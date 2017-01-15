13:15 15 января

В Чечне задержан особо опасный террорист

В Чеченской республике задержан особо опасный террорист из банды, чью деятельность координировалась из Сирии боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ). Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

В Чечне задержан особо опасный террорист


«В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади "Минутка" во дворе торгового центра "Орбита". Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их сторону гранату. Дацаева удалось взять живым», – рассказал Кадыров.


По его словам, задержанный входил в состав банды, деятельность которой курировали боевики ИГ, находящиеся в Сирии.

Кадыров сообщил также, что в субботу «в Нальчике задержаны еще два террориста из этой же группы, пытавшиеся покинуть пределы Северного Кавказа». В настоящее время их везут в Грозный.

«На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников», – добавил глава Чечни.

Он отметил также, что Дацаев уже дает показания, «называет фамилии, источники приобретения оружия».

«Это подтверждает известную оперативникам информацию. Дацаев осенью 2016 года убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева», – уточнил Кадыров, добавив, что приказ о совершении преступления задержанный получил от боевиков ИГ.

Использованы фотографии: https://www.vesti.ru
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Комментарии 15
  1. Петр1 Сегодня, 12:33
    Кадыров конечно говорит порой мерзкие вещи,но свое дело в Чечне делает. Мозгов бы ему побольше бог бы подарил.
    Петр1
    1. 79807420129 Сегодня, 12:43
      Цитата: Петр1
      ,но свое дело в Чечне делает.

      Вот для того и находится на Южном форпосту России. yes
      79807420129
      1. Zibelew Сегодня, 12:58
        Ну вот и Кадыров поймал покемона.
        Zibelew
        1. cniza Сегодня, 13:09
          Цитата: Петр1
          Кадыров конечно говорит порой мерзкие вещи,но свое дело в Чечне делает. Мозгов бы ему побольше бог бы подарил.


          Он работает нормально и не глупее многих губернаторов.
          cniza
    2. Наблюдатель 33 Сегодня, 12:46
      Цитата: Петр1
      Кадыров конечно говорит порой мерзкие вещи

      Горячий, кавказский парень- заносит. Проще говоря "базар фильтровать" не умеет. Не политик он, но может оно и к лучшему.
      Наблюдатель 33
      1. RUSIVAN Сегодня, 12:59
        Военный не должен базарить,военный должен делать дело молча и с отличным результатом...а Кадыров не политик,вы правы,он военный.
        RUSIVAN
  2. 210окв Сегодня, 12:34
    А вот это интересно-живьем взяли..Гурий там что,уже не обещают..?Что бы мы не говорили,в Чечне реально борются с этой заразой,в отличие от соседей в Дагестане..
    210окв
    1. DV69 Сегодня, 12:43
      Гурий они "мясу" обещают. Лидеры, когда их устанавливают, как правило, сопротивления не оказывают.
      DV69
  3. МПК105 Сегодня, 12:39
    Да чтоб денег побольше дали пастуха поймали,мол,смотрите-мы с террором боремся тут...
    МПК105
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:39
    А почему в Чечне террористами занемается полиция, а не ФСБ? "Задержанных доставили в полицию "-что там вообще творится? Не выпустят ли потом часть боевиков на подписку? ??
    Изгоняющий либероидов
  5. МПК105 Сегодня, 12:46
    Потому и занимается полиция местная,а то чекисты ещё не тех схватят laughing
    МПК105
    1. rotmistr60 Сегодня, 13:02
      МПК105

      Два комментария - две полных глупости. И это только сегодня зарегистрировался, а что будет дальше?
      rotmistr60
  6. Havoc Сегодня, 12:51
    «На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников», – добавил глава Чечни.

    Меня больше шокировала эта цифра, почти два взвода, это только одна банда и всего скорее не последняя.
    Havoc
  7. Masya Masya Сегодня, 13:00
    «На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников», – добавил глава Чечни.

    Четвертовать, колесовать и на кол посадить... am злая я сегодня... feel
    Masya Masya
  8. МПК105 Сегодня, 13:01
    А думается,что это они просто деньги федеральные делят-кто сильнее-борец с мировым злом,кто слабее-террористы и шайтаны.
    МПК105

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