03:26 18 января

ВМС Финляндии планируют принять на вооружение торпеды

Впервые после Второй мировой войны ВМС Финляндии планируют оснастить четыре ракетных катера типа Hamina в ходе среднего ремонта и модернизации, намеченных на 2019-2021 гг, противолодочными торпедами, сообщает журнал Jane's Navy International.

ВМС Финляндии планируют принять на вооружение торпеды
Финские ракетные катера Hanko и Tornio типа Hamina

«Четыре ракетных катера типа Hamina полным водоизмещением по 274 тонны были введены в строй в 1998-2006 годах и сейчас составляют боевое ядро финского флота. Стоимость их модернизации оценивается в 190 млн евро. Предполагается, что помимо торпедных аппаратов катера получат также новые подкильную и буксируемую ГАС, а также новую АСБУ», – говорится в материале.


Отмечается, что финский флот лишился торпедного оружия по условиям военных ограничений, обозначенных в Парижском мирном договоре от 1947 г.

Правда сама статья Договора, в которой изложены ограничения, изложена довольно витиевато: «Финляндия не должна иметь, производить или экспериментировать: любые виды атомного вооружения; какие-либо самодвижущиеся или управляемые снаряды или аппараты, связанные с их выбрасыванием (за исключением торпед и торпедных аппаратов, составляющих нормальное вооружение военно-морских кораблей, разрешенных настоящим Договором); морские мины или торпеды неконтактного типа, действующие от чувствительных механизмов; торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми; подводные лодки или другие подводные суда, торпедные катера и специализированные типы штурмовых судов».

Торпедное вооружение в ту пору имелось на финских подводных лодках (на всех пяти) и торпедных катерах. После подписания документа подводные лодки были выведены из состава флота, а торпедные катера переоборудованы в сторожевые.

В сентябре 1990 г после заключения договора об окончательном урегулировании в отношении Германии финское правительство заявило, что военные ограничения Парижского договора (кроме ядерных арсеналов) более не являются актуальными и потеряли силу.

Использованы фотографии: www.facebook.com
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Комментарии 11
  1. Teberii Вчера, 13:22
    Горячие финские парни,не проще новые построить.
    Teberii
  2. Офицер запаса Вчера, 13:33
    "В сентябре 1990 г....финское правительство заявило, что военные ограничения Парижского договора более не являются актуальными и потеряли силу".

    Это они так заявили или еще кто-то? Это что-то типа - я выхожу из мирного договора и больше не признаю итоги Второй Мировой?
    Офицер запаса
    1. Alexey RA Вчера, 14:24
      Цитата: Офицер запаса
      Это они так заявили или еще кто-то? Это что-то типа - я выхожу из мирного договора и больше не признаю итоги Второй Мировой?

      Дык... это сложившаяся практика международных отношений: как только гаранты международных договоров слабеют, те, на кого эти договоры наложены, тут же кладут на них М120х200. Немцы точно так же отменили Версальский договор, а Россия - Парижский мир. smile
      Любой договор сохраняется в силе лишь до тех пор, пока у его гарантов есть силы и готовность их применить для принуждения к соблюдению условий договора. В противном случае договор превращается в испачканную чернилами и сургучом бумагу с ленточками. Чехословакия и Польша подтвердят. smile
      Alexey RA
      1. Монархист Вчера, 15:00
        Камрад, спасибо Вам за комментарий: он в самую точку
        Монархист
  3. Волька Вчера, 14:17
    с кем воевать-то собрались горячие финские парни?
    Волька
    1. LEK Сегодня, 00:07
      С теми, кто полезут к ним))
      LEK
  4. МПК105 Вчера, 14:19
    Кого топить собрались?У нас на Балтике столько подлодок-то и нет,чтобы ещё и фины туда же.Или они как шведы-в каждом бревне плавающем ПЛ мерещится laughing
    МПК105
  5. Алексей_К Вчера, 14:29
    Поскольку действие Парижского мирного договора 1947 года никто не отменял, то горячие финские парни не имеют права иметь торпедные катера. А поскольку в декабре 1917 г. Финляндия, ни кого не спросясь, вышла из состава Российской империи, а Россия является правопреемницей той империи, то Финляндия должна входить в состав современной Российской Федерации. Чего их спрашивать-то? Сами они никого не спрашивают, значит и с ними надо поступать так же.
    Алексей_К
    1. Монархист Вчера, 15:06
      Для этого надо несколько"мелочей": характер как у Александра 3 или товарища Сталина, надёжные командиры в армии и находчивый министр иностранных дел
      Монархист
  6. обыватель Вчера, 14:42
    Фины собрались в катера по 274 тонны водоизмещения "в ходе модернизации" поставить подкильную и буксируемую ГАС, а также новую АСБУ. Что мешает нашим поставить ГАСы на "Буяны" или "Таракурты" и сделать на их базе МПК, которых катастрофически не хватает вроде как.
    обыватель
  7. Прометей Вчера, 14:56
    Юридически финны ничего не нарушают,даже если не учитывать факт отказа от исполнения собственных обязательств по Парижскому договору в 1990 году.
    Поскольку иметь ракетные катера им не запретили,равно как и торпедные аппараты и торпеды.
    Прометей

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