Проект пистолета-пулемета Л.Н. Номара



Общее строение пистолета-пулемета, чертеж из патента



Схема автоматики оружия, чертеж из патента



Затвор и взаимодействующие с ним пружины, чертеж из патента



Затвор пистолета-пулемета, чертеж из патента



Магазин для пистолета Colt M1911, аналогичный использованному в проекте пистолета-пулемета. Фото Forgottenweapons.com

По материалам:

https://google.ru/patents/US2167672

https://google.ru/patents/US2066361

В середине тридцатых годов изобретатель Луис Нолан Номар предложил оригинальную конструкцию магазина-приклада увеличенной емкости, пригодного для использования с существующими пистолетами Colt M1911. Внутри крупного и достаточно тяжелого устройства помещалось четыре десятка патронов, что давало стрелку определенные преимущества. Тем не менее, магазины конструкции Номара не заинтересовали потенциальных заказчиков. Вскоре изобретатель предложил новый вариант использования необычного магазина. Теперь его следовало эксплуатировать в качестве штатной системы боепитания перспективного пистолета-пулемета, так же разработанного Л.Н. Номаром.По имеющимся данным, пистолет-пулемет Л.Н. Номара не изготавливался и не испытывался. В июле 1937 года конструктор подал заявку на получение патента. Американский патент за номером US 2167672 был выдан в августе 39-го. По ряду понятных причин, оригинальный проект не смог заинтересовать потенциальных заказчиков в лице армий или силовых структур тех или иных стран, из-за чего так и остался на бумаге. В настоящее время оригинальный образец стрелкового оружия можно увидеть только на чертежах, прилагающихся к патенту. Сведения о сборке опытного оружия отсутствуют – вряд ли такое оружие существовало и поэтому не могло сохраниться в музеях или частных коллекциях.В основе проекта Л.Н. Номара лежали несколько оригинальных идей, затрагивавших компоновку и эксплуатационные особенности оружия. Итогом проекта должны были стать необычный внешний вид изделия и не менее оригинальные принципы работы. Примечательно, что оригинальными были как методы работы автоматики оружия и взаимодействия ее деталей, так и система боепитания. Нельзя не отметить, что предложенный пистолет-пулемет мог выглядеть переусложненным, а такие особенности проекта вряд ли должны были положительным образом сказаться на его перспективах.Новым проектом предлагалось создание оружия, внешне походившего на увеличенный пистолет традиционной компоновки. Пистолет-пулемет должен был получить сравнительно длинный ствол с развитым оребрением для охлаждения, подствольную трубку с креплениями для подвижного цевья и пару тяг, доходящих до ствольной коробки. Последняя должна была иметь необычную форму с выступающими боковыми агрегатами. Снизу к ствольной коробке предлагалось присоединять неотъемный магазин увеличенной емкости конструкции Номара. Верхняя часть магазина выполняла функции пистолетной рукояти, а нижнюю можно было использовать в качестве приклада, отличающегося необычной эргономикой. Автоматика должна была основываться на принципах свободного затвора.Одним из основных агрегатов оружия, предназначенным для монтажа прочих деталей, была ствольная коробка, состоящая из двух основных частей. Использовался крупный верхний агрегат сложной формы, большая часть которого имела овальное сечение. На передней стенке коробки имелась трубчатая втулка с внутренней резьбой, предназначенная для закрепления ствола. По бокам от втулки в стенке имелось два небольших отверстия. Полукруглый верхний кожух располагался в задней части ствольной коробки. Между втулкой и кожухом имелось крупное окно, использовавшееся для выброса гильз. Характерной особенностью ствольной коробки конструкции Л.Н. Номара было наличие двух боковых цилиндрических объемов. В них предлагалось поместить часть устройств автоматики и средства перезарядки. С основным объемом коробки боковые полости соединялись длинными проточками. Задний торец коробки прикрывался крышкой, закрепленной винтом. Для обслуживания крышка могла сниматься.Нижняя деталь ствольной коробки должна была соединять все основные агрегаты оружия. Спереди к ней присоединялась опорная трубка цевья, за которой располагалась защитная скоба спускового крючка. Последняя конструктивно объединялась с верхней частью корпуса магазина. Задняя часть нижней детали ствольной коробки вмещала элементы ударно-спускового механизма, в том числе предохранитель.Центральный объем верхнего агрегата ствольной коробки предназначался для установки затвора. По-видимому, исходя из соображений сокращения размеров оружия за счет уменьшения отдельных ее деталей, изобретатель предложил необычную конструкцию затвора и автоматики. Собственно затвор представлял собой массивную деталь сложной формы. Его основной блок был выполнен в виде параллелепипеда со скругленными верхними ребрами, внутренним каналом и передним отверстием для ударника, а также несколькими другими прорезями и канавками для установки дополнительных деталей. В частности, верхняя передняя часть затвора имела нишу для установки качающегося выбрасывателя. В передней части затвора проектом предусматривалось наличие двух боковых тонких горизонтальных элементов, на которых должны были располагаться трубки для взаимодействия с пружинами автоматики. Трубчатые агрегаты затвора предлагалось размещать в боковых объемах ствольной коробки.Пистолет-пулемет должен был оснащаться ударником достаточно простой конструкции. Для взаимодействия с капсюлем патрона предлагалась деталь цилиндрической формы с коническим бойком на переднем торце и глубоким каналом в задней части. Внизу на ударнике предусматривался зубец для контакта с шепталом. При сборке оружия во внутренний канал затвора следовало помещать небольшую витую пружину, затем ударник и крупную боевую пружину. Задняя крышка затвора, взаимодействовавшая с боевой пружиной, имела стержень-направляющую пружины.Откатываться затвор должен был за счет энергии выстрела. Его возвращение в исходное положение предлагалось осуществлять при помощи двух одинаковых возвратных пружин. В боковых отсеках ствольной коробки предлагалось устанавливать две продольные трубки, на которые надевались возвратные пружины. Задний торец пружины упирался в крышку коробки, передний – в боковую трубку затвора. Передняя половина трубчатой направляющей имела продольные прорези в верхней и нижней части, через которые предлагалось проводить штифт «ручного привода» трубок.Л.Н. Номар предложил оригинальную систему ручной перезарядки оружия. С трубками затвора при помощи двух небольших штифтов соединялись два горизонтально расположенных стержня-толкателя. Стержни находились внутри трубчатых направляющих возвратных пружин, а их передние части выводились наружу через отверстия в передней стенке ствольной коробки. Непосредственно за цевьем стержни соединялись с упорной пластиной большой ширины, имевшей отверстие в центральной части. Перемещение пластины и стержней позволяло готовить автоматику к выстрелу.При помощи центрального отверстия пластина системы перезарядки должна была надеваться на продольную подствольную трубку, служившую основанием для подвижного цевья. Последнее должно было иметь цилиндрическую форму с сужениями в передней и задней частью, а также центральный сквозной канал, верхнюю канавку для ствола и другие полости для соединения с прочими деталями. В боках подствольной трубки имелись продольные отверстия, через которые должны были проходить крепления цевья. Его предлагалось соединять с подпружиненным поршнем, находящимся внутри трубки. При помощи пружины цевье должно было удерживаться в крайнем переднем положении или возвращаться в него после нажатия.Пистолет-пулемет получил ударно-спусковой механизм ударникового типа. Собственно ударник помещался внутри затвора и сзади подпирался боевой пружиной. Позади корпуса магазина находилось подвижное шептало, при помощи которого ударник должен был удерживаться во взведенном положении. Там же, в нижнем агрегате ствольной коробки, помещался рычажок предохранителя, блокирующий работу УСМ. Управлять предохранителем предлагалось при помощи подвижной клавиши на заднем торце оружия.Вместе с некоторыми новыми оригинальными идеями Л.Н. Номар решил использовать в своем проекте пистолета-пулемета магазин уже предложенной конструкции. При этом потребовались некоторые незначительные доработки, направленные на правильную совместную работу механизмов. Основой магазина был корпус характерной формы, верхняя часть которого должна была выполнять функции пистолетной рукояти. Вдоль нижней стенки корпуса должна была проходить изогнутая направляющая-обойма, предназначенная для удержания пистолетных патронов. Выше направляющей в корпусе помещались несколько барабанов, роликов и иные механизмы.Перемещение патронов по продолговатой обойме в направлении оружия должно было осуществляться при помощи металлической цепи из звеньев особой формы, оснащенной толкателем. Цепь предлагалось сматывать со специального барабана при помощи системы из наматывающего барабана, роликов и троса. Источником энергии в такой системе служила сжатая часовая пружина. Для подготовки магазина к работе предлагалось использовать рукоятку на боковой поверхности и крышку в задней стенке. В варианте магазина для пистолета M1911 магазин конструкции Л.Н. Номара позволял увеличить боекомплект до 40 патронов. В случае с пистолетом-пулеметом, очевидно, должна была использоваться система схожей емкости. При этом точные параметры магазина, прежде всего, зависели от типа патрона.В приложенных к патенту чертежах не указан тип используемых прицельных приспособлений. Вероятно, серийные пистолеты-пулеметы могли бы комплектоваться открытыми механическими прицелами и мушками на дульной части ствола. Для удобства использования оружия пистолетная рукоять, совмещенная с корпусом магазина, могла получать боковые накладки. Заднюю часть магазина можно было оснастить затыльником для упора оружия в плечо, однако форма оружия вряд ли позволила бы использовать приклад традиционным способом. Также изделие следовало комплектовать парой антабок для ремня.Имея необычную конструкцию, пистолет-пулемет Номара должен был отличаться принципами работы и обслуживания. Для снаряжения магазина стрелок должен был взвести пружину несколькими оборотами рукоятки ее привода, после чего требовалось открыть крышку магазина и поместить внутрь него необходимое количество патронов. Затем крышка закрывалась, а связанные с пружиной барабаны должны были сниматься с блокировки, что позволяло им протолкнуть боеприпасы в направлении оружия.Взведение выполнялось путем энергичной подачи цевья назад. Сжимая собственную пружину, цевье должно было давить на пластину и стержни перезарядки. Те, в свою очередь, заставляли сдвигаться назад боковые трубки затвора, сжимавшие возвратные пружины. Находясь в крайнем заднем положении, затвор открывал нижнее окно для подачи патронов, и новый боеприпас поднимался на линию досылания. Кроме того, в этот момент ударник должен был фиксироваться шепталом. При возвращении цевья в переднее положение затвор тоже уходил вперед, досылая патрон. Ударник, в свою очередь, оставался заблокированным.Запирание ствола не использовалось: затвор удерживался на своем месте только силой двух возвратных пружин, находящихся по бокам от него. Далее следовало сдвинуть клавишу предохранителя, разблокировав УСМ, что позволяло произвести выстрел.При нажатии на спусковой крючок происходил поворот шептала, из-за чего ударник освобождался и под действием боевой пружины был по капсюлю. Импульс отдачи при выстреле должен был толкать затвор назад, что давало старт циклу перезарядки. Уходя назад, затвор при помощи выбрасывателя вытаскивал гильзу из патрона и затем выводил ее за пределы ствольной коробки. Процесс автоматической перезарядки под действием отдачи был аналогичен процедурам, происходящим при подготовке к стрельбе. Единственная разница двух процессов заключалась в неподвижности цевья: во время стрельбы оно не должно было перемещаться, хотя упорная пластина позади него, жестко соединенная с двумя продольными стержнями, могла перемещаться назад и вперед.Проект перспективного пистолета-пулемета оригинальной конструкции был разработан Луисом Ноланом Номаром в 1937 году. В дальнейшем изобретение стало темой патента. Получение официального документа фактически стало самым большим достижением оригинальной разработки. Потенциальные заказчики не заинтересовались таким оружием, из-за чего оно осталось только в виде чертежей. В то время уже существовало значительное количество иных пистолетов-пулеметов, отличавшихся простотой конструкции и эксплуатации. Пистолет-пулемет Номара был необычным и оригинальным, но при этом слишком сложным и неудобным в эксплуатации. Как следствие, он вряд ли смог бы составить конкуренцию другому оружию своего класса, присутствующему на рынке.Тем не менее, конструктор не отказался от продолжения работ. Вскоре на основе идей, предложенных в проекте пистолета-пулемета, Л.Н. Номар разработал оригинальную конструкцию магазинной винтовки с увеличенным боекомплектом. Как и предыдущие системы этого конструктора, новое оружие не обошлось без массы смелых идей и решений. К примеру, оригинальный магазин увеличенной емкости был переработан с применением новых необычных деталей. Как и пистолет-пулемет, винтовка Номара достойна отдельного рассмотрения.