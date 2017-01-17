03:25 18 января

Лучшие многозарядные гладкоствольные ружья 12-калибра (часть 1)

В настоящее время многозарядные гладкоствольные ружья являются одним из самых популярных типов гражданского оружия на мировом рынке. Плюсы такого оружия вполне очевидны: оно позволяет стрелять быстрее, не отрывая приклад от плеча и не сбивая наводку. Это особенно ценно во время охоты, причем как на птиц, так и на зверей, а также дает возможность эффективной самообороны. Многозарядное гладкоствольное оружие обладает хорошей скорострельностью, которая превышает скорострельность ружей с ручной перезарядкой, что может иметь очень большое значение в некоторых ситуациях. Гладкоствольные многозарядные ружья по праву признаются эффективным оружием для охоты, самообороны и охраны правопорядка.

Сегодня многие владельцы оружия отдают свое предпочтение 12-му калибру, который удачно сочетает в себе небольшую цену на боеприпасы и очень большое разнообразие доступных патронов: картечь, дробь, пуля, патроны нелетального действия, сигнальный и даже электрошоковый патрон. Часто ружья 12-го калибра приобретаются в качестве универсального оружия, с которым можно отправиться на охоту на птицу и зверя, защитить дом от незваных гостей, а также попрактиковаться в стрельбе, например, по тарелкам.

12-й калибр очень востребован охотниками. Он подходит для охоты на кабана, птицу (фазан, утка), а также некрупных лесных животных. Опытные охотники называют 12-й калибр универсальным. Но для охоты на крупных хищников использовать его не рекомендуют, даже с самыми мощными патронами. По своей природе хищные животные менее восприимчивы к повреждениям, а в случае «смазанного» попадания по зверю охотник сам может легко превратиться в добычу. При использовании дроби дистанция стрельбы из ружей 12-го калибра не превышает 50 метров, что необходимо иметь в виду, подкрадываясь к добыче. Определить расстояние до цели охотнику может помочь не только развитый глазомер, но и современные устройства, к примеру, лазерный дальномер, который при желании можно установить на свое ружье.


Лучшие многозарядные гладкоствольные ружья 12-калибра (часть 1)
Патроны 12-калибра к Benelli M4


В силовых структурах и армии гладкоствольные ружья часто считают вторичным видом вооружений, ставя на первое место нарезные карабины и винтовки. Первые многозарядные гладкоствольные ружья появились только в конце XIX века — это были модели, оснащенные подствольным трубчатым магазином. Их перезарядка осуществлялась подвижным цевьем (помповые ружья) или с помощью «скобы Генри». Подобное оружие достаточно успешно применялось американской армией в войнах с Испанией и Мексикой, но лучше всего гладкоствольные многозарядные ружья показали себя во время уличных боев и траншейных сражений в годы Первой мировой войны. Всего один выстрел картечью или крупной дробью мог сразить сразу нескольких человека, по некоторым данным Германия даже требовала запрещения этого «варварского оружия массового уничтожения». Позднее гладкоствольные многозарядные ружья часто использовались во время военных конфликтов, они до сих пор остаются на вооружении силовых структур многих государств мира.

Современные гладкоствольные самозарядные ружья главным образом используют принцип отвода пороховых газов. Это позволяет сделать подобное оружие более надежным. При этом самозарядные ружья часто создаются на базе помповых моделей. Здесь всего-то необходимо установить газовый двигатель, который заменит собой руку стрелка. Вся остальная конструкция остается неизменной. К примеру, в нашей стране на базе помпового ружья МР133 было создано самозарядное ружье МР153, в котором был использован кольцевой газовый поршень, он скользит по магазину ружья, как по направляющей. Имеется на МР153 и автоматический газовый регулятор, который также является непременным атрибутом современных самозарядных ружей, которые позволяют автоматике свободно работать при разной мощности используемых стрелком патронов.

Лучшие многозарядные гладкоствольные ружья 12-калибра (часть 1)


Особую популярность гладкоствольные ружья приобрели на гражданском рынке огнестрельного оружия. Надежные и недорогие, но при этом достаточно мощные, они оказались пригодны для многих целей. Даже несмотря на постепенное снижение цен на винтовки, гладкоствольные магазинные ружья остаются востребованными во многих странах мира. При этом для всех массовых моделей такого оружия на рынке можно найти огромное количество различных аксессуаров, которые помогают значительно расширить возможности оружия, а при необходимости улучшить и его эргономику. При этом некоторые модели гладкоствольных ружей изначально оснащены всем необходимым набором аксессуаров, такое оружие называется тактическим. Покупателю часто остается лишь установить на ружье тактический фонарь, лазерный целеуказатель или прицел (если в их установке имеется необходимость).

Информационный портал tactical-life.com сделал подборку, в которую включил 12 тактических ружей 12-го калибра. Это оружие не нуждается в какой-либо доработке или дополнительном обвесе, даже в базовой комплектации оно удовлетворяет большинству запросов потенциальных покупателей. Все представленные в данном рейтинге модели доступны на гражданском рынке огнестрельного оружия, их можно свободно приобрести во многих странах мира. Стоимость моделей указана для США, использованы рекомендованные производителем цены.

Benelli M4

Benelli M4 — это первое самозарядное ружье данной итальянской компании, оснащенное газоотводной автоматикой. Конструкционная оригинальность и новизна модели были подтверждены международным патентом. Гладкоствольное ружье 12-го калибра оснащено плоской мушкой с намушником, а также диоптрическим регулируемым прицелом. Канал ствола ружья Benelli M4 хромирован, а наружная поверхность фосфатирована. По набору своих тактико-технических характеристик, а также по надежности и качеству используемых материалов M4 является одним из лучших дробовиков в мире на данный момент времени. Неслучайно с 1998 года данное оружие находится на вооружении Корпуса морской пехоты США и отряда «Морские котики».

Лучшие многозарядные гладкоствольные ружья 12-калибра (часть 1)


Полуавтоматический дробовик Benelli M4 используется и в американской полиции, а также спецподразделениях и силовых структурах многих стран мир. Производитель предлагает разные модели M4, к примеру, ружье, оснащенное пистолетной рукояткой, что упрощает управление оружием, а также повышает универсальность оружия. Доступна также версия с пистолетной рукояткой и телескопическим прикладом, который складывается нажатием на одну кнопку и позволяет стрелку менять размер ружья, уменьшая его на 13 сантиметров. Помимо всего прочего, на ствольной коробке оружия расположена планка Пикатинни, с помощью которой на него могут быть установлены различные типы прицелов.

Характеристики Benelli M4: ствол — 470 мм, общая длина — 1010 мм, масса — до 3,8 кг, перезарядка — полуавтоматическая, за счет отвода пороховых газов из канала ствола, емкость магазина — 6 патронов +1 патрон в стволе. Патронник — 76 мм. Цена — от 2 000 долларов.

Beretta 1301 Tactical

Самозарядное гладкоствольное ружье Beretta 1301 Tactical первоначально предназначалось для использования военными и силовыми структурами в качестве тактического оружия. На гражданском рынке данная модель была представлена в качестве оружия, обладающего высокой скоростью перезарядки. Оно предназначено для вооружения охранных организаций, а также для целей самообороны и защиты частной собственности от непрошеных гостей. Также данное ружье может быть эффективно использовано для охоты и динамических дисциплин спортивной стрельбы.

Лучшие многозарядные гладкоствольные ружья 12-калибра (часть 1)


Специалисты называют Beretta 1301 одним из самых скорострельных ружей на планете. Производитель отмечает, что фирменная система отвода пороховых газов работает сразу на 36% быстрее, чем системы других брендов. Несмотря на отсутствие у модели пистолетной рукоятки оружие считается очень удобным за счет очень широкого цевья (на всю длину подствольного магазина) и особой формы приклада. Все основные элементы управления оружием (кнопка остановки затвора, кнопка предохранителя в передней части спусковой скобы и рукоятка взведения) были спроектированы увеличенными — для более комфортного использования ружья. Штатные прицельные приспособления состоят из мушки и съемного апертурного целика. Дополнительные могут быть представлены разнообразными прицелами, в том числе коллиматорными, которые устанавливаются на направляющую типа Пикатинни, находящуюся на верхней части ствольной коробки.

Характеристики Beretta 1301 Tactical: ствол — 470 мм; общая длина — 960 мм; вес — 2,91 кг; перезарядка — полуавтоматическая, за счет отвода пороховых газов из канала ствола; емкость магазина — 4 патрона +1 патрон в стволе, Патронник — 76 мм. Цена — 1075 долларов.

CZ 612 HC-P

Сегодня CZ 612 HC-P — это одна из самых доступных моделей гладкоствольных тактических ружей. Оно создано североамериканским филиалом чешской группы компаний CZ. По заверениям компании-производителя, данная модель гладкоствольного оружия не уступает по своим характеристикам более дорогим аналогам известных в мире брендов. Внешне CZ 612 HC-P чем-то напоминает Benelli M4, но обладает помповым механизмом перезарядки. Модель CZ-612 HC-P («Horde Control — Pump») представляет собой недорогой тактический помповый дробовик 12-го калибра, который входит в состав линейки CZ 612 (последняя модель на данный момент). Под брендом CZ 612 в США продается линейка гладкоствольных ружей 12-го калибра с патронником «Magnum» (76 мм).

Лучшие многозарядные гладкоствольные ружья 12-калибра (часть 1)


Производитель оружия, американский филиал компании Ceska Zbrojovka, очень оригинально преподнес модель CZ 612 HC-P в момент выхода на рынок. Ружье позиционируется как готовое решение на случай возможного зомби-апокалипсиса. А само название Horde Control — Pump расшифровывается буквально, как «помповое ружье для контроля толпы».

Характеристики: ствол — 508 мм, общая длина — 1000 мм, масса — 2,9 кг, перезарядка — ручная, движением цевья, емкость магазина — 4 патрона +1 патрон в стволе. Цена — 369 долларов.

EAA MKA 1919 MATCH

Гладкоствольные ружья EAA MKA 1919 Match изначально создавались для участников стрелковых соревнований 3-Gun (пистолет, ружье и карабин). Данная модель выполнена в стилистике знаменитой штурмовой винтовки M16, во многом повторяя ее элементы. Ружье EAA MKA 1919 Match обладает магазинным питанием, а также газоотводной системой перезарядки, которая вмонтирована в классическое цевье винтовки M16. Также стрелку доступны дублированные элементы управления, что позволяет ему с одинаковым удобством вести огонь с любого плеча.

Лучшие многозарядные гладкоствольные ружья 12-калибра (часть 1)


Характеристики: ствол — 470 мм; общая длина — 1000 мм; масса — 3,8 кг; перезарядка — полуавтоматическая, за счет отвода пороховых газов из канала ствола; емкость магазина — 5+1 (10+1) патронов. Цена — от 699 долларов.

US109T или Сайга-12

В рейтинг, составленный американским интернет-порталом tactical-life.com, попал и российский представитель. Правда, в американской обертке. Речь идет о гладкоствольном ружье US109T, которое выпускается американской компанией Kalashnikov USA. В базовой комплектации данное ружье оснащается эргономичной пистолетной рукояткой, телескопическим прикладом и дульным тормозом. Наиболее близкий российский аналог — это Сайга 12 исполнение 340, основным предназначением данного российского ружья является спортивная стрельба. Как и модель US109T, отечественная «Сайга» обладает телескопическим прикладом, эффективным дульным тормозом-компенсатором и пистолетной рукояткой.

Лучшие многозарядные гладкоствольные ружья 12-калибра (часть 1)


Внешне модели напоминают автомат Калашникова, так как, как и все ружья серии «Сайга», базируются на проверенной временем конструкции АК. При этом в них используется газоотводная автоматика и запирание ствола поворотным затвором. Питание ружей осуществляется из отъемных коробчатых магазинов. В российской версии доступны магазины на 8 и 10 патронов.

Характеристики: длина ствола — 463 мм, общая длина — 1016 мм. Масса — 3,7 кг. Перезарядка — полуавтоматическая, за счет отвода пороховых газов из канала ствола. Емкость магазина 10 патронов +1 патрон в стволе. Цена — от 999 долларов.

FN P-12

FN P-12 — это помповый дробовик, котрый был создан американским отделение компании Fabrique Nationale. Это тактическое ружье с минимальным обвесом, оно было выпущено в классическом стиле компании FN — максимальная надежность и производительность, которые уживаются с непритязательным внешним видом. Ружье не имеет пистолетной рукоятки и какого-либо тактического обвеса, но предназначено для вооружения солдат и сотрудников полиции, которым в первую очередь интересна выносливость и максимально возможная надежность оружия. Хромированный ствол, специальное антикоррозийное покрытие и алюминиевая ствольная коробка FN P-12 позволяют стрелку уделять минимум своего времени на смазку и чистку оружия. Ружье оснащено оптоволоконным прицелом-мушкой, а также съемным металлическим прицелом-целиком. Оружие представляет собой отличный и недорогой помповый дробовик, который является хорошим тактическим решением, а также отлично походит для развлекательной стрельбы и задач самообороны.

Лучшие многозарядные гладкоствольные ружья 12-калибра (часть 1)


Характеристики: длина ствола — 457 мм, общая длина — 991 мм. Масса — 3,18 кг. Перезарядка — ручная, движением цевья. Емкость магазина — 5 патронов +1 патрон в стволе. Цена — от 669 долларов.

Источники информации:
http://warspot.ru/6074-sokrushitelnyy-dvenadtsatyy-kalibr
http://vrazgovore.ru/1391-preimuschestva-ruzhja-dvenadcatogo-kalibra.html
http://rus-guns.com/vidy-oruzhiya/gladkostvolnoe-oruzhie
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 40
  1. кеп Вчера, 15:24
    Мне кажется зря упустили то,что Сайга 12 уже состоит на вооружении полиции в Штатах.
    Спасибо было интересно.
    кеп
    1. bouncyhunter Вчера, 16:05
      Сергей , спасибо за статью ! Жду продолжения .
      bouncyhunter
      1. gladcu2 Вчера, 17:00
        Автору спасибо. Познавательно.

        Но классификация помповых ружей сделана не правильно.

        Средством самообороны, полноценно можно считать только, классическое помповое ружье. Причина заключается в свойствах перезарядки. Возможностью дослать необходимый тип патрона. Такие ружья не чувствительны к заряду пороха.

        Второе. В американской армии, помповое ружье используется исключительно для выбивания замков на дверях. По другому его просто нет смысла использовать, потому что шиютатное вооружение уже достаточно.

        Охотничье оружие двух типов. Промысловое и охотничье. Ну и любительское. Охотник не пойдет на дичь с много зарядным ружьем, строго из-за моральных соображений. На то оно и охота, чтобы у дичи был шанс выжить, а у охотника оставался риск упустить дичь.

        А многозарядка для промысла лучше помповое классика

        Магазинный помповое, это полиция и спортсмены любители.

        Так что армейского в помповых не много.
        gladcu2
        1. алекс-сп Вчера, 18:06
          То-то я и смотрю, что все американские утятники с полуавтоматами и помпами, да и на фазаньих охотах - не редкость
          алекс-сп
        2. gladcu2 Вчера, 18:15
          К сожалению с классификацией оружия вопрос сложный. Стандартов нет.

          Есть три главных класса.

          Армейское, служебное и гражданское.

          Армейское, то что нужно только армии. Там своя специфика.

          Служебное, то что подойдет лучше для полиции или охраны, даже охотничье - промысловое можно сюда привести.

          Гражданское, это все то что никуда не вписывается выше. Это гладкоствольный магазинные, это спортивное, это классика для коллекции, это не классика но оружие с необычными свойствами, годное только для коллекции. Это оружие самообороны, оружие защиты дома. И так далее, далее и далее и бесконечно далее.

          Т.е. правильная классификация указывает на потребительские свойства. Но производитель, чтобы расширить свой рынок сбыта, так и норовит запихнуть рогатку к армейское оружию.

          К сожалению к требованиям классификации нужно быть категоричнее.
          gladcu2
        3. mr.redpartizan Вчера, 20:08
          Для охоты полуавтоматы - самое оно. При "работе" по мелкой дичи они позволяют ее поразить даже при промахе первым выстрелом, при охоте на крупную добычу - позволяют охотнику самому не стать добычей. Оружие со скользящим затвором больше подходит для спорта, чем для охоты.
          mr.redpartizan
    2. GreenHell Вчера, 17:41
      Не Сайга, а Вепрь-12 и не только в США, во Франции тоже видели полицейский спецназ с этим ружьем. Завод Молот не попал под санкции и вообще однозначно гораздо более уважаем стрелками у нас и за рубежом за свое качество и редкую для российских госкорпораций работу с частными клиентами. ИжСмех, увы, скатились до откровенных бракоделов за последние десятилетия.
      GreenHell
      1. Котище Вчера, 18:09
        Вепрь 12 - красава! Дальше эмоции.
        Котище
      2. gladcu2 Вчера, 18:22
        GreenHild

        Да, магазинная гладкоствольная, типа вепрь хорошее полицейское оружие. Для разгона демонстрантов резиновыми шариками. Там не критична задержка, полезна скорострельность.

        Как оружие самообороны, ну хорошо если есть, а лучше классический помповое.
        gladcu2
  2. 52гим Вчера, 16:01
    Это просто обзор ни о чём?
    52гим
    1. свой1970 Вчера, 16:27
      начал за здравие про ружья для охоты и гражданских целей и тут же перекатился на тактические.Разные задачи и цели у этих ружей,разные......И ни одно из представленных в статье никак не соотносится с охотой - про лозунг "лучшие" промолчу.
      свой1970
      1. gladcu2 Вчера, 18:41
        свой1970

        Я бы не рискнул назвать помповое тактическим.

        По своим качествам ни одно помповое нельзя назвать тактическим. Тем более ни в коем случае нельзя называть магазинную винтовку типа Вепрь-12, тактической. Потому, что это не армейская винтовка, это раз и два первое утверждение категорично.
        gladcu2
        1. свой1970 Вчера, 19:54
          1)тогда помповое -охотничье что ли?
          2)где вы у меня увидели что либо про Вепрь-12?
          3)автор статьи начал про охотничье и ускакал на тактические.Я здесь при чем?Единственное ружье про которое можно сказать - "в том числе и охотничье" во все статье только МР-153(уже 155 сейчас)
          свой1970
          1. gladcu2 Вчера, 23:09
            свой

            Я там выше дал определение охотничьему оружию.

            Я привел Вепрь, как магазинный гладкоствол. Тактическим быть не может. Ни один армеец не будет брать в бой не известное оружие. Что бы потом тактически, переиграть противника. Все жить хотят. Противник, тоже хочет пожить.
            gladcu2
  3. алекс-сп Вчера, 16:10
    ЛЦУ на гладкостволе для самообороны еще можно понять...
    Но уж простите, но лазерный дальномер на на гладкостволе... это нечто...
    Эй, птичка, погоди, я дальность до тебя померю.... Эпическая картина....
    алекс-сп
    1. кеп Вчера, 17:04
      Цитата: алекс-сп
      ЛЦУ на гладкостволе для самообороны еще можно понять...
      Но уж простите, но лазерный дальномер на на гладкостволе... это нечто...
      Эй, птичка, погоди, я дальность до тебя померю.... Эпическая картина....


      Согласен.Рябчика с дальномером? Смешно и грустно. Но есть и удачи.Лось(на ходовой,не с вышки) с загоном из 12 калибра 1 выстрел,с расстояния 100метров+-(ТОЗ-34-р, пуля турбинка, одно ребро пополам, сердце- на вылет,пуля застряла во втором ребре без выхода),сделал всего один шаг.Дело было давно, а как будто вчера. hi
      кеп
      1. алекс-сп Вчера, 17:50
        Сам свидетель, как почти на сто метров завалили кругляком лося с одного выстрела, без всяких дальномеров....Свою МЦ пристреливал так, что с майеровским прицелом, на 90 м 4 полева из 5 ложились в донышко от ведра... Но все равно из гладкого пулей на сотку - лотерея.
        алекс-сп
        1. кеп Вчера, 17:57
          Цитата: алекс-сп
          Но все равно из гладкого пулей на сотку - лотерея.


          Выигрыш в лотерею греет память,лось это или мотоцикл Урал.Про Урал у меня другая история. hi Это когда из твоей ладони берут Спортлото,а выигрывает другой. laughing
          кеп
        2. gladcu2 Вчера, 18:53
          На 100 м нужен дальномер? laughing
          gladcu2
  4. Дамир Вчера, 16:44
    [quote]В рейтинг, составленный американским интернет-порталом tactical-life.com[quote] я так понял что эта статья перепечатка американского рейтинга гладкостволов... интересно будет почитать про вепрь
    Дамир
  5. Bongo Вчера, 16:48
    12-й калибр очень востребован охотниками. Он подходит для охоты на кабана, птицу (фазан, утка), а также некрупных лесных животных. Опытные охотники называют 12-й калибр универсальным. Но для охоты на крупных хищников использовать его не рекомендуют, даже с самыми мощными патронами. По своей природе хищные животные менее восприимчивы к повреждениям, а в случае «смазанного» попадания по зверю охотник сам может легко превратиться в добычу. При использовании дроби дистанция стрельбы из ружей 12-го калибра не превышает 50 метров, что необходимо иметь в виду, подкрадываясь к добыче. Определить расстояние до цели охотнику может помочь не только развитый глазомер, но и современные устройства, к примеру, лазерный дальномер, который при желании можно установить на свое ружье.

    До этого места читал с интересом. Интересно автор сам охотится, и видел ли он какие раны оставляет "Полёва" 12-го калибра с дистанции 100 метров? no Про лазерный дальномер на глаткостволе, вообще бесподобно. negative
    Bongo
    1. VALERIK_097 Вчера, 17:15
      Согласен,автор не охотник. Пуля 12-го калибра имеет большое поражающее воздействие,в силу своей массы.А вообще про это немало книг написано.Так,что на крупное животное как раз с 12-м калибром -самое то,
      VALERIK_097
    2. кеп Вчера, 17:15
      Цитата: Bongo
      12-й калибр очень востребован охотниками. Он подходит для охоты на кабана, птицу (фазан, утка), а также некрупных лесных животных. Опытные охотники называют 12-й калибр универсальным. Но для охоты на крупных хищников использовать его не рекомендуют, даже с самыми мощными патронами. По своей природе хищные животные менее восприимчивы к повреждениям, а в случае «смазанного» попадания по зверю охотник сам может легко превратиться в добычу. При использовании дроби дистанция стрельбы из ружей 12-го калибра не превышает 50 метров, что необходимо иметь в виду, подкрадываясь к добыче. Определить расстояние до цели охотнику может помочь не только развитый глазомер, но и современные устройства, к примеру, лазерный дальномер, который при желании можно установить на свое ружье.

      До этого места читал с интересом. Интересно автор сам охотится, и видел ли он какие раны оставляет "Полёва" 12-го калибра с дистанции 100 метров? no Про лазерный дальномер на глаткостволе, вообще бесподобно. negative


      Я оставил коммент на ветке прочтите hi
      кеп
      1. Bongo Вчера, 17:25
        Цитата: кеп
        Я оставил коммент на ветке прочтите hi

        Спасибо, прочёл и полностью с вами согласен! yes Примерно такой характер ранений при охоте на крупного зверя сам наблюдал неоднократно. По моим наблюдениям, гладкоствол на реальных дистанциях "обездвиживает" гораздо лучше чем 7,62х54.
        Bongo
        1. кеп Вчера, 17:42
          Цитата: Bongo
          По моим наблюдениям, гладкоствол на реальных дистанциях "обездвиживает" гораздо лучше чем 7,62х54.


          Приведенный пример как факт.Вообще эта история с охотой достойна целого рассказа,потому как дело происходило на закрытой территории войск РВСН и гражданских там быть не должно, а нарушителя надо было ликвидировать,поэтому привлекли к охоте членов ВОО(военно охотничьего общества),коим я и являлся.И не только я. Но нарушитель проникший на объект был уничтожен,по закону(лицензию мы вскладчину оплатили 77рублей как сейчас помню).Лося поднимали краном инженерной службы на базе КРАЗа,солдаты просто не смогли поднять на ГАЗ 66.Остальное стадо выгнали,но уже без вожака.Самца сменил молодой.В стаде было десяток лосей,но остальных стрелять запретили,только старого вожака.Вот такая история.Могу добавить, что помянули мы вожака знатно. hi Да и ещё одна деталь.Командир предложил нам взять автоматы АКМ 7.62*39,ВСЕ охотники отказались. hi
          кеп
    3. Владимирец Вчера, 19:15
      Цитата: Bongo
      До этого места читал с интересом.

      Если бы мог, то поставил Вам два плюса. good Мало того, что, судя по этому абзацу, автор не охотник, так ещё и очень слабо представляет себе предмет описания.
      Цитата: Bongo
      Он подходит для охоты на кабана, птицу (фазан, утка), а также некрупных лесных животных.

      Странный перечень: кабан, птица. А лось нет? А олень? А волк это крупное "лесное животное" или нет? request Иной "кабанчик" по размерам близок к лосю, а уж на рану крепче на 100%.
      Цитата: Bongo
      Но для охоты на крупных хищников использовать его не рекомендуют, даже с самыми мощными патронами.

      В нашей стране самый крупный хищник это медведь. Там где охота на него происходит накоротке (на берлоге, например) многие предпочтут надежную гладкостволку 12 калибра карабину.
      Цитата: Bongo
      «смазанного» попадания

      Это что за термин? Мимо или не по месту? what Можно подумать если вы из карабина медведю ляжку прострелите, то он Вас испугается и убежит.
      Цитата: Bongo
      При использовании дроби дистанция стрельбы из ружей 12-го калибра не превышает 50 метров, что необходимо иметь в виду, подкрадываясь к добыче.

      Честно говоря даже смешно. no
      Цитата: Bongo
      лазерный дальномер, который при желании можно установить на свое ружье.

      Это вообще жесть. Ни разу не видел охотника с дальномером на гладком стволе. belay
      Владимирец
      1. ssergn Вчера, 21:12
        Цитата: Владимирец
        Иной "кабанчик" по размерам близок к лосю, а уж на рану крепче на 100%.




        Вот уж воистину, на эту зверюгу и медведь побоялся бы нападать.

        http://tass.ru/ural-news/2463611
        ssergn
        1. teder Вчера, 21:21
          Цитата: ssergn
          Цитата: Владимирец
          Иной "кабанчик" по размерам близок к лосю, а уж на рану крепче на 100%.




          Вот уж воистину, на эту зверюгу и медведь побоялся бы нападать.

          http://tass.ru/ural-news/2463611

          на фотошоп смахивает
          Ужочень маленький охотник - по сравнению с машиной.
          teder
    4. Леков Л Вчера, 19:57
      Спасибо, коллега!
      Очень вежливо и мордой об ... вежливо.
      Экий Вы культурный. winked
      Я со своей "тулкой" ни разу не нервничал, даже в 10 метрах от подранка кабанчика.
      Зато есть что вспомнить...
      Жаль последние годы только на зорьку с уточками выбирался, но надеюсь...
      С уважением,
      Давно не пересекались - работа и инет мобильный только прикупил.
      Удачи, и здоровья Вам и близким.
      hi
      Леков Л
  6. почти дембель Вчера, 16:57
    А про "Вепрь 12" че забыли?
    почти дембель
  7. martin-159 Вчера, 19:08
    Меня заинтриговали слова про снижение цен на винтовки. Это переводная статья?
    martin-159
  8. Леков Л Вчера, 19:48
    Повелся на статью, а нарвался на подборку "красивых" материалов с американских рекламных сайтов.
    Ни о чем!
    А жаль...
    Сам охотник и бывший оружейник. В наличии 4 законных ствола, один из которых подходит под категорию из названных в заголовке.
    Спасибо за статью, но начинающим охотникам и/или самооборонщикам хочу сказать, выбирайте:
    - Сайга 12 (не мое и не просите wink ), но добрая железка (особенно после вдумчивого напиллинга)
    - или Иж 27 со сменной парой стволов - чок-получок и 2 коротких цилиндра (это песня для начинающих, хотя я предпочитаю доведенные тульские двустволки - изящнее и мое...).
    Свои минусы, свои плюсы у каждого.
    Бенелли, Фабарм, Беретта, Перацци и тд. - это для профи (понимающих что и как) либо развод на деньги.
    Учитесь стрелять. И к Вам придет понимание того чего именно ВАМ нужно. И для чего...

    С уважением hi , и помните - "все охотники - очень приличные люди" (с)
    Леков.
    Леков Л
  9. mr.redpartizan Вчера, 20:16
    В качестве ружья для охраны мне понравилось US109T. Надежность схемы АК, большая емкость магазина, удобство стрельбы навскидку выгодно выделяют его среди других ружей. Весьма неплохо выглядит и Бенелли М4.
    mr.redpartizan
    1. Marssik Вчера, 22:00
      Цитата: mr.redpartizan
      Надежность схемы АК
      При таком боеприпасе надежности почти не остается по сравнению с помпой ,что уж говорить про переломки.
      Marssik
      1. mr.redpartizan Сегодня, 00:32
        У меня полуавтомат турецкого производства, настрел где-то 800-900. При правильном выборе боеприпаса перекосов, недосылов, осечек не наблюдается. А схема АК при высоком качестве изготовления еще более надежна, чем турецкая копия итальянского ружья. Не вижу особого смысла с помповиком идти на охоту т.к. его скорострельность уступает полуавтомату + есть необходимость ручной перезарядки (она сбивает прицел), а масса помпового ружья лишь чуточку меньше. Двухстволки имеют одно преимущество - меньшую массу (примерно на 500 грамм) и лучший баланс.
        mr.redpartizan
  10. Dekabrist Вчера, 23:55




    Если иметь ввиду гладкоствольное оружие, вот все, что надо и чего достаточно в любой ситуации для охоты. Все остальное - это уже не охота.
    Скорость зайца 15 м/сек, скорость утки примерно столько-же. Дальность уверенного дробового выстрела 12 калибра пусть 50 м, но в реале меньше. И к чему Вам автоматы? Или дичь вокруг стрелка будет бегать. Кроме того, если не умеешь стрелять, никакой автомат не поможет.
    Dekabrist
    1. mr.redpartizan Сегодня, 00:41
      Очень многие люди покупают в качестве первого ружья именно полуавтомат. Самые доступные - российские и турецкие образцы, хороший ствол стоит от 700$. Чисто для охоты можно взять и двухстволку, но большинство чаще использует ружья для охраны жилища и спортивной стрельбы.
      mr.redpartizan
      1. Dekabrist Сегодня, 01:05
        Тогда и статью надо было разделить на три части: ружья для охоты, для спорта и ружье для того, чтоб дома лежало(для охраны).
        Dekabrist
    2. Siberia 9444 Сегодня, 02:47
      Ну например северяк идет утка или гусь ! На касулю , в конце магазина моно влупить пулю , а в переди картечь 6.2 или 7.15 . И зарежать удобно ни переламывать каждый раз даже из за одного патрона. Люблю сам классику у меня ИЖ54 1956 года в хорошем состоянии , отдавал оружеинику что был как на картинке.
      Siberia 9444
  11. Dinko Сегодня, 02:54
    По данным американского журнала Guns and Ammo за если не ошибаюсь 2003 год наша Сайга 12 заняла 3- е место как оружие года.
    Dinko

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