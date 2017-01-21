21:48 21 января

7,62-мм винтовка системы Мосина. Инфографика

Штык винтовки Мосина гнал фашистов от Москвы и до самого Берлина. Трёхлинейка в годы Великой Отечественной войны была грозой гитлеровцев и настоящей палочкой-выручалочкой для солдат Красной Армии. Ведь в зависимости от боевой задачи на винтовку можно было установить глушитель, снайперский прицел, навесить штык или же превратить «мосинку» в настоящий гранатомёт. При этом трёхлинейка трудилась не только во время боёв с фрицами, но и в перерывах между ними. Ведь отбитые у врага участки родной земли необходимо было самым тщательным образом очистить от мин. И тогда на помощь приходила всё та же «мосинка» с навешенным на неё миноискателем.

7,62-мм винтовка системы Мосина. Инфографика

Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 24
  1. Spartanez300 Сегодня, 08:08
    Легендарная винтовка , проста и надежна.
    Spartanez300
    1. JS20 Сегодня, 15:23
      Цитата: Spartanez300
      Легендарная винтовка , проста и надежна.

      Ну, да, раз ТТХ не очень, остается упирать на "простоту".
      Хотя, в сравнении с советскими стрелковыми изделиями, трехлинейка на фоне ее иностранных ровестников смотрится неплохо. Явно лучше "советского стрелкового оружия".
      JS20
      1. Барбулятор Сегодня, 21:19
        Цитата: JS20
        Хотя, в сравнении с советскими стрелковыми изделиями, трехлинейка на фоне ее иностранных ровестников смотрится неплохо. Явно лучше "советского стрелкового оружия".

        Вот ведь как круто завернул! Но без диплома философского факультета МГУ понять трудновато. Но, несмотря на это, второй век служит исправно. А капитану Мосину - память на долгие годы!
        Барбулятор
      2. свой1970 Сегодня, 21:27
        а чем плохо советское стрелковое оружие?и чье - такое самое-самое супер-пупер победу дающее?
        свой1970
  2. moskowit Сегодня, 08:35
    Да, полвека на вооружении, а карабины в геологических партиях и прочих и до конца века...

    moskowit
    1. novobranets Сегодня, 10:00
      Друган охотник несколько лет искал карабин Мосина в приличном состоянии. Где то нашел, практически новый, поставил оптику, и уже сходил на лося, счастлив до соплей.
      novobranets
    2. Наводлом Сегодня, 10:07
      Посмотри фильмы про староверов Сибири.
      Они до сих пор пользуют.
      Наводлом
  3. пенZионер Сегодня, 10:05
    Это не просто винтовка,а целая история. У меня штык от такой есть,в достойном состоянии, случайно нашёл в лесу.
    пенZионер
  4. стас57 Сегодня, 10:32
    Штык винтовки Мосина гнал фашистов от Москвы и до самого Берлина. Трёхлинейка в годы Великой Отечественной войны была грозой гитлеровцев и настоящей палочкой-выручалочкой для солдат Красной Армии

    смешной пассаж про палочку выручалочку, ясно что с черинком от лопаты им НикитыМихалкова совсем плохо.
    обычная винтовка, не хуже и не лучше того Маузера 98к или Ли-Энфилд.
    И тогда на помощь приходила всё та же «мосинка» с навешенным на неё миноискателем.

    belay
    это они так поэтично ВИМ210 описали?
    стас57
    1. JS20 Сегодня, 15:32
      Цитата: стас57
      обычная винтовка, не хуже и не лучше того Маузера 98к или Ли-Энфилд.

      Хуже практически всех современниц в плане механики. Выигрывала только лишь у итальянской винтовки Манлихера-Каркано, да и то, за счет того, что калибр у "итальянки" был крайне неудачен.
      Энфилд была лучше всех магазинок, только самую малость уступала самозарядкам в скорострельности.
      JS20
  5. Комментарий был удален.
  6. Окорок Сегодня, 11:50
    37 000 000 штук выпущено - один из самых массовых стволов за всю историю...
    Окорок
  7. Oldenburg Сегодня, 13:37
    Не хватало тогда ума,создать автоматику с перекосом затвора,да и министры вряд ли приняли бы её.А вот приспособленную под нашу промышленность винтовку Нагана приняли.
    Oldenburg
    1. V.ic Сегодня, 17:12
      Цитата: Oldenburg
      Не хватало тогда ума,создать автоматику с перекосом затвора,

      Куда уж нашим оружейникам до Вас!
      V.ic
  8. nnz226 Сегодня, 13:42
    Гранатомёт применялся крайне редко из-за плохой его работы. Глушитель ? Ни в одних воспоминаниях, что пехотинцев, что разведчиков, что диверсантов нет упоминания глушителя на "мосинку". А как бы он помогал во вражеском тылу! Тех же часовых снимать: глухой звук и нет часового... А приходилось с ножом красться для этого и с риском провала операции... В ближнем бою в окопах лучше всё-таки были ППШ и ППС, ибо правильно сказал старшина в фильме "А зори здесь тихие..." : "Пока ты затвором щёлкаешь, они из тебя решето сделают!"
    nnz226
    1. стас57 Сегодня, 13:59
      Ни в одних воспоминаниях, что пехотинцев, что разведчиков, что диверсантов нет упоминания глушителя на "мосинку"

      есть
      reibert.info›threads/glushitel-na-mosinku.37387

      А как бы он помогал во вражеском тылу! Тех же часовых снимать: глухой звук и нет часового...

      это фантастика из кино
      глушитель просто так без спецпатрона не глушит.
      а нож надежней.

      тем более их было мало, а в РККА их почти не использовали
      стас57
  9. JS20 Сегодня, 15:39

    "Винтовка Мосина" существует лишь на просторах рунета. В живой природе ее никогда не существовало и не существует.
    Сконструирована "винтовка Мосина" (на самом деле "винтовка обр. 1891г") была достаточно известным бельгийским человеком по фамилии Наган. Но под безрантовый патрон. А капитан Мосин переделал ее под рантовый патрон (планы в России по типу нового винтовочного патрона поменялись). И попутно увеличил технологические зазоры по максимуму. Вот и все его "конструирование".
    JS20
    1. стас57 Сегодня, 16:29

      Mosin–Nagant
      стас57
      1. JS20 Сегодня, 16:45
        Цитата: стас57
        Mosin–Nagant

        Mosin–Nagant точно такая же безграмотность англонета, как и "винтовка Мосина" безграмотность рунета. На самом деле винтовка называлась проще, без указания фамилий. Кстати, "револьвер Нагана" и "пистолет Токарева", это тоже фантазии рунета.
        JS20
        1. стас57 Сегодня, 17:03
          мир вообще безграмотен если судить по уставу, а уж по заводским индексам там вообще...

          англ.
          Lapin, Terence W. (2003). The Mosin–Nagant Rifle, 3rd ed. Tustin, California: North Cape Publications. ISBN 1-882391-21-7.
          Lapin, Terence W. (2013). The Mosin–Nagant Rifle, 6th ed. Tustin, California: North Cape Publications. ISBN 1-88239121-7.

          немецк.
          Günter Wollert, Reiner Lidschun: Infanteriewaffen gestern. (1918–1945). In: Illustrierte Enzyklopädie der Infanteriewaffen aus aller Welt. 3. Auflage. Band 2. Brandenburgisches Verlagshaus, Berlin 1998, ISBN 3-89488-036-8, Waffen, S. 431–436.
          Karl-Heinz Wrobel: Drei Linien: die Gewehre Mosin-Nagant. In: Deutsches Waffen-Journal. 1. Auflage. Band 1. Journal-Verl. Schwend, Schwäbisch Hall 1999.
          Karl-Heinz Wrobel: Drei Linien: die Gewehre Mosin-Nagant. In: Deutsches Waffen-Journal. Band 2. DWJ-Verl.-GmbH, Schwäbisch Hall 2004, ISBN 978-3-936632-31-6

          фр Le Mosin-Nagant надо или сам найдешь?



          Despite the failure of Nagant's rifle, he filed a patent suit, claiming he was entitled to the sum the winner was to receive. It appeared that Nagant was the first to apply for the international patent protection over the "interrupter", although he borrowed it from Mosin's design initially. Mosin could not apply for a patent since he was an officer of the Russian army, and the design of the rifle was owned by the Government and had the status of a military secret. A scandal was about to burst out, with Nagant threatening he would not participate in trials held in Russia ever again and some officials proposing to expel Nagant from any further trials as he borrowed the design of the "interrupter" after it was covered by the "secrecy" status given in Russia of that time to military inventions and therefore violated Russian law. Taking into consideration that Nagant was one of the few producers not engaged by competitive governments and generally eager to cooperate and share experience and technologies, the Commission paid him a sum of 200,000 Russian rubles, equal to the premium that Mosin received as the winner. The rifle did not receive the name of Mosin in order not to provoke further debates with Nagant. This turned out to be a wise decision, as in 1895, Nagant's revolver was adopted by the Russian army as the main sidearm. However, for the same reason and because of Nagant's attempts to use the situation for publicity, the "Mosin–Nagant" name appeared in the Western literature (the rifle was never called this in Russia). The name is a misnomer from the legal point of view (taking into consideration the legal provisions of Russian law at that time, i.e. the law of the country to adopt the rifle) and from technical point of view, as none of the details borrowed from Nagant's design, even if removed, would prevent the rifle from firing. Moreover, from the technical point of view the rifle that came to be called "Mosin–Nagant" (or "Nagant–Mosin") is the design proposed by Mosin, as further amended by Mosin with some details being borrowed from Nagant's design.
          стас57
    2. V.ic Сегодня, 17:33
      Цитата: JS20
      А капитан Мосин переделал ее под рантовый патрон (планы в России по типу нового винтовочного патрона поменялись). И попутно увеличил технологические зазоры по максимуму. Вот и все его "конструирование".

      Раз уж Вы такой грамотный, просветите нас, сирых, насчёт технологичности отсечки-отражателя у Мосина и у Нагана. (Желательно подробнее и, если не затруднит, то с рисунками, поясняющими достоинства и недостатки каждой конструкции.
      Вот вам для размышления: http://www.worldweapon.info/mosin "В конструкции Мосина особенно следует отметить технически остроумное решение задачи о подаче патронов из магазина путем введения особой детали механизма - отсечки-отражателя. Нагану к удачному решению этого вопроса удалось прийти только в последних образцах винтовок, тогда как Мосин решил его сразу. Кроме того, российский образец был дешевле, чем винтовка Нагана".
      Кстати, в книге "Меткие стрелки" Т.С.Гриц вроде бы оговаривал, что в конструкции винтовки Л.Нагана было ДВА винта, тогда как для разборки "мосинки" отвёртка была не нужна!
      V.ic
      1. JS20 Сегодня, 18:03
        Цитата: V.ic
        Вот вам для размышления: http://www.worldweapon.info/mosin

        А почему статьи на каких-то сайтах должны меня наводить на какие-то размышления? Сейчас в инете столько всякого понаписано, что легко можно найти статью любой направленности.
        Цитата: V.ic
        что в конструкции винтовки Л.Нагана было ДВА винта, тогда как для разборки "мосинки" отвёртка была не нужна!

        Ура. Это видимо огромнейшее преимущество?
        Я одного понять не могу. вы что хотите сделать? Оспорить авторство Нагана? Но сделать это невозможно хотя бы потому, что Нагану были заплачены деньги, и этого никто не отрицает. И деньги большие. За что же ему тогда заплатили и кто санкционировал подобное расточительство?
        А Мосин понадобился только потому, что по контракту Наган сделал винтовку под безрантовый патрон. Но российские военные к тому времени тип патрона "переиграли", поэтому винтовка потребовала переделки. Ее мог бы сделать и Наган, но видимо дорого запросил. Работа Мосина обошлась дешевле.
        JS20
        1. azazello11 Сегодня, 20:07
          ой, цо-цо, грамотей хохлоканадский. я понимаю, что тебе необходимо обсирать РИ-СССР-РФ только для того, чтобы поднять себя в собственных глазах, ибо понимаешь, что оказался на помойте мира! поэтому отвечаю не тебе, а тем, кому лениво искать различия между винтарями Мосина и Нагана.
          смотрим неполную разборку:
          - мосинка:
          - наган:
          разборка затворной группы:
          - мосинка:
          - наган:
          и видим кучу отличий!
          з.ы. а по поводу "бабок", заплаченных Нагану - вариантов масса: от простого отмыва бабла через "стороннюю организацию", до завуалированной оплаты, ну, скажем, технологии производства плоских пружин или какой-нибудь марки оружейной стали. повторюсь - вариантов масса!
          azazello11
          1. JS20 Сегодня, 20:32
            Цитата: azazello11
            ой, цо-цо, грамотей хохлоканадский

            Вы странно пишите. Обычно люди сначала пишут, а потом подписываются. А у вас все наоборот, вы сначала подписываетесь, а потом пишите. ЧуднО.
            Цитата: azazello11
            что тебе необходимо обсирать РИ-СССР-РФ

            Где ты заметил "обсирательство РИ-РФ"? Тебя спрашиваю, чудо? Да и СССР я никогда не трогаю, недоволен только лишь режимом "социализма", как совершенно негуманным и чуждым для нормальных людей. "Социализм" на многие десятилетия затормозил развитие в России гражданского общества. А это не может не расстраивать приличных людей.
            Цитата: azazello11
            ибо понимаешь, что оказался на помойте мира

            Завидуешь? Завидуй молча.
            Цитата: azazello11
            и видим кучу отличий

            Куча? Глаза протри. И вспомни, что патрон-то был другого типа, рантовый. Поэтому все, что с ним связано (магазин, передняя часть затвора и т.п.) было изменено.
            Цитата: azazello11
            а по поводу "бабок", заплаченных Нагану - вариантов масса: от простого отмыва бабла через "стороннюю организацию"

            Вам надо меньше телек смотреть.
            Цитата: azazello11
            до завуалированной оплаты, ну, скажем, технологии производства плоских пружин или какой-нибудь марки оружейной стали. повторюсь - вариантов масса!

            А технологию производства плоских пружин просто так купить было нельзя? Вы большой фантазер.
            JS20
        2. V.ic Сегодня, 21:10
          Цитата: JS20
          Ее мог бы сделать и Наган,

          Чего же он так долго отсечку-отражатель изобретал? Должен же был сразу понять, раз такой "вумный", что это необходимый элемент для беперебойной работы...
          V.ic

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