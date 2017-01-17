Умер последний астронавт, побывавший на Луне

Капитан ВМС США Юджин Сернан, последний астронавт, побывавший на Луне, умер в возрасте 82-х лет, сообщила пресс-служба NASA.Сернан трижды побывал в космосе, два раза на Луне. Кроме того, он был вторым астронавтом, вышедшим в открытый космос.«Юджин Сернан был среди 14 астронавтов, отобранных NASA в октябре 1963 года. В июне 1966 года он был одним из пилотов трехдневной миссии "Джемини-9", во время которой он провел в открытом космосе два часа. В мае 1969 года он был пилотом лунного модуля "Аполлон-10", который совершил полет вокруг Луны», – говорится в сообщении.Отмечается, что Сернан завершил карьеру астронавта в должности командира «Аполлона-17» в декабре 1972 г, когда и была совершена последняя высадка людей на спутник Земли. Прощаясь с Луной, он выразил надежду на то, что американцы сюда еще вернутся «с миром и надеждой для всего человечества».