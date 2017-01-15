Иракские войска предприняли успешную атаку в восточном Мосуле

Правительственные силы Ирака существенно продвинулись в восточном Мосуле в ходе боев с террористами группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщило агентство Associated Press.«Иракским военным удалось выйти к очередному мосту через реку Тигр. Таким образом, в настоящее время они контролируют на востоке города территорию, прилегающую к трем из пяти мосульских мостов», – говорится в сообщении.Агентство напоминает, что все мосты в прошлом году были разрушены авиацией западной коалиции с тем, чтобы «ограничить передвижения террористов по Мосулу». При этом американское командование заверяло, что мосты разрушены не полностью и могут быть восстановлены в короткие сроки.Кроме того, иракские подразделения добились определенных успехов при штурме Мосульского университета (в восточной части города). По данным агентства, «во второй половине дня (в пятницу) армия контролировала уже половину территории этого учебного заведения». За день до этого, под контролем военных находилось лишь около четверти территории.При этом AP опровергает сообщения других изданий о полном освобождении университета, подчеркивая, что бои на его территории продолжаются.