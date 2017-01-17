Лучшие многозарядные гладкоствольные ружья 12-калибра (часть 1)

Патроны 12-калибра к Benelli M4

Источники информации:

http://warspot.ru/6074-sokrushitelnyy-dvenadtsatyy-kalibr

http://vrazgovore.ru/1391-preimuschestva-ruzhja-dvenadcatogo-kalibra.html

http://rus-guns.com/vidy-oruzhiya/gladkostvolnoe-oruzhie

Материалы из открытых источников

В настоящее время многозарядные гладкоствольные ружья являются одним из самых популярных типов гражданского оружия на мировом рынке. Плюсы такого оружия вполне очевидны: оно позволяет стрелять быстрее, не отрывая приклад от плеча и не сбивая наводку. Это особенно ценно во время охоты, причем как на птиц, так и на зверей, а также дает возможность эффективной самообороны. Многозарядное гладкоствольное оружие обладает хорошей скорострельностью, которая превышает скорострельность ружей с ручной перезарядкой, что может иметь очень большое значение в некоторых ситуациях. Гладкоствольные многозарядные ружья по праву признаются эффективным оружием для охоты, самообороны и охраны правопорядка.Сегодня многие владельцы оружия отдают свое предпочтение 12-му калибру, который удачно сочетает в себе небольшую цену на боеприпасы и очень большое разнообразие доступных патронов: картечь, дробь, пуля, патроны нелетального действия, сигнальный и даже электрошоковый патрон. Часто ружья 12-го калибра приобретаются в качестве универсального оружия, с которым можно отправиться на охоту на птицу и зверя, защитить дом от незваных гостей, а также попрактиковаться в стрельбе, например, по тарелкам.12-й калибр очень востребован охотниками. Он подходит для охоты на кабана, птицу (фазан, утка), а также некрупных лесных животных. Опытные охотники называют 12-й калибр универсальным. Но для охоты на крупных хищников использовать его не рекомендуют, даже с самыми мощными патронами. По своей природе хищные животные менее восприимчивы к повреждениям, а в случае «смазанного» попадания по зверю охотник сам может легко превратиться в добычу. При использовании дроби дистанция стрельбы из ружей 12-го калибра не превышает 50 метров, что необходимо иметь в виду, подкрадываясь к добыче. Определить расстояние до цели охотнику может помочь не только развитый глазомер, но и современные устройства, к примеру, лазерный дальномер, который при желании можно установить на свое ружье.В силовых структурах и армии гладкоствольные ружья часто считают вторичным видом вооружений, ставя на первое место нарезные карабины и винтовки. Первые многозарядные гладкоствольные ружья появились только в конце XIX века — это были модели, оснащенные подствольным трубчатым магазином. Их перезарядка осуществлялась подвижным цевьем (помповые ружья) или с помощью «скобы Генри». Подобное оружие достаточно успешно применялось американской армией в войнах с Испанией и Мексикой, но лучше всего гладкоствольные многозарядные ружья показали себя во время уличных боев и траншейных сражений в годы Первой мировой войны. Всего один выстрел картечью или крупной дробью мог сразить сразу нескольких человека, по некоторым данным Германия даже требовала запрещения этого «варварского оружия массового уничтожения». Позднее гладкоствольные многозарядные ружья часто использовались во время военных конфликтов, они до сих пор остаются на вооружении силовых структур многих государств мира.Современные гладкоствольные самозарядные ружья главным образом используют принцип отвода пороховых газов. Это позволяет сделать подобное оружие более надежным. При этом самозарядные ружья часто создаются на базе помповых моделей. Здесь всего-то необходимо установить газовый двигатель, который заменит собой руку стрелка. Вся остальная конструкция остается неизменной. К примеру, в нашей стране на базе помпового ружья МР133 было создано самозарядное ружье МР153, в котором был использован кольцевой газовый поршень, он скользит по магазину ружья, как по направляющей. Имеется на МР153 и автоматический газовый регулятор, который также является непременным атрибутом современных самозарядных ружей, которые позволяют автоматике свободно работать при разной мощности используемых стрелком патронов.Особую популярность гладкоствольные ружья приобрели на гражданском рынке огнестрельного оружия. Надежные и недорогие, но при этом достаточно мощные, они оказались пригодны для многих целей. Даже несмотря на постепенное снижение цен на винтовки, гладкоствольные магазинные ружья остаются востребованными во многих странах мира. При этом для всех массовых моделей такого оружия на рынке можно найти огромное количество различных аксессуаров, которые помогают значительно расширить возможности оружия, а при необходимости улучшить и его эргономику. При этом некоторые модели гладкоствольных ружей изначально оснащены всем необходимым набором аксессуаров, такое оружие называется тактическим. Покупателю часто остается лишь установить на ружье тактический фонарь, лазерный целеуказатель или прицел (если в их установке имеется необходимость).Информационный портал tactical-life.com сделал подборку, в которую включил 12 тактических ружей 12-го калибра. Это оружие не нуждается в какой-либо доработке или дополнительном обвесе, даже в базовой комплектации оно удовлетворяет большинству запросов потенциальных покупателей. Все представленные в данном рейтинге модели доступны на гражданском рынке огнестрельного оружия, их можно свободно приобрести во многих странах мира. Стоимость моделей указана для США, использованы рекомендованные производителем цены.Benelli M4 — это первое самозарядное ружье данной итальянской компании, оснащенное газоотводной автоматикой. Конструкционная оригинальность и новизна модели были подтверждены международным патентом. Гладкоствольное ружье 12-го калибра оснащено плоской мушкой с намушником, а также диоптрическим регулируемым прицелом. Канал ствола ружья Benelli M4 хромирован, а наружная поверхность фосфатирована. По набору своих тактико-технических характеристик, а также по надежности и качеству используемых материалов M4 является одним из лучших дробовиков в мире на данный момент времени. Неслучайно с 1998 года данное оружие находится на вооружении Корпуса морской пехоты США и отряда «Морские котики».Полуавтоматический дробовик Benelli M4 используется и в американской полиции, а также спецподразделениях и силовых структурах многих стран мир. Производитель предлагает разные модели M4, к примеру, ружье, оснащенное пистолетной рукояткой, что упрощает управление оружием, а также повышает универсальность оружия. Доступна также версия с пистолетной рукояткой и телескопическим прикладом, который складывается нажатием на одну кнопку и позволяет стрелку менять размер ружья, уменьшая его на 13 сантиметров. Помимо всего прочего, на ствольной коробке оружия расположена планка Пикатинни, с помощью которой на него могут быть установлены различные типы прицелов.Характеристики Benelli M4: ствол — 470 мм, общая длина — 1010 мм, масса — до 3,8 кг, перезарядка — полуавтоматическая, за счет отвода пороховых газов из канала ствола, емкость магазина — 6 патронов +1 патрон в стволе. Патронник — 76 мм. Цена — от 2 000 долларов.Самозарядное гладкоствольное ружье Beretta 1301 Tactical первоначально предназначалось для использования военными и силовыми структурами в качестве тактического оружия. На гражданском рынке данная модель была представлена в качестве оружия, обладающего высокой скоростью перезарядки. Оно предназначено для вооружения охранных организаций, а также для целей самообороны и защиты частной собственности от непрошеных гостей. Также данное ружье может быть эффективно использовано для охоты и динамических дисциплин спортивной стрельбы.Специалисты называют Beretta 1301 одним из самых скорострельных ружей на планете. Производитель отмечает, что фирменная система отвода пороховых газов работает сразу на 36% быстрее, чем системы других брендов. Несмотря на отсутствие у модели пистолетной рукоятки оружие считается очень удобным за счет очень широкого цевья (на всю длину подствольного магазина) и особой формы приклада. Все основные элементы управления оружием (кнопка остановки затвора, кнопка предохранителя в передней части спусковой скобы и рукоятка взведения) были спроектированы увеличенными — для более комфортного использования ружья. Штатные прицельные приспособления состоят из мушки и съемного апертурного целика. Дополнительные могут быть представлены разнообразными прицелами, в том числе коллиматорными, которые устанавливаются на направляющую типа Пикатинни, находящуюся на верхней части ствольной коробки.Характеристики Beretta 1301 Tactical: ствол — 470 мм; общая длина — 960 мм; вес — 2,91 кг; перезарядка — полуавтоматическая, за счет отвода пороховых газов из канала ствола; емкость магазина — 4 патрона +1 патрон в стволе, Патронник — 76 мм. Цена — 1075 долларов.Сегодня CZ 612 HC-P — это одна из самых доступных моделей гладкоствольных тактических ружей. Оно создано североамериканским филиалом чешской группы компаний CZ. По заверениям компании-производителя, данная модель гладкоствольного оружия не уступает по своим характеристикам более дорогим аналогам известных в мире брендов. Внешне CZ 612 HC-P чем-то напоминает Benelli M4, но обладает помповым механизмом перезарядки. Модель CZ-612 HC-P («Horde Control — Pump») представляет собой недорогой тактический помповый дробовик 12-го калибра, который входит в состав линейки CZ 612 (последняя модель на данный момент). Под брендом CZ 612 в США продается линейка гладкоствольных ружей 12-го калибра с патронником «Magnum» (76 мм).Производитель оружия, американский филиал компании Ceska Zbrojovka, очень оригинально преподнес модель CZ 612 HC-P в момент выхода на рынок. Ружье позиционируется как готовое решение на случай возможного зомби-апокалипсиса. А само название Horde Control — Pump расшифровывается буквально, как «помповое ружье для контроля толпы».Характеристики: ствол — 508 мм, общая длина — 1000 мм, масса — 2,9 кг, перезарядка — ручная, движением цевья, емкость магазина — 4 патрона +1 патрон в стволе. Цена — 369 долларов.Гладкоствольные ружья EAA MKA 1919 Match изначально создавались для участников стрелковых соревнований 3-Gun (пистолет, ружье и карабин). Данная модель выполнена в стилистике знаменитой штурмовой винтовки M16, во многом повторяя ее элементы. Ружье EAA MKA 1919 Match обладает магазинным питанием, а также газоотводной системой перезарядки, которая вмонтирована в классическое цевье винтовки M16. Также стрелку доступны дублированные элементы управления, что позволяет ему с одинаковым удобством вести огонь с любого плеча.Характеристики: ствол — 470 мм; общая длина — 1000 мм; масса — 3,8 кг; перезарядка — полуавтоматическая, за счет отвода пороховых газов из канала ствола; емкость магазина — 5+1 (10+1) патронов. Цена — от 699 долларов.В рейтинг, составленный американским интернет-порталом tactical-life.com, попал и российский представитель. Правда, в американской обертке. Речь идет о гладкоствольном ружье US109T, которое выпускается американской компанией Kalashnikov USA. В базовой комплектации данное ружье оснащается эргономичной пистолетной рукояткой, телескопическим прикладом и дульным тормозом. Наиболее близкий российский аналог — это Сайга 12 исполнение 340, основным предназначением данного российского ружья является спортивная стрельба. Как и модель US109T, отечественная «Сайга» обладает телескопическим прикладом, эффективным дульным тормозом-компенсатором и пистолетной рукояткой.Внешне модели напоминают автомат Калашникова, так как, как и все ружья серии «Сайга», базируются на проверенной временем конструкции АК. При этом в них используется газоотводная автоматика и запирание ствола поворотным затвором. Питание ружей осуществляется из отъемных коробчатых магазинов. В российской версии доступны магазины на 8 и 10 патронов.Характеристики: длина ствола — 463 мм, общая длина — 1016 мм. Масса — 3,7 кг. Перезарядка — полуавтоматическая, за счет отвода пороховых газов из канала ствола. Емкость магазина 10 патронов +1 патрон в стволе. Цена — от 999 долларов.FN P-12 — это помповый дробовик, котрый был создан американским отделение компании Fabrique Nationale. Это тактическое ружье с минимальным обвесом, оно было выпущено в классическом стиле компании FN — максимальная надежность и производительность, которые уживаются с непритязательным внешним видом. Ружье не имеет пистолетной рукоятки и какого-либо тактического обвеса, но предназначено для вооружения солдат и сотрудников полиции, которым в первую очередь интересна выносливость и максимально возможная надежность оружия. Хромированный ствол, специальное антикоррозийное покрытие и алюминиевая ствольная коробка FN P-12 позволяют стрелку уделять минимум своего времени на смазку и чистку оружия. Ружье оснащено оптоволоконным прицелом-мушкой, а также съемным металлическим прицелом-целиком. Оружие представляет собой отличный и недорогой помповый дробовик, который является хорошим тактическим решением, а также отлично походит для развлекательной стрельбы и задач самообороны.Характеристики: длина ствола — 457 мм, общая длина — 991 мм. Масса — 3,18 кг. Перезарядка — ручная, движением цевья. Емкость магазина — 5 патронов +1 патрон в стволе. Цена — от 669 долларов.