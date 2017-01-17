ЕСПЧ заменил американцам детей из России тремя тысячами долларов

На сайте Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) появилось сообщение, в котором говорится, что суд вынес решение в пользу 45 американских заявителей по поводу запрета на усыновление иностранными гражданами детей из России. Американские заявители подали иски в отношении России, заявив, что они «уже успели познакомиться и привязаться к российским детям-сиротам, а российские власти вдруг ввели запрет на усыновление».ЕСПЧ объявил решение российских властей «неправомерным» и «дискриминационным». Причём в постановлении суда заявлено, что имела место «дискриминация по национальному признаку», так как запрет в первую очередь касался усыновления российских детей американскими семьями. ЕСПЧ обязал Россию выплатить каждой из 22 американских семейных пар компенсацию в размере 3 тысяч долларов и покрыть судебные издержки в размере 600 долларов США.Единственным представителем Европейского суда по правам человека, выразившим так называемое особое мнение, стал российский судья Дмитрий Дедов. По его словам, американский повод для жалобы похож на техническую трактовку Конвенции о правах человека, так как процесс усыновления на момент выхода запрета завершён не был. При этом Дмитрий Дедов назвал суммы «выписанных» штрафов «больше символическими». Это своеобразный намёк на то, сколь меркантильны на самом деле подавшие иски против России американские заявители, если их вполне устраивает «замена» ребёнка компенсацией в 3 с лишним тысячи долларов...По большому счёту, решение ЕСПЧ в очередной раз даёт повод затронуть тему о том, что российские законы должны иметь приоритет на той конъюнктурой, складывающейся в западных «элитах», под дудку которых до сих пор пытаются заставить отплясывать Россию.