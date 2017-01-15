В Чечне задержан особо опасный террорист

В Чеченской республике задержан особо опасный террорист из банды, чью деятельность координировалась из Сирии боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ). Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.«В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади "Минутка" во дворе торгового центра "Орбита". Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их сторону гранату. Дацаева удалось взять живым», – рассказал Кадыров.По его словам, задержанный входил в состав банды, деятельность которой курировали боевики ИГ, находящиеся в Сирии.Кадыров сообщил также, что в субботу «в Нальчике задержаны еще два террориста из этой же группы, пытавшиеся покинуть пределы Северного Кавказа». В настоящее время их везут в Грозный.«На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников», – добавил глава Чечни.Он отметил также, что Дацаев уже дает показания, «называет фамилии, источники приобретения оружия».«Это подтверждает известную оперативникам информацию. Дацаев осенью 2016 года убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева», – уточнил Кадыров, добавив, что приказ о совершении преступления задержанный получил от боевиков ИГ.