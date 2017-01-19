Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.
В погоне за миражом
Вы никогда не задумывались, куда мы идем? В смысле, куда идет развитие нашего общества? Какова наша конечная цель и чего мы хотим достичь в конце своего движения? И достигнем ли, двигаясь в выбранном направлении к намеченной цели?
В начале 90-х годов у большинства населения под влиянием изощренной целенаправленной пропаганды сложилось прочное убеждение в том, что капитализм является нашим идеалом, и вот при нем-то мы и заживем. Будем как сыр в масле кататься. Под эту идею ушлые и осведомленные ребята, такие, как Гайдар и его команда, все без исключения олигархи и еще ряд примкнувших к ним товарищей при молчаливом попустительстве ЕБН и его охранника фактически разорили страну и обобрали и без того нищее население. Целые передовые отрасли (электроника, точное машиностроение, станкостроение, авиастроение и многие другие, особенно ВПК), те, которые составляют основу любого нормального цивилизованного государства, а особенно претендующего на роль мировой державы, были разорены и фактически брошены на произвол судьбы. Просто чудо и ВЕЛИКАЯ заслуга многих руководителей этих предприятий, что эти предприятия уцелели и сохранили хоть какие-то кадры, которые в дальнейшем и стали кристаллизаторами возрождения этих предприятий. Эти руководители, капитаны советской школы управления, золотой фонд нации, прекрасно видели, куда катится страна. Но, к сожалению, не имея реальных политических рычагов управления, сделать реально ничего не могли.
Я очень хорошо помню, как к нам приезжали новые начальники и руководители министерств из Москвы и начинали учить этих прошедших огонь и воду и медные трубы «красных» директоров, как надо работать и жить. А те, привыкшие выслушивать и не такое, угрюмо молчали и выслушивали откровенные бредни людей, которых вынесло мутной волной перемен на самую вершину власти, но, в общем-то, абсолютно случайных, никчемных и по большому счету преступных личностей, усевшихся в руководящие кресла только с одной целью — хапнуть. Наш первый президент, на которого у нас возлагали огромные надежды, оказался просто случайным и неподготовленным человеком. Видимо, поняв это, он практически все время находился в состоянии подпития, что и наблюдала вся страна с абсолютной безысходностью, отчаянием и стыдом (как он не смог выйти из самолета, очень бодро дирижировал оркестром, неуклюже танцевал на сцене и многое-многое другое). Все его «подвиги» смаковались Западом многократно и являлись наилучшим пропагандистским материалом против России и ее руководства, внедрявшим в сознание граждан мысль о повальном алкоголизме, деградации, непредсказуемости и агрессивности россиян. Единственным правильным шагом, который он сделал, было отречение от власти.
Новый президент (точнее, сначала и.о. президента, а потом и избранный президент) оказался просто подарком судьбы для России и сумел развернуть ситуацию в правильном направлении и по-честному начал работать на страну. Народ-то ведь все видит, и в ответ начал консолидироваться и поддерживать новое руководство. Собственно, высокие рейтинги президента говорят сами за себя. В области же идеологии практически никаких перемен не произошло.
Как это было в начале 90-х, так и сейчас на вопрос «Куда же мы идем?» в обществе преобладает молчаливое согласие с выбранным курсом на капитализм. Собственно, вопрос о смене курса никогда и не стоял особо. Да вроде и альтернативы нет.
А что такое капитализм? В России тогда (да, по большому счету, и сейчас) это мало кто реально представлял. Потому что, если бы представляли, то сразу задались бы вопросами: «А туда ли мы идем? И ЗАЧЕМ мы туда идем?» Почему-то Россия решила (а точнее, Горбачев и ЕБН решили), что Запад — он такой «няшка», как сейчас говорят в Японии и России, стоит сделать только несколько шагов в нужном направлении, указываемом нашими партнерами, и все станет просто здорово. Жизнь наладится, и мы будем приняты в дружную семью капиталистов с распростертыми объятиями. Видимо, никто не объяснил Горбачеву и ЕБН, к тому же они, наверное, и слышать особо об этом не хотели, что у капиталистов друзей нет, а есть только одна-единственная цель, которую они преследуют очень упорно, не останавливаясь ни перед чем и ни перед кем, — ДЕНЬГИ. Да, вам будут приветливо улыбаться и говорить о правах человека, диктаторах, демократии и еще миллионе разных важных и не очень вещей различные политики и деятели от политики, которые в основном являются наемными работниками, обслуживающими интересы очень узкой группы тех, кто им платит и реально владеет ДЕНЬГАМИ и горит БОЛЬШИМ желанием эти ДЕНЬГИ приумножить ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. Собственно, все эти президенты, премьер-министры и просто министры наняты именно этими настоящими капиталистами с БОЛЬШИМИ деньгами для защиты и продвижения своих корыстных интересов. Посмотрите при случае фильм «Мердок», в котором в открытую рассказывается о методах оболванивания населения с помощью СМИ на Западе. И как решение одного человека может через пропаганду повлиять на решение населения целой страны о выборе той или иной партии или конкретного человека. Ведь для того, чтобы контролировать определенное СМИ, не нужно много рычагов, нужно контролировать только главного редактора этого СМИ, четко выдавая ему вполне конкретные указания о том, чего от него ждут. А корреспонденты… пусть пишут то, что им угодно, но если то, что они напишут, не будет соответствовать инструкциям, выданным владельцем и ретранслированным через главного редактора, то оно просто не будет напечатано. А если тебя не печатают, то, видимо, ты плохо пишешь или пишешь не о том… Так что думай сам, дорогой писатель, как и о чем писать, либо прислушивайся к рекомендациям главного редактора — и сразу же станешь талантом, и тебя начнут печатать.
Собственно, механизмов воздействия на общество и общественное мнение в последние десятилетия прибавилось, и промывка мозгов вышла на новый уровень, когда желание граждан узнать правду натыкается на информацию, завуалированную под объективную, подсовываемую каждый раз, когда вы пытаетесь найти что-то в практически любом поисковике. Хорошим примером является нашумевший случай с «Гуглом», когда он во время последней избирательной кампании в США намеренно выдавал предлагаемые варианты запросов с положительным для Клинтон и отрицательным для Трампа результатом. Собственно, это было естественно для коммерческой компании, т. к. основная ее целевая функция — это повышение прибыли без всяких моральных ограничений и обязательств. Т. е. если завтра все сексуальные меньшинства мира объединятся и закажут, а главное, оплатят такую кампанию «Гуглу», то через несколько лет мы с удивлением обнаружим, что для наших детей эти идеи очень даже приемлемы и, более того, прочно внедрены в их сознание. Собственно, этому есть и чисто экономическое объяснение — снижение рождаемости. Современное капиталистическое общество ЗАИНТЕРЕСОВАНО в этом. Ведь уже сейчас многим странам не нужно столько новых работников, особенно не обремененных специальным образованием и потому малоквалифицированных. Либо, если они пока и нужны, то только для работы на самых непрестижных и тяжелых рабочих местах, где испытывается серьезный дефицит с работниками. Но чаще всего многие новые эмигранты, особенно беженцы, становятся ярмом на шее бюджета страны пребывания, формируя достаточно компактные анклавы, откуда бегут все другие граждане и вызывают тем самым социальный дискомфорт.
Чтобы увидеть, куда мы стремимся, достаточно посмотреть на лидера западного мира — США. Из когда-то прогрессивной и быстро развивающейся страны они превратились в агрессивное зажиревшее государство, откровенно паразитирующее и мешающее развитию многих государств и территорий.
Может быть, немногие знают, но это именно США поставили перед Англией вопрос об отказе от колоний как условие своей военной поддержки во время Второй мировой войны. Сейчас же США сами являются крупнейшими неоколонизаторами на планете.
Говорят, и это приходилось слышать уже много раз из уст наших либералов практически на всех каналах центрального телевидения, о том, что, мол, посмотрите, где мы (Россия) и где они (Запад) в экономическим плане. И этим обосновывают необходимость равняться на Запад! Но абсолютно забывают после этих призывов дать честный и откровенный анализ этого «рая» на земле. И после этого ответить на простой вопрос: «Нужно ли туда стремиться?»
На Западе много противоречий, и об этом очень откровенно говорят многие представители этого самого Запада, в том числе и на самом высоком уровне, например, такие, как только что избранный президент Трамп. Собственно, как бизнесмен он видит всю эту ситуацию в совершенно другом свете, чем политики, заседающие на Капитолийском холме. Ведь для постоянного развития бизнеса нужен рост потребления, особенно в таких отраслях, как строительство, гостиничный бизнес. При падении и выводе производства в страны третьего мира реальная зарплата уменьшается, соответственно, падает и платежеспособный спрос, а вследствие этого убывают и возможности для бизнеса. Я хорошо помню, как в разгар финансового кризиса 2008 года в депрессивных районах США катастрофически упали в цене дома: они практически ничего не стоили. Для того, чтобы поправить дела в этом секторе экономики, один из конгрессменов даже предложил пускать богатых китайцев (а их миллионы) и давать им гражданство при условии инвестиций в миллион долларов или около того. В условиях, когда вся страна живет в кредит, люди, будучи не в состоянии выплачивать кредит за дом, просто приносили в банк ключи и переезжали в караваны. Т. е. мы этого хотим?
Если вы пройдетесь вечером по центру практически любого города США или Европы, то вам сразу же бросится в глаза огромное количество бездомных людей разного возраста и пола, ночующих в картонных коробках или спальных мешках на улицах этих западных городов. Поздней ночью вообще лучше не ходить, особенно в некоторых районах, где запросто могут ограбить или даже убить. А ведь от Запада мы отстали лет на 20-25 (как говорят наши либералы). Так вот оно, наше будущее: приезжай и смотри. Мы этого хотим?
ОЧЕНЬ сомневаюсь, что сия картина понравится обыкновенному россиянину.
С инновационными компаниями вообще все не так просто. Как только любая компания вырастает до определенных размеров и становится доминирующей на рынке, она превращается в тормоз прогресса в данной области, скупая практически все более или менее инновационные компании и ставя под свой контроль все их достижения. Очень часто через несколько месяцев после покупки компанию просто банкротят и тем самым тормозят прогресс, уничтожая потенциальных конкурентов. Либо, если покупка не удалась, начинают таскать по судам. Естественно, это приводит к банкротству маленькой компании.
Кстати, Россия оказалась очень способным учеником в этой области: она использует те же приемы с тем же результатом.
Безусловно, любой менеджер вам скажет, что ему платят за то, как он руководит только этой компанией, а все другое его не интересует. А потом, это его прямая обязанность — заботиться о том, чтобы уничтожать конкурентов. Т.е. в перспективе, если ничего не изменится, мы будем иметь по одной гигантской компании на каждую отрасль, что, собственно, сейчас и происходит, а функции отраслевых министерства перейдут или уже частично перешли к этим компаниям.
Но мы ведь уже прошли через это. Если помните, то более 80% всей промышленности в СССР было монополией. И нас опять тянут туда же, только под другой вывеской.
Я с интересом смотрю новости, где показывают, как наш президент проводит совещания и руководит стройками космодрома, мостов, стадионов, заводов, сельским хозяйством, авиастроением и другими важными и нужными объектами. Почти как при КПСС… Хорошо, конечно, что он интересуется и ему есть до этого пока дело. А что будет после его четвертого срока или раньше, если ему вдруг надоест руководить? Вы задумывались? А если после него придет еще один ЕБН или, не дай бог, Горбачев? Что тогда? Опять 20-30 лет небытия? Но даже если предположить, что все останется как оно сейчас есть, то что нас ждет?
Если хотите узнать, поезжайте в Европу на месяц или два. Походите сами, своими ногами, по отдаленным районам вечером, а не по туристическим местам, предварительно узнав у местных жителей, безопасно ли это место вечером. Посмотрите, как живут простые граждане где-нибудь в Италии, Англии, Франции, Испании или Хорватии. Посмотрите на толпы бродяг, проституток и уличных торговцев-эмигрантов вечером в центре Рима, Афин, Парижа, Лас-Вегаса и других городов. Ведь это могут быть наши друзья, знакомые, дети, мы сами наконец. Ведь жизнь из окна туристического автобуса выглядит совсем по-другому… Это то, где мы будем через те самые 20-30 лет, если ничего не случится. Мы этого хотим? Хотя нет, не будем. При сокращении расходов на медицину, образование и науку нам даже это «будущее» не светит. Мы будем в лучшем случае трудиться на предприятиях монополистов, обслуживая интересы очень узкой группы топ-менеджеров и владельцев, живущих на Западе в 20-30, а может, и 40 годах в будущем от нашего того будущего. В основном это будут заводы, использующие западные технологии и оборудование (своего образования не хватит), а жить или, точнее, доживать, мы будем как раз до пенсионного возраста или чуть больше (медицина и наука не на том уровне).
Капитализм — это лишь временный эпизод в длинной цепи исторического развития общества. Уже сейчас видны все его преимущества и недостатки. Да и капитализм в разных странах тоже разный, просто сравните Испанию и Норвегию. Может быть, настала пора задуматься и скорректировать нашу модель социального развития, развернув всю систему в сторону всех граждан России, а не кучки олигархов и прочих нуворишей, чтобы эволюционным путем добиться существенно более высокого ускорения развития и более справедливого будущего для нас, наших детей и внуков? Уроки истории должны быть наконец-то выучены. Ведь при равноускоренном движении дистанция только увеличивается. Особенно если бежать по той же дорожке.
Автор: Просто гражданин
В начале 90-х годов у большинства населения под влиянием изощренной целенаправленной пропаганды сложилось прочное убеждение в том, что капитализм является нашим идеалом, и вот при нем-то мы и заживем. Будем как сыр в масле кататься. Под эту идею ушлые и осведомленные ребята, такие, как Гайдар и его команда, все без исключения олигархи и еще ряд примкнувших к ним товарищей при молчаливом попустительстве ЕБН и его охранника фактически разорили страну и обобрали и без того нищее население. Целые передовые отрасли (электроника, точное машиностроение, станкостроение, авиастроение и многие другие, особенно ВПК), те, которые составляют основу любого нормального цивилизованного государства, а особенно претендующего на роль мировой державы, были разорены и фактически брошены на произвол судьбы. Просто чудо и ВЕЛИКАЯ заслуга многих руководителей этих предприятий, что эти предприятия уцелели и сохранили хоть какие-то кадры, которые в дальнейшем и стали кристаллизаторами возрождения этих предприятий. Эти руководители, капитаны советской школы управления, золотой фонд нации, прекрасно видели, куда катится страна. Но, к сожалению, не имея реальных политических рычагов управления, сделать реально ничего не могли.
Я очень хорошо помню, как к нам приезжали новые начальники и руководители министерств из Москвы и начинали учить этих прошедших огонь и воду и медные трубы «красных» директоров, как надо работать и жить. А те, привыкшие выслушивать и не такое, угрюмо молчали и выслушивали откровенные бредни людей, которых вынесло мутной волной перемен на самую вершину власти, но, в общем-то, абсолютно случайных, никчемных и по большому счету преступных личностей, усевшихся в руководящие кресла только с одной целью — хапнуть. Наш первый президент, на которого у нас возлагали огромные надежды, оказался просто случайным и неподготовленным человеком. Видимо, поняв это, он практически все время находился в состоянии подпития, что и наблюдала вся страна с абсолютной безысходностью, отчаянием и стыдом (как он не смог выйти из самолета, очень бодро дирижировал оркестром, неуклюже танцевал на сцене и многое-многое другое). Все его «подвиги» смаковались Западом многократно и являлись наилучшим пропагандистским материалом против России и ее руководства, внедрявшим в сознание граждан мысль о повальном алкоголизме, деградации, непредсказуемости и агрессивности россиян. Единственным правильным шагом, который он сделал, было отречение от власти.
Новый президент (точнее, сначала и.о. президента, а потом и избранный президент) оказался просто подарком судьбы для России и сумел развернуть ситуацию в правильном направлении и по-честному начал работать на страну. Народ-то ведь все видит, и в ответ начал консолидироваться и поддерживать новое руководство. Собственно, высокие рейтинги президента говорят сами за себя. В области же идеологии практически никаких перемен не произошло.
Как это было в начале 90-х, так и сейчас на вопрос «Куда же мы идем?» в обществе преобладает молчаливое согласие с выбранным курсом на капитализм. Собственно, вопрос о смене курса никогда и не стоял особо. Да вроде и альтернативы нет.
А что такое капитализм? В России тогда (да, по большому счету, и сейчас) это мало кто реально представлял. Потому что, если бы представляли, то сразу задались бы вопросами: «А туда ли мы идем? И ЗАЧЕМ мы туда идем?» Почему-то Россия решила (а точнее, Горбачев и ЕБН решили), что Запад — он такой «няшка», как сейчас говорят в Японии и России, стоит сделать только несколько шагов в нужном направлении, указываемом нашими партнерами, и все станет просто здорово. Жизнь наладится, и мы будем приняты в дружную семью капиталистов с распростертыми объятиями. Видимо, никто не объяснил Горбачеву и ЕБН, к тому же они, наверное, и слышать особо об этом не хотели, что у капиталистов друзей нет, а есть только одна-единственная цель, которую они преследуют очень упорно, не останавливаясь ни перед чем и ни перед кем, — ДЕНЬГИ. Да, вам будут приветливо улыбаться и говорить о правах человека, диктаторах, демократии и еще миллионе разных важных и не очень вещей различные политики и деятели от политики, которые в основном являются наемными работниками, обслуживающими интересы очень узкой группы тех, кто им платит и реально владеет ДЕНЬГАМИ и горит БОЛЬШИМ желанием эти ДЕНЬГИ приумножить ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. Собственно, все эти президенты, премьер-министры и просто министры наняты именно этими настоящими капиталистами с БОЛЬШИМИ деньгами для защиты и продвижения своих корыстных интересов. Посмотрите при случае фильм «Мердок», в котором в открытую рассказывается о методах оболванивания населения с помощью СМИ на Западе. И как решение одного человека может через пропаганду повлиять на решение населения целой страны о выборе той или иной партии или конкретного человека. Ведь для того, чтобы контролировать определенное СМИ, не нужно много рычагов, нужно контролировать только главного редактора этого СМИ, четко выдавая ему вполне конкретные указания о том, чего от него ждут. А корреспонденты… пусть пишут то, что им угодно, но если то, что они напишут, не будет соответствовать инструкциям, выданным владельцем и ретранслированным через главного редактора, то оно просто не будет напечатано. А если тебя не печатают, то, видимо, ты плохо пишешь или пишешь не о том… Так что думай сам, дорогой писатель, как и о чем писать, либо прислушивайся к рекомендациям главного редактора — и сразу же станешь талантом, и тебя начнут печатать.
Собственно, механизмов воздействия на общество и общественное мнение в последние десятилетия прибавилось, и промывка мозгов вышла на новый уровень, когда желание граждан узнать правду натыкается на информацию, завуалированную под объективную, подсовываемую каждый раз, когда вы пытаетесь найти что-то в практически любом поисковике. Хорошим примером является нашумевший случай с «Гуглом», когда он во время последней избирательной кампании в США намеренно выдавал предлагаемые варианты запросов с положительным для Клинтон и отрицательным для Трампа результатом. Собственно, это было естественно для коммерческой компании, т. к. основная ее целевая функция — это повышение прибыли без всяких моральных ограничений и обязательств. Т. е. если завтра все сексуальные меньшинства мира объединятся и закажут, а главное, оплатят такую кампанию «Гуглу», то через несколько лет мы с удивлением обнаружим, что для наших детей эти идеи очень даже приемлемы и, более того, прочно внедрены в их сознание. Собственно, этому есть и чисто экономическое объяснение — снижение рождаемости. Современное капиталистическое общество ЗАИНТЕРЕСОВАНО в этом. Ведь уже сейчас многим странам не нужно столько новых работников, особенно не обремененных специальным образованием и потому малоквалифицированных. Либо, если они пока и нужны, то только для работы на самых непрестижных и тяжелых рабочих местах, где испытывается серьезный дефицит с работниками. Но чаще всего многие новые эмигранты, особенно беженцы, становятся ярмом на шее бюджета страны пребывания, формируя достаточно компактные анклавы, откуда бегут все другие граждане и вызывают тем самым социальный дискомфорт.
Чтобы увидеть, куда мы стремимся, достаточно посмотреть на лидера западного мира — США. Из когда-то прогрессивной и быстро развивающейся страны они превратились в агрессивное зажиревшее государство, откровенно паразитирующее и мешающее развитию многих государств и территорий.
Может быть, немногие знают, но это именно США поставили перед Англией вопрос об отказе от колоний как условие своей военной поддержки во время Второй мировой войны. Сейчас же США сами являются крупнейшими неоколонизаторами на планете.
Говорят, и это приходилось слышать уже много раз из уст наших либералов практически на всех каналах центрального телевидения, о том, что, мол, посмотрите, где мы (Россия) и где они (Запад) в экономическим плане. И этим обосновывают необходимость равняться на Запад! Но абсолютно забывают после этих призывов дать честный и откровенный анализ этого «рая» на земле. И после этого ответить на простой вопрос: «Нужно ли туда стремиться?»
На Западе много противоречий, и об этом очень откровенно говорят многие представители этого самого Запада, в том числе и на самом высоком уровне, например, такие, как только что избранный президент Трамп. Собственно, как бизнесмен он видит всю эту ситуацию в совершенно другом свете, чем политики, заседающие на Капитолийском холме. Ведь для постоянного развития бизнеса нужен рост потребления, особенно в таких отраслях, как строительство, гостиничный бизнес. При падении и выводе производства в страны третьего мира реальная зарплата уменьшается, соответственно, падает и платежеспособный спрос, а вследствие этого убывают и возможности для бизнеса. Я хорошо помню, как в разгар финансового кризиса 2008 года в депрессивных районах США катастрофически упали в цене дома: они практически ничего не стоили. Для того, чтобы поправить дела в этом секторе экономики, один из конгрессменов даже предложил пускать богатых китайцев (а их миллионы) и давать им гражданство при условии инвестиций в миллион долларов или около того. В условиях, когда вся страна живет в кредит, люди, будучи не в состоянии выплачивать кредит за дом, просто приносили в банк ключи и переезжали в караваны. Т. е. мы этого хотим?
Если вы пройдетесь вечером по центру практически любого города США или Европы, то вам сразу же бросится в глаза огромное количество бездомных людей разного возраста и пола, ночующих в картонных коробках или спальных мешках на улицах этих западных городов. Поздней ночью вообще лучше не ходить, особенно в некоторых районах, где запросто могут ограбить или даже убить. А ведь от Запада мы отстали лет на 20-25 (как говорят наши либералы). Так вот оно, наше будущее: приезжай и смотри. Мы этого хотим?
ОЧЕНЬ сомневаюсь, что сия картина понравится обыкновенному россиянину.
С инновационными компаниями вообще все не так просто. Как только любая компания вырастает до определенных размеров и становится доминирующей на рынке, она превращается в тормоз прогресса в данной области, скупая практически все более или менее инновационные компании и ставя под свой контроль все их достижения. Очень часто через несколько месяцев после покупки компанию просто банкротят и тем самым тормозят прогресс, уничтожая потенциальных конкурентов. Либо, если покупка не удалась, начинают таскать по судам. Естественно, это приводит к банкротству маленькой компании.
Кстати, Россия оказалась очень способным учеником в этой области: она использует те же приемы с тем же результатом.
Безусловно, любой менеджер вам скажет, что ему платят за то, как он руководит только этой компанией, а все другое его не интересует. А потом, это его прямая обязанность — заботиться о том, чтобы уничтожать конкурентов. Т.е. в перспективе, если ничего не изменится, мы будем иметь по одной гигантской компании на каждую отрасль, что, собственно, сейчас и происходит, а функции отраслевых министерства перейдут или уже частично перешли к этим компаниям.
Но мы ведь уже прошли через это. Если помните, то более 80% всей промышленности в СССР было монополией. И нас опять тянут туда же, только под другой вывеской.
Я с интересом смотрю новости, где показывают, как наш президент проводит совещания и руководит стройками космодрома, мостов, стадионов, заводов, сельским хозяйством, авиастроением и другими важными и нужными объектами. Почти как при КПСС… Хорошо, конечно, что он интересуется и ему есть до этого пока дело. А что будет после его четвертого срока или раньше, если ему вдруг надоест руководить? Вы задумывались? А если после него придет еще один ЕБН или, не дай бог, Горбачев? Что тогда? Опять 20-30 лет небытия? Но даже если предположить, что все останется как оно сейчас есть, то что нас ждет?
Если хотите узнать, поезжайте в Европу на месяц или два. Походите сами, своими ногами, по отдаленным районам вечером, а не по туристическим местам, предварительно узнав у местных жителей, безопасно ли это место вечером. Посмотрите, как живут простые граждане где-нибудь в Италии, Англии, Франции, Испании или Хорватии. Посмотрите на толпы бродяг, проституток и уличных торговцев-эмигрантов вечером в центре Рима, Афин, Парижа, Лас-Вегаса и других городов. Ведь это могут быть наши друзья, знакомые, дети, мы сами наконец. Ведь жизнь из окна туристического автобуса выглядит совсем по-другому… Это то, где мы будем через те самые 20-30 лет, если ничего не случится. Мы этого хотим? Хотя нет, не будем. При сокращении расходов на медицину, образование и науку нам даже это «будущее» не светит. Мы будем в лучшем случае трудиться на предприятиях монополистов, обслуживая интересы очень узкой группы топ-менеджеров и владельцев, живущих на Западе в 20-30, а может, и 40 годах в будущем от нашего того будущего. В основном это будут заводы, использующие западные технологии и оборудование (своего образования не хватит), а жить или, точнее, доживать, мы будем как раз до пенсионного возраста или чуть больше (медицина и наука не на том уровне).
Капитализм — это лишь временный эпизод в длинной цепи исторического развития общества. Уже сейчас видны все его преимущества и недостатки. Да и капитализм в разных странах тоже разный, просто сравните Испанию и Норвегию. Может быть, настала пора задуматься и скорректировать нашу модель социального развития, развернув всю систему в сторону всех граждан России, а не кучки олигархов и прочих нуворишей, чтобы эволюционным путем добиться существенно более высокого ускорения развития и более справедливого будущего для нас, наших детей и внуков? Уроки истории должны быть наконец-то выучены. Ведь при равноускоренном движении дистанция только увеличивается. Особенно если бежать по той же дорожке.
Автор: Просто гражданин