13:16 15 января

Мацеревич объяснил, почему американские танки находятся в Польше

В субботу в польском городе Жагань прошла церемония приветствия военнослужащих американской танковой бригады.

Мацеревич объяснил, почему американские танки находятся в Польше


По данным польских СМИ, на торжественном мероприятии присутствовали «премьер-министр Польши Беата Шидло, министр обороны Антони Мачеревич, посол США в Варшаве Пол Джонс, а также представители местных властей и военного руководства».


В своей приветственной речи Мацеревич напомнил слова погибшего в авиакатастрофе президента Качиньского, заявившего в 2008 г. в Тбилиси о необходимости «противостоять агрессивным планам России», чьи войска «напали на Грузию».

«Поэтому вы, американские военные, находитесь… здесь», – сделал вывод Мацеревич.

Мацеревич объяснил, почему американские танки находятся в Польше


Напомним, американские подразделения вместе с тяжелой военной техникой прибывают в Польшу в рамках операции «Атлантическая решимость». Военнослужащие танковой бригады пробудут в стране 9 месяцев. Планируется, что их смена должна пройти таким образом, чтобы между ротациями практически не было перерывов, и в стране постоянно находились бы американские военные.

Использованы фотографии: http://newspotok.ru
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Комментарии 63
  1. Наблюдатель 33 Сегодня, 11:31
    «Поэтому вы, американские военные, находитесь… здесь»

    И американские военные офигели..! laughing "Вот это залет воины... " - подумали американские военные.
    "Мы- то думали едем пиво пить и по восточноевропейским барделям гулять, а тут вон оно чего. Перспективка- то неахти, можно и люлей огрести не подетски..." laughing
    Наблюдатель 33
    1. Zibelew Сегодня, 11:32
      Цитата: Наблюдатель 33
      Перспективка- то неахти, можно и люлей огрести не подетски..

      Zibelew
      1. 30 вис Сегодня, 12:19
        Конечно все эти прыжки и восторги -" Мы им люлей дадим ! Да мы .. ! " Воевать придётся нашим внукам и сыновьям .. Их кровью дадим люлей ! И прочия восторги .. Эх ребята промухали мы страну! Переложили тяжесть на плечи сыновей и внуков .. А американцы прут вперёд , Польша ,Украина , Грузия , лезут в Азербайджан и Армению ,Белорусь .. Чёртов Горбачёв ! Про с рали Великую могучую страну .. купили американцы людей советских на стеклянные бусы и импортную огненую воду .
        30 вис
        1. bulvas Сегодня, 12:46
          Не знаю, что за вояки на земле, американцы. Немцы даже на издыхани, под Арденами им вломили по полной, несмотря на преимущество англо-американцев. Надо бы им себя поскромнее вести, а то стыдно будет за свои громкие названия и мужественные лица. "Атлантическая решимость" .... артисты ...
          bulvas
          1. cniza Сегодня, 13:15
            Глянешь на такого министра и слов нет , посмотрим что вы запоёте чуть по позже , когда ваши "защитники" проявятся во всей красе.
            cniza
        2. shooter18 Сегодня, 13:07
          Ага одни эмоции! Только вот не кому нахрен не нужен ссср !! все люди хотят жить свободно а не в лагере! человек который добровольно лезет в седло да еще и призывает людей в это седло или тоскует по плетке и жесткой руке, должен пройти лечение у психиатра! Это я к слову о великой стране которую просрали, точнее которая нахрен не кому не сдалась! не что не мешает быть великим в свободной стране, даже наоборот открывает истинное лицо и дух человека или нации)) А американцы после Крыма, конечно, трухнули от того и танки появились и военный контингент на границе, хотя это скорее давно спланированная операция, думается мне планировалась она в одно и то же время, когда и планировали ракеты в польше, есть над чем подумать нашему военному ведомству!
          shooter18
    2. faridg7 Сегодня, 11:40
      Да неее, они особо не переживают, их четко проинструктировали, что делать резких движений в сторону России не надо, тогда и плюха оттуда не прилетит, а вот с местным населением можно поступать как обычно- мацеревич ведь сказал, что их ждали, чтобы навели свой порядок. а порядок по американски- это обоссаные стены и газоны и удовлетворенные( сами того не желая) местные девушки
      faridg7
    3. WKS Сегодня, 11:42
      Какие гостеприимные поляки на халяву-то, а вдруг Трамп потребует оплаты на содержание войска?
      WKS
      1. 210окв Сегодня, 12:31
        Потребует-заплатят..демократия сейчас дорого стоит..
        Цитата: WKS
        Какие гостеприимные поляки на халяву-то, а вдруг Трамп потребует оплаты на содержание войска?
        210окв
    4. Зяблицев Сегодня, 11:48
      Оголтелая русофобская истерия на Западе сходна с раскруткой пропаганды, что перед 1-й мировой войны в отдельно взятых странах, что перед 2-й мировой там же, далее в пики холодной войны и теперь идут аналогичные процессы, причем уже на современном уровне с использованием тотальных информационных технологий - первая обкатка подобных технологий состоялась в начале 90-х годов, когда на Западе началась активная демонизация сербов, в течении длительного времени слово "серб" упоминалось только в отрицательном контексте на всех уровнях и видах информации, как и сейчас "русский", "Россия",а когда общественное мнение было подготовлено и это уже даже на подсознательном уровне стало вызывать у обывателя негативную реакцию, США и союзники, в центре Европы, на глазах всего "прогрессивного" человечества осуществили варварское уничтожение целого государства! Польша же всегда служила для носителей западных ценностей плацдармом для нападения на Россию, что для Наполеона, что для Гитлера...и все это, в совокупности, не может нас не настораживать! Этот Мацаревич обычная шестерка, но за ним стоят серьезные дядьки, которые вполне могут готовить и вооруженную агрессию против России!
      Зяблицев
      1. Cat Man Null Сегодня, 11:55
        Цитата: Зяблицев
        Оголтелая русофобская истерия на Западе сходна с раскруткой пропаганды, что перед 1-й мировой войны в отдельно взятых странах, что перед 2-й мировой там же...

        - а озеро Байкал похоже на огурец. Ну, и что?

        Цитата: Зяблицев
        но за ним стоят серьезные дядьки, которые вполне могут готовить и вооруженную агрессию против России!

        - только не говорите мне, пожалуйста, что кто-то в Европе (да даже в и Штатах), находясь в здравом уме, готов воевать с РФ
        - РФ - все же не Югославия ни разу, и все это прекрасно понимают.

        А шавки тявкали всегда. Ну, не умеют они ничего больше, кроме как тявкать. И что (опять же)?
        Cat Man Null
        1. Зяблицев Сегодня, 12:20
          Вот видите и Вы, как и большинство, находится в плену иллюзии, что нпадение на Россию, есть самоубийство, поэтому, думаем мы, человек здравомыслящий никогда этого не совершит!Хотя есть примеры нашей истории, когда мы горько расплачивались за эти иллюзии...Уже сейчас более 80% респондентов на Западе главной угрозой своему существованию считают Россию, и любое агрессивное действие своих властей против нас воспримут, как благо, даже не обратив внимание, что при этом им самим грозит уничтожение-такое отрезвление придёт гораздо позже!Во вторых, руководство Запада, что для них исторически характерно, то же находится в мире иллюзий - "региональная держава", "страна-бензоколонка","экономика разорванна в клочья"..., понимаете? Они, как и Наполеон, как и Гитлер, не смотря ни на что отводят на войну с нами три недели, а редкие голоса разума тонут в массовом самомнение, что мощи США и НАТО никакая Россия противостоять не сможет, даже обладая ядерным оружием!
          Зяблицев
          1. Cat Man Null Сегодня, 12:33
            Цитата: Зяблицев
            80% респондентов на Западе главной угрозой своему существованию считают...

            - да плевать на них слюной, на все 80+ процентов
            - главное, чтобы у тех, кто крайнее решение принять может, было четкое понимание: дернетесь - и каюк всем.

            Цитата: Зяблицев
            о вторых, руководство Запада, что для них исторически характерно, то же находится в мире иллюзий - "региональная держава", "страна-бензоколонка","экономика разорванно в клочья"..., понимаете?

            - вот им Путин сейчас и показывает - и про "разорвана", и про "региональная"
            - ИМХО вполне доходчиво указывает на то, что, как Райкин говорил - "товарищ не понима-а-аает"...

            Цитата: Зяблицев
            Они, как и Наполеон, как и Гитлер, не смотря ни на что отводят на войну с нами три недели

            - это кто ж такие глупости говорит?
            - впервые слышу, если честно request
            Cat Man Null
            1. Зяблицев Сегодня, 13:08
              Это метафора западным иллюзиям о легкой победе над Россией! hi
              Зяблицев
          2. sabakina Сегодня, 12:34
            Чёт обмельчали ныне связисты, паникуют. Помню, раньше (в ВОВ) ходили на обрыв связи, зубами зажимали оголённые провода, чтоб связь была. А щас...Эх, Зяблицев Зяблицев...
            sabakina
            1. Зяблицев Сегодня, 13:04
              Здравомыслие не есть паника,а вот шапкозакидательство до добра никогда не дводило...Впрочем,где Вы тут,уважаемый,увидели панику,мне трудно понять,есть лишь на вскидку попытка провести исторические параллели,что то же дело весьма не благодарное... hi

              Да!Респект Вам и уважуха,что во время ВОВ Вы под пулями зжимали кабель зубами обеспечивая связь...
              Зяблицев
              1. sabakina Сегодня, 13:05
                В 41-м у Сталина не было ЯО. Так что аналогия не уместна.
                sabakina
        2. 30 вис Сегодня, 12:24
          Мечтают найти слабое место и уничтожить .. Американцы своих планов не меняют . Шаг за шагом идут к цели .Цель известна .
          30 вис
    5. СТАРПЕР Сегодня, 12:22
      Цитата: Наблюдатель 33
      И американские военные офигели..! laughing "Вот это залет воины... " - подумали американские военные.
      "Мы- то думали едем пиво пить и по восточноевропейским барделям гулять, а тут вон оно чего. Перспективка- то неахти, можно и люлей огрести не подетски..." laughing

      Огребут обязательно...! Вот для инфы на будущее...

      А с поляками разговор будет отдельный.... negative
      И с такими как Cat Man Null , еще отдельней и с пристрастием..!
      СТАРПЕР
      1. bolo Сегодня, 12:58
        Американцы продали ракеты JASSM ER, способные поражать цели глубоко в России и послали танки в Польшу, чтобы поляки не боялись российского ядерного оружия. Русские не глупы не cделают атомную атаку на страну, где крупные силы государствa, которое имеет ядерное оружие или государствa, которое может уничтожить например АЭС России(JASSM ER). В результате, поляки будут активно поддерживать своих восточных соседей в их сопротивлении против России. И мы знаем, как уничтожить российские танки лучше, чем арабы в пустыне. Так что совет для русскиx-даже не пытайтесь напасть на страны Балтии.
        bolo
        1. ТОР2 Сегодня, 13:11
          Цитата: bolo
          Русские не глупы не cделают атомную атаку на страну, где крупные силы государствa, которое имеет ядерное оружие или государствa, которое может уничтожить например АЭС России(JASSM ER).

          Про АЭС это ты хорошо придумал. 4 Чернобыля вам точно горантировано. А дальше будете дружно подыхать от радиации, а ваши друзья быстренько свалят за океан.

          Помимо JASSM они ещё и разные БПЛА придумали, и использовали их успешно. Только вот быстро это чудо техники отлеталось над Крымом. И продвинутые технологии не помогли.
          ТОР2
        2. истопник Сегодня, 13:13
          Цитата: bolo
          ...и послали танки в Польшу, чтобы поляки не боялись российского ядерного оружия...


          Монолог в приёмной психиатра.
          истопник
    6. 79807420129 Сегодня, 12:30
      Поэтому вы, американские военные, находитесь… здесь

      А полякам наплевать,кому задницу лизать,существа без памяти и совести. negative
      79807420129
      1. bolo Сегодня, 13:06
        6 миллионов человек, но когда дело доходит до поляков в том числе было два миллиона поляков. более или менее равное участие Советского Союза и Третьего рейха в убийстве поляков.
        bolo
  2. Tusv Сегодня, 11:33
    Польская демократия в опасности. Не дай бог вменяемы люди к власти придут
    Tusv
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:40
      Tusv Сегодня, 11:33 Новый
      Польская демократия в опасности. Не дай бог вменяемы люди к власти придут


      К сожалению, походу, у пшечни таковых нет. Приходить не кому.
      a.s.zzz888
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:39
    Пшечня зарвалась - дальше уже некуда. Надо бы нам еще пару-тройку полков Искандеров подкинуть к Калининграду. А вот куда поляки будут рассовывать мерикатосные танки, вопрос!
    a.s.zzz888
  4. Spartanez300 Сегодня, 11:40
    Омерзительные жополизы , тошнит от них . Тупые недоумки что не понимают что в случае войны удар будет нанесен по базам НАТО в первую очередь , мирному населению тоже мало не покажется .
    Spartanez300
  5. svp67 Сегодня, 11:41
    В своей приветственной речи Мацеревич напомнил слова погибшего в авиакатастрофе президента Качиньского, заявившего в 2008 г. в Тбилиси о необходимости «противостоять агрессивным планам России», чьи войска «напали на Грузию».
    «Поэтому вы, американские военные, находитесь… здесь», – сделал вывод Мацеревич.
    Этот пан похоже газет не читает, мог бы что то про русских хакеров ввернуть, а так мало того, что старо, так и не актуально, если уже и на Западе признали, что именно Грузия развязала тот конфликт...
    svp67
    1. dauria Сегодня, 12:35
      если уже и на Западе признали, что именно Грузия развязала тот конфликт..


      А в Японии часть населения "признаёт", что русские бомбили Хиросиму. А вообще, пропаганда интересная штука - за 25 лет ( одно поколение) можно "перевоспитать" нацию. Главное- работать с молодёжью. Старого кобеля уже не переучишь.
      dauria
      1. svp67 Сегодня, 12:37
        Цитата: dauria
        А вообще, пропаганда интересная штука - за 25 лет ( одно поколение) можно "перевоспитать" нацию

        Да, успехи такой работы мы сейчас наблюдаем на Украине...
        svp67
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:44
    заявившего в 2008 г. в Тбилиси о необходимости «противостоять агрессивным планам России», чьи войска «напали на Грузию».

    А ведь в итоге международные организации вынуждены были признать, что военные действия начала Грузия. Ну и кто после этого этот министр со словами покойного русофоба? Абсолютное трепло и больной человек о чем говорят его раннее сделанные высказывания. Бедная Восточная Европа, после развала соцлагеря деградировала так быстро, что сейчас кажется, что в этой части планеты и не было нормальных политиков.
    rotmistr60
    1. fif21 Сегодня, 12:26
      Цитата: rotmistr60
      Бедная Восточная Европа

      Бедная Россия -Кудрины, Грефы , Силуановы с Набиулиными тоже уже десятки лет ждут и продают ,продают интересы Русских людей в угоду западу am
      fif21
  7. Мар.Тира Сегодня, 11:45
    До чего же мерзкий всё таки народ в Польше?Забыли твари кто их спас.Теперь оказывается не надо было умирать за них.Ну ни чего,реальность жизни накажет эту страну.Приехала родственница с Польши.Говорит ехала в поезде,в молодой полячкой.Она пошла к проводнице,и попросила переселить от неё русскую.Ну не сволочной народ?
    Мар.Тира
    1. антивирус Сегодня, 11:56
      каждый проживет свою жизнь и умрет своей смертью.И государства тоже умирают.
      антивирус
    2. fif21 Сегодня, 12:23
      Цитата: Мар.Тира
      Она пошла к проводнице,и попросила переселить от неё русскую.

      Выбросить такую надо было из поезда польскую курву , она же воняет! wassat
      fif21
      1. sabakina Сегодня, 12:42
        Цитата: fif21
        Цитата: Мар.Тира
        Она пошла к проводнице,и попросила переселить от неё русскую.

        Выбросить такую надо было из поезда польскую курву , она же воняет! wassat

        Русский пёс Шарик из того, польского танка с номером 102 переворачивается в земле, думая -"На хрена я помогал этим полякам?"
        sabakina
  8. Смог Сегодня, 11:45
    В своей приветственной речи Мацеревич напомнил слова погибшего в авиакатастрофе президента Качиньского
    Не, не мог Мацеревич так сказать- погибшего в авиакатастрофе, не мог! request
    Скорее всего неточности перевода recourse скорее всего было сказано- А теперь, теперь я напомню слова невинно убиенного кровавой рукой Москвы, недавно эксгумированного ...., ну далее по тексту. bully
    Смог
  9. 1536 Сегодня, 11:50
    Фашист фашисту - друг, товарищ и брат! Но конец у этих братьёв один: яд, ковер, керосин и огонь на помойке.
    Пора пересмотреть отношения с Польшей, пора поменять отношение к полякам. Польский народ неоднократно уже был зачинщиком войны в Европе. И сегодня Польша - зона нестабильности, рассадник терроризма, незаконной торговли оружием, людьми, а теперь еще и плацдарм для нападения на Россию. Что сказать: негодяи.
    1536
  10. weksha50 Сегодня, 11:50
    Сумасшедших обычно на вязки берут... Интересно, почему им рот кляпом не затыкают ? Мацеревич давно заслужил...
    weksha50
    1. Cat Man Null Сегодня, 12:18
      Цитата: weksha50
      Сумасшедших обычно на вязки берут...

      - истинно yes

      Цитата: weksha50
      Интересно, почему им рот кляпом не затыкают ?

      - чтобы не задохнулись. Зачем персоналу лишний головняк?

      Цитата: weksha50
      Мацеревич давно заслужил

      - и за что Вы его так невзлюбили, Георгий? Ну, отрабатывает чел свою зарплату, от воплей его, в-общем-то, ни холодно, ни жарко... И овощ бы с ним, нет? laughing
      Cat Man Null
      1. weksha50 Сегодня, 12:22
        Цитата: Cat Man Null
        - и за что Вы его так невзлюбили, Георгий? Ну, отрабатывает чел свою зарплату, от воплей его, в-общем-то, ни холодно, ни жарко... И овощ бы с ним, нет?


        Мне вообще не нравится, когда сумасшедшие во власти находятся... Независимо от национальной и государственной принадлежности... В последнее время складывается впечатление, что весь мир - бар... тьфу, сумасшедший дом...
        weksha50
        1. Cat Man Null Сегодня, 12:27
          Цитата: weksha50
          Мне вообще не нравится, когда сумасшедшие во власти находятся

          - он не сумасшедший
          - а то, что изображает из себя бесноватого, дык ему за это зарплату платят laughing

          Цитата: weksha50
          последнее время складывается впечатление, что весь мир - бар... тьфу, сумасшедший дом...

          - для меня мир начинается с моего дома
          - у меня... гм, относительный порядок
          - счета оплачены, электричество есть, животные выгуляны, накормлены и дрыхнут без задних ног
          - старшая кошка сидит на коленях и бурчит.

          Дурдом, говорите? Не-а, нисколько не похоже, был я в дурдоме - там все совсем не так request
          Cat Man Null
  11. МПК105 Сегодня, 12:00
    Как-то напрягает это всё...Это жжжжжж не спроста...
    МПК105
  12. Stinger Сегодня, 12:06
    Довольно противно смотреть как пшеки стелятся перед янки. Чуть не вылизывают одно место.
    Stinger
    1. fif21 Сегодня, 12:20
      Цитата: Stinger
      Довольно противно смотреть как пшеки стелятся перед янки
      Я видел как они перед нами стелились , да и под Гитлером лежали и под англосаксами. Ничего нового - кроме последствий wassat
      fif21
  13. gg.na Сегодня, 12:11
    Цитата: Мар.Тира
    .Ну не сволочной народ?

    Одним словом твари что с тварей взять... Деградируют и вымрут раз сами себя так низко опустили так их заморыши ещё ниже опустят. А там и до вымирания рукой подать! wink
    gg.na
  14. Рябцев Григорий Евгеньевич Сегодня, 12:14
    Ну, если ты такой патриот пшекии, то будь им до конца! Попробуй полоний на вкус! Открыт полячкой и назван в честь Польши. Гарантирую зашкаливание патриотизма!

    Уважаемые админы! У вас совесть есть? Пожалейте дисплеи посетителей сайта! У меня при одном упоминании об этом козлобородом рвотные позывы начинаются! Всерьез подозреваю, что не у меня одного!
    Рябцев Григорий Евгеньевич
  15. Горный стрелок Сегодня, 12:14
    Пшеки себе заложников "завезли". Чтобы в случае серьезной заварухи за ихними тушками спрятаться. На НАТО не рассчитывают. Почему? Что за пакость они задумали? Уж не Украину ли дербанить, поскольку чувствуют её скорый развал? Издалека заходят, "Гиены Европы".
    Горный стрелок
  16. fif21 Сегодня, 12:18
    Участь малых стран лежать под кем то. Пусть потом не удивляются пшеки когда в угоду дяди Сэма их страна станет безжизненным радиоактивным полем. Матрасные солдаты не спасут свою матрасию находясь в Европе, в случае большого замеса. Чего еще ждем? Ах да 20 года ! hi
    fif21
    1. voyaka uh Сегодня, 12:59
      "Участь малых стран лежать под кем то"///

      А участь больших стран - разделяться на маленькие.
      Участь империй - исчезать. Диалектика истории... fellow
      voyaka uh
  17. ЦУС-ВВС Сегодня, 12:18
    польша сама пригласила к себе в страну иностранную армию,и войны ни какой ненадо гыгы
    ЦУС-ВВС
  18. Aleksandr Сегодня, 12:20
    Объясняю мОцАрЕвИчУ:больше беспокоиться о Краковах и поляках не стоит. тчк
    Aleksandr
  19. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:22
    Марцевич-"я раб НАТО, Польша колония сша, поэтому хозяина и прислали войска, дабы колонии не бунтовали "!
    Изгоняющий либероидов
  20. fif21 Сегодня, 12:35
    Усилить экономические анти санкции против ЕС , увеличить в 2 раза стоимость газа и нефтепродуктов. Навесить люлей Лукашенко за реэкспорт ( ввоз в Россию не более 2/3 урожая Белоруссии ) И 5 "кузькиных матерей " нацелить на Польшу. Пусть срутся wassat
    fif21
  21. МПК105 Сегодня, 12:36
    Позвали и позвали,это их дело,но неприятненько
    МПК105
  22. Васян1971 Сегодня, 12:39
    И вот что характерно! Все самые знаменитые евроинтегратеры, типа Карла12-го, Наполеона, Гитлера, перед тем, как свернуть себе шею в России, первым делом вытаптывали именно поляцкие огороды. А потом еще и неблагодарные русские варвары добавляли, гнавшие на пинках nach Hause пришлых "благодетелей". А вы говорите - небратья наши обожают на граблях прыгать! Да поляки им фору 200%-ю дадут! Вот и очередное попоприключение себе организовывают...
    Васян1971
  23. Василенко Владимир Сегодня, 12:59
    весна только через полтора месяца, а обострение у психов уже в разгаре
    Василенко Владимир
  24. Полундрра Сегодня, 13:04
    Ещё и Александр Григорьевич, туда-же тянется?!
    Наверное на братские государства Чернобыль всё таки повлиял. fool hi
    Полундрра
  25. Ретвизан 8 Сегодня, 13:06
    Поляцкие недоучки из нынешних правящих кругов, если бы знали историю ,то вспомнили бы, как их недолекие предки в свое время тоже заигровали с Гитлером в надежде получить "лакомый кусок пирога "ввиде халявно прирезенных территорий соседних государств! И ведь как все хорошо начало получаться, даже от Чехословакии кусок обломался!
    Только потом самих раздербанили!
    Как у нас говорят "на каждую хитрую ОПУ найдется "...
    А сейчас вам рассказывают, что присутствие иностранных войск это ваше благо!
    Позвольте узнать, а что же тогда в вашем понятии называется аккупацией?!
    Ретвизан 8
  26. prior Сегодня, 13:08
    Польша с приходом американских войск стала ещё более "независима", чем Украина.
    От поляков уже ничего не зависит.
    Быть или не быть Польше, будут теперь решать не в Варшаве и не поляки.
    prior
  27. Berkut24 Сегодня, 13:12
    «Поэтому вы, американские военные, находитесь… здесь»
    ... И каждого американского негра поцеловать в ....
    Berkut24
  28. Fitter65 Сегодня, 13:14
    Мацеревич объяснил, почему американские танки находятся в Польше

    Потому что Польшу теперь оккупируют американские войска-пришедшие из Германии.
    Fitter65

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