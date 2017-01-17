ВМС Финляндии планируют принять на вооружение торпеды
Впервые после Второй мировой войны ВМС Финляндии планируют оснастить четыре ракетных катера типа Hamina в ходе среднего ремонта и модернизации, намеченных на 2019-2021 гг, противолодочными торпедами, сообщает журнал Jane's Navy International.
«Четыре ракетных катера типа Hamina полным водоизмещением по 274 тонны были введены в строй в 1998-2006 годах и сейчас составляют боевое ядро финского флота. Стоимость их модернизации оценивается в 190 млн евро. Предполагается, что помимо торпедных аппаратов катера получат также новые подкильную и буксируемую ГАС, а также новую АСБУ», – говорится в материале.
Отмечается, что финский флот лишился торпедного оружия по условиям военных ограничений, обозначенных в Парижском мирном договоре от 1947 г.
Правда сама статья Договора, в которой изложены ограничения, изложена довольно витиевато: «Финляндия не должна иметь, производить или экспериментировать: любые виды атомного вооружения; какие-либо самодвижущиеся или управляемые снаряды или аппараты, связанные с их выбрасыванием (за исключением торпед и торпедных аппаратов, составляющих нормальное вооружение военно-морских кораблей, разрешенных настоящим Договором); морские мины или торпеды неконтактного типа, действующие от чувствительных механизмов; торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми; подводные лодки или другие подводные суда, торпедные катера и специализированные типы штурмовых судов».
Торпедное вооружение в ту пору имелось на финских подводных лодках (на всех пяти) и торпедных катерах. После подписания документа подводные лодки были выведены из состава флота, а торпедные катера переоборудованы в сторожевые.
В сентябре 1990 г после заключения договора об окончательном урегулировании в отношении Германии финское правительство заявило, что военные ограничения Парижского договора (кроме ядерных арсеналов) более не являются актуальными и потеряли силу.
«Четыре ракетных катера типа Hamina полным водоизмещением по 274 тонны были введены в строй в 1998-2006 годах и сейчас составляют боевое ядро финского флота. Стоимость их модернизации оценивается в 190 млн евро. Предполагается, что помимо торпедных аппаратов катера получат также новые подкильную и буксируемую ГАС, а также новую АСБУ», – говорится в материале.
Отмечается, что финский флот лишился торпедного оружия по условиям военных ограничений, обозначенных в Парижском мирном договоре от 1947 г.
Правда сама статья Договора, в которой изложены ограничения, изложена довольно витиевато: «Финляндия не должна иметь, производить или экспериментировать: любые виды атомного вооружения; какие-либо самодвижущиеся или управляемые снаряды или аппараты, связанные с их выбрасыванием (за исключением торпед и торпедных аппаратов, составляющих нормальное вооружение военно-морских кораблей, разрешенных настоящим Договором); морские мины или торпеды неконтактного типа, действующие от чувствительных механизмов; торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми; подводные лодки или другие подводные суда, торпедные катера и специализированные типы штурмовых судов».
Торпедное вооружение в ту пору имелось на финских подводных лодках (на всех пяти) и торпедных катерах. После подписания документа подводные лодки были выведены из состава флота, а торпедные катера переоборудованы в сторожевые.
В сентябре 1990 г после заключения договора об окончательном урегулировании в отношении Германии финское правительство заявило, что военные ограничения Парижского договора (кроме ядерных арсеналов) более не являются актуальными и потеряли силу.
Использованы фотографии: www.facebook.com