    weksha50
  13. 1536 Сегодня, 11:59
    Эти "украинские военные" увидят то, чего нет, и не увидят того, что есть на самом деле. А, следовательно, в их отчете будет звучать одна ложь, ложь, полуправда, лживые выводы, которые тут же попадут в СМИ. Зачем эти "инспекции"? Неужели у кого-то есть еще сомнения в истинном назначении госпереворота на Украине в 2014 году и последующих событий? Неужели кто-то еще на что-то надеется в отношении Украины? Украинцы спят и видят, как свой парад на Красной площади провести - "парад победителей", как они говорят. Неплохая подготовка к будущему параду, не правда ли?!
    Если этого кто-то хочет в Министерстве обороны, то, к счастью, в России не все этого хотят! Надо с этими "инспекциями" заканчивать.
    1536
  14. Fonmeg Сегодня, 12:00
    Обратите внимание на то, что судом, нашим судом, события на майдане были признаны госпереворотом! Кучка заговорщиков свергла законную власть в Украине! Стало быть никаких договорённостей с преступниками у нас нет и быть не может!
    На каком основании это банд-формирование будет инспектировать наши военные объекты?
    На это имел бы право законно избранный президент - Янукович!
    Но не преступники, свергшие власть!
    Fonmeg
  15. Region-25.rus Сегодня, 12:01
    Пожрут опять же, по человечески... laughing[/quote]
    В баньке попарятся ..и споют на вокзале..)))
    [/quote]

    а потом подумают и решат остаться в России))))
    Region-25.rus
    1. 1536 Сегодня, 12:17
      Да хватит вам, уважаемый, благодушествовать. Не до песен и не до смеха. Как бы потом плакать не пришлось, да "Вставая страна огромная" петь...
      1536
  16. Францисканец Сегодня, 12:20
    Куля там . партнеры и уважаемые инвесторы .
    Францисканец
  17. ЦУС-ВВС Сегодня, 12:21
    ща украинцы приедут и начнут ныть что наши войска находятся в готовности к войне,а американцы их поддержат. да ещё в составе инспектирующих навернякак будут натовские шкуры с укровскими документами
    ЦУС-ВВС
  18. фа2998 Сегодня, 12:23
    Что то я в этом дурдоме не понимаю!Официально Киев нас называет агрессором.Потом делает запрос-"пошукать" у нас в тылу(у агрессора!) делаеться.Они эти действия своему населению как то объяснят?У них мозги взорвутся,как ехать в "страну тьмы",к "колорадам и ватникам" и в лапы КГБ(ФСБ)!! belay laughing hi
    фа2998
  19. fn111 Сегодня, 12:29
    Так вроде в прошлом году нам они отвазали в подобной инспекцией.
    Если я ничего не путаю...)
    fn111
  20. БАБА ШУРА Сегодня, 12:33
    А где наши 3 миллиарда?
    БАБА ШУРА
  21. Vadim12 Сегодня, 12:34
    Пусть завидуют. Молча.
    Vadim12
  22. птс-м Сегодня, 12:43
    Немцы перед нападением на СССР, тоже делали облёты и проводили инспекции .Как говорит народ...чтоб потом власти России не заявляли о ВНЕЗАПНОМ НАПАДЕНИИ...
    птс-м
  23. svp67 Сегодня, 12:44
    Москва разрешила Киеву проинспектировать масштабы военной деятельности в Ростовской области.
    Тут есть интересная деталь, дело в том, что все эти инспекции не бесплатные. Страна запросившая инспекцию оплачивает мероприятия проводимые согласно плана. Помнится в прошлый раз по договору "Чистое небо", Россия простила этот долг Украине и позволила осуществить контроль ЗАДАРОМ. А как сейчас с этой инспекцией дело обстоит?
    svp67
  24. Egor-dis Сегодня, 13:03
    А ничего, что украина объявила Россию враждебным государством и агрессором? И каким боком в "создание общеевропейской архитектуры безопасности" укладывается "обмен данными о вооруженных силах, военном планировании и бюджетах" с нацистским киевским режимом, узурпировавшим власть в результате гос-переворота?

    А еще, вспомнилось, как, перед вторжением в Ирак, туда также зачастили всяческие комиссии и наблюдатели.
    Egor-dis
  25. Bondik05 Сегодня, 13:06
    Это новое слово в гибридной войне, наверное по европейски. Россию признали агрессором, с ней ведут кровопролитную войну, и при этом проводят инспекцию? Типа СССР инспектирует Рейх? Ладно украинцы, у них трава забористая, а наши чего творят? Какая инспекция? Пока мы будем из себя миролюбивых европейцев, будут о нас и дальше ноги вытирать. Для "цивильной Европы" мы не более чем азиаты, да еще и с придурью, которых очередной раз "кинуть", унизить, сам всевышний велел.
    Bondik05
  26. seregatara1969 Сегодня, 13:07
    о сколько нам открытий чудных готовит инспектора дух !
    seregatara1969
  27. Полундрра Сегодня, 13:09
    Пусть им ещё в виде бонуса озерлаг покажут или Магаданскую "командировку". soldier hi
    Полундрра

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