Мацеревич объяснил, почему американские танки находятся в Польше

В субботу в польском городе Жагань прошла церемония приветствия военнослужащих американской танковой бригады.По данным польских СМИ, на торжественном мероприятии присутствовали «премьер-министр Польши Беата Шидло, министр обороны Антони Мачеревич, посол США в Варшаве Пол Джонс, а также представители местных властей и военного руководства».В своей приветственной речи Мацеревич напомнил слова погибшего в авиакатастрофе президента Качиньского, заявившего в 2008 г. в Тбилиси о необходимости «противостоять агрессивным планам России», чьи войска «напали на Грузию».– сделал вывод Мацеревич.Напомним, американские подразделения вместе с тяжелой военной техникой прибывают в Польшу в рамках операции «Атлантическая решимость». Военнослужащие танковой бригады пробудут в стране 9 месяцев. Планируется, что их смена должна пройти таким образом, чтобы между ротациями практически не было перерывов, и в стране постоянно находились бы американские военные.