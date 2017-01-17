03:24 18 января

Умер последний астронавт, побывавший на Луне

Капитан ВМС США Юджин Сернан, последний астронавт, побывавший на Луне, умер в возрасте 82-х лет, сообщила пресс-служба NASA.

Умер последний астронавт, побывавший на Луне


Сернан трижды побывал в космосе, два раза на Луне. Кроме того, он был вторым астронавтом, вышедшим в открытый космос.


«Юджин Сернан был среди 14 астронавтов, отобранных NASA в октябре 1963 года. В июне 1966 года он был одним из пилотов трехдневной миссии "Джемини-9", во время которой он провел в открытом космосе два часа. В мае 1969 года он был пилотом лунного модуля "Аполлон-10", который совершил полет вокруг Луны», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Сернан завершил карьеру астронавта в должности командира «Аполлона-17» в декабре 1972 г, когда и была совершена последняя высадка людей на спутник Земли. Прощаясь с Луной, он выразил надежду на то, что американцы сюда еще вернутся «с миром и надеждой для всего человечества».

Использованы фотографии: GETTY IMAGES//www.bbc.com
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Комментарии 316
  1. Muvka Вчера, 13:40
    На земле и не было астронавтов, побывавших на луне. Как они могут умирать?
    Muvka
    1. СРЦ П-15 Вчера, 13:42
      Цитата: Muvka
      На земле и не было астронавтов, побывавших на луне. Как они могут умирать?

      Так у них астронавт от слова астрал. smile В астрале они и на Луне были! yes
      СРЦ П-15
      1. Muvka Вчера, 13:43
        Ну разве что. Но тогда я сомневаюсь, что он последний :)
        Muvka
        1. Юрий из Волгограда Вчера, 14:09
          Царствие небесное астронавту.
          Интересную жизнь прожил, дай Бог каждому.
          Юрий из Волгограда
          1. JackTheRipper Вчера, 15:09
            Да не были они никогда на Луне. Ошибку в статье, исправьте на "Умер последний астронавт, якобы побывавший на Луне"
            JackTheRipper
            1. FlyEngine Вчера, 16:25
              Господииииии! Объясните мне СМЫСЛ отрицать то, что они были на Луне? СМЫСЛ?!

              Хорошо. Гагарин никогда не летал в космос. Это всё постановка. И вообще Королёв умер в лагерях, это его двойник появлялся на публике. И вообще Сталина кстати тоже не было, это было 14 разных людей, и все актёры. СССР тоже не было, вам так по телевизору говорили, что есть такая страна. И на самом деле Европы тоже не существует, потому что на планете только один континент - Пангея. Всё, что вы видите в интернете - это обман и проект спецслужб. Кстати, планеты тоже нет - есть плоскость на трёх китах. Но китов, кстати, тоже нет - Земля держится на трёх черепахах. Кстати, вас тоже нет - вы не мертвы, вы в матрице. Кстати, матрицы тоже нет - это просто всё чей-то сон. Кстати, сна тоже нет, потому что на плоской Земле не может быть ночи, это специально небо занавешивают спецслужбы.

              Боже, как надоело жить среди идиотов!
              FlyEngine
              1. rasputin17 Вчера, 17:40
                Да у них толчке появился только в конце 70-х на пилотируемых станциях а вы говорите что они две недели ходили в памперсе ! За это время они или бы в собственном г ум н е утонули или от вони задохнись!! О чем Вы!! Смотрите на вещи реальней дальше павильонов Голливуда они налетали! Они до сих пор покупают наши старые РД-160 и это космическая держава !!!!!!!!!!! laughing
                rasputin17
                1. МойВрач Вчера, 19:43
                  Цитата: rasputin17
                  За это время они или бы в собственном г ум н е утонули или от вони задохнись!!

                  А Рядом с Вами никто не задохнулся?
                  МойВрач
                  1. rasputin17 Вчера, 19:53
                    Цитата: МойВрач
                    Цитата: rasputin17
                    За это время они или бы в собственном г ум н е утонули или от вони задохнись!!

                    А Рядом с Вами никто не задохнулся?

                    Могу Вас обрадовать Вы первый!! fellow
                    rasputin17
                2. ketanov1980 Вчера, 21:32
                  А после приземления ,через пару часов,браво шагали по палубе.Этого до сих пор повторить ни кто не смог,Супермены.
                  ketanov1980
                  1. rasputin17 Вчера, 21:35
                    Цитата: ketanov1980
                    А после приземления ,через пару часов,браво шагали по палубе.Этого до сих пор повторить ни кто не смог,Супермены.

                    Ага!!!! Предварительно отмывшись от своих фекалий в которых просидели две недели!! good laughing
                    rasputin17
                    1. BlackMokona Вчера, 21:42
                      Т.е складывать в герметичный пакетик, они памперсы не могли. wassat
                      BlackMokona
                3. Вадим237 Вчера, 21:40
                  "Они до сих пор покупают наши старые РД-160" Таких двигателей нет в "природе", есть РД 180 и для Вас -эти двигатели сделал Энергомаш как раз по заказу американцев в 1996 году для ракеты Атлас 5 и Антарес.
                  Вадим237
            2. Вадим237 Вчера, 21:37
              Они были на Луне - отрицать это глупо.
              Вадим237
              1. dr.star75 Вчера, 22:40
                А какие доказательства?
                dr.star75
                1. Вадим237 Сегодня, 01:07
                  Они есть в каждой съёмке высадки - движение лунного грунта от обуви астронавтов, его задевают и он стелется на расстояние больше полутра метров от астронавта - в земных условиях такое снять не реально - очень слабая гравитация - это неоспоримое доказательство того, что съёмка велась действительно на Луне.
                  Вадим237
          2. dauria Вчера, 16:01
            Интересную жизнь прожил, дай Бог каждому.


            Всего 5 плюсов
            Умер последний актер снимавшийся в роли астронавта
            - 19 плюсов.

            Это что ж с людьми на сайте стало ? И во что сайт превратили ?
            Помойка .Нил Армстронг уважал Гагарина, а вы что делаете, народ ?
            dauria
            1. Zibelew Вчера, 16:33
              .
              Цитата: dauria
              а вы что делаете, народ ?

              Дело осталось за малым... Чтоб поверили американцам про Луну, им надо перестать врать про всё остальное... Не врать про Боинг, не врать про "агрессивную" Югославию, не врать про умеренных игиловцев, не врать про "бомбящих" собственные дома жителей ЛДНР, не врать про милую буржуй-демократию... да, много чего... А еще нужно время, чтоб МИР поверил, что США уже не врёт...
              Если это и случится, то не в наше время...
              Zibelew
              1. негодяй Вчера, 20:11
                Цитата: Zibelew
                А еще нужно время, чтоб МИР поверил, что США уже не врёт...

                hi
                негодяй
                1. Касым Сегодня, 00:28
                  Не надо людей с властями-политиками мешать. Поставьте себя на его место - одна ошибка и летай в ... вечности. Они - герои, и кроме них никто не был на Луне. Роскосмос подтверждал эти полеты. Пусть земля будет пухом Юджину. hi
                  Касым
            2. Юрий из Волгограда Вчера, 17:23
              Цитата: dauria
              Интересную жизнь прожил, дай Бог каждому.


              Всего 5 плюсов
              Умер последний актер снимавшийся в роли астронавта
              - 19 плюсов.

              Это что ж с людьми на сайте стало ? И во что сайт превратили ?
              Помойка .Нил Армстронг уважал Гагарина, а вы что делаете, народ ?

              Не парьтесь, это уря патриоты. Они не столько гордятся своим, сколько гадят на чужое.
              Им дела нет до того, что Армстронг в своей речи уважительно отозвался о советских космонавта, и о живых и о погибших (за что и отгреб).
              Я лично уважаю людей не по паспорту, а по делам. Нет хороших или плохих национальностей, есть хреновые люди.
              Юрий из Волгограда
            3. Летунъ Вчера, 18:43
              Цитата: dauria
              Это что ж с людьми на сайте стало ? И во что сайт превратили ?
              Помойка .Нил Армстронг уважал Гагарина, а вы что делаете, народ ?

              Ну так этож любимая тема невежественных селян. Американцы небыли на Луне, Телескопа Хабл не существует, марсоход по Марсу не ездил, это всё Голливудские постановки. Странно, что они ещё не отрицают наличие у США авианосцев, ну в количестве, естественно, больше одной штуки laughing
              А комментарии сайта за последние 3 года действительно деградировали капитально, если бы я 5 лет назад зашёл на ВО таким, каким оно стало сейчас, я бы наверное даже регистрироваться не стал...
              Кстати, информация для селян, Леонов, Гречко, и даже В.В.Путин в один голос утверждают, что отрицать полёт американцев на Луну могут только недалёкие люди. Такие дела.
              Летунъ
              1. Corsair Вчера, 18:57
                Цитата: Летунъ
                Кстати, информация для селян, Леонов, Гречко, и даже В.В.Путин в один голос утверждают, что отрицать полёт американцев на Луну могут только недалёкие люди. Такие дела.

                Кстати для горожанина, правительство и главы государств очень много разных версий озвучивают, не все они правдивые и тому есть самые разные причины.
                Corsair
                1. Летунъ Вчера, 19:15
                  Цитата: Corsair
                  Кстати для горожанина, правительство и главы государств очень много разных версий озвучивают, не все они правдивые и тому есть самые разные причины.

                  Да я же не спорю, я о том и говорю, что Вам, и таким как Вы, с ваших заваленок всё известно точно... Чего там стоят слова двух уважаемых советских космонавтов? Чего стоят слова президента, который кстати любит при случае подколоть американцев?... Ну это же простые форумные балаболы, правда? И в СССР конечно учёные и разведка тоже тупее вас были, это тоже бесспорно, ну не следили они конечно за полётом американских Аполонов, ну зачем им это надо было?
                  Летунъ
                  1. мордвин 3 Вчера, 20:59
                    Цитата: Летунъ
                    Вам, и таким как Вы, с ваших заваленок всё известно точно...

                    Имеются большие сомнения.
                    Цитата: Летунъ
                    Чего там стоят слова двух уважаемых советских космонавтов?

                    Есть и другие уважаемые космонавты.
                    Цитата: Летунъ
                    Чего стоят слова президента,

                    Вы на свою завалинку Медведева пригласите, он Вам про инопланетян и людей в чёрном расскажет.
                    мордвин 3
            4. Corsair Вчера, 18:54
              Цитата: dauria
              Помойка .Нил Армстронг уважал Гагарина, а вы что делаете, народ ?

              Актер может уважать космонавта, а нам не обязательно уважать актера, актеров.
              Вы сами верите, что 40 лет назад была последняя высадка людей на Луну, а потом вдруг все технологии утрачены? Учитывая насколько продвинулись технологии и выросло/расширилось НАСА да еще получило серьезную помощь из России - я как и многие другие не верю. А почему это шоу было поддержано нашим правительством и уважаемыми людьми не известно, возможно был какой-то серьезный торг.
              Corsair
              1. BlackMokona Вчера, 19:20
                Технологии не утрачены, пропал интерес. ЕС хотят там базу построить, только деньги найти не могут.
                BlackMokona
                1. dr.star75 Вчера, 22:42
                  ЕС базу на луне построят?ЕС беженцев построит не могут. А Вы Луна!
                  dr.star75
              2. Летунъ Вчера, 19:23
                Цитата: Corsair
                Вы сами верите, что 40 лет назад была последняя высадка людей на Луну, а потом вдруг все технологии утрачены?

                Чорд, а мы не посылали автоматические станции на Луну тоже... 40 лет... Чорд, не могли мы утратить этих технологий! Чорд, значит мы тоже не посылали никаких автоматических станций!!! lol
                Уважаемые сторонники теории заговоров, оденьте вы уже на голову шапочки из фольги, говорят, что некоторым помогает laughing
                Летунъ
              3. негодяй Вчера, 20:22
                Цитата: Corsair
                А почему это шоу было поддержано нашим правительством и уважаемыми людьми не известно, возможно был какой-то серьезный торг.

                вот здесь интересно, хотя вряд ли вы станете читать
                http://www.manonmoon.ru/articles/st10.htm
                негодяй
            5. ketanov1980 Вчера, 21:40
              Если-бы уважал,то тогда отстаивал честное имя и подвиг Гагарина,Вы почитайте кто(из людей) по версии америкосов первый побывал в космосе!
              ketanov1980
            6. ando_bor Сегодня, 01:12
              Ну ладно госдеповские наемники, полно их здесь, все обгадят, так просто идиотов полно,
              - или идиoты наемниками в госдепе и работают?
              ando_bor
      2. негодяй Вчера, 20:08
        Цитата: СРЦ П-15
        В астрале они и на Луне были!

        Скорее в атсрале они были. hi
        негодяй
      3. _Slavs Вчера, 21:48
        Мне нравилось смотреть, как они бодренько с улыбками во все зубы выскакивали из приводнённых спускаемых аппаратов побывав две недели в "Космосе"* (на Луне ли?) и не сняв памперсы, да они летали на луну в памперсах! Порыгунчики...
        "Космос"** - пятизвёздочный отель на соседнних остравах? Наших из спускаемых аппаратов выносили - вот мы отсталые. Если мерять космические достижения по их туалетам (первая попытка - правда неудачная на Шатлах, но всёж летали уже с кулёчками не в памперсах) - первый астронавт у них был в космосе на первом шатле. Но Саюз-Аполон как-же - Камаз и еще что-то построили и об разрядке договорились первый раз, значки выпустили.
        _Slavs
        1. BlackMokona Вчера, 21:52
          Только в сказках коспирологов.
          Вот фотографии реальные
          BlackMokona
    2. Zibelew Вчера, 13:45
      Не правильный заголовок. Умер последний актер снимавшийся в роли астронавта в сериале "Полеты американцев на Луну". Кстати Луна это звёздный челнок протоукров, на котором они прилетели с Плутона.
      Zibelew
      1. 131 Вчера, 13:54
        Пока россияне пытаются доказать, что американцев не было на Луне, американцы пытаются доказать, что полеты на Марс реальны
        131
        1. Muvka Вчера, 13:58
          Так они бы на Луну еще полетали. Зачем Марс? Или слабо? Построить на Луне колонию.
          Muvka
          1. кеп Вчера, 14:15
            Цитата: Muvka
            Так они бы на Луну еще полетали. Зачем Марс? Или слабо? Построить на Луне колонию.


            Там всё заняли украинцы,а за что им платит США и Европа.Заговор однозначно.
            кеп
            1. Stas157 Вчера, 14:42
              Цитата: 131
              Пока россияне пытаются доказать, что американцев не было на Луне

              А что мешает американцам привести неопровержимые доказательства если они действительно были на Луне, а? Тем самым прекратить поток инсинуаций по этому поводу! Очевидно не могут! Нет доказательств. И уж точно не россияне должны доказывать летали американцы на Луну или нет.
              Предлагаете американцам верить на слово? Увольте! Этим господам, я бы и 20 копеек не доверил!
              Stas157
              1. oborzevatel Вчера, 15:21
                Администрация сайта, верните минусы в оценки комментариев!
                oborzevatel
              2. isker Вчера, 15:34
                а им, американцам - и доказывать-то ничего не надо! пока Россия (СССР) - молчит в тряпочку (подпевалы типа Леонова - не в счет) - никто и не докажет, что они там не были!...
                а России - по неволе молчать приходицца, ибо свой гаманец ближе к телу.
                isker
                1. Oldenburg Вчера, 15:42
                  СССР молчит,потому,что и сам летать начал только с Комарова.Тот же Леонов,то с надписью СССР,то без неё,да и выходил в кедах,надеемся,что не китайских
                  Oldenburg
              3. askold Вчера, 16:33
                Что за чушь? Американцами в ходе миссий были доставлены на Луну уголковые отражатели и теперь ЛЮБОЙ уважающий себя институт может легко и просто измерить точное расстояние до нашего естественного спутника. "Это же ЛАЗЕР",-слоган рекламы автомобилей Wolksvagen. Но вы можете сказать, что они развернули их автоматически, без участия человека! Они то сделали и доказали,-и ЭТО ВСЕ видят. А вот ваше утверждение НУЖНО ЕЩЁ доказать, так кто кому, и что должен доказывать?
                Более того и вашим доказательствам, тоже нет веры, вдруг вы их тоже сфабриковали? И встает вопрос, как проверить то, что было в прошлом, ведь на ЛЮБЫХ носителях информации, средствах технического контроля СЕГОДНЯШНЕГО дня, астронавтов на Луне видно НЕ БУДЕТ!? Будут лишь СЛЕДЫ пребывания, но вы всегда сможете сказать , что след ботинка мог быть сделан РОБОТОМ, тем паче РОБОТОМ, был воткнут и штырь с флагом! Кто будет третейским судом, в искренность, правдивость и безапелляционность доказательств которого поверит ВЕСЬ МИР?
                И более того, вы можете вообще сказать,-"я не хочу в это верить!",и взяв за основу утверждения сторонников "теории заговора", полностью игнорировать официальную историю, живя так сказать в параллельном мире или мирке...Жизнь конечно ваша, но подобные ВЕРОВАНИЯ, могут стать предметом разбирательства, увы уже не ПСИХОЛОГОВ, а ПСИХИАТРОВ...
                askold
                1. Orionvit Вчера, 17:57
                  Какие верования? Какие психиатры? Вернитесь на землю. Пусть для начала хотя бы предоставят 400кг. лунного грунта, который они "привезли" с луны. Для этого нужен психиатр или психолог? Ах, он пропал, надо же. Так же как и все оригинальные плёнки, якобы случайно (или не случайно) уничтоженные. Да мне как то глубоко наплевать, кто первым ступил или ступит на луну, наши или американцы (лучше бы конечно наши), мне не всё равно когда мне нагло врут.
                  Orionvit
                  1. BlackMokona Вчера, 20:18
                    Таки хранилище Лунного грунта, кусочек их лунного грунта есть на ВДХН в Москве в музее космонавтики
                    BlackMokona
                2. рюрикович Вчера, 18:16
                  Американцы полылали туда "Сервейеры" , а если учесть, что один из "Апполонов" "прилунился" около такой станции, то можно смело утвержать, что именно "Апполоны" доставили угловые отражатели, а не АМС. Наши "Луноходы" тоже имеют уголковые отражатели. так что такие отражатели - это не аргумент no
                  А для изучения матчасти советую посетить сайт
                  www.manonmoon.ru
                  Там инженеры доказали, что американцы не были на Луне. wink
                  Я его полностью раза три перечитал и уже никогда не поверю в американские сказки про Луну request hi
                  И вспомните Геббельса с его чудовищной ложью, в которую охотнее поверят люди
                  рюрикович
                  1. BlackMokona Вчера, 18:22
                    Американцы полылали туда "Сервейеры" , а если учесть, что один из "Апполонов" "прилунился" около такой станции, то можно смело утвержать, что именно "Апполоны" доставили угловые отражатели, а не АМС

                    Так США и утверждают, что Апполоны доставляли уголковые отражатели wassat
                    BlackMokona
                    1. рюрикович Вчера, 18:52
                      Цитата: BlackMokona
                      ак США и утверждают, что Апполоны доставляли уголковые отражатели

                      Которые могли доставить туда "Сервейеры" wink Замкнутый круг. Американцы утверждают, что "Апполоны", а опровергнуть типа нельзя, потому что они там есть wassat Потому и утверждают на основании того, что отражатели там есть, что их туда доставили "Апполоны". laughing
                      Как и грунтом отказывались меняться, потому что его попросту не було и когда уже АМС доставила граммы лунного грунта( как и наша "Луна-16"),тогда уже менялись граммы на граммы, хотя по легенде у них было под 400 кг грунта и они дарили его направо и налево wink Автоматические станции летали - "Апполоны" с "хероями" -НИКОГДА hi
                      рюрикович
                      1. BlackMokona Вчера, 19:04
                        Только точки Сервейеров известны, как и точки Апполонов, и точки к которым идёт локация так же известны с точностью до сантиметров. Т.е выдать три точки отражателей Сервейров за три точки Апполонов невозможно.
                        BlackMokona
                3. негодяй Вчера, 21:43
                  Цитата: askold
                  Что за чушь? Американцами в ходе миссий были доставлены на Луну уголковые отражатели

                  Советские луноходы Луноход-1, доставленный на Луну в рамках программы Луна-17, и Луноход-2, доставленный в ходе программы Луна-21, также были оснащены уголковыми отражателями. Отражатели были изготовлены во Франции, а система защиты от пыли и система ориентации разработана советскими учёными.
                  Цитата: askold
                  и теперь ЛЮБОЙ уважающий себя институт может легко и просто измерить точное расстояние до нашего естественного спутника.

                  Нет, не любой! И вовсе не так уж легко и просто. Из википедии.
                  "Лазер излучает сигнал в телескоп, направленный на отражатель, при этом точно фиксируется время, когда сигнал был излучён. Часть фотонов от первоначального сигнала возвращается обратно на детектор с целью зафиксировать начальную точку данных. Площадь пучка от сигнала на поверхности Луны составляет 25 км² (площадь уголковых отражателей при этом — примерно 1 кв. м). Отражённый от прибора на Луне свет в течение примерно одной секунды возвращается в телескоп, далее проходит через систему фильтрации для получения фотонов на нужной длине волны и для отсева шумов.
                  Точность измерения времени в настоящем — порядка 30 пикосекунд, что и соответствует примерно двум сантиметрам точности измерения расстояния."
                  Требуется сверхдорогостоящая и сверхпрецизионная аппаратура, так что не каждый может себе позволить такое баловство.
                  Цитата: askold
                  вы можете вообще сказать,-"я не хочу в это верить!"

                  Как известно, И. Кант говорил, что вера может быть только в двух случаях - если она подтверждается практическим опытом и если предсказывает результат. Слово "вера" к науке не имеет отношения, а полёт к Луне есть проект научный, а не религиозный. Требуем научных и практических доказательств посещения людьми Луны и предоставления исчезнувших в неизвестном направлении 400 кг образцов лунного грунта и пород. Ну, хотя бы.
                  Цитата: askold
                  подобные ВЕРОВАНИЯ, могут стать предметом разбирательства, увы уже не ПСИХОЛОГОВ, а ПСИХИАТРОВ...

                  Психиатр говорит пациенту:
                  - Чтобы иметь полную картину вашего недомогания я должен услышать от вас всё, с самого начала.
                  Пациент:
                  - Ну, сначала я отделил воды небесные от вод земных . . .
                  негодяй
          2. Вадим237 Вчера, 21:43
            "Построить на Луне колонию". Только на содержание этой колонии, каждый год, по несколько миллиардов - Вы будете выделять?
            Вадим237
        2. kinolog2322 Вчера, 14:05
          Давно доказано. А у США батут есть, чтобы до Марса прыгнуть?
          kinolog2322
          1. Hammerlock Вчера, 14:42
            — А я на своем тракторе через речку ну хоть бы хны…
            — Зачем, зачем трактор, я тебе …ракету дам, лети…, с одного берега на другой!
            Hammerlock
          2. Громобой Вчера, 15:23
            Цитата: kinolog2322
            А у США батут есть, чтобы до Марса прыгнуть?

            Товарищ Рогозин,докладываю, американцы весной собираются проводить демонстрационный запуск тяжелой ракеты-носителя от SpaceX, которая называется Falcon Heavy.Для этого сейчас готовится тот самый брауновский самый грузоподъёмный в мире стартовый комплекс LC-39.
            Им на пятки наступает частная фирма Blue Origin со своей сверхтяжёлой ракетой-носителем.Запланирован первый запуск на 2020 год.
            П.С. Впрочем,это ведь всего лишь очередное шоу для обмана всех честных народов земли---ведь, как здесь дружно заявляют, это всего лишь декорации для съёмок фантастического фильма.Печально,что и китайцы пошли по пути обмана и лжи --- ваяют свою сверхтяжёлую ракету.
            Остаётся лишь в очередной раз подивится нашей великой мудрости,что не купились на их разводку.И тема сверхтяжёлой ракеты(http://kosmolenta.com/index.php/new-tech/superhea
            vy            )... у нас больше не финансируется.Мыж не лохи! good fellow drinks
            Громобой
            1. Orionvit Вчера, 18:07
              Не говорите гоп пока не полетят. Во начнут эксплуатировать свой Falcon, тогда и будем кричать ура. Илон Маск ещё тот сказочник, вернее обычный бизнесмен. А по вопросу сверхтяжёлой ракеты, так у России такая есть ещё со времён СССР. "Энергия" называется. И даже летала, и довольно успешно. Правда не много. У американцев есть хоть какой нибудь аналог?
              Orionvit
              1. BlackMokona Вчера, 18:15
                У Фалькон-9 уже 27 успешных запусков, и один частично успешный( основная нагрузка доставлена, побочная потеряна) Это по вашему они ещё не начали его эксплуатировать? winked
                Аналог энергии Сатурн-5. Сейчас SLS.
                BlackMokona
              2. Громобой Вчера, 18:49
                Цитата: Orionvit
                У американцев есть хоть какой нибудь аналог?

                Вы смеётесь?12 успешных запусков "Сатурн-5" против 2 наших?
                Цитата: Orionvit
                Илон Маск ещё тот сказочник, вернее обычный бизнесмен.

                А что не так с Илоном или его ракеты тоже в Голливуде запускают?14 января его ракета успешно вывела на орбиту 10 спутников(каждый размерами с легковушку) и успешно возвратила свой посадочный блок на Землю.Что с ним не так ,стесняюсь спросить,наш Чубайс грузоподъёмнее что ли ракеты запускает?
                Цитата: Orionvit
                Не говорите гоп пока не полетят. Во начнут эксплуатировать свой Falcon, тогда и будем кричать ура.

                Ура я бы кричал если бы с аэродрома Безымянка на космодром отправили бы блоки нашей тяжёлой ракеты.Но по ходу дела и аэродром будет не наш и космодром будет называться не Байконур.Пока были деньги их не успели эффективно освоить,а сейчас их банально нет.Тяжело такое признавать,лучше вывалять в перьях заморское.
                Громобой
            2. Corsair Вчера, 19:05
              Цитата: Громобой
              Впрочем,это ведь всего лишь очередное шоу для обмана всех честных народов земли

              laughing Все умеют читать, но не все почему то включают логику - тут же ИМаска вспоминают и другие корпорации, а ничего что с 72 года прошло 45 лет, а с 69-го - 48?
              Полвека почти прошло, а американцы без перестроек и революций наконец-то смогут снова сделать корабль, который сможет вывести людей дальше Луны. Бюджет НАСА не подскажите и бюджеты тех корпораций?
              Corsair
              1. BlackMokona Вчера, 20:49
                Американцы летали дальше Луны? Вот это поворот am
                BlackMokona
        3. Sirocco Вчера, 14:09
          Цитата: 131
          Пока россияне пытаются доказать, что американцев не было на Луне, американцы пытаются доказать, что полеты на Марс реальны

          Пока вы с Американцами пытаетесь нам доказать то что полеты на Марс реальны, то разочарую вас, С.П.Королев, в 50-60-е годы уже планировал полеты на Марс, и вел разработки полета. Если бы не смерть, его, то.
          Сам Фон Браун ответил на вопрос, который ему задали, мол почему США отстали от Союза в Космосе. Он сказал, потому что у нас(США) нет Королева.
          Sirocco
          1. Hammerlock Вчера, 14:44
            кхе, а в чём разочарование?
            Hammerlock
          2. Oldenburg Вчера, 15:44
            Фон Браун,не забыл свою Родину Дойчланд,кто её бомбил и отыгрался на американцах сполна
            Oldenburg
          3. Orionvit Вчера, 18:08
            У США нет Королёва, зато есть Илон Маск. laughing
            Orionvit
        4. Zibelew Вчера, 14:11
          Цитата: 131
          Пока россияне пытаются доказать, что американцев не было на Луне, американцы пытаются доказать, что полеты на Марс реальны

          Насчет полета на Марс мы пока не потянем эту программу - нашему Мосфильму очень далеко до Голливуда, который снял прекрасный фильм о высадке америкосов на Луну!
          Zibelew
        5. FlyEngine Вчера, 16:29
          Пока россияне брызжут слюной АНИНИЛИТАЛИ!!!!!111, американцы уже исследовали Плутон, Юпитер, Сатурн, Марс, Цереру, некоторые астероиды, кометы, Солнце, квазары, нейтронные звёзды, открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы. Ну а вы продолжайте брызгать слюной. Не летали. Почему вы не понимаете, что это убого?
          FlyEngine
        6. внук Перуна Вчера, 18:06
          Цитата: 131
          Пока россияне пытаются доказать, что американцев не было на Луне...

          Не пытаются, а еще в начале 70-х доказали, когда вернули штатовцам имитатор ихнего Аполлона-13.
          Цитата: 131
          ...американцы пытаются доказать, что полеты на Марс реальны

          Пилотируемые? Не пытаются.
          Про скорые пилотируемые полеты на Марс рассказывает только Илон Маск. Тот еще сказочник...
          внук Перуна
        7. слава1974 Вчера, 18:40
          В западной части интернета идет бурная дискуссия, о том, что американский марсоход на самом деле не на Марсе, а на острове Девон, на севере Канады работает.
          слава1974
        8. midivan Вчера, 19:20
          Цитата: 131
          Пока россияне пытаются доказать, что американцев не было на Луне, американцы пытаются доказать, что полеты на Марс реальны

          Молдаване пытаются доказать в Москве, что они все таки строители. lol
          midivan
        9. dr.star75 Вчера, 22:50
          Какие полёты на Марс!Вы иногда голивуд отключайте, и включайте мозг. Используя современные технологии продолжительность полета на Марс около 500 суток. Значит нужен запас топлива на это время. Космонавтам нужно есть и пить. Добавьте запас еды и воды. И самое главное, им нужно чем то дышать. МКС работает, поскольку им регулярно подарки с земли прилетают, а кто будет кормить реальных пацанов в космолете?марсиане?А назад они думают возвращаться?
          dr.star75
      2. avg-mgn Вчера, 14:48
        Хвала ВСЕЗНАЮЩИМ тылальщикам пальцами в клаву и любителям пялиться на РенТВ.
        Как Вы быстро переложили мозги из голов в карманы - доставать легче, а вот включать не учились. СССР - страна конечно была в плане освоения космоса очень сильной, но при этом не нужно даже пытаться принижать успехи иных государств в данной теме, тем более изгаляться. Вы много знаете об успехах Китая или Индии в освоении космоса?
        Земля пухом мужику и нестираемая память ...
        avg-mgn
        1. Stas157 Вчера, 14:59
          Цитата: avg-mgn
          не нужно даже пытаться принижать успехи иных государств в данной теме, тем более изгаляться. Вы много знаете об успехах Китая или Индии в освоении космоса?

          А при чем здесь Индия с Китаем? Они по Вашей версии тоже что ли на Луне были? У Вас есть убедительные доказательства, что живой человек побывал на лунной поверхности? Вы кто, поп, чтобы бездоказательные проповеди нам читать? Нет?
          Чем существенным вы можете подтвердить свою позицию?
          Stas157
          1. avg-mgn Вчера, 15:07
            захлебнись слюной, можешь соплями. Похоже самый умный или обкуреный. На сим с дибилоидом полемику по вопросу считаю исчерпанной.
            avg-mgn
            1. Stas157 Вчера, 15:15
              Цитата: avg-mgn
              захлебнись слюной, можешь соплями. Похоже самый умный или обкуреный. На сим с дибилоидом полемику по вопросу считаю исчерпанной.

              Культура так и прет!))
              Stas157
              1. МойВрач Вчера, 20:25
                Цитата: Stas157
                Культура так и прет!))

                Ты без гугла сможешь объяснить смысл слова культура?
                МойВрач
            2. Sirocco Вчера, 15:29
              Цитата: avg-mgn
              . Похоже самый умный или обкуреный. На сим с дибилоидом полемику по вопросу считаю исчерпанной.

              Уважаемый Владимир, вы не подскажете нам убогим, почему вместо аргументированного ответа, вы перешли на личности, что, на большего не хватило ума у господина подполковника? Не смотря на ваш послужной список, и ваших регалий, складывается впечатление что вы не тот за кого себя выдаете. Или привычка служаки МВД осталась? противогазы, шампанское?
              Sirocco
              1. avg-mgn Вчера, 16:59
                Отвечаю. для Sirocco
                Когда Вы говорите о личности, то наверняка подразумеваете, что таковая имеет место быть. Неужели Вы считаете, что Stas157 таковой (личностью) является? Вы прочитали его комментарии, поняли суть его отрицаний всего и вся не подкрепленных ни чем? Ему же лень пальцем в клаву ткнуть чтоб в поиске найти хотя бы фамилию астронавта или в viki заглянуть, ан нет словесный понос вываливает. Посему и не желаю иметь с ним контакта.
                Что касается моей службы в СА СССР и МВД РФ - попрошу языком не трогать, мои заслуги оценивало государство, а не Вы. Можете пить шампанское или спать в противогазе, если хотите конечно же.
                avg-mgn
                1. Sirocco Вчера, 17:12
                  Выложив свои заслуги в сеть, вы стали публичным человеком,в связи с этим я имею полное право судить вас и ваши поступки. Теперь по теме, не обязательно тыкать клаву и читать вики и прочее как вы, есть другие источники информации и логическое мышление которым наделил бог, подкрепилось это знаниями не из вики и пр. Откуда такая злость и агрессия?
                  Sirocco
                  1. avg-mgn Вчера, 17:16
                    Если у Вас есть желание продолжить полемику по вопросу, пожалуйста в личку. Смогу помочь понять.
                    avg-mgn
                    1. Oldenburg Вчера, 21:13
                      Да да,как бывший мент вы уже всем местным ракетчикам доказали,что американцы летали на Луну.Но потрудитесь назвать с какой космической скорость возвращались американцы,как тормозили в атмосфере,если сейчас с трудом сажают с 1й космической.
                      Oldenburg
                      1. BlackMokona Вчера, 21:20
                        Корабль Орион у них влетел в атмосферу с ещё большей скоростью, и ничего не рассыпался.
                        BlackMokona
                2. Stas157 Вчера, 19:57
                  Цитата: avg-mgn
                  Когда Вы говорите о личности, то наверняка подразумеваете, что таковая имеет место быть. Неужели Вы считаете, что Stas157 таковой (личностью) является?

                  Очевидно Вы себя считаете личностью, раз мне в этом отказываете! Если Вы и личность, то весьма бескультурная и агрессивная. Очевидно сказывается тяжелое наследие работы в наших доблестных органах?)) Интересно там все такие?
                  Цитата: avg-mgn
                  Вы прочитали его комментарии, поняли суть его отрицаний всего и вся не подкрепленных ни чем?

                  Свои комментарии я стараюсь подкреплять силой аргументов, а не силой оскорблений типа:
                  Цитата: avg-mgn
                  захлебнись слюной, можешь соплями. Похоже самый умный или обкуреный. На сим с дибилоидом полемику по вопросу считаю исчерпанной.

                  Цитата: avg-mgn
                  словесный понос вываливает

                  Откуда у Вас такое желание унизить, замарать? Да Вы больной человек! Думаете я буду отвечать на Ваши оскорбления? Зря! Ответить Вам тем же - это значит встать вровень с Вами.
                  И это "лицо" работало в структурах, которые призваны, по долгу службы, следить за законом и порядком в нашем обществе! Ну, что же какое лицо(или лица там работающие), такой и порядок.
                  Stas157
      3. _Slavs Вчера, 21:50
        Звезду ему на аллее Звёзд, странно чё он только капитан?
        _Slavs
    3. xetai9977 Вчера, 13:50
      Никто из серьезных людей никогда не оспаривал высадку американских астронавтов на Луну. Ни советские космонавты, ни учёные, ни специалисты. Надо поменьше читать желтую прессу. Честь и хвала учёным и инженерам, создавшим столь надёжную технику. Достижение ВСЕГО человечества!
      xetai9977
      1. Скептик-Самоучка Вчера, 13:53
        хентай...
        ну тогда расскажи мне...
        1) когда американцы высадились на Луну
        2) почему не высадился СССР, хотя бы вторыми
        3) почему после никто не высаживался, ни мы, ни сами американцы?
        4) как на технике ТОГО периода они смогли, а на технике современного не могут?

        До свидания
        Скептик-Самоучка
        1. Ихрек Вчера, 14:03
          Америка - империя лживых шакалов и провокаторов. Нельзя им верить не в чём. Начиная от высадки на Луну, обещаниями нерасширения Нато на восток после вывода ЗГВ из Германии, взрывами башен-близнецов, Колина Пауэла с его пробиркой, до убийства Бен Ладена. Везде есть вопросы, вопросы очень подозрительные. Это только один процент вопросов.
          Ихрек
        2. Skiff_spb Вчера, 14:04
          И вот опять... Ваши вопросы напоминают вопросы инквизиторов "Ну тогда расскажи мне, раз земля круглая, почему вода не стекает вниз?!"

          https://geektimes.ru/company/moonmodule/blog/2779
          78/
          Skiff_spb
          1. Скептик-Самоучка Вчера, 14:06
            Скиф спб.
            Лично к вам хотелось бы применить из Молота ведьм - а не колдун ли вы?
            Бросим вас в озеро - если утонули - значит не колдун и Господь вас в рай, а если выплыли - стал быть колдун и тогда на костер...
            Скептик-Самоучка
            1. Skiff_spb Вчера, 14:10
              Это все ваши аргументы?
              Skiff_spb
              1. Скептик-Самоучка Вчера, 14:13
                Каков вопрос, таков и ответ...
                Можете ответить вместо хентая - мне все равно... только с аргументами, а не "это же все и так знают"
                Скептик-Самоучка
                1. Skiff_spb Вчера, 14:20
                  Ок. Начнём с простого. Докажите мне что земля круглая.
                  Skiff_spb
                  1. Скептик-Самоучка Вчера, 14:25
                    А кто сказал, что она круглая?
                    Луна - это вообще большой кусок сыра на небе. И ..
                    Я ВАМ НИЧЕГО ДОКАЗЫВАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ.
                    Я задал конкретные вопросы - вы пытаетесь мне "впарить" вашу точку зрения БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.
                    Скептик-Самоучка
                    1. Skiff_spb Вчера, 14:43
                      Ваши вопросы элементарны. Когда высадились - известно. Зачем - для идеологии. Поэтому и вторыми там делать нечего - незачем. И сейчас потому не летают - незачем. А, техника. Достаточно калькулятора. Программы и циклограммы полёта общедоступны, схемы тоже. Даже баг в программе посадки давно обсосан со всех сторон.

                      Вот зачем туда лететь? Всё что надо доставят станции. Дешевле, безопаснее и больше. Так зачем тащить туда 100кг мяса и обеспечивать его жизнедеятельность?
                      Skiff_spb
                      1. Скептик-Самоучка Вчера, 14:53
                        ответ из разряда "сам "...
                        Зачем американцы полетели в космос вслед за нашими? для идеологии? ну-ну... Им там , по вашему было делать нечего.
                        Делать там нечего... т.е. вы изучили Луну хотя бы на уровне Земли... недра, как пример. Базы оружия, стартовые площадки - теже ракеты :) тоже как пример.
                        Достаточно калькулятора... - а чего не логарифмической линейки? Ладно, расчет это расчет... Старт ракеты в невесомости с Луны... Подъемный вес при старте (он же стартовый) Притяжение Луны есть или нет? Гравитационная составляющая... Понимаю, термины для вас сложные.. но уж потерпите... Коперник страдал, вы тоже пострадайте...

                        Зачем летать... действительно... а зачем посылать спутники к Марсу, к Венере? Нахрена вообще лишний знания нужны? Мысли пачкают мозги? (с)
                        Короче за ответ - НЕЗАЧЕТ.
                        Скептик-Самоучка
                      2. 16112014nk Вчера, 15:51
                        Цитата: Skiff_spb
                        Поэтому и вторыми там делать нечего - незачем

                        А китайцы вообще - третьи в космосе, и на Луну луноход отправили тем не менее - вторыми. Дело не этом - первые или вторые. Дело в следующем - были ам-цы на Луне или нет? Железных доказательств нет, а опровержений - предостаточно.
                        16112014nk
                      3. Ихрек Вчера, 22:31
                        Цитата: Skiff_spb
                        Ваши вопросы элементарны. Когда высадились - известно.

                        Я смотрю адвокат объявился у пин.досов на ВО.
                        Цитата: Skiff_spb
                        Ваши вопросы напоминают вопросы инквизиторов

                        Хочешь сказать они играют по правилам. Они врут всегда и во всём для достижения своей цели. На счёт высадки на Луну не могу утверждать 100%, но вопросов много, тем более зная их подлости. Может для тебя п.дасня и идеал для подражания, но для меня и я уверен для многих Россиян - не СССР был империей зла, как раз пиндсня была и остаётся самой настоящей империей зла и ещё смело можно добавить империя лжи, подлости и убийц, я надеюсь с фактами того, что она убийца ты знаком. Ладно чуть освежу тебе память - "Хиросима" - 250 000 смертей, в т.ч.дети, "Нагасаки" 140 000 смертей, в т.ч. дети,"Въетнам" - сотни тысяч заживо сожжённых напалмом в т.ч. детей. Ирак, Афганистан, Ливия, Югославия и т.д. Будь СССР хоть чуточку слабее, такая же участь ожидала бы и нашу страну. Никогда нельзя верить пиндсне, никогда нельзя им доверять.
                        Ихрек
                  2. Нормаль ок Вчера, 16:46
                    Цитата: Skiff_spb
                    Ок. Начнём с простого. Докажите мне что земля круглая.

                    Вообще-то в геодезии и топографии принято считать, что земля имеет форму геоида laughing
                    Нормаль ок
          2. Комментарий был удален.
        3. sabakina Вчера, 14:47
          Скептик-Самоучка , спросите у xetai9977, почему у амеров Луна серая?
          sabakina
          1. Скептик-Самоучка Вчера, 14:56
            а она у них серая? мой сыр протух?
            все пропало, гипс нимают, американцы улетают...
            Как дальше жить?
            Скептик-Самоучка
            1. sabakina Вчера, 15:00
              Нет, Ваш сыр не протух, ибо ещё в советской школе глобус Луны был коричневый. Только американцы об этом не знали, глобус прятали в книжном шкафу и показывали школьникам на уроках только при полной светомаскировке на окнах. wink
              sabakina
              1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:04
                да, стереотип мышления велик :)
                Я вот жду, когда мне умник ответит, что после амеров всем летать на луну инопланетяне запретили... а то там выбросами от топлива лунный озоновый слой портится и все такое...
                Скептик-Самоучка
        4. devis Вчера, 15:50
          Скептик-Самоучка Сегодня, 13:53
          хентай...
          ну тогда расскажи мне...
          1) когда американцы высадились на Луну
          2) почему не высадился СССР, хотя бы вторыми
          3) почему после никто не высаживался, ни мы, ни сами американцы?
          4) как на технике ТОГО периода они смогли, а на технике современного не могут?
          Если позволите ,добавлю.
          Луноход( ихний) американцам не дался.Не смогли решить (технически) терморегуляцию . А вот элекромобильчик ,с собой в космос ,якобы потащили.Если не ошибаюсь,ездил он на аккумуляторе? Как они его защитили(акум.)? А на что он им там сдался(эл-кар),в гольф поиграть?
          А скафандр ,в музее ,охраняется похлеще президента! С чего бы это?
          devis
          1. рюрикович Вчера, 18:27
            Цитата: devis
            А скафандр ,в музее ,охраняется похлеще президента! С чего бы это?

            Ложь тоже иногда надо охранять wassat
            рюрикович
          2. BlackMokona Вчера, 20:53
            Луноход( ихний) американцам не дался.Не смогли решить (технически) терморегуляцию . А вот элекромобильчик ,с собой в космос ,якобы потащили.Если не ошибаюсь,ездил он на аккумуляторе? Как они его защитили(акум.)? А на что он им там сдался(эл-кар),в гольф поиграть?

            Т.е по вашему они туда должны были притащить ДВС? wassat
            А аккомулятор защитили поставив систему пассивного охлаждения и норм.
            BlackMokona
        5. faridg7 Вчера, 15:58
          Да хрен с ними, с их высадками, может и были. Вот куда 300 кг лунного грунта делись? вот наши пробирки с лунным грунтом взяли для анализа, а отсыпать своих образцов как то не удосужились
          faridg7
          1. Скептик-Самоучка Вчера, 16:02
            Видимо нефть нашли?
            Скептик-Самоучка
          2. BlackMokona Вчера, 21:05
            Был обмен Лунным грунтом, образец Американского грунта есть в музее космонавтики на ВДНХ.
            BlackMokona
            1. sabakina Вчера, 21:40
              Цитата: BlackMokona
              Был обмен Лунным грунтом, образец Американского грунта есть в музее космонавтики на ВДНХ.

              Ага, который по договору никак нельзя исследовать. типа, мы же джельтмены... laughing
              sabakina
              1. BlackMokona Вчера, 21:44
                Не было договора такого, очередное враньё. А исследования грунта были, причём не только первой экспедиции но и других.
                Пример
                И. И. Черкасов, В. В. Шварев. Грунт Луны. М. «Наука», 1975.
                BlackMokona
                1. sabakina Вчера, 21:55
                  Ну да, все врут, только диваны говорят правду!
                  sabakina
                  1. BlackMokona Вчера, 21:58
                    Да врут Советские учённые, в научных работах времён СССР. Только коспирологи говорят правду, при этом не приводя текст тех договоров. laughing
                    BlackMokona
                    1. sabakina Вчера, 22:12
                      Хотите верьте, хотите нет, НО ДЕЛО БЫЛА ТАК!...
                      sabakina
                      1. BlackMokona Вчера, 22:14
                        Там может текст договора приведёте, по которому нельзя исследовать образцы?. А то утверждение сделали и в кусты?
                        BlackMokona
        6. xetai9977 Вчера, 17:57
          Скептик, я не намерен тебе доказывать что 2+2=4 Взрослый уже. Детство у тебя наверно кончилось
          xetai9977
          1. Скептик-Самоучка Вчера, 18:04
            Да ты и не в состоянии ничего доказать.
            Скептик-Самоучка
      2. V.ic Вчера, 14:05
        Цитата: xetai9977
        Надо поменьше читать желтую прессу.

        Погуглите про вероятность каждой из операций от запуска с Земли до приводнения. Итог: произведение всех вероятностей. Это и будет вероятность того о чём Вы безпокоитесь. /Почему-то в квадрат 1,5х1,5 км, какая точность! Действительно, Вам надо "поменьше читать желтую прессу".
        Цитата: xetai9977
        Честь и хвала учёным и инженерам, создавшим столь надёжную технику.

        Это Вы про советские движки, породаваемые в СсыШиА?
        V.ic
        1. avg-mgn Вчера, 14:53
          не валите в кучу программу Аполон и РД - вещи разные даже по понятиям. Ваш патриотизм неоценим, но лжив!
          avg-mgn
      3. Leo7777 Вчера, 14:28
        Дополню: была доказана только фальсификация видеосъемки, но это не отменяет высадки на Луну, НАСА не опровергало разоблачение. По какой причине они не предоставили настоящую запись никто не знает, может не смогли снять, сломалось оборудование, хотели первыми обнаружить на ней что-то. В СССР тоже видеосъемка подвергалась монтажу и что-то переснималось (было установлено по ляпам) всё таки это делается для истории, а снять с первого дубля нереально, в этом нет ничего плохого.
        Leo7777
        1. Скептик-Самоучка Вчера, 14:37
          Отвечу...
          Был сговор на высшем уровне... С нашей стороны был Хрущ...
          Мы признаем и не опровергаем их высадку на Луне... а от что мы получили взамен - я хз...
          Скептик-Самоучка
          1. СРЦ П-15 Вчера, 14:47
            Цитата: Скептик-Самоучка
            Был сговор на высшем уровне... С нашей стороны был Хрущ...

            Сергей, я извиняюсь, я на Вашей стороне, но Хрущ тут не причём: в 1964 году к власти пришёл Брежнев. hi
            СРЦ П-15
            1. Скептик-Самоучка Вчера, 14:57
              А, точно, точно... Извините был неправ, погорячился...
              Но... факт сговора от этого не страдает...
              Был он.
              Скептик-Самоучка
              1. Leo7777 Вчера, 15:26
                А где этот факт? Все сговоры это теория.

                Лунный грунт из ушей наковыряли?
                Leo7777
                1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:30
                  А жизнь театр...
                  Скептик-Самоучка
                2. Скептик-Самоучка Вчера, 15:36
                  Ну луноходы и мы запускали, и что?
                  Скептик-Самоучка
                3. devis Вчера, 15:57
                  А где он этот лунный грунт?
                  devis
              2. МойВрач Вчера, 20:46
                Цитата: Скептик-Самоучка
                , точно, точно... Извините был неправ, погорячился...

                Скажите как можно утверждать о сговоре между конкретными лицами и в то де время не иметь понятия о них.
                МойВрач
          2. isker Вчера, 15:42
            в замен СССР получила до **... и технологии, и возможность продажи газа Европе, и дешовые кредиты Запада и долгосрочный договор на продажу твердых сортов пшеницы по цене дешевле внутриамериканской и еще кучу ништяков... но, самое главное, что было получено верхушкой страны - сохроняицца в секрете до сих пор, ибо - гостайна!
            isker
            1. активатор Вчера, 17:34
              Цитата: isker
              в замен СССР получила до **... и технологии, и возможность продажи газа Европе, и дешовые кредиты Запада и долгосрочный договор на продажу твердых сортов пшеницы по цене дешевле внутриамериканской и еще кучу ништяков..

              Это ж как люди в россии заживут когда матрасники на марс слетают fellow
              Цитата: isker
              сохроняицца

              А вот за данный перл спасибо ,запомню hi
              активатор
          3. Oldenburg Вчера, 21:17
            В замен американцы молчали,что ни кто советский не летал до Комарова.То же были Мосфильм
            Oldenburg
      4. Stas157 Вчера, 15:42
        Цитата: xetai9977
        Никто из серьезных людей никогда не оспаривал высадку американских астронавтов на Луну. Ни советские космонавты, ни учёные, ни специалисты. Надо поменьше читать желтую прессу.

        Но, ведь это само по себе не является доказательством! Или же Вам этого достаточно? Возможно серьезным людям было не до того, чтобы выяснять чужие достижения, так как они были заняты своими. Может быть какая то этика была в Советском Союзе, скромность, доверчивость... Мы же все по себе меряем! Тогда и в голову не могло придти, что на государственном уровне можно так нагло и беспринципно врать.
        Stas157
      5. слава1974 Вчера, 18:42
        Никто из серьезных людей никогда не оспаривал высадку американских астронавтов на Луну. Ни советские космонавты, ни учёные, ни специалисты.


        так оспаривают сами американцы, им то виднее наверное?
        слава1974
    4. redeemer Вчера, 14:49
      аполлон - бог театра, бог постановы... ещё что-то надо добавить?
      redeemer
  2. ZaHuDa Вчера, 13:43
    Теперь точно все концы в могиле. Официальных живых свидетелей американской афёры не осталось....
    ZaHuDa
    1. PPD Вчера, 13:51
      А они и не признаются НИКОГДА! Это такой репутационный удар будет!!
      Ржать весь мир будет и всерьёз никто воспринимать тоже. Даже друзья и подхалимы.
      И никакие авианосцы не помогут.
      PPD
      1. sabakina Вчера, 21:44
        Если я не ошибаюсь, кинорежиссёр Кубрик ещё жив.
        sabakina
  3. Dekabrist Вчера, 13:47
    «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».
    Дэвид Скотт, командир «Аполлона-15», хотел отдать дань уважения многим людям, которые погибли в ходе американских и советских космических программ. Перед началом своей миссии он попросил бельгийского художника Пауля вон Хоейдонка создать небольшую статую, которая могла бы почтить всех астронавтов — американских и русских — которые умерли в погоне за мечтой всего человечества. Скульптура выглядела как человек, но не представляла расы, пола или национальности. Никакой коммерческой прибыли от жеста доброй воли не было, просто почтение памяти всех астронавтов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

    Художник согласился, и 1 августа 1971 года экипаж «Аполлона-15» оставил статуэтку размером с палец на вершине Монс Хэдли.
    Сторонники "лунного заговора" получают серьезный бонус. Ушел последний свидетель.
    Dekabrist
    1. Corsair Вчера, 19:18
      Цитата: Dekabrist
      Художник согласился, и 1 августа 1971 года экипаж «Аполлона-15» оставил статуэтку размером с палец на вершине Монс Хэдли.

      Вы верите, что они там были даже не один раз, а целых 6 и потом внезапно утратили все технологии, разучились? Хвала верующим.
      Corsair
    2. Oldenburg Вчера, 21:19
      Кто же его снимал,когда он спрыгивал с посадочного модуля?Неизвестный лунатик,ему то же памятник нужно ставить
      Oldenburg
      1. BlackMokona Вчера, 21:23
        Глупые Американцы не могли же догадаться прикрутить камеру к спускаемому модулю.
        BlackMokona
  4. Jovanni Вчера, 13:55
    Ну вот и всё. Теперь правду никто не узнает...
    Jovanni
  5. 1536 Вчера, 13:58
    Как-то подозрительно быстро все сыграли эти ребята на "тот свет". Обычно голливудские актеры живут дольше.
    1536
    1. Skiff_spb Вчера, 14:05
      Нагрузки, дозы радиации и остальные не очень приятные вещи, про которые как-то не особо тогда задумывались.
      Skiff_spb
      1. Sirocco Вчера, 14:13
        Цитата: Skiff_spb
        дозы радиации и остальные не очень приятные вещи,

        Вот отсюда, по подробнее пожалуйста.
        Sirocco
        1. Skiff_spb Вчера, 15:22
          https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%
          D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D
          0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81

          Там хоть и не долго, но... тоже ничего хорошего. После Чернобыля люди тоже жили.
          Skiff_spb
      2. devis Вчера, 16:02
        Цитата: Skiff_spb
        Нагрузки, дозы радиации и остальные не очень приятные вещи

        82 ГОДА!
        Точно,не очень приятные вещи ,продливают жизнь!Радиация в помощь!
        devis
        1. Skiff_spb Вчера, 16:29
          Ну а что? Про радоновые ванны слышали? =) А про ториевые пляжи? Весьма популярно.
          Skiff_spb
      3. Orionvit Вчера, 19:27
        Смерть в авиа, или в автокатастрофе, как то связана радиацией? С перегрузками я согласен.
        Orionvit
  6. Sirocco Вчера, 14:01
    Были Американцы на Луне, или не были, науке это не известно. И доказать то никак нельзя, не смотря на такой уровень развития современных технологий, Хотя бы Хабл на Луну развернули что ли. Ведь действительно странно выглядит этот их новодел из студии Голливуд, зачем снимали то? Что бы спор вызвать, или другая цель? Но какая? А пока можно смело пошутить на эту тему про Американцы на Луне, смотря в телескоп, как в кинофильме. Есть один знакомый, болтун которых поискать надо, порой верит в то о чем врет. Это психологам надо разбираться с такими. В нашем случае, если и лгут, то с подачи НАСА, и за денюжку.
    Тем не менее, человек который все же летал в космос, и заслужил уважение, мир его праху.
    Sirocco
    1. макс702 Вчера, 14:24
      Цитата: Sirocco
      . И доказать то никак нельзя, не смотря на такой уровень развития современных технологий,

      Тут вы не совсем правы . доказать можно и довольно не затратно, нужно всего лишь запустить спутник который благодоря современным цифровым камерам высокого разрешения снимет место посадки американских экспедиций там должно остаться масса свидельств от модулей и машинки, и до флага и отпечатков ботинок.. все это нынешняя техника позволит зафиксировать на раз...Но пока ничего такого нет.. А есть бред про утерянные сотни килограмм лунного грунта( граммы были представлены и не более), пропажа все оригиналов киносъемок (а в наличии голливудские поделки), неожиданные смерти участников полетов, и это не говоря про ляпы с цветом киносъемки луны( не сходятся цвета с реальными съемками других государств), технические вопросы не объяснены(ка это астронавты неделями бывшие в невесомости на следующий день после посадки бодрячко выступают перед прессой , а их коллег с других полетов выносят из спускаемых аппаратов на руках после нескольких дней пребывания на орбите), про радиацию , и про неспособность промышленности что то сделать сейчас не смотря на багаж технологий и научных разработок 60х годов.. Слишком много вопросов.. А вот и последний свидетель ушел..Так что США летали на луну точно также как и в ВОВ победили..
      макс702
      1. рюрикович Вчера, 18:32
        Поздравляю fellow Вы один из адекватных людей, который мозгами думает drinks , а не верой в американскую исключительность hi
        рюрикович
    2. Oldenburg Вчера, 21:20
      Не летал он,первыми американцы полетели на Шаттлах.А Джемини,это просто кино сооружение
      Oldenburg
  7. Region39 Вчера, 14:11
    Сколько осталось человек, кто может рассказать правду о пребывании американцев на Луне...?
    Region39
  8. МПК105 Вчера, 14:12
    Ну не знаю,наши космонавты,тот же Леонов,например,никогда не ставили под сомнение то,что они там всё-таки были...А Леонову думаю виднее.
    МПК105
    1. vpk72 Вчера, 14:26
      ну да - свадебному генералу из альфа банка виднее
      vpk72
    2. Tusv Вчера, 18:05
      Цитата: МПК105
      Ну не знаю,наши космонавты,тот же Леонов,например,никогда не ставили под сомнение то,что они там всё-таки были...А Леонову думаю виднее.

      Как щас помню, как Гречко на всю страну говорит, что американцев на луне не было, а через день, что были. Какому Гречко верить?
      Tusv
  9. Комментарий был удален.
  10. vpk72 Вчера, 14:13
    Насколько я понимаю , Сернан не последний живший из "побывавших", а "побывавший" последним.
    А то многие тут запутались
    vpk72
    1. user3970 Вчера, 14:32
      МПК105 . Леонов долгое время работал за бабки в фирме Boing . К сожалению у нас не только герои , но и президенты за зелёные продавались с потрохами. Кстати , тот же леонов , молчал как рыба , зная лично подонка , угробившего Юрия Гагарина. По поводу полёта и высадки американцев на Луну ... Чисто интимный гигиенический вопрос без ответа . Как они ходили в туалет по большому и маленькому в процессе полёта ? Первые скафандры с удалением отходов естественной жизнедеятельности космонавта появились только в Советском Союзе несколько позднее .
      user3970
      1. МПК105 Вчера, 14:50
        О сотрудничестве с Боинг не знал!Интересненький факт...Но,всё-таки,и у сторонников версии того,что высадка на Луну была много сторонников.Мнений множество...Жаль если разрушиться красивая,согласитесь,история-ЧЕЛОВЕК на Луне!!!И не важно,представитель какой страны.Представитель ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!!
        МПК105
        1. user3970 Вчера, 15:12
          Ну ," спалились " на мелком факте ... Вспомним ещё более интересный пример ... " Торпедирование " башен - близнецов в Нью-Йорке . Практически в прямом эфире , миллионы свидетелей . А оказывается фейк , сказка . А миллиарды ,увидев это собственными глазами , поверили. Копперфильд с его прохождением через китайскую стену , нервно курит в сторонке. Предполагаемые террористы , отучившись несколько месяцев на платных курсах по управлению Boingom сумели с первого раза " попасть ", не промахнуться самолётиком прямо в " яблочко " ! У меня вопрос . В гражданской авиации за штурвалами сплошные дауны из " Кащенко " ? Учатся по пять лет , тратят деньги. Кадырку - академика посади , и полетит ! Так что , дурят нашего брата с полётом на Луну!
          user3970
        2. Corsair Вчера, 19:23
          Цитата: МПК105
          О сотрудничестве с Боинг не знал!Интересненький факт...Но,всё-таки,и у сторонников версии того,что высадка на Луну была много сторонников.

          Тут есть вероятность, что таково было официальное мнение правительства, а уж поддержать его на соответствующем уровне у него вполне хватит и сил и возможностей, вплоть до ликвидации и дурки, что в принципе монопенисуально.
          Corsair
  11. Samarin Вчера, 14:28
    Цитата: xetai9977
    Никто из серьезных людей никогда не оспаривал высадку американских астронавтов на Луну.

    Может просто вы не слышали?
    Samarin
  12. Путинец Вчера, 14:29
    Цитата: Zibelew
    Кстати Луна это звёздный челнок протоукров, на котором они прилетели с Плутона.

    Вы с ума сошли? Первого хохiла лично сделал Бог и имя ему было Пецька Парашенко. От него пошло все человечество
    Путинец
  13. pussamussa Вчера, 14:30
    На Луне никто не был и не будет. Там очень высокий уровень радиации. Стены корабля пришлось бы делать порядка метра толщиной. И соответственно выходить в скафандрах
    на поверхность Луны из корабля было бы смерти подобно. Технически осуществить посадку и высадку людей на поверхность Луны невозможно. Абсолютно все съемки были сделаны в павильонах Голливуда. Кроме как облет по орбите вокруг Земли никаких других вариантов у человечества нет .
    pussamussa
    1. Samarin Вчера, 14:36
      Цитата: pussamussa
      Там очень высокий уровень радиации. Стены корабля пришлось бы делать порядка метра толщиной

      От куда на Луне "радиация"? От Солнца? Тогда на теневой стороне "радиации" нет, можно было туда высадиться.
      Samarin
      1. 16112014nk Вчера, 16:18
        Анекдот в тему.
        После полёта ам-цев на Луну Брежнев вызывает советских космонавтов и приказывает слетать на Солнце. Космонавты говорят: Это невозможно - сгорим. А Брежнев отвечает: Вы что, думаете в Политбюро дураки сидят? Ночью полетите.

        Командир космонавтов говорит: Ночью мы солнца не найдём.
        16112014nk
  14. Karayakupovo Вчера, 14:39
    Ребята (ну мужики для некоторых). Человек был и (наверное) бывал (никем не доказано и не опровергнуто). Так будьте пожалуйста людьми и пожелаем ему внеземного счастья.
    Karayakupovo
    1. Oldenburg Вчера, 21:24
      Не летал он никуда,успокойтесь.Все астронавты в один момент потеряли память и ничего вспомнить о полётах не смогли
      Oldenburg
  15. Dekabrist Вчера, 14:50
    Подавляющее большинство из тех, кто «развенчивает» американскую лунную программу, делают это не из любви к истине, а из стремления любой ценой привлечь к себе внимание. Для этого они используют опыт Моськи из известной басни Крылова. Поэтому все аргументы в пользу реальности «Аполлона» эти «ниспровергатели» будут просто пропускать мимо ушей. Ну а хомячки у любой идеи всегда найдутся.
    Только лишь в обеспечении стартов «Аполлонов» участвовали 300 специалистов, а всего в рамках пилотируемой программы НАСА в 1965 году – на пике подготовки лунной программы – работало 400 000 человек, включая подрядчиков. И это не считая 32 астронавтов, которые готовились по программе «Аполлон». Из них 24 человека летали к Луне, а уже из этого числа непосредственную высадку на ее поверхность осуществили 12.
    Чтобы что-то скрыть тогда и продолжать скрывать сейчас, нужно было заставить этих людей навсегда принять «обет молчания».
    Полеты "Аполлонов" на Луну проходили во времена жесточайшего идеологического противостояния СССР и США. Космическая гонка - одно из составляющих этого противостояния. Слова космонавта Алексея Леонова, готовившегося к полету на Луну в рамках советской лунной программы: «Одним из наиболее бесспорных доказательств того, что американцы действительно были на Луне, является поздравление, которое руководство СССР направило в адрес руководства США по случаю этой замечательной победы». Интересно,если бы у СССР были хоть малейшие сомнения в том, что астронавты НАСА действительно высадились на Луну (а полеты «Аполлонов» отслеживались всем комплексом советских средств наблюдения за космическими объектами), то можно не сомневаться: СССР сделал бы все возможное, чтобы разоблачить «лживую сущность американского империализма» и таким образом остаться в глазах мирового сообщества бесспорным космическим лидером.
    Dekabrist
    1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:16
      Ну замолчать навсегда можно и большее количество людей. Таже подписка о неразглашении, что если что - то лягут в землю общую все предки, родственники и так далее - стимул...
      Вопрос остается прежним: почему не летали потом? В 80 годы, как пример...
      Почему СССР, имея КГБ и техническую разведку не смог выкрасть/купить технологии?
      Почему СССР не завершил свою программу? Ведь на космос денег не жалели.
      Почему НИКТО не летает сейчас?
      Скептик-Самоучка
      1. BlackMokona Вчера, 15:45
        1.Не летали потом, потому, что нужды уже не было, кукиш СССР показали, своих граждан успокоили, и можно закрывать и ядерные двигатели, и РН Нова, и прочие Марсианские и Лунные проекты.
        2-3.СССР была Лунная ракета H-1, просто первыми быть уже не могли, поэтому СССР больше этот вопрос не интересовал и ракету прикрыли, СССР стал готовиться к Марсу, однако развалился к моменту готовности РН Энергия.
        4.Китайцы собираются лететь как технологии дойдут их, наши собираются лететь как деньги будут, а ЕС строить базу если США согласиться затраты разделить с ними.
        СССР и США нужды после Апполона не было.
        BlackMokona
        1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:48
          Притянутая логика...
          Не поверю я в то, что СССР не стал догонять... вот не поверю и все тут...
          Скептик-Самоучка
          1. BlackMokona Вчера, 15:50
            Перечитайте пост, СССР стал готовиться к прыжку на Марс. Он шёл на обгон, а не догонять. Но развал СССР, разрушил планы на Марс.
            BlackMokona
            1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:54
              Угу...
              Вы вчера выучили таблицу умножения, и глядя на соседа, который решает квардратные уравнения, готовитесь брать интегралы...
              Не верю!
              Опыт - такая штука...
              Я не хочу никого оскорбить, но я сомневаюсь, что американцы поделились с нами данными... и опять вопросы, которые я писал в постах выше...
              Скептик-Самоучка
              1. BlackMokona Вчера, 15:54
                Была создана как универсальная перспективная ракета для выполнения различных задач:

                носитель для МТКК «Буран»;
                носитель для обеспечения пилотируемых и автоматических экспедиций на Луну и Марс;
                для запуска орбитальных станций нового поколения;
                для запуска сверхтяжёлых геостационарных спутниковых платформ;
                для запуска тяжёлых военных грузов.
                BlackMokona
                1. Скептик-Самоучка Вчера, 16:07
                  Это не отвечает на вопрос... полностью не отвечает.
                  Вот смотрите сами.
                  1964 год высадка на Луне американцев... В те времена, полагаю, наши бы разбились в пух и прах, но высадку бы произвели,буде такая возможность была бы...
                  И фотографию Луны с флагом СССР - облетела бы весь мир. И программа была бы... насыщеннее. Вплоть до отправки туда женщины, дабы проверить зачатие на Луне и последствия для рождения ребенка и развития плода... хотя бы на таком уровне...
                  Поймите я не астроном, не космонавт, но ваши ответы у меня порождают еще больше вопросов.
                  Скептик-Самоучка
                  1. BlackMokona Вчера, 16:14
                    СССР вёл разработку H-1, ракета должна была обеспечить первенство на Луне, однако Королёв умер, разработка замедлилась, уверенность в лидерстве привели к экономии на испытательных стендах , и мы просто не успели.
                    А после того как не успели, смысл доводить до кондиции H-1 пропал, требовалась новая цель которая позволить в очередной раз переплюнуть США и занять Олимп космонавтики, а не повторять за США пока те будут готовить высадку на Марс.
                    Было проведено четыре испытательных пуска Н1. Все они окончились неудачей на этапе работы первой ступени. Хотя на отдельных стендовых испытаниях двигатели показали себя достаточно надёжными, большинство возникавших проблем с носителем было вызвано вибрацией, гидродинамическим ударом (при выключении двигателей), разворачивающим моментом, электрическими помехами и другими неучтёнными эффектами, вызванными одновременной работой такого большого количества двигателей и большим размером ракеты. Эти проблемы были выявлены на этапе лётных испытаний, поскольку из-за нехватки средств не были созданы наземные стенды для динамических и огневых испытаний всего носителя или первой ступени в сборе. Такой спорный подход, ранее с переменным успехом применявшийся к намного меньшим по размерам и несравнимо более простым по устройству баллистическим ракетам, привёл к череде аварий[7][8].
                    BlackMokona
                  2. Dekabrist Вчера, 17:58
                    Вспомнил стихи из детства далекого, читая комментарии некоторых граждан.
                    В одном пеpеyлке Стояли дома. В одном из домов Жил yпpямый Фома.
                    Hи дома, ни в школе, Hигде, никомy - Hе веpил Упpямый Фома Hичемy.
                    Hа yлицах слякоть, И дождик, И гpад. - Hаденьте галоши, - Емy говоpят. - Hепpавда, - Hе веpит Фома, - Это ложь... - И пpямо по лyжам Идет без галош. Моpоз Hадевают pебята коньки. Пpохожие подняли воpотники. Фоме говоpят: - Hастyпила зима. - В тpyсах Hа пpогyлкy выходит Фома. Идёт в зоопаpке С экскypсией он, - Смотpите, - емy говоpят, - Это слон. - И снова не веpит Фома: - Это ложь. Совсем этот слон Hа слона не похож. Однажды Пpиснился yпpямомy сон, Как бyдто Шагает по Афpике он. С небес Афpиканское солнце печёт, Река, под названием Конго, Течёт. Подходит к pеке Пионеpский отpяд. Ребята Фоме У pеки говоpят: - Кyпаться нельзя: Аллигатоpов тьма. - Hепpавда! - Дpyзьям отвечает Фома. Тpyсы и pyбашка Лежат на песке. Упpямец плывёт По опасной pеке. Близка Аллигатоpа хищная пасть. - Спасайся, несчастный, Ты можешь пpопасть! Hо слышен Ребятам Знакомый ответ: - Пpошy не yчить, Мне одинадцать лет! Уже кpокодил У фомы за спиной. Уже кpокодил Попеpхнyлся фомой: Из пасти y звеpя Тоpчит голова. До беpега Ветеp доносит слова: - Hепpа... - Я не ве... - Аллигатоp вздохнyл И, сытый, В зелёнyю водy ныpнyл. Тpyсы и pyбашка Лежат на песке. Hикто не плывёт По опасной pеке. Пpоснyлся Фома, Hичего не поймёт... Тpyсы и pyбашкy Со стyла беpёт. Фома yдивлён, Фома возмyщён: - Hепpавда, товаpищи, Это не сон! Ребята, Hайдите такого Фомy И эти стихи Пpочитайте емy.
                    Dekabrist
          2. рюрикович Вчера, 18:40
            Цитата: Скептик-Самоучка
            Притянутая логика...

            Согласен yes
            www.aonoprienko.ru "Лунная мегапостановка"
            Вот с этим лично я согласен hi
            рюрикович
          3. Orionvit Вчера, 19:06
            Всех подковёрных политических игр между США и СССР, мы никогда наверное не узнаем, правду нам тоже не скоро скажут, ибо всё засекречено. Согласитесь с мыслью, что технически американцы на луне не были, а политически были.
            Orionvit
    2. слава1974 Вчера, 18:51
      Подавляющее большинство из тех, кто «развенчивает» американскую лунную программу, делают это не из любви к истине, а из стремления любой ценой привлечь к себе внимание.


      А может просто они не любят, когда их держат за дураков и хотят докопаться до правды?

      Одним из наиболее бесспорных доказательств того, что американцы действительно были на Луне, является поздравление, которое руководство СССР направило в адрес руководства США


      есть такая вещь как "дипломатия". Если у нас в стране ( а сейчас и в США, я имею ввиду Трампа) есть сомнения в реальности терактов 11 сентября, то не нужно было выражать соболезнования?
      слава1974
    3. Вадим237 Вчера, 22:01
      Надо ещё добавить, что эти полёты на Луну обошлись США в гигантскую по нынешним меркам сумму - более одного триллиона долларов
      Вадим237
  16. Башибузук Вчера, 14:52
    Мир праху его. Все-таки космонавт. Правда американцы используют термин - астронавты.
    а по поводу были-не были.....
    на днях заинтересовала меня последовательность "первых в космосе". Начал смотреть. Интереснейшая вещь получается:
    - в апреле 1961 летит Юрий Гагарин. Безусловно первый. Полет орбитальный, автоматический.
    - май 1961 летит Алан Шепард. Первый американец. Полет - суборбитальный, по баллистической траектории, управляемый, длительность несколько минут, высота до 187 км. Проекция по шару Земли - пролетел 400 км, в Атлантический океан. Суборбитальный означает, что первую космическую скорость корабль так и не набрал, но границу "космоса", 100 км, пересек.
    - август 1961 полет Германа Титова. Длительность - сутки и один час. Первый полет более суток. Пилотируемый полет. 17 витков вокруг Земли, протяженность свыше 700 тыс. км.
    - февраль 1962 полет Джона Гленна, наконец-то орбитальный, пилотируемый. Три раза облетел земной шар. Продолжительность полёта составила 4 часа 55 мин.
    Вполне допускаю, что потом американцы рванули семимильными шагами, космическими, в развитии.
    Только одно не вяжется - считается, что СССР наплевательски относился к жизням своих людей. Тем не менее, на Луну отправили два лунных "трактора". Дистанционное управление на таких расстояниях сама по себе суперсверхЦЕЛЬ.
    А американцы, трепетно относящиеся к жизни и свободе - запузыривали одну за другой пилотируемые экспедиции на Луну. Что ли, неспособны оказались к телеуправлению?
    А если бы какая из экспедиций погибла бы? Это перечеркнуло бы любую репутацию.
    Не вяжутся тут что-то концы с концами.
    Башибузук
    1. BlackMokona Вчера, 15:47

      Если аналитическое мышление есть, из этого графика всё вам станет ясно.
      BlackMokona
      1. рюрикович Вчера, 18:44
        Цитата: BlackMokona
        Если аналитическое мышление есть, из этого графика всё вам станет ясно.

        Зачем думать, если американцы сказали, что летали wassat
        рюрикович
        1. BlackMokona Вчера, 20:54
          Таки дайте хоть один технический аргумент, что не летали
          BlackMokona
          1. dr.star75 Вчера, 23:22
            Технический не могу, не той профессии, но теоретически - пожалуйста. Взлететь американцы могли, технически это было возможно. Долететь до орбиты Луны тоже. Могли на её орбите поболтаться. Согласен. Но приземлиться (или прилуниться) это вряд ли. Как на земле происходит посадка. Или на аэродром (Шатлы) или плюхаются со всего размаха на парашютах (наши). На Луне нет ни того ни другого. Использовали реактивные тормоза? так ювелирно?А что же на земле в океан плюхнулись, а не перед Белым домом сели? Это они только на спускаемой капсуле плюхнулись. А на луну нужно было не только обитаемую капсулу, но и луноход. А самое главное, им нужно было приземлить ракету, которая обратно стартует и привезет все это барахло, плюс самих астронавтов. А ракеты сажать они только недавно научились, да и то, пустые и без людей. Как то так.
            dr.star75
            1. Вадим237 Сегодня, 01:23
              Там и обычного ракетного двигателя хватит с малым количеством топлива - так как Ускорение свободного падения на Луне 1,62 м/с².Первая космическая скорость 1,68 км/с. Вторая космическая скорость 2,38 км/с - тоже самое на Земле - 9,780327 м/с² ,7,91 км/с, 11,186 км/с - разница как видите существенная.
              Вадим237
    2. askold Вчера, 17:02
      Чтобы стать КОСМОНАВТОМ, нужно совершить один виток вокруг ШАРИКА. А чтобы стать АСТРОНАВТОМ, достаточно преодолеть, так называемую линию Кармана, находящуюся на высоте, как вы правильно заметили, 100 км. Так что НЕ ВСЕ космические туристы, автоматически смогут стать космонавтами, а астронавтами,-пожалуйста...
      Ну, считается не считается, а "Аполлон-13" наглядно показал, что полёты на Луну сопряжены с риском, со смертельным риском для жизни. И вообще, в ходе подготовки к лунным миссиям свою жизнь отдали три американских астронавта В. Гриссом, Э. Уайт, Р. Чаффи, экипаж "Аполлона-1".
      Но, ради БЛАЖИ политиков,-можно и Луну с неба! А ГЕРОИ найдутся...
      askold
      1. Orionvit Вчера, 19:01
        А я то считал, что Космонавты, это люди летающие в просто в космос. А Астронавты, по идее это люди которые летают к звёздам (astra - звезда). Ну у "друзей" как всегда мания величия.
        Orionvit
    3. Oldenburg Вчера, 21:29
      Не то смотрел,нужно было смотреть какие астро и космо навты весёленькими выпрыгивали из аппаратов,на них не действовало разрушение невесомости?Когда полетели по настоящему,Николаева два инфаркта устранили,получил от невесомости.Еле отходили.
      Oldenburg
      1. BlackMokona Вчера, 21:47
        Посмотрите как с МКС возращаются. Через пару часиков уже отлично ходят , улыбаются и жмут руки всем. А так они намного дольше прибывают.
        BlackMokona
  17. borys Вчера, 14:52
    Можно очень не любить США (что лично я поддерживаю), но не надо верить желтой прессе и желтому теле-
    видению. Американские астронавты на Луне были, и даже несколько раз. Если мне память не изменяет,
    6 раз. Любителям поспорить рекомендую не только на форумах сидеть, но в умные книжки заглядывать.
    Например: Глушко В. П. Развитие ракетостроения и космонавтики в СССР. 3-е изд., перераб. и доп.-
    М.: Машиностроение, 1987. - 304 с.: ил.
    borys
    1. 0255 Вчера, 15:00
      Сейчас вам местные патриоты обоснуют, что Глушко либераст и агент госдепа lol
      0255
    2. идунавы Вчера, 15:12
      Перестаньте верить патологическим лжецам(сша ), они врали , врут и будут врать.
      Почему щас не могут(когда возможностей,денег и технологий больше и лучше чем тогда) ? Вот самый главный вопрос на который внятно ответить никто не может включая сша.
      идунавы
      1. 100502 Вчера, 15:48
        Ради нефти они однажды разыграли шоу для индейцев южной Америки, там для них боги спустились и сказали мол земля проклята пойдите брацы вниз по реке и все будет ок, те свалили со своих родных земель охраняемых законом добровольно, через пару дней там началось активное бурение) ради денег эти мерзавцы способны на все
        100502
      2. BlackMokona Вчера, 15:48
        Не путайте могут и хотят. Наши могут на США ракеты запустить. По вашей логике , если не запускают значит не могут. laughing
        BlackMokona
      3. askold Вчера, 17:04
        А почему могли тогда, МЫ!?
        askold
        1. askold Вчера, 17:05
          Или вот, это уже серьёзно!!!
          askold
          1. askold Вчера, 17:06
            Могли бы и сесть, но БЫ помешало...
            askold
            1. askold Вчера, 17:08
              А СЕЙЧАС МОЖЕМ...???
              askold
              1. Вадим237 Вчера, 22:03
                С Роскосмосом - да же в отдалённой перспективе не сможем.
                Вадим237
    3. Corsair Вчера, 19:32
      А если позиция государства поддержать общий обман, думаете космонавт будет рисковать собой и своей семьей и писать другую отличную от общепринятой информации?
      Про Курск тоже сказали утонула, а кто-то говорит торпеда была - каждый решает сам чему верить.
      Corsair
    4. Oldenburg Вчера, 21:33
      Данные СССР не подходят для доказательств.У СССР у самого рыльце в пушку.Здесь не надо смотреть летали не летали,смотрите на мелочи.Как тормозили при возвращении с Луны,например,двигателем?Или тупо в атмосферу.Вот просто,как жить при давлении 0.3 атмосферы?(кислорода)Не пробывали?Кровь горлом не шла?В кислороде там всё должно взрываться постоянно,но нет,какой то не взрывучий кислород
      Oldenburg
      1. BlackMokona Вчера, 21:48
        А данные КНР?
        BlackMokona
  18. Бригадир Вчера, 15:01
    НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАГОЛОВОК!
    Надо так : "Умер последний астронавт, ЯКОБЫ, побывавший на Луне"! wassat
    Бригадир
  19. avg-mgn Вчера, 15:04
    11 декабря 1972 года «Челленджер» с Юджином Сернаном и Харрисоном Шмиттом на борту совершил посадку в долине Таурус—Литтров, на юго-восточной окраине Моря Ясности. Астронавты оставались на Луне чуть более трёх суток, 74 часа 59 минут 40 секунд. За это время они совершили три выхода из корабля общей продолжительностью 22 часа 3 минуты 57 секунд. Было собрано и привезено на Землю 110,5 кг образцов лунной породы.
    Американцы конечно же на Луне были! Это великое достижение Человечества, равно как и первый Советский спутник, полет Белки и Стрелки, Гагарин, Леонов ..., Комаров ..., Пацаев ....... Десятки людей отдавших жизнь и здоровье ради того, чтоб сегодня ряд дибилоидов ставил под сомнение то, что признано специалистами всего ученого мира. Тьфу на Вас.
    avg-mgn
    1. Leo7777 Вчера, 15:36
      Люди от этих санкций думать перестали, слепой фанатизм на уровне средневековой инквизиции. Вот и я говорю, то что запись показали не настоящую, факта высадки на Луну не отменяет.
      Leo7777
    2. nrex Вчера, 15:40
      Только прожили астронавты подозрительно долго. Наши Чернобыльцы столько не осилили. Подумайте какую массу графита или свинца дополнительно должен был поднять САТУРН ? И куда подевались его мощные двигатели ? Зачем тратится на Российские РД180 ?
      nrex
      1. BlackMokona Вчера, 17:35
        Потому,что РД-180 наши распиловщики продают за половину себестоимости.
        https://ria.ru/economy/20110511/373020049.html
        BlackMokona
    3. Oldenburg Вчера, 15:53
      Не горячись,расскажи лучше,как бы ты жил при давлении 0.3 атмосферы в кислороде?И как бы твой корабль смог бы пройти слои атмосферы после какой то там космической скорости и приземлиться в пятак.
      Oldenburg
      1. Leo7777 Вчера, 15:57
        А в чем сложность приземлиться? СССР запускал же луноход, он как то приземлился. Люди как то могут находиться на мкс и ничего, тут считай тоже самое, только на много раз меньше.
        Leo7777
        1. Orionvit Вчера, 18:54
          Луноходу не нужны системы жизнеобеспечения, которые весят попросту говоря до фига. А человеческий организм в отличие от лунохода, до смешного хрупок. Он крайне чувствителен к перепаду температур, радиации, наличия необходимого кислорода, отсутствия углекислого газа, перегрузкам, необходимости питаться, умываться, ходить в туалет и много ещё чего. И всё это должно быть предусмотрено в так называемом "спускаемом модуле" Не говоря уже о достаточном количестве топлива и окислителя, необходимого на приземление (прилунение), взлёт, и маневрирование для стыковки с командным модулем. А потом ещё и для возвращения на землю. А теперь посмотрите на размеры лунного модуля, и скажите мне пожалуйста, где они там это всё разместили? То что они показывают, это для детей.
          Orionvit
          1. BlackMokona Вчера, 19:34
            Кто-то не в курсе, что астронавты на Луну летели не в спускаемом модуле. laughing
            BlackMokona
          2. dr.star75 Вчера, 23:37
            "Кто-то не в курсе, что астронавты на Луну летели не в спускаемом модуле. laughing" Конечно не в курсе. Они туда на такси приехали. А ещё объясните мне, где в спускаемом модуле находится ракета, сопоставимая с той, на которой они стартовали с земли. Я конечно понимаю, что притяжение на луне меньше земной, но не на порядок же. На чем они обратно улетели?
            И ещё. Расчет старта нужно так сделать, чтобы состыковаться с орбитальной лунной станцией. А для расчета нужны данные предыдущих стартов .
            dr.star75
    4. Oldenburg Вчера, 21:35
      Береги нервы,ни кто никуда не летал.Первый полёт у них был на Шаттле.Потери на них то же реальными были.
      Oldenburg
  20. Skiff_spb Вчера, 15:09
    Скептик-Самоучка,
    Не совсем так. Почитайте материалы про те года. Как испугались американцы, когда над их головами летало нечто, что пиликало, а сбить нельзя. И как "отсталый" СССР вдруг сделал то, что не могли они. Да, это была идеологическая бомба.

    Луну уже изучили. Там нет ничего ценного. Не согласны - пруф покажите.

    Базу оружия на луне? Вы серьёзно? А обслуживать как? Затраты на выход к луне - уже на порядки больше затрат на полёт на околоземную, а тут ещё и регулярно надо доставлять запчасти и технику. Да ещё и если людей содержать - это и вовсе уже за гранью всех бюджетов. И ради чего?

    Далее совсем уж бред. У вас в школе астрономия хоть была?

    Далее - спутники. Вот, спутники запускать другое дело. Это много дешевле и менее рискованно. Потому и летают. А зачем человека то туда посылать? Человек штука хрупкая, от долгой радиации дохнет. Воду и еду требует. Воздух ему регенерируй, да ещё и перегрузки не выдерживает. Но даже доставив его туда - надо ещё и тащить его обратно. А что такого незаменимого может сделать человек для изучения марса, попав туда лично?

    И раз уж у вас всё так дёшево и просто - то где же гражданские сверхзвуковые самолёты? Или при тогдашнем уровне техники это тоже было невозможно и это всё снова заговор и мосфильм+голливуд? Почему тогда делали, а сейчас нет?

    И заканчивайте с этими "досвидания и незачёт". Хотя... если вам лет 17 то нормально.
    Skiff_spb
    1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:45
      Луну уже изучили. Там нет ничего ценного. Не согласны - пруф покажите. (с)

      Я пруф покажите? Вы ничего не перепутали? Покажите пруф, где доказывают, что там нет ничего ценного.
      Луну изучать надо, в силу того, что она спутник Земли. И имеет влияние на приливы, как минимум.
      Вариант разместить на Луне что-то кроме оружия тоже не рассматривается? Обсерватории и так далее - поверьте, фанатиков среди ученых найдется. Да, затратно, но и гешефт от открытий может быть ой какой... Теже военные цели - много было инфы о применении боевых лазеров с орбиты. Кто не желает получить оружие, которое нельзя уничтожить? Это все просто варианты - я не астроном и не космонавт. Но и мне интересны теоретические и желательно практические выкладки во выплавки стали в условиях невесомости. Имея базу на луне - одним словом много чего еще можно.
      А про незаменимость человека... Так ведь человечество и живет благодаря тому, что кому-то хотелось уйти за горизонт, на закат...

      В общем вы меня не убедили.
      Скептик-Самоучка
      1. Skiff_spb Вчера, 16:09
        Это же вам на луну надо, вот и рассказывайте, чего там добывать собираетесь. Может инвестпроект сейчас замутим.

        Обсерватория на Луне? А чем околоземные не устраивают? Кроме того, что доставить десятки тонн стекла на Луну в разы сложнее и дороже? И какие будут плюсы? Хабл то не могут починить, а тут аж на луну надо ремонтить тащиться. А читали как тяжело транспортировать зеркала? И ведь надо его не просто на орбиту запустить, а ещё и мягкую посадку обеспечить. Так ради чего?

        Боевые лазеры с орбиты... Только рука-лицо... Почитайте про КПД лазеров, источники питания и сложности охлаждения в условиях вакуума. И где вы на луне мегаватты возьмёте? Когда станет мало - попробуйте посчитать, какое будет рассеивание луча при такой дальности на лучших современных системах фокусировки, и как точно надо наводить луч, что б хотя б в соседнюю страну не попасть.

        Человечество живёт, поэтому слетало на луну, застолбило "я первый" и всё. На этом больше это никому не интересно настолько, что б платить цену путешествия туда.

        Ещё раз - такой же яркий пример - сверхзвуковые лайнеры. Были. Летали. Давно. Но уже так же давно и не летают. Почему?
        Skiff_spb
    2. askold Вчера, 17:16
      Увы, видимо ВАШ вопрос про АСТРОНОМИЮ, многое объясняет...Это же НЫНЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ предмет. Вот прям и хочется крикнуть,-"люди, космонавты на борту космической станции парят в невесомости, НЕ ПОТОМУ что там вакуум!" О, а это ещё и ФИЗИКА...
      askold
    3. Corsair Вчера, 19:41
      Цитата: Skiff_spb
      Луну уже изучили. Там нет ничего ценного. Не согласны - пруф покажите.

      Луна толком не изучена, бурения там глубокого не проводилось, возможно там есть редкоземельные металлы и элементы неизвестные на Земле, а может быть как Г.Уэльса золота полно и драгметаллов других. Кроме всего прочего для обкатки/отработки дальних путешествий и экспансии на другие планет - лучшей проверкой было бы создание базы на Луне, как собственно и стройка стартовой площадки там же.
      Corsair
    4. albert Вчера, 20:52
      Цитата: Skiff_spb
      Луну уже изучили. Там нет ничего ценного.

      Скажите вы про гелий-3 что нибудь слышали?
      albert
  21. Lumumba Вчера, 15:15
    Позор человечеству!
    Lumumba
  22. Алексей_К Вчера, 15:22
    Цитата: pussamussa
    На Луне никто не был и не будет. Там очень высокий уровень радиации.

    После извлечения из возвращаемого аппарата контейнер с лунным веществом был подвергнут дозиметрическим измерениям. Как показали дозиметрические исследования, значительного превышения интенсивности гамма-излучений лунного вещества над интенсивностью гамма-излучений земных пород с малым содержанием естественных радиоактивных элементов не обнаружено. Это упростило работы с лунным веществом.
    Но если лунный грунт не фонит, то с чего вдруг в вакууме вокруг него высокий уровень радиации.?
    Я Вам советую. Почитайте документы относящиеся к изучению лунного грунта добытого советскими лунными аппаратами, ну и про уровни радиации в радиационных поясах, через которые летали наши ракеты. А потом задайте себе вопрос, а с чего вдруг СССР решил осуществить полёт человека на Луну? Ответ один - учёные и исследователи Вас не спросили, а то Вы бы им доказали, что все космонавты просто умрут, не долетев до Луны.
    Алексей_К
    1. nrex Вчера, 15:34
      А с какого перепуга грунт должен фонить гаммо излучением. Он будет фонить только в одном случае если в нем есть радиоактивные вещества. Гаммо излучение не может накапливаться это всего лишь вид электромагнитного излучения. Вакуум не помеха данному виду излучения.
      nrex
  23. nrex Вчера, 15:26
    Жаль конечно, умер последний носитель ПРАВДЫ этого полёта.
    nrex
    1. Leo7777 Вчера, 15:49
      Вообще то их еще шесть человек в живых, он был последним кто был на Луне, информацию надо проверять, а не слепо верить кому попало.
      Leo7777
    2. Oldenburg Вчера, 21:37
      Носителей этой кинопостановки ещё много в штатах.Да и секреты ихние уже давно не секреты
      Oldenburg
  24. демотиватор Вчера, 15:43
    Прежде всего умер ЧЕЛОВЕК. Плохой ли, хороший - не в этом дело. Пусть упокоится с миром, там, где ему определено по делам его. А что касается развернувшейся полемики по поду "полётов на Луну и обратно", то я склонен думать, что это одна из грандиознейших афёр 20-го века. К концу 60-х годов США сильно отставали от СССР в области освоения Космоса и им нужен был яркий пример того, что они не хуже других. Выбрали кино, Голливуд - т.е. то, в чём они действительно были сильны. Лунной афёре США посвящено много материалов. Они есть, они доступны, любой может прочитать и задуматься над темой. Исследование всех доступных материалов и обсуждение результатов исследования с добровольными помощниками НАСА показало, что:
    - все американские "лунные" фотоматериалы отсняты на Земле в кинопавильоне;
    - американский "лунный грунт" сфальсифицирован;
    - "лунная" техника имеет особенности, которые исключают её эксплуатацию на Луне.
    При этом за 48 лет НАСА не дало ни одного официального объяснения неувязкам в своих собственных материалах, что уже само по себе является доказательством фальсификации. Главная жертва этой афёры и главный одураченный балбес - это налогоплательщик США. И этого олуха продолжают и продолжают дурачить. А почему нет, если получается? НАСА по-прежнему гребёт деньги американских налогоплательщиков лопатой, но, с одной стороны, НАСА уже не способно людей на орбиту вывести, т. е. не способно на то, что без проблем могло сделать 40 лет назад, а, с другой стороны, демонстрирует миру картинки с Марса, Юпитера, Сатурна, снятые якобы, их космическими станциями. Но если НАСА разворовало деньги, предназначенные для полёта автоматических станций на Луну, то с чего мы взяли, что его руководители не поживились деньгами, предназначенными для полёта на Марс? Аппетит приходит во время еды, а киносъёмочная техника в Голливуде сегодня гораздо более совершенна и наснимать там картинок "с Марса", "с Юпитера" и т. д., стоит очень недорого. Мир праху Юджина Сернана, одному из активных участников этой афёры.
    демотиватор
    1. Leo7777 Вчера, 15:54
      Знаете что такое критическое мышление?
      Leo7777
  25. Oldenburg Вчера, 15:48
    Цитата: xetai9977
    Никто из серьезных людей никогда не оспаривал высадку американских астронавтов на Луну. Ни советские космонавты, ни учёные, ни специалисты. Надо поменьше читать желтую прессу. Честь и хвала учёным и инженерам, создавшим столь надёжную технику. Достижение ВСЕГО человечества!

    Честь и хвала режиссёрам и другим кинематографистам,что наделали столько очевидных косяков.Косяков столько,что перечислять долго
    Oldenburg
    1. BlackMokona Вчера, 15:53
      И все косяки выдуманные из пальца и не проходят малейшей проверки laughing
      BlackMokona
  26. pussamussa Вчера, 16:02
    Эта афера была несомненно нужна американцам. Чтобы поднять имидж своей страны, ведь они реально отставали от нас в те годы в области космонавтики. Ни один локатор и радиотелескоп, а также околоземные спутники СССР не зафиксировали никаких полетов американцев на Луну.
    Умер не астронавт , а последний комик из голливуда, блестяще сыгравший астронавта.
    pussamussa
    1. BlackMokona Вчера, 16:04
      Всё зафиксировали , даже за пуском РН наблюдали, даже чёртов грунт от США получили. Конспирологии беспрерывно врут и не краснеют. wink
      BlackMokona
    2. voyaka uh Вчера, 16:17
      "Умер не астронавт , а последний комик "///

      Комики не умирают, а плодятся и размножаются. И Ваш пост тому наглядная иллюстрация.
      И на каждые десять из них - одна извилина yes .
      voyaka uh
  27. sgazeev Вчера, 16:30
    Цитата: Muvka
    На земле и не было астронавтов, побывавших на луне. Как они могут умирать?

    Да простит меня Бог,но "побывавшие " на Луне так долго не живут.
    sgazeev
  28. Zloy Вчера, 16:33
    Ага, были американцы на Луне, а также на Марсе и Козероге-1... Не смешите мои... А доказательства в студию? Просто не хочется опять все поднимать, но есть огромное количество доказательств того, что американцев там не было и ни одного, того что были. если кратко то:
    1. Нет фотографий с хорошим разрешением мест посадки Аполлонов.
    2. Луна КОРИЧНЕВАЯ а не серая.
    3. Все видео-фотоматериалы- подделка. Доказано. Стенли Кубрик перед смертью признался.
    4. А где лунный грунт? Есть только советский. А американцы дарят европейским монархам окаменелую древесину.
    5. Двигатель ракеты Сатурн-5 F-1 не обладал заявленными характеристиками. Есть серьезные термодинамические расчеты и ряд косвенных доказательств в т.ч. цвет пламени реактивной струи и т.п.
    6. Радиопередача и та часть фото и видео- материалов, которые подлинные велась с Сурвейеров.
    7. Системы жизнеобеспечения для длительного перелета отсутствовали, защита от радиации отсутствовала. в том числе защита кинокамер от радиации.
    8. Ускорение свободного падения на видеоматериалах не соответствует лунному - съемки осуществлялись на Земле однозначно.
    9. Ракеты Сатурн-5 совершали суборбитальный полет с приземлением в Атлантическом океане - поэтому астронавты такие бодрые. Один из посадочных модулей чуть наши не выловили.
    10. Договоренность с правительством СССР -Вы нам не мешаете врать а мы вам политику разрядки и европейский рынок нефти и газа.
    И так далее и тому подобное...
    Zloy
    1. BlackMokona Вчера, 16:46
      1.Есть, со спутника LRO
      2.А луноход КНР показывал серую Луну.
      3.Не признался, то было фейком
      4.В хранилище Лунного грунта, СССР так же был передан грунт по обмену, и храниться он сейчас в музее космонавтики на ВДНХ
      5.Только почему то эти рассчёты делают сплошь неспециалисты, а разные конструкторы вроде Глушко не сомневаются.
      6.СССР не умеет в пеленгацию, так и запишем
      7.Присутствовали, Скайлеб замечательно потом крутилась, с радиацией тоже всё норм, без всякой защиты советские черепашки облетели Луну и вернулись без проблем.
      8.Соответствует, достаточно взять размер модуле и посмотреть с какой скоростью падают астронавты.
      9.Наши средства отслеживали полёт Сатурн-5 на всём пути. Астронавты после преземления не бодрые, кадры которыми глупо размахивают коспирологи сделаны через несколько часов после посадки. После их поднятия на корабли.
      10.Нету никаких доказательств и материального подтверждения этому.
      BlackMokona
      1. Zloy Вчера, 17:21
        Еще раз по Вашим комментам:
        1. Фотографий с нормальным разрешением нет.
        2. Луноход КНР показывал КОРИЧНЕВУЮ ЛУНУ.
        3. СССР было передано несколько грамм советского же лунного грунта ранее полученного США,
        4. Расчеты делали конструкторы достаточно высокого уровня. Свидетельства людей завязанных с советской элитой и соответственно знающих о договоренностях США и СССР.
        5. Скайлаб крутилась в пределах магнитного поля Земли.
        6. Не соответствует, достаточно замедлить скорость и выполнить нехитрые расчеты +Вам еще баллистика падения камешков от Ровера - доказано в АТМОСФЕРЕ И ПРИ ЗЕМНОМ ТЯГОТЕНИИ.
        7. Отследить сатурн 5 на всем пути было невозможно.
        8. Относительно договоренностей США и СССР достаточно посмотреть объемы поставки нефти и газа из СССР в Европу в 70-х годах. Надеюсь вы понимаете, что все Европейские рынки 100% под контролем Уолл-Стрит.
        Zloy
        1. BlackMokona Вчера, 17:29
          1.Есть.
          Если желаете ещё лучше, то сейчас есть сбор средств на Российский проект , спутника для съёмки миссий Аполлон,
          2.
          Прям невероятно коричневая laughing
          3.Только обмен производился. Одновременно обменялись, и Советские учённые сделали научную работу по разнице грунтов и подтвердили, что он тоже Лунный laughing
          4.Да, да имена фамилли, проекты в которых участвовали.
          5..Однако на высоте выше 400 км, где магнитное поле крайне слабо. И уже не обеспечивает защиты.
          6.Так приведите, я замечательно вижу, что падают с нужной скоростью.
          7.Правда, так и запишем, флота ВМФ СССР не существовало, и отследить суб орбитальный полёт он не мог laughing
          8.Конечно, это не имеет никакого отношения к нефтянному кризису? Когда Шейхи отказались продавать нефть и газ? Тут США должны были платить СССР за разрешение доставлять в Европу нефть и газ wassat
          BlackMokona
          1. Oldenburg Вчера, 21:41
            Пункт 4й,подарили английской Королеве,лунный камень,после анализа оказалось окаменелое дерево И такая на..балово во всём
            Oldenburg
      2. Orionvit Вчера, 18:35
        советские черепашки облетели Луну и вернулись без проблем
        Для справки. Черепашки менее чувствительны к радиации чем человек в тысячи раз. Вернутся то они вернулись, но ещё не известно, что с этими черепашками стало потом.
        Orionvit
        1. BlackMokona Вчера, 18:43
          Очередное враньё, летальная доза для черепах лишь 4.3 раза больше.
          Конечно, если СССР не написал биографию черепах, то все они жутко скончались. wink
          BlackMokona
  29. фа2998 Вчера, 17:02
    Цитата: avg-mgn
    СССР - страна конечно была в плане освоения космоса очень сильной, но при этом не нужно даже пытаться принижать успехи иных государств в данной теме, тем более изгаляться.

    А еще была информационная война между СССР и США.Между социализмом и капитализмом.Да если были бы сомнения в освоении,полетов к Луне американцев,наша разведка непременно нашла доказательства.И был бы международный скандал,и помоями американцев обливали именно тогда!Помню из детства-якобы СССР не посылает космонавтов на Луну,вслед ариканцами-мы бережем космонавтов,мы иследуем Луну аппаратами,луноходами.И у наших ученых были доказательства полетов американцев на Луну.
    А современных хулителей-американцы за последние десятилетия совершили кучу полетов станций на другие планеты,астероиды,запускали телескопы и кучу открытий совершили.А мы по прежнему(во главе с Рогозиным),полее полувека летаем на королевской семерке вокруг Земли(перепелок выращиваем,пшеницу)-вроде делать больше нечего!Конечно,процесс отработан,деньги идут,возможность срыва-минимальна-и то хорошо.Гос награды получаем,премии,Героев-мы еще лет 200 на Союзах летать будем,и кричать МЫ ПЕРВЫЕ!У нас космонавтов больше всех.
    Царство небесное последнему астронавту КОТОРЫЙ БЫЛ НА ЛУНЕ!! soldier hi
    фа2998
  30. Koshak Вчера, 17:13
    А "Hollywood - forever". Теперь некому будет опровергнуть
    Koshak
  31. Orionvit Вчера, 17:28
    Цитата: FlyEngine
    Господииииии! Объясните мне СМЫСЛ отрицать то, что они были на Луне? СМЫСЛ?!

    Смысл в том, потому что, это враньё в глобальном масштабе, а именно всему человечеству. Правда им не привыкать, каждое слово враньё. Насчёт отрицания лунной программы США., всё просто. Нет НИ ОДНОГО реального доказательства, высадки американцев на луне. Никаких ответов, одни вопросы. А насчёт идиотов, то для начала в зеркало посмотрись.
    Orionvit
    1. BlackMokona Вчера, 17:33
      Расскажите бедному Путину, он говорит, что высадка на Луну была, и что те кто считают иначе просто не знают специфику работы спец.служб. wink
      BlackMokona
      1. Orionvit Вчера, 19:34
        Уже писал, но для вас повторюсь. Всех тайных политических игр нам не расскажут, ибо засекречено. Завтра поменяется политическая обстановка, и будет "новая рассекреченная сенсация", а Путин в первую очередь политик, а уже во вторую человек. Скажет потом, что сам не знал. Для себя я уже давно уяснил, что технически американцы на луне не были, а политически были.
        Orionvit
        1. BlackMokona Вчера, 19:40
          Так приведите хоть один технический аргумент, что их не было.
          BlackMokona
          1. Oldenburg Вчера, 21:43
            Сколько ты протянешь при давлении 0.3 атмосферы?Кровь не пойдёт из ушей?
            Oldenburg
  32. капрал Вчера, 17:35
    Земля - пухом.........
    Мои соболезнования родным и коллегам.

    =================================================
    По поводу комментариев пользователей СРЦ П-15, Muvka, pussamussa и им подобных можно сказать одно : "Родина требует героев, ̶п̶и̶з̶.. транда рожает дураков"
    капрал
  33. Ajent Cho Вчера, 17:35
    Напомню всякого рода "толкователям", защищающим nuндоcoв: нам (т.н. скептикам) не интересны ваши толкования того или иного ляпа - все вопросы адресованы НАСА, которое молчит в большинстве случаев. И ещё: доказывать надо факт, а не его отсутствие, поэтому крики "докажите, что не летали!" - вывернуты наизнанку.
    А в целом - хорошо, что народ стал просыпаться от спячки и начал здраво рассуждать.
    Ajent Cho
    1. voyaka uh Вчера, 17:44
      "все вопросы адресованы НАСА, которое молчит в большинстве случаев"///

      На сайте НАСА есть развернутые ответы по всем аргументам "конспирологов".
      voyaka uh
      1. внук Перуна Вчера, 18:17
        Цитата: voyaka uh
        На сайте НАСА есть развернутые ответы по всем аргументам "конспирологов".

        Да, в виде новых отфотошопленных фотографий, на которых ранее скептики массово находили косяки голливудских фотографов.
        Вояка, штатовцы САМИ ПРИЗНАЛИ, что часть фото и видео сняты в павильоне. Правда не уточнили, насколько большая часть...
        внук Перуна
        1. BlackMokona Вчера, 18:23
          Можете рассказать об этих косяках? Отсутствие звёзд так?
          BlackMokona
      2. Oldenburg Вчера, 21:44
        С каждым десятилетием,фоты с Луны всё лучше и качественнее
        Oldenburg
  34. pussamussa Вчера, 17:36
    Читал одну версию. Наша страна негласно согласилась промолчать о «полете на Луну», американцы взамен обязались сделать некоторые выгодные для нас экономические сделки.
    pussamussa
    1. Oldenburg Вчера, 21:45
      Нет наши то же кино снимали
      Oldenburg
  35. vglazunov Вчера, 17:42
    Слава актерам кино!
    vglazunov
  36. Orionvit Вчера, 17:44
    Цитата: dauria
    Помойка .Нил Армстронг уважал Гагарина, а вы что делаете, народ ?

    Да народу не жалко, что американцы "высаживались" на луне, всё таки представители человечества. Но когда страна, по уши погрязшая во лжи, желаемое выдаёт за действительное (а это её нормальное состояние), начинают терзать смутные сомнения. Они и сейчас, даже на Российских двигателях не могут в космос слетать. Вам напомнить, кто обслуживает МКС? Кеннеди с дуру ляпнул, что американцы должны высадится на луне до конца десятилетия и пришлось выкручиваться. Кеннеди простительно, он не технарь и вдобавок свято верил в свою америку. Но для начала нужно было поинтересоваться у знающих людей, что полёт на луну не то что тогда, но даже сейчас очень проблематичен, если возможен вообще. Насчёт народа. Получается народ должен уважать Армстронга только за то, что он уважал Гагарина?
    Orionvit
  37. внук Перуна Вчера, 18:01
    Цитата: FlyEngine
    Объясните мне СМЫСЛ отрицать то, что они были на Луне? СМЫСЛ?!

    Огромный смысл.
    До "полетов на Луну" самой технически передовой страной был СССР, первый запустившим спутник, первым организовавшим ОРБИТАЛЬНЫЙ (а не как на Меркуриях и Джемини баллистический) полет человека в космос, первыми сфотографировавший обратную сторону Луны.
    Штатовцы теряли свое влияние в мире и стремились к реваншу.
    Но создать необходимое для РЕАЛЬНОГО полета на Луну они не успевали. СССР с комплексом Н1-Л3 их намного опережал. Поэтому штаты пошли на мистификацию.
    Есть море доказательств того, что штатовцев на Луне не было. А доказательств того, что были, нету. Штатовцы даже сами признают, что "часть" лунных фото и видео были сняты в студии. Видимо вся та часть, где в кадре есть люди. А панораму Луны без людей и Сюрвейеры могли снять...
    внук Перуна
    1. BlackMokona Вчера, 18:14
      СССР вырвался вперёд из-за радикального отставания по стратегической авиации, что вынудило его форсировать ракетную программу, благодаря чему мы и получили начальную победу в космической гонке, но потом, США просто показали преимущество огромных ресурсов.
      ВВП СССР никогда не превышало ВВП США. Это и решило результат гонки, те смогли просто вбросить больше ресурсов, организовать больше орбитальных запусков и тд.
      BlackMokona
  38. внук Перуна Вчера, 18:12
    Цитата: askold
    Что за чушь? Американцами в ходе миссий были доставлены на Луну уголковые отражатели и теперь ЛЮБОЙ уважающий себя институт может легко и просто измерить точное расстояние до нашего естественного спутника.

    Ага. Только одно уточнение - "Американцами в ходе БЕЗПИЛОТНЫХ миссий были доставлены на Луну уголковые отражатели..."
    На наших Луноходах тоже стоят уголковые отражатели. Которые тоже отражают лазерный луч. И что, этот факт говорит о том, что наши космонавты на Луне были?
    внук Перуна
    1. BlackMokona Вчера, 18:24
      А натоптали там Терминаторы? laughing
      BlackMokona
  39. Orionvit Вчера, 18:16
    Цитата: FlyEngine
    Ну а вы продолжайте брызгать слюной. Не летали. Почему вы не понимаете, что это убого?

    Убого так врать всему человечеству. Любой технически грамотный специалист, понимает, что полёты на луну были не возможны тогда, и даже сейчас сопряжены с огромными техническими проблемами. Если вообще возможны в ближайшем будущем на данном этапе технологического развития.
    Orionvit
    1. BlackMokona Вчера, 18:25
      Бедный безграмотный Королёв, готовил полёт на Луну и Марс. же wassat
      BlackMokona
      1. Orionvit Вчера, 19:36
        И где эти полёты?
        Orionvit
        1. BlackMokona Вчера, 20:57
          СССР развалился. А так ракета для полётов была готова. На Луну опоздали, поэтому собирались сразу на Марс.
          Была создана как универсальная перспективная ракета для выполнения различных задач:
          носитель для МТКК «Буран»;
          носитель для обеспечения пилотируемых и автоматических экспедиций на Луну и Марс;
          для запуска орбитальных станций нового поколения;
          для запуска сверхтяжёлых геостационарных спутниковых платформ;
          для запуска тяжёлых военных грузов.
          BlackMokona
  40. Orionvit Вчера, 18:21
    Цитата: фа2998
    .А мы по прежнему ,полее полувека летаем на королевской семерке вокруг Земли

    Американцы и это сейчас не могут. Или вы не обратили внимания. То, что штаты запускает куда то какие то аппараты, это понятно, но разговор идёт именно о пилотируемых полётах, что на порядок сложнее. А с этим как раз у них большие проблемы.
    Orionvit
  41. внук Перуна Вчера, 18:22
    Цитата: BlackMokona
    Путину, он говорит, что высадка на Луну была

    Он политик, а не правдоруб типа Жириновского.
    Тем более он политик из тех, кто сотрудничество предпочитает конфронтации.
    А правда о штатовской мистификации однозначно привела бы к конфронтации.
    внук Перуна
    1. BlackMokona Вчера, 18:49
      Т.е сейчас конфронтации с США нет. Чего принимали и сколько? drinks
      BlackMokona
      1. внук Перуна Вчера, 21:49
        Сейчас конфронтации нет.
        Правда некоторые устраивают истерики насчет мифических "русских хакеров", но им верят точно так же, как мистификаторам "ОМП Ирака" и "полетам на Луну".
        Кстати, насчет перехода на личности. Сам уже несколько лет из принципа не употребляю алкоголь и Вам не советую. Ибо он яд.
        внук Перуна
        1. BlackMokona Вчера, 21:53
          Спросите Иран или Курдов, был ли ОМП у Ирака.
          Иранские войска многократно подвергнутые атакам хим оружия Ирака, считают иначе.
          BlackMokona
  42. Orionvit Вчера, 18:30
    Цитата: xetai9977
    Честь и хвала учёным и инженерам, создавшим столь надёжную технику.

    И где эта столь надёжная техника? Подскажу, в музее. Так сказать для легковерных обывателей. lol Надёжная техника до сих пор летает. Лучше, надёжнее и проще легендарной семёрки, до сих пор ничего не выдумано. "Сатурн-5" negative
    Orionvit
    1. BlackMokona Вчера, 18:44
      Конечно, из дома на работу вы ездите на Белазе laughing
      BlackMokona
  43. внук Перуна Вчера, 18:37
    Цитата: фа2998
    А современных хулителей-американцы за последние десятилетия совершили кучу полетов станций на другие планеты,астероиды,запускали телескопы и кучу открытий совершили.А мы по прежнему(во главе с Рогозиным),полее полувека летаем на королевской семерке вокруг Земли

    Во-первых, штатовцы совершали непилотируемые полеты.
    А вот с пилотируемыми полетами у них вечная беда - вначале по суборбитальной (баллистической) траектории пуляли макеты, потом лунные макеты на Сатурнах-5 с заправленной только одной первой ступенью, потом реально летавшие Шаттлы, погубившие 14 человек, а теперь вообще полеты на наших Союзах.
    Во-вторых, между современным Союзом и "семеркой" 60-х огромная разница. Учите матчасть. Кстати, Союз - САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ В МИРЕ пилотируемый комплекс. И еще кстати, "это старье" возит штатовцев.
    В-третьих, никто не спорит, что штатовцы имеют успехи в космосе. Но только хулитель будет говорить, что их нет у нашей страны. Несмотря на уничтожение нашей экономики и нашей промышленности в 90-е с помощью тех же штатовцев между прочим.
    Ну и наконец: кто МКС построил? Штатовцы или мы?
    внук Перуна
    1. BlackMokona Вчера, 19:06
      Ну и наконец: кто МКС построил? Штатовцы или мы?

      Вместе
      BlackMokona
      1. Orionvit Вчера, 19:44
        А кто её обслуживает?
        Orionvit
        1. BlackMokona Вчера, 20:37
          Так же совместно обслуживают.

          Слева направо: бортинженер МКС-49/50 Андрей Борисенко, командир МКС-50 Роберт Кимброу, бортинженер МКС-49/50 Сергей Рыжиков, бортинженер МКС-50/51 Тома Песке, бортинженер МКС-50, командир МКС-51 Пегги Уитсон, бортинженер МКС-50/51 Олег Новицкий.
          BlackMokona
      2. внук Перуна Вчера, 21:55
        Не вместе, а вокруг нашего сегмента, в котором практически все системы жизнеобеспечения станции.
        внук Перуна
        1. BlackMokona Вчера, 21:59
          Системы жизнеобеспечения станции дублированы, они есть и в сегменте США и в сегменте России.
          BlackMokona
  44. внук Перуна Вчера, 18:53
    Цитата: BlackMokona
    А после того как не успели, смысл доводить до кондиции H-1 пропал

    1. Н1 до ума довели, но пятый пуск запретило Политбюро. А все заделы и всю документацию УНИЧТОЖИЛИ.
    Документацию, на которую потратили огромную кучу денег, всегда отправляют а архив, а не уничтожают.
    2. Смысл был, есть сейчас и всегда будет. Пример: МКС собрана из максимум 30-тонных сегментов, которые может поднять Протон. А Н1 могла бы вывести на орбиту МКС практически целиком за раз. Экономия на одних стыковочных узлах была бы несколько десятков тонн.
    внук Перуна
    1. BlackMokona Вчера, 19:16
      1.Ей документацию не уничтожали. Hk-33 разработаны на основе HK-15 использующихся в H-1
      2.Протон не может поднять 30 тонный сегменты winked
      BlackMokona
      1. Tusv Вчера, 19:50
        Цитата: BlackMokona
        2.Протон не может поднять 30 тонный сегменты

        Протон не может поднять 30 т. полезной нагрузки. Это правда, Только сегмент это сам корабль +полезная нагрузка.
        Так что запросто hi
        Tusv
        1. BlackMokona Вчера, 19:54
          Только вся проблема, что Протон это не корабль, а РН am
          BlackMokona
          1. Tusv Вчера, 21:00
            Цитата: BlackMokona
            Только вся проблема, что Протон это не корабль, а РН

            Вы сейчас сумничали? РН бывает корабль досталяет с ПН, а бывает разгонный блок с ПН
            Tusv
            1. BlackMokona Вчера, 21:14
              Вы путаете РН и космический корабль это разные вещи.
              Например есть РН Союз, а есть корабль Прогресс
              И максимальная масса ПН РН и определяет максимальную массу корабля, модуля, спутника не важно. У Протона макс ПН 23 тонны. Всё.
              BlackMokona
              1. Tusv Вчера, 22:00
                Цитата: BlackMokona
                У Протона макс ПН 23 тонны. Всё.

                И чем же Протон корректирует орбиту МКС. Я это спрашиваю в рамках самообразованности hi А то как то не понятно. Взлетел, скорректировал - чем?
                Tusv
          2. внук Перуна Вчера, 22:08
            Тем более нужен РН сверхтяжелого класса, если Протон больше 23 тонн не поднимает.
            Поэтому модули Заря и Звезда по 20 тонн с копейками.
            Кстати, самые тяжелые модули, ибо почти все жизнеобеспечение станции на них. Лабораторные штатовские, европейский и японский всего по 12-14 тонн.
            внук Перуна
            1. BlackMokona Вчера, 22:18
              Нам бы хотя бы наконец научный модуль свой доставить. А то сначала планировали в начале 2014 года добавить, а до сих пор не запустили.
              И Японский для справки 18.8 тонн весит.
              А так сверх-тяж нужен, но только после того как наконец на космос деньги серьёзные выделяются будут. А сейчас просто смех.
              BlackMokona
  45. Алексей_К Вчера, 20:05
    Цитата: nrex
    А с какого перепуга грунт должен фонить гаммо излучением. Он будет фонить только в одном случае если в нем есть радиоактивные вещества. Гаммо излучение не может накапливаться это всего лишь вид электромагнитного излучения. Вакуум не помеха данному виду излучения.

    Всё таки физику в школе Вы плохо учили раз не знаете о вторичном излучении.
    Вражеская Википедия:
    "При неупругих взаимодействиях возникает вторичное излучение, которое может состоять как из заряженных частиц, так и из гамма-квантов."
    Вот Вам и вторичное излучение, возникающее от воздействия первичного излучения. Если грунт не фонит, то это означает, что первичного гамма-излучения очень давно не было.
    Алексей_К
    1. BlackMokona Вчера, 20:11
      Так тип излучения грунта зависит от его состава. Может гаммой и не фонить.
      BlackMokona
  46. Алексей_К Вчера, 20:20
    Цитата: Orionvit
    мне не всё равно когда мне нагло врут.

    А как Вы определяете, что Вам врут? У Вас есть доступ к информации НАСА? Поделитесь этим доступом, хоть и на английском, но с удовольствием почитаем, немножко знаком с этим переносчиком информации. А не поделитесь, значит сами нас обманываете.
    Алексей_К
    1. BlackMokona Вчера, 20:22
      Почти вся информация НАСА в открытом доступе.
      https://www.nasa.gov/
      BlackMokona
  47. Алексей_К Вчера, 20:23
    Цитата: BlackMokona
    Только вся проблема, что Протон это не корабль, а РН am

    А что такое сегмент Вы почему-то не разъясняете?
    Алексей_К
    1. BlackMokona Вчера, 20:28
      Автор того поста , явно имеет в виду модуль МКС.
      BlackMokona
  48. Parsec Вчера, 21:12
    "Капитан ВМС США Юджин Сернан, последний астронавт..."
    Кэптен он был, что соответствует капитану первого ранга в ВМФ России.
    Журналистика выродилась, модерация либеральничает.
    Parsec
  49. Влад5307 Вчера, 21:13
    Цитата: dauria
    Помойка .Нил Армстронг уважал Гагарина, а вы что делаете, народ ?

    Так Гагарин действительно был Первым космонавтом, а их лунные экспедиции - Голливуд-продакшн! Отсюда и разница в звездочках! hi
    Влад5307
  50. diglator Вчера, 21:16
    Уважаемая администрация ВО! Проверяйте свои источники информации!
    Ведь заголовок вашей новости не соответствует действительности!
    Астронавт, полковник ВВС США Эдвин Олдрин - пилот миссии "Аполлон-11", второй человек, ступивший на поверхность спутника Земли - жив и здравствует до сих пор!
    Товарищи комментаторы ВО, сторонники теорий лунного заговора, и иные, более трезво мыслящие люди! Ломаете копья опять...
    diglator
  51. Рабинович Вчера, 21:20
    Я бы тоже хотел побывать на Луне. И на других планетах.
    Рабинович
    1. Вадим237 Вчера, 22:13
      Что бы облететь Луну придётся раскошелиться миллионов на сто.
      Вадим237
  52. внук Перуна Вчера, 21:41
    Цитата: Летунъ
    ну не следили они конечно за полётом американских Аполонов

    Ну почему же не следили. Пытались следить, несмотря на мощное противодействие штатовцев. Ведь штатовцам нечего было скрывать, не правда ли?
    Погуглите насчет операции Crossroad ВМФ США.
    Если бы не следили, то не умыкнули бы из-под носа штатовцев имитатор Аполлона-13. Того самого, у которого "кислородный бак взорвался, но все закончилось благополучно, даже управляемости не потерял"
    внук Перуна
    1. BlackMokona Вчера, 21:54
      Даже ту историю перевирают как могут, и забывают, что это был учебный макет для поисковых кораблей. laughing
      BlackMokona
  53. guzik007 Вчера, 22:04
    Честно говоря,мне очень неприятно читать здесь ернические комменты по поводу ухода из жизни последних ,действительно ярких представителей ушедшей эпохи,только потому,что он был американцем.
    Я не думаю,что в США прикалывались после смерти того же Гагарина ,или Королева.
    Некрасиво это и не красит наших псевдопатриотов на сайте.
    guzik007
  54. guzik007 Вчера, 22:07
    Настоящие проффи,я имею ввиду наших космонавтов,уверен,разделяют мое мнение,когда читают подобное о своих коллегах из-за океана.
    guzik007
  55. x587x Вчера, 22:07
    Терзают смутные сомнения. ы Фалькон через раз сажают на оборудованную площадку, с учетом технического прогресса, а на луну пожалуйста - сели и улетели...
    x587x
    1. BlackMokona Вчера, 22:19
      На Луне знаете ли нет атмосферы и гравитация намного ниже, и площадка не качается на волнах, эти факторы говорят, резко облегчают задачу.
      BlackMokona
  56. Старый26 Вчера, 22:09
    Цитата: Stas157
    А что мешает американцам привести неопровержимые доказательства если они действительно были на Луне, а?

    Грунт, переданный СССР и прошедший исследования в ГЕОХИМЕ, при этом показавший идентичность с нашим грунтом - это не доказательство?
    Старый26
  57. Zloy Вчера, 23:11
    Коллега BlackMokona видимо не работает -как активно сыплет комментами.
    Постараюсь ответить по мере сил - на все отвечать не буду нет времени, а то придется целую книгу писать. Для тех кто хочет поглубже ознакомиться с проблематикой ссылки:
    http://manonmoon.ru
    http://usa-moon.ru
    http://www.meltingreality.com/lunnij-zagovor-amer
    icanci-bili-na-lune-net/
    Для начала хватит.
    Касательно фотографий- вы в самом деле разглядели посадочную ступень апполона? я как ни напрягался не разглядел.
    Есть цветные фотографии с китайского аппарата - ЛУНА КОРИЧНЕВАЯ.
    Про лунный грунт - нам передали советский же грунт. Либо часть грунта доставленную американскими автоматическими станциями. Но где эти сотни килограмм - в виде окаменевшего дерева все?
    По факту, всё, на что способны технологии сегодня, через 46 лет после Лунных запусков, в 2016 году, это отправлять роботов, зондов, технику, только неживые устройства в космос, на высоту выше 1000 км от поверхности Земли. Чтобы защититься от радиации, людям понадобятся толстенные метровые свинцовые стены на ракете или корабле, но такое мы не строили ни в 1969, ни в 2016 году. Поднять подобный груз для защиты людей на орбите — НЕРЕАЛЬНО. Американцы свой секрет не раскрывают, но и лететь больше не хотят. Совпадение.
    В 1969 году были такие технологии и деньги были, чтобы слетать на Луну, обратно, компьютеры были, чтобы просчитать все риски полёта, чтобы создать материалы, модули, зонды, роверы, а сейчас возможности — резко нет?! Зачем все эти разговоры «были / не были на Луне«, сделайте нормальный полёт, СЕЙЧАС, с хорошим видео, фотографиями и прочей атрибутикой, возьмите пару килограмм местного грунта, раздайте грунт сразу по прилёту, продайте его, в конце-концов за миллионы долларов всем желающим, если всё так было просто в 1969. А то похоже, что они, Американцы, всеми руками и ногами упираются, придумывая опровержения скептиков, и «новые» фотодоказательства, аргументы, тесты с Земли, кроме как сделать один реальный контролируемый полёт.
    Вы можете назвать ещё одну технологию, которая умеет шагать назад? К примеру, люди придумали какую-то технологию, она была настолько успешна, чтобы от неё отказались?
    Zloy
  58. Старый26 Вчера, 23:14
    Цитата: внук Перуна
    1. Н1 до ума довели, но пятый пуск запретило Политбюро. А все заделы и всю документацию УНИЧТОЖИЛИ.

    Вы считаете, что ЧЕТЫРЕ АВАРИИ В ЧЕТЫРЕХ ПОЛЕТАХ - это довели до ума? Конструкция Н-1 была такая, что ее вряд ли бы когда довели до ума. Синхронизировать 3 десятка двигателей не удалось ни в одном пуске. С чего вы считаете, что пятый был бы успешным?
    Я уже даже не упоминаю того, что с точки зрения прочнистов ракета могла просто сломаться на этапе выведения. А более надежные конструктивные схемы, такие как носители Челомея и Янгеля Сергей Павлович просто "задавил" в зародыше. А ведь их схема - это схема, которую именно Королев довел до ума - схема Р-7

    Заделы действительно были уничтожены, но с чего вы взяли, что была уничтожена вся документация? Не забывайте, что это не только ракета носитель Н-1, но и МБР "Раскат". А чертежи боевых ракет никто не позволил бы уничтожить
    Старый26
    1. внук Перуна Сегодня, 02:42
      Четвертый запуск был почти успешным. Самое слабое звено, первая ступень, отработала 95% импульса и разогнала нагрузку до скорости, достаточной для работы второй ступени. Если бы в четвертом запуске было предусмотрено дистанционное разделение ступеней, полет бы продолжился.

      К пятому запуску выявленные недостатки устранили. Однако уже готовую ракету запускать ЗАПРЕТИЛИ.

      Кстати, ВСЕ испытательные запуски Сатурнов с двигателями F-1 в первой ступени были НЕУДАЧНЫМИ. Возгорания двигателей и сильнейшая продольная вибрация. А потом взмах волшебной палочки и более десятка успешных пилотируемых (то есть с людьми) полетов ПОДРЯД.
      Сказочное везение вопреки теории вероятностей.
      внук Перуна
  59. Алексей_К Сегодня, 00:09
    Цитата: BlackMokona
    Автор того поста , явно имеет в виду модуль МКС.

    Ну, и какие у Вас к нему претензии? О чём спор то?
    Алексей_К
  60. Алексей_К Сегодня, 00:20
    Цитата: Рабинович
    Я бы тоже хотел побывать на Луне. И на других планетах.

    Да нечего там делать простым людям. Учёные уже поняли, что человек не может жить на других планетах. Нет условий для жизни. В космосе при наших медлительных космических аппаратах человек вырождается. Космонавты побывавшие несколько месяцев доставляются в госпиталь на инвалидных колясках. Кто их будет реабилитировать на Марсе? А ведь им там нужно срочно строить герметичное жильё, создавать энергетику, добывать воду. Как эти "полуживые инвалиды" будут это делать, если они сами, без чужой помощи, из спускаемых аппаратов выбраться не могут?
    Алексей_К
  61. Старый26 Сегодня, 00:52
    Цитата: Zloy
    Про лунный грунт - нам передали советский же грунт. Либо часть грунта доставленную американскими автоматическими станциями. Но где эти сотни килограмм - в виде окаменевшего дерева все?.

    Вы наших ученых считаете полными идиотами? Грунт наш и переданный нам различается, примерно так же, как различается грунты в тамбовской и Рязанской областях. То есть в деталях. Как проходила передача грунта - почитайте в монографии ГЕОХИ, а не у Мухина-Павлова. И грунт там, где он должен быть. Слухи о его исчезновении были распущены неизвестно кем и неизвестно для чего. Или вы считаете, что можно просто так "потерять" 350 кг грунта????
    Ну а насчет американских лунных автоматических станций - красиво, но увы, очень далеко от реальности. Ни один американский автомат с Луны НИКОГДА НЕ СТАРТОВАЛ

    Цитата: Zloy
    По факту, всё, на что способны технологии сегодня, через 46 лет после Лунных запусков, в 2016 году, это отправлять роботов, зондов, технику, только неживые устройства в космос, на высоту выше 1000 км от поверхности Земли. Чтобы защититься от радиации, людям понадобятся толстенные метровые свинцовые стены на ракете или корабле, но такое мы не строили ни в 1969, ни в 2016 году. Поднять подобный груз для защиты людей на орбите — НЕРЕАЛЬНО. Американцы свой секрет не раскрывают, но и лететь больше не хотят. Совпадение.

    Вот только не надо повторять бред Мухина и его адептов.
    Поищите в сети есть параметры доз облучения при пересечении радиационных поясов Земли. Будете крайне удивлены, что суточная доза радиации, полученная астронавтами на "Аполлонах" примерно на 5-10% больше, чем на станции "Мир". А с учетом того, что эти пояса пересекаются в течение примерно 15 минут при второй космической скорости, то даже об этом не стоит и говорить.Существующая радиационная защита кораблей вполне с этим справляется. Так что ни о каких метровых свинцовых стенах речи не идет. И никогда не шло.

    А насчет того, почему не летают, можно задать вопрос. А ЗАЧЕМ? Что мы сейчас можем сделать будучи на Луне? Оставить на поверхности пару космонавтов в виде "собачек Павлова"? Технологии пока не позволяют создать полностью автономную базу на Луне. Но работы в отношении буксиров идут и не исключено, что лет через 20-30 человечество сможет доставить на поверхность габаритные модули из которых можно будет сделать станцию. К тому же сейчас для обеспечения должного уровня безопасности человека на Луне, помимо самой станции с ядерным реактором в качестве источника питания, понадобиться еще и орбитальная станция на орбите луны с аварийным посадочным модулем. А снабжать такую станцию. - это не снабжать МКС, Задача многократно сложнее и в сотни раз более дорогая. Поэтому повторю вопрос: ЗАЧЕМ СЕЙЧАС НУЖЕН ПИЛОТИРУЕМЫЙ ПОЛЕТ НА ЛУНУ?
    Старый26
  62. Старый26 Сегодня, 00:58
    Цитата: Алексей_К
    В космосе при наших медлительных космических аппаратах человек вырождается. Космонавты побывавшие несколько месяцев доставляются в госпиталь на инвалидных колясках.

    Не стоит придумывать. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом разумеется есть, но не такие, что у них все атрофируется. Комплекс средств на станциях позволяют создавать нагрузки и сейчас после нескольких месяцев полета космонавты в лучшем положении, чем Николаев и Севастьянов после восемнадцатисуточного полета
    Ну а что касается инвалидных колясок. Так не на руках же их таскать. С год назад я в подъезде упал, немного ударился головой, так из приемного покоя меня тоже на этаж в коляске везли. Период адаптации к земному притяжению у них очень короткий. Хотя все же надо быть справедливым - он есть. Для долговременного полета к тому же Марсу необходимо создание искусственной гравитации
    Старый26
  63. внук Перуна Сегодня, 02:02
    Цитата: BlackMokona
    Корабль Орион у них влетел в атмосферу с ещё большей скоростью, и ничего не рассыпался.

    Неправда. Орион влетел
    1. с меньшей скоростью, чем Аполлон
    2. влетел по более пологой траектории
    внук Перуна
  64. внук Перуна Сегодня, 02:25
    Цитата: BlackMokona
    Японский для справки 18.8 тонн весит

    Для справки самый тяжелый из не российских модуль Кибо В СУММЕ весит 14800 + 4200 кг.
    Вопрос на засыпку №1: 19 тонн вывели за раз или по частям.
    Вопрос на засыпку №2: прекращение полетов Энергии было практическое или все же политическое?
    Ведь нагрузка для Энергии была. И еще живы очевидцы визита иуды Горбачева на Байконур, которые помнят сказанные им слова.
    Вопрос на засыпку №3: если руководство СССР слило штатовцам Энергию, то почему ранее не могло слить реально летавший в отличие от Сатурнов-5-Аполлонов наш Н1-Л3?
    Ведь полеты "Зондов" к Луне ни у кого язык не поворачивается оспаривать.
    внук Перуна

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