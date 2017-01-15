13:16 15 января

Иракские войска предприняли успешную атаку в восточном Мосуле

Правительственные силы Ирака существенно продвинулись в восточном Мосуле в ходе боев с террористами группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщило агентство Associated Press.

Иракские войска предприняли успешную атаку в восточном Мосуле


«Иракским военным удалось выйти к очередному мосту через реку Тигр. Таким образом, в настоящее время они контролируют на востоке города территорию, прилегающую к трем из пяти мосульских мостов», – говорится в сообщении.


Агентство напоминает, что все мосты в прошлом году были разрушены авиацией западной коалиции с тем, чтобы «ограничить передвижения террористов по Мосулу». При этом американское командование заверяло, что мосты разрушены не полностью и могут быть восстановлены в короткие сроки.

Кроме того, иракские подразделения добились определенных успехов при штурме Мосульского университета (в восточной части города). По данным агентства, «во второй половине дня (в пятницу) армия контролировала уже половину территории этого учебного заведения». За день до этого, под контролем военных находилось лишь около четверти территории.

При этом AP опровергает сообщения других изданий о полном освобождении университета, подчеркивая, что бои на его территории продолжаются.

Использованы фотографии: https://regnum.ru
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Комментарии 16
  1. Мар.Тира Сегодня, 11:56
    Странно?А в другом сообщении говорилось,что мосты взорвали боевики?Кто врёт?К лету я думаю возьмут город?
    Мар.Тира
    1. Зяблицев Сегодня, 11:58
      "Блестящему" военному успеху иракцев послужило видимо то, что игиловцы,просто еще ночью из этого района ушли... laughing
      Зяблицев
      1. g1v2 Сегодня, 12:03
        Похоже черные уже отвели основные силы за реку, оставив только прикрытие из смертников. Им было тяжело перебрасывать подкрепления через реку, тк матрасы работали по мостам. Тч в ближайшее время иракезы и матрасники героически возьмут пустые районы на восточном берегу.
        g1v2
        1. voyaka uh Сегодня, 12:56
          Ага. ИГИЛ начал отступать за реку.
          Университет, вроде, взяли. Почти весь восточный Мосул.
          voyaka uh
          1. cniza Сегодня, 13:13
            При этом американское командование заверяло, что мосты разрушены не полностью и могут быть восстановлены в короткие сроки.


            Вот пусть США и восстановит за свой счёт , а то что значит разрушены не полностью ? это как на половину беременная.
            cniza
      2. svp67 Сегодня, 12:04
        Цитата: Зяблицев
        Просто игиловцы,наверное, еще ночью из этого района ушли...

        Не исключено, так как любая водная преграда является хорошей оборонительной позицией...
        svp67
      3. faridg7 Сегодня, 12:08
        Ну возможно, да и америкосы видно хватку ослабили- не до игила им сейчас.
        faridg7
      4. Ныробский Сегодня, 13:04
        Цитата: Зяблицев
        "Блестящему" военному успеху иракцев послужило видимо то, что игиловцы,просто еще ночью из этого района ушли... laughing

        А так же то, что американская коалиция приняла решение о приостановке своего участия в операциях до весны. А то бы уже прилетели совершать традиционные "ошибки" и окучили союзников ракетно-бомбовыми ударами, за слишком явные успехи в борьбе с террористами, а не за её имитацию.
        Ныробский
    2. rotmistr60 Сегодня, 12:02
      Нет, американцы сами и раздолбали, чтобы потом были причины для оправдания затянувшейся операции. Военные эксперты говорят, что операция по освобождению продлится еще ни один месяц. А американцам сейчас торопиться некуда (выборы закончились давно), да и воевать чужими руками (телами) сподручно.
      rotmistr60
    3. svp67 Сегодня, 12:06
      Цитата: Мар.Тира
      Странно?А в другом сообщении говорилось,что мосты взорвали боевики?Кто врёт?

      Да как то странно самому себе трудности при передвижении создавать, так что думаю уничтожение мостов - заслуга коалиции...
      Цитата: Мар.Тира
      К лету я думаю возьмут город?

      Может и ранее, тут же как "звезды лягут..."
      svp67
      1. BlackMokona Сегодня, 12:29
        Просто коалиция наступает по обоим сторонам реки и им мосты не нужны вообще.
        BlackMokona
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:28
    Сейчас на помощь иракской армии придут американские советники, и,быстро сдадут весь Масул назад игиловцам!
    Изгоняющий либероидов
  3. МПК105 Сегодня, 12:33
    Рано или поздно возьмут.
    МПК105
    1. alexmach Сегодня, 13:08
      И вот мне почему-то кажется что скорее рано чем поздно. Пальцем в небо сидя на диване: вероятнее всего где-то через месяц объявят о завершении.
      alexmach
  4. prior Сегодня, 13:11
    За успешной атакой вполне может последовать успешное отступление.
    prior
  5. Masya Masya Сегодня, 13:11
    При этом AP опровергает сообщения других изданий о полном освобождении университета, подчеркивая, что бои на его территории продолжаются.

    Информация, так сказать, противоречивая....
    Masya Masya

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