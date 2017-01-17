ВМС Финляндии планируют принять на вооружение торпеды

Впервые после Второй мировой войны ВМС Финляндии планируют оснастить четыре ракетных катера типа Hamina в ходе среднего ремонта и модернизации, намеченных на 2019-2021 гг, противолодочными торпедами, сообщает журнал Jane's Navy International.«Четыре ракетных катера типа Hamina полным водоизмещением по 274 тонны были введены в строй в 1998-2006 годах и сейчас составляют боевое ядро финского флота. Стоимость их модернизации оценивается в 190 млн евро. Предполагается, что помимо торпедных аппаратов катера получат также новые подкильную и буксируемую ГАС, а также новую АСБУ», – говорится в материале.Отмечается, что финский флот лишился торпедного оружия по условиям военных ограничений, обозначенных в Парижском мирном договоре от 1947 г.Правда сама статья Договора, в которой изложены ограничения, изложена довольно витиевато:Торпедное вооружение в ту пору имелось на финских подводных лодках (на всех пяти) и торпедных катерах. После подписания документа подводные лодки были выведены из состава флота, а торпедные катера переоборудованы в сторожевые.В сентябре 1990 г после заключения договора об окончательном урегулировании в отношении Германии финское правительство заявило, что военные ограничения Парижского договора (кроме ядерных арсеналов) более не являются актуальными и потеряли силу.