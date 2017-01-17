На Украине стартовали учения резервистов

Учитывая уже приобретённый опыт, для приема резервистов оперативного резерва заранее подготовлен полевой лагерь, оборудованный для комфортного проживания личного состава, развернуты полевые столовые, бани, заготовлен запас угля, дров и топливных брикетов.

Генштаб вооружённых сил Украины объявил о начале ранее проанонсированных военных сборов резервистов. По заявлениям высокопоставленных украинских военных, сборы продлятся до середины февраля с привлечением более 1 тыс. представителей так называемого оперативного резерва. Резервисты призваны к прохождению военных сборов из всех регионов Украины.В сообщении говорится, что представители оперативного резерва поучаствуют в занятиях не только по огневой и тактической подготовке, но также по оказанию первой медицинской помощи, выполнят программу боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады.Из сообщения Генштаба ВСУ:В течение первых 15 суток основное число резервистов будут участвовать в занятиях на базе учебных центров. Оставшиеся 15 суток все они будут направлены на военный полигон (его название и данные о расположении не называются) для практической отработки знаний, умений и навыков. Итогом проведения сборов станут боевые стрельбы из различных видов оружия.Судя по публикуемым фотографиям из лагеря резервистов, приказ на вывешивание украинских флагов получен, а вот на очистку от снега палаток и караульных "грибков" - нет...