В Чечне задержан особо опасный террорист
В Чеченской республике задержан особо опасный террорист из банды, чью деятельность координировалась из Сирии боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ). Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
«В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади "Минутка" во дворе торгового центра "Орбита". Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их сторону гранату. Дацаева удалось взять живым», – рассказал Кадыров.
По его словам, задержанный входил в состав банды, деятельность которой курировали боевики ИГ, находящиеся в Сирии.
Кадыров сообщил также, что в субботу «в Нальчике задержаны еще два террориста из этой же группы, пытавшиеся покинуть пределы Северного Кавказа». В настоящее время их везут в Грозный.
«На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников», – добавил глава Чечни.
Он отметил также, что Дацаев уже дает показания, «называет фамилии, источники приобретения оружия».
«Это подтверждает известную оперативникам информацию. Дацаев осенью 2016 года убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева», – уточнил Кадыров, добавив, что приказ о совершении преступления задержанный получил от боевиков ИГ.
«В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади "Минутка" во дворе торгового центра "Орбита". Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их сторону гранату. Дацаева удалось взять живым», – рассказал Кадыров.
По его словам, задержанный входил в состав банды, деятельность которой курировали боевики ИГ, находящиеся в Сирии.
Кадыров сообщил также, что в субботу «в Нальчике задержаны еще два террориста из этой же группы, пытавшиеся покинуть пределы Северного Кавказа». В настоящее время их везут в Грозный.
«На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников», – добавил глава Чечни.
Он отметил также, что Дацаев уже дает показания, «называет фамилии, источники приобретения оружия».
«Это подтверждает известную оперативникам информацию. Дацаев осенью 2016 года убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева», – уточнил Кадыров, добавив, что приказ о совершении преступления задержанный получил от боевиков ИГ.
Использованы фотографии: https://www.vesti.ru