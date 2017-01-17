03:27 18 января

ЕСПЧ заменил американцам детей из России тремя тысячами долларов

На сайте Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) появилось сообщение, в котором говорится, что суд вынес решение в пользу 45 американских заявителей по поводу запрета на усыновление иностранными гражданами детей из России. Американские заявители подали иски в отношении России, заявив, что они «уже успели познакомиться и привязаться к российским детям-сиротам, а российские власти вдруг ввели запрет на усыновление».

ЕСПЧ заменил американцам детей из России тремя тысячами долларов


ЕСПЧ объявил решение российских властей «неправомерным» и «дискриминационным». Причём в постановлении суда заявлено, что имела место «дискриминация по национальному признаку», так как запрет в первую очередь касался усыновления российских детей американскими семьями. ЕСПЧ обязал Россию выплатить каждой из 22 американских семейных пар компенсацию в размере 3 тысяч долларов и покрыть судебные издержки в размере 600 долларов США.


Единственным представителем Европейского суда по правам человека, выразившим так называемое особое мнение, стал российский судья Дмитрий Дедов. По его словам, американский повод для жалобы похож на техническую трактовку Конвенции о правах человека, так как процесс усыновления на момент выхода запрета завершён не был. При этом Дмитрий Дедов назвал суммы «выписанных» штрафов «больше символическими». Это своеобразный намёк на то, сколь меркантильны на самом деле подавшие иски против России американские заявители, если их вполне устраивает «замена» ребёнка компенсацией в 3 с лишним тысячи долларов...

По большому счёту, решение ЕСПЧ в очередной раз даёт повод затронуть тему о том, что российские законы должны иметь приоритет на той конъюнктурой, складывающейся в западных «элитах», под дудку которых до сих пор пытаются заставить отплясывать Россию.

Использованы фотографии: Эксперт
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Комментарии 34
  1. 210окв Вчера, 12:49
    Всем недовольным выдать кукол..Вот пусть и воспитывают.
    210окв
    1. Zibelew Вчера, 13:01
      Сколько детей забрали у россиян в Норвегии, там право на семейную жизнь не ущемляется? А заняться тюрьмами ЦРУ этот суд не хочет? Пора выходить из этих институций.
      Zibelew
      1. LVMI1980 Вчера, 13:45
        Норвегия - это фашистское государство.
        при упоминании о нем руки ищут автомат.....
        что бы не быть голословным
        https://www.youtube.com/watch?v=utVLescQI8s
        LVMI1980
    2. Евдоким Вчера, 14:18
      [quote][/quote]Всем недовольным выдать кукол..Вот пусть и воспитывают. И тамагочи в придачу, пусть кормят по расписанию. wassat
      Евдоким
      1. Zibelew Вчера, 20:43
        Там гомосекам размножаться не получается, решили за российскими детьми прийти. Это торговля людьми. А дети не могут быть товаром.
        Zibelew
  2. Primipilus Вчера, 12:53
    Эти суды иной раз просто поражают, решениями в пользу своих.
    Primipilus
    1. 210окв Вчера, 12:56
      Так по моему наш Конституционный суд принял решение послать этих судей куда подальше
      210окв
      1. Flinky Вчера, 13:15
        Каждый посыл строго индивидуален :)
        Flinky
    2. кубань Вчера, 14:17
      А по другому и быть не может. Мы заранее виноваты во всём. Ни разу не привлекли никого из стран Северной Европы, Франции никого, кто у матерей отбирал детей, потому, что они русские. Надо выйти из всех этих европейских организаций: судов , ПАСЕ. Толку от них никакого.
      кубань
  3. изя топ Вчера, 12:54
    ЕСПЧ обязал Россию выплатить каждой из 22 американских семейных пар компенсацию в размере 3 тысяч долларов и покрыть судебные издержки в размере 600 долларов США.
    щека треснет
    изя топ
  4. Стройбат запаса Вчера, 12:55
    А что такое ЕСПЧ? Мы обязаны выполнять их постановления? Может им и Россию отдать "по решению суда"? Пусть сидят в своей клоаке и не булькают.
    Стройбат запаса
    1. AugustBebel Вчера, 20:49
      Конечно обязаны, международное право важнее национального.
      AugustBebel
  5. ZAVal Вчера, 12:57
    Исполнение данного решения, вынесеного в угоду "многострадальных американцев", непонятно зачем пытавшихся усыновить Российских детей, будет недопустимой глупостью. Российские дети должны расти если не в России, то в среде ментально родственной.
    ZAVal
    1. Homo Вчера, 13:58
      Цитата: ZAVal
      Исполнение данного решения, вынесеного в угоду "многострадальных американцев", непонятно зачем пытавшихся усыновить Российских детей, будет недопустимой глупостью. Российские дети должны расти если не в России, то в среде ментально родственной.

      Вы о чём? Вы хотя бы буковки все прочитали! В решении суда ни слова о детях, там только о компенсации в 3000 долларов!
      Homo
      1. ZAVal Вчера, 15:27
        А так же о неправомерности запрета усыновления детей из России гражданами США. В свете чего и возникла компенсация морального ущерба 3000 доллраров и судебные издержки.
        ZAVal
  6. Андрей К Вчера, 12:58
    Как говорится: "Маски сброшены господа..."...
    ЕСПЧ совершенно не заметил причину сподвигнувшую государство Российское ограничить усыновление наших детей различными неадекватами и озабоченными человекоподобными. Не заметил убийств наших детей, наших граждан...
    Но зато обязал компенсировать невозможность издевательств над нашими детьми...
    Сюрреализм...
    Андрей К
  7. semuil Вчера, 12:59
    Так деньги то уже приготовили или нет?
    semuil
  8. Мар.Тира Вчера, 13:03
    Для нас он не имеет юридической силы!И не обязателен в исполнении.Будет мощнейшая защита их интересов,российское гражданство,и опекунство России до совершеннолетия,с постоянными проверками.Вот тогда и можно усыновлять.А вообще это не патриотично со стороны государства России,отдавать свой национальный потенциал в чужие руки.
    Мар.Тира
  9. марп Вчера, 13:07
    Название статьи мне одному режет слух?
    марп
  10. forsait Вчера, 13:09
    Надо не забывать основную причину усыновления - большие налоговые льготы у амеров. Им очень выгодно, вот всё.
    forsait
    1. Kenneth Вчера, 13:18
      У нас это тоже очень выгодно.
      Kenneth
  11. Flinky Вчера, 13:13
    Наш КС просто пошлёт ЕСПЧ в письменном виде :)
    Flinky
  12. Мар.Тира Вчера, 13:20
    Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе на запрет американцам усыновлять детей из России. Инстанция присудила гражданам США €75 тыс.
    Мар.Тира
  13. AwaZ Вчера, 13:23
    удивительно просто . Насколько я знаю , даже после введения запрета , детей американцы усыновляли , если были выполнены все условия предварительные . Поэтому удивительны претензии тех кто не проходил процедуры либо не прошел их и не соответствовал требованиям . Ну и еще, вся система усыновления была коррумпирована и я бы вообще на месте властей РФ аннулировал все акты усыновления из за этого. Ну и еще . Получается что Суд этот как раз и поддерживает всякие коррупционные схемы , которые не удалось провернуть против РФ , ну и вообще , я не думаю что кто то это будет выполнять. РФ как я понимаю не считается уже с решениями международных судов и не исполняет , если они противоречат конституции. ну и ясно видно из текста что весь этот суд был фикцией и сговором. И так как РФ работает в этом суде , то должна красиво всех послать . ХОтя в это я не верю. Юристы там от РФ дерьмо ...Причем полное
    AwaZ
    1. Бурмистр Вчера, 13:50
      потому что это деньги, к сожалению, неудачная замена для чести, совести, патриотизма и человеческого достоинства
      Бурмистр
  14. Stinger Вчера, 13:32
    Дать по трёшке деревянных и послать по известному адресу.
    Stinger
  15. Pirate Вчера, 13:34
    В США усыновлять некого?
    Но с другой стороны ребёнку будет лучше расти в семье, чем в детском доме, который в 18 лет выкинет его во взрослую жизнь, подарив при этом комнатку в коммуналке.
    Pirate
  16. кубань Вчера, 14:19
    Зачем нам эти бесполезные европейские организации: ЕСПЧ, ПАСЕ и др. Толку от них никакого, а у нас что, деньги лишние?
    кубань
  17. Боло Вчера, 14:47
    Недорого, однако они ценят жизнь человека.
    Боло
  18. Berkut24 Вчера, 15:27
    А что американские геи и лесбиянки делают в суде Европы? США не является членом ЕСПЧ.
    Berkut24
  19. Олегмог Вчера, 17:36
    Если у них есть возможность взять на воспитание больных детей, пускай берут. Как неудобно об этом говорить, но эти детишки никогда в старости не станут опорой, и поддержкой родителей. Их не оставиш одних дома, самостоятельно они не могут себя обслужить. Да и государству от этих детишек толку никакого, а уж когда вырастут одна головная боль.
    Олегмог
  20. рус-5819 Вчера, 18:48
    «уже успели познакомиться и привязаться к российским детям-сиротам, а российские власти вдруг ввели запрет на усыновление».

    Ну и переезжайте жить в Россию! Примеров для подражания много: Мэнсон, Сигал....

    ЕСПЧ обязал Россию выплатить каждой из 22 американских семейных пар компенсацию в размере 3 тысяч долларов и покрыть судебные издержки в размере 600 долларов США.

    Россия с ЕС не имеет никиких отношений кроме "партнёрских", Поэтому ЕСПЧ впору бы заняться своими внутренними проблемами и не лезть в "чужой монастырь" со своим гендерным уставом!!
    рус-5819
  21. bogart047 Вчера, 19:34
    бабе с плакатом на фотографии выдать минимум троих детей из детдома - не будет времени митинговать
    bogart047
  22. Гость171 Сегодня, 01:05
    Большой плюс Российским Властям,дети - будующее страны,пусть эти .... научатся делать своих.И не только делать,но и выращивать из них полноценных представителей человеческого рода.
    Гость171

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