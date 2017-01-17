03:26 18 января

Контрнаступление сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры

Сирийские источники публикуют сообщения о том, что правительственные войска САР перешли в контрнаступление в районе города Дейр-эз-Зор. Боевики ИГИЛ (запрещено в РФ) в течение последних нескольких дней пытались взять в окружение позиции сирийской армии на военном аэродроме и перерезать транспортную артерию, соединявшую город с аэродромом. Накануне боевики были крайне близки к этому, однако ударами с воздуха удалось умерить пыл террористов.

После нескольких часов воздушной операции ВВС САР и ВКС РФ против боевиков так называемого «Исламского государства» в наступление перешли и сухопутные силы сирийской армии. При поддержке ополчения удалось отбросить боевиков от аэродрома и ликвидировать угрозу возникновения «котла» в районе аэродрома.

Сирийские войска предпринимают попытки восстановить контроль над населённым пунктом Джирайя к северу от аэродрома Дей-эз-Зора.


Видео RUPTLY TV:


На этом фоне поступают сообщения и о начале контрнаступления сирийских войск в районе Пальмиры (Тадмора). Ранее по позициям игиловцев в районе этого города наносились удары с воздуха, что позволило уничтожить несколько десятков террористов и принадлежавшую им бронетехнику в районе авиабазы T-4. По сообщениям сирийских источников, в наступлении на Тадмор (Пальмиру) принимает участие сирийская республиканская гвардия, 11-я механизированная дивизия, а также отряды Хезболлы. Удары сухопутных сил сосредоточены на позициях террористов ИГИЛ в районе нефтегазовых месторождений.

Англоязычный ролик от Al-Masdar:

Использованы фотографии: Твиттер
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 53
  1. Ихрек Вчера, 13:30
    Удачи Вам братья. Перелом после Алеппо уже наметился. Единственно, что омрачает - это падение Пальмиры. Очень рассчитываю, что Пальмира вернётся под контроль Сирии.
    Ихрек
    1. Скептик-Самоучка Вчера, 13:33
      Нет. Просто удачи. Братьев у нас нет.
      Есть союзники на данном этапе времени. Вот и все.
      Скептик-Самоучка
      1. Ихрек Вчера, 13:34
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Братьев у нас нет.

        Братья по оружию.
        Ихрек
        1. Oldenburg Вчера, 16:00
          Ракка боле желательна,в том районе расположены основные нефтяные поля.И с освобождение Ракки,игил теряет свой смысл
          Oldenburg
          1. Koshak Вчера, 17:18
            Цитата: Oldenburg
            Ракка боле желательна,в том районе расположены основные нефтяные поля.И с освобождение Ракки,игил теряет свой смысл

            В сирийской армии и в нашем генштабе ждут не дождутся советов из "интернетов". Как жаль, что вы не Асад и не Путин, хотя бы не Шойгу. Сейчас бы в руках у статуи "Свободы" вместо факела был российский флаг.
            Koshak
        2. Now we are free Вчера, 17:11
          Дейр-эз-Зор на данный момент намного важнее чем Пальмира. Так как он является полностью окружённым ДАИШ анклавом, снабжение которого осуществляется только по воздуху. Год назад анклав уже переживал подобный кризис и смог удержать свои позиции.
          Примечательно, что ДАИШ наносит удары исходя из казалось бы элементарной военной логики разрезая сильно растянутые коммуникации и расчленяя оборону именно в тех местах, где САА не успели закрепиться или находится "жидкое" на мораль ополчение. Типичный пример срез "длинного рукава Пальмиры" откуда к счастью удалось вытащить почти всех солдат Асада. Теперь видя, что САА грамотно постепенно и вдумчиво продвигается вперёд без излишних победных реляций (Победа под Алеппо уже многое показала и доказала). Они стали давить там, где могут -Дейр-эз-Зоре зная об ограниченных ресурсов его защитников. В любом случае защитникам отступать некуда и пройгрышь в этом сражении означает неминуемую и страшную смерть для его защитников а так же ужасную участь мирного населения. именно этот фактор и сдерживает и укрепляет моральный дух анклавовцев, ОДНАКО сейчас как никогда Дейр-эз-Зору нужна помощь! Это на данный момент единственная "Ахилесова пята Асада" на фронте САА и ДАИШ, ДАИШ попытается спеть свою "лебединую песню" по максимуму нивелировать победу Асада над ССА под Алеппо. По возможности нашим ВКС надо использовать авиацию разнося кассетными боеприпасами и термобарами наступающих оголтелых боевиков ДАИШ. Анклав надо удержать ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ! Если ДАИШ обламает оставшиеся зубы и там, тогда конец его намного ускорится!
          И если Алеппо это Сирийский "Сталинград", то
          Дейр-эз-Зор это Сирийская "Курская дуга" Важность победы/удержания анклава думаю после таких исторических аналогий объяснять не обязательно...
          Now we are free
          1. антивирус Вчера, 21:30
            где Берлин для Асада и ВКС РФ?
            антивирус
      2. Bronevick Вчера, 14:00
        Сербы братья.
        Bronevick
        1. Скептик-Самоучка Вчера, 14:03
          Еще раз...
          Нет братьев... Есть союзники, есть интересы страны.
          И если союзники это временное явление - как ни крути, то интересы они всегда есть...
          Скептик-Самоучка
          1. просто экспл Вчера, 14:43
            есть государства , а есть народы , государство Сербия может быть нам даже враждебным если им такое правительство насадят (напомнить почему у них штаты власть назначают?) .а вот народ сербы всегда были , есть и будут русофилами и нашими братьями . сербы это русские Балкан.
            просто экспл
            1. Скептик-Самоучка Вчера, 14:45
              Болгар мы уже освобождали от турецкого ига...
              там сейчас вырастили поколение... натовцев
              Скептик-Самоучка
              1. ватник Вчера, 15:25
                Цитата: Скептик-Самоучка
                Болгар мы уже освобождали от турецкого ига...
                там сейчас вырастили поколение... натовцев

                В том что произошло в Болгарии а так же других странах вывшего Варшавского договора а затем и на Украине во многом виноваты мы сами бросивши пооцессы которые там происходят на самотёк когда был уничтожен СССР да и у нас в стране тогда творился такой ужасный бардак и беспридел инсценированный разными Гайдарами Чубайсами Березовскими и Гусинскими с Абрамовичами..
                ватник
            2. винч Вчера, 15:16
              Такие банеры очень часто вывешивают сербские болельщики на давольно крупных спортивных соревнованиях, не смотря на постоянные штрафы и санкции.
              винч
            3. Oldenburg Вчера, 16:03
              Сербия не вся цель,через Косово идёт основной наркотрафик америки в европу.Говорим Сербия,подразумеваем Косово
              Oldenburg
        2. Ихрек Вчера, 14:34
          Цитата: Bronevick
          Сербы братья.

          Не то что Болгары.
          Ихрек
      3. Karayakupovo Вчера, 14:31
        Хрен редьки ни слаче, но тут выходит -Братья. -по оружию и по духу. Если поможем им-сирийцам- то и другие увидят- мы своих друзей не бросаем. (это для арабов), но и других своих. Сербы подтвердят.
        Karayakupovo
    2. bouncyhunter Вчера, 13:33
      Пусть вам воспоспешествует удача !
      bouncyhunter
    3. Серый брат Вчера, 13:53
      Цитата: Ихрек
      Перелом после Алеппо уже наметился.

      Ломали "зелёных", а не "чёрных".
      Серый брат
      1. Монархист Вчера, 14:44
        Серый брат, завидую Вашему терпению: разбираться какого цвета Бармалей! По мне бармалеи все одинаково"зеленые,""чёрные"&#
        039;,"серо-буро малиновые"
        Монархист
    4. Одиссей Вчера, 15:05
      Цитата: Ихрек
      Перелом после Алеппо уже наметился.

      Увы нет.Перелом будет когда мирными или военными средствами удастся закрыть хотя бы северную границу.
      Одиссей
    5. nemo778 Вчера, 22:59
      Я извиняюсь! hi Позвольте вставить свежую интерактивную карту,с пояснениями! hi
      nemo778
  2. Teberii Вчера, 13:30
    Качели до окончательного перелома еще далеко.
    Teberii
  3. kapitan92 Вчера, 13:33
    Вовремя наши провели "плановую" ротацию СУ 24 на СУ 25. "Грачам" сейчас работы хватает!
    kapitan92
  4. AwaZ Вчера, 13:42
    ой ... надеюсь что понимают сирийские солдаты что отступать там некуда и биться будут со всей дури ... Проблема вся в том что там котел и черные могут сконцентрироваться и ударить еще где нить .. Все же сил для ротации и маневра больше Так то конечно надо раскачивать другие участки фронта с ИГИЛ что б отвлекать их силы , не давать концентрироваться на окруженном гарнизоне.
    AwaZ
  5. Горный стрелок Вчера, 13:48
    Дай то бог нашему теляти волка ... того-этого wassat Поглядим. Что то сомневаться я стал в боеспособности сирийских солдат против ДАИШ.
    Горный стрелок
    1. Арон Заави Вчера, 14:22
      Цитата: Горный стрелок
      Дай то бог нашему теляти волка ... того-этого wassat Поглядим. Что то сомневаться я стал в боеспособности сирийских солдат против ДАИШ.

      Вопрос не в боеспособности. В ДэЗ если я не ошибаюсь стоит 17мх/дв. Она на 2/3 изначально была укомплектована друзами,что не только предотвратило массовое дизертирство,но придало дополнительную стойкость обороне. Но по мере стачивания кадрового состава,потери техники и боеприпасов, крайней сложности логистики,там просто начался надлом. По последним данным "черным" удалось захватить несколько кварталов ДэЗ и полностью взять под огневой контроль взлетную полосу . Одна надежда что"Дед" удержит зубами город , а у "черных" не будет сил развить успех.
      Арон Заави
      1. Простой Вчера, 14:28
        Сообщение сегодня было что Даеш перебрасывает подкреп из-под Ракки.

        Я чего- то не пойму, как даеш может чего то там перебрасывать в современное время.

        "Дед" живой- курилка. Дай Бог!

        Простой
        1. Одиссей Вчера, 15:09
          Цитата: Простой
          Я чего- то не пойму, как даеш может чего то там перебрасывать в современное время.

          Запросто.Не нужно преувеличивать возможности авиации.Тем более американская коалиция никак этому не мешает,у нас и сирийцев очень мало самолетов на множество целей и задач.
          Ночью,небольшими группами-могут ,вообще,без проблем маневрировать ресурсами.
          Одиссей
          1. Простой Вчера, 16:14
            Цитата: Одиссей
            Запросто.....
            .

            request

            В идеале при переброске сил и надо выбивать.


            К тому-.же демократические курды объявили о чём-то.



            но как видим Даиш и в ус недует.
            Простой
      2. Монархист Вчера, 14:54
        Камрад Арон, спасибо Вам за информацию. Мне сейчас диван шепнул: информация Арона более правдива чем у некоторых
        Монархист
      3. ватник Вчера, 15:50
        Конечно у нашего Арона самая правдивая информация ведь давно известно что террористы в Сирии и Ираке управляются из Израиля и именно там (в Израиле) и разрабатываются все планы их наступлений и обороны lol
        И не случайно израильский режим недавно наносил удары по Дамаску - это была очередная попытка ослабить САА и дать новый сигнал террористам ИГИЛ и Аль-Нусры в том что режим Тель-Авива стоит за спиной террористов и будет поддерживать их до самого "конца"
        ватник
  6. Одиссей Вчера, 15:02
    Главное удержать возможность снабжения для ДэЗ .Деблокирующий удар явно маловероятен,так что возможность снабжения- это все.Будем надеяться,что атаки на важные для ИГИЛ нефтепромыслы отвлекут их силы от ДэЗ.
    Ну и все внимание ВВС на ДэЗ.
    Одиссей
  7. Комментарий был удален.
  8. uhu189 Вчера, 15:21
    Не сдали-бы Пальмиру - не было-бы кризиса у Дейр-эз-Зора. И теперь сил нет помочь гарнизону, да и возможности по большому счету, учитывая, что авиабазу простреливают. Нехорошая ситуация, очень.
    uhu189
    1. ватник Вчера, 16:02
      Цитата: uhu189
      Не сдали-бы Пальмиру - не было-бы кризиса у Дейр-эз-Зора.

      Кризис там был изначально и до "сдачи" Пальмиры город уже был в полном окружении и снабжался в основном парашютным способом
      Подарки из России в Тартусе. По всей видимости для вновь формируемого 5 -корпуса

      ватник
      1. ватник Вчера, 16:04
        Кстати что то не видать всезнающих граждан из Азербайджана и Израиля которые так "блистали" своими знаниями в предыдущей теме по Дейр-эз-Зору lol
        ватник
        1. одинокий Вчера, 20:43
          Куда уж нам до тебя)))) lol
          одинокий
          1. ватник Вчера, 20:52
            Цитата: одинокий
            Куда уж нам до тебя)))

            Один из главных азербайджанских экспертов не выдержал сейчас израильские "воины" подтянутся lol
            Ну что расскажи нам азербайджанец сколько ваших граждан в ИГИЛ воюет?
            ватник
            1. одинокий Вчера, 21:19
              Меньше чем Российских граждан.
              одинокий
      2. uhu189 Вчера, 16:48
        Ну вообще-то на авиабазу и вертолеты и самолеты сирийские садились. Уже после того, как осенью ИГИЛовцы подошли - тогда стало сажать самолеты опасно и самолеты перестали туда летать (правда насколько достоверна данная информация - я не могу судить). А на парашютах наши ВКС скидывали грузы. Да и радоваться пока рано - давайте дождемся результатов, а то пока кроме громких заявлений ещё нет результатов подтверждённых.
        Касаемо фотографии - наши на вооружение нового корпуса БМП-1 из резерва скидывают? Щедрый подгон конечно. Но хотя понять наших военных можно...
        uhu189
        1. ватник Вчера, 19:59
          Цитата: uhu189
          Ну вообще-то на авиабазу и вертолеты и самолеты сирийские садились. Уже после того, как осенью ИГИЛовцы подошли - тогда стало сажать самолеты опасно и самолеты перестали туда летать (правда насколько достоверна данная информация - я не могу судить)

          Если не трудно уточните когда была последняя посадка самолётов транспортных в Дейр-эз-Зор потому что как мне кажется это было крайне давно.
          Или вы время действия путаете.
          Цитата: uhu189
          Да и радоваться пока рано - давайте дождемся результатов, а то пока кроме громких заявлений ещё нет результатов подтверждённых.

          Так и заявлений о "взятии" города тоже нет однако всепропальщики хорошо сдесь резвились lol
          Цитата: uhu189
          Касаемо фотографии - наши на вооружение нового корпуса БМП-1 из резерва скидывают? .

          Как пишут это - подарок и кроме БМП-1 там например присутствуют новые Т-55 что для условий войны с террористами в Сирии вполне приемлемо.
          Я загружал больше фото но сайт начал грузить только по одной фотографии в посте остальные стираются.
          Вот еще с Тартуса.

          Цитата: uhu189
          Щедрый подгон конечно.

          Ну да smile Если наши пошлют сирийцам что то поновее тут сразу же появится масса радетелей за кошельки пенсионеров за наш бюджет и остальные российские почитатели "пятой колонны" и гости из Азербайджанов Израилей и другие наши зарубежные поклонники.
          ватник
          1. uhu189 Вчера, 21:01
            ССылка про самолеты (правда военные) https://nation-news.ru/204175-kak-betsya-osazhden
            nyi-ig-siriiskii-gorod-deir-ez-zor, но попадались сообщения о том, что из Камышлы в Дейр-эз-Зор транспортники летают и перевозят пополнения, а в сентябре наши несколько БМП туда перебросили.
            А по поводу друзей из Израиля и Азербайджана - зря вы так на людей ополчились, они правы очень во многом, и флажки тут значения не имеют.
            Если реально смотреть на вещи, то Асаду без иранской и нашей помощи уже ничего не светит. Сил нет, боеприпасов нет, техники нет, даже людей на пополнения нет, а главное экономика страны разрушена и нет денег на её восстановление. От армии остались лишь огрызки которые раздербанены по всем фронтам, остальное ополчение,которое не то что атаковать - удерживаться на позициях не может. Без контроля границ победы не видать, а сил на восстановление контроля попросту нет. Подгоны в виде Т-55 бесполезны (при огромном количестве ПТУРСов у боевиков) - без ДЗ они в лучшем случае будут металлоломом, в худшем - достанутся ИГИЛовцам. Поэтому оптимизма по поводу этой войны у меня нет никакого - если нам удастся вытянуть ничью и уйти оттуда сохранив лицо - я буду считать это очень значительным достижением нашего руководства.
            uhu189
            1. ватник Вчера, 21:32
              Цитата: uhu189
              https://nation-news.ru/204175-kak-betsya-osazhden
              nyi-ig-siriiskii-gorod-deir-ez-zor

              Вот в том и дело что военные транспортные самолёты туда давно уже не летают вернее летают но не садятся. Вертолёты до недавнего времени садились.
              Цитата: uhu189
              а в сентябре наши несколько БМП туда перебросили

              По воздуху? Честно говоря не слышал.
              Цитата: uhu189
              А по поводу друзей из Израиля и Азербайджана - зря вы так на людей ополчились, они правы очень во многом

              Интересно у меня может быть своё мнение по событиям в Сирии?
              Или я должен придерживаться данных из Израиля и Азербайджана которые очень часто являются просто вбросами от террористов?
              Цитата: uhu189
              Если реально смотреть на вещи, то Асаду без иранской и нашей помощи уже ничего не светит.

              И что? В чём смысл этой вашей фразы?
              Цитата: uhu189
              Подгоны в виде Т-55 бесполезны (при огромном количестве ПТУРСов у боевиков) - без ДЗ они в лучшем случае будут металлоломом, в худшем - достанутся ИГИЛовцам.

              Если бы такие люди как вы с такой точкой зрения сидели бы у нас в стране в ВОВ мы бы давно были бы под властью нацистов.
              Хотя я вашу позицию uhu189 понял она в принципе не нова и выражается в трех словах - АСАД ДОЛЖНЕН УЙТИ! lol
              Кстати как говорят умные и опытные люди на снимках не Т-55 а Т-62 Просто уточнил
              ватник
              1. uhu189 Вчера, 23:02
                Нет, Вы не правильно поняли мою позицию. Должен Асад уйти или нет - это явно не мне решать. Вопрос тут в другом - мы не смоем победить в этой войне, ибо как только Россия или Иран прекратят свое непосредственное участие в войне - Асада в Сирии просто не будет, он не сможет удержаться. Нужно это четко понимать. А это значит, что мы влипли в очень серьёзную затратную войну с туманными перспективами, где победы будут сменяться поражениями, а ресурсов для ведения этой войны что у нас, что у Ирана значительно меньше, чем у тех, кто нам будет противостоять. Это нужно тоже четко понимать. Руководству виднее, стоит-ли овчинка выделки. Раньше я думал, что стоит однозначно. Теперь не уверен. Но это конечно исключительно мое мнение и я его никому не навязываю. И уважаемый Ватник, пожалуйста, не спекулируйте на теме Великой Отечественной, не нужно это. Нет ничего хуже, чем недооценивать врага и переоценивать свои силы.
                uhu189
  9. Простой Вчера, 16:36
    Послание от "Деда":

    Простой
  10. Ал.Пересвет Вчера, 16:40
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Болгар мы уже освобождали от турецкого ига...
    там сейчас вырастили поколение... натовцев

    Вот из-за таких как ты-русофобы и получаются.Я-белорус,что-не брат тебе? Разве Беларусь-не Россия,белорус-не русский? Нас всех-поделили.А ты-и принял эту делёжку.Согласился с ней.
    Ал.Пересвет
    1. garnik Вчера, 20:24
      Вот из-за таких как ты-русофобы и получаются.Я-белорус,что-не брат тебе? Разве Беларусь-не Россия,белорус-не русский? Нас всех-поделили.А ты-и принял эту делёжку.Согласился с ней.
      ---------------------
      Давно ждал такой комментарий.Сами (россияне) зациклились на Армии и Флоте и кругом все предатели.Предательство началось 8 декабря 1991 . И кто инициатор?
      Кто разделяет украинцев ,белорусов и русских является провокатором.
      garnik
  11. Ал.Пересвет Вчера, 16:43
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Болгар мы уже освобождали от турецкого ига...
    там сейчас вырастили поколение... натовцев

    Потому что с освобождением-нужно было брать-в состав России.Как говорил Жириновский-ввели Русские войска-ВСЁ! Нечего выводить!
    Ал.Пересвет
  12. Простой Вчера, 21:17
    -----------------------










    ------------------------

    «Некоторые из нас просто хотят умереть»: Брейс Белден на войне в Сирии





    http://sadwave.com/2017/01/brace-war/
    Простой
    1. одинокий Вчера, 21:25
      Эти видео точно не из правительственных источников.Я так понял -это отряды ИГИЛ.Что то я не вижу паники ,отчаяния в их лицах.Ну и где же атака правительственных сил.

      Справедливости ради чисто по военному-грамотно воюют.Или же воюют так,как позволяет противник.
      одинокий
      1. Простой Вчера, 22:26
        Происходящее на видео точно было не сегодня. Скорее всего 15-го или 16-го.

        Да и гаубица может быть совсем не по месту.


        Свою панику они выкладывать не будут. Скорее всего снимали во время затищья и перерывов между авианалётами.

        За последнего человека на фото по ссылке читали?
        Простой
        1. одинокий Вчера, 22:44
          Но это курдские отряды и это Ракка.
          Кстати при операции "Щит Ефврата" эти отряды очень быстро покинули северные районы ,практически не вступив боестолкновение с ребелами и турками.

          А что в ДэЗ происходит,до сих пор ничего неизвестно толком.А тому что передали сирийские СМИ-извините,передать они могут что угодно.нужны как минимум еще 2 источника информации,чтобы я поверил на 100%,что там происходит на самом деле.

          Игиловцы никогда не паникуют.Смерть для них дело чести.так они быстрее в рай попадают(они так думают) wassat
          одинокий
          1. Простой Вчера, 22:56
            Пусть думают. laughing


            Кстати, насчёт того парня на фото:

            «Некоторые из нас просто хотят умереть»: Брейс Белден на войне в Сирии

            такой сброд набирают и воюют же!







            Простой
          2. Простой Вчера, 23:14
            Цитата: одинокий
            А тому что передали сирийские СМИ-извините,передать они могут что угодно.нужны как минимум еще 2 источника информации,чтобы я поверил на 100%,что там происходит на самом деле.


            Это Вы правильно делаете.

            Полазив по интернету стал замечать на некоторые нестыковки по времени ссылок на информацию: некоторые делают явный вброс ,ссылаясь на один сайт . Заходишь туда- нету.
            А потом через пять минут появляется долгожданная инфа, притом задним числом. В общем
            цирк тот ещё.
            Простой

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