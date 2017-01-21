7,62-мм винтовка системы Мосина. Инфографика

Штык винтовки Мосина гнал фашистов от Москвы и до самого Берлина. Трёхлинейка в годы Великой Отечественной войны была грозой гитлеровцев и настоящей палочкой-выручалочкой для солдат Красной Армии. Ведь в зависимости от боевой задачи на винтовку можно было установить глушитель, снайперский прицел, навесить штык или же превратить «мосинку» в настоящий гранатомёт. При этом трёхлинейка трудилась не только во время боёв с фрицами, но и в перерывах между ними. Ведь отбитые у врага участки родной земли необходимо было самым тщательным образом очистить от мин. И тогда на помощь приходила всё та же «мосинка» с навешенным на неё миноискателем.