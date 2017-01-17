03:25 18 января

На Украине стартовали учения резервистов

Генштаб вооружённых сил Украины объявил о начале ранее проанонсированных военных сборов резервистов. По заявлениям высокопоставленных украинских военных, сборы продлятся до середины февраля с привлечением более 1 тыс. представителей так называемого оперативного резерва. Резервисты призваны к прохождению военных сборов из всех регионов Украины.

На Украине стартовали учения резервистов


В сообщении говорится, что представители оперативного резерва поучаствуют в занятиях не только по огневой и тактической подготовке, но также по оказанию первой медицинской помощи, выполнят программу боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады.


Из сообщения Генштаба ВСУ:
Учитывая уже приобретённый опыт, для приема резервистов оперативного резерва заранее подготовлен полевой лагерь, оборудованный для комфортного проживания личного состава, развернуты полевые столовые, бани, заготовлен запас угля, дров и топливных брикетов.


В течение первых 15 суток основное число резервистов будут участвовать в занятиях на базе учебных центров. Оставшиеся 15 суток все они будут направлены на военный полигон (его название и данные о расположении не называются) для практической отработки знаний, умений и навыков. Итогом проведения сборов станут боевые стрельбы из различных видов оружия.

На Украине стартовали учения резервистов


Судя по публикуемым фотографиям из лагеря резервистов, приказ на вывешивание украинских флагов получен, а вот на очистку от снега палаток и караульных "грибков" - нет...

Использованы фотографии: facebook.com/GeneralStaff.ua
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Комментарии 30
  1. Мар.Тира Вчера, 13:10
    Знаем мы эти резервы.Потом ни чего не подозревающие резервисты оказываются на передовой.Поэтому и бегут.А кто не побежит,там и ляжет.Иначе их не затащишь в АТО.Дураков нет,кроме отмороженных от наркотиков националистов,и вечно пьяных офицеров карателей.
    Мар.Тира
    1. bouncyhunter Вчера, 13:19
      Цитата: Мар.Тира
      Знаем мы эти резервы.Потом ни чего не подозревающие резервисты оказываются на передовой.Поэтому и бегут.А кто не побежит,там и ляжет.Иначе их не затащишь в АТО.Дураков нет,кроме отмороженных от наркотиков националистов,и вечно пьяных офицеров карателей.

      "Морковеведов не тронь !" ( х/ф "День хомячка" ) ...
      А вообще-то неспроста скаклы про резервистов вспомнили ... Быть беде ...
      bouncyhunter
      1. Teberii Вчера, 13:27
        Полигон в ДНР и ЛНР находится,это уже какая волна по счету цунами прям.
        Teberii
      2. Hammerlock Вчера, 15:13
        Кто бедовать будет?
        Hammerlock
    2. Владыка Ситх Вчера, 13:23
      После таких коротких учений резервистов направляют сразу же на фронт, а не как обещают им перед сборами - в тыл или резерв. Соответственно с таким низким уровнем обучения и знаниями о технике, вооружении, ВСУ несет огромные потери.

      В шестой волне мобилизации командование ВСУ и нацгвардии вместо 17500 человек, сумело мобилизовать лишь 2500 человек. Из них, как видим 1000 отправили на сборы и учения.

      P.S. Сводку сегодня не успел, так как отсутствовал инет, завтра опубликую.
      Владыка Ситх
  2. bubalik Вчера, 13:11
    ,,,так вот осенью были сборы,,,
    bubalik
    1. Shurik70 Вчера, 13:28
      Ну, беспилотники там точно есть.
      По крайней мере у того, кто фотки делал
      И смотрите, какая классная тяга должна быть у буржуек в палатках - трубы метра на 3-4 над крышами подняты. От куда только такие взяли.
      И даже провода какие-то тоненькие (телефон? радио?) в палатки тянутся.
      Так что оснащение по последнему слову ...
      bully
      Shurik70
      1. ФАНТОМ-АС Вчера, 13:35
        Цитата: Shurik70
        какая классная тяга должна быть у буржуек в палатках - трубы метра на 3-4 над крышами подняты. От куда только такие взяли.

        это с паровозов! laughing
        ФАНТОМ-АС
      2. HAM Вчера, 13:54
        Там(на Украине),похоже,"беспилотники" только в правительстве и МО...
        HAM
      3. птс-м Вчера, 15:44
        Так руина изготовила в больших количествах буржуек с длинной трубой для сжигания трупов, ещё в 2015 роке .В гейропе не покупают,вот на сборах пригодились,заодно познакомятся со средствами утилизации уриновцев.
        птс-м
    2. ventel Вчера, 14:53
      Были резервисты отработали програму как написано в статье. И после учений убыли по домам.
      ventel
    3. rasputin17 Вчера, 17:17
      Цитата: bubalik
      ,,,так вот осенью были сборы,,,

      Видать в руине дела полный швах раз резервистов готовят к мясорубке!!!! what
      rasputin17
  3. ZAVal Вчера, 13:33
    "Учебные сборы резервистов" - не оригинально, даже "свидомому" понятно, что это новый способ провести мобилизацию не объявляя о ней. В любой момент призваные на сборы могут быть отправлены в зону так называемой АТО. А если политическая конъюктура поменяется - это же просто учебные сборы.
    ZAVal
  4. Восточный ветер Вчера, 13:59
    А я почему-то прочитал - "учения мазохистов"! К чему бы это?
    Восточный ветер
  5. TRex Вчера, 14:01
    а очистку от снега п а вот налаток и караульных "грибков" - нет...

    Май придет- все уберет.
    TRex
  6. МПК105 Вчера, 14:07
    Сборы резервистов нормальная практика для любой страны.Как видим,и для"братской"Украины тоже.
    МПК105
  7. Мар.Тира Вчера, 14:09
    Цитата: Владыка Ситх
    После таких коротких учений резервистов направляют сразу же на фронт, а не как обещают им перед сборами - в тыл или резерв. Соответственно с таким низким уровнем обучения и знаниями о технике, вооружении, ВСУ несет огромные потери.

    В шестой волне мобилизации командование ВСУ и нацгвардии вместо 17500 человек, сумело мобилизовать лишь 2500 человек. Из них, как видим 1000 отправили на сборы и учения.

    P.S. Сводку сегодня не успел, так как отсутствовал инет, завтра опубликую.

    Сразу вспомнилась поговорка:-"Чем дальше в лес,тем толще партизаны!По моему хотящих носить кастрюли всё меньше и меньше.Даже наёмники не исправляют ситуацию.Хоть и наносят нам вред!
    Мар.Тира
  8. кеп Вчера, 14:12
    Затевают провокацию,не иначе.А иначе зачем гражданских на мороз сопли морозить,не спецназ в конце концов.
    кеп
  9. Волька Вчера, 14:13
    ну да, великое потешное войско украинское...
    Волька
  10. PBF Вчера, 14:20
    15 суток вам осталось жить господа резервисты. 15 суток до направления на военный полигон (его название и данные о расположении не называются).
    PBF
  11. krops777 Вчера, 14:36
    1 тыс. представителей так называемого оперативного резерва.


    Да не густо на 40млн жителей, наверно самые отборные.
    krops777
  12. злой партизан Вчера, 14:50
    Вот фото лагеря с РусВесны:Заметил, что условия для резервистов вполне сносные, койки - новые, палатки не дырявые, в расположении чувствуется какой-то порядок. По сравнению с 2014 г. контраст разительный. Может действительно ВСУ начинают всё больше походить на нормальную армию? Если это так, то это не есть гут.
    злой партизан
    1. МПК105 Вчера, 15:00
      С14 не сравнить.И да-это не есть гут.
      МПК105
  13. Berkut24 Вчера, 15:25
    Порох маринует свежее пушечное мясцо перед употреблением...
    Berkut24
  14. частное лицо Вчера, 16:36
    Соберутся много мужиков и начнётся грандиозная пьянка . Сборы есть сборы результат один массовая пьянка как и у нас в России.
    частное лицо
    1. rasputin17 Вчера, 17:21
      Цитата: частное лицо
      Соберутся много мужиков и начнётся грандиозная пьянка . Сборы есть сборы результат один массовая пьянка как и у нас в России.
      вот только потом это стадо пьяных гоблинов погонят амбразуры задницами затыкать!!! negative
      rasputin17
    2. ventel Вчера, 18:41
      Незнаю как в России а в украине не очень погуляеш график занятий очень жосткий.
      ventel
      1. частное лицо Вчера, 19:46
        Спецназ отдыхает, командос нервно курят в сторонке . Держись Россия хохлы готовятся к параду на Красной Площади.
        частное лицо
        1. ventel Вчера, 20:13
          Цитата: частное лицо
          Спецназ отдыхает, командос нервно курят в сторонке . Держись Россия хохлы готовятся к параду на Красной Площади.
          ventel
          1. ventel Вчера, 20:18
            Может вы служыли в спецназе или вдв раз занятие по боевой подготовке вам кажутся сверхестествиными.
            ventel

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